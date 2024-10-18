De 10 bästa Microsoft Teams-integrationerna 2025 (integrera ClickUp med Teams)

Tusentals företag över hela världen håller kontakten via Microsoft Teams. Detta molnbaserade verktyg är integrerat i Microsoft Office 365 och kombinerar Outlook, Word, Excel och andra verktyg i en enhetlig arbetsmiljö.

Du kan chatta, hålla möten och dela filer inom Teams, men även då kanske plattformen inte har allt du behöver. ?

Att växla mellan plattformar hela dagen stör ditt arbetsflöde, så använd istället Microsoft Teams-integrationer. Med rätt integrationer kan du föra över alla dina favoritverktyg som inte kommer från Microsoft till dina Microsoft Teams-kanaler för bättre kommunikation och enklare arbetsdagar.

Det finns dock hundratals Microsoft Teams-appar, så vilka är de bästa alternativen för ditt företag?

I den här guiden ger vi dig en översikt över vad du ska leta efter i en integration för Microsoft Teams, samt en lista över de 10 bästa Microsoft Teams-apparna och integrationerna 2024.

Vad ska du leta efter i Microsoft Teams-integrationer?

Helst bör du leta efter integrationer med funktioner som Teams-appen inte kan erbjuda på egen hand. Detta inkluderar:

Sömlösa arbetsflödesintegrationer: Det finns några smarta verktyg på marknaden, men du ska inte behöva anstränga dig för att anpassa dem till ditt arbetsflöde. Välj de bästa Microsoft Teams-integrationerna som du antingen kan anpassa eller som passar ditt användningsfall direkt.

Samarbetsappar: Teams chattar är bra, men rätt integrationer gör Teams ännu mer Teams chattar är bra, men rätt integrationer gör Teams ännu mer samarbetsvänligt . Leta efter meddelandeförlängningar, videokonferensverktyg, tankekartor eller whiteboards för brainstorming.

Projektledningsfunktioner: Teams har inte den bästa konfigurationen för Teams har inte den bästa konfigurationen för att spåra projekt eller uppgifter, så se till att du integrerar med ett gediget projektledningsverktyg . Rätt lösning bör erbjuda användarvänliga instrumentpaneler, mallar och spårningsfunktioner.

Skalbarhet: Du ska inte behöva göra omständliga åtgärder för att lägga till nya användare eller projekt till dina Microsoft Teams-integrationer. Välj integrationer som förenklar skalbarheten.

De 10 bästa Microsoft Teams-integrationerna att använda 2024

Oavsett om du behöver hjälp med projektledning, samarbete på distans eller bara vill hålla engagerande Teams-möten finns det en Microsoft Teams-integration för det.

1. ClickUp Microsoft Teams-integration

Använd ClickUp Microsoft Teams-integrationen för att enkelt hitta och bifoga en uppgift direkt i valfri Teams-konversation så att ditt team vet exakt vad ni diskuterar.

Det stämmer: världens mest populära allt-i-ett-plattform för arbetsytor integreras med Microsoft Teams. ClickUp Microsoft Teams-integrationen skickar dig en Teams-avisering varje gång det finns en kommentar, en bilaga eller en statusändring för dina projekt. Allt skickas automatiskt till den Teams-chatt du väljer så att du inte missar något.

Vi fokuserar också på sammanhang. ClickUps omfattande förhandsvisningar länkar till beskrivande text, vilket gör att teammedlemmarna kan se vilken uppgift du diskuterar utan att behöva klicka. Det är mycket bättre än en länk med en massa slumpmässiga alfanumeriska tecken. ✨

Vi vill inte fresta dig, men du kan också helt och hållet sluta använda Microsoft Teams och istället utföra allt ditt arbete och samarbete inom ClickUp. ClickUp Chat ersätter alla Teams-funktioner och mer därtill som ditt huvudsakliga projektledningsverktyg.

Kom igång med ClickUp Chat Samarbeta i realtid med ClickUp Chat för att samla dina uppgifter och konversationer på ett och samma ställe.

Chatta samtidigt som du arbetar och omvandla kommentarer till tilldelade uppgifter med ett enda klick. Alla chattar har avancerade redigeringsfunktioner, så du kan lägga in kodblock, punktlistor och banners för att säga mer med färre tecken. Det är det perfekta projektledningsverktyget och Microsoft Teams-integrationen.

