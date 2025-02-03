De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till FigJam 2025

Har du någonsin önskat dig en oändlig duk, en virtuell lekplats där du och ditt team kan samarbeta som en väloljad maskin? Välkommen till den kollaborativa whiteboardens värld, där fantasin kan flöda fritt. ?

Du kanske känner till FigJam (som är en favorit inom detta område), men det är bara toppen av isberget när det gäller online-whiteboards. Det finns en hel galax av fantastiska verktyg som är utformade för att hjälpa dig och ditt team att maximera er kreativitet och ert samarbete.

Vi har sammanställt en lista över de 10 bästa FigJam-alternativen, så oavsett om du testar digitala whiteboard för första gången eller vill utöka din digitala verktygslåda är detta en one-stop-shop för att hitta den perfekta plattformen för ditt team.

Vad är FigJam?

FigJam är ett onlineverktyg för whiteboard som utvecklats av Figma, ett företag känt för sin programvara för samarbetsdesign. Tänk på det som en digital arbetsyta eller ett designverktyg där teammedlemmarna kan samarbeta visuellt i realtid.

Det är just denna realtidssamverkan som hjälper alla att vara på samma sida när det gäller företagets mål, vilket är särskilt användbart för team som arbetar på distans.

Brainstorma, designa och iterera på dina kreativa tillgångar med Figma

Dessutom är ett whiteboardverktyg mycket mångsidigt. Organisationer kan använda det till allt från mind mapping och skapande av flödesscheman till strategisk planering, processkartläggning och presentationer. Ganska häftigt, eller hur?

Det är inte bara ett fantastiskt alternativ för att minska kostnaderna för fysiska material, utan organisationer kan också välja olika nivåer av behörighet och säkerhet för att skydda känslig information. Det är den perfekta whiteboarden för kontoret, förutom att det är en turbomatad, gränslös digital duk där du kan skapa vad som helst. ?

Dra och släpp klisterlappar från en plats till en annan, rita och lägg till användbara detaljer till idéer, allt från din bärbara dator. Och eftersom idéer sparas automatiskt behöver du aldrig oroa dig för att förlora den där fantastiska idén du kom på tidigt på morgonen.

Det handlar om att ge ditt team frihet att låta kreativiteten flöda samtidigt som du erbjuder en struktur för att omvandla alla dessa fantastiska idéer till en genomförbar strategi. Och det är ett måste i en tid präglad av distansarbete och digital transformation.

Vad ska du leta efter i ett alternativ till FigJam?

När du letar efter alternativ till FigJam finns det några saker att tänka på när du utforskar andra verktyg:

Samarbete i realtid : Leta efter verktyg som gör det möjligt för team att arbeta på samma tavla samtidigt. Funktioner som synkron redigering och live-markörer underlättar arbetsflödet.

Annoteringsverktyg: Klisterlappar, fantasifulla former, pennor och andra textverktyg förbättrar brainstormingsessionerna. Och fler alternativ innebär rikare visualisering.

Samarbeta enkelt med teammedlemmar och ge feedback på filer med anteckningar, korrekturläsning och kommentarfunktioner i ClickUp 3. 0

Mallar : Ett bibliotek med inbyggda Ett bibliotek med inbyggda whiteboardmallar sparar tid och påskyndar processer. Håll utkik efter anpassningsbara mallfunktioner så att du kan anpassa formateringen när du behöver.

Plattformskompatibilitet: Undersök FigJam-alternativ med integrationer som fungerar bra med verktyg som ditt team redan använder (som Slack, Jira eller Google Docs och Sheets, till exempel) för en smidig upplevelse.

Användargränssnitt och funktionalitet : Att välja ett samarbetsverktyg som är enkelt att använda innebär att fler av dina teammedlemmar kan börja samarbeta utan att bromsas av en brant inlärningskurva ?

