16 bästa kommunikationsverktyg för företag att överväga 2025

Även när ni arbetar från kontoret kommer det att påverka er totala produktivitet och kvaliteten på resultatet om ert team inte kommunicerar tillräckligt bra.

Svaret? Ett kommunikationsverktyg för företag som möjliggör enhetlig kommunikation. Dessa verktyg hjälper dig med behov som videokonferenser, snabbmeddelanden, fildelning, skärmdelning och andra samarbetsfunktioner.

Men hur väljer du ett kommunikationsverktyg för ditt team? Ska du fokusera på funktioner för kundrelationshantering eller på att förbättra företagskommunikationen?

Jag stod inför ett liknande dilemma när jag skulle välja ett kommunikationsverktyg för företag.

Efter omfattande forskning och tester har jag sammanställt en lista över de bästa verktygen på marknaden. Läs vidare för att ta del av mina rekommenderade alternativ för allmänna och specifika behov.

Hur valde jag ut det bästa kommunikationssystemet för företag?🤔

Börja med att vara specifik. De flesta kommunikationsverktyg för företag är utformade för att hantera en viss utmaning. Det är därför viktigt att känna till ditt teams krav och arbetsflöden för att hitta rätt verktyg.

Under årens lopp har jag lärt mig att några viktiga funktioner hjälper till att överbrygga kommunikationsklyftorna på arbetsplatsen för intern och extern kommunikation. Dessa funktioner inkluderar:

Instant messaging : Välj ett verktyg som låter dig skicka text- eller chattmeddelanden direkt för snabba konversationer och uppdateringar med teamet.

Videokonferenser: Välj ett verktyg som möjliggör Välj ett verktyg som möjliggör asynkron videokommunikation med dina team, med viktiga funktioner som skärm- och videodelning, grupprum och inspelningsalternativ för att maximera produktiviteten.

Fildelning : Prioritera ett kommunikationsverktyg för företag som har möjlighet att säkert dela dokument, bilder och andra filer inom ditt team.

Funktioner för teamsamarbete : Leta efter verktyg som har funktioner som uppgiftshantering, projektplanering, whiteboard, dokumentsamarbete och mer som underlättar : Leta efter verktyg som har funktioner som uppgiftshantering, projektplanering, whiteboard, dokumentsamarbete och mer som underlättar samarbete i realtid.

Stark säkerhet : För företagsanvändning bör du välja kommunikationsverktyg som garanterar avancerade säkerhetsfunktioner, inklusive kryptering, multifaktorautentisering och efterlevnad av sekretessstandarder.

Integration med andra verktyg: Vi arbetar inte längre i silos, och det borde inte våra verktyg heller göra. Välj ett effektivt kommunikationsverktyg som integreras sömlöst med din befintliga teknikstack, oavsett om det är projektledningsprogram, CRM-system eller molnbaserade lagringsplattformar.

➡️ Läs mer: De 10 bästa programvarorna och apparna för teamkommunikation

Genom att fokusera på dessa viktiga funktioner och de avgörande kraven på företagskommunikation har vi valt ut 16 unika verktyg. Låt oss gå igenom fördelarna och begränsningarna med varje verktyg ett efter ett.

1. ClickUp (Bäst för asynkron kommunikation, samarbete och projektledning)

Om du frågar mig hur man mäter effektiv kommunikation inom ett företag skulle mina parametrar vara produktivitet och teamsamarbete.

Och det enda verktyget som hanterar båda? ClickUp.

ClickUp rankas konsekvent bland de bästa kommunikationsverktygen för företag tack vare sina mångsidiga funktioner.

Som en allt-i-ett-plattform för produktivitet erbjuder den en enhetlig kommunikationsplattform för effektiv intern och extern kommunikation. Du kan använda den för att samla alla dina teammeddelanden, privata diskussioner och kommentarer i dokument eller uppgiftsspecifika uppföljningar på en och samma arbetsplats.

