De 11 bästa WhatsApp-alternativen för företag 2025

Har du någonsin undrat om WhatsApp verkligen är det bästa verktyget för kommunikation?

Många team väljer WhatsApp på grund av att de är vana vid det och att det är så utbrett – särskilt globala team – men stöter snart på utmaningar som säkerhetsproblem, begränsade arbetsfunktioner och den ständiga kampen att skilja mellan privata och professionella chattar. Om du har upplevt detta är du inte ensam.

Jag har arbetat med flera team som har haft just dessa problem och hjälpt dem att hitta verktyg som är bättre lämpade för företagskommunikation. Och jag delar gärna med mig av vad jag har lärt mig!

Mitt team och jag har sammanställt en lista över de 11 bästa alternativen till WhatsApp. Dessa alternativ erbjuder bättre säkerhet, smidigare fildelning och avancerade samarbetsfunktioner som hjälper dig att effektivisera ditt arbete och hålla ordning på din kommunikation.

Låt oss dyka in!

Vad ska du leta efter i ett WhatsApp-alternativ?

Finns det en idealisk app för företagsmeddelanden som gör jobbet effektivt?

Det primära syftet med en meddelandeapp är att förbättra samarbetet på arbetsplatsen, särskilt för distansarbetande och spridda team. Den bör dock också innehålla viktiga funktioner som:

End-to-end-kryptering : Den teamchattapp du väljer bör ha end-to-end-kryptering, så att dina meddelanden är säkra och endast tillgängliga för avsedda mottagare.

Plattformsoberoende kompatibilitet : Appen ska kunna synkroniseras smidigt mellan Android-, iOS- och stationära enheter.

Fildelning och mediestöd : Oavsett om du delar dokument eller skickar foton och videor till en kollega bör appen ha robusta fildelningsfunktioner.

Röst- och videosamtal : Möjligheten att nå kollegor via röstmeddelanden eller snabba videosamtal för stående möten eller teamuppdateringar är viktig.

Gruppchattar och samarbete: Du bör kunna hantera gruppchattar och : Du bör kunna hantera gruppchattar och teamkommunikation effektivt med administrativa kontroller. De flesta meddelandetjänster erbjuder gruppchatt- och videosamtalsfunktioner, men det är viktigt att plattformen är användarvänlig och stöder videokonferenser för team där det är möjligt.

De 11 bästa WhatsApp-alternativen för företag

Jag har testat olika meddelandeappar, som alla har unika funktioner och egenskaper. Många har sina styrkor, men alla är inte lämpliga för smidig affärskommunikation eller användarvänliga upplevelser. För att hitta rätt meddelandetjänst för ditt team är det viktigt att förstå dina specifika behov och kommunikationsmål.

Här är en lista över de 11 bästa alternativa apparna till WhatsApp. Oavsett om du söker bättre integritet, förbättrat gruppsamarbete eller ett nytt sätt att skicka meddelanden, utmärker sig dessa alternativ genom sina tydliga fördelar och funktioner.

1. ClickUp (Bäst för teamsamarbete, snabbmeddelanden och videodelning)

Mitt team använder ClickUp, en allt-i-ett-plattform för meddelanden och produktivitet som möjliggör effektiv kommunikation och hjälper oss att hålla koll på våra projekt. ClickUp är mer än bara en meddelandeapp; det är en kraftfull samarbetsplattform som erbjuder en rad funktioner för att effektivisera dina arbetsflöden och hantera projekt.

Kom igång Använd ClickUp Chat för att kommunicera med dina kollegor utan att behöva byta kontext.

ClickUp Chat är en allt-i-ett-meddelandeapp som låter dig samla alla dina meddelandebehov på ett ställe. När jag till exempel behöver samarbeta med mitt team om ett visst dokument kan jag skicka meddelanden eller tagga dem med @mentions för att tilldela kommentarer. De kan sedan arbeta med dokumentet i realtid samtidigt som de håller mig uppdaterad i gruppchattar.

