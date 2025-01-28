De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Whimsical 2025

Whimsical är ett av de bästa verktygen för visuellt samarbete som finns tillgängliga och gör det möjligt för team på plats och på distans att samarbeta med whiteboard och visuell brainstorming i realtid.

Det är populärt av en anledning, men det betyder inte att det är perfekt. Du kanske letar efter ett annat visuellt arbetsverktyg, antingen för dina egna behov eller för dina distribuerade team. Kanske är det de begränsade anpassningsmöjligheterna, bristen på djupgående projektledningsfunktioner, fördröjningar med mer komplex datavisualisering eller klumpiga samarbetsfunktioner.

Verktyget passar inte alla, och den här artikeln kan hjälpa dig att upptäcka de bästa alternativen och konkurrenterna till Whimsical.

Vad är Whimsical?

I grunden är Whimsical en diagramlösning och mind mapping-programvara som hjälper distansarbetande team att samarbeta kring uppgifter, såsom fri brainstorming eller strukturerad prototyputveckling av webbplatser. Dess dra-och-släpp-gränssnitt gör det möjligt för användare att snabbt skapa diagram och prototyper.

Som en molnbaserad lösning arbetar du i din webbläsare. Whimsical är beroende av en internetanslutning och det finns ingen optimering för mobilappar.

Det har dock några viktiga funktioner som alla alternativ till Whimsical måste kunna matcha:

Samarbete i realtid för flera användare genom en integrerad chatt- och kommentarfunktion.

Projektövergripande kopplingar genom interna länkar i dina tankekartor

Wireframing-funktioner och mallar för att snabbt skapa prototyper för webbplatser

En flödesschemafunktion som hjälper dig att skapa organisationsscheman eller projektarbetsflöden.

Kanban-tavla som underlättar projektledning

En integrerad Docs-funktion för att ta anteckningar, dokumentera projekt och skriva ner idéer.

När du överväger alternativ till Whimsical är dessa funktioner grundläggande. Annan programvara bör matcha dem eller erbjuda andra, bättre verktyg som hjälper till med diagram, mind mapping, kommunikation, projektledning och mycket mer.

Vad ska man leta efter i ett alternativ till Whimsical?

När du letar efter de bästa alternativen till Whimsical bör du fokusera på åtminstone några viktiga funktioner, bland annat:

Ett visuellt gränssnitt som möjliggör till exempel whiteboard- eller nätverksdiagram.

Möjligheter till realtidssamarbete för flera användare att arbeta tillsammans

Projektintegration för att planera projekt och uppgifter för alla teammedlemmar

Integrationer med extern samarbetsprogramvara, såsom Google Drive.

Möjligheten att dela filer och dokument mellan olika användare

Ett dra-och-släpp-verktyg som gör det enkelt att skissa idéer, skapa former och använda befintliga komponenter.

Ett bibliotek med mallar för designers och utvecklare som snabbt vill förverkliga sina idéer.

En molnbaserad lösning som användare kan komma åt var som helst för att skapa och samarbeta.

En enkel, organiserad plattform som gör det enkelt att delta i visuellt samarbete.

Ett bra alternativ till Whimsical bör ha alla dessa funktioner. Om verktyget har ännu fler funktioner är det bara en extra fördel.

De 10 bästa alternativen till Whimsical

Innan du bestämmer dig för Whimsical kanske du vill titta på andra alternativ. Här är de bästa alternativen till Whimsical för designers, utvecklare och andra användare under 2024 och framåt.

Planera och organisera projekt, idéer eller befintliga uppgifter i ClickUp för den ultimata visuella översikten.

ClickUp har mycket att erbjuda som produktivitetsplattform. Det är ett verktyg för visuellt samarbete, projektledning och diagramskapande i ett. Det finns en anledning till att ClickUp toppar denna lista, och det faktum att det är den bästa whiteboard-programvaran du kan hitta är bara en del av det. Funktioner som mind maps och omfattande mallar ökar dess värde.

Låt oss ta projektledningsfunktionerna som ett exempel. Med ett enda klick kan du omvandla mind maps till uppgifter och bygga upp ett helt arbetsflöde för det större projektet. Du kan organisera allt i ett enda verktyg, till exempel organisationsscheman eller professionella diagram. Lägg till AI-funktioner i mixen så får du en heltäckande lösning som kan förenkla och effektivisera hela ditt projekt.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp Whiteboards är en visuell arbetsyta för distansarbetande team som vill skapa arbetsflöden, diagram och wireframes.

