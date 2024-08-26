Hur man förbättrar teamets deltagande i möten (+tips)

Tomma blickar, oavbrutna monologer, noll engagemang, inga frågor eller kommentarer. Om det här är hur de flesta av dina möten ser ut, kan du ha ett problem.

Många medarbetare ogillar möten – antingen för att de är tråkiga eller meningslösa, för att de är för blyga för att säga något eller för att de tror att deras åsikter inte spelar någon roll. Resultatet blir bristande engagemang under mötena och en tyst glädje när de ställs in.

Men här är den goda nyheten: Möten behöver inte vara tråkiga. Med rätt tillvägagångssätt och seriösa ansträngningar kan du förvandla möten till sammankomster där människor både finner värde och känner sig rustade att skapa värde. något som människor vill delta i, vilket ökar den totala deltagandegraden i möten.

Denna guide är fullspäckad med praktiska tips för att förbättra teamets deltagande i möten. Den hjälper dig att förvandla dina möten till produktiva, interaktiva sessioner som alla uppskattar och till och med ser fram emot.

Låt oss börja med att förstå varför medarbetarna känner sig ovilliga att delta i möten.

Förstå hindren för teamets deltagande i möten

Teamets deltagande i möten kräver en mötesmiljö som främjar samarbete. Mötesarrangörerna måste också använda en sund blandning av kommunikationsstilar för att uppmuntra alla deltagare att bidra och delta.

En slående statistik visar att 67 % av medarbetarna blir distraherade under virtuella möten, vilket belyser ett vanligt problem med möteshantering i många branscher.

Hinder som hindrar aktivt deltagande i möten kan vara allt från personliga problem till situationer som ligger utanför din kontroll. Här är några av de utmaningar som ett team kan möta under möten:

Ineffektivt ledarskap: När mötesarrangören inte lyckas skapa struktur och tydliga mål eller en dagordning kan möten snabbt spåra ur. Dåligt ledarskap eller dålig mötesledning leder således till improduktiva möten med låg deltagande.

Brist på psykologisk trygghet: När teammedlemmarna är rädda för kritik eller bedömning är de mindre benägna att dela med sig av sina idéer under ett möte. Ledare måste skapa en trygg och öppen miljö där bra idéer delas fritt och med självförtroende.

Dominanta röster: Självsäkra talare kan ofta överskugga tystare medlemmar, även om deras idéer är lika bra. Implementera strategier som rundabordssamtal för att säkerställa att alla får en chans att delta.

Mötesutmattning: För många möten leder till utbrändhet. Planera möten endast när det är nödvändigt för att hålla engagemanget högt och produktiviteten intakt. Förstå när möten är nödvändiga och när ett e-postmeddelande eller en snabb Slack-konversation räcker.

Problem med traditionella format: Oavsett om ni möts i ett konferensrum eller via Zoom, hindrar repetitiva diskussionsämnen eller alltför dominerande talare deltagande från alla andra. Överväg att dela upp gruppen i mindre grupper eller hålla mindre möten för att uppmuntra alla att komma med synpunkter.

Hur du uppmuntrar ditt team att delta i möten

Det är ingen stor sak om teamets deltagande i dina möten sjunker ibland. Det är dock ett verkligt problem om det händer varje dag under en längre tid.

Om du vill hålla produktiva möten där deltagarna kommer och deltar entusiastiskt kan du göra följande:

1. Sätt upp tydliga mål och dagordningar

För att hålla fokuserade och effektiva möten bör du börja med att sätta upp tydliga, uppnåbara mål och skapa en väl definierad mötesagenda. Men hur förbereder man sig för ett teammöte?

Ange först tydligt syftet med mötet – oavsett om det är att brainstorma idéer, fatta beslut eller informera om framsteg. När deltagarna förstår målet vet de vad som förväntas av dem, vilket leder till mer produktiva diskussioner och resultat.

Därefter ska du förbereda en dagordning för teammötet och dela den med deltagarna i förväg, så att de hinner förbereda sig. Att skapa en dagordning kan vara tidskrävande, men verktyg som ClickUp gör processen enklare och mer samarbetsinriktad.

ClickUp erbjuder olika mallar för att effektivisera dina möten och uppmuntra deltagande.

ClickUp-mall för mötesagenda

Ladda ner den här mallen ClickUps agendamall är utformad för att hjälpa dig att planera och organisera möten.

ClickUps mall för mötesagenda effektiviserar processen för att hålla effektiva möten genom att tillhandahålla ett anpassningsbart, färdigt dokument. Med denna mall kan du tydligt beskriva mål och syften, så att alla förstår syftet med mötet från början.

