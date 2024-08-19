Hur man använder olika typer av kommunikationskanaler

Har du någonsin diskuterat en viktig projektuppgift med en kollega, bara för att upptäcka att ni båda har glömt bort den? Det kan hända när man arbetar med flera projekt i ett team, eller hur?

Med distansarbete, distribuerade och hybridarbetsplatser kan du uppleva det som nu officiellt kallas informationsöverbelastning. Detta är vanligt idag, tack vare det ständiga surrandet av aviseringar i vår teamchatt, personliga meddelanden, e-post, telefonsamtal, you name it!

Så, hur kan du skapa en effektiv kommunikationskanal för ditt team utan att det blir för överväldigande? Den här guiden beskriver olika typer av kommunikationskanaler, hur de fungerar och när du ska använda dem.

Förstå kommunikationskanaler

En kommunikationskanal är ett medium som hjälper dig att dela information eller förmedla dina idéer eller förväntningar till avsändaren. Avsändaren kan vara en kollega, andra team inom organisationen, chefer, partners eller kunder.

Dessa kanaler kan vara allt från skriftlig kommunikation som e-post, chatt, snabbmeddelanden och SMS till digital kommunikation som ljudsamtal, videosamtal, gruppmöten och mycket mer.

Så, vilken är den mest effektiva kommunikationskanalen idag? Svaret är, enkelt uttryckt, den som båda parter känner sig bekväma med och kollar regelbundet så att inga uppdateringar missas.

Genom att välja rätt kommunikationskanal kan du hantera:

Intern kommunikation

Från att dela projektuppdateringar till att förmedla företagspolicyer – interna kommunikationskanaler gör det möjligt för dig att dela information inom en organisation. Dessa teamkommunikationskanaler uppmuntrar samarbete, stärker medarbetarnas moral och samordnar teamen mot gemensamma mål.

Eftersom deras huvudsakliga mål är att stödja kommunikationen mellan team och med andra avdelningar, erbjuder rätt verktyg robusta säkerhets- och dataskyddsalternativ. De är lätta att använda för alla teammedlemmar inom ett företag.

Extern kommunikation

Dessa kommunikationskanaler på arbetsplatsen eller alternativ för kundkommunikation är viktiga för interaktion med kunder, partners, allmänheten och alla utanför företaget. De hjälper till att bygga upp varumärkets rykte, hantera kundrelationer och marknadsföra produkter eller tjänster till dina potentiella kunder.

Läs också: Hur man förbättrar kommunikationen på en hybridarbetsplats

Typer av kommunikationskanaler

Beroende på personliga preferenser och medier finns det idag en rad olika kommunikationskanaler. Även om det finns massor av alternativ klassificeras de i allmänhet utifrån kommunikationsmetoden, till exempel:

1. Kommunikationskanaler för personlig eller direkt kommunikation

Kommunikation ansikte mot ansikte innebär direkt interaktion mellan individer. Det kan vara den mest givande formen av kommunikation eftersom vi kan utbyta information med hjälp av verbala och icke-verbala signaler.

De viktigaste elementen i ansikte-mot-ansikte-kommunikation är:

Tal: Produktionen av talat språk

Lyssna: Förmågan att förstå och svara på muntliga meddelanden.

Icke-verbala signaler: Kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonfall som kompletterar det talade ordet. Ofta kan vi uppfatta signaler som tyder på att någon kanske inte är ärlig eller förmedlar korrekt information utifrån dessa subtila faktorer.

2. Verbala kommunikationskanaler

Verbal kommunikation innebär att använda talat språk för att förmedla information, idéer eller tankar. Det kan ske personligen eller via flera kanaler, till exempel telefonsamtal eller ljudmeddelanden.

Effektiv verbal kommunikation kräver tydlig artikulation, aktivt lyssnande och anpassning till olika målgrupper.

3. Skriftliga kommunikationskanaler

Skriftlig kommunikation innebär att man använder skrivna ord för att förmedla information. Det omfattar brev, e-postmeddelanden, rapporter, memon och andra skriftliga dokument. Effektiv skriftlig kommunikation kräver tydlighet, koncishet och korrekt grammatik.