ClickUp Mind Maps låter användare skapa kopplingar mellan uppgifter och projekt för att bättre organisera sina tankar.

ClickUp Collaboration gör det enkelt för användare att samarbeta, brainstorma och arbeta som ett team.

Omfattande integrationer, såsom Google Drive och Zoom, möjliggör videokonferenser direkt från uppgifter i verktyget.

Begränsningar för ClickUp

Komplex att lära sig och behärska, eftersom programvaran är mer omfattande än ett engångsverktyg, såsom Whimsical.

Realtidssamarbete kan vara svårt i gratisversionen, som är bäst för personligt bruk.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI kan köpas till alla betalda abonnemang till ett pris av 5 dollar per arbetsplatsmedlem och intern gäst per månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Figma

Via Figma

Figma är ett prototypverktyg och en enkel visuell arbetsyta som hjälper designers och utvecklare att samarbeta. Flera användare kan arbeta tillsammans för att skapa vackra slutprodukter med hjälp av enkla tankekartor, komplexa prototypmallar och ett strömlinjeformat arbetsflöde.

Figma bästa funktioner

Användarvänlig upplevelse med en ren layout, vilket gör det enkelt att skapa diagram och arbeta med projekt.

Avancerade prototypningsfunktioner som gör det möjligt för användare att simulera applikationsflöden utan kodning.

En uppsättning med över 300 mallar, såsom wireframe-design, roadmaps och mallar för brainstorming.

Integrerade tilläggsfunktioner, såsom fotoredigeringsfunktioner som förenklar arbetsflödet och minskar antalet verktyg du behöver.

Figma-begränsningar

Enterprise-planen har några av de bästa funktionerna, vilket kan vara dyrt för vissa användare.

Mobilfunktionerna är begränsade; plattformen fungerar bäst på stationära enheter.

Figma-priser

Gratis för alltid

Professional: 12 $/månad per redaktör

Organisation: 45 $/månad per redaktör

Företag: 75 $/månad per redigerare

Figma-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 600 recensioner)

3. MindManager

Via MindManager

Som namnet antyder är MindManager ett dedikerat verktyg för mind mapping. Programvaran gör det möjligt för användare att enkelt samarbeta kring datavisualisering, såsom tidslinjer, flödesscheman och konceptdiagram. Det är en molnbaserad lösning som är tillgänglig för alla operativsystem, så den fungerar särskilt bra för distribuerade team.

MindManagers bästa funktioner

Enkel projektledning med möjlighet att skapa uppgifter som integreras direkt i plattformen.

Ett dra-och-släpp-gränssnitt med grundläggande former och avancerad eller importerad grafik.

Omfattande exportfunktioner, inklusive möjligheten att exportera filer och dokument till redigeringsprogram, såsom Microsoft Word.

Frekventa uppdateringar gör att buggar och fördröjningar är sällsynta på plattformen.

Begränsningar i MindManager

Begränsade projektledningsfunktioner jämfört med andra alternativ på denna lista.

Icke-centraliserad anteckning, där anteckningar endast bifogas direkt till dina tankekartor och mallar.

Priser för MindManager

Essentials: 99 $ per år

Professional: 179 $ per år

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av MindManager

G2: 4,5/5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 60 recensioner)

4. Miro

Via Miro

I bästa fall är Miro en tom duk som kan leda till enkel brainstorming, komplexa diagram, prototyper och mycket mer. Lägg till samarbetsverktyg så har du en sandlåda redo för utforskning och samarbete. Det finns trots allt en anledning till att du kanske överväger Miro när du letar efter din nästa visuella arbetsyta och funderar på alternativ till Whimsical.

Miros bästa funktioner

Ett brett utbud av mallar gör programvarans tomma duk-approach mindre skrämmande.

Videointegration för distribuerade team att samarbeta i realtid

Presentationsfunktioner som gör det enkelt att organisera dina tankar och data för externa intressenter.

Miro Cards, ett innovativt tillvägagångssätt för projektledning i ett gränssnitt med whiteboard och flödesscheman.