Dela uppdateringar mellan projekt med både team och kunder på ett smidigt sätt med ClickUp Chat

Med ClickUp Chat kan du hantera projekt och företagskommunikation i ett enda fönster. Det gör att du kan hålla kontakten med ditt team, diskutera projektrelaterade aktiviteter och dela uppdateringar utan att behöva växla mellan flera verktyg. De integrerade funktionerna inkluderar ”Länk till uppgift”, som låter dig koppla specifika chattrådar till uppgifter.

Med ClickUp Chat sker dessutom dina konversationer inom samma verktyg, vilket eliminerar behovet av att byta till ett annat verktyg för att skicka meddelanden till ditt team. Hejdå, växlingsskatt!

Spela in din skärm och dela information enkelt med ClickUp Clips

Dessutom kan du enkelt spela in och skicka skärminspelningar för mer komplexa diskussioner med hjälp av ClickUp Clips. Detta ger dina diskussioner mer sammanhang, och de inbyggda AI-funktionerna hjälper till att transkribera dina meddelanden för ökad tydlighet.

Samarbeta i realtid med dina teammedlemmar med ClickUp Whiteboards

En annan aspekt av kommunikationssystem för företag är att optimera arbetsflöden och möjliggöra samarbete i realtid. Med ClickUp Whiteboards får du en virtuell yta för planering och brainstorming som är perfekt för distans- och hybridarbetsplatser.

Tilldela kommentarer som åtgärdspunkter med ClickUp

Naturligtvis kommer det att finnas tillfällen när du vill lägga till ytterligare anteckningar för någon i ett dokument eller en uppgift. Här kommer ClickUps funktion Assign Comments väl till pass. Den skapar omedelbart en åtgärdspost när du tilldelar en kommentar till någon, vare sig det är i ett dokument eller en teamdiskussion, så att den inte glöms bort!

För att knyta ihop allt kan du markera text i en kommentar eller ett dokument och "citera" den för att lägga till en kommentar med feedback eller be om förtydligande.

Det bästa med ClickUp är det stora utbudet av mallar för kommunikationsplaner som hjälper dig att komma igång enkelt. Jag hittade två mallar som kan vara till hjälp för kommunikationskanaler inom företaget: ClickUp Internal Communications Template och ClickUp Communication Plan Template .

ClickUps bästa funktioner

Planera projekt, tilldela uppgifter och få uppdateringar i realtid om dina teams framsteg med ClickUp Tasks för att hålla produktiviteten uppe.

Lägg till kommentarer direkt på bilagor till uppgifter med ClickUp Proofing , vilket hjälper dig att ge tydlig kontext och ytterligare feedback på dina bilder, videor, PDF-filer och andra dokument.

Samarbeta i realtid med ClickUp Docs , där team kan dela, redigera och arbeta tillsammans på dokument med säkra åtkomstkontrollfunktioner.

Ta samarbete och kommunikation till nästa nivå genom att sammanfatta meddelanden och generera relevanta insikter med hjälp av ClickUp Brain , AI-assistenten.

Integrera med över 1 000 appar för att samla alla dina diskussioner, projektledning och kommunikation på en central plattform.

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare har nämnt att det stora antalet funktioner kan vara överväldigande för nya medlemmar.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Microsoft Teams (bästa kommunikationsverktyget för företag i Microsofts ekosystem)

via Microsoft

För organisationer som redan använder Microsoft 365 är Microsoft Teams ett självklart val.

Microsoft Teams är en allt-i-ett-kommunikationshub för företag som samlar allt ett team behöver för att kommunicera effektivt: snabbmeddelanden, videokonferenser eller fildelning. Det är extremt användbart för intern teamkommunikation eftersom all teamkommunikation finns på ett och samma ställe. Dessutom kan alla filer som du vill dela med dina teammedlemmar delas som en länk, vilket möjliggör uppdateringar i realtid och möjligheten att sortera dessa filer i mappar.

Detta gör det till det perfekta valet för ett mycket säkert kommunikationssystem för företag som är tillräckligt flexibelt för att underlätta de dagliga aktiviteterna.

Microsoft Teams bästa funktioner

Håll din kommunikation organiserad genom att skapa team- eller projektspecifika kanaler.