Om du vill komma igång kan du använda de färdiga mallarna för kommunikationsplaner för att hantera och övervaka dina gruppdiskussioner. Med ClickUp Instant Message Template kan du enkelt samla konversationer från flera plattformar på ett och samma ställe. Det här hjälper dig att:

Samla teamdiskussioner och konversationer på ett och samma ställe

Prioritera konversationer som kräver omedelbar uppmärksamhet

Se till att inga meddelanden missas eller glöms bort

Samarbeta, brainstorma och samla in ditt teams idéer med Clickup Whiteboards

ClickUp har kraftfulla samarbetsfunktioner. Med ClickUp Whiteboards kan jag omedelbart starta en gruppbrainstorming om ett visst ämne eller projekt. Detta gör att jag kan samla in teamets idéer, kartlägga länkade uppgifter så att de blir logiska och omvandla dessa anteckningar till uppgifter för varje teammedlem.

Dessa funktioner gör ClickUp till ett mycket pålitligt WhatsApp-alternativ och en kraftfull allt-i-ett -programvara för intern kommunikation.

ClickUps bästa funktioner

skapa uppgifter direkt från chatten . Kommunicera med ditt team via ClickUp Chat . Skicka meddelanden, dela filer och

spela in din skärm och skicka snabba videomeddelanden. Dela enkelt videor eller detaljerade genomgångar på skärmen med ditt team med hjälp av ClickUp Clips , ett verktyg för attoch skicka snabba videomeddelanden.

Dela filer och dokument med säkra åtkomstkontrollfunktioner med ClickUp Docs och samarbeta i realtid.

Använd kraften i ClickUp Brain , AI-assistenten, för att ta din innehållsskapande, samarbete och kommunikation till nästa nivå.

Anslut ClickUp till över 1 000 olika arbetsappar för att samla alla dina diskussioner och all din kommunikation på ett ställe.

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare kan uppleva en brant inlärningskurva på grund av det stora antalet tillgängliga funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per arbetsplatsmedlem och månad

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Telegram (bäst för diskussioner i stora grupper och säker fildelning)

via Telegram

Telegram är ett WhatsApp-alternativ som är känt för sin starka betoning på integritet och säkerhet. Telegram används ofta för att dela filer.

Dess säkerhetsfunktioner, såsom självförstörande meddelanden och hemliga chattar, är särskilt imponerande. Även vanliga meddelanden har förbättrade sekretessalternativ som går utöver vad WhatsApp erbjuder.

Dessutom stöder den stora gruppchattar, vilket gör den perfekt för communityhantering och lämplig för bredare interaktioner utöver gruppssamtal och interna teamdiskussioner.

Telegrams bästa funktioner

Skaffa en mycket säker meddelandeapp med end-to-end-kryptering, hemliga chattfunktioner och mycket mer för att hålla dina chattar privata.

Skapa stora communityn med Telegram, som stöder gruppchattar med upp till 200 000 medlemmar .

Lagra meddelanden och filer i molnet; få åtkomst till dem från flera enheter utan problem

Anpassa din grupp eller dina chattar med hjälp av teman och utseendeinställningar

Begränsningar för Telegram

Telegram stöder visserligen videosamtal, men funktionerna är inte lika avancerade som de som erbjuds av andra appar.

Telegram-priser

Gratis

Telegram Premium: 4,99 dollar per månad

Telegram-betyg och recensioner

G2: NA

Capterra: 4,7/5 (över 6000 recensioner)

3. Wire (bästa säkerhetsfunktioner för företag)

via Wire

Wire är ett utmärkt alternativ till WhatsApp för företag som prioriterar sekretess och efterlevnad.

Den erbjuder end-to-end-kryptering i alla kommunikationskanaler, inklusive meddelanden, video- och ljudsamtal samt fildelning. Detta gör den till ett utmärkt val för team som hanterar känslig information och inte behöver de avancerade meddelandefunktioner som andra chattjänster erbjuder.

Wire bästa funktioner

Få end-to-end-kryptering som standard för all kommunikation, så att data skyddas i varje steg.

