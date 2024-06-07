Hur du använder AI för att generera leads och förstärka din försäljningspipeline

Känner du att ditt säljteam är upptaget med att jaga leads istället för att avsluta affärer? Detta kan vara ett tecken på ineffektiva marknadsföringskampanjer – särskilt dåliga aktiviteter för att generera leads.

Tyvärr finns det inga skyldiga här. Med så många företag som konkurrerar om att generera leads online anser 6 av 10 marknadsförare att leadgenerering är den svåraste delen av deras jobb.

Visst, du kan ge dem lite andrum med rätt programvara för leadhantering. Dessutom kan viss samordning mellan sälj- och marknadsföringsteamen och förbättring av processerna åtgärda klyftan. Men vad kan du göra för att upprätthålla en stadig ström av högkvalitativa leads?

Artificiell intelligens (AI) har även påverkat detta segment av affärsverksamheten för att göra den mer effektiv och produktiv. För att illustrera detta, låt oss se hur du kan använda AI för att generera leads och göra din verksamhet lönsam!

Förstå AI för leadgenerering

Leadgenerering är en viktig del av en organisations strategier för kundförvärv. Med andra ord är det en förutsättning för en sund försäljningspipeline och en lönsam verksamhet. Att använda AI-verktyg för att generera leads är ett smart och strategiskt drag, eftersom det erbjuder:

Förbättrad effektivitet: Genom att automatisera rutinmässiga och repetitiva uppgifter som dataanalys, leadkvalificering och poängsättning frigörs marknadsförings- och säljteam som kan fokusera på mer komplexa eller värdefulla uppgifter som lead nurturing eller avslut.

Tillgänglighet dygnet runt: AI-drivna chatbots som svarar på grundläggande frågor, samlar in leadinformation och kvalificerar leads dygnet runt säkerställer att inga potentiella kunder faller mellan stolarna.

Välgrundade beslut: Datadrivna insikter som erhålls genom analys av stora datamängder belyser trender och mönster som kan indikera starka köpintentioner eller köpsignaler.

Hyperriktat innehåll: Dynamisk innehållsskapande som tilltalar målgruppen baserat på deras tidigare interaktioner, onlinebeteende, specifika krav eller utmaningar kan förbättra konverteringen.

Personlig kundresa: AI kan skräddarsy hela kundresan – från landningssidan vid första kontakten till det marknadsföringsbudskap som leder till ett köp för ökat engagemang.

Bättre leads: Prediktiv leadscoring med AI-verktyg för leadgenerering analyserar tidigare beteenden för att förutsäga framtida handlingar och avsikter. Detta hjälper dig att prioritera leads som är mer benägna att konvertera.

Kostnadseffektivitet: AI kan avsevärt förbättra din kostnadseffektivitet tack vare andra fördelar som automatisering av uppgifter, hög skalbarhet, personalisering av kundupplevelsen, ökade intäkter och datadrivna beslut.

Det är uppenbart att leadgenereringskampanjer kan dra stor nytta av artificiell intelligens. Men hur går man tillväga för att implementera AI? Låt oss ta en titt.

Hur man använder AI för att generera leads

Nu när du förstår kraften och möjligheterna med AI-driven programvara för leadgenerering kan vi titta på några praktiska användningsfall och tillämpningar som kan inspirera dig.

Skapa ideala kundprofiler (ICP)

Utforma din perfekta kund med hjälp av AI-verktyg via Hootsuite

Ideala kundprofiler (ICP) ger en tydlig och levande bild av din perfekta kund. När du väl har lyckats förfina denna mall blir det lättare att hitta lovande prospekt.

Med AI vid din sida kan du samla in data från olika källor för att skapa din ICP (och ibland kan det finnas mer än en!). Från webbplatsanalys till CRM-data – AI-verktyg för leadgenerering kan granska stora mängder information för att skapa detaljerade ICP:er. De definierar din ideala kund utifrån en rad parametrar – demografi, geografi, psykografi och beteendedata. Den slutliga profilen fungerar som en mall som vägleder dina marknadsförings- och säljteam.

