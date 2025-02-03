10 oumbärliga programvaror och verktyg för teknisk skrivning 2025

Tekniska skribenter fångar upp och översätter komplex information till tydliga, användarvänliga dokument. Oavsett om det handlar om produktbeskrivningar, instruktioner, release notes eller någon annan typ av innehåll är tydlighet avgörande.

Det kan vara svårt att skapa sådant specifikt innehåll, men dagens programvara för teknisk skrivning gör processen mycket enklare. ?

Denna guide presenterar de 10 bästa verktygen för tekniska skribenter 2024, så att du kan fokusera på att hitta det rätta verktyget som underlättar ditt arbete. Vi har också gått igenom några grundläggande saker att tänka på när man väljer ett tekniskt skrivverktyg, så att vi alla är på samma sida.

Låt oss sätta igång!

Vad är teknisk skrivning?

Teknisk skrivning innebär att kommunicera komplex teknisk information på ett tydligt och koncist sätt. Det används vanligtvis för dokument som följande:

Användarhandböcker

Standardiserade arbetsrutiner

Vetenskapliga artiklar

Tekniska rapporter

Programvaruhandböcker

Projektdokumentation

Tekniska skribenter måste se till att deras texter är korrekta och felfria. Och de måste göra detta samtidigt som de förenklar kunskapen till något som är lätt att förstå för icke-tekniska slutanvändare.

Förutom att ha en gedigen förståelse för vad de skriver om och för vem, måste tekniska skribenter vara skickliga på att skriva, redigera, formatera och recherchera.

Vad ska du leta efter i programvara för tekniskt skrivande?

Det är viktigt att identifiera de funktioner du behöver i din programvara för teknisk skrivning. Här är några viktiga element att leta efter:

Mallar : Det blir enklare att skapa Det blir enklare att skapa tekniska dokument när du kan utgå från en färdig mall (tro oss).

Artificiell intelligens: Det finns ingen anledning att inte utnyttja kraften i maskininlärning och Det finns ingen anledning att inte utnyttja kraften i maskininlärning och AI-skrivverktyg i dagens läge, och de kommer att spara massor av tid åt dig.

Sammanfatta långa kommentartrådar direkt med ett klick på en knapp med hjälp av ClickUp AI.

Samarbetsbehörigheter: Om du arbetar med ett team behöver du något med användarhanteringsfunktioner som gör att du kan tilldela specifika behörigheter och roller.

Rapporteringsfunktioner: Inbyggda Inbyggda rapporteringsverktyg kan lyfta fram insikter om hur ditt tekniska innehåll presterar.

Det här är inte en uttömmande lista, men chansen är stor att du känner till de andra funktionerna du letar efter: tänk på redigeringsverktyg, skärmdump, grammatik- och stavningskontroll samt integration med programvara som MS Word.

Oavsett om du letar efter programvara för skrivassistans eller plagieringskontroll hittar du vad du behöver i denna lista över de bästa tekniska dokumentationsverktygen.

Med funktionen för omformulering kan du skriva om stora mängder innehåll så att det passar din specifika ton.

Du är förmodligen inte förvånad över att ClickUp toppar vår lista, men vi är inte de enda som ger det högsta betyg. Just i år hamnade vi på första plats i G2:s lista över bästa projektledningsprogram för 2024, och det är ingen liten bedrift! ✨ ?

ClickUp är ett molnbaserat verktyg med massor av funktioner som underlättar livet för en teknisk skribent. Det är en omfattande produktivitetsplattform och kunskapsbas som låter dig samla allt med funktioner som ClickUp Docs, Whiteboards och List view.

Använd ClickUp Board-vyn som en drag-and-drop-bas för nya projekt och växla sedan till listvyn för att gruppera, sortera och filtrera dina uppgifter. Eller utnyttja formateringsalternativen i ClickUp Docs för att lägga till tabeller och formatera kunskapsbaser på nolltid.

Och så finns det den fantastiska skrivassistenten ClickUp AI! Det är ett supersmart AI-verktyg som kan spara timmar av ditt arbete genom att skapa utdrag, innehållsförteckningar och hela webbsidor. ClickUp AI kan också hantera formatering och korrekturläsning på några sekunder samtidigt som det hjälper dig att omvandla teknisk information till användarvänlig text.

