De 10 bästa konkurrenterna och alternativen till Superhuman för e-posthantering 2025

Om du läser den här artikeln tillhör du antagligen en av två grupper: du som drunknar i e-post eller du som använder Superhuman, den eleganta e-postappen.

Om det är det förstnämnda kan du se fram emot något extra: 10 banbrytande e-postverktyg som är utformade för att lätta bördan av att läsa och svara på e-postmeddelanden.

Och om du tillhör den andra gruppen och tycker att Superhuman inte levde upp till hypen, läs vidare.

Det finns flera alternativ att utforska.

Du behöver ett smart verktyg för e-posthantering för att hålla din e-post och inkorg organiserad. Den här guiden går på djupet med Superhuman-alternativ, med fantastiska funktioner som är skräddarsydda för att passa dina behov, din budget och ditt arbetsflöde.

Vad ska du leta efter i Superhuman-alternativ?

Välj en e-postklient som förbättrar produktiviteten. Här är några viktiga faktorer att tänka på:

Hastighet och effektivitet: Leta efter ett blixtsnabbt gränssnitt med intuitiva kortkommandon för att skriva, skicka och organisera e-postmeddelanden.

Organisationsfunktioner: Välj ett alternativ som håller din inkorg fri från röran med robusta taggnings-, märknings- och sökfunktioner.

Samarbete: Leta efter funktioner som vidarebefordran av e-post, delade inkorgar och kommentarfunktioner som är ovärderliga för stora eller små team.

Integrationer: Se till att systemet kan anslutas till dina Se till att systemet kan anslutas till dina favoritverktyg för produktivitet , såsom projektledningsplattformar eller kalendrar.

Genom att noggrant utvärdera dessa funktioner kan du välja det Superhuman-alternativ som bäst uppfyller dina krav på e-posthantering.

De 10 bästa konkurrenterna och alternativen till Superhuman

Låt oss träffa mästarna som kan mäta sig med Superhumans förmåga, var och en med en unik blandning av funktioner och egenskaper:

1. Canary Mail

via Canary Mail

Canary Mail erbjuder robusta säkerhetsfunktioner som kryptering och anti-identitetsstöld, ett användarvänligt gränssnitt och hjälpsamma AI-funktioner för hantering av e-postwebbläsare.

Det ger en bra balans mellan säkerhet och funktionalitet jämfört med Superhumans prioritering av hastighet och effektivitet.

Canary Mails bästa funktioner

Automatisera tråkiga uppgifter som att schemalägga e-postmeddelanden, följa upp och skicka personliga hälsningar med AI.

Blockera distraktioner genom att prioritera viktiga e-postmeddelanden och tysta resten.

Samla alla dina e-postkonton i en enda, organiserad vy

Canary Mails begränsningar

Vissa användare rapporterar om tillfälliga buggar med AI-assistenten.

Användargränssnittet kunde vara mer intuitivt

Priser för Canary Mail

Gratis

Pro : 49 $/användare per år

Företag: 100 $/användare per år

Canary Mail-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

2. BlueMail

via Bluemail

BlueMail erbjuder ett potentiellt mer prisvärt alternativ till Superhumans premiumpriser. Dess funktioner tillgodoser ett bredare spektrum av användare, särskilt de som kanske inte behöver den laserfokus på hastighet som Superhuman-e-post erbjuder.

Den använder ChatGPT för att effektivisera din e-postproduktivitet och ditt arbetsflöde. Den skickar också dina inkommande e-postmeddelanden på ett intelligent sätt så att de anländer direkt, vilket sparar värdefull tid.

BlueMails bästa funktioner

Öppna din kalender och planera evenemang direkt i BlueMail.

Samla e-postmeddelanden från alla dina konton och visa dem i enhetliga mappar för en snabb översikt.

Hantera din inkorg efter avsändare och grupp på ett dynamiskt och smart sätt.

Säkerhetskopiera, återställ och överför dina konton och inställningar säkert mellan alla dina enheter.

BlueMails begränsningar

I vissa funktioner (t.ex. sökning) tenderar Bluemail att använda mycket CPU och RAM.