Om du till exempel använder AI för att generera leads kan det visa sig att dina idealkunder är ekonomichefer i SaaS-baserade startups i Bay Area. Du kan till och med upptäcka vanliga triggers, såsom att anmäla sig till webbseminarier, besöka prissidan etc., som indikerar avsikt.

Leadscoring och kvalificering

Alla leads är inte lika. Vissa är lätta att konvertera, medan andra kan kräva att säljteamet gör stora ansträngningar utan resultat.

Av denna anledning måste leadgenerering följa en laserfokuserad strategi. När allt kommer omkring vill du lägga din tid, dina pengar, dina ansträngningar och dina resurser på leads som har större sannolikhet att konvertera.

Lead scoring tilldelar varje lead ett numeriskt värde som anger sannolikheten för att det ska konverteras. Detta värde hjälper dina marknadsförings- och säljteam att fokusera och prioritera sina insatser. AI-driven lead scoring gör denna beräkning mer intuitiv och datadriven. Du kan kvantifiera köpintentionen utifrån olika parametrar, såsom specifika sidbesök, tid som tillbringats på webbplatsen, nedladdningar av innehåll etc.

Till exempel är en lead som spenderar cirka 2–3 minuter på en produktsida och laddar ner prislistan mer benägen att konvertera än någon som bara registrerar sig för nyhetsbrevet. Därför skulle den förstnämnda få en högre lead-poäng.

Upptäcka outnyttjade leads

Med AI-leadgenerering kan du upptäcka nya och outnyttjade möjligheter.

Vi har redan diskuterat hur AI-verktyg för leadgenerering analyserar data från flera källor. Det kan vara sociala medieplattformar och tredjepartsdatabaser (med tillstånd, förstås). Genom att utöka din räckvidd kan du upptäcka en skattkista av potentiella kunder som ännu inte har interagerat med ditt varumärke men som visar starka köpsignaler genom sitt beteende online. Oavsett om det är en outnyttjad källa för leadgenerering eller ett helt nytt marknadssegment kan AI vara dina ögon och öron!

Anta till exempel att ditt företag erbjuder en analysplattform för marknadsföring i sociala medier för hälso- och sjukvårdssektorn. AI-verktyget för leadgenerering upptäcker dock en marknadsföringschef på ett insure tech-startup som ofta publicerar, delar eller interagerar med LinkedIn-inlägg om marknadsföringsautomatisering. Denna person och deras nätverk kan vara lovande leads baserat på deras intresse, onlinebeteende och profil, även om de inte känner till ditt varumärke.

Proffstips: Använd ClickUp Sales Plan Template för att enkelt övervaka dina mål, modifiera din strategi och maximera resultaten.

Ladda ner den här mallen Genomför din försäljningsplaneringsprocess effektivt med ClickUps mall för försäljningsplanering.

Håll ditt säljteam organiserat och fokuserat med denna vinnande mall för att spåra säljmål, visualisera framsteg och anpassa strategier efter kundernas krav. Få en färdig nyckel till framgång!

Läs också: 10 mallar för försäljningstrattar för att generera fler leads

Chatbots för leadsegmentering

Chatbots är ett kraftfullt AI-verktyg för att generera leads.

AI-drivna chatbots kan samla in leadinformation, svara på grundläggande frågor eller vanliga frågor, kvalificera eller betygsätta leads och till och med boka konsultationer – allt utan mänsklig inblandning. Genom att avlasta dessa uppgifter i leadgenereringsprocessen kan säljteamet fokusera på aktiviteter som bygger relationer.

Har du lagt märke till att de flesta webbplatser numera har en chattbot som automatiskt dyker upp när du besöker deras startsida? Besökare på webbplatsen kan välja från en meny med alternativ för vilken typ av hjälp de behöver.

Alternativt finns det också ett alternativ i stil med "Nej tack, jag bara tittar". Föreställ dig att någon väljer detta alternativ jämfört med någon som bokar en tid. Naturligtvis skulle de hamna i olika leadsegment.

En interaktiv chatbot kan till exempel göra webbplatsupplevelsen mer engagerande än traditionella metoder, vilket ökar kundengagemanget och lockar fler potentiella kunder.