Att dela upp uppgifter och åtgärdspunkter hjälper till att hålla diskussionerna fokuserade och organiserade, vilket förhindrar att viktiga punkter förbises.

Det gör det också möjligt att tilldela ansvar till specifika teammedlemmar, vilket säkerställer ansvarsskyldighet och tydlighet om vem som är ansvarig för varje uppgift.

Sammantaget är det ett värdefullt verktyg för att hålla möten produktiva och på rätt spår.

2. Tilldela deltagarna specifika roller och ansvarsområden

Du har dina mål och din agenda – nu är det dags att engagera alla och uppmuntra deltagande i teammöten. Att tilldela specifika roller under mötet håller saker och ting på rätt spår och säkerställer att alla bidrar.

⚡ Exempel: Utse en facilitator som leder mötet, håller sig till dagordningen och brainstormar idéer för framtida teammöten. En tidtagare kan övervaka klockan och se till att varje punkt på dagordningen får rätt uppmärksamhet och att mötet håller sig till schemat.

Du kan också ha en antecknare som skriver ner viktiga punkter, beslut och åtgärdspunkter, som kan användas för att skapa en sammanfattning av mötet.

Att tilldela roller förhindrar inte bara att några få medlemmar dominerar samtalet, utan främjar också en mer inkluderande miljö som uppmuntrar alla deltagare att komma med synpunkter och delta effektivt.

Med ClickUp Tasks kan du tilldela kommentarer till deltagare, lägga till taggar och använda checklistor för att hålla koll på åtgärder som ska vidtas.

ClickUp Tasks gör det enkelt och effektivt att tilldela uppgifter till teammedlemmar, vilket förbättrar teamets totala engagemang. Genom att lägga till anpassade fält kan du skräddarsy uppgifter efter specifika behov, vilket gör varje teammedlems ansvar tydligt och relevant.

Möjligheten att koppla samman beroende uppgifter säkerställer att alla förstår hur deras arbete hänger ihop med helheten, vilket främjar samarbete och en känsla av gemensamt syfte.

Dessutom hjälper prioriteringar ditt team att fokusera på de viktigaste uppgifterna, vilket minskar förvirringen och säkerställer att viktiga frågor hanteras snabbt.

Denna organiserade metod uppmuntrar alla teammedlemmar att delta aktivt, eftersom de enkelt kan se sina bidrag och hur de påverkar teamets mål.

3. Uppmuntra öppen och ärlig kommunikation

För att förbättra teamsamarbetet bör du prioritera öppen kommunikation. Möten blir produktiva brainstorming-sessioner när alla känner sig bekväma med att dela med sig av sina tankar och idéer. Men hur främjar man öppenhet?

Börja med att skapa en miljö där teammedlemmarna känner sig fria att ställa frågor och dela med sig av sina åsikter. Uppmuntra detta genom att tydligt säga att alla perspektiv värdesätts och att frågor alltid är välkomna.

Skapa dessutom en positiv och respektfull mötesatmosfär genom att fastställa grundregler – lyssna utan att avbryta, respektera olika åsikter och ge konstruktiv feedback.

Detta uppmuntrar till öppen dialog och gör mötena mer engagerande för alla.

💡 Proffstips: Som ledare är du ansvarig för att föregå med gott exempel. Visa att du lyssnar på andra, uppskattar deras bidrag och omedelbart reagerar på avvisande beteende.

4. Börja med en isbrytande session

Isbrytare är som uppvärmning inför ett träningspass – de ger alla energi och gör dem redo att delta. De hjälper människor att slappna av, bygga personliga relationer och väcka kreativitet, vilket är nyckeln till ett produktivt möte.

Istället för de vanliga frågorna om "roliga fakta" kan du försöka koppla din isbrytare till mötets ämne.

⚡ Exempel. Om du diskuterar marknadsföringsstrategier, be alla att dela med sig av en marknadsföringskampanj som de gillade nyligen. Om det är en problemlösningssession, be dem att dela med sig av en gång då de övervann en utmaning.

Isbrytare är också effektiva för virtuella team. För att öka deltagandet kan du använda grupprum för diskussioner i små grupper eller onlineomröstningar.

För fler idéer, kolla in dessa 10 roliga isbrytare som du kan använda vid ditt nästa möte.

ClickUp Ice Breaker Whiteboard-mall

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för isbrytande whiteboard är utformad för att hjälpa dig att snabbt komma igång med en virtuell whiteboard.