Använd högkvalitativa videosamtal med skärmdelning, bakgrundssuddighet och grupprum.

Dela och samarbeta säkert med dokument, kalkylblad och presentationer.

Samarbeta enkelt mellan Microsoft Office-verktyg som Word, Excel och PowerPoint.

Begränsningar i Microsoft Teams

Användargränssnittet är komplext och kan vara förvirrande för nya användare.

Kräver ett Microsoft 365-abonnemang, vilket inte är idealiskt om du inte använder Microsoft Office eller som din kommunikationslösning för företag.

Priser för Microsoft Teams

Teams Essentials : 4 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Basic : 6 USD/månad per användare

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/månad per användare

Betyg och recensioner för Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (över 15 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 9 500 recensioner)

3. Slack (Bästa plattformen för asynkron teamkommunikation)

via Sla ck

Slack har blivit synonymt med teamchatt, och det finns goda skäl till det. Det är ett mycket asynkront kommunikationsverktyg som är utformat för att effektivisera kommunikationen mellan team, avdelningar och till och med hela organisationer.

Om ditt team trivs med snabbmeddelanden och samarbete i realtid kommer Slacks kanalbaserade struktur och trådar att hålla allt organiserat.

Min favorit är Canvas-funktionen, som låter mig samla alla relaterade trådar på ett ställe, så att konversationerna inte försvinner i djungeln.

Slacks bästa funktioner

Organisera konversationer efter team, projekt eller ämnen med specifika kanaler.

Anslut smidigt med verktyg som Google Workspace, ClickUp, Trello och många fler.

Hitta snabbt tidigare konversationer, filer och länkar med Slacks kraftfulla sökfunktioner.

Gå från textbaserade meddelanden till röstsamtal eller videosamtal med Huddle.

Slacks begränsningar

Den kostnadsfria versionen har begränsningar för meddelandehistorik och fillagring.

Det blir svårt att hantera aviseringar för alla dina kommunikationskanaler, vilket motverkar syftet med enhetliga kommunikationsverktyg.

Slack-priser

Gratis

Pro : 7,25 $/månad per användare, faktureras årligen

Business+ : 12,50 $/månad per användare, faktureras årligen

Enterprise Grid : Anpassad prissättning

Slack Sales Elevate: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Slack

G2: 4,3/5 (över 33 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 000 recensioner)

4. Google Workspace (bästa integrerade kommunikationssystem för företag för GSuite)

via Google Workspace

Google Workspace är det självklara verktyget för användare som föredrar att arbeta med Googles ekosystem.

Tidigare känt som G Suite, kombinerar det alla Googles arbetsverktyg i en sammanhängande plattform, inklusive Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Meet och mycket mer.

Det jag gillar med G Suite är möjligheten att dela filer och dokument med externa användare på ett effektivt sätt. Jag delar en länk som endast ger läsbehörighet så att användaren kan komma åt dokumentets innehåll utan att kunna göra ändringar. De måste begära redigeringsbehörighet för att kunna göra ändringar eller uppdateringar. Denna effektiva funktion ger dig fullständig kontroll över dina dokument.

Dessutom är Google Workplace tillgängligt från alla enheter, både mobila och stationära, så att du kan fortsätta arbeta även när du är på resande fot.

De bästa funktionerna i Google Workspace

Hantera e-post, chatt och videokonferenser smidigt med Gmail och Google Meet.

Samarbeta på dokument, kalkylblad och presentationer med Google Docs, Sheets och Slides.

Lagra och dela filer enkelt med Google Drives robusta molnlagringslösning.

Planera möten och evenemang mellan team med Google Kalender, med integrerade aviseringar.

Begränsningar i Google Workspace

Begränsade anpassningsmöjligheter jämfört med andra verktyg för företag

Det är inte idealiskt om du behöver ett kommunikationsverktyg för företag för något mer än teammöten, chattar och röstsamtal.

