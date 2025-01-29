De 10 bästa alternativen till Document360 för att bygga en felfri kunskapsbas

När du letar efter programvara för kunskapshantering för att bygga en kunskapsbas för din organisation är det omöjligt att inte höra talas om Document360.

Det är ett fantastiskt verktyg, men som med det mesta i världen är det inte lämpligt för alla. Det finns många anledningar till varför du kanske inte vill använda det för att bygga upp din kunskapsbas, från prissättning till komplexitet och annat.

Och när det händer kommer du självklart att leta efter ett alternativ som uppfyller dina krav!

Vi förstår detta, och därför har vi tagit fram denna lista över de 10 bästa alternativen till Document360. Men innan vi dyker in i den, låt oss gå vidare med en kort översikt över vad vi letade efter när vi skapade denna lista. ?

Vad ska du leta efter i alternativ till Document360?

Document360 har gjort sig ett namn inom mjukvara för kunskapshantering tack vare några unika funktioner som generativ AI och robust sökning, i kombination med en mängd integrationsmöjligheter.

Se därför till att dina Document360-alternativ inte bara har dessa funktioner, utan också går ett steg längre för att hjälpa dig att hantera din kunskapsbas och dokumentationsprocessen för programvara. Låt oss titta på de viktigaste funktionerna du bör vara uppmärksam på:

AI-drivna funktioner: Verktyget ska kunna ge AI-drivna rekommendationer för dokumenttitlar, taggar, artikelsammanfattningar och SEO-beskrivningar. Flexibilitet: Ditt alternativ till Document360 bör innehålla funktioner för att skapa både en intern och en kundinriktad kunskapsbas. Mallar: Det bör finnas ett mallbibliotek som underlättar skapandet av teknisk dokumentation. Kraftfull sökfunktion: Verktyget ska kunna förstå vad som söks utifrån sökarens tidigare sökningar och ge mer relevanta resultat. Integrationer och API: Integration med populära produktivitetsprogram och : Integration med populära produktivitetsprogram och processkartläggningsverktyg samt ett API för att utveckla anpassade integrationer är mycket önskvärt.

De 10 bästa alternativen till Document360

Vi har gått igenom dussintals alternativ till Document360 utifrån de kriterier som nämndes tidigare för att ta fram en lista över de 10 bästa alternativen som finns på marknaden just nu. Vi går igenom deras utmärkta funktioner, lyfter fram några brister och belyser deras prissättningsalternativ. Låt oss börja! ?

Nestning av en sida inom en sida i ClickUp Docs

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet för företag av alla storlekar. Det är därför inte förvånande att den också innehåller funktionen ClickUp Docs för att skapa en robust kunskapsbas. ?

Verktyget har en lättanvänd WYSIWYG-redigerare (What-You-See-Is-What-You-Get) som låter dig se hur ditt dokument kommer att se ut när det publiceras. Du kan lägga till olika typer av innehåll (t.ex. bilder, omslagsbilder, rubriker, underrubriker, checklistor, kapslade sidor, bokmärken, tabeller etc.) med hjälp av byggstenarna som ingår i redigeraren. Ditt innehåll eller dina artiklar kan också organiseras i flera kategorier för att underlätta sökningen.

Du kan be dina teammedlemmar att komma med förslag och samarbeta på dokumenten medan de redigeras. Plattformen har kraftfulla funktioner för samarbete i realtid och teamredigering som underlättar detta, till exempel kommentarer, taggning av användare, tilldelning av uppgifter etc.

Om du också använder ClickUp för projekt- och uppgiftshantering kan de dokument du förbereder i ClickUp Docs också länkas till dina arbetsflöden för att öka produktiviteten. Tänk på det som en kombination av uppgifts- och kunskapsbasprogramvara!

Använd ClickUp AI för att redigera, sammanfatta, stavningskontrollera eller justera längden på innehållet i Docs.

ClickUp kommer verkligen till sin rätt när du kombinerar Docs med ClickUp AI -funktionen, plattformens inbyggda AI-skrivassistent. Den kan hjälpa dig att snabbt sammanfatta dina artiklar, skapa åtgärdspunkter, redigera, förbättra och formatera ditt innehåll innan du publicerar det i kunskapsbasen. Med hjälp av ClickUp AI kan du avsluta ett arbete som normalt tar flera timmar på bara några minuter och göra publiceringen av din perfekta kunskapsbas till en barnlek!

ClickUps bästa funktioner

Flexibla och användbara formateringsalternativ som får dina wikis och kunskapsbaser att sticka ut

Samarbete i realtid med team

Länka dokument till dina uppgifter i ClickUp så att de lätt kan hittas.