Skalbarhet: Se till att välja programvara som anpassar sig efter din organisations tillväxt. Ett bra alternativ till FigJam ska kunna hantera stora team eller mer komplexa och detaljerade projekt.

Tillgänglighet: Det är ett måste att kunna komma åt samma verktyg på olika enheter och webbläsare (iOS, Mac, iPad, Windows, mobilappar osv.) utan att kompromissa med funktionerna.

Säkerhet: Behöver din organisation end-to-end-kryptering? Kolla in verktyg som erbjuder skydd för lagrad data och data under överföring.

Att hitta rätt digitalt whiteboardverktyg – oavsett om du letar efter alternativ för diagram, prototyper eller enkla brainstormingsessioner – är hur enkelt som helst när du vet vad som är viktigt för dig och ditt team.

De 10 bästa FigJam-alternativen att använda

Det är dags att avslöja våra bästa fynd. Vi har i smyg utforskat universumet av samarbetswhiteboards, testat olika alternativ och handplockat 10 fantastiska alternativ till FigJam. Oavsett om du är ute efter mer avancerade funktioner, olika samarbetsalternativ eller budgetvänliga val har vi något som passar dig.

Använd ClickUp Whiteboards för att tilldela uppgifter, tagga ansvariga och allt annat som behövs för att komma igång med ditt nästa samarbete.

ClickUps whiteboard-funktion är ett fantastiskt allroundverktyg för teamsamarbete. Denna virtuella whiteboard hanterar brainstorming-sessioner och projektledning. Dessutom, med massor av mallar – från mallar för varumärkesriktlinjer till mallar för grafisk design – förser ClickUp dig med allt ditt team kan behöva.

Funktioner som ClickUps Docs, Comments och Chat view hjälper ditt team att arbeta så smidigt och effektivt som möjligt. Skapa dokument som passar alla typer av arbete eller dela projektlänkar med Chat view. Kommentarfunktionen är idealisk för att ställa och besvara frågor, ge feedback och spåra snabba vinster. ?

Med ClickUp kan ditt team samarbeta i realtid, gå från idé till handling snabbare och enklare samt effektivisera arbetsflöden med anpassningsbara vyer och integrationer. Alla projektdetaljer är samordnade och genomförbara.

ClickUps bästa funktioner

Användarna tycker att gränssnittet är väl utformat, smidigt och enkelt att använda.

Att skapa uppgifter, listor, statusar och ställa in automatisering är en barnlek ?

Det finns en nästan oändlig variation av instrumentpaneler och layouter att välja mellan.

En inbyggd kalender och påminnelser främjar ett sammanhållet teamarbete.

ClickUps AI-verktyg genererar idéer, förbättrar brainstorming-sessioner och stöder ditt teams kreativa process och arbetsflöde.

Begränsningar i ClickUp

Med så många funktioner kan vissa användare uppleva att det tar lite tid att lära sig.

Vissa funktioner, som ClickUp AI, är endast tillgängliga med ett betalt abonnemang.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 800 recensioner)

2. Lucid

via Lucid

Lucid är en formidabel konkurrent inom området för digitala samarbetsalternativ och erbjuder två visualiseringsverktyg: Lucidspark och Lucidchart. När du behöver strukturerade diagram och flödesscheman hjälper Lucidchart dig med komplex datavisualisering.

Lucidspark fungerar som en digital canvas med digitala whiteboardfunktioner, vilket är perfekt för en verkligt samarbetsinriktad visuell arbetsyta.

När du använder dessa verktyg tillsammans har din organisation resurserna för att brainstorma idéer, planera och genomföra effektivt över distribuerade team.

Lucids bästa funktioner

Mallar förenklar skapandet av flödesscheman

Du kan exportera projekt till liknande mjukvaruplattformar.

Genvägar gör det enkelt att växla mellan verktyg

Du kan göra det visuellt intressantare med former, färger och bilder.

Lucid erbjuder integrationer med appar som Jira, Zoom, Slack och Confluence.