Fallstudie: Bella Sante är ett medicinskt spa-företag baserat i Lexington, Massachusetts. De beslutade sig för att modernisera sin kundinteraktion (och gå ifrån ett callcenterformat) och implementera en AI-driven chatbot från Tidio på sin webbplats. Inom några veckor efter implementeringen svarade AI-chatboten på 75 % av kundernas frågor, vilket innebar att endast 25 % behövde överföras till mänskliga chattoperatörer. Chatboten hjälpte också till att samla in leads mer effektivt, och företaget fick 450 nya leads under de första sex månaderna efter implementeringen. Eftersom chatboten låter dem fylla i enkäter före chatten är leads högkvalificerade. De kan sedan bearbetas och konverteras av säljteamet.

Skapa personliga meddelanden

Generiska marknadsföringskampanjer och massutskick av meddelanden bör numera vara ett minne blott. Använd AI för att skriva personliga e-postmeddelanden baserade på varje leads individuella intressen, preferenser och data. Denna små men avgörande faktor ökar engagemanget och konverteringsgraden.

För att underlätta sådana e-postmarknadsföringskampanjer kan du ansluta en AI-driven e-postmarknadsföringsplattform till ditt CRM-system. Plattformen analyserar leadinformationen och föreslår personliga ämnesrader, e-posttexter och CTA:er. Du kan bädda in dynamiska element i din e-post som är anpassade efter leadets specifika behov och utmaningar. En sådan personlig approach ökar dina chanser till konvertering.

Du kan till exempel skicka ett uppföljningsmejl till en lead som nyligen laddat ner din prislista. Anpassa offerten efter deras behov (om du har tillgång till den informationen) eller erbjud en rabatt för att hålla leadet engagerat.

Proffstips: Använd ClickUp Brain för att skriva effektiva e-postmeddelanden på några sekunder!

Prioritera och rikta in dig på leads

Prova ClickUp Brain Använd ClickUp Brain för att skapa personliga och professionella e-postmeddelanden

Vi har sett hur AI-drivna chatbots kan segmentera och engagera leads. Men AI-verktyg för leadgenerering går längre än chatbots. De utnyttjar prediktiv analys för att gå igenom tidigare interaktioner, kunddata och andra faktorer, vilket gör det möjligt för företag att förutse framtida beteenden. Baserat på dessa insikter hamnar sådana leads högst upp i försäljningsverktygen, eftersom de är mer benägna att konvertera.

Ett AI-verktyg för leadgenerering kan till exempel upptäcka att leads med en poäng på över 80 har 70 % chans att konvertera inom de första 30 dagarna. Baserat på detta prioriterar säljteamet alla leads som uppfyller dessa kriterier. Denna blandning av högprioriterade riktade marknadsföringskampanjer och personaliserade interaktioner kan påskynda köpprocessen och konvertera dem till betalande kunder!

Automatisera kampanjer för att vårda leads

AI-verktyg kan vara avgörande för att automatisera processen för att vårda leads. De är faktiskt mer tillförlitliga när det gäller att upprätthålla en pålitlig kommunikationsrytm och en detaljerad grad av personalisering i stor skala.

Att integrera AI-skrivverktyg, marknadsföringsautomatiseringssystem och CRM kan vara en bra start för denna automatisering. Du får segmenterade leads och en lista med triggers för att engagera de mest lovande leads på flera olika sätt. När leadet utför en åtgärd börjar AI-skrivverktyget att skapa en övertygande text, som marknadsföringsautomatiseringsplattformen levererar. Allt detta utan mänsklig inblandning!

Ta till exempel någon som laddar ner en vitbok från din webbplats. AI-algoritmerna kan rekommendera ytterligare resurser som bloggar och fallstudier relaterade till vitboken som läsaren kan vara intresserad av. Du får extrapoäng om du lyckas få tag på deras e-postadress och dela sådana meningsfulla och användbara resurser via e-postkampanjer!

Optimera processen för att generera leads

Visualisera försäljningsprocessen som datadrivna instrumentpaneler för att utföra optimeringar

Eftersom leadgenerering styr den övergripande hälsan i din säljprocess måste du regelbundet mäta säljprocessens nyckeltal för att utvärdera effektiviteten i leadgenereringsprocessen. Nyckeltal som konverteringsgrad, kundens livstidsvärde, leadkälla etc. kvantifierar effektiviteten i dina leadgenereringsstrategier.