Du kan också använda ClickUps ChatGPT-prompter för teknisk skrivning för att slippa bekymren med att komma igång, så att du kan fokusera på att använda dina skrivkunskaper där det verkligen behövs.

ClickUps bästa funktioner:

Integration med över 1 000 verktyg, inklusive WordPress, Google Drive, Microsoft Word, GitHub, HubSpot och Google Docs.

Massor av mallar som låter dig fokusera på att skriva (inte strukturera) ditt innehåll – tänk på mallar för kravinsamling innehållshantering och mycket mer.

Kompatibel med de flesta enheter och operativsystem, inklusive Chrome, Windows, iOS, Android och MacOS.

Samarbetsfunktioner som kommentarer i realtid, chatt, gifs och anpassade instrumentpaneler gör det enkelt att hålla alla teammedlemmar på samma sida.

ClickUp AI kan skapa hela e-postmeddelanden, inlägg på sociala medier och dokumentsammanfattningar. Du kan också använda det som en online-textredigerare för att förkorta, förlänga eller utvidga specifika delar av innehållet.

ClickUp Automations kan spara tid och effektivisera ditt arbetsflöde genom att automatisera anpassade triggare och åtgärder för tidskrävande och repetitiva uppgifter som att uppdatera förfallodatum och skapa åtgärdspunkter.

Klippfunktionen ger möjlighet att spela in video och skicka inspelade videor till teammedlemmar.

Begränsningar för ClickUp:

Vissa granskare rapporterar att de måste anpassa sina meddelandeinställningar efter vad de vill se.

ClickUp AI är inte tillgängligt i Free Forever-planen.

Priser för ClickUp:

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare, betalas årligen; 10 $/månad per användare, betalas månadsvis

Företag: 12 USD/månad per användare, betalas årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner av ClickUp:

G2: 4,7/5 (över 8 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Document360

via Document360

Document360 är ett av de bästa verktygen för teknisk skrivning för publicering i flera format. Skapa och publicera enkelt artiklar, användarhandböcker, handledningar, listor med vanliga frågor och kunskapsbasartiklar med hjälp av verktygets många användbara funktioner.

Du kan också flytta fokus från layout till att skapa medieinnehåll med HTML-redigeraren. Eller använd SEO-inställningarna för att öka synligheten online och inkludera anpassad CSS för att få din webbsida att sticka ut!

Document360:s bästa funktioner:

Integrationer med över 20 verktyg, inklusive Google Analytics, FullStory och Chatra.

Med samarbetsverktyg kan du ange deadlines, tilldela roller och hantera arbetsflöden för ditt team.

Flera textredigeringsfunktioner för att minimera det tidskrävande arbetet med att korrigera fel.

Specialiserade verktyg gör det möjligt för dig att skapa en högkvalitativ kunskapsbas för kunder och anställda på halva tiden med en pålitlig XML-typ sitemapgenerator.

Begränsningar för Document360:

Vissa granskare rapporterar att de stött på tecken- och sidbegränsningar som stört deras programvarudokumentation.

Gratisversionen begränsar tillgången till de flesta avancerade dokumentationsverktygen.

Priser för Document360:

Gratis

Standard: 149 $/månad per projekt, betalas årligen

Professionell: 299 $/månad per projekt, betalas årligen

Företag: 399 $/månad per projekt, betalas årligen

Företag: 599 $/månad per projekt, betalas årligen

Betyg och recensioner av Document360:

G2: 4,7/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 150 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Document360!

3. Atlassian Confluence

via Atlassian Confluence

Confluence är en utmärkt öppen, delad arbetsyta för distansarbetande team och samarbete. Planera, skapa, dela och uppdatera teknisk dokumentation och välj mellan flera plugins för att spara tid under dokumentets hela livscykel.

Du kan skapa allt från produktlanseringsplaner till marknadsföringskampanjer och kunskapsbaserade artiklar med en öppen och samarbetsinriktad struktur.

Atlassian Confluence bästa funktioner:

Integrationer med flera programvaruverktyg och plugins, inklusive Google Drive, Draw.io, Jira, Slack och Miro.

Mallar för projektplanering, produktledning, programvaruutveckling och online-dokumentation

Anpassningsbara arbetsflöden, komplett med bildredigeringsverktyg, skärmdumpverktyg och privata anteckningsblock.

Whiteboards är utformade för att underlätta brainstorming med ditt team med funktioner som smarta länkar och klisterlappar.

