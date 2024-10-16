Slacks prissättning: Hitta rätt plan för ditt företag

Det kan vara svårt att välja rätt kommunikationsverktyg, särskilt när man försöker balansera kostnaden med de funktioner som ditt team behöver.

Det kan vara svårt att hitta rätt prisplan för Slack – du vill förbättra samarbetet och produktiviteten utan att spendera för mycket.

Oavsett om du är företagare, teamledare eller professionell behöver du tydlighet om vad varje plan erbjuder för att slippa frustrationen över att betala för oanvända funktioner eller sakna viktiga funktioner.

I den här artikeln går vi igenom Slacks prisplaner för att hjälpa dig att hitta den perfekta planen som passar din organisations behov och budget. 👇

Översikt över Slacks prisplaner

Hur mycket kostar Slack? Låt oss ta en titt på alla olika planer:

Gratis plan

Om du startar eller driver ett litet team kan gratisplanen vara ett utmärkt alternativ för viktig kommunikation utan kostnad. Slacks gratisplan täcker grundläggande behov, inklusive direktmeddelanden och begränsade integrationer.

Planen har dock vissa begränsningar som kanske inte fullt ut stöder ditt teams långsiktiga tillväxt när dina behov utvecklas.

Viktiga funktioner:

Meddelande- och filhistorik: Du får tillgång till de senaste 90 dagarnas meddelandehistorik och fillagring. Det kanske fungerar för tillfället, men det kan bli ett problem om du behöver leta fram äldre konversationer för referens eller efterlevnad längre fram.

Integrationer: Med gratisplanen kan du ansluta upp till 10 tredjepartsappar, som Google Drive, Office 365 och Trello. Detta är användbart för små team, men om din organisation använder många olika verktyg kan denna begränsning vara ett hinder.

Kommunikationsfunktioner: Du kan endast genomföra enskilda ljud- och videomöten, vilket gör det idealiskt för snabba avstämningar eller individuella möten. Men om ditt team är beroende av gruppkonferenser kommer du att stöta på hinder, eftersom denna plan inte täcker dessa funktioner.

Vem är det för: Gratisplanen är idealisk för små team, nystartade företag eller organisationer som letar efter ett grundläggande kommunikationsverktyg för rutinuppgifter på arbetsplatsen. Det är ett kostnadsfritt sätt att komma igång med Slack, men det har begränsningar när det gäller meddelandehistorik, integrationer och samtalsfunktioner.

Pro-plan

Om du driver ett litet till medelstort företag och behöver mer avancerade funktioner för att stödja ditt växande team är Pro-planen ett utmärkt val.

Det förbättrar din kommunikation med fler funktioner, som obegränsade direktmeddelanden, ljud- och videomöten och möjligheten att skapa anpassade övervakningsverktyg för bättre projektledning. Denna plan är ett stort steg upp från gratisplanen och ger dig allt du behöver för att öka både produktiviteten och teamsamarbetet.

Viktiga funktioner:

Obegränsad meddelandehistorik: Pro-planen ger obegränsad tillgång till alla direktmeddelanden och teamchattar, vilket säkerställer att viktiga konversationer alltid är tillgängliga för referens eller efterlevnad.

Obegränsade integrationer: Anslut ett obegränsat antal appar från tredje part och förvandla Slack till en central knutpunkt för alla dina verktyg, från projektledning till fillagring.

Bättre kommunikation: Med Slack Huddles kan du hålla grupp-röst- och videosamtal med upp till 50 deltagare, vilket gör det perfekt för teammöten, snabba avstämningar eller utbildningar.

Anpassningsbara lagringspolicyer: Ställ in anpassade lagringsregler för meddelanden och filer så att de överensstämmer med ditt företags policyer och regler.

Gäståtkomst: Samarbeta säkert med kunder och entreprenörer genom att ge dem utökad åtkomst som gäster, så att de kan arbeta i din arbetsyta utan att äventyra säkerheten i ditt teams huvudsakliga arbetsyta.

Anpassade användargrupper: Skapa anpassade användargrupper för att organisera team, hantera behörigheter och effektivisera aviseringar.

