De 10 bästa verktygen för programvarudokumentation 2025

Din programvarudokumentation är en vägkarta för framtida utvecklare som arbetar med ett projekt och en guide för användare som lär sig att integrera programvaran i sitt arbetsflöde. Dokumentation kan också hjälpa utvecklare att lära sig av tidigare misstag, vilket gör det lättare att felsöka framtida projekt.

Programvarudokumentation behöver inte vara en tung börda på din att göra-lista. Med rätt verktyg kan du snabbt skapa dokumentation som är lätt att läsa, använda och dela. Vi utforskar 10 av de bästa verktygen för programvarudokumentation 2024 som du kommer att vilja använda i ditt nästa utvecklingsprojekt.

Programvarudokumentation beskriver hur utvecklare har skapat programvaran och hur slutanvändaren ska använda den. Den kan innehålla användarhandböcker, dokumentation om applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) och tekniska specifikationer.

Rätt verktyg för kunskapshantering ska göra det enkelt att skapa, hantera och dela teknisk dokumentation. Sådana verktyg hjälper dig att generera dokument snabbare och med minimalt krångel. Programvarudokumentationsplattformen kan generera dokumentation från kod, skapa en kunskapsbas, underhålla versionskontrollsystem eller hosta användarhandböcker för användare.

När du börjar leta efter rätt verktyg för programvarudokumentation, leta efter ett som erbjuder:

Användarvänlighet: Ditt verktyg för programvarudokumentation bör ha nödvändiga funktioner i ett användarvänligt gränssnitt.

Automatisering: Ju mer automatisering, desto bättre. Leta efter ett verktyg som kan använda din källkod för att generera dokumentation och automatiskt producera uppdaterad information.

Samarbetsfunktioner: Utveckling är sällan ett soloprojekt. Den bästa programvarudokumentationen gör det möjligt för flera teammedlemmar att arbeta på samma sida samtidigt.

Sökfunktion: Programvarudokumentation är bara till hjälp om du kan använda den för att hitta den information du behöver. Leta efter ett verktyg med kraftfulla sökfunktioner och filtreringsfunktioner som hjälper dig att hitta specifik information.

Integrationsalternativ: De bästa verktygen integreras med din teknikstack för att göra programvarudokumentationsprocessen snabbare.

Det programvarudokumentationsverktyg du väljer bör stämma överens med ditt projekts mål. Du vill ha något som passar ditt teams unika arbetsflöde och budget. Många av verktygen på denna lista erbjuder kostnadsfria provversioner – ett utmärkt sätt att testa några alternativ och se vilket som passar bäst för ditt teams behov.

Effektivisera din utvecklingsprocess med ClickUps allt-i-ett-arbetshub för planering, byggande och leverans.

Projektledningsverktyget som är ett favoritverktyg bland team över hela världen kan också vara din bästa vän när det gäller programvarudokumentation. ClickUp är en fantastisk lösning för programvaruutvecklare som behöver ett kunskapshanteringsverktyg eller utrymme för att skapa sin programvarudokumentation. Det finns till och med en mall för programvaruutveckling som hjälper dig att komma igång med processen och säkerställer att du har tänkt på allt.

Med funktioner som ClickUp Docs kan du skapa dokumentation och länka relaterade dokument för att bygga mjukvaruwiki. Du kan till och med skapa spårbara uppgifter i dokumenttexten för att säkerställa att du inte missar något på din att göra-lista.

ClickUp har också nyligen introducerat sin kraftfulla ClickUp AI-funktion, som du kan använda för att generera webbsidor, skapa en innehållsförteckning för din användarhandbok eller redigera dina tekniska texter. AI-verktygen kan till och med hjälpa dig att omvandla svårbegriplig teknisk jargong till lättförståelig prosa.

Om du vill ha en allt-i-ett-plattform där du kan planera och hantera ditt mjukvaruutvecklingsprojekt och omvandla allt till lättanvänd dokumentation, är ClickUp värt att titta på.

ClickUps bästa funktioner

AI-verktyg kan hjälpa dig att skriva din programvarudokumentation, inklusive dokumentsammanfattningar och innehållsförteckningar.

Integrationsalternativen gör att du kan arbeta med över 1 000 appar och plattformar, inklusive Google Drive, GitHub och Slack.

Tusentals gratis mallar kan hjälpa dig att komma igång snabbt med ditt projekt och slutföra din dokumentation snabbare.

Det finns många sätt att automatisera dina uppgifter, vilket innebär att du kan lägga mindre tid på dokumentation och mer tid på att utveckla din nästa stora mjukvaruinnovation.

Fantastiska samarbetsfunktioner gör det möjligt för teammedlemmar att arbeta på ett dokument samtidigt för bättre kunskapsdelning.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp AI är endast tillgängligt för betalkonton, så du kommer inte att kunna använda detta fantastiska, lättanvända verktyg om du håller dig till gratisversionen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI: Finns att köpa i alla betalda paket till ett pris av 5 dollar per arbetsplatsmedlem och intern gäst per månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 800 recensioner)

2. ProProfs kunskapsbas

Via ProProfs Knowledge Base

ProProfs Knowledge Base är en molnbaserad plattform för att skapa programvarudokumentation. Detta lättanvända verktyg gör det möjligt för användare att bygga upp omfattande kunskapsbaser och dela dem offentligt eller privat. Det finns också några utmärkta anpassningsalternativ.

En av de bästa funktionerna i detta programvarudokumentationsverktyg är att du kan integrera det med din helpdesk eller livechattplattform, vilket gör det ännu mer användbart för dina supportteam och slutanvändare.

ProProfs Knowledge Base bästa funktioner

Integrationsmöjligheter med din helpdesk och livechattplattformar gör din programvarudokumentation ännu mer användbar.

Med lättanvända verktyg för innehållsskapande kan du enkelt producera artiklar, guider, vanliga frågor och annan programvarudokumentation.

En utmärkt sökfunktion hjälper dig att snabbt hitta den information du behöver i kunskapsbasprogramvaran.

Begränsningar för ProProfs Knowledge Base

Det finns färre integrationsalternativ än vad du hittar hos andra programvarudokumentationsverktyg på marknaden.

Priser för ProProfs Knowledge Base

Gratis: upp till 25 artiklar

Företag: 29,99 $/månad för upp till 100 artiklar

Anpassad domän och vit etikett: 30 $/månad

ProProfs Knowledge Base-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (25+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (25+ recensioner)

3. Document360

Via Document360

Document360 är ett verktyg för programvarudokumentation med ett intuitivt användargränssnitt med dra-och-släpp-funktion. Detta gör det enkelt att skapa intern och extern dokumentation, och du kan lägga till länkar, bilder, videor, kodblock och mycket mer för att skapa praktiska guider.

Plattformen erbjuder ett robust versionshanteringssystem som gör att du när som helst kan återgå till tidigare versioner. Praktiska analysverktyg hjälper dig också att spåra hur användarna interagerar med din dokumentation.

Document360:s bästa funktioner

Bra urval av integrationer och tillägg som gör dokumentationsprocessen smidigare.

Utmärkt versionshantering som gör att du enkelt kan återställa information med några få klick.

Mallar som hjälper dig att tillämpa enhetliga dokumentationsstilar och bibehålla format och design.

Begränsningar för Document360

Även om integrationsalternativen finns tillgängliga i dokumentationsverktyget, klagar vissa användare över att de kan vara svåra att konfigurera.

Priser för Document360

Gratis för alltid

Standard: 199 $/per projekt och månad

Professional: 399 $/per projekt per månad

Företag: 529 $/per projekt per månad

Företag: 599 $/per projekt och månad

Betyg och recensioner av Document360

G2: 4,7/5 (360+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 190 recensioner)

4. Dropbox Paper

Via Dropbox Paper

Dropbox Paper är en plattform för gemensam redigering och delning av dokument från den populära molnlagringsleverantören. Dropbox Paper gör det möjligt för flera teammedlemmar att arbeta med dokument, anteckningar och projektplaner i ett användarvänligt gränssnitt. Plattformen är inte ett fullfjädrat verktyg för programvarudokumentation, men den är ändå användbar i dokumentationsprocessen, särskilt för mindre team som kanske inte har råd med mer robusta plattformar.

Dropbox Papers bästa funktioner

Dokumentationsverktyget ingår gratis i ditt Dropbox-abonnemang, så det är ett utmärkt sätt att skapa programvarudokumentation om du inte har råd med ett annat verktyg i din teknikstack.

Tack vare fantastiska samarbetsfunktioner kan team arbeta tillsammans med programvarudokumentation, även om de arbetar på distans eller asynkront.

Det användarvänliga gränssnittet gör att du snabbt kan börja skapa programvarudokumentation.

Begränsningar för Dropbox Paper

Eftersom dess design inte är specifikt avsedd för programvarudokumentation saknar den vissa av de automatiseringsfunktioner som finns i andra verktyg.

Priser för Dropbox Paper

Gratis med ditt DropBox-abonnemang

Priserna börjar på 9,99 $/månad för privat bruk och 19,99 $/månad för professionellt bruk.

Betyg och recensioner av Dropbox Paper

G2: 4,1/5 (över 4 400 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

5. GitBook

Via GitBook

GitBook är en populär onlineplattform för dokumentation av mjukvaruprojekt som sätter samarbete i centrum. Den gör det möjligt för team att samarbeta kring skapande och underhåll av mjukvarudokumentation via en användarvänlig plattform som använder Markdown-filer.

GitBooks bästa funktioner

Robusta import- och integrationsalternativ gör att du kan importera befintlig dokumentation till plattformen, så att du inte behöver börja från scratch.

Bra samarbetsfunktioner säkerställer att både tekniska och icke-tekniska teammedlemmar kan bidra till programvarudokumentationsprocessen.

Kraftfulla sökfunktioner gör att du kan hitta den information du behöver i ett intuitivt gränssnitt.

Begränsningar för GitBook

Det finns inte så många anpassningsalternativ, så det kanske inte går att skapa önskat utseende eller följa företagets riktlinjer för varumärkesprofilering.

Priser för GitBook

Personligt: gratis för alltid

Plus: 6,70 $/månad per användare

Pro: 12,50 $/månad per användare

Företag: kontakta oss för ett anpassat pris

GitBook-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 130 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (15+ recensioner)

6. Tettra

Via Tettra

Tettra är ett av de bästa verktygen för intern dokumentation av programvara. Det ger dig en central plats där du kan samla all din dokumentation, organisera den och sedan använda den för att skapa en omfattande kunskapsbas.

Tettras bästa funktioner

Möjlighet att snabbt skapa kunskapsbaser i wiki-stil där du kan skapa, organisera och redigera intern dokumentation.

Utmärkt övervakningssystem som varnar dig om sidor som inte ägs eller är inaktuella, så att du kan hålla informationen uppdaterad.

Möjlighet att skicka frågor till experter som besvaras senare om du inte hittar svaren med hjälp av den kraftfulla sökfunktionen.

Begränsningar för Tettra

Det finns inte så många integrationsalternativ, så om du vill koppla in detta i en stor teknikstack kan det bli en besvikelse.

Priser för Tettra

Grundläggande: 5 $/månad per användare

Skalning: 10 USD/månad per användare

Professional: 15 USD/månad per användare

Tettra-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (85+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (5+ recensioner)

7. Whatfix

Via Whatfix

Whatfix är inte ett klassiskt dokumentationsverktyg utan en digital adoptionsplattform. Det är en utmärkt plattform för användarintroduktion och en naturlig förlängning av din tekniska dokumentation. Den har en rad verktyg som gör det enklare att sätta din programvara i arbete, inklusive möjligheten att skapa interaktiva genomgångar.

Whatfix bästa funktioner

Möjlighet att skapa användarhandböcker för specifika uppgifter så att du kan se exakt hur du använder din programvara.

Automatisering av repetitiva uppgifter inom plattformen så att du kan göra mer med ett enda klick och minimera risken för fel.

Analysverktyg som visar vilka områden av din programvara som användarna behöver mest hjälp med

Whatfix-begränsningar

Även om detta är en utmärkt plattform för att skapa användarhandböcker och interaktiva användarguider, är den kanske inte lämplig för att skapa andra typer av teknisk dokumentation.

Whatfix-prissättning

Kontakta oss för ett anpassat pris

Whatfix-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (290+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (75+ recensioner)

8. Scribe

Via Scribe

Scribe är ett dokumentationsverktyg som automatiskt registrerar stegen i en process och omvandlar dem till lättförståeliga instruktioner. Det är ett enkelt sätt att skapa programvarudokumentation. Du kan sedan ändra och dela dokumentationen efter behov.

Scribe bästa funktioner

Många fördesignade mallar som gör att du kan hålla din dokumentation visuellt konsekvent med minimal ansträngning.

Möjlighet att använda verktyget som ett Chrome-tillägg eller ett skrivbordsprogram för att registrera dina processer.

Möjlighet att enkelt exportera skapad dokumentation och bädda in instruktioner i din kunskapsbas, wiki eller annan teknisk dokumentation.

Begränsningar för Scribe

Några av de bästa funktionerna i detta dokumentationsverktyg finns bakom en betalvägg.

Priser för Scribe

Grundläggande: Gratis

Pro Personal: 23 $/månad per licens

Pro Team: 12 USD/månad per plats med minst fem platser

Företag: boka en demo för ett anpassat pris

Scribe-betyg och recensioner

Capterra: 4,9/5 (5+ recensioner)

9. Bit. ai

Bit. ai:s design är utformad med samarbete i åtanke. Plattformens dokumentationsverktyg gör det möjligt för team att skapa, organisera och hantera dokumentation med hjälp av mångsidiga arbetsytor i appen. Funktionerna för gemensam redigering och kommentering gör det enkelt att samla kunskap och säkerställa att alla får säga sitt under processen.

Bit bästa funktioner

Meddelandefunktioner varnar teammedlemmar om nytt innehåll som de behöver granska eller bidra till.

Tack vare smidiga integrationsalternativ kan du ansluta till appar som Slack, Trello och Google Docs.

Åtkomstkontroller hjälper dig att hålla känslig dokumentation privat

Bit. ai-begränsningar:

Det finns begränsade formateringsalternativ, så du måste gilla utseendet på den typ av programvarudokumentation som Bit. ai skapar åt dig.

Priser för Bit.ai

Gratis

Pro-plan: 8 $/månad per medlem

Affärsplan: 15 USD/månad per medlem

Bit. ai-betyg och recensioner

G2: 4/5 (20+ recensioner)

Capterra: 5/5 (5+ recensioner)

10. Nuclino

Via Nuclino

Nuclino är ett funktionsrikt verktyg för programvarudokumentation som stöder samarbete, erbjuder versionskontroll och har ett användarvänligt, intuitivt gränssnitt. Plattformen gör det mycket enkelt att skapa anpassade dokumentstrukturer så att du kan ställa in din interna dokumentation på ett sätt som passar ditt team.

Nuclinos bästa funktioner

Det överskådliga gränssnittet gör det enkelt att skapa dokumentation utan att behöva ha mycket teknisk kunskap.

Realtidssamarbete gör det möjligt för team att snabbt skapa och redigera information.

Dokumentlänkning gör det enkelt att skapa omfattande programvaruwikis.

Nuclinos begränsningar

Vissa användare rapporterar problem med stora mängder dokumentation, så det kan vara bäst för små till medelstora programvaruteam.

Nuclinos prissättning

Gratis

Standard: 5 $/månad per användare

Premium: 10 $/månad per användare

Nuclino-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 60 recensioner)

Effektivisera din programvarudokumentationsprocess med ClickUp

Bra programvarudokumentation är grunden för förbättrad framtida utveckling. Rätt verktyg för programvarudokumentation kan hjälpa dig att skapa effektiv dokumentation, främja samarbete och skapa en bättre upplevelse för slutanvändaren.

Det finns flera utmärkta verktyg för programvarudokumentation tillgängliga 2024, men ClickUp sticker ut som en allt-i-ett-lösning. ClickUp förenklar alla aspekter av utvecklingsprocessen, inklusive skapandet av omfattande användarhandböcker och uppföljning av projektets framsteg.

Registrera dig för ClickUp idag och gör din mjukvaruutvecklingsprocess enklare än någonsin.