Det finns också ClickUps mall för isbrytande whiteboard som underlättar arbetet för dig. Den är utformad för att uppmuntra till konversation och hjälpa alla i mötet att känna sig bekväma.

Genom att skapa en rolig och interaktiv miljö hjälper mallen deltagarna att presentera sig på ett naturligt och engagerande sätt, vilket är avgörande för att bygga upp en god relation i virtuella team.

Utöver introduktioner kan du med mallen skapa uppgifter, lägga till anpassade fält och förbättra isbrytande aktiviteter med funktioner som inbäddade deluppgifter, flera ansvariga och prioritetsetiketter.

Dessa verktyg gör inte bara isbrytningsprocessen mer strukturerad, utan öppnar också upp möjligheter för kreativt uttryck och problemlösning.

Denna struktur hjälper teamen att knyta band och samarbeta mer effektivt, vilket leder till förbättrad deltagande och en starkare teamdynamik överlag.

Läs också: 130 engagerande frågor för att förvandla dina möten

5. Prioritera inkludering av distans- och hybridanställda

Avståndet ska inte vara en anledning till att någon känner sig utanför eller som att de inte är en del av teamet. Oavsett om man är på kontoret eller långt borta, förtjänar alla en plats vid bordet.

För att skapa en inkluderande mötesmiljö, utnyttja onlineverktyg som Zoom, Microsoft Teams eller Google Meet. Använd funktioner som omröstningar, frågor och svar och virtuell handuppräckning för att engagera alla.

Tidszoner kan vara knepiga, men det är okej. Rotera mötestiderna så att alla delar på bördan av tidiga morgnar eller sena kvällar. Det handlar om rättvisa och att se till att alla har lika möjligheter att delta.

6. Uppmuntra aktivt lyssnande och lärande

För att skapa en mötesmiljö där alla känner sig uppskattade måste man börja med att uppmuntra aktivt lyssnande. Det innebär att vara fullt uppmärksam, förstå talaren och svara genomtänkt – viktiga delar av god etikett vid virtuella möten.

Aktivt lyssnande hjälper deltagarna att förstå olika perspektiv, minskar missförstånd och säkerställer att alla känner att deras åsikter är viktiga. Komplettera detta genom att be om feedback om mötesprocessen och resultaten.

Genom att fråga vad som fungerade och vad som inte fungerade visar du att du värdesätter deras åsikter och är engagerad i att förbättra teamets deltagande i möten, så att de blir mer engagerande och effektiva.

7. Håll koll på deltagandet och följ upp

För att upprätthålla ansvarstagande och engagemang är det viktigt att följa upp deltagandet och åtgärderna från mötena. Genom att tydligt definiera och kommunicera ansvarsområden efter varje möte säkerställer du att alla känner till sina uppgifter.

Regelbundna uppföljningar hjälper till att övervaka framsteg, hantera utmaningar och se till att deltagarna håller sig till tidsplanerna.

Det är dock lätt att tappa fokus när man har flera möten varje vecka. För att hålla ordning kan du överväga att använda verktyg för att hantera dagordningar och tilldelade uppgifter för alla dina möten.

ClickUp AI kan sammanfatta möten från början till slut och generera detaljerade mötesanteckningar.

Ett verktyg som ClickUp AI eliminerar besväret med att manuellt hantera uppföljningar av möten genom att använda AI för att skapa mötesanteckningar.

ClickUp Brain är en AI-projektledare som kan sammanfatta hela möten från transkriptioner och inspelningar och överföra dem direkt till ClickUp Docs. Dessutom genererar den automatiskt en lista med åtgärdspunkter som du kan koppla till ClickUp Tasks.

ClickUp-mall för mötesprotokoll

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för mötesprotokoll hjälper dig att organisera mötesdeltagare, dagordning och åtgärdspunkter, spåra viktiga lärdomar och resultat för intressenter, samt tilldela åtgärdspunkter till teammedlemmar som nya uppgifter.

ClickUps mall för mötesprotokoll gör möteshanteringen ännu enklare.

Denna mall för mötesanteckningar ger ett effektivt ramverk för att fånga upp och sammanfatta mötesdetaljer, så att inget viktigt förbises.

Det innehåller lättanvända, förkonfigurerade sidor för att organisera deltagare, dagordningar och åtgärdspunkter, så att du kan hålla reda på vem som är närvarande och vad som behöver göras.

Genom att tydligt dokumentera viktiga lärdomar och resultat håller mallen alla på samma sida, särskilt för intressenter som kanske inte är närvarande. Den uppmuntrar också till aktivt deltagande genom att tilldela specifika teammedlemmar åtgärder som nya uppgifter.

