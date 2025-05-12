De 10 bästa allt-i-ett-meddelandeapparna 2025

En genomsnittlig person växlar mellan appar och webbplatser nästan 1 200 gånger dagligen .

Med ständiga kontextbyten är det lätt att missa saker. 🤷🏻

Det är här allt-i-ett-meddelandeappar kommer in. Dessa verktyg integrerar flera appar i en enda plattform, vilket förbättrar kommunikationen, ökar produktiviteten och hjälper dig att hålla ordning.

Oavsett om du samordnar med teammedlemmar eller hanterar kundinteraktioner hjälper allt-i-ett-meddelandeappar dig att fokusera på det som är viktigast.

Här är de tio bästa allt-i-ett-meddelandeapparna som kommer att förändra hur du kommunicerar och samarbetar!

Franz : Bäst för att hantera flera chattar och e-postmeddelanden på ett och samma ställe

IM+ : Bäst för att slå samman chatt- och sociala medieappar

Rambox : Bäst för avancerad anpassning av meddelandearbetsytan

Beeper: Bäst för att förena iMessage och andra plattformar

Shift : Bäst för att integrera e-post och meddelandeverktyg

Allt-i-ett-meddelandeapp: Bäst för snabb åtkomst till chattappar

Station : Bäst för att kombinera meddelanden med produktivitetsverktyg

Slack (med tillägg) : Bäst för förbättrat teamsamarbete

Mattermost: Bäst för säker meddelandehantering på företagsnivå

Vad ska du leta efter i en allt-i-ett-meddelandeapp?

Det är relativt enkelt att välja en allt-i-ett-meddelandeapp. Du behöver bara se till att den uppfyller följande kriterier: 👇🏻

Användarvänlighet: Leta efter en app med ett intuitivt gränssnitt och enkel navigering för smidig användning.

Kompatibilitet: Välj ett verktyg som är kompatibelt med alla meddelandeplattformar du använder. Detta garanterar maximal support.

Anpassningsbarhet: Välj en app som låter dig ändra aspekter som push-meddelanden, layouter, integrationer etc. för att passa dina behov.

Integritet: Välj ett verktyg med robusta säkerhetsstandarder för att säkerställa att deras tjänst och dina data är skyddade från obehörig åtkomst.

Hög prestanda: Välj ett verktyg som är lättviktigt och snabbt. Detta säkerställer att det inte uppstår några Välj ett verktyg som är lättviktigt och snabbt. Detta säkerställer att det inte uppstår några kommunikationsluckor på arbetsplatsen

📮ClickUp Insight: Över 60 % av ett teams tid går åt till att söka efter sammanhang, information och åtgärdspunkter. Få en gratis rapport Enligt en undersökning från ClickUp spenderar team värdefull tid på att hoppa mellan olika verktyg som e-post (42 %) och snabbmeddelanden (41 %). Ännu mer oroande är att 92 % av de som deltog i vår undersökning riskerar att missa viktiga beslut och åtgärder. 📊 Vill du veta varför? Ladda ner rapporten The State of Workplace Communication Report från ClickUp och se vad som verkligen bromsar teamen.

De 10 bästa allt-i-ett-meddelandeapparna

Kolla in dessa tio allt-i-ett-meddelandeappar för att hantera dina textmeddelanden enkelt och effektivt:

1. ClickUp (Bästa allt-i-ett-verktyget för samarbete och projektledning)

Prova ClickUp Chat Samla dina konversationer, uppgifter och mer på ClickUp Chat.

Det är lätt att snubbla och göra misstag när man hanterar arbete och meddelanden på olika plattformar. Men med ClickUp, den kompletta appen för arbete, kan du samla allt i en app och skapa en arbetsplats som är både effektiv och samarbetsinriktad.

ClickUp Chat är utformat för att maximera produktiviteten. Det är en helhetslösning som låter dig hantera både arbete och kommunikation på arbetsplatsen samtidigt.

Med ClickUp Chat kan du skapa uppgifter och att göra-listor direkt från meddelanden. Varje konversation som innehåller viktig information är direkt länkad till relaterade dokument, uppgifter eller chattar.