Med ett ökande antal e-postmeddelanden och konton blir det långsamt och det uppstår synkroniseringsproblem.

Priser för BlueMail

Standard: Gratis

Bluemail Plus : 5 $/användare per månad

Business Pro: 10 $/användare per månad

BlueMail-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 20 recensioner)

3. Airmail

via Airmail

Airmail erbjuder ett bredare utbud av funktioner än Superhuman. Det är särskilt utformat för Apple-enheter och fungerar bra med iOS, macOS och watchOS.

Det tilltalar användare som behöver mer än hastighet och värdesätter funktioner utöver grundläggande e-posthantering, vilket Superhuman e-post saknar.

Den smarta inkorgs funktionen sorterar automatiskt dina e-postmeddelanden och filtrerar bort reklammeddelanden och annat skräp. Detta placerar de viktigaste meddelandena i förgrunden, vilket hjälper dig att hålla koll på det som verkligen behöver din uppmärksamhet.

Airmails bästa funktioner

Se alla dina e-postmeddelanden i dina inkorgar samtidigt med funktionen för enhetlig inkorg.

Schemalägg dina e-postmeddelanden så att de landar i mottagarens inkorg vid precis rätt tidpunkt.

Tilldela färger för att snabbt identifiera e-postkonton och anpassa vyn i meddelandelistan.

Dela dokument eller till och med text från andra appar på din enhet till Airmail för att enkelt skapa ett e-postmeddelande.

Airmails begränsningar

Saknar kalenderintegration

Ibland blir trådarna röriga, och när man försöker radera ett meddelande raderas hela tråden.

Priser för Airmail

Grundversion : Gratis

Pro: 2,99 $/användare per månad (inklusive en 3-dagars gratis provperiod)

Airmail-betyg och recensioner

G2: 3,6/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (Otillräckligt antal recensioner)

4. Postbox

via Postbox

Postbox har bredare kompatibilitet med olika e-posttjänster, medan Superhuman har begränsningar.

Postbox stöder även gester för dem som använder macOS med en styrplatta eller annan enhet som stöder multitouch-gester.

Postbox bästa funktioner

Arkivera meddelanden genom att skriva namnet på målmappen i snabbmenyn.

Flytta meddelanden från inkorgen till en särskild arkivmapp genom att klicka på arkivknappen i verktygsfältet.

Skapa filter per konto eller globalt för alla konton och kör dem automatiskt, manuellt eller periodiskt.

Begränsningar för Postbox

Användargränssnittet/användarupplevelsen behöver förbättras.

För många mappar och etiketter kan leda till flera skräppostsystem som inte verkar fungera korrekt i sin standardkonfiguration.

Priser för Postbox

30 dagars provperiod: Gratis

Postbox livstidslicens: 49 dollar

Betyg och recensioner av Postbox

G2: 3,5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal betyg

5. eM Client

via eM Client

eM Client erbjuder ett bredare utbud av funktioner jämfört med enklare e-postklienter. Utöver e-post erbjuder det en omfattande kalender- och uppgiftshanteringssvit.

Det stöder också kraftfulla organisationsverktyg som serverregler och sökfunktioner, funktioner som inte finns tillgängliga i Superhuman.

eM Clients bästa funktioner

Hitta specifika e-postmeddelanden med avancerade sökfilter som inkluderar bilagor, kontaktinformation och innehåll i bilagor.

Anpassa gränssnittet efter dina önskemål med en mängd olika teman, layouter och meddelandealternativ.

Integrera populära chattjänster som WhatsApp och Telegram för centraliserad kommunikation.

Begränsningar för eM Client

Något brantare inlärningskurva, särskilt för icke-tekniska användare

Vissa användare har rapporterat om tillfälliga prestandaförsämringar, särskilt på äldre datorer.

Priser för eM Client

Gratis

Pro : 31,17 $/enhet (engångsbetalning)

Business Pro: 148 $ per enhet (engångsbetalning)

eM Client-betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (över 50 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

6. Spark

via Spark

Spark erbjuder ett helt gratis alternativ till Superhumans prenumerationsmodell. Även om det kanske saknar några av Superhumans avancerade funktioner kan det vara ett utmärkt alternativ för budgetmedvetna användare.

