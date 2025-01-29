De 10 bästa alternativen till Document360 för att bygga en felfri kunskapsbas

När du letar efter programvara för kunskapshantering för att bygga en kunskapsbas för din organisation är det omöjligt att inte höra talas om Document360.
Det är ett fantastiskt verktyg, men som med det mesta i världen är det inte lämpligt för alla. Det finns många anledningar till varför du kanske inte vill använda det för att bygga upp din kunskapsbas, från prissättning till komplexitet och annat.
Och när det händer kommer du självklart att leta efter ett alternativ som uppfyller dina krav!
Vi förstår detta, och därför har vi tagit fram denna lista över de 10 bästa alternativen till Document360. Men innan vi dyker in i den, låt oss gå vidare med en kort översikt över vad vi letade efter när vi skapade denna lista. ?
Vad ska du leta efter i alternativ till Document360?
Document360 har gjort sig ett namn inom mjukvara för kunskapshantering tack vare några unika funktioner som generativ AI och robust sökning, i kombination med en mängd integrationsmöjligheter.
Se därför till att dina Document360-alternativ inte bara har dessa funktioner, utan också går ett steg längre för att hjälpa dig att hantera din kunskapsbas och dokumentationsprocessen för programvara. Låt oss titta på de viktigaste funktionerna du bör vara uppmärksam på:
- AI-drivna funktioner: Verktyget ska kunna ge AI-drivna rekommendationer för dokumenttitlar, taggar, artikelsammanfattningar och SEO-beskrivningar.
- Flexibilitet: Ditt alternativ till Document360 bör innehålla funktioner för att skapa både en intern och en kundinriktad kunskapsbas.
- Mallar: Det bör finnas ett mallbibliotek som underlättar skapandet av teknisk dokumentation.
- Kraftfull sökfunktion: Verktyget ska kunna förstå vad som söks utifrån sökarens tidigare sökningar och ge mer relevanta resultat.
- Integrationer och API: Integration med populära produktivitetsprogram och processkartläggningsverktyg samt ett API för att utveckla anpassade integrationer är mycket önskvärt.
De 10 bästa alternativen till Document360
Vi har gått igenom dussintals alternativ till Document360 utifrån de kriterier som nämndes tidigare för att ta fram en lista över de 10 bästa alternativen som finns på marknaden just nu. Vi går igenom deras utmärkta funktioner, lyfter fram några brister och belyser deras prissättningsalternativ. Låt oss börja! ?
1. ClickUp
ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet för företag av alla storlekar. Det är därför inte förvånande att den också innehåller funktionen ClickUp Docs för att skapa en robust kunskapsbas. ?
Verktyget har en lättanvänd WYSIWYG-redigerare (What-You-See-Is-What-You-Get) som låter dig se hur ditt dokument kommer att se ut när det publiceras. Du kan lägga till olika typer av innehåll (t.ex. bilder, omslagsbilder, rubriker, underrubriker, checklistor, kapslade sidor, bokmärken, tabeller etc.) med hjälp av byggstenarna som ingår i redigeraren. Ditt innehåll eller dina artiklar kan också organiseras i flera kategorier för att underlätta sökningen.
Du kan be dina teammedlemmar att komma med förslag och samarbeta på dokumenten medan de redigeras. Plattformen har kraftfulla funktioner för samarbete i realtid och teamredigering som underlättar detta, till exempel kommentarer, taggning av användare, tilldelning av uppgifter etc.
Om du också använder ClickUp för projekt- och uppgiftshantering kan de dokument du förbereder i ClickUp Docs också länkas till dina arbetsflöden för att öka produktiviteten. Tänk på det som en kombination av uppgifts- och kunskapsbasprogramvara!
ClickUp kommer verkligen till sin rätt när du kombinerar Docs med ClickUp AI -funktionen, plattformens inbyggda AI-skrivassistent. Den kan hjälpa dig att snabbt sammanfatta dina artiklar, skapa åtgärdspunkter, redigera, förbättra och formatera ditt innehåll innan du publicerar det i kunskapsbasen. Med hjälp av ClickUp AI kan du avsluta ett arbete som normalt tar flera timmar på bara några minuter och göra publiceringen av din perfekta kunskapsbas till en barnlek!
ClickUps bästa funktioner
- Flexibla och användbara formateringsalternativ som får dina wikis och kunskapsbaser att sticka ut
- Samarbete i realtid med team
- Länka dokument till dina uppgifter i ClickUp så att de lätt kan hittas.
- Redigeringskontroller, sekretesskontroller och andra säkerhetsfunktioner
- Fördesignade mallar för kunskapsbaser
- Fokusläge som hjälper dina läsare att gå igenom dokumenten utan distraktioner
- Integration med Slack, Zoom, Loom, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Vimeo och hundratals andra populära verktyg.
Begränsningar för ClickUp
- Sökningen kan ibland vara lite långsam.
- Kan vara svårt att navigera i början
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 USD/månad per användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 USD/arbetsplatsmedlem/månad
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
Betyg och recensioner av ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 3 800 recensioner)
2. Confluence
Confluence ingår i Atlassian-programvarufamiljen och gör det möjligt för dig att enkelt skapa, redigera, organisera och dela projektdokumentation, interna wikis, bästa praxis och all annan dokumentation som utgör din kunskapsbas.
I Confluence Pages skapar du dina dokument och whiteboards som hjälper dig att visualisera dina idéer i form av design. Både Pages och Whiteboards kan organiseras i Spaces, områden där innehåll kan lagras och organiseras utifrån ett visst ämne. Ett Space kan vara offentligt eller privat, och medlemmarna i ett Space kan samarbeta eller diskutera ett specifikt dokument i realtid.
Confluence bästa funktioner
- Dokumentmallar
- Redigering och samarbete i realtid
- Obegränsat antal dokument och utrymmen
- Gästsamarbete
- Sidinformation
- Integreras med Google Drive, MS Word, OneDrive, Trello, Jira och över 1 000 andra produktivitetsverktyg.
Begränsningar i Confluence
- Spaces kan vara lite förvirrande för nya användare av kunskapsbasprogramvaran.
- Behandlingen av behörigheter är något komplex (för att skapa teknisk dokumentation).
Priser för Confluence
- Gratis för alltid
- Standard: 6,05 $/månad per användare
- Premium: 11,55 $/månad per användare
- Enterprise: 107 500 USD/år (minst 801 användare)
Betyg och recensioner av Confluence
- G2: 4,1/5 (över 3 600 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 3 100 recensioner)
3. Archbee
Archbee är en kunskapsbasprogramvara med enorm enkelhet och användarvänlighet inbyggd i alla delar av dess funktionalitet. Dess blockredigerare gör att du snabbt kan lägga till alla typer av innehåll (dvs. bilder, text, rubriker, tabeller etc.) till dina dokument på önskade platser.
Samtidigt hjälper den AI-drivna skrivassistenten dig att snabbt förbereda dina dokument genom att ge förslag medan du skriver. Verktygets GPT-baserade sökfunktion ger direkta svar på dina frågor istället för att visa vanliga sökresultat från kunskapsbasen.
Archbees bästa funktioner
- GPT-baserad sökfunktion
- Blockredigerare för att enkelt skapa dina dokument
- AI-driven skrivhjälp
- Integration med Slack, Airtable, Google Drive, Github, Jira, etc.
- Stöd för anpassade domäner
Begränsningar för Archbee
- Vissa användare har rapporterat stabilitetsproblem.
- Begränsningar i anpassningsbarheten hos verktyg för kunskapshantering
Priser för Archbee
- Starter: Gratis
- Växande: Från 50 $/månad
- Skalbarhet: Från 200 USD/månad
- Enterprise: Från 960 USD/månad
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
Archbee-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)
4. Caspio
Caspio är inte i första hand utformat som en plattform för företagsproduktivitet eller hantering av kunskapsbaser. Istället fungerar det som en mångsidig visuell appbyggare och en online-databas som gör det möjligt för användare att skapa ett brett utbud av applikationer med noll till liten kodningskunskap med hjälp av färdiga mallar.
Plattformen låter dig bygga ditt eget självbetjäningssystem för dokumenthantering genom att anpassa den fördesignade mallen så att den passar ditt varumärke och andra specifika krav. Du får en praktisk administrativ instrumentpanel som ger en översikt över hur din kunskapsbas utvecklas – använd den för att hantera produktions- och redigeringsprocessen för dina kunskapsbasartiklar, samt för att spåra det totala antalet visningar som ditt innehåll genererat.
Caspios bästa funktioner
- Anpassa varumärket för din kunskapsbas innan du implementerar den på ditt intranät, CMS eller portal.
- Stöder ett obegränsat antal användare uppdelade efter roller som läsare, författare och redaktör/godkännare.
- Administrativ instrumentpanel för hantering av din kunskapsbas
- Ad hoc-sökning och kategorifilter för enkel informationshämtning
- Ingen avgift per användare, vilket gör att kostnaderna förblir stabila och hanterbara när du växer.
- MS Office-integration som hjälper dig att importera dina data och ditt innehåll
Caspios begränsningar
- Dyrare än andra kunskapsbasplattformar på vår lista.
- Det är inte en kunskapsbasprogramvara i sig, så funktionaliteten är begränsad.
Caspios prissättning
- Starter: Från 45 $/månad
- Professional: Från 540 $/månad
- Enterprise: Från 2 025 USD/månad
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
Caspio-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 130 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)
5. Bloomfire
Bloomfire är ett intuitivt och väl utformat verktyg som underlättar kunskapsdelning, samarbete och lärande inom organisationer. Du kan använda det för att skapa och underhålla en kunskapsbas som innehåller alla typer av resurser som dina teammedlemmar kan behöva i sitt dagliga arbete – från viktiga meddelanden till utbildnings- och introduktionsmaterial.
Plattformens AI-verktyg ger smarta skrivförslag till författarna av dokumenten i din kunskapsbas. Det identifierar också kunskapsluckor baserat på frekventa användarsökningar så att du kan skapa exakt den typ av dokument som ditt team vill se.
Bloomfires funktion Deep Index hjälper dig att snabbt hitta en viss textfras, bild, video eller PDF-fil – utan att behöva söka igenom dussintals dokument för att hitta det du behöver. ?
Bloomfires bästa funktioner
- Djup indexering av innehåll
- AI-driven hjälp med att skriva
- Automatisk identifiering av kunskapsluckor
- Analysverktyg för att mäta teamets produktivitet och prestanda
- Integration med alla större affärsverktyg
Bloomfires begränsningar
- Inget API för att skapa anpassade integrationer
- Sökfunktionen är inte alltid tillräckligt bra
Priser för Bloomfire
- Flex: 25 USD/månad per användare
- Talla: Från 460 USD/månad
- Startpaket: 1 750 USD/månad
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
Bloomfire-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (470+ recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 240 recensioner)
6. KnowledgeOwl
KnowledgeOwl är en kunskapsbaserad programvara som strävar efter att vara den enda källan till sanning för både din organisations anställda och kunder. Den är särskilt användbar för callcenter, IT- och mjukvaruutvecklingsteam som vill bygga självbetjäningsinformationscenter, kundsupportportaler eller projektdokumentationsarkiv.
Verktyget är stolt över sin förmåga att konsolidera information och göra den lätt att hitta. Dess ”stavfelstoleranta” sökfunktion gör det enkelt att hitta den information du behöver, även om du inte är den bästa på att stava. ?
KnowledgeOwls bästa funktioner
- Läsargrupper för att kontrollera åtkomst till innehåll
- Meddelar avsedda läsare när du uppdaterar en artikel
- Interna anteckningar för artikelskribenter
- Manuellt definiera sökfraser som ska ge en viss artikel i resultaten
- Stöd för anpassade domäner
Begränsningar för KnowledgeOwl
- Begränsad rapporteringsfunktionalitet och kunskapsbasfunktioner
- Ingen gratisplan
Priser för KnowledgeOwl
- Flex: Från 79 $/månad
- Företag: Från 299 $/månad
- Enterprise: Från 999 $/månad
KnowledgeOwl-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 70 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 200 recensioner)
7. SharePoint
SharePoint är utvecklat av Microsoft och optimerar arbetsflöden och sammanför team med en rad funktioner som underlättar samarbete och kunskapsdelning. Det låter dig skapa, hantera, centralisera och dela innehåll och information, från projektets tidsplaner och uppdateringar till företagsnyheter och meddelanden.
SharePoints mest utmärkande funktion är möjligheten att skapa företagsintranät, vilket är idealiskt för att hålla dina anställda uppdaterade om alla utvecklingar inom organisationen och främja sammanhållningen. Du kan också bygga anpassade webbplatser för olika projekt och avdelningar där du kan dela gemensamma resurser och applikationer för att öka teamets produktivitet.
SharePoints bästa funktioner
- Skapa obegränsade kunskapsbasportaler
- Dokumentversionering och godkännandeprocesser
- Intranät och portaler
- Kraftfulla alternativ för innehållshantering och sökning
- Säker intern och extern fildelning
- Integration med MS Office, OneDrive, Microsoft Teams och Power BI
Begränsningar i SharePoint
- Kan vara lite komplicerat att konfigurera
- Migreringskostnaden är hög
Priser för SharePoint
- Fristående plan: 5 $/månad per användare
- Som en del av Microsoft 365 Business Standard: 12,5 USD/månad per användare
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
SharePoint-betyg och recensioner
- G2: 4/5 (över 8 000 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (över 5 000 recensioner)
8. Zendesk
Zendesk är i första hand en plattform för kundsupport och kundengagemang, så det är inte förvånande att dess funktioner för hantering av kunskapsbaser är inriktade på att skapa wikis för kundernas självbetjäning.
Med Zendesks FAQ-wikis kan du låta dina kunder lösa sina problem på egen hand genom enkel tillgång till ett bibliotek med information om dina produkter och tjänster.
Detta höjer i sin tur den övergripande kundnöjdheten och effektiviserar dina agenters arbetsflöden genom att låta dem hänvisa kunderna till användbara resurser från kunskapsbasen för svar på vanliga frågor.
Zendesk bästa funktioner
- Funktionen Content Cues ger AI-baserade insikter om vad kunderna söker mest efter, så att du kan fylla kunskapsluckor.
- Massredigering för att uppdatera olika egenskaper (t.ex. etiketter, behörigheter etc.) samtidigt för flera artiklar
- Automatiserad svarbot som hjälper läsarna att snabbt hitta relevanta artiklar
- Möjlighet att spara alla sökningar som en lista så att den som söker kan hitta dem senare.
- Zendesk Guide för att skapa artiklar på över 40 olika språk
Begränsningar i Zendesk
- Brist på funktioner för projektsamarbete för att utveckla en privat kunskapsbas
- AI-funktioner är relativt kostsamma att lägga till.
Priser för Zendesk
- Suit Team: 55 $/månad per agent
- Suite Growth: 89 $/månad per agent
- Suite Professional: 115 USD/månad per agent
- Suite Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
- Avancerat AI-tillägg: 50 USD/månad per agent
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
Zendesk-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 5 700 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 3 700 recensioner)
9. Guru
Guru samlar tre viktiga verktyg som låter dig bygga robusta interna kunskapsbaser: en AI-driven företagssökning, wiki-programvara och en intranätportal. Wiki-funktionerna är ryggraden i Gurus kunskapshanteringsfunktioner, och tack vare kraften i AI är de superenkla att använda.
Det bästa är att plattformens användarvänlighet inte bara gäller författarna till artiklarna i din kunskapsbas, utan även sökare och läsare.
Medan författare kan få AI-drivna förslag för att tagga relevanta experter med sitt innehåll och annan skrivhjälp (dvs. förslag på titlar, förslag på innehåll), kan sökare få ett direkt svar på sina frågor baserat på den information som finns tillgänglig i kunskapsbasen.
Gurus bästa funktioner
- Hitta populära diskussionsämnen från Slack och skapa innehåll baserat på dem.
- Detektering av duplicerat innehåll
- Fördesignade dokumentmallar
- AI-driven sök- och skrivhjälp
Guru-begränsningar
- Saknar mörkt läge och fokusläge
- Ingen funktion för massapplikation av taggar
Guru-prissättning
- Starter: Gratis
- Builder: 10 USD/månad per användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
Guru-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 1 500 recensioner)
- Capterra: 4,7 (över 150 recensioner)
10. Helpjuice
Helpjuice är en kraftfull programvara för kunskapshantering och dokumenthantering. Den är utformad för att hjälpa team som kundsupport att förbättra sin service, kundnöjdhet och utbilda nya medarbetare på ett mer effektivt sätt. Detta görs genom funktioner som en Google-liknande sökfunktion, skräddarsydda teman och detaljerade analyser som ger dig insikt i din läsekrets, potentiella kunskapsluckor och områden som kan förbättras.
Plattformen är unik för sina SEO-funktioner som hjälper dig att ranka innehållet i din kunskapsbas i Googles sökmotorresultatsidor (SERP). Detta gör det inte bara möjligt för dig att lösa dina kunders problem utan ansträngning, utan kan också driva trafik till din webbplats och generera nya affärsmöjligheter! ?
Helpjuices bästa funktioner
- 5 minuters kundsupport
- Sökfunktion liknande Googles
- SEO-optimerade sidor
- Flerspråkigt stöd
- Djupgående analyser
- Anpassning efter dina behov utan extra kostnad
Begränsningar för Helpjuice
- MS Office-integrationen fungerar inte smidigt
- Textredigeraren har vissa problem
Priser för Helpjuice
- Startpaket: 120 $/månad
- Startkostnad: 200 USD/månad
- Premium Limited: 289 $/månad
- Premium Unlimited: 499 $/månad
Helpjuice-betyg och recensioner
- G2: Inga betyg/recensioner
- Capterra: 4,7/5 (över 90 recensioner)
Dela kunskap enkelt med det bästa alternativet till Document360
En kunskapsbas kan öka ditt teams effektivitet avsevärt genom att effektivisera viktiga interna processer som introduktion, utbildning och samarbete. Den kan också hjälpa kunder att lösa vanliga problem utan din direkta inblandning, vilket hjälper dig att leverera förstklassig support och öka kundnöjdheten. ?
Om du fortfarande är osäker på vilket alternativ till Document360 du ska välja, kan du inte gå fel med ClickUp! Med kraftfulla dokumenthanteringsfunktioner i kombination med toppmodern AI-funktionalitet och omfattande anpassningsmöjligheter ger ClickUp dig allt du behöver för att börja bygga din drömkunskapsbas redan idag.
Och det bästa är att du inte behöver spendera en krona för att komma igång med ClickUp. Registrera dig gratis och prova själv!