Begränsningar för Atlassian Confluence:

Vissa användare rapporterar att det är svårt att lära sig programvaran när de introducerar sitt team till Atlassian-paketet.

Vissa recensioner nämner problem med textbaserade sökfunktioner.

Priser för Atlassian Confluence:

Gratis

Standard: 5,75 $/månad per användare

Premium: 11 $/månad per användare

Företag: 102 500 dollar/år för 801 eller fler användare

Betyg och recensioner av Atlassian Confluence:

G2: 4,1/5 (över 3 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

Bonus: Programvara för dokumentredigering

4. Adobe FrameMaker

via Adobe FrameMaker

Adobe Framemaker är ett populärt verktyg för tekniska skribenter, redaktörer och innehållsskapare. Du kan formatera, skapa och redigera långa och komplexa dokument, tekniska manualer, rapporter och böcker med hjälp av strukturerade verktyg för författande och publicering.

Använd den tillsammans med andra Adobe-produkter för att hantera alla dina uppgifter på ett och samma ställe. Behöver du konvertera ditt dokument till ren text för till exempel onlinehjälp? Använd Adobes hjälpverktyg Adobe RoboHelp för att konvertera det till WebHelp-format. Behöver du lägga till animationer på en interaktiv slutanvändarsida? Använd Adobes HTML5-redigerare Adobe Animate för att förverkliga din vision.

Adobe FrameMakers bästa funktioner:

Integration med andra Adobe-produkter som Adobe Photoshop, Adobe Acrobat Pro, Adobe InDesign och Adobe XD.

Innovativ navigering och WYSIWYG-vy (What You See Is What You Get) gör det enklare att producera engagerande teknisk dokumentation.

Med mallbaserade strukturer och verktyg kan du infoga rich media i tekniska texter utan krångel.

Robust författarmiljö utformad för att underlätta skapandet och uppdateringen av strukturerat och ostrukturerat innehåll.

Begränsningar för Adobe FrameMaker:

Vissa användare uttrycker frustration över att FrameMaker inte ingår i andra Adobe-paket, såsom Adobe Creative Suite, som är populärt för grafisk design och videoredigering.

Vissa recensioner nämner störningar i arbetsflödet på grund av oförmågan att exportera FrameMaker MIF till Markdown-, MkDocs- och Material-format eller att använda verktyg som GitHub för versionskontroll.

Priser för Adobe FrameMaker:

Adobe FrameMaker Abonnemang: 39,99 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Adobe FrameMaker:

G2: 4,1/5 (över 30 recensioner)

Capterra: N/A

5. Copyscape

via Copyscape

Copyscape är ett enkelt verktyg för plagieringsdetektering som gör det möjligt för användare att snabbt och enkelt kontrollera om det finns duplicerat innehåll. Det kontrollerar både avsiktlig plagiering, så att du kan vara säker på att ingen har kopierat ditt innehåll, och oavsiktlig plagiering, vilket kan hända vid teknisk skrivning.

Copyscape producerar fullständiga rapporter som gör att du kan kontrollera innehållets originalitet, se vilka källor innehållet matchar och se hur stor andel av innehållet som flaggas som plagiering.

Copyscapes bästa funktioner:

Integrationen med WordPress gör det möjligt för användare att använda sina favoritbloggverktyg och förlita sig på Copyscape-pluginet för att säkerställa att innehållet är originellt innan det publiceras.

Möjlighet att kopiera/klistra in innehåll direkt i Copyscape eller ladda upp hela dokument för plagieringskontroll.

Granskare rapporterar att resultaten är snabba och tillförlitliga, även vid kontroll av stora dokument.

Enkel plattform utan extra funktioner eliminerar inlärningskurvan, så alla dina teammedlemmar kan börja använda den direkt.

Copyscapes begränsningar:

Vissa recensioner nämner en önskan om lägre priser vid kontroll av innehåll i bulk.

Gratisversionen kan endast kontrollera enskilda webbsidor och är inte till någon hjälp för de flesta företag eller team.

Inga AI-detekteringsfunktioner

Copyscape-priser:

Gratis

Copyscape Premium: 0,03 $/sökning (upp till 200 ord), plus 0,01 $/ytterligare 100 ord

Copyscape-betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 60 recensioner)

6. Paligo

via Paligo

Paligo är en molnbaserad CCMS-lösning (Component Content Management System) och ett tekniskt skrivverktyg som är utformat för att skapa, hantera, uppdatera, översätta och publicera dokument. Använd det för teknisk dokumentation, procedurer, policyer, utbildningsinnehåll och kunskapshantering.