Använd samma konto på flera enheter samtidigt, vilket gör det bekvämt för både privat och professionellt bruk.

Dela filer säkert med teammedlemmar, med stöd för en mängd olika filtyper.

Utnyttja kraften i dess öppna källkodsramverk, där koden är offentligt tillgänglig för granskning, vilket ger ett extra lager av förtroende och transparens.

Begränsningar för tråd

Wire erbjuder inte lika många tredjepartsintegrationer som vissa andra meddelandeappar, vilket kan begränsa dess effektivitet i mer komplexa arbetsflöden.

Wire är ett kraftfullt verktyg, men mindre känt än andra meddelandeappar. Denna lägre profil kan göra det mindre bekvämt att kommunicera med kunder eller externa affärskontakter.

Wire-priser

Personligt : Gratis

Företag: Anpassad prissättning

Wire-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (54 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (69 recensioner)

4. Viber (bäst för ljud- och videosamtal)

via Viber

Viber är en populär meddelandeapp som erbjuder högkvalitativa röst- och videosamtal. Den är idealisk för dem som föredrar virtuell kommunikation ansikte mot ansikte framför enkla meddelanden.

Detta är särskilt bra om du har ett team som är spritt över hela världen, eftersom du till och med kan ringa internationella samtal med Viber. Dessutom erbjuder det populära meddelandefunktioner som klistermärken, GIF-bilder och möjligheten att skicka länkar, videor, foton och mycket mer.

Viber bästa funktioner

Ring internationella röstsamtal och videosamtal till konkurrenskraftiga priser

Gå med i eller skapa offentliga gruppchattar för att komma i kontakt med personer som delar dina intressen.

Synkronisera dina meddelanden och samtal mellan flera enheter, oavsett om du använder Android, iOS eller en stationär dator.

Få säkerhet i alla dina konversationer med end-to-end-kryptering för både meddelanden och samtal.

Begränsningar för Viber

Den kostnadsfria versionen av Viber innehåller annonser, vilket vissa användare kan uppleva som störande.

Den har inte några av de kraftfulla gruppmeddelande- och samarbetsfunktioner som de mest populära meddelandeapparna erbjuder.

Priser för Viber

Gratis

Viber Out: Betala per användning för internationella samtal

Viber-betyg och recensioner

G2: NA

Capterra: 4,4/5 (över 4000 recensioner)

5. Lark (bäst för integrerade produktivitetsfunktioner)

via Lark

Lark går utöver grundläggande kommunikation som Google Messages eller Facebook Messenger – det är en fullfjädrad produktivitetssvit utformad för att förbättra teamhantering och samarbete.

Lark kombinerar funktioner som chatt, videokonferenser, molnlagring och dokumentsamarbete och är ett bra alternativ till WhatsApp för team som behöver en allt-i-ett-lösning för kommunikation och produktivitet.

Larks bästa funktioner

Få tillgång till standardfunktioner för meddelanden samt samarbetsfunktioner som dokumentredigering, molnlagring och uppgiftshantering, allt inom en och samma plattform.

Översätt dina meddelanden i apparna för att överbrygga språkbarriären.

Håll högkvalitativa gruppvideosamtal med skärmdelningsfunktioner

Håll koll på alla dina meddelanden och konversationer med obegränsad meddelandehistorik.

Larks begränsningar

Det stora utbudet av funktioner kan göra att Lark:s gränssnitt känns överväldigande, särskilt för nya användare.

Lark erbjuder många inbyggda verktyg, men stöder inte lika många tredjepartsintegrationer som vissa andra plattformar.

Företagsplanen kan vara dyr för mindre företag.

Larks priser

Starter: Gratis

Pro : 12 dollar per användare och månad

Företag: Anpassad prissättning

Lark-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (147 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (30 recensioner)

6. Signal (Bästa meddelandeappen med fokus på integritet)

via Signal

Signal är allmänt känt för sitt engagemang för integritet och säkerhet, vilket gör det till en av de mest pålitliga meddelandeapparna.