Miro-begränsningar

Begränsade redigeringsalternativ, särskilt när man går utöver verktygets grundläggande funktioner och mallar.

En relativt hög inlärningskurva med tanke på verktygets enkelhet.

Miro-priser

Gratis

Startpaket: 8 $/månad per medlem

Företag: 16 $/månad per medlem

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Miro-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 300 recensioner)

5. MindMeister

Via MindMeister

MindMeister är ett webbläsarbaserat verktyg som kan hjälpa team att visualisera idéer tillsammans. Dess funktionalitet fokuserar på den centrala funktionen, vilket gör det till det kanske mest jämförbara alternativet till Whimsical på denna lista. Skapa utrymmen för brainstorming, planera dina projekt, få ditt team att samarbeta och skapa ett visuellt kommunikationsmedel.

MindMeisters bästa funktioner

Enkel inbäddning av media för att skapa mer omfattande diagram och projekt

Ett intuitivt gränssnitt för att dra och släppa element, skapa uppgifter samt bygga och visualisera ditt arbete.

Säker lagring av data och information som uppfyller alla internationella sekretessbestämmelser.

Programvarans flexibilitet gör att du kan skapa projekt och idéer på ditt eget sätt.

Begränsningar i MindMeister

Begränsad exportfunktion och integration med lagringslösningar, såsom Google Drive.

Omöjlighet att spåra enskilda ändringar, vilket kan komplicera samarbetet mellan flera användare.

Priser för MindMeister

Grundläggande: Gratis

Personligt: 6 $/månad per användare

Pro: 10 $/månad per användare

Företag: 10 $/månad per användare

MindMeister-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 260 recensioner)

6. Lucidchart

via Lucidchart

Lucidchart är en återkommande gäst på listan över de bästa alternativen till visuella samarbetsverktyg, såsom SmartDraw. Dess intuitiva gränssnitt hjälper dig att bygga upp och anpassa din kreativa vision. Det är bäst för visuella projekt, såsom webbplatswireframes, diagram och flödesscheman.

Lucidcharts bästa funktioner

Utmärkt diagramlösning för flera användare som vill samarbeta kring visuella dokument och kopplingar.

Integration med vanliga samarbetsverktyg, såsom Google Drive, Slack och Microsoft Teams.

Omfattande gratis kunskapsbas som hjälper nya användare att snabbt börja uttrycka sina idéer.

Många mallar för alla typer av data och dokument

Lucidcharts begränsningar

Den molnbaserade funktionen möjliggör samarbete i realtid, men kan bli svår att använda när du ofta arbetar med projekt online.

Vissa avancerade funktioner och verktyg är svårare att förstå och kräver en längre inlärningsperiod för nya användare.

Lucidcharts priser

Gratis

Individuellt: 7,95 $/månad

Team: 9 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Lucidchart-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 4 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 900 recensioner)

7. SmartDraw

Via SmartDraw

Många anser att SmartDraw är ett av de bästa flödesschemaprogrammen, eftersom det är idealiskt för komplexa projekt. Gränssnittet gör det enkelt att organisera även de mest komplexa data i enkla visuella filer, så att ditt team och externa användare kan skapa översikter, till exempel organisationsscheman och produktionsflöden.

SmartDraws bästa funktioner

Den integrerade CAD-funktionen hjälper till med mer avancerade projekt än de flesta flödesschemaprogram.

Inbyggda tillägg kan hämta data direkt till verktyget för bättre visualisering.

Automatisk omjustering av diagram gör att dina data förblir intuitiva även när informationen blir mer komplex.

Integration med flera projektledningsverktyg gör att du kan gå från idé till genomförande i realtid.

Begränsningar i SmartDraw

Komplex att lära sig och behärska, eftersom det har många avancerade funktioner.

Ingen gratisversion

Priser för SmartDraw

Enskild användare: 9,95 $/månad

Flera användare: 8,25 $/månad per licens

SmartDraw-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 230 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 100 recensioner)

8. Microsoft Visio

Via Microsoft

Om du letar efter grundläggande alternativ för diagram och flödesscheman kan Visio tillgodose dessa behov. Denna programvara ingår i Office 365-molnpaketet och hjälper dig att skapa diagram med hjälp av ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt som är lätt att lära sig.