Lucids begränsningar

Du behöver prenumerera på två olika produkter för att få tillgång till funktioner som finns kombinerade i andra alternativ till FigJam.

Vissa rapporterar att de känner sig förvirrade som förstagångsanvändare.

Lucids prissättning

Lucidchart och Lucidspark finns tillgängliga separat, men om du köper dem i paket är priserna följande:

Gratis

Individuellt paket: 11,93 $

Team Bundle: 13,50 dollar per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Lucid-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra för Lucidspark: 4,7/5 (över 350 recensioner)

Capterra för Lucidchart: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

3. Miro

via Miro

När du är redo att ta realtidssamarbetet till nya höjder, kolla in Miro. Dyk in i ett rikt mallbibliotek och njut av smidiga integrationer med verktyg som ditt team kan använda, som Slack och Google Drive.

Dess funktionsrika miljö gör det till ett förstahandsval för organisationer som letar efter alternativ till Figjam med en bred samarbetsplattform.

Miros bästa funktioner

Online-whiteboardverktyget fungerar lika bra för brainstorming, wireframes och utformning av arbetsflöden, och alla kan samarbeta i realtid.

Mallar sparar tid och inspirerar, oavsett om du behöver en Kanban-tavla, en SWOT-analys eller något däremellan för att brainstorma idéer.

Appen integreras sömlöst med andra verktyg som Jira, Google Drive och Microsoft 365.

Presentationsläget erbjuder alternativ som Lightbox-effekt, så att du kan markera det du fokuserar på och smidigt överlämna till en annan presentatör.

Du kommer enkelt att kunna komma åt digitala samarbetstavlor från din dator, surfplatta eller smartphone.

Miro-begränsningar

Vissa användare rapporterar fördröjningar när flera teammedlemmar samarbetar på en tavla samtidigt.

Med så många anpassnings- och personaliseringsalternativ kan vissa användare behöva en inlärningskurva.

Priser för Miro

Gratis

Starter: Från 8 $/månad per medlem

Företag: Från 16 $/månad per medlem

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Miro-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 5 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 300 recensioner)

4. Jamboard

via Jamboard

Googles Jamboard är en digital whiteboard där användare kan dela idéer och kommunicera information. Den ingår i Google Workspace, så om din organisation redan är väl etablerad i Googles ekosystem är detta ett naturligt val.

Detta verktyg är perfekt för snabba brainstormingsessioner och ett bra val för team som vill ha ett smidigt sätt att samarbeta med virtuella klisterlappar på en gemensam digital arbetsyta. ?

Jamboards bästa funktioner

Teammedlemmarna kan enkelt samarbeta och delta i en brainstormingsession från vilken enhet som helst.

Jamboard finns också som en fysisk whiteboard som integreras med den digitala versionen.

Användarna tycker att den är utmärkt för att ta anteckningar och presentera information på ett lättförståeligt sätt.

Gratis prissättning gör det till ett kostnadseffektivt verktyg för småföretag.

Jamboard erbjuder en enkel användarupplevelse med sitt onlineverktyg för whiteboard.

Begränsningar för Jamboard

Den saknar avancerade funktioner som andra alternativ till FigJam erbjuder.

Vissa användare upplever de begränsade anpassningsmöjligheterna som ett hinder för visuellt samarbete.

Priser för Jamboard

Gratis

Jamboard-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (100 recensioner)

5. Mural

via Mural

Mural är utmärkt för komplexa projekt som kräver dynamisk planering. Och med en uppsjö av integrationer, anpassade mallar och asynkrona funktioner är det ett mångsidigt val för virtuella team. Mural är en komplett plattform för organisationer som behöver mer än bara en ritbar online-whiteboard.

Mural bästa funktioner

Det finns ett omfattande bibliotek med mallar att välja mellan, samt möjligheten att redigera mallarna efter behov.