4. Digitala kommunikationskanaler

Förr i tiden skedde de flesta av våra samtal genom personliga interaktioner eller ansikte mot ansikte-kommunikation, vilket ägde rum när alla teammedlemmar var närvarande i samma kontorsutrymme.

Men idag, med den explosionsartade ökningen av distans- och hybridarbetsplatser, finns det flera utmaningar när det gäller kommunikation på arbetsplatsen, särskilt eftersom det inte finns något som kan ersätta personlig verbal kommunikation.

Digitala kommunikationskanaler hjälper till att överbrygga denna klyfta genom att erbjuda unika sätt att samarbeta och bygga relationer trots att man arbetar på distans. Dessa kanaler ger snabbhet, effektivitet och global räckvidd, vilket bidrar till att skapa en centraliserad kommunikationshub för din arbetsplats. Dessa kanaler inkluderar:

Videokonferenser är ett utmärkt alternativ för dem som saknar personlig kommunikation på en avlägsen och distribuerad arbetsplats. Dessa verktyg har överbryggat geografiska avstånd och möjliggjort personliga interaktioner i en virtuell miljö.

Dessa plattformar har samarbetsfunktioner som skärmdelning, whiteboard och virtuella bakgrunder som förbättrar samarbetet och produktiviteten. Till exempel kan ett designteam samarbeta i ett projekt i realtid, dela visuella element och ge omedelbar feedback som om de befann sig i samma rum.

Populära verktyg: Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Webex, GoToMeeting

b. Telefonsamtal

Enligt en nyligen genomförd undersökning var det enkla telefonsamtalet den mest populära kommunikationskanalen, med 52 % av de anställda på plats, 42 % av de anställda på distans och 51 % av de anställda i hybridmiljöer som föredrog det framför andra kanaler.

Telefonsamtal erbjuder en direkt och mer personlig kontakt, vilket gör det möjligt för samtalsparterna att föra en konversation i realtid och få omedelbar feedback. Detta är särskilt användbart för brådskande ärenden eller känsliga diskussioner som inte kan hanteras med skriftlig kommunikation.

Anta till exempel att en kund har ett problem med prismodellen. I så fall kan säljaren ringa ett snabbt samtal för att förstå vad kunden vill ha och göra ändringar omedelbart, istället för att förlita sig på e-post eller andra skriftliga format.

c. Snabbmeddelanden

För dem som föredrar skriftlig kommunikation är chattplattformar ett utmärkt alternativ. Med dessa verktyg kan du snabbt skicka ett meddelande i en grupp- eller personlig chatt och samtidigt inkludera multimediaalternativ som video, foto, ljud, fildelning och andra format.

De är idealiska när du kommunicerar viktig information, delar projektdeadlines med en person eller som en del av en gemensam kommunikationsuppdatering.

Om en projektledare behöver en uppdatering om en viss icke-brådskande uppgift kan det till exempel räcka med ett enkelt meddelande till uppgiftsägaren eller teamet. Mottagarna kan svara när de har tid, vilket gör det idealiskt för situationer som inte kräver hög brådska.

Populära verktyg: ClickUp Chat, Slack, WhatsApp, Microsoft Teams, Google Chat

d. Sociala medier

Sociala medieplattformar som Instagram, LinkedIn etc. används främst för extern kommunikation. De kan hjälpa ett företag att bygga upp varumärkeskännedom, dela information och interagera med sin målgrupp. Å andra sidan kan kunderna snabbt kontakta varumärket via dessa sociala kanaler, vilket gynnar båda parter.

Ett teknikföretag kan till exempel använda LinkedIn för att dela och visa upp branschinsikter. På så sätt kan de nå sina målkunder och attrahera de bästa talangerna.

Populära verktyg: Instagram, Facebook, X, LinkedIn, TikTok

e. E-post

E-post är en av de mest effektiva kommunikationskanalerna och är fortfarande mycket populär för professionell kommunikation. 18 % av yrkesverksamma föredrar e-post framför andra kommunikationskanaler, och siffran är 25 % för distansarbetare.

Det erbjuder en formell och asynkron metod för att dela information, dokument och uppdateringar. E-postmeddelanden kan vara utsatta för informationsöverbelastning, men de kan göras mer effektiva med tydliga ämnesrader, koncisa innehåll och korrekt organisation.