Visio bästa funktioner

Omfattande integrationer med andra Microsoft Office-verktyg, såsom Word, Teams, Power BI och OneDrive.

Molnbaserad programvara med offlinefunktioner som synkroniserar dina skapade flödesscheman nästa gång du är online.

Tillgänglighetsfunktioner, inklusive Narrator, tillgänglighetskontroll och stöd för hög kontrast för användare med funktionsnedsättningar.

Avancerade mallar för tekniska diagram finns tillgängliga i det mer omfattande premiumabonnemanget.

Visio-begränsningar

Möjligheten att importera data eller visuella objekt, såsom video och bilder, är begränsad.

Mac-användare kan endast komma åt plattformen online, eftersom desktopversionen endast finns för Windows.

Priser för Visio

Visio i Microsoft 365: Ingår i Microsoft 365-abonnemang för företag

Visio Plan 1: 5 $/månad per licens

Visio Plan 2: 15 $/månad per licens

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Visio-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 650 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

9. OmniGraffle

Via OmniGroup

OmniGraffle är för proffs som söker förbättrad visualisering. Det erbjuder avancerade funktioner som kan hjälpa till med även de mest komplexa tekniska ritningarna. Du kommer inte att kunna skapa snabba diagram med denna programvara, så det är förmodligen inte det bästa alternativet för nybörjare som söker Whimsical-alternativ.

OmniGraffles bästa funktioner

Det snabba prototypgränssnittet gör att du snabbt kan skapa vackra mallar som kan delas.

Intelligent gruppering, snäppning och justering gör att du kan placera element med precision.

Funktionaliteten för dokument i flera lager möjliggör komplex diagramskapande som går utöver en enda dimension.

Omfattande bildbibliotek och viss videointegration för att lägga till sammanhang till dina diagram och ritningar.

OmniGraffles begränsningar

Endast tillgängligt för Mac, med fullt fungerande programvara endast tillgänglig för stationära enheter.

Samarbetsfunktionerna är begränsade, så det passar bäst för enskilda användare.

OmniGraffle-priser

Prenumeration: 12,49 $ per månad

v7 Standardlicens: 149,99 $ engångsbetalning

v7 Pro-licens: 249,99 $ engångsbetalning

OmniGraffle-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 40 recensioner)

10. Taskade

Via Taskade

Taskade är det Whimsical-alternativ som erbjuder flest olika alternativ. Det finns både gratisplaner och omfattande företagsplaner som inkluderar avancerad AI-funktionalitet, fullständig anpassning av gränssnittet, avancerad dataintegration och projektöversikter på hög nivå.

Taskades bästa funktioner

Det sällsynta Whimsical-alternativet som är lika kompetent när det gäller att hantera uppgifter och visuellt samarbete.

Ett spelifierat gränssnitt som gör det roligt att bygga de mest komplexa uppgifterna.

AI-drivna verktyg, såsom automatiserad projektgenerering och en integrerad konversations-AI-motor.

Anpassa varje funktion så att den verkligen blir din egen.

Begränsningar i Taskade

Begränsade integrationer, särskilt med automatiserings-API:er, såsom Zapier.

AI-verktyg som kräver krediter; du kan snabbt använda upp dessa i de lägre prissatta versionerna, vilket begränsar funktionaliteten.

Priser för Taskade

Gratis

Startpaket: 4 $/månad för upp till 3 användare

Plus: 8 $/månad för upp till 5 användare

Pro: 19 $/månad för upp till 10 användare

Företag: 49 $/månad för upp till 25 användare

Ultimate: 99 $/månad för upp till 50 användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Taskade-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 30 recensioner)

Hantera projekt och skapa din visuella arbetsyta med ClickUp

Om du letar efter samarbetsfunktioner som gör det möjligt att visualisera komplexa idéer och agera på dem, varför inte leta efter en programvara som kan göra allt detta? ClickUp är det bästa alternativet till Whimsical av en anledning.

Till skillnad från andra alternativ till Whimsical får du inte bara en enda funktion. Istället finns det en hel serie verktyg som hjälper dig att arbeta bättre både individuellt och tillsammans med andra.

Det bästa av allt är att du med den kostnadsfria planen kan prova ClickUp för att se om det är det bästa alternativet för dina behov.

Redo att börja? Skapa ditt gratis ClickUp-konto idag!