ClickUps bästa funktioner

Connected Tasks : Koppla enkelt meddelanden till uppgifter för att säkerställa att sammanhanget förblir intakt.

Synkroniserade trådar : Håll trådar synkroniserade mellan chattar och uppgifter, så att alla är på samma sida oavsett var diskussionerna äger rum.

Relationer : Länka automatiskt uppgifter eller dokument som nämns i chattar, så att du får översikt över alla konversationer som är kopplade till specifika tillgångar och vice versa.

Inlägg : Skapa längre, asynkroniserat innehåll i chattrådar och kategorisera det som uppdateringar, meddelanden eller idéer. Med viktiga konversationer samlade på ett ställe kan du fokusera på djupgående arbete utan att oroa dig för att missa viktig information.

Teammate Profiles & Scheduling : Se teammedlemmarnas prioriteringar och schemalägg möten direkt från chattgränssnittet.

AI-svar: Ställ valfri fråga i en chatt, så ger : Ställ valfri fråga i en chatt, så ger ClickUp Brain omedelbara svar baserade på chattloggen eller information från din arbetsyta och anslutna appar (Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce osv.).

Begränsningar för ClickUp

ClickUp AI är endast tillgängligt för betalkonton.

ClickUp har många funktioner, så ta dig tid att bekanta dig med plattformen.

ClickUp priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 7 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 900 recensioner)

2. Zoom för Teams

via Microsoft

Visst, Microsoft Teams har inbyggd videokonferensfunktion, men vad händer om du chattar med en kund som inte vill använda Teams? Lägg bara till Zoom Microsoft Teams-integrationen så kan ni träffas ansikte mot ansikte på nolltid.

Denna kommunikationsapp är ett självklart val om du regelbundet träffar intressenter utanför din organisation.

Zoom för Teams bästa funktioner

Starta, schemalägg och delta i Zoom-möten från Teams

Integrationen lägger till en flik för Zoom Meetings Teams i ditt Teams-gränssnitt.

Zooms tillgänglighetsfunktion gör det enkelt att hitta mötestider som passar alla deltagare.

Använd Zoom-knappen i valfri chatt för att starta eller schemalägga ett möte med gruppen.

Begränsningar för Zoom för Teams

Detta kanske inte är nödvändigt om du redan använder Microsoft Teams-appen för videokonferenser.

Vissa användare säger att de måste trycka på knappen "ring" flera gånger på olika ställen för att faktiskt kunna ringa ett samtal.

Zoom priser

Grundläggande: Gratis

Pro: 15,99 $/månad per användare

Företag: 19,99 $/månad per användare

Business Plus: 25 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Zoombetyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 53 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 13 600 recensioner)

3. Zapier Acuity Scheduling + Microsoft Teams

via Zapier

Acuity Scheduling är ett onlineprogram för schemaläggning som låter dig boka möten, automatiskt kontrollera din tillgänglighet och ta emot betalningar. Om du vill att Acuity ska fungera smidigt med Microsoft Teams-appen måste du använda denna Zapier-anslutning för att integrera de två systemen via API.

När anslutningen är klar kommer dina Acuity-mötesdata att integreras sömlöst med din Teams-kalender.

Zapier Acuity Schedulings bästa funktioner

Denna integration förenklar schemaläggningen för kundorienterade eller tjänstebaserade team.

Begär inskickade anpassade formulär innan du schemalägger ett möte

Ta betalt för att boka möten – och ta ut avgifter för uteblivna möten

Skapa en schemaläggningssida med ditt varumärke

Begränsningar för Acuity Scheduling

Acuity har ingen inbyggd integration med Teams, så du måste använda Zapier. Zapier är jättebra, men tredjepartskopplingar som denna är mer benägna att drabbas av tekniska problem.

Ibland bokar Acuity av misstag möten när du inte är tillgänglig.

Acuity prissättning

Emerging: 16 $/månad, faktureras årligen

Växande: 27 $/månad, faktureras årligen

Powerhouse: 49 $/månad, faktureras årligen

Acuity-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (390+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 5 500 recensioner)

4. InVision Freehand – Whiteboard

via Microsoft

MS Teams fungerar bra som ett chattbaserat verktyg för teamsamarbete, men vad händer om ditt team är mer visuellt? InVision Freehand Microsoft Teams-integrationen är perfekt för virtuellt samarbete. Denna whiteboard-app, som är anpassad för distansarbete, har dra-och-släpp-verktyg för brainstorming, presentationer och granskning av idéer.