Paligo har utformats specifikt som ett verktyg för innehållsförfattare och tekniska skribenter. Det använder AI för att hjälpa till att omvandla skriftligt innehåll till flera olika utdataformat, vilket sparar många timmar. ?️

Paligos bästa funktioner:

Integrationer med över 24 verktyg, inklusive Zendesk, GitLab och Coveo.

Det användarvänliga SaaS-gränssnittet gör det enkelt att använda funktioner som versionshistorik, versionsåterställning och releasehantering.

CCMS gör det möjligt för användare att organisera och kategorisera innehåll på några minuter.

Strukturerad och ämnesbaserad författning gör det enkelt att skapa, publicera och uppdatera innehåll.

Paligos begränsningar:

Vissa recensioner rapporterar om bristande flexibilitet när det gäller dokumentation av applikationsprogrammeringsgränssnitt och publiceringsalternativ.

Vissa användare nämner fördröjda inloggningstider och fördröjningar när de loggar in på Paligos arbetsyta.

Priser för Paligo:

Professionell: Kontakta oss för prisuppgifter

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Paligo-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 3/5 (1+ recension)

7. Jasper AI

via Jasper AI

Jasper (tidigare Jarvis) är en AI-skrivassistent som är utformad för att skapa varumärkesinriktat innehåll för företag. Denna tekniska skrivprogramvara kan hjälpa dig på över 30 språk inom nästan alla nischer du kan tänka dig.

Jasper AI genererar innehåll genom att hämta från alla sina källor, så allt är originellt och fritt från plagiering. Och det har massor av samarbetsfunktioner för stora team som behöver organisera projekt och växla mellan olika arbetsytor.

Har du redan provat Jasper AI? Kolla in våra 10 bästa alternativ till Jasper AI. ?

Jasper bästa funktioner:

Integrationer med populära verktyg som Grammarly, Surfer SEO och Zapier

Jasper AI använder över 50 färdigheter baserade på verkliga ramverk och skrivandexempel för att hjälpa dig att producera snabbt innehåll av hög kvalitet.

Optimerad för varumärkets röst och konsistens, vilket är idealiskt för tekniska skribenter som behöver skapa högkvalitativt, användarvänligt innehåll.

Inbyggd plagieringskontroll, flera AI-modeller och repeterbara arbetsflöden hjälper dig att få arbetet gjort snabbt.

Jasper-begränsningar:

Månatliga ordbegränsningar återställs varje månad, och outnyttjade ord överförs inte till nästa månad.

Vissa recensenter rapporterar fördröjningar när de använder chattfunktionen med teammedlemmar.

Priser för Jasper:

Creator: 39,99 $/månad per användare, betalas årligen; 49,99 $/månad per användare, betalas månadsvis

Teams: 99 $/månad per användare, betalas årligen; 125 $/månad per användare, betalas månadsvis

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Jasper-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 700 recensioner)

8. Awesome Screenshot

via Awesome Screenshot

Awesome Screenshot är en app för skärmdumpning och delning för företag av alla storlekar, perfekt för att lägga till instruktionsbilder till tekniskt innehåll. Ta skärmdumpar, spela in din skärm, spela in video med din kamera och lägg till anteckningar till ditt innehåll från en enkel plattform.

Skärmdumpa din skärm för teknisk dokumentation med ett knapptryck istället för att lägga timmar på ditt arbetsflöde. Och om du arbetar med ett team kan alla skicka feedback, få tillgång till molnvideor som delas mellan medlemmarna och skapa länkar som kan delas direkt med detta klippverktyg.

Awesome Screenshots bästa funktioner:

Integrationer med populära verktyg som Trello, Slack, Asana och Jira

Olika prisplaner för individer och team, så det finns ett alternativ för alla projektstorlekar och företag.

Snipping Tool är kompatibelt med Windows, iOS, Linux, Mozilla Firefox och Chrome.

Snabb och enkel att använda med minimal inlärningskurva, så den är perfekt för team med alla nivåer av teknisk kunskap.

Awesome Screenshot-begränsningar:

Gratisversionen och Workspace Lite-versionen har begränsningar när det gäller videor, bilder och skärmdumpar, och ingen tillgång till avancerade funktioner (t.ex. 4K-upplösning, prioriterad MP4-konvertering etc.).