Priser för Google Workspace

Business Starter : 7,20 $/månad per användare, faktureras månadsvis

Business Standard : 14,40 $/månad per användare, faktureras månadsvis

Business Plus : 21,60 $/månad per användare, faktureras månadsvis

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Google Workspace

G2: 4,6/5 (över 42 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 15 000 recensioner)

5. Zoom (bästa verktyget för videokonferenser)

via Zoom

Zoom används i alla typer av företag för kundkontakter och intern teamkommunikation. Jag har använt det flera gånger under pandemin för att hålla möten och dela presentationer virtuellt.

Jag uppskattar framför allt verktyget för dess användarvänlighet och fantastiska funktioner.

Det gör det möjligt att hålla högkvalitativa ljud- och videomöten, dela skärmar, skicka dokument eller filer till deltagarna och till och med ha virtuella grupprum för att underlätta smidig kommunikation och samarbete mellan olika intressenter.

Det är särskilt lämpligt för stora organisationer, eftersom det stöder flera deltagare och har utmärkta funktioner för att framgångsrikt arrangera storskaliga webbseminarier.

Zoom bästa funktioner

HD-video- och ljudkvalitet för smidiga möten

Dela din skärm med deltagarna under möten, webbseminarier och virtuella evenemang.

Dela upp stora möten i mindre grupper för mer fokuserade diskussioner.

Håll storskaliga webbseminarier med stöd för tusentals deltagare

Ta emot samtal och delta i möten från dina mobila enheter med hjälp av IOS- och Android-appen.

Zoom-begränsningar

Zooms gratisversion begränsar möteslängden till 40 minuter och 100 deltagare.

Funktioner som stora möten (över 100 deltagare), webbseminarier, ljudkonferenser och konferensrum ingår endast i premiumabonnemangen.

Zoom-priser

Grundläggande: 0 $

Pro: 14,99 $/månad per användare, faktureras månadsvis

Företag: 21,99 $/månad per användare, faktureras månadsvis

Business Plus: 26,99 $/månad per användare, faktureras månadsvis

Företag: Anpassad prissättning

Zoom-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 55 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 13 000 recensioner)

6. RingCentral (Bästa telefonsystem för företagskommunikation)

via RingCentral

Om dina försäljnings-, marknadsförings- eller andra avdelningar vanligtvis tillbringar större delen av sin tid på telefon är RingCentral det perfekta valet för dig.

Denna omfattande och enhetliga plattform möjliggör smidig företagskommunikation genom att hantera telefonsamtal, meddelanden och videomöten under ett och samma tak.

Det jag gillade med det här verktyget är de AI-drivna kommunikationsfunktionerna, som ger dig personlig insikt i dina affärsdiskussioner. Oavsett om du använder live-samtalsanteckningar, realtidsöversättning eller omedelbara svar på kundfrågor optimerar AI-assistenten verksamheten och förbättrar produktiviteten.

RingCentrals bästa funktioner

Kombinera företagstelefonsystem, videomöten och meddelanden i en och samma plattform.

Få avancerade funktioner för samtalshantering, såsom automatisk växel och samtalsdirigering.

Integrera med MS Teams, Google Workspace, Salesforce och andra produktivitetsverktyg.

Få tillgång till alla kommunikationsverktyg när du är på språng med en kraftfull mobilapp för iOS och Android.

RingCentrals begränsningar

Högre pris för företag som inte behöver alla telefoni-funktioner

Videokonferenser och webbseminarier ingår inte i telefonabonnemanget.

RingCentrals priser

RingEx Core: 30 USD/månad per användare, faktureras månadsvis

RingEx Advanced: 35 USD/månad per användare, faktureras månadsvis

RingEx Ultra: 45 USD/månad per användare, faktureras månadsvis

RingCentral Contact Center Enterprise: Anpassad prissättning

RingCentral-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 300 recensioner)

via Trello

Om den enkla Kanban-tavlan är ditt förstahandsval för teamkommunikation och produktivitetsöversikt måste du prova Trello. Detta visuella projektledningsverktyg är utmärkt för att hjälpa team att organisera uppgifter och projekt med hjälp av ett kortbaserat system.