Den har även inbyggda AI-funktioner. Med hjälp av ClickUp Brain kan den föreslå svar, automatiskt skapa uppgifter från konversationer och till och med sammanfatta trådar!

Dessutom kan du använda ClickUp Integrations för att ansluta till andra tredjepartsplattformar för konversationer, såsom Gmail, Skype, Zoom, Slack och Teams, med ClickUp för en heltäckande upplevelse.

💡 Proffstips: Behöver du hjälp med att hantera snabbmeddelanden? Prova ClickUp Instant Message Template – den är gratis! Med den här mallen kan du samla alla konversationstrådar på ett och samma ställe. På så sätt kan du prioritera konversationer för att öka produktiviteten.

ClickUps bästa funktioner

Aktivera push-meddelanden för att omedelbart varna ditt team om viktiga meddelanden.

Spåra förändringar i konversationer genom att automatiskt länka uppdateringar av uppgifter och kommentarer till den ursprungliga chatten.

Ange förfallodatum i chatten för att hålla ditt team uppdaterat om deadlines.

Implementera ClickUp Clips för att dela viktiga ögonblick i konversationer asynkront.

Använd ClickUp Assign Comments för att tagga specifika teammedlemmar i diskussioner, så att uppföljningsåtgärderna blir tydliga.

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan behöva lite tid för att lära sig appen.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Det enkla gränssnittet för att skapa ett projekt och anpassa uppgiften till teamet för att spåra och nå målet. Användbara Gantt-diagram som kan vara insiktsfulla för verksamheten och en chattfunktion i realtid gör ClickUp till den bästa programvaran.

2. Franz (Bäst för att hantera flera chattar och e-postmeddelanden på ett och samma ställe)

via Franz

Franz är en lättanvänd meddelandetjänst. Om du har svårt att hantera strömmen av textmeddelanden på din dator kan det här verktyget hjälpa dig.

Franz är kompatibel med alla Windows-, Mac- och Linux-enheter och integreras med några av de mest använda kommunikationskanalerna.

Appen erbjuder ljusa och mörka lägen för anpassning. Franz är också helt molnbaserad så att du kan växla mellan enheter.

Franz bästa funktioner

Stöder över 70 meddelandetjänster, inklusive WhatsApp, Messenger och Telegram.

Möjliggör textmeddelanden på olika språk som engelska, tyska och spanska.

Låter dig hantera push-meddelanden för inkommande meddelanden.

Integreras med över 1 000 tjänster

Franz begränsningar

Endast tillgänglig på datorer

Kräver manuell installation

Priser för Franz

Gratis för alltid

Personligt: 3,99 $/månad

Professionell: 7,99 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Franz

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

3. IM+ (Bäst för att slå samman chatt- och sociala medieappar)

IM+ är en app som låter dig kombinera alla meddelandeplattformar på datorn och din smartphone. Den har ett intuitivt gränssnitt och utvecklaren hävdar att det bara tar två minuter att installera programvaran.

Men det är inte det bästa. IM+ har inbyggt stöd för ChatGPT som hjälper dig att skapa texter och avancerade funktioner för att blockera annonser för en smidig användarupplevelse.

IM+ bästa funktioner

Stöder ett brett utbud av meddelandeplattformar som WhatsApp, Facebook och LinkedIn.

Integreras med Gmail, vilket möjliggör åtkomst till inkorgar tillsammans med chattar.

Inkluderar en inbyggd webbläsare för delning av länkar.

Möjliggör samtidig meddelandehantering på flera konton

IM+ begränsningar

Begränsade integrationer

Kan vara trög

Priser för IM+

Gratis för alltid

IM+ betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att: ChatGPT får mer än 10 miljoner förfrågningar per dag.

4. Rambox (bäst för avancerad anpassning av meddelandearbetsytan)

via Rambox

Rambox är en mycket anpassningsbar allt-i-ett-meddelandeapp. Den kan användas för både personliga och professionella ändamål, och dess funktioner bidrar till att öka produktiviteten på kontoret.

Du kan ändra utseendet på din arbetsyta, pausa aviseringar, aktivera fokusläge och mycket mer. Verktyget integreras med stora affärslösningar som Google Suite och Microsoft Teams.

Rambox bästa funktioner

Stöder över 700 meddelandeplattformar som Instagram, Discord och Skype.