Denna organisationsnivå säkerställer att alla känner till sina ansvarsområden, vilket främjar ansvarstagande och engagemang och i slutändan leder till mer samarbetsinriktade möten.

8. Be ditt team att hålla presentationer

Presentationer? Är de inte föråldrade och klichéartade?

Presentationer är fortfarande ett utmärkt sätt att uppmuntra engagemang i dina möten. Om du har ett dagligt standup-möte med ditt team, försök att få en person från gruppen att presentera en projektuppdatering, en ny lärdom eller en fallstudie för alla andra. Rotera presentationsuppgifterna så att alla får en chans.

Du kan till och med skapa små grupper och tilldela varje grupp ett särskilt ämne som de ska skapa en presentation om.

När du låter medarbetarna förbereda en kort presentation blir det ett effektivt verktyg för teamet att visualisera presentatörens idéer eller uppdateringar.

För att väcka en sund diskussion kan presentatören komma med några frågor som gruppen kan diskutera när presentationen är över.

9. Acceptera tystnad när det behövs

Det är viktigt att hålla ett produktivt tempo under mötet, men var inte rädd för tystnad under mötet. Ofta kommer de mest insiktsfulla bidragen när varje teammedlem har tid att överväga sina tankar ordentligt.

Att ge utrymme för tysta stunder uppmuntrar kritiskt tänkande och låter människor bearbeta den information de just har hört på ett djupare plan.

Istället för att skynda dig att fylla tystnaden, lita på att ditt team är engagerat och arbetar med idéer. Tålamod under dessa perioder leder bara till mer värdefulla diskussioner och innovativa lösningar.

Möten är inte det enda du behöver ägna all din tid och energi åt på jobbet. Du har många andra uppgifter och projekt att hantera.

Det är precis därför du behöver programvara för möteshantering.

ClickUp är en lösning för möteshantering och optimering som hjälper dig att få ut det mesta av varje möte.

Låt oss ta reda på hur ClickUp kan hjälpa till att öka teamets engagemang och produktivitet i möten.

En centraliserad kalender för att hålla koll på alla möten och uppgifter

Med ClickUp Calendar kan du spåra möten och uppgifter för varje avdelning.

Du behöver inte längre jonglera med flera kalenderappar. ClickUps kalendervy erbjuder en tydlig, färgkodad översikt över din dag för att förhindra schemaläggningsmissar. Viktiga uppgifter och möten markeras, så att du kan planera din dag effektivt och tryggt.

För ditt team säkerställer funktionen för kalenderdelning att alla mötesdeltagare är på samma sida i realtid. Du kan enkelt se allas tillgänglighet eller dela ditt schema med deltagarna.

Enkel uppgiftshantering för mötesförberedelser och prioritering

Följ framstegen och håll alla på samma sida med hjälp av anpassade statusar i ClickUp Tasks.

ClickUp Tasks förbättrar fokuset under möten genom att använda prioritetsnivåer, vilket gör att du och dina deltagare kan koncentrera er på de mest angelägna punkterna på dagordningen.

Varje prioritet är färgkodad med nivåer från låg till brådskande, vilket gör det enkelt för ditt team att snabbt identifiera vilka ämnen som kräver omedelbar uppmärksamhet.

Genom att säkerställa att alla är överens om vad som behöver åtgärdas först främjar ClickUp Tasks bättre deltagande och effektivt samarbete under möten.

Förenkla hur du och ditt team deltar i möten

Planera möten, ställ in påminnelser och ta enkelt emot samtal direkt från samma plattform med ClickUps Zoom-integration.

ClickUps Zoom-integration gör det enkelt att schemalägga och hantera möten. Du kan skapa och synkronisera möten direkt i ClickUp och koppla dem till din Google Kalender. Denna integration eliminerar besväret med att växla mellan appar och effektiviserar ditt arbetsflöde.

Det är enkelt att delta i ett Zoom-möte – klicka bara på länken i ClickUp så är du med. Du behöver inte längre söka efter mötesinformation eller leta efter rätt länk.

Du kan starta ett Zoom-möte direkt från en uppgift med hjälp av Zoom-mötesknappen eller kommandot /zoom, vilket gör det enkelt att inleda diskussioner precis där du arbetar.

När ett möte startar publiceras länken för att delta automatiskt i en uppgiftskommentar, så att alla inblandade kan delta med ett enda klick.