Jag uppskattade Trellos förmåga att organisera all projekt- och uppgiftsinformation i en flexibel struktur, såsom Kanban-tavlor, listor eller kort. Detta gör att dina team vet vad de behöver göra, kan följa framstegen och enkelt tilldela uppgifter. Dessutom kan kommentarer i Trello-kort användas för att ge ytterligare sammanhang eller klargöra oklarheter.

Denna användarvänlighet gör det idealiskt för de flesta fall, vare sig det gäller en formell organisation eller ett kreativt team som behöver förstå sina prioriteringar.

Trellos bästa funktioner

Organisera projekt och uppgifter med hjälp av anpassningsbara tavlor, listor och kort.

Kommentarer, bilagor och förfallodatum förbättrar kommunikationen och samarbetet kring uppgifter.

Anslut till Slack, Google Drive och andra populära verktyg för att effektivisera arbetsflödena.

Använd Butler-automatisering för att ställa in regler och automatisera repetitiva uppgifter.

Trellos begränsningar

Kanske inte lämpligt för komplexa projektledningsbehov med avancerade krav.

Utmärkt för projektledning, men inte ett av de bättre verktygen för teamsamarbete, eftersom det saknar många grundläggande samarbetsfunktioner.

Priser för Trello

Gratis

Standard: 5 $/månad per användare

Premium: 10 USD/månad per användare

Företag (50 till 5000 användare): Mellan 7,38 USD/månad och 17,50 USD/månad per användare

Företag (mer än 5000 användare): Anpassad prissättning

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 000 recensioner)

8. Asana (bästa verktyget för uppgiftshantering och medarbetarengagemang)

via Asana

Om dina interna teammedlemmar föredrar att integrera projektledning med kommunikation är Asana en utmärkt plattform för att hantera uppgifter och undvika missförstånd på arbetsplatsen.

Denna projektledningsplattform hjälper dig att organisera, spåra och hantera dina uppgifter och säkerställer att alla uppgiftsrelaterade diskussioner är transparenta.

Asanas omfattande projektkoordinering och kommunikationsstrategi säkerställer att alla team använder det effektivt. Jag märkte också att icke-tekniska teammedlemmar särskilt uppskattade dess rena och användarvänliga gränssnitt.

Det gör det möjligt för användare att enkelt skapa projekt, tilldela uppgifter och sätta deadlines utan alltför mycket handhållning.

Asanas bästa funktioner

Skapa och tilldela uppgifter, ange deadlines och följ enkelt upp framstegen.

Växla mellan list-, tavel- och tidslinjevyer för att passa dina projektbehov.

Automatisera rutinuppgifter med Asana Rules för att effektivisera arbetsflödena.

Anslut till Slack, Microsoft Teams och andra verktyg för förbättrat samarbete.

Asanas begränsningar

Komplext för nya användare på grund av dess omfattande funktioner

Det blir komplicerat när man arbetar med flera kanaler, projekt och team, eftersom de flesta kommunikationsverktyg saknar de funktioner som krävs.

Asanas prissättning

Personligt: 0 $

Startpaket : 13,49 $/månad per användare, faktureras månadsvis

Avancerat : 30,49 $/månad per användare, faktureras månadsvis

Företag: Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 12 000 recensioner)

9. Confluence (Bästa lösningen för dokumentation och kunskapshantering)

via Confluence

Confluence är ett kraftfullt samarbetsverktyg som är utformat för team som vill skapa, dela och hantera projektdokumentation.

Som en del av Atlassians ekosystem fann jag verktyget extremt användbart för att skapa detaljerade wikis och projektresurser.

Om du är som jag och blir stressad av att titta på ett tomt dokument har Confluence otaliga mallar som du kan välja mellan beroende på ditt användningsområde. Detta hjälper dig att komma igång snabbt, och du kan också använda dess AI-redigerare för att fylla i tomma fält, vilket gör det lättare att få ner dina tankar på papper (eller i detta fall i ett virtuellt dokument).

Confluence bästa funktioner

Skapa, dela och hantera projektdokumentation och kunskapsbaser

Arbeta tillsammans med teammedlemmarna på sidor i realtid

Använd utrymmen, etiketter och mallar för att hålla informationen strukturerad.