Låter dig anpassa teman och inställningar för aviseringar

Erbjuder ett fokusläge som pausar meddelanden och ljudeffekter.

Integreras med flera tillägg från tredje part, såsom grammatikgranskare, lösenordshanterare etc.

Rambox begränsningar

Gratisversionen är begränsad.

Lider av tillfälliga anslutningsproblem

Rambox-priser

Grundläggande: Gratis för alltid

Pro: 7 $/månad

Företag: 14 $/månad per användare

Rambox betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (30 recensioner)

Jag älskar att ha alla mina appar på ett ställe, och programvaran är inte buggig som andra jag har provat.

5. Beeper (bäst för att förena iMessage och andra plattformar)

via Beeper

Har du konton på flera meddelandeplattformar? Beeper kan samla dem i en enda app.

Detta verktyg är tillgängligt för Android-, iOS-, Windows- och Linux-enheter och ansluter till de största plattformarna (inklusive iMessage) för en heltäckande upplevelse. Användargränssnittet är också mycket interaktivt och lätt att navigera.

En av Beepers mest slående funktioner är dock dess inbyggda dubbningsfunktion, som gör det möjligt att översätta text till ditt önskade språk.

Beeper bästa funktioner

Kombinerar 14 meddelandetjänster som WhatsApp, Telegram etc. i en enda plattform.

Stöder rich media som bilder, videor och länkar.

Stöder SMS-meddelanden tillsammans med internetbaserade plattformar.

Erbjuder både mobil- och datorversioner.

Begränsningar för Beeper

Saknar avancerade anpassningsmöjligheter

Prenumeration krävs för full funktionalitet.

Priser för Beeper

Gratis för alltid

Beeper-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

via Shift

Om du ständigt växlar mellan profiler på en meddelandeplattform, uppdatera till Shift. Denna allt-i-ett-meddelandeapp skapar separata arbetsytor för privat och professionellt bruk.

Med den kan du enkelt hantera dina konton på olika meddelandeplattformar. Utöver detta underlättar verktyget även e-posthantering. Användargränssnittet är också intuitivt; du kan lägga till/ta bort så många tillägg du vill.

Shifts bästa funktioner

Stöder Gmail, Telegram, Asana och andra arbetsverktyg i ett enda gränssnitt.

Erbjuder plattformsoberoende synkronisering mellan stationära och mobila versioner.

Innehåller arbetsytestyrning för förbättrad fokusering

Integreras med verktyg från tredje part som Google Drive och Zoom.

Skiftbegränsningar

Huvudfunktioner låsta bakom betalda abonnemang

Regelbundna synkroniseringsproblem

Skiftprissättning

Grundläggande: Gratis för alltid

Avancerad: 149 $/år

Teams: 149 USD/år per användare

Skiftbetyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (310+ recensioner)

Jag ÄLSKAR att alla mina inkorgar och all min kommunikation finns på ett och samma ställe. Det gör det lättare att hålla ordning. Det var enkelt att ansluta till alla mina konton och jag använder den bokstavligen varje minut varje dag!

7. Allt-i-ett-meddelandeapp (bäst för snabb åtkomst till chattappar)

All-in-One Messenger är en omfattande programvara för upptagna yrkesverksamma. Den gör mer än att samla dina meddelandeappar – den låter dig söka efter äldre chattar efter datum, hantera push-meddelanden, anpassa teman osv.

Appen är också mycket enkel att använda och lätt att vänja sig vid.

Allt-i-ett-meddelandeappens bästa funktioner

Erbjuder stöd för över 40 meddelandetjänster, inklusive WhatsApp, LinkedIn och Skype.

Ger realtidsaviseringar för inkommande meddelanden

Har ett mörkt läge för miljöer med svagt ljus.

Stöder gruppchattar, vilket underlättar teamkommunikationen

Begränsningar för allt-i-ett-meddelandeappen

Inget stöd för video- eller röstsamtal

Ingen mobilapp

Priser för Allt-i-ett-meddelandeapp

Gratis för alltid

Betyg och recensioner för All-in-One Messenger

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

via Station

Station är en annan allt-i-ett-app för meddelanden som hjälper dig att minimera röran. Det är en inkluderande plattform som ger tillgång till alla dina meddelandeappar och professionella verktyg på ett och samma ställe.