Signal-appen har en öppen källkodsplattform som använder end-to-end-kryptering för alla former av kommunikation, vilket säkerställer att dina meddelanden, samtal och till och med metadata skyddas.

Signals bästa funktioner

Skydda dig mot obehörig åtkomst med end-to-end-kryptering för all din kommunikation, inklusive meddelanden, röstsamtal och videosamtal.

Få en ren och säker användarupplevelse med Signals helt reklamfria gränssnitt som inte spårar användardata.

Ställ in meddelanden så att de försvinner efter en viss tid, vilket ger dina konversationer ett extra säkerhetsskikt.

Signalbegränsningar

Signals fokus på integritet innebär färre anpassningsalternativ jämfört med andra meddelandeappar.

Eftersom Signal fortfarande är relativt nytt är dess användarbas fortfarande mindre än mer mainstream-appar som WhatsApp, vilket kan begränsa dess användbarhet.

Priser för Signal

Gratis

Signal-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

7. Element (Bästa meddelandeappen med ett decentraliserat kommunikationsprotokoll)

via G2

Element är en decentraliserad meddelandeapp som bygger på Matrix-protokollet. Den prioriterar integritet, säkerhet och kontroll över data för team. Till skillnad från traditionella meddelandeappar låter Element dig välja var dina data ska lagras, vilket gör det till ett bra alternativ för användare som vill ha mer kontroll över sin kommunikation.

Element bästa funktioner

Använd Elements decentraliserade struktur för att lagra data på servrar eller välj en pålitlig leverantör som erbjuder oöverträffad kontroll och integritet.

Få end-to-end-krypterad säkerhet för all din kommunikation

Anpassa appen efter dina behov så att du kan ändra appen efter dina unika preferenser.

Använd den på alla större plattformar, inklusive mobiler, datorer och webben, för att säkerställa smidig kommunikation.

Elementbegränsningar

Det kostnadsfria abonnemanget är tillgängligt för upp till 200 användare per grupp.

Elements decentraliserade natur kan göra det mer komplicerat att navigera, särskilt för icke-tekniska team.

Elementprissättning

Starter : Gratis

Företag : 5 € per månad per användare

Företag : 10 € per användare och månad

Sovereign: Anpassad prissättning

Elementbetyg och recensioner

G2: 4,3/5 (23 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

8. Threema (Bästa meddelandeappen med höga integritetsfunktioner)

via Threema

Threema är en mycket säker meddelandeapp som är utformad för att maximera integriteten med minimalt med användardata. Det jag gillade med appen är att Threema, till skillnad från de flesta meddelandeappar, inte kräver ett telefonnummer eller en e-postadress för att registrera sig. Det är därför ett utmärkt val för användare som vill vara anonyma.

All kommunikation på Threema är krypterad från ändpunkt till ändpunkt, inklusive textmeddelanden, röstsamtal, videosamtal och fildelning.

Threemas bästa funktioner

Registrera dig och använd Threema-appen utan att ange någon personlig information, såsom telefonnummer eller e-postadress.

Få säker end-to-end-kryptering för all din kommunikation, så att dina data förblir privata.

Skapa anonyma omröstningar och enkäter för dina team i chattar

Dra nytta av strikta dataskyddsbestämmelser, vilket gör det idealiskt för användning i Europa, eftersom det följer den strikta GDPR-förordningen.

Begränsningar för Threema

Threema kräver ett engångsköp, vilket kan avskräcka användare som föredrar gratisappar.

Liksom vissa andra integritetsfokuserade appar saknar Threema några av de avancerade funktionerna som finns i gratis meddelandeappar.

Priser för Threema

Essential : 2 dollar per användare och månad

Avancerat : 2,50 dollar per användare och månad

Professional: 3,50 dollar per användare och månad

Threema-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. Discord (Bästa appen för att bygga community)

via Discord

Discord är en populär kommunikationsplattform riktad mot spel- eller NFT-communityn. Dess communitybyggande funktioner och klassiska meddelandefunktioner, inklusive text-, röst- och videokommunikation, gör den till den perfekta plattformen för team, communityn och till och med företag.