Anslut till Jira, Trello och andra verktyg för ett sammanhängande arbetsflöde.

Begränsningar i Confluence

Utformat som ett komplement till Altassians verktyg för företagskommunikation, vilket begränsar dess möjligheter som fristående verktyg.

Priser för Confluence

Gratis (upp till 10 användare)

Standard (11 till 50 000 användare) : 6,05 USD/månad till 1,95 USD/månad per användare, faktureras månadsvis

Premium (11 till 50 000 användare) : 11,55 USD/månad till 3,46 USD/månad per användare, faktureras månadsvis

Företag (mer än 50 000 användare): Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Confluence

G2: 4,1/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

10. Discord (Bästa plattformen för att bygga gemenskap)

via Discord

Discord startade som en plattform för gamers men har utvecklats till ett mångsidigt kommunikationsverktyg som passar alla typer av team. Dess funktioner för röst-, video- och textchatt i realtid är utmärkta för samarbete, särskilt för distansbaserade eller dynamiska team.

Detta verktyg har förmågan att skapa kanaler inom en grupp, vilket hjälper mig att optimera diskussioner och hämta information senare. Jag kan också agera som gruppmoderator, sätta upp regler för gemenskapen och se till att alla följer dem för att effektivisera kommunikationen och dokumenthanteringen.

Discords bästa funktioner

Dela upp din community i flera sektioner, till exempel kanaler för meddelanden, scenkanaler, forumkanaler, privata trådar, evenemang och mycket mer.

Ring högkvalitativa röst- och videosamtal med din community

Dela skärmar, få åtkomst till filer och få alla grundläggande funktioner med dina gruppkonferenser för presentationer i realtid.

Integrera appar från tredje part som GitHub, Google Kalender, Trello och andra i dina kanaler.

Få tillgång till Discord på flera plattformar, vare sig det är en stationär dator, smartphone, webbapp eller någon annan enhet.

Begränsningar med Discord

Det kanske inte är idealiskt som kommunikationsprogramvara för företag med tanke på dess informella gränssnitt.

Priser för Discord

Discord : Gratis

Discord Nitro Basic : 2,99 $/månad per användare, faktureras månadsvis

Discord Nitro: 9,99 $/månad per användare, faktureras månadsvis

Betyg och recensioner av Discord

G2: NA

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

11. Dropbox (bästa verktyget för att dela filer)

via Dropbox

Dropbox är en ledande plattform för lagring och delning av filer som gör det möjligt för team att samarbeta effektivt med dokument och projekt. Dess intuitiva gränssnitt gör det enkelt för användare att ladda upp, dela och hantera filer i en säker miljö.

Det jag gillar med Dropbox är dess förmåga att synkronisera filer mellan olika enheter, vilket säkerställer att teammedlemmarna har tillgång till de senaste dokumenten oavsett var de befinner sig.

Dropbox bästa funktioner

Kom åt dina filer från vilken enhet som helst, vilket garanterar flexibilitet för distans- och hybridteam.

Dela filer säkert med alternativ för skrivskyddad visning och avancerade säkerhetsfunktioner som skyddar dina data.

Kommentera filer och begär feedback direkt i plattformen.

Begränsningar för Dropbox

Kommunikationsfunktionerna i Dropbox är begränsade till kommentarer.

För team som redan använder ett molnbaserat lagringssystem eller ett kommunikationsverktyg för företag är det kanske inte meningsfullt att skaffa ytterligare ett verktyg för att dela filer.

Dropbox-priser

Plus: 11,99 $/månad per användare, faktureras månadsvis

Essentials : 19,99 $/månad per användare, faktureras månadsvis

Företag : 18 USD/månad per användare, faktureras månadsvis

Business Plus: 30 USD/månad per användare, faktureras månadsvis

Betyg och recensioner av Dropbox Business

G2: 4,4/5 (över 27 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 21 000 recensioner)

12. Skype (Bästa kommunikationslösningen för företag för samtal och meddelanden)

via Skype

Skype är ett av de äldsta och mest kända namnen inom kommunikationsverktyg.