Med Smart Dock kan du bläddra bland viktiga dokument, meddelanden osv. Funktionen Page Autosleep inaktiverar inaktiva flikar för snabbare prestanda. En extra bonus? Verktygets enkla användargränssnitt.

Station bästa funktioner

Kombinerar över 600 webbappar som Instagram, HubSpot och Mailchimp i ett arbetsutrymme.

Erbjuder en smart inkorg för att prioritera viktiga meddelanden.

Ger ett elegant gränssnitt utan distraktioner

Hjälper till att anpassa aviseringar per app

Stationbegränsningar

Gratisversionen har begränsade funktioner.

Kan vara trög

Stationpriser

Gratis för alltid

Stationens betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Station är förmodligen en av de plattformar jag använder mest. Denna enkelt utformade applikation har gjort det möjligt för mig att enkelt växla mellan olika verktyg, såsom e-post och uppgiftshanteringsverktyg, i ett och samma fönster. Dessutom kostar den ingenting, till skillnad från liknande appar som Shift.

9. Slack (med tillägg) (Bäst för förbättrat teamsamarbete)

via Slack

Slack är en välkänd app för meddelanden. Den används främst för att förbättra teamsamarbetet – och dess funktioner motiverar varför.

Slack hjälper dig att automatisera rutinuppgifter, skapa och organisera kanaler för olika team, genomföra teamsamtal, dela skärmar och mycket mer. Verktyget är också mycket effektivt utformat, med enkel navigering och användargränssnitt.

Slacks bästa funktioner

Erbjuder integration med verktyg som Google Drive, Trello och GitHub.

Har robust sökfunktion för meddelanden och filer.

Stöder röst- och videosamtal

Synkroniserar meddelanden och aviseringar mellan enheter

Slacks begränsningar

Kan vara överväldigande

Vissa integrationer är svåra att konfigurera.

Gratis för alltid

Pro: 7,25 $/månad

Business+: 12,50 $/månad

Enterprise Grid: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Slack

G2: 4,5/5 (33 640+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 450 recensioner)

Ett fantastiskt verktyg som gör att vi kan leva som vi lär när vi arbetar med våra kunder.

10. Mattermost (Bäst för säker meddelandehantering på företagsnivå)

via Mattermost

Mattermost är inte en typisk allt-i-ett-meddelandeapp. Det är mer en samarbetsplattform.

Med den här appen kan du skapa kanaler och samarbeta med ditt distansarbete team för att diskutera projekt, tidsplaner och andra ämnen. Plattformen är känd för sin säkerhet och anpassningsbarhet. Du kan välja dina integrationer, själv vara värd för plattformen och anpassa appelement.

Mattermosts bästa funktioner

Stöder meddelanden i realtid med trådade konversationer

Erbjuder integritet och efterlevnad på företagsnivå

Innehåller hantering av användarroller för teamorganisation

Integreras med CI/CD-verktyg som Jenkins och GitHub

Mattermosts begränsningar

Kräver teknisk expertis

Regelbundna prestandaproblem

Priser för Mattermost

Gratis för alltid

Professionell: 10 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Mattermost

G2: 4,3/5 (över 330 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 160 recensioner)

Mattermost är den bästa plattformen där vi kan ordna möten och kommunicera med teammedlemmar. Den erbjuder också olika funktioner som kanaler, fildelning, skärmdelning etc.

Välj den bästa allt-i-ett-appen för meddelanden – använd ClickUp!

Det finns många fördelar med att använda en enda app för kommunikation. Det gör dig produktiv, effektiv och, viktigast av allt, synkroniserad med allt som händer. Men saker och ting kan snabbt gå snett om du inte väljer en allt-i-ett-app för meddelanden som är välorganiserad.

Välj ClickUp. Med sina robusta funktioner och en kraftfull arbetshanteringssvit kan ClickUp hjälpa dig att enkelt hantera alla dina personliga och professionella chattar och meddelandeappar.

Vänta inte – skaffa ClickUp idag. För mer information, kolla in ClickUp eller registrera dig för en gratis provperiod!