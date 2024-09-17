Chatten fungerar inte. Vi fixar det.

Tiderna har förändrats. Vårt sätt att arbeta har inte gjort det – och det är hög tid att det gör det.

När Slack lanserades 2014 utlöste det en revolution. Distribuerade team samarbetade snabbare, konversationerna blomstrade och åtminstone uppfattningen om produktivitet sköt i höjden.

Men ett decennium senare vet vi alla att vi betalar ett högt pris för den kommunikationsstil som Slack och liknande plattformar introducerade.

Trots framsteg inom arbetshantering förblir chattappar isolerade, utan koppling till de verktyg vi använder för att samarbeta, hantera och skapa. Även om Microsoft Teams har ”flikar” kan flikarna i praktiken betraktas som separata – de är bara ytligt sammankopplade.

Vi är ständigt överväldigade av brus – vi växlar mellan fönster, undviker distraktioner och försöker hålla ordning mitt i oändliga pingar. Det är omöjligt att fokusera och orealistiskt att hålla ordning på allt när vi tvingas växla mellan appar, chatta på ett ställe och hantera arbetet på ett annat.

På ClickUp har vi alltid trott att lösningen var enkel: våra konversationer och vårt arbete bör finnas på samma plattform. Detta skapar oöverträffad produktivitet, tydlighet och fokus.

Därför är vi oerhört glada över att kunna presentera ClickUp Chat.

ClickUp Chat låter dig ha arbetsrelaterade konversationer direkt vid sidan av dina uppgifter, projekt och resurser, integrerade i ditt arbetsflöde.

Vi har inte bara skapat ännu en chattapp – vi har helt omdefinierat hur team samarbetar och skapat ett banbrytande kommunikationsverktyg som är utformat för att definiera arbetet under det kommande decenniet.