Ursprungligen utformat för personligt bruk har det utvecklats till att stödja företag med sina omfattande funktioner, inklusive videosamtal, snabbmeddelanden och fildelning.

Jag gillar fortfarande Skype på grund av dess välbekanta gränssnitt och användarvänlighet. Det är ett självklart val för team som söker en enkel kommunikationsplattform.

Skypes bästa funktioner

Njut av högupplöst video och kristallklart ljud för effektiv kommunikation.

Chatta snabbt med teammedlemmar eller kunder i realtid

Skicka filer enkelt inom chattgränssnittet

Håll gruppkonferenser med upp till 50 deltagare

Skypes begränsningar

Begränsade integrationsmöjligheter jämfört med nyare kommunikationsverktyg för företag

Det saknar vissa av de robusta säkerhetsåtgärder som krävs för affärsprogramvarulösningar, vilket gör det sårbart för hackare och dataförlust.

Skype-priser

Gratis : Grundläggande funktioner för meddelanden, röst- och videosamtal

Skype-kredit : Betala efter användning för samtal till fasta telefoner och mobiltelefoner

Skype-abonnemang: Månadsabonnemang för obegränsade samtal till specifika länder

Betyg och recensioner för Skype

G2: 4,3/5 (över 23 000 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 450 recensioner)

13. Miro (Bästa verktyget för samarbetsbaserad whiteboard)

via Miro

Det finns flera virtuella whiteboardverktyg, men de är sällan lika enkla att använda som Miro. Denna samarbetsplattform för whiteboard gör det möjligt för team att brainstorma, planera och genomföra projekt i realtid.

Det var otroligt användbart för mig under brainstorming-sessioner med distansarbetande team. Du lägger in dina idéer och anteckningar på den virtuella tavlan, och Miro AI skapar sammanfattningar, flödesscheman, briefs och mycket mer på bara några minuter. Dessa hjälper dig att strukturera diskussioner och skapa interaktiva arbetsflöden som enkelt kan läggas till i dina projektsprints eller dagliga aktiviteter.

Miros bästa funktioner

Skapa och dela visuella tavlor för brainstorming och projektplanering

Få tillgång till ett brett utbud av mallar för att komma igång med dina projekt.

Anslut till verktyg som Slack, Google Drive och Microsoft Teams för smidigt samarbete.

Miro-begränsningar

Det kan vara svårt att använda för vissa användare.

Begränsad offlinefunktionalitet hindrar åtkomst i situationer med dålig uppkoppling.

Miro-priser

Gratis

Startpaket : 10 USD/månad per användare, faktureras månadsvis

Företag : 16 USD/månad per användare, faktureras månadsvis

Företag: Anpassad prissättning

Miro-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 500 recensioner)

14. Chanty (Bästa verktyget för teammeddelanden och kommunikation)

via Chanty

Chanty är en enkel men kraftfull app för teamkommunikation som är utformad för att förbättra kommunikation och samarbete inom organisationer. Den erbjuder en intuitiv plattform där team smidigt kan dela meddelanden, filer och idéer.

Jag gillar Chanty för dess fokus på enkelhet, vilket gör det lätt för teammedlemmarna att komma igång utan en brant inlärningskurva.

Chantys bästa funktioner

Delta i möten på valfri enhet, oavsett om det är en stationär dator, bärbar dator, mobil eller webbläsare.

Håll videomöten och ljudmöten i 4K med stöd för upp till 1000 videodeltagare och 49 videor på skärmen.

Skapa och hantera uppgifter tillsammans med dina möten, ange deadlines och uppgifter från dina mötesanteckningar.

Begränsningar för Chanty

Begränsade integrationsmöjligheter jämfört med andra kommunikationsverktyg

Priser för Chanty

Gratis

Företag: 4 USD/månad per användare, faktureras månadsvis

Chanty-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)

15. SurveyMonkey (bästa verktyget för enkäter och insamling av feedback)

via SurveyMonkey

Du kan missa viktiga insikter och feedback om du främst kommunicerar via e-post eller chatt.