AI-algoritmer bearbetar alla siffror och presenterar insikterna i ett praktiskt och lättförståeligt format. Samtidigt spårar de dessa mätvärden och utför benchmarking för att granska marknadsföringsstrategier. Som ett resultat får du ett dubbelt resultat: du kan mäta prestanda och få möjlighet att genomföra åtgärder för att maximera leadgenereringen.

AI-plattformen för leadgenerering visar till exempel att leads som genereras från annonsering på sociala medier har lägre konverteringsgrader. Å andra sidan har leads som erhålls genom nedladdningar av webbplatsinnehåll högre konverteringsgrader. Med denna kunskap kan du optimera dina strategier för leadgenerering så att du fokuserar på SEO, organisk trafik etc. för att öka synligheten för din webbplats och fånga upp högkvalitativa leads. Genom att ändra din strategi för leadgenerering på detta sätt maximerar du avkastningen på din investering (ROI)!

Utmaningar inom AI-leadgenerering [+ lösningar]

AI-leadgenerering är en kraftfull lösning. Det är dock inte utan utmaningar. Här är en översikt över några viktiga frågor som du kan stöta på när du lägger till AI i dina leadgenereringsprocesser:

Skräp in, skräp ut

Även den mest intuitiva algoritmen för maskininlärning är bara så bra som den data den tränas på. Felaktig, föråldrad och ofullständig data kan leda till felaktig leadgenerering, felaktig poängsättning, missvisande ICP:er och mycket mer. Det skulle på egen hand upphäva alla fördelar med AI-driven leadgenereringsprogramvara, eftersom dina sälj- och marknadsföringsteam skulle jaga fel leads.

Lösning: Standardisera datainsamlingsprocessen samtidigt som du fokuserar på datakvaliteten. Kombinera detta med rutinmässigt underhåll och datarensning som går på djupet i alla CRM-komponenter för att säkerställa att ditt företag endast arbetar med data av hög kvalitet.

Algoritmisk partiskhet

Trots att de påstår sig vara objektiva är AI-algoritmer benägna att ärva fördomar. Sådana fördomar kan härröra från tränarna eller från de data de tränas på. Oavsett vilket begränsar det omfattningen och förståelsen av målgruppen, eftersom du kan förbise kvalificerade leads från underrepresenterade demografiska grupper eller personer med oberäkneligt onlinebeteende.

Partiskhet kan neutralisera användningen av AI i leadgenerering via WeForum

Lösning: Det bästa sättet att bekämpa partiskhet är genom avsiktlig övervakning av AI-verktygen för leadgenerering. All partiskhet som kan sippra in i systemet måste omedelbart åtgärdas. Dessutom kan träning av AI-algoritmerna på större och mer diversifierade datamängder minska partiskheten.

Kostnad och komplexitet

Låt oss vara ärliga: att implementera ett AI-drivet verktyg för leadgenerering är varken billigt eller enkelt. Alla företag har inte råd att ta steget. Även om de lyckas samla ihop pengarna och täcka den initiala kapitalinvesteringen kan de sakna den tekniska expertisen eller resurserna för att fortsätta använda en sådan lösning.

Lösning: Istället för att genomföra en total omstrukturering av systemet, börja i liten skala. Införa riktade AI-verktyg för att hantera specifika utmaningar inom leadgenerering. När du har fått erfarenhet och känner dig bekväm med det, börja skala upp och utvidga omfattningen av AI för leadgenerering.

Systemintegration

AI-verktyg kanske inte integreras smidigt med din befintliga digitala infrastruktur. Dessutom kan det leda till silobildning om du lägger till ett sådant verktyg i din lista över affärssystem, såsom CRM, plattform för marknadsföringsautomatisering etc. Felaktig integration försvagar effekten och fördelarna med artificiell intelligens.

Lösning: Om du genomför en systemöversyn, överväg att byta till en allt-i-ett-plattform som ClickUp. ClickUp uppfyller flera krav, branscher och användningsfall. Alternativt kan du välja AI-verktyg med kraftfulla integrationsfunktioner för ett smidigt arbetsflöde.

