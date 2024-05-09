Miro eller Jira: Vilket är det bästa alternativet för dig?

Vad är viktigast för projektledning – teamsamarbete eller uppgiftsfördelning och hantering? Är det ena viktigare än det andra?

Det är därför människor fastnar i debatten om Miro eller Jira.

Miro erbjuder utmärkta alternativ för teamsamarbete, medan Jira har robusta funktioner för uppgiftshantering och uppföljning.

I den här artikeln hjälper vi dig att välja mellan Miro och Jira och ger dig ett annat alternativ. Vi går igenom de viktigaste funktionerna i varje plattform för att hjälpa dig att avgöra vilken som bäst passar dina behov.

Låt oss börja.

Vad är Miro?

Miro Roadmap

Miro är ett av de mest populära whiteboardverktygen, känt för sina visuella projektledningsfunktioner. Till skillnad från traditionella projektlednings- och agila verktyg fokuserar det mer på visuella arbetsflöden och samarbete.

Dess diagramfunktioner och oändliga whiteboard-funktioner skiljer det från konkurrenterna. Tillägget av livepresentationer och videogenomgångar gör Miro till en utmärkt plattform för visuellt samarbete.

Miro-funktioner

Miros unika försäljningsargument är dess idégenerering och visuella team-samarbetsfunktioner. Låt oss diskutera några av Miros viktigaste funktioner i detalj.

1. Miro-kort

Skapa uppgifter från klisterlappar eller textanteckningar genom att konvertera dem till kort. Organisera dina uppgifter och tilldela arbete till olika teammedlemmar med ett enda klick.

Lägg till detaljerade uppgiftsbeskrivningar genom att lägga till ansvariga, förfallodatum, taggar och andra detaljer. Se uppgiftsstatus och förfallodatum i en visuell instrumentpanel. Dra och släpp kort och organisera dina uppgifter precis som du vill.

2. Kanban-vy

Gå till menyn "Appar" för att välja Kanban-ramverket. Ordna ditt ramverk i en visuell Kanban-vy för att förenkla uppgiftshanteringen.

Skapa kolumner och swimlanes med ett klick och ändra storlek på din Kanban-tavla genom att dra från ett hörn. Dra och släpp swimlanes och kolumner och organisera dem hur du vill.

3. Integrationer

Miro erbjuder enkel integration med över 130 appar och verktyg, inklusive verktyg för projekt- och uppgiftshantering, appar för teamsamarbete