Vissa recensioner nämner begränsade designalternativ och samarbetsfunktioner i klippverktyget.

Priser för Awesome Screenshot:

Gratis

Professionell: 6 $/månad per användare, betalas årligen; 8 $/månad per användare, betalas månadsvis

Grundläggande: 5 $/månad per användare, betalas årligen; 6 $/månad per användare, betalas månadsvis

Workspace Lite: Gratis

Workspace Premium: 8 $/månad per användare, betalas årligen; 10 $/månad per användare, betalas månadsvis

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Awesome Screenshot – betyg och recensioner:

G2: N/A

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

9. MadCap Software

via MadCap Software

MadCap är ett tekniskt skrivverktyg som är utformat för innehållsutveckling inom alla branscher. Skapa självbetjäningssupport, onlinehjälpsajter, lärcentra, kunskapsbasartiklar, dokumentationsportaler och mycket mer med en enda författarlösning.

Effektivisera din innehållsskapandeprocess med hjälp av detta tekniska skrivverktyg för att publicera i flera kanaler och hantera innehåll genom varje steg i dess livscykel. Och gör allt med hjälp av AI-verktyg för att få saker gjorda snabbare. ?

MadCaps bästa funktioner:

Plugins och integrationer med Salesforce, Zendesk och andra populära verktyg

Flera prisstrukturer för ämnesbaserad författning och publicering, molnbaserad projektledning, hosting och mycket mer.

Den inbyggda WYSIWYG-redigeraren gör det enklare att skapa strukturerat och ostrukturerat innehåll.

CSS-redigeraren möjliggör fullständig anpassning av allt publicerat innehåll.

MadCaps begränsningar:

Vissa recensenter rapporterar att de ofta stöter på buggar och felmeddelanden utan detaljerad information.

Vissa användare nämner svårigheter att samarbeta med teammedlemmar.

MadCap-priser:

MadCap Flare : 182 USD/månad per användare, betalas årligen

MadCap Central: 311 USD/månad per användare, betalas årligen

MadCap IXIA CCMS: Kontakta oss för prisuppgifter

MadCap-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (10+ recensioner)

10. Speedwrite

via Speedwrite

Speedwrite är ett AI-verktyg för innehållsskapande som genererar innehåll genom att parafrasera befintlig Creative Commons -text (källor licensierade för offentlig användning) om vilket ämne som helst. Verktygets artificiella intelligens skapar nya texter baserat på den inmatade texten.

Tekniska skribenter som producerar tekniska rapporter och programvarumanualer som liknar dokument som redan skapats av samma företag använder det också för att parafrasera dessa befintliga dokument och skapa något nytt.

Har du redan provat Speedwrite? Kolla in vår lista över alternativ till Speedwrite för att hitta ett program som passar dig bättre. ?

Speedwrites bästa funktioner:

AI-textgeneratorn är utformad för att producera naturligt språk med korrekt grammatik och stavning.

Kopiera/klistra in-textinmatning gör det enkelt för användare på alla kunskapsnivåer att förbättra innehållsproduktionen.

Skapar innehåll på några sekunder för snabb och enkel teknisk skrivning.

Paraphrasing-systemet genererar nytt innehåll utan att hämta meningar eller stycken från andra källor på webben.

Begränsningar för Speedwrite:

Vissa granskare rapporterar att det finns ett behov av att kontrollera om det finns duplicerat innehåll och att texten är korrekt.

Användare är begränsade till 6 000 förutsägelser per månad på alla betalda planer.

Priser för Speedwrite:

Månadsvis: 19,99 $/månad per användare, betalas månadsvis

Halvårsvis: 11,65 $/månad per användare, betalas två gånger per år

Årligt: 8,33 $/månad per användare, betalas årligen

Speedwrite-betyg och recensioner:

G2: N/A

Capterra: N/A

Tekniska skribenter – underskatta inte er själva – ert arbetsflöde förtjänar högkvalitativ programvara för teknisk skrivning, oavsett om ni är erfarna tekniska skribenter eller fortfarande lär er yrket. Lita på oss, att ha rätt verktyg till hands kan göra en enorm skillnad. ?

Tro inte bara på vårt ord, prova själv och se vilken skillnad det kan göra. Registrera dig för ClickUp nu och prova gratis!