Opacitet

AI-algoritmer är komplexa. Eftersom det är svårt att förstå beslutsprocessen kan black box-problemet göra det svårt att förstå varför vissa högkvalitativa leads får låga poäng eller vice versa. Denna brist på transparens undergräver förtroendet för systemet och skapar tvivel.

Lösning: Använd AI-verktyg för uppgifter som dataanalys och automatisering – saker som AI är bra på. Å andra sidan bör du behålla mänsklig övervakning för att tolka AI-resultat, bygga relationer med kvalificerade leads och fatta strategiska beslut.

Förlust av mänsklig kontakt

En av de största kritiska synpunkterna på artificiell intelligens är att den leder till en förlust av den mänskliga kontakten i kundrelationshanteringen. AI-algoritmer saknar den kontext och nyansering som krävs för att bygga upp mänskliga relationer. Detta förstör känslan av äkthet och genuinitet redan i leadgenereringsfasen av försäljningstratten.

Lösning: Om det är viktigt för ditt företag att behålla en mänsklig touch, behåll dina mänskliga agenter i frontlinjen. Ge dem dock tillgång till AI-teknik för att komplettera deras befintliga kompetens. Om detta inte är möjligt, investera i avancerad teknik som naturlig språkbehandling (NLP) för att interagera med kunderna. Var naturligtvis helt transparent mot kunderna och informera dem om och när du använder AI för att kommunicera med dem.

Dataskyddsfrågor

Dataskyddsfrågor är alltid aktuella i alla tillämpningar av AI-teknik. Detsamma gäller även för AI-baserad leadgenerering. Potentiella kunder kan tveka att dela med sig av sina personuppgifter, vilket kan leda till att du går miste om tillgängliga möjligheter.

Konsumenter har reservationer mot användningen av AI via CDP

Lösning: Var transparent om dina metoder för datainsamling. Detta innefattar att informera om att du använder ett AI-verktyg för att fånga upp leads, att du inhämtar uttryckligt samtycke från potentiella leads när du samlar in deras data och att du informerar dem om hur du planerar att använda deras data. Sådan information är ett tecken på förtroende och etiska metoder.

Använda AI-programvara för att generera leads

Trots enstaka utmaningar ger användningen av AI för leadgenerering i stort sett en positiv bild. Detta bör uppmuntra dig att utforska dina alternativ för AI-verktyg för leadgenerering.

Innan du börjar leta efter en dedikerad AI-lösning för leadgenerering vill vi dock ge dig en detaljerad inblick i vad ClickUp Brain kan göra.

Prova ClickUp Brain ClickUp Brain kan hjälpa dig med dina strategier för att generera leads.

Även om ClickUp Brain inte är ett traditionellt AI-drivet verktyg för leadgenerering, passar det in i det större målet om affärstillväxt. För det första är det en del av ClickUp-sviten. Det innebär att du kan digitalisera hela din försäljningstratt och dina marknadsföringsstrategier. Använd en lift-and-shift-strategi för att kartlägga aktiviteter för att generera leads i projektledningsverktyget. Som ett resultat får du alla fördelar med att behandla processen för att generera leads som ett projekt. Från att prioritera uppgifter till att automatisera arbetsflöden – hela paketet.

Med det sagt, låt oss titta närmare på hur du kan utnyttja ClickUp Brain i din leadgenereringsprocess:

Utnyttja kunddata: Analysera en mängd kunddata spridda över ClickUp-miljön. Från kundprofiler till historiska data till onlinebeteende – ClickUp Brain utnyttjar lära sig allt om dina kunder . Med denna kunskap hjälper ClickUp Brain dig att skapa ICP:er som kan vägleda dina sälj- och marknadsföringsteam. Det kan också brainstorma relevanta strategier för leadgenerering med dig baserat på denna information. Analysera en mängd kunddata spridda över ClickUp-miljön. Från kundprofiler till historiska data till onlinebeteende – ClickUp Brain utnyttjar Universal Search i alla uppgifter, dokument eller projekt för att. Med denna kunskap hjälper ClickUp Brain dig att skapa ICP:er som kan vägleda dina sälj- och marknadsföringsteam. Det kan också brainstorma relevanta strategier för leadgenerering med dig baserat på denna information.