Spark bästa funktioner

Arkivera, snooza eller radera e-postmeddelanden med en enkel svepgest, vilket sparar tid och effektiviserar e-posthanteringen.

Samarbeta med kollegor om e-postutkast och skapa återanvändbara mallar för ofta använda meddelanden, vilket sparar tid och säkerställer konsekvens.

Schemalägg e-postmeddelanden så att de skickas vid en viss tidpunkt, så att dina meddelanden kommer fram vid en optimal tidpunkt eller när du är bortrest.

Spark-begränsningar

Vissa användare har rapporterat om tillfälliga buggar eller prestandaproblem, särskilt efter uppdateringar.

Spark har kanske mindre anpassningsflexibilitet jämfört med vissa andra e-postklienter.

Spark-priser

Gratis

Premium Individual : 4,99 $/användare per månad

Premium Teams: 6,99 $/användare per månad

Spark-betyg och recensioner

G2: 3,7/5 (Otillräckligt antal recensioner)

Capterra: 4,8/5 (15+ recensioner)

7. Mailspring

via Mailspring

Mailspring är en gratis, lättviktig e-postklient med versioner för alla större plattformar, medan Superhuman erbjuder ett bredare utbud av avancerade funktioner och exceptionell support till ett premiumpris.

En utmärkande funktion i Mailspring är möjligheten att översätta e-postmeddelanden från engelska till olika språk direkt i utkastet.

Mailsprings bästa funktioner

Översätt meddelanden skrivna på engelska till spanska, ryska, kinesiska, franska och tyska – direkt i ditt utkast.

Spåra länkar och aktivitet för att få ett meddelande så snart dina kontakter har läst dina meddelanden.

Skapa ett bibliotek med anpassningsbara e-postmeddelanden med hjälp av mallar för snabba svar.

Mailsprings begränsningar

Ibland flyttas vissa e-postmeddelanden automatiskt till andra mappar.

Återkommande synkroniseringsproblem

Priser för Mailspring

Gratis

Mailspring Pro: 8 dollar per månad

Mailspring-betyg och recensioner

G2: 3,8/5 (18+ recensioner)

Capterra: 5/5 (Otillräckligt antal recensioner)

8. Mailbird

via Mailbird

Precis som Spark är Mailbird en gratis app för e-posthantering med ett användarvänligt gränssnitt. Detta kan vara ett bra val för användare som prioriterar prisvärdhet och en trevlig användarupplevelse framför Superhumans hastighetsfokuserade tillvägagångssätt.

Mailbirds bästa funktioner

Anpassa din bakgrund med ett urval av bilder

Använd ChatGPT för att skapa naturligt klingande, människoliknande e-postmeddelanden på några sekunder.

Hitta alla bilagor i din inkorg med en kraftfull sökfunktion

Skicka e-post på ditt modersmål genom att välja från den växande listan över språk som stöds.

Begränsningar för Mailbird

Problem med att lägga till bilder i ett e-postmeddelande

Saknar effektiva automatiseringsfunktioner

Priser för Mailbird

Gratis

Standard årspris : 2,28 $/användare per månad

Premium årsprenumeration: 4,03 $/användare per månad

Mailbird-betyg och recensioner

G2: 3,7/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 300 recensioner)

9. Front

via Front

Front är skräddarsytt för teamsamarbete och utmärker sig med funktioner som delade inkorgar och teamfunktioner.

Detta operativsystem är idealiskt för användare som hanterar e-postkommunikation inom ett team, medan Superhuman är mer inriktat på individuell användareffektivitet.

Fronts bästa funktioner

Hantera delade inkorgar för alla kanaler på ett och samma ställe

Organisera, vidarebefordra och hantera kommunikation i stor skala med hjälp av AI.

Eskalera olösta konversationer till ditt team för snabbare uppföljning via chatt eller e-post.

Begränsningar i Front

Att hitta gamla meddelanden, arkivera och importera kontakter kan vara svårt för vissa användare.