InVision Freehands bästa funktioner

Öka produktiviteten med Freehand-mallar

Fäst frihandstavlor på valfri Teams-kanal

Dela enkelt befintliga Freehand-whiteboards i ett möte

Reagera på whiteboards med emojis och klisterlappar

Begränsningar för InVision Freehand

Vissa användare rapporterar problem med att överföra whiteboards till Teams.

Andra säger att inloggningsprocessen är förvånansvärt svår.

InVision Freehand prissättning

Gratis

Freehand Pro: 4 $/månad per användare, faktureras årligen

Freehand Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

InVision Freehand-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (730+ recensioner)

5. Karma

via Microsoft

Vi är stora fans av distansarbete, men det är svårt att bygga upp en teamkultur när alla är utspridda över hela världen. Karma är en smart integration för Microsoft Teams som överbryggar klyftan mellan distansarbete och kulturbyggande.

Det är en app för att visa uppskattning för anställda som gör det möjligt att dela feedback, dela ut förmåner och övervaka engagemangsmätvärden via ett Slack-liknande chatbotverktyg. ?

Karma bästa funktioner

Omvandla karma-poäng till verkliga förmåner som gratis kaffe eller betald ledighet

Koppla varje erkännande av anställda till dina företagsvärderingar

Lägg till Karmabot i MS Teams för att automatiskt peppa eller belöna ditt team.

Skapa lite tävlingsanda med en realtids-karma-topplista

Karma begränsningar

Vissa användare rapporterar problem med nyckelordsystemet Karma values.

Andra användare rapporterar om långsam och mindre hjälpsam kundsupport jämfört med andra Microsoft Teams-appintegrationer.

Karma prissättning

3 USD/månad per användare för minst fem platser, faktureras årligen

Karmabetyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 recensioner)

6. MeisterTask

via Microsoft

Microsoft Teams har inte någon inbyggd uppgiftshantering, så du behöver en Microsoft Teams-integration som MeisterTask för att hantera alla dina uppgifter. Denna integration för över projektmål, uppgiftsberoenden och projektflöden direkt till MS Teams för en mer effektiv projektledning.

MeisterTask-integrationens bästa funktioner

Automatisera återkommande steg för att spara tid och förbättra noggrannheten

Spåra din tid eller analysera dina anställdas tidsloggar för resurshantering

Kolla in den överskådliga instrumentpanelen med dina öppna uppgifter, tidsloggar och aviseringar.

Ställ in uppgiftsrelationer och beroenden så att ingen tappar bort något.

Begränsningar för MeisterTask

Vissa användare rapporterar faktureringsproblem med MeisterTask.

Andra önskar att det erbjöd Gantt-diagram.

MeisterTask prissättning

Grundläggande: Gratis

Pro: 12 USD/månad per användare, faktureras årligen

Företag: 24 USD/månad per användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

MeisterTask-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 100 recensioner)

7. Wrike

via Microsoft

Hantera du projekt i Wrike? Sluta växla mellan plattformar och skaffa Microsoft Teams-integrationen genast. Denna integration gör det möjligt för dig att skapa, komma åt och redigera alla Wrike-projekt och -uppgifter utan att lämna Teams.

Du kan till och med koppla Microsoft Teams-chattar till uppgifter och projekt för enkel referens.

Wrikes bästa funktioner

Öppna Wrike-uppgifter som en flik i Microsoft Teams

Publicera förhandsgranskningar av Wrike-uppgifter i Teams-chattar med titel, ansvarig, status och förfallodatum.

Få Wrike-meddelanden i ditt Teams-konto

Visa projekt i tidslinjevy eller i ett Gantt-diagram

Wrike-begränsningar

Många användare säger att Wrike inte är användarvänligt, även när det har överförts till MS Teams.

Andra säger att processer som formulärskapande är alldeles för komplicerade.