E-post kan till exempel användas av varje team för deras unika behov:

Marknadsföring kan utnyttja det för att nå ut och dela varumärkesbudskap med hjälp av nyhetsbrev eller riktade e-postkampanjer.

Säljteam kan använda det för personlig interaktion med kunder och för att dela viktiga dokument via en formell kanal.

HR-team kan använda det för att meddela viktiga händelser, distribuera företagspolicyer eller dela direktkommunikation med sina anställda.

f. Textmeddelanden

SMS eller mobila meddelanden är ett snabbt och informellt sätt att kommunicera med anställda, kunder eller partners. Det är effektivt eftersom det gör det möjligt att nå personer som kanske inte har tillgång till internet eller att kommunicera korta och brådskande meddelanden, särskilt påminnelser om möten, uppdateringar om ett projekt eller andra viktiga detaljer.

En projektledare kan till exempel skicka ett textmeddelande till en teammedlem som hen har försökt nå via andra kanaler utan att få svar.

g. Meddelanden via mobilappar

Många företag föredrar att använda sina egna kommunikationskanaler, till exempel en mobilapp, för att dela information internt eller med kunder. Dessa appar kan användas för kundsupport, orderuppföljning och personlig kommunikation.

En butik kan till exempel använda sin app för att skicka personliga produktrekommendationer till kunder baserat på deras köphistorik. Den kan också skicka specifika uppdateringar om en kunds beställning för att hjälpa dem att hålla sig informerade om leveransdatum och leveransstatus.

Kommunikationskanaler i organisationsstrukturen

Det finns flera kommunikationskanaler, men organisationskommunikation är uppbyggd kring tre huvudområden:

Formella kommunikationskanaler

Dessa är organisationens officiella kommunikationskanaler, som följer en fastställd uppsättning protokoll och procedurer för att säkerställa att informationen sprids korrekt och systematiskt. Formell kommunikation kan ta följande former:

Nedåtriktad kommunikation: Detta innebär informationsflödet från den övre ledningen till underordnade. Det inkluderar memon, e-postmeddelanden, företagsnyhetsbrev och personalmöten.

Uppåtgående kommunikation: Gör det möjligt för anställda att dela feedback, förslag och farhågor med sina överordnade. Prestationsutvärderingar, förslagslådor och öppen dörr-policyer underlättar uppåtgående kommunikation.

Horisontell kommunikation: Denna typ av kommunikation sker mellan medarbetare på samma hierarkiska nivå och främjar samarbete och informationsutbyte inom avdelningarna.

Diagonal kommunikation: Detta innebär kommunikation mellan olika avdelningar och nivåer inom organisationen, vilket främjar tvärfunktionellt samarbete.

Informella kommunikationskanaler

Informella kommunikationskanaler är medier som aldrig har definierats i officiella eller formella metoder, utan uppstår spontant i takt med att organisationen växer eller på grund av förändringar i arbetsmiljön.

Dessa kanaler har inga regler och föreskrifter, vilket hjälper medarbetarna att föra informella diskussioner, knyta band och bidra till en positiv organisationskultur.

Några informella kommunikationskanaler är:

Vattenkylarsamtal: Informella interaktioner mellan medarbetare kan leda till utbyte av information och idéer.

Teamutflykter: Företagsevenemang och teambuildingaktiviteter som ger möjlighet till informell kommunikation.

Gruppchattar : Teamgrupper eller företagsomfattande grupper på WhatsApp eller Slack där teamen kan föra samtal som går utöver det dagliga arbetslivet.

Informella mentorskapssessioner: Relationer mellan erfarna och nya medarbetare kan underlätta kunskapsdelning och karriärutveckling utöver arbetsrelationen.

Inofficiella kommunikationskanaler

Det finns inofficiella kommunikationskanaler som kan gå utöver diskussioner på arbetsplatsen, inklusive sport, politik, underhållning, personliga ämnen och mer. Dessa kanaler kan inkludera:

Sociala sammankomster : Muntliga diskussioner eller informella samtal vid sociala evenemang, som kan inkludera företagets anställda, investerare, partners, leverantörer eller någon utanför organisationen.

Kontorsskvaller: Rykten eller obekräftad information som ofta sprids inom eller utanför organisationen och som vanligtvis är svår att spåra tillbaka till källan.