Integrationer ingår med verktyg som Notion, Slack, Trello, Unsplash, Zapier och mer.

Asynkron samverkan är optimalt för team som arbetar på distans.

Visuella alternativ, som klistermärken och ikoner, hjälper teammedlemmarna att uttrycka sina idéer.

Det är ett användarvänligt alternativ för nybörjare.

Begränsningar med Mural

Höga prenumerationskostnader är mindre idealiska för enskilda personer eller små team.

Vissa användare rapporterar fördröjningar när flera medlemmar använder whiteboarden samtidigt.

Priser för Mural

Gratis

Team+: 9,99 $/månad per medlem

Företag: 17,99 $/månad per medlem

Företag: Ring för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Mural

G2: 4,6/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

6. Rita

via Draw

Letar du efter en enkel och mångsidig digital arbetsyta och ett alternativ till FigJam? Draw är utmärkt för snabba brainstormingsessioner eller för att skapa diagram med hjälp av dra-och-släpp-funktionen. Det utmärker sig genom att erbjuda en strömlinjeformad upplevelse.

Draw bästa funktioner

Avancerade funktioner som lager, justeringslinjer, rutnät och linjaler möjliggör precis kontroll över layout och design.

Ett nybörjarvänligt gränssnitt som är enkelt att använda för teammedlemmarna.

Det finns flera alternativ för att exportera diagram.

Appen har många mallar att välja mellan för att spara tid.

Den erbjuder olika teman och plugin-stöd, såsom Atlas, Dark, Sketch och mycket mer.

Begränsningar för ritning

Vissa användare tycker att offline-lägets funktionalitet är begränsad jämfört med onlineversionen.

Det kan ta lite tid att lära sig alla funktioner.

Priser för Draw

Gratis: För upp till 10 användare

Moln: Från 11 $/månad

Datacenter: Från 6 000 USD/år

Rita betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 700 recensioner)

7. Visio

via Visio

Fördjupa dig i den komplexa världen av diagramskapande med Visio. Det har ett brett utbud av verktyg för att skapa detaljerade flödesscheman, diagram och organisationsscheman.

Om din organisation söker efter omfattande visualisering och tydlighet i designen kan Visio vara värt att titta på för nätverksdiagram, visuella samarbetsfunktioner och en online-whiteboard för distribuerade team. ?

Visio bästa funktioner

Med ett brett utbud av mallar och formulär kan teammedlemmarna skapa nästan vad som helst, från processkartläggning till organisationsscheman.

Den erbjuder smidig anslutning till andra kontorsappar som Word, Excel och PowerPoint.

Samarbetsverktyg för distansarbetande team säkerställer att alla är på samma sida.

Anpassa din skapelse in i minsta detalj, inklusive former, färger och mönster.

Visio möjliggör automatisering och kan generera diagram baserade på information från externa källor.

Visio-begränsningar

Användargränssnittet kan verka lite skrämmande för nya användare.

Desktop-applikationen finns endast för Windows.

Priser för Visio

Visio Plan 1 : 5 $/månad per användare

Visio Plan 2: 15 USD/månad per användare

Vision-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

8. Conceptboard

via Conceptboard

Conceptboard förändrar hur team brainstormar, planerar och granskar projekt. Och med fantastiska samarbetsfunktioner är det enkelt att hålla alla på samma sida. Ett FigJam-alternativ som Conceptboard kan vara precis vad som behövs för en mer sammanhängande och dynamisk teamsamarbetsupplevelse.

Conceptboards bästa funktioner

Gäster kan delta och samarbeta, även om de inte har ett konto.

Hög upplösning vid zoomning innebär att du enkelt kan se alla detaljer när du behöver det.

Den innehåller kraftfulla samarbetsfunktioner som chatt, kommentarer, modereringsläge och till och med videokonferenser i appen.

Appen är kraftfull oavsett om du har några få eller flera användare på en tavla.