Odla leads med riktat innehåll: Att skapa högkvalitativt innehåll och leadmagneter är ett bra sätt att öka antalet leads och konverteringar. Högkvalitativt innehåll som blogginlägg, guider, förklaringar etc. fångar upp leads och leder dem genom medvetenhetsfasen till konverteringsfasen. ClickUp Brains AI Writer kan hjälpa dig att skapa personaliserat innehåll för varje olika fas i kundresan.

Prova ClickUp Brain ClickUp Brain hjälper till med att skapa innehåll för att möjliggöra leadgenerering.

Personlig e-postmarknadsföring: Med tillgång till tidigare interaktioner och CRM-data (om den är ansluten till ClickUp) kan ClickUp Brain skapa övertygande marknadsföringsmeddelanden . Från klickvärdiga CTA:er till personliga ämnesrader är varje e-post skräddarsydd efter varje leads intressen.

Automatisera kampanjer för att vårda leads: ClickUp Brain kan hjälpa dig att skapa automatiserade arbetsflöden för att vårda leads. Du kan till exempel definiera triggers som automatiskt leder till specifika åtgärder (t.ex. när uppgiftsstatusen ändras till "Intresserad" skickas ett e-postmeddelande med en fallstudie).

ClickUps CRM gör det också enkelt att hantera leads. Det låter dig visualisera din försäljningspipeline och spåra dina leads framsteg när de går igenom olika stadier. Det erbjuder också dedikerade mallar som hjälper dig att planera dina försäljningsaktiviteter bättre.

Ladda ner den här mallen Hantera din försäljningspipeline effektivt med ClickUp Sales Pipeline Template.

ClickUp Sales Pipeline Template tillhandahåller en fördefinierad struktur för din försäljningspipeline, inklusive vanliga steg som leadkvalificering, offert och avslut, vilket säkerställer att alla i ditt team följer en enhetlig försäljningsprocess. Den låter dig också lägga till anpassade fält och statusar för att utvärdera dina leads och prioritera de mest lovande.

Framtiden för AI inom leadgenerering

Framtiden för AI inom leadgenerering är utan tvekan ljus och lovande. Fokus på att skapa förtroende och transparens i kombination med tekniska framsteg kommer att bana väg för ännu kraftfullare AI-verktyg för leadgenerering.

När det gäller framsteg skulle prediktiv analys vara en absolut game changer inom leadgenerering. Det skulle leda till en tektonisk förändring i leadgenereringsaktiviteterna, eftersom de skulle bli mer proaktiva än passiva. Som ett resultat skulle företag kunna identifiera potentiella kunder redan innan de stöter på varumärket! Dessutom kan de koppla ihop punkterna samtidigt som de identifierar potentiella leads som är mest benägna att konvertera för specifika produkter eller tjänster.

Utöver prediktiv analys skulle AI-leadgenerering ha stor nytta av nya tekniker och applikationsgränssnitt. Till exempel skulle konversationsbaserad AI kunna ge upphov till verklighetstrogna chatbots som interagerar på ett mänskligt sätt samtidigt som de kvalificerar leads. På samma sätt skulle AI-driven marknadsföringsautomatisering bli mer sofistikerad samtidigt som den fångar upp fler leads från många olika källor.

Kombinationen av automatisering, kundfokus och strategiskt beslutsfattande innebär en ny början för AI:s framtid inom leadgenerering.

Är du redo att ta ledningen med ClickUp?

Kombinationen av AI och leadgenerering är ett perfekt matchande par.

AI kommer att effektivisera leadgenereringsaktiviteterna genom att göra dem mer målinriktade, datadrivna och automatiserade. Detta frigör marknadsförare som då kan ägna sig åt mer värdedrivna uppgifter som att vårda leads, bygga relationer och göra leads säljklara. Den stora mångsidighet som AI tillför leadgenereringsarbetet är ytterligare en fördel.

Med AI-drivna projektledningsverktyg som ClickUp får du en centraliserad hubb där du kan se, spåra och hantera all din leadinformation. Registrera dig gratis nu för att utforska mer!