Wrike prissättning

Gratis

Team: 9,80 $/månad per användare

Företag: 24,80 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Pinnacle: Kontakta oss för prisuppgifter

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 3 500 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2 500 recensioner)

8. Range

via Microsoft

Affärsmöten har ett dåligt rykte, och det är något som Range försöker lösa. Denna integration för Microsoft Teams främjar samverkan genom att ge alla en bättre överblick över projektets framsteg.

Teammedlemmarna skapar dagliga check-ins för dagens planer och gårdagens framsteg, vilket potentiellt kan eliminera behovet av ett timslångt möte varje morgon.

Range bästa funktioner

Range skickar Outlook-påminnelser varje morgon för incheckningar.

Du kan se dina kollegors incheckningar från Teams.

Lägg till Range till videosamtal så kan du se alla incheckningar i sidofältet.

Använd Range:s databas med frågor för teambuilding för att skapa en mer personlig kontakt.

Begränsningar i utbudet

Flera personer rapporterar problem med användarupplevelsen.

Andra säger att Range krånglar om du glömmer att skicka in check-ins under en längre tid.

Prisintervall

Gratis

Pro: 8 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Omdömen och recensioner

G2: 4,6/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)

9. Teamwork

via Microsoft

Teamwork är en projektledningslösning som integreras i ditt Microsoft Teams-konto. Växla mellan tavelvy, uppgiftsvy eller Gantt-diagramvy för att enkelt anpassa din MS Teams-arbetsyta.

Du kan till och med komma åt filer, kunskapsbaserade wikis och teaminlägg utan att lämna Teams, vilket också gör detta till ett bra alternativ för distansarbetande team.

Teamwork bästa funktioner

Spåra enkelt hur mycket tid du lägger på varje uppgift och projekt

Funktioner för uppgiftshantering och kundhantering för fakturering

Hantera dina resurser och teamets arbetsbelastning utan att lämna Teams.

Skapa beroenden och deluppgifter

Samarbeta med korrektur, tagga personer i kommentarer och organisera innehåll i Teamwork Docs.

Begränsningar för Teamwork

Du behöver en separat Teamwork-appintegration för Outlook.

Vissa användare säger att plattformen är kontraintuitiv.

Teamwork prissättning

Gratis

Startpaket: 5,99 $/månad per användare för minst tre användare, faktureras årligen

Leverans: 9,99 USD/månad per användare för minst tre användare, faktureras årligen

Grow: 19,99 $/månad per användare för minst fem användare, faktureras årligen

Skala: Kontakta oss för prisuppgifter

Teamworkbetyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 40 recensioner)

10. Signeasy

via Microsoft

Microsoft Teams har många funktioner, men det har ingen inbyggd lösning för elektroniska signaturer. Istället för att skicka dokument fram och tillbaka via e-post kan du skaffa Signeasy Microsoft Teams-integrationen.

Detta verktyg laddar upp dokument i alla format och ger dig fullständig insyn i signaturflöden med chattmeddelanden i realtid. ✍️

Signeasys bästa funktioner

Visa kontrakt i Teams-chattar

Lägg bara till mottagarens e-postadress för att begära en signatur.

Använd Signeasy-mobilappen för att begära och underteckna dokument när du är på språng.

Kontakta snabbt kollegor i Teams om du behöver få dem att underteckna ett kontrakt så fort som möjligt.

Signeasy-begränsningar

Vissa användare har problem med att komma åt Signeasy i Outlook.

Andra önskar att det skulle gå att skicka signaturförfrågningar i bulk.

Signeasy prissättning

Team: 20 USD/månad per användare, faktureras årligen

Företag: 30 USD/månad per användare, faktureras årligen

Business Plus: 50 USD/månad per användare, faktureras årligen

Signeasy-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 450 recensioner)

Ompröva Teams-upplevelsen: Välj ClickUp

Microsoft Teams har mycket att erbjuda, men trots det saknar plattformen många funktioner. Visst, appar och integrationer utökar dess funktionalitet, men du har inte tid att sätta ihop ett system som fungerar för ditt team.

Välj ett projektledningsverktyg som kan göra allt, som ClickUp. Vi kombinerar en app för uppgiftshantering, funktioner för samarbete på distans, kommunikation, mallar för agila team och mycket mer i ett enda arbetsområde.

Prova oss: Skapa din kostnadsfria ClickUp-arbetsyta nu.