Populära inofficiella kommunikationskanaler: WhatsApp, X, Instagram, etc.

Även om dessa inofficiella kanaler kan hjälpa dig att förstå stämningen på kontoret, kan de också ha vissa negativa konsekvenser, till exempel:

Sprida rädsla eller felaktig information

Skapa konflikter

Att undergräva förtroendet på arbetsplatsen

Värre än så, de kan till och med påverka organisationens kultur och den övergripande teammiljön negativt.

Organisationer bör därför sträva efter att minimera effekterna av inofficiella kanaler genom att främja öppen kommunikation, transparens och snabb spridning av korrekt information.

Kommunikation är livsnerven i alla framgångsrika organisationer och en avgörande faktor för att definiera organisationer som samarbetar effektivt. Traditionella kommunikationsmetoder kan dock vara otillräckliga i dagens snabba affärsmiljö, där team ofta är geografiskt spridda och projekt kräver samarbete i realtid.

Det är därför enhetliga kommunikationsverktyg kan vara en game changer för din organisation. Verktyg som ClickUp kan hjälpa dig att bryta ner kommunikationssilos och öka samarbetet i hela organisationen.

Föreställ dig en plattform som sömlöst integrerar uppgifter, diskussioner, fildelning och uppdateringar i realtid – allt i ett enda intuitivt gränssnitt. ClickUp erbjuder allt detta, vilket effektiviserar ditt kommunikationsflöde och ökar ditt teams produktivitet.

Kommunicera enkelt med ditt team och dina intressenter om en uppgift eller ett projekt med hjälp av ClickUp Chat-vyn

Förenkla affärskommunikationen med ClickUp

Några av ClickUps främsta funktioner för affärskommunikation är:

Samla alla dina chattar på en plattform: ClickUp Chat-vyn eliminerar behovet av att växla mellan olika kommunikationskanaler. Skapa chattvyer direkt i uppgifter, dokument, listor eller projekt, vilket främjar diskussioner och beslutsfattande i realtid precis där arbetet utförs. Behöver du brainstorma idéer om en specifik marknadsföringskampanj? Öppna en chattvy i ditt marknadsföringsprojekt och börja utbyta idéer med ditt team i realtid.

Kartlägg enkelt idéer och skapa detaljerade flödesscheman med hjälp av ClickUp Whiteboards för dina teamdiskussioner

Brainstorma med hjälp av en virtuell tavla för dina diskussioner: Med : Med ClickUp Whiteboards behöver du inte längre vara i samma rum för att brainstorma. Du får samma upplevelse på en virtuell tavla, där du kan fånga upp idéer, omvandla dem till tankekartor eller arbetsflöden och kommunicera dessa idéer som uppgifter till dina team. Detta gör att dina team kan samarbeta och behålla sin kreativa entusiasm, även i en fjärrmiljö.

Använd @mentions för att tilldela kommentarer och få snabba uppdateringar från dina teammedlemmar i gruppchatten eller dokumentet

Markera viktiga meddelanden och kommentarer med @mentions: Det händer ofta att saker går förlorade på grund av flera kommunikationstrådar och chattar, vilket leder till missade åtgärder. Med @mentions kan du direkt meddela specifika teammedlemmar i kommentarer, uppgifter eller chattar. : Det händer ofta att saker går förlorade på grund av flera kommunikationstrådar och chattar, vilket leder till missade åtgärder. Med @mentions kan du direkt meddela specifika teammedlemmar i kommentarer, uppgifter eller chattar. Tilldela kommentarer till kollegor och omvandla diskussioner till åtgärdsbara punkter med tydligt ansvar. Du behöver inte längre undra vem som är ansvarig för vad – ClickUp håller alla på samma sida och ser till att deadlines hålls.

Skapa en genomgång och spela in din skärm med ClickUp Clips för att få fram din poäng

Skapa detaljerade genomgångar och wikis : Med funktionen : Med funktionen ClickUp Clips kan du spela in korta skärmdumpar och dela dem direkt i uppgifter, kommentarer eller chattar. Behöver du demonstrera en komplex process eller visa upp en designmodell? Spela in en snabb ClickUp Clip och dela den med ditt team för omedelbar tydlighet och feedback. Detta eliminerar behovet av långa skriftliga förklaringar och främjar en mer visuell och engagerande kommunikationsstil.

