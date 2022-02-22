10 isbrytande frågor som teamen faktiskt kommer att uppskatta

Föreställ dig följande: Du är med på ett Zoom-samtal med ungefär 17 nya kollegor och värden säger: "Låt oss börja med en isbrytare!"

Är din reaktion:

🔲 "Yay!"

🔲 ”NEJ.”

När jag gjorde intensiv research för den här bloggen utförde jag en sökning som skulle ge de mest tillförlitliga åsikterna som befolkningen har om isbrytare: Jag googlade "work icebreaker memes" och kom fram till att folk inte gillar dem.

Men när det görs på rätt sätt kan isbrytare lyckas med några viktiga saker som är kopplade till teambuilding:

Hjälpa individer att känna sig bekväma med att tala inför nya människor

Få hela teamet att intressera sig för de människor de kommer att arbeta med

Låt dem visa sin individualitet och personlighet

Den här artikeln ger dig inte bara några bra och minnesvärda frågor för att bryta isen, utan hjälper också ledare att förstå vad som kan göra eller förstöra en fråga. 🧊

Vad man ska göra och inte göra för att lyckas med Icebreakers

För att guida mig genom tundran som är team icebreakers konsulterade jag ClickUps drottning av onboarding, Kathryn Reccia, om några grundläggande saker man bör och inte bör göra inom detta område.

När du bestämmer dig för de bästa isbrytande frågorna, GÖR FÖLJANDE:

❄️ Var tillräckligt specifik.

Enligt Kathryn är den verkliga konsten att välja en effektiv isbrytare att hitta balansen mellan bredd och specificitet. ”En bra isbrytare är optimistisk och inriktad på ett specifikt ämne. Det allmänna ämnet bör vara välkänt, men kanske kan inramningen bjuda in något mycket unikt för den personen. ”

❄️ Var rolig.

Icebreakers bör ses som ett sätt att visa den verkliga personen bakom jobbtiteln, och det enklaste sättet att göra det är att fokusera på att ha roligt. Människor har roligt när de inte känner press och kan fly till en trevlig mental plats för en stund, så ha det i åtanke!

❄️ Var personlig.

Kathryn säger: "En bra isbrytare kan få någon att dela med sig av ett personligt minne eller en historia, och i sin tur lär vi oss mycket mer om den personen!"

När du väljer en isbrytare, GÖR INTE följande:

💧 Skapa en tävling.

"Du vill inte fråga 'Vad är en rolig fakta?', för då blir folk för upptagna med att tänka ut en intressant fakta att de inte lyssnar på de andra som pratar", säger Kathryn. "Det orsakar också bara ångest för den som svarar!"

💧 Var exkluderande.

Frågor som "Vad är din favoritdrink på happy hour?" alienerar dem som inte dricker, och uttryck som "spirit animal" kan vara okänsliga för vissa människors kulturer – var bara omtänksam.

💧 Var mekanisk.

Om du är den som leder isbrytarsessionen är det ditt jobb att uppmuntra en personlig atmosfär. Ställ följdfrågor till folks svar eller dela en genuin reaktion på deras svar. Låt inte varje svar verka som ett sätt att avsluta sessionen snabbare.

Prova dessa isbrytare!

"Vilken var den första konserten du gick på?" Folk behöver inte fundera för länge på sitt svar, och dessutom är det en möjlighet att dela med sig av ett mycket personligt minne utan att bli sentimental. "Det här eller det där: Hulu eller Netflix?" Detta är ett enkelt sätt att få människor att nämna sin favoritfilm eller favoritprogram. "Det här eller det där"-frågor uppmuntrar också rebellerna att träda fram och välja ett tredje alternativ. "Vilken är din favoritfilm från Disney? Marvel-filmer räknas också." Alla har sett en Disneyfilm någon gång i livet, och de täcker verkligen hela spektrumet när det gäller genrer som tilltalar olika smaker. Det ger också människor en chans att visa sin sentimentala och/eller nördig sida i gott sällskap! "Skulle du hellre: Arbeta hemifrån eller arbeta från djurparken?" Det är en fråga som låter människor dela med sig av sin arbetsstil och sina preferenser för sin arbetsmiljö, vilket är värdefull information – och djurparken gör att det inte blir för tråkigt. "Vad finns på din bucket list?" Svaren på denna fråga kan berätta mycket om vad personen värdesätter i livet och vad de anser vara meningsfullt. Svaren kan vara så udda eller traditionella som de vill. "Vad var din favoritleksak när du var liten?" Nostalgi fungerar, punkt slut. Det här är också ett enkelt sätt att ta reda på vem som kan vara i samma åldersgrupp! "Vilken pinsam fas gick du igenom som tonåring?" Folk gillar att höra om andras pinsamma historier, men för att bryta isen vill vi att det ska gå snabbt och vara lättsamt. Några av de bästa vänskapen på jobbet uppstår genom att man knyter band över något man älskat sedan tonåren. "Dela en impopulär åsikt." Det här är något som alla kommer att vilja lyssna på, punkt. Det här ger människor en chans att vara så fräcka ("Star Wars är överskattat") eller helt ofarliga ("Die Hard är en julfilm") som de vill. "Sommar eller vinter?" Du kommer troligen att ta dig igenom denna fråga snabbt medan du låter deltagarna frivilligt ange en anledning till sitt val, vilket kan ge dig en bra inblick i deras stämning och intressen. "Vad är något du gärna slösar pengar på?" Oavsett vad vi har råd att slösa pengar på, så slösar vi alla ibland, och vad vi väljer att spendera lite mer på säger ofta mycket om vad vi bryr oss mest om.

Nu är det dags att bryta isen.

Gå vidare och omdefiniera vad det innebär att vara värd för en isbrytarsession. Var den ledare som förändrar uppfattningar samtidigt som du förenar människor. Upprätthåll andan av gemenskap och samarbete.

Ursäkta alla Mr. Freeze-gifs.