För användare som kommer från ett program som Outlook finns det en viss inlärningskurva, och det tar lite tid att vänja sig vid det stora utbudet av funktioner.

Frontprissättning

Startpaket: 29 $/plats per månad

Tillväxt : 79 $/plats per månad

Skala : 99 $/plats per månad (endast tillgängligt som årsabonnemang)

Premier: 229 $/plats per månad (endast tillgängligt som årsabonnemang)

Betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

10. Mailman

via Mailman

Mailman erbjuder en helt annan approach jämfört med Superhumans desktop-applikation. Detta kan vara ett bra alternativ om du föredrar en webbaserad lösning.

Det fungerar som en e-postbrandvägg som integreras med dina favoritappar för e-post. På så sätt kan du blockera tidsluckor för koncentrerat arbete och eliminera distraktioner från din inkorg.

Mailmans bästa funktioner

Förinställ tider för "Stör ej" för en bättre balans mellan arbete och privatliv och e-postfri tid för att fokusera.

Ställ in Mailman så att den hanterar din e-postlista och levererar meddelanden varje timme, ett visst antal gånger per dag.

Blockera oviktiga e-postmeddelanden och välj hur du vill hantera varje avsändare i framtiden.

Lägg till viktiga avsändare, domäner eller nyckelord till VIP-listan så att de kringgår filter och du alltid ser det du behöver.

Begränsningar för Mailman

Sökfunktionen kanske inte alltid fungerar korrekt.

Du måste mata in data manuellt för att få bästa resultat.

Priser för Mailman

Gratis 21-dagars provperiod

Standard: 10 dollar per månad

Mailman-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (11+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Du behöver inte alltid dedikerad programvara för e-posthantering för att tillgodose dina e-postbehov. Kraftfulla projektledningsverktyg som ClickUp kan också erbjuda robusta funktioner för e-postintegration.

En sådan omfattande lösning kan också göra det enkelt att följa arbetsförloppet via e-postuppdateringar och andra medel.

Låt oss ta en närmare titt.

Tänk dig att du kan svara på e-postmeddelanden inom projektkontexter, tilldela uppgifter direkt från konversationer och hålla koll på deadlines med laserfokus.

Det är kraften i ClickUp Email Project Management!

Skicka meddelanden och publicera svar från ClickUp.

ClickUp Integrations förvandlar e-postkaos till en samarbetsförmåga. Det integreras smidigt med populära e-posttjänster som Gmail och Outlook, så att du kan hantera e-postmeddelanden i dess intuitiva gränssnitt.

ClickUp Brain och dess AI-funktioner kan automatisera uppgifter som e-postschemaläggning, uppföljningar, aviseringar och smarta svar, vilket ytterligare organiserar ditt arbetsflöde.

Hantera e-postmeddelanden och din kalender med ClickUp Brain

ClickUp erbjuder ett gratisabonnemang för privat bruk. Det är till exempel ett prisvärt alternativ för personer som hanterar e-postmeddelanden parallellt med sina projekt med bara några få klick och en enda programvarusvit.

ClickUps bästa funktioner

Skapa åtgärdspunkter från kundmejl, ärenden, buggar och mer

Lägg till bilagor, länka e-postmeddelanden till uppgifter och tagga ditt team för att hålla kommunikationen organiserad och handlingsbar.

Skicka e-postmeddelanden baserat på anpassade fält, formulärinlämningar eller uppgiftshändelser i ClickUp.

Integrera valfritt e-postkonto från Gmail, Outlook, Office 365 eller IMAP.

Begränsningar för ClickUp

Vissa nya användare upplever att det är svårt att lära sig

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/användare per månad

Företag : 12 $/användare per månad

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda planer för 7 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

Välja rätt plattform för e-posthantering

Att välja rätt e-postklient för företaget kan kännas överväldigande, men med noggrant övervägande kan du hitta den perfekta lösningen.

ClickUp sticker ut som en enastående lösning som låter dig samla all din kommunikation och samverkan på ett och samma ställe.

Prova ClickUp idag.