Använd AI för att sammanfatta diskussioner: Behöver du omedelbara svar eller snabba sammanfattningar av ett långt e-postmeddelande eller chatt? Med : Behöver du omedelbara svar eller snabba sammanfattningar av ett långt e-postmeddelande eller chatt? Med ClickUp Brain kan du göra just det. Använd det för att få all information på ett koncist sätt. Dessutom kan AI-assistenten hjälpa dig att skriva effektiva svar, vare sig det är ett e-postmeddelande eller ett enkelt chattmeddelande. Allt med hjälp av just ditt arbetssammanhang.

ClickUp erbjuder också ett omfattande bibliotek med färdiga kommunikationsmallar som är utformade för att effektivisera den interna kommunikationen. Dessa mallar utgör en solid grund för att skapa effektiv kommunikation, spara värdefull tid och säkerställa enhetlighet i hela organisationen.

Använd dessa mallar för att skapa en heltäckande kommunikationsplan för din organisation. Planen bör innehålla ett strukturerat ramverk för att definiera dina kommunikationsmål, identifiera viktiga intressenter och beskriva kommunikationskanaler.

Ladda ner den här mallen Skapa en effektiv kommunikationsstrategi för organisationen med hjälp av den stegvisa mallen för kommunikationsplan från ClickUp.

Med ClickUps mall för kommunikationsplan kan du:

Skapa meddelandemallar och arbetsflöden för att effektivt nå din önskade målgrupp.

Identifiera de bästa kanalerna för att nå din målgrupp beroende på sammanhanget och budskapet.

Planera och organisera hela organisationens kommunikationsstrategier.

Spåra och mät framgången för dina kommunikationsinsatser.

Detta säkerställer att alla inblandade är på samma sida, vilket leder till en smidigare projektgenomförande.

Ladda ner den här mallen Ta kontroll över alla interna kommunikationskanaler i din organisation med hjälp av ClickUps mall för intern kommunikation.

Använd ClickUp för din interna kommunikation för att förbättra den övergripande upplevelsen för dina team med hjälp av ClickUps mall för intern kommunikation. Med den här mallen kan du:

Använd ett enhetligt tillvägagångssätt i din interna kommunikation med hjälp av fördefinierade mallar och meddelandeinstruktioner.

Centralisera interna kommunikationsinsatser

Se till att alla får viktig information snabbt.

Denna mall kan användas för all intern kommunikation, särskilt företagsnyheter, projektuppdateringar eller avdelningsmeddelanden. Den håller hela teamet informerat och samordnat.

Du kan också använda ClickUps mall för medarbetarkommunikation för att säkerställa att varje medarbetare får rätt information, så att det inte uppstår några missförstånd inom teamet.

Välja rätt kommunikationskanaler

Så, vilken kommunikationskanal ska du välja? Beslutet är inte enkelt. Det beror på flera faktorer, till exempel:

Brådskande: Brådskande meddelanden kräver omedelbara kanaler som telefonsamtal eller snabbmeddelanden för att få svar i realtid.

Komplexitet: Komplex information kräver ofta personliga möten eller videokonferenser för detaljerade förklaringar och snabba frågestunder.

Publikens storlek och plats: För att dela information med en stor publik kan e-post eller sociala medier vara idealiskt, medan mindre, geografiskt spridda team kanske föredrar videokonferenser.

Önskat resultat: Oavsett om du vill informera, övertyga eller samarbeta bör den valda kanalen stämma överens med ditt Oavsett om du vill informera, övertyga eller samarbeta bör den valda kanalen stämma överens med ditt kommunikationsmål.

Organisationskultur: Ta hänsyn till din organisations kommunikationspreferenser och normer för att välja de bästa kommunikationskanalerna. Det är till exempel inte alltid lämpligt att skicka information om prestations- eller lönebeslut via e-post. Istället kan du använda en direkt kanal för att ge feedback, till exempel ett muntligt samtal med berörda parter. Först därefter är det lämpligt att dela beslutet via e-post eller andra formella kommunikationskanaler.