Redigeringskontroller, sekretesskontroller och andra säkerhetsfunktioner

Fördesignade mallar för kunskapsbaser

Fokusläge som hjälper dina läsare att gå igenom dokumenten utan distraktioner

Integration med Slack, Zoom, Loom, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Vimeo och hundratals andra populära verktyg.

Begränsningar för ClickUp

Sökningen kan ibland vara lite långsam.

Kan vara svårt att navigera i början

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 USD/arbetsplatsmedlem/månad

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 800 recensioner)

2. Confluence

Confluence ingår i Atlassian-programvarufamiljen och gör det möjligt för dig att enkelt skapa, redigera, organisera och dela projektdokumentation, interna wikis, bästa praxis och all annan dokumentation som utgör din kunskapsbas.

I Confluence Pages skapar du dina dokument och whiteboards som hjälper dig att visualisera dina idéer i form av design. Både Pages och Whiteboards kan organiseras i Spaces, områden där innehåll kan lagras och organiseras utifrån ett visst ämne. Ett Space kan vara offentligt eller privat, och medlemmarna i ett Space kan samarbeta eller diskutera ett specifikt dokument i realtid.

Confluence bästa funktioner

Dokumentmallar

Redigering och samarbete i realtid

Obegränsat antal dokument och utrymmen

Gästsamarbete

Sidinformation

Integreras med Google Drive, MS Word, OneDrive, Trello, Jira och över 1 000 andra produktivitetsverktyg.

Begränsningar i Confluence

Spaces kan vara lite förvirrande för nya användare av kunskapsbasprogramvaran.

Behandlingen av behörigheter är något komplex (för att skapa teknisk dokumentation).

Priser för Confluence

Gratis för alltid

Standard : 6,05 $/månad per användare

Premium : 11,55 $/månad per användare

Enterprise: 107 500 USD/år (minst 801 användare)

Betyg och recensioner av Confluence

G2 : 4,1/5 (över 3 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 100 recensioner)

3. Archbee

Archbee är en kunskapsbasprogramvara med enorm enkelhet och användarvänlighet inbyggd i alla delar av dess funktionalitet. Dess blockredigerare gör att du snabbt kan lägga till alla typer av innehåll (dvs. bilder, text, rubriker, tabeller etc.) till dina dokument på önskade platser.

Samtidigt hjälper den AI-drivna skrivassistenten dig att snabbt förbereda dina dokument genom att ge förslag medan du skriver. Verktygets GPT-baserade sökfunktion ger direkta svar på dina frågor istället för att visa vanliga sökresultat från kunskapsbasen.

Archbees bästa funktioner

GPT-baserad sökfunktion

Blockredigerare för att enkelt skapa dina dokument

AI-driven skrivhjälp

Integration med Slack, Airtable, Google Drive, Github, Jira, etc.

Stöd för anpassade domäner

Begränsningar för Archbee

Vissa användare har rapporterat stabilitetsproblem.

Begränsningar i anpassningsbarheten hos verktyg för kunskapshantering

Priser för Archbee

Starter : Gratis

Växande : Från 50 $/månad

Skalbarhet : Från 200 USD/månad

Enterprise: Från 960 USD/månad

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Archbee-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

4. Caspio

Caspio är inte i första hand utformat som en plattform för företagsproduktivitet eller hantering av kunskapsbaser. Istället fungerar det som en mångsidig visuell appbyggare och en online-databas som gör det möjligt för användare att skapa ett brett utbud av applikationer med noll till liten kodningskunskap med hjälp av färdiga mallar.

Plattformen låter dig bygga ditt eget självbetjäningssystem för dokumenthantering genom att anpassa den fördesignade mallen så att den passar ditt varumärke och andra specifika krav. Du får en praktisk administrativ instrumentpanel som ger en översikt över hur din kunskapsbas utvecklas – använd den för att hantera produktions- och redigeringsprocessen för dina kunskapsbasartiklar, samt för att spåra det totala antalet visningar som ditt innehåll genererat.

Caspios bästa funktioner

Anpassa varumärket för din kunskapsbas innan du implementerar den på ditt intranät, CMS eller portal.

Stöder ett obegränsat antal användare uppdelade efter roller som läsare, författare och redaktör/godkännare.

Administrativ instrumentpanel för hantering av din kunskapsbas

Ad hoc-sökning och kategorifilter för enkel informationshämtning

Ingen avgift per användare, vilket gör att kostnaderna förblir stabila och hanterbara när du växer.

MS Office-integration som hjälper dig att importera dina data och ditt innehåll

Caspios begränsningar

Dyrare än andra kunskapsbasplattformar på vår lista.

Det är inte en kunskapsbasprogramvara i sig, så funktionaliteten är begränsad.

Caspios prissättning

Starter : Från 45 $/månad

Professional : Från 540 $/månad

Enterprise: Från 2 025 USD/månad

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Caspio-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 130 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

5. Bloomfire

Bloomfire är ett intuitivt och väl utformat verktyg som underlättar kunskapsdelning, samarbete och lärande inom organisationer. Du kan använda det för att skapa och underhålla en kunskapsbas som innehåller alla typer av resurser som dina teammedlemmar kan behöva i sitt dagliga arbete – från viktiga meddelanden till utbildnings- och introduktionsmaterial.

Plattformens AI-verktyg ger smarta skrivförslag till författarna av dokumenten i din kunskapsbas. Det identifierar också kunskapsluckor baserat på frekventa användarsökningar så att du kan skapa exakt den typ av dokument som ditt team vill se.

Bloomfires funktion Deep Index hjälper dig att snabbt hitta en viss textfras, bild, video eller PDF-fil – utan att behöva söka igenom dussintals dokument för att hitta det du behöver. ?

Bloomfires bästa funktioner

Djup indexering av innehåll

AI-driven hjälp med att skriva

Automatisk identifiering av kunskapsluckor

Analysverktyg för att mäta teamets produktivitet och prestanda

Integration med alla större affärsverktyg

Bloomfires begränsningar

Inget API för att skapa anpassade integrationer

Sökfunktionen är inte alltid tillräckligt bra

Priser för Bloomfire

Flex : 25 USD/månad per användare

Talla : Från 460 USD/månad

Startpaket : 1 750 USD/månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Bloomfire-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (470+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 240 recensioner)

6. KnowledgeOwl

KnowledgeOwl är en kunskapsbaserad programvara som strävar efter att vara den enda källan till sanning för både din organisations anställda och kunder. Den är särskilt användbar för callcenter, IT- och mjukvaruutvecklingsteam som vill bygga självbetjäningsinformationscenter, kundsupportportaler eller projektdokumentationsarkiv.

Verktyget är stolt över sin förmåga att konsolidera information och göra den lätt att hitta. Dess ”stavfelstoleranta” sökfunktion gör det enkelt att hitta den information du behöver, även om du inte är den bästa på att stava. ?

KnowledgeOwls bästa funktioner

Läsargrupper för att kontrollera åtkomst till innehåll

Meddelar avsedda läsare när du uppdaterar en artikel

Interna anteckningar för artikelskribenter

Manuellt definiera sökfraser som ska ge en viss artikel i resultaten

Stöd för anpassade domäner

Begränsningar för KnowledgeOwl

Begränsad rapporteringsfunktionalitet och kunskapsbasfunktioner

Ingen gratisplan

Priser för KnowledgeOwl

Flex : Från 79 $/månad

Företag : Från 299 $/månad

Enterprise: Från 999 $/månad

KnowledgeOwl-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 200 recensioner)

7. SharePoint

SharePoint är utvecklat av Microsoft och optimerar arbetsflöden och sammanför team med en rad funktioner som underlättar samarbete och kunskapsdelning. Det låter dig skapa, hantera, centralisera och dela innehåll och information, från projektets tidsplaner och uppdateringar till företagsnyheter och meddelanden.

SharePoints mest utmärkande funktion är möjligheten att skapa företagsintranät, vilket är idealiskt för att hålla dina anställda uppdaterade om alla utvecklingar inom organisationen och främja sammanhållningen. Du kan också bygga anpassade webbplatser för olika projekt och avdelningar där du kan dela gemensamma resurser och applikationer för att öka teamets produktivitet.

SharePoints bästa funktioner

Skapa obegränsade kunskapsbasportaler

Dokumentversionering och godkännandeprocesser

Intranät och portaler

Kraftfulla alternativ för innehållshantering och sökning

Säker intern och extern fildelning

Integration med MS Office, OneDrive, Microsoft Teams och Power BI

Begränsningar i SharePoint

Kan vara lite komplicerat att konfigurera

Migreringskostnaden är hög

Priser för SharePoint

Fristående plan : 5 $/månad per användare

Som en del av Microsoft 365 Business Standard: 12,5 USD/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

SharePoint-betyg och recensioner

G2 : 4/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 5 000 recensioner)

8. Zendesk

Zendesk är i första hand en plattform för kundsupport och kundengagemang, så det är inte förvånande att dess funktioner för hantering av kunskapsbaser är inriktade på att skapa wikis för kundernas självbetjäning.

Med Zendesks FAQ-wikis kan du låta dina kunder lösa sina problem på egen hand genom enkel tillgång till ett bibliotek med information om dina produkter och tjänster.

Detta höjer i sin tur den övergripande kundnöjdheten och effektiviserar dina agenters arbetsflöden genom att låta dem hänvisa kunderna till användbara resurser från kunskapsbasen för svar på vanliga frågor.

Zendesk bästa funktioner

Funktionen Content Cues ger AI-baserade insikter om vad kunderna söker mest efter, så att du kan fylla kunskapsluckor.

Massredigering för att uppdatera olika egenskaper (t.ex. etiketter, behörigheter etc.) samtidigt för flera artiklar

Automatiserad svarbot som hjälper läsarna att snabbt hitta relevanta artiklar

Möjlighet att spara alla sökningar som en lista så att den som söker kan hitta dem senare.

Zendesk Guide för att skapa artiklar på över 40 olika språk

Begränsningar i Zendesk

Brist på funktioner för projektsamarbete för att utveckla en privat kunskapsbas

AI-funktioner är relativt kostsamma att lägga till.

Priser för Zendesk

Suit Team : 55 $/månad per agent

Suite Growth : 89 $/månad per agent

Suite Professional : 115 USD/månad per agent

Suite Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

Avancerat AI-tillägg: 50 USD/månad per agent

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Zendesk-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 5 700 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 3 700 recensioner)

9. Guru

Guru samlar tre viktiga verktyg som låter dig bygga robusta interna kunskapsbaser: en AI-driven företagssökning, wiki-programvara och en intranätportal. Wiki-funktionerna är ryggraden i Gurus kunskapshanteringsfunktioner, och tack vare kraften i AI är de superenkla att använda.

Det bästa är att plattformens användarvänlighet inte bara gäller författarna till artiklarna i din kunskapsbas, utan även sökare och läsare.

Medan författare kan få AI-drivna förslag för att tagga relevanta experter med sitt innehåll och annan skrivhjälp (dvs. förslag på titlar, förslag på innehåll), kan sökare få ett direkt svar på sina frågor baserat på den information som finns tillgänglig i kunskapsbasen.

Gurus bästa funktioner

Hitta populära diskussionsämnen från Slack och skapa innehåll baserat på dem.

Detektering av duplicerat innehåll

Fördesignade dokumentmallar

AI-driven sök- och skrivhjälp

Guru-begränsningar

Saknar mörkt läge och fokusläge

Ingen funktion för massapplikation av taggar

Guru-prissättning

Starter : Gratis

Builder : 10 USD/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Guru-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,7 (över 150 recensioner)

10. Helpjuice

Helpjuice är en kraftfull programvara för kunskapshantering och dokumenthantering. Den är utformad för att hjälpa team som kundsupport att förbättra sin service, kundnöjdhet och utbilda nya medarbetare på ett mer effektivt sätt. Detta görs genom funktioner som en Google-liknande sökfunktion, skräddarsydda teman och detaljerade analyser som ger dig insikt i din läsekrets, potentiella kunskapsluckor och områden som kan förbättras.

Plattformen är unik för sina SEO-funktioner som hjälper dig att ranka innehållet i din kunskapsbas i Googles sökmotorresultatsidor (SERP). Detta gör det inte bara möjligt för dig att lösa dina kunders problem utan ansträngning, utan kan också driva trafik till din webbplats och generera nya affärsmöjligheter! ?

Helpjuices bästa funktioner

5 minuters kundsupport

Sökfunktion liknande Googles

SEO-optimerade sidor

Flerspråkigt stöd

Djupgående analyser

Anpassning efter dina behov utan extra kostnad

Begränsningar för Helpjuice

MS Office-integrationen fungerar inte smidigt

Textredigeraren har vissa problem

Priser för Helpjuice

Startpaket : 120 $/månad

Startkostnad : 200 USD/månad

Premium Limited : 289 $/månad

Premium Unlimited: 499 $/månad

Helpjuice-betyg och recensioner

G2 : Inga betyg/recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 90 recensioner)

Dela kunskap enkelt med det bästa alternativet till Document360

En kunskapsbas kan öka ditt teams effektivitet avsevärt genom att effektivisera viktiga interna processer som introduktion, utbildning och samarbete. Den kan också hjälpa kunder att lösa vanliga problem utan din direkta inblandning, vilket hjälper dig att leverera förstklassig support och öka kundnöjdheten. ?

Om du fortfarande är osäker på vilket alternativ till Document360 du ska välja, kan du inte gå fel med ClickUp! Med kraftfulla dokumenthanteringsfunktioner i kombination med toppmodern AI-funktionalitet och omfattande anpassningsmöjligheter ger ClickUp dig allt du behöver för att börja bygga din drömkunskapsbas redan idag.

Och det bästa är att du inte behöver spendera en krona för att komma igång med ClickUp. Registrera dig gratis och prova själv!