För detta ändamål är det alltid idealiskt att använda ett alternativ till e-post som gör det möjligt för teammedlemmarna att organisera sina tankar bättre och till och med dela anonym feedback.

SurveyMonkey gör just det och låter dig skapa enkäter, samla in feedback och analysera data på ett bättre sätt.

Jag har använt det för att skapa enkäter för att samla in feedback från teamet, kundnöjdhet och till och med marknadsundersökningar. Enkäterna är enkla och lätta att fylla i, och svaren omvandlas till realistiska rapporter och insikter som påverkar verksamheten. Du kan också dela dessa svar med andra intressenter, vilket hjälper dig att fatta datadrivna beslut baserat på enkätsvaren och de insikter du fått.

Survey Monkeys bästa funktioner

Skapa skräddarsydda enkäter med olika frågeformat och ett användarvänligt gränssnitt.

Analysera resultaten med inbyggda rapporterings- och analysfunktioner.

Distribuera enkäter via e-post, sociala medier eller länkar på webbplatser

Få tillgång till färdiga mallar för snabb uppsättning av enkäter

Survey Monkey-begränsningar

Begränsade funktioner i gratisversionen begränsar undersökningarnas djup.

Kan ha begränsningar när det gäller detaljerade insikter, vilket kräver att du exporterar dina data till ett externt analysverktyg.

Priser för Survey Monkey

Individuell fördel: 39 $/månad

Individuell standard: 99 $/månad

Individual Premier: 119 $/månad

Team Advantage : 25 USD/månad per användare

Team Premier : 75 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Survey Monkey-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 20 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 10 000 recensioner)

16. Jitsi (Bästa open source-verktyget för molnkommunikation)

via Jitsi

För dig som överväger gratis och öppen källkod för kommunikationsverktyg är Jitsi ett fantastiskt alternativ. Detta videokonferensverktyg med öppen källkod erbjuder en kostnadsfri lösning för virtuella möten och tillåter även samtal utan att du behöver skapa ett konto.

Jitsi är en öppen källkodsplattform, men är ändå enkel att använda för icke-tekniskt kunniga användare. Gränssnittet var lätt att använda. Verktyget finns tillgängligt på flera plattformar, inklusive Android, iOS, Linux, macOS och Windows.

Jitsis bästa funktioner

Helt öppen källkod för videokonferensverktyg, vilket gör det mer skalbart och kostnadseffektivt.

Delta i videosamtal utan att behöva registrera dig eller skapa ett konto med grundläggande funktioner som uppringning, inspelning och mycket mer.

Möjlighet att hålla konfidentiella möten med lösenordsskyddad åtkomst som kan distribueras på en privat kanal.

Jitsis begränsningar

Begränsade funktioner jämfört med andra kommunikationsverktyg som används inom den digitala arbetsplatsbranschen.

De flesta av dess konkurrenter erbjuder bättre kundservice, och felsökningen är till stor del beroende av en självbetjäningsmodell med stöd från utvecklargemenskapen.

Priser för Jitsi

Gratis

Jitsi-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 70 recensioner)

➡️ Läs mer: Hur man förbättrar kommunikationen på en hybrid arbetsplats

Förenkla kommunikationskaoset med ClickUp

Det finns flera kommunikationsalternativ för distansarbetande team och hybridarbetsplatser, men varje verktyg är inriktat på ett specifikt affärsområde. Distansarbete blir allt vanligare, och därför är det viktigt att hitta lösningar som stöder synkron och asynkron kommunikation över olika tidszoner.

Det bästa verktyget handlar alltså inte om gimmickartade funktioner, utan om att hjälpa dig att bygga heltäckande kommunikationssystem för företag som uppfyller alla dina väsentliga krav.

Det är här ClickUp kommer till sin rätt, med sina allt-i-ett-funktioner för projektledning, kommunikation och samarbete.

Registrera dig hos ClickUp och upplev kraften i en enhetlig kommunikationsplattform.