Hur man väljer den bästa kanalen för extern kommunikation

Den ideala kanalen för externa målgrupper, särskilt kundkommunikation, bör bero på kundens eller tredje parts preferenser. Här är några tips som kan hjälpa dig:

Empati: Förstå din målgrupps kommunikationspreferenser och anpassa dig därefter. Vissa kunder föredrar att ringa för att få specifik information, medan andra föredrar att kommunicera via e-post eller chatt.

Aktivt lyssnande: Var uppmärksam på verbala och icke-verbala signaler för att säkerställa effektiv kommunikation och notera kundens preferenser.

Meddelanden: Precis som för internkommunikation bör externa kommunikationskanaler väljas utifrån vilken typ av meddelande som ska delas. En viktig uppdatering om en produkt kan delas via ett videokonferensverktyg eller ett webbinarium, följt av ett detaljerat e-postmeddelande med mer information.

Genom att noggrant överväga dessa faktorer och anpassa din kommunikationsstrategi till den specifika situationen kan du öka förståelsen, bygga relationer och uppnå önskade resultat med de inblandade parterna.

För- och nackdelar med olika kommunikationskanaler

Varje kommunikationskanal är tillräckligt kraftfull för att hjälpa dig att samarbeta och ge uppdateringar i rätt tid, men den måste användas på rätt sätt. När det gäller att välja rätt kanal är det därför bra att känna till fördelarna och nackdelarna med varje verktyg.

Här är en översikt över fördelarna med varje kanal som vi har diskuterat i denna guide:

Personliga möten: Perfekt för att bygga relationer, lösa konflikter och förmedla komplex information.

Videokonferenser: Effektiva för distansarbetande team, samarbetsprojekt och presentationer.

Telefonsamtal: Lämpligt för snabba diskussioner, brådskande ärenden och personliga kontakter.

E-post: Lämpligt för formell kommunikation, delning av dokument och asynkron samverkan.

Snabbmeddelanden: Bäst för snabba, informella utbyten och samarbete i realtid.

Sociala medier: Effektiva för att nå en bred publik, bygga varumärkeskännedom och interagera med kunder.

Men förutom fördelarna måste du också ta hänsyn till nackdelarna med var och en av dessa kanaler för att kunna fatta ett välgrundat beslut:

Ansikte mot ansikte-samtal: Tidskrävande, begränsad räckvidd, känsligt för distraktioner och risk för missförstånd om man inte har önskade kommunikationsfärdigheter. Eftersom informationen huvudsakligen delas muntligt kan den dessutom inte antecknas korrekt, vilket kan leda till missförstånd.

Videokonferenser: Överdriven beroende av teknik för kommunikation kan leda till tekniska problem, fördröjningar och brist på den personliga kontakt som vi får i diskussioner ansikte mot ansikte.

Telefonsamtal: Brist på visuella signaler, risk för avbrott, begränsad informationsdelning eller nätverksproblem som kan hindra kundupplevelsen och förhindra att kundens förväntningar uppfylls.

E-post: Formell kommunikationskanal med risk för informationsöverflöd, tidskrävande att hantera, brist på omedelbar feedback.

Instant messaging: Brist på formalitet, begränsad informationsdelning, risk för missförstånd eller att avsikten går förlorad på grund av fokus på skriftlig kommunikation.

Sociala medier: Tidskrävande att hantera, risk för negativ feedback, algoritmförändringar, plattformsbegränsningar, många distraktioner

Centralisera din kommunikation med ClickUp

Moderna kommunikationskanaler kan hjälpa team att kommunicera effektivt på den digitala och distansbaserade arbetsplatsen, oavsett plats eller tidszon. Men för många kanaler kan också leda till informationsöverflöd eller en ständig känsla av irritation i vissa fall.

Därför är det vettigt att samla all intern och extern kommunikation på en plattform, så att ditt team enkelt kan ta del av uppdateringar utan extra aviseringar. ClickUp är utformat för att passa ditt arbetsflöde och säkerställer att varje åtgärd, information och dokument enkelt kan delas med rätt intressenter. Det finns flera mallar och anpassningsmöjligheter för kommunikationsplaner, så att du kan skräddarsy dem efter ditt teams unika behov.

Registrera dig för ClickUp idag och upplev skillnaden som ett centraliserat kommunikationssystem kan göra.