Prioriterad support: Pro-planen erbjuder prioriterad support för att snabbt lösa dina problem. Perfekt för att hålla ditt team igång utan betydande driftstopp.

Användningstrender: Slacks analyspanel ger insyn i grundläggande analysfunktioner, inklusive kanalens användning, meddelandevolym och användaraktivitet.

Andra funktioner: Obegränsat antal arbetsflödesbyggare, möjlighet att samarbeta på listor och dokument

Vem är det för: Pro-planen är perfekt för växande företag som behöver avancerade verktyg för att hålla teamen sammankopplade och effektiva. Den är idealisk för dem som behöver fullständiga direktmeddelanden, samtalshistorik, fler Slack-integrationer och möjligheten att vara värd för gruppmöten.

Priser:

7,25 dollar per användare och månad (vid årlig fakturering)

8,75 $ per användare och månad (vid månadsvis fakturering)

Business+ Plan

Denna plan är utformad för medelstora till stora företag och erbjuder bättre säkerhet, funktionalitet för regelefterlevnad och administrativa kontroller – perfekt för att hantera mer komplexa organisatoriska behov.

Viktiga funktioner:

SAML-baserad enkel inloggning (SSO): Med SSO kan ditt team logga in säkert på flera plattformar med bara en uppsättning inloggningsuppgifter. Detta extra säkerhetslager innebär att endast behörig personal har tillgång till din Slack-arbetsplats.

Support dygnet runt med 4 timmars svarstid: När något går fel har du inte råd att vänta. Med Business+ Plan får du prioriterad support med garanterad svarstid på fyra timmar för att snabbt lösa eventuella problem.

99,99 % drifttid SLA: Slack garanterar 99,99 % drifttid, vilket säkerställer minimal driftstopp så att ditt team kan samarbeta smidigt och hålla projekten på rätt spår.

Förbättrade säkerhetsfunktioner: Business+-planen inkluderar dataexport, integrering av verktyg för förebyggande av dataförlust (DLP) och anpassningsbara lagringsinställningar för att uppfylla strikta dataskyddskrav.

Bättre kontroll över behörigheter: Hantera stora team enkelt genom att kontrollera vem som kan publicera i kanaler eller använda omnämnanden som meddelar alla medlemmar, så att meddelandekanalerna förblir fria från distraktioner.

Gäståtkomst: Samarbeta enkelt med externa partners som kunder eller entreprenörer utan att lämna Slack och ge dem kontrollerad åtkomst till din arbetsyta samtidigt som du håller dina interna data säkra.

Anpassade användargrupper: Denna funktion hjälper dig att hantera behörigheter och aviseringar på ett effektivt sätt, så att rätt personer alltid är informerade.

Övriga funktioner: Allt som ingår i Pro-planen, plus användarprovisionering och avprovisionering för gästkonton, identitetshantering och dataexport för alla meddelanden.

Vem är det för: Business+-planen ger företag som har vuxit ur Basic- och Pro-planerna mer kontroll över sin verksamhet. Om ditt företag behöver strikt efterlevnad och avancerad säkerhet erbjuder Business+-planen verktygen för att hålla allt under kontroll. Funktioner som prioriterad support och gäståtkomst hjälper till att lösa problem snabbt och möjliggör säker samverkan med externa partners, vilket gör det idealiskt för företag som hanterar känslig information och storskaliga verksamheter.

Priser:

12,50 $ per användare och månad (vid årlig fakturering)

15 USD per användare och månad (vid månadsvis fakturering)

Enterprise Grid-plan

Slacks Enterprise Grid Plan (deras dyraste plan) passar stora företag med komplexa kommunikationsbehov. Till skillnad från andra planer anpassar den prissättningen efter din organisations specifika behov.

Denna plan erbjuder en gedigen uppsättning funktioner som förbättrar samarbetet och säkerheten mellan sammankopplade arbetsytor.

Viktiga funktioner:

Obegränsat antal arbetsytor: Med Enterprise Grid-planen kan du skapa och hantera flera Slack-arbetsytor centralt, vilket är idealiskt för stora organisationer med olika avdelningar eller team, samtidigt som de förblir sammankopplade.