Appen har också omfattande stöd för anpassningar och chatbots, vilket gör den idealisk för olika behov. Discords funktion för personliga meddelanden gör att du kan kommunicera direkt med användare från communityn, vilket hjälper dig att bygga ett starkt nätverk inom ditt valda affärsområde.

Discords bästa funktioner

Organisera och hantera realtidskommunikation inom stora grupper eller communityn med hjälp av dedikerade röst- och videokanaler.

Skapa flera textkanaler inom en server, tilldela roller med olika behörigheter och hantera diskussioner effektivt.

Integrera med olika verktyg och tjänster, såsom Spotify och Twitch, för att förbättra din communityupplevelse.

Dela din skärm under röst- eller videosamtal

Begränsningar för Discord

Utbudet av funktioner och anpassningsalternativ kan vara överväldigande för nya användare, särskilt de som inte är bekanta med verktyg för communityhantering.

Vissa användare rapporterar prestandaproblem med appen, särskilt när de hanterar stora servrar med många aktiva användare.

Priser för Discord

Gratis

Discord Nitro Basic : 2,99 dollar per månad

Discord Nitro: 9,99 dollar per månad

Discord-betyg och recensioner

G2: NA

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

10. KIK Messenger (Bästa gratis meddelandeappen för communityn och offentliga grupper)

via Google Play

KIK Messenger är en webbapp som är känd för sitt enkla gränssnitt och fokus på användarnas anonymitet. Till skillnad från många andra meddelandeappar kräver KIK inte ett telefonnummer för att registrera sig, vilket gör att användarna kan registrera sig och kommunicera med bara en e-postadress eller ett användarnamn.

KIK Messengers bästa funktioner

Registrera dig och använd appen utan att ange ett telefonnummer; bevara din integritet och anonymitet.

Navigera smidigt med ett användarvänligt gränssnitt

Få tillgång till interaktiva funktioner som chatbots för underhållning, information och verktyg.

Skapa och hantera gruppchattar med lätthet; stöd för diskussioner mellan flera användare

Begränsningar för KIK Messenger

Även om KIK inte kräver ett telefonnummer har appen tidigare kritiserats för integritets- och säkerhetsproblem.

KIK är kanske inte idealiskt för professionellt bruk, eftersom det riktar sig till yngre åldersgrupper för gruppdiskussioner och uppbyggnad av gemenskaper.

Priser för KIK Messenger

Gratis

KIK Messenger – betyg och recensioner

G2 : NA

Capterra: NA

11. Skype (bäst för integrerade videosamtal med global räckvidd)

via Microsoft

Skype, som har funnits sedan 2003, är en av de äldsta apparna för snabbmeddelanden. Tack vare dess robusta meddelandefunktioner och möjligheter till röst- och videosamtal återvänder jag till denna app då och då.

Skype har utvecklats sedan dess initiala fokus på meddelande- och videosamtalsfunktioner. Det är särskilt användbart för internationell kommunikation, tack vare stöd för lågkostnadssamtal till utlandet och integration med andra Microsoft-produkter.

Skypes bästa funktioner

Skaffa en pålitlig meddelandeapp med högkvalitativa videokonferensfunktioner

Ring internationella samtal med alternativ för månadsabonnemang eller en pay-as-you-go-modell.

Dela filer och dokument smidigt i chattar; stöder ett brett utbud av filtyper

Integrera diskussioner och chattar med andra Microsoft-tjänster som Outlook och Office 365

Skypes begränsningar

Skype har kritiserats för integritetsfrågor, särskilt när det gäller datahantering och integration med Microsofts bredare ekosystem.

Användare rapporterar ibland prestandaproblem, såsom fördröjningar eller anslutningsproblem, särskilt under videosamtal.

Skype-priser

Gratis

Skype Credit : Betala per samtal för samtal till fasta telefoner och mobiltelefoner

Skype-abonnemang: Månadsabonnemang för obegränsade samtal till specifika länder

Skype-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 23 000 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (450+ recensioner)