Användarna uppskattar whiteboardens "oändliga" natur, som gör att de kan skapa utan begränsningar.

Begränsningar för Conceptboard

Vissa användare tycker att importen av innehåll inte är tydlig och kräver extra steg.

Ett begränsat utbud av ritverktyg, färger och former kan göra det svårt att skilja mellan flera medarbetare och distribuerade team.

Priser för Conceptboard

Gratis

Premium: 6 $/månad per användare

Företag: 9,50 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Conceptboard

G2: 4,6/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 40 recensioner)

9. Creately

via Creately

Creately är en visuell plattform där en organisation kan gå från brainstorming och idéskapande till planering och strategiarbete. Eller så kan du gå från forskning och analys till att hålla workshops och möten. Oavsett vad du väljer förvandlar Creately realtidsarbete i team till en smidig upplevelse.

Createlys bästa funktioner

Creately har ett brett utbud av mallar att välja mellan, till exempel OKR-målsättning, SWOT-analys, projektledning , organisationsstruktur och mycket mer.

Exportalternativ och delningsfunktioner gör det enkelt att dela bilder med andra eller integrera dem i dokument och presentationer.

Appen är intuitiv och användarvänlig med sin virtuella whiteboard.

Med en omfattande struktur för kommentarer och feedback kan flera användare arbeta på en tavla samtidigt och upprätthålla en utmärkt kommunikation.

Välj från ett bibliotek med mallar eller anpassa en mall efter din organisations behov.

Begränsningar i Creately

Webbaserad programvara kräver en internetanslutning för att fungera.

Användare rapporterar kompatibilitetsproblem med vissa webb-enheter eller webbläsare som orsakat fördröjningar eller andra prestandaproblem.

Priser för Creately

Personligt: 5 $/månad

Team: 10 $/månad per användare

Företag: 89 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Creately-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 150 recensioner)

10. Freehand

via Freehand

Om ditt team letar efter en whiteboard-programvara som är utformad för omedelbar användarvänlighet kan Freehand vara värt att titta på. Du kommer att kunna visualisera koncept och samarbeta i realtid med onlineplattformen.

Med minimala inställningar kan ditt team snabbt komma igång med skiss- och brainstormingsessioner. ?

Freehands bästa funktioner

Användarna upplever att detta whiteboardverktyg är mer inriktat på kreativt arbete och är enklare att använda än andra digitala whiteboardverktyg.

Den är fantastisk för samarbete mellan produkt- och innehållsdesigners.

Mallbiblioteket sparar tid

Många användare upplever att det inte finns någon brant inlärningskurva.

Funktioner som kommentering möjliggör smidig kommunikation mellan teammedlemmarna.

Begränsningar med frihand

Det saknas vissa anpassningsalternativ.

Vissa användare rapporterar om återkommande krascher i vissa webbläsare.

Priser för Freehand

Gratis

Freehand Pro: 4 $/månad per användare

Företag: Ring för prisuppgifter

Freehand-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (3+ recensioner)

Hitta de bästa alternativen till FigJam för ditt team

I den ständigt föränderliga digitala världen kan det vara avgörande att hitta det bästa whiteboardverktyget för ditt team. En plattform för teamsamarbete överbryggar klyftan mellan fantasi och genomförande och förverkligar idéer. De uppmuntrar engagemang och tydlighet (även när man arbetar på distans). ✨

FigJam erbjuder en solid grund, men det finns en mängd alternativ till FigJam. Var och en av dem erbjuder funktioner som kan passa perfekt för dig och din organisation.

Så när du behöver en kraftfull produktivitetsplattform som kan ta dig och ditt team dit ni vill, överväg ClickUp. Här kan alla dina whiteboard-aktiviteter, uppgiftshantering och projektplanering integreras sömlöst. Låt den oändliga duken av möjligheter veckla ut sig och registrera dig för ClickUp – det är gratis för alltid.