Avancerad säkerhet och efterlevnad: Erbjuder datakryptering, nyckelhantering för företag, DLP-integration och HIPAA-efterlevnad, perfekt för branscher med strikta krav på dataskydd.

eDiscovery och juridisk arkivering: Inkluderar avancerade eDiscovery-funktioner som gör det möjligt för juridiska team att få tillgång till och spara specifik kommunikation för revisioner och arkivering.

Dedikerad kundsupport: Erbjuder prioriterad support dygnet runt med en svarstid på fyra timmar, plus tillgång till kundsupportteam för onboarding, utbildning och optimering av Slack-användningen.

Övriga funktioner: Allt som ingår i Business-planen, plus stöd för förebyggande av dataförlust, revisionsloggar, integration med Enterprise Mobility Management (EMM), domänregistrering, anpassade användarvillkor och mycket mer.

Vem är det för: Enterprise Grid-planen är perfekt för stora företag med tusentals anställda som behöver ett säkert, skalbart och anpassningsbart verktyg för kommunikation och fjärrsamarbete. Det är bäst för organisationer i reglerade branscher som hälso- och sjukvård, finans eller myndigheter, där datasäkerhet och efterlevnad är viktigt. Dessutom kan du hantera flera arbetsytor och få avancerade säkerhetsfunktioner. Denna plan erbjuder den mest omfattande uppsättningen funktioner och är det bästa alternativet för företag som kräver förstklassig service från sin kommunikationsplattform.

Priser:

Anpassad prissättning

Slacks prisplaner: Snabb jämförelse

Plan Pris Viktiga funktioner Vem är det för? Gratis plan Gratis 90 dagars meddelande- och filhistorik Upp till 10 Slack-integrationer En-till-en-röst- och videosamtal Små team, nystartade företag eller organisationer med grundläggande kommunikationsbehov och begränsade budgetar Pro-plan 7,25 $ per användare/månad (faktureras årligen) 8,75 $ per användare/månad (faktureras månadsvis) Obegränsad meddelandehistorikObegränsade appintegrationerGruppsamtal med upp till 50 deltagareAnpassningsbara lagringspolicyerSupport dygnet runt Små till medelstora företag som behöver avancerade kommunikationsfunktioner och flera appintegrationer Business+ Plan 12,50 USD per användare/månad (faktureras årligen) 15 USD per användare/månad (faktureras månadsvis) SAML-baserad SSO24/7 support med 4 timmars svarstid99,99 % drifttid SLAFörbättrade säkerhetsfunktioner Medelstora till stora företag som kräver förbättrad säkerhet, efterlevnad och administrativa kontroller Enterprise Grid-plan Anpassade priser Obegränsade arbetsytor Avancerad säkerhet och efterlevnad (HIPAA, DLP) eDiscovery och juridisk arkivering 99,99 % drifttid SLA Dedikerad support dygnet runt med 4 timmars svarstid Stora företag med komplexa kommunikationsbehov, särskilt inom reglerade branscher som hälso- och sjukvård, finans eller offentlig sektor.

📄 Obs: Slack AI-tillägget är tillgängligt för Pro-planen och högre.

Hur du väljer rätt Slack-plan för ditt team

Att välja rätt Slack-plan kan förbättra ditt teams produktivitet och kommunikationsflöde. Varje plan har sina för- och nackdelar, och om du väljer fel plan kan du drabbas av begränsningar som bromsar ditt team.

Så här kan du välja den bästa Slack-planen genom att fokusera på de faktorer som är viktigast för din organisation:

1. Efter teamstorlek

Små team: Planerna Free eller Pro är perfekta för nystartade företag eller små team. Free-planen erbjuder grundläggande kommunikationsverktyg, medan Pro-planen har avancerade funktioner som obegränsad meddelandehistorik och fillagring med förbättrade integrationer för växande team.

Större team: För organisationer som växer med fler anställda och komplexa arbetsflöden finns Business+ eller Enterprise Grid-abonnemangen som hanterar stora användarbaser och erbjuder ytterligare administrativ kontroll.

2. Genom säkerhets- och efterlevnadsfunktioner

Standardiserade säkerhetsbehov: Pro-planen erbjuder viktiga säkerhetsfunktioner som datakryptering (vid lagring och överföring) och tvåfaktorsautentisering (2FA), vilket gör den lämplig för team som hanterar rutinmässiga affärsdata.

Avancerade säkerhetsbehov: För branscher som hanterar känslig information erbjuder Business+ och Enterprise Grid Plans SAML-baserad SSO, Data Loss Prevention (DLP) och HIPAA-kompatibilitet för förbättrat dataskydd.

3. Efter kommunikationsbehov

Grundläggande kommunikation: Den kostnadsfria planen täcker grundläggande meddelandebehov med en gräns på 90 dagar för meddelanden och filhistorik. Den kan dock vara otillräcklig för team som behöver mer kraftfulla samarbetsverktyg.

Mer omfattande kommunikationsbehov: Om ditt team behöver gruppvideosamtal, obegränsade appintegrationer och automatisering av arbetsflöden är Pro-planen ett måste. Business+-planen lägger till avancerade verktyg och premiumsupport.

4. Efter budget

Kostnadseffektiva lösningar: Den kostnadsfria planen passar budgetmedvetna team som behöver grundläggande funktioner. Pro-planen , som kostar från 7,25 USD/användare per månad (faktureras årligen), erbjuder stort värde med avancerade funktioner.

Högre investering för större kontroll: För större team som kräver solida säkerhets- och efterlevnadsfunktioner är Business+ Plan till 12,50 dollar per användare och månad (faktureras årligen) eller Enterprise Grid Plan bättre investeringar.

Vi presenterar ClickUp: ett bättre alternativ till Slack

Tänk om vi berättade att det finns ett bättre alternativ till Slack?

Ja, vi pratar om ClickUp, ett populärt verktyg för projektledning och samarbete som är mer mångsidigt.

Slack har varit populärt för teamchattar ett tag nu, men om du letar efter något som kan mer än bara meddelanden kommer ClickUp att överraska dig.

Låt oss se varför ClickUp överträffar Slack:

ClickUp Chat

Eftersom vi tittar på ett alternativ till en chattplattform, låt oss börja med ClickUp Chat.

Till skillnad från Slack, där chatt är huvudfunktionen, tar ClickUp det ett steg längre genom att koppla dina konversationer direkt till dina uppgifter.

Förena kommunikation och arbetshantering med ClickUp Chat

Med ClickUp Chat samlas alla dina uppgifter och konversationer på ett ställe, vilket eliminerar behovet av att växla mellan appar som Slack. Istället för att hoppa mellan verktyg eller förlora sammanhanget håller ClickUp dina teamchattar, uppgifter och filer samlade och kopplade inom ett och samma arbetsutrymme.

ClickUp utmärker sig också genom att du direkt kan omvandla viktiga chattmeddelanden till genomförbara uppgifter.

Använd ClickUp Assigned Comments för att hålla alla ansvariga och informerade.

Till skillnad från Slack, där viktiga kommentarer kan försvinna i trådar, erbjuder ClickUp användbara funktioner, som tilldelade kommentarer, för att tilldela uppgifter till specifika teammedlemmar och säkerställa ansvarighet hela tiden. Starta en konversation var som helst i ditt arbetsområde, över uppgifter, dokument eller direkt i chatten, och säg adjö till växlingsskatten!

Markera bara text i ett dokument eller citera en kommentar för att starta en konversationstråd med dina kollegor.

ClickUp Docs

Samarbeta i realtid med ClickUp Docs – samla alla dina projektdokument på ett ställe.

Slack är utmärkt för kommunikation, men ClickUp Docs går ett steg längre genom att kombinera kommunikation med dokumentation, uppgiftshantering och arbetsflödesorganisation – allt på en och samma plattform.

Använd funktioner som ClickUp Collaboration Detection, versionshistorik och sömlös integration med uppgifter för att skapa en projektplan tillsammans med dina kollegor och tilldela projektuppgifter direkt från dina dokument. Dokumenten har avancerade formateringselement som banners och inbäddningsfunktioner, så att du kan anpassa dokumentens utseende och lägga till bilder och länkar.

Det bästa? Du kan organisera sidor som kapslade objekt och kategorisera dem ytterligare i olika ClickUp-utrymmen med hjälp av mappar och taggar.

🌈Visste du att? Team Liquid, ett populärt e-sportvarumärke, använde ClickUp för att öka sin effektivitet med tre gånger. De största utmaningarna de stod inför var isolerade team som använde olika verktyg, missförstånd och bristfällig dokumentation. Genom att konsolidera fyra olika verktyg i ClickUp har de effektiviserat arbetsflödena, förbättrat teamsamarbetet och fått bättre överblick över sina projekt. Denna övergång resulterade i att ClickUp antogs till 100 % inom hela organisationen och bidrog till en imponerande tiofaldig tillväxt för företaget på bara fyra år.

ClickUp Brain

Öka produktiviteten med ClickUp Brain – få intelligenta förslag, uppgiftsöversikter och automatisering för att effektivisera ditt arbete.

ClickUp Brain erbjuder mer än bara uppgiftsöversikter – det är en komplett AI-assistent som är inbyggd direkt i din arbetsyta. Med över 100 fördefinierade uppmaningar automatiserar den allt från att skriva innehåll till att sammanfatta långa diskussioner, vilket ökar produktiviteten genom att effektivisera uppgifterna på ett och samma ställe.

Detta minimerar behovet av externa appar och ökar produktiviteten genom att sömlöst integrera AI-funktioner med projektledning, dokumentation och uppgiftsuppföljning.

Till skillnad från Slack AI, som främst fokuserar på kommunikationstrådar, integreras ClickUp Brain med hela ditt arbetsflöde, vilket gör det idealiskt för team som hanterar komplexa projekt och flera verktyg. Slack AI är begränsat till att sammanfatta konversationer eller hjälpa till att hitta snabba svar.

✨Ytterligare resurs: För team som vill förbättra kommunikationen ytterligare kan användning av effektiva mallar för kommunikationsplaner och utforskning av de bästa kommunikationsstrategierna bidra till ännu bättre samarbete.

Tillsammans gör dessa funktioner ClickUp till den bästa konkurrenten till Slack.

ClickUp-priser

ClickUps kostnadsfria plan är ganska generös och erbjuder 100 MB lagringsutrymme, obegränsat antal uppgifter och tillgång till de flesta funktioner. Våra betalda planer börjar på bara 7 dollar per användare och månad (faktureras årligen) och erbjuder obegränsat lagringsutrymme och avancerade verktyg.

I jämförelse, som beskrivs i vår guide ClickUp vs Slack, är Slacks gratisplan mer begränsad, särskilt när det gäller meddelandehistorik och lagringsbegränsningar. Startpriset för Slack Pro-planen i USA är 8,75 dollar per användare (faktureras månadsvis). Om du letar efter en betald plan för att maximera din budget erbjuder ClickUps prissättning mer flexibilitet och värde för team.

💡Proffstips: Utforska dessa kostnadsfria mallar för kommunikationsplaner från ClickUp för att förenkla kommunikationen med ditt team och hålla allt organiserat.

ClickUp ger mer för mindre

ClickUp är arbetsytans schweiziska armékniv – den har allt du behöver på ett och samma ställe.

Du kan chatta, hantera uppgifter, spåra tid och till och med hantera dokument utan att lämna plattformen. Det är ett utmärkt sätt att minska överbelastningen av verktyg och hålla allt organiserat.

Å andra sidan handlar Slack om att hålla saker och ting enkla. Det är lätt att använda och perfekt om du behöver enkel, okomplicerad kommunikation. Men om ditt team behöver mer än så kan du behöva jonglera Slack med andra projektledningsverktyg.

Så om du är ett fan av Slack kan det vara värt att kolla in ClickUp. Det kan vara den allt-i-ett-lösning du inte visste att du behövde – som gör ditt arbetsliv mycket mer tillgängligt och kanske till och med roligare.

Registrera dig gratis på ClickUp och se själv varför ClickUp kan vara ett bättre val.