När mötet är slut uppdaterar ClickUp uppgiften med mötesinformationen och, om funktionen är aktiverad, tillhandahåller en länk till inspelningen. Denna funktion säkerställer att all viktig information lagras på ett ställe, vilket gör det enklare för ditt team att hålla ordning och vara uppdaterade.

Samarbeta och kommunicera med ditt team i realtid

Använd ClickUp Docs funktion för samarbetsdetektering för att redigera, sammanfatta, brainstorma och skriva i realtid med mötesdeltagarna.

Håll ditt team organiserat och samlat med ClickUp Docs. Detta verktyg fungerar som en gemensam plats för att skapa dagordningar, brainstorma och anteckna viktiga punkter så att alla är samordnade och redo.

Ditt team kan samarbeta i realtid genom att redigera dokument tillsammans, lägga till kommentarer och tilldela uppgifter direkt i dokumentet. Dessutom kan du enkelt omvandla mötesanteckningar till genomförbara uppgifter för att följa framstegen när idéerna tar form.

ClickUp Docs integreras också smidigt med dina arbetsflöden, så att du kan koppla dokument till uppgifter, uppdatera arbetsflöden och hantera projektstatus – allt på en och samma plattform.

Använd mallar för att göra dina möten mer engagerande, produktiva och givande

ClickUp erbjuder ett omfattande bibliotek med över 1000 färdiga mallar. Behöver du något mer specifikt? Vår AI-drivna ClickUp AI genererar också anpassade mallar som är skräddarsydda efter dina exakta behov.

Här är två mallar som kan förändra dina möten:

ClickUp-mötesmall

Ladda ner den här mallen Med ClickUps mötesmall kan du hantera dagordningar, följa upp, övervaka närvaro och mycket mer – allt på ett och samma ställe.

ClickUps mötesmall är en mångsidig mall som är utformad för att hjälpa dig att hantera alla aspekter av dina möten på ett och samma ställe. Från att organisera dagordningspunkter till att ta anteckningar och följa upp ärenden – allt integreras direkt i ditt mötesprotokoll.

Denna mall är helt anpassningsbar efter ditt teams unika behov och erbjuder fem olika vyer: lista, kalender, tavla, inbäddad och konversation.

Med dessa vyer kan du enkelt växla mellan olika perspektiv, oavsett om du vill ha en detaljerad uppgiftslista, en visuell kalenderöversikt eller en mer dynamisk tavla för att följa framsteg och diskussioner.

ClickUp-mall för mötesuppföljning

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för mötesuppföljning är utformad för att hjälpa dig att hålla reda på möten och de beslut som fattas under dem.

ClickUps mall för mötesuppföljning är utformad för att optimera ditt möteschema och utnyttja allas tid på bästa sätt. Den hjälper dig att förbereda möten med organiserade dagordningar och följa upp åtgärder.

Med anpassade statusar som Stängt, Öppet och Pågående kan du övervaka varje mötes framsteg, medan anpassade fält gör det möjligt att spara viktig information som mötestyp, plats och roller.

Mallen erbjuder också flera vyer, inklusive tavla, kalender och möten, så att all din information är tillgänglig och organiserad.

Det är enkelt att använda mötestracker-mallen: börja med att skapa en fokuserad agenda med ClickUp Docs för att beskriva ämnen och mål. Logga sedan in mötesdetaljer som datum, tid, plats, deltagare och diskussioner. Allteftersom mötet fortskrider, tilldela teammedlemmarna uppgifter för att säkerställa ansvarstagande. Slutligen, granska och uppdatera trackern regelbundet för att hålla allt aktuellt och på rätt spår.

Gör möten spännande med ClickUp

För att öka teamets deltagande i möten måste man börja med att skapa en miljö där alla känner sig uppskattade och engagerade.

Genom att implementera strategier som tydliga dagordningar, samarbete och genomförbara uppgifter kan du förvandla möten från obehagliga skyldigheter till högproduktiva sessioner som deltagarna uppskattar.

ClickUp stöder denna omvandling med funktioner som anpassningsbara mallar, samarbete i realtid och uppgiftshantering, vilket gör det enklare att organisera och följa upp möten.

Med funktionen ClickUp Meetings kan du dessutom förbättra teamets deltagande med verktyg som Super Rich Editing, Assigned Comments, Checklists, /Slash Commands och Recurring Tasks. Dessa säkerställer att dina möten är välstrukturerade och engagerande, vilket hjälper ditt team att förbli produktivt och samstämmigt.

Registrera dig gratis på ClickUp idag för att förbättra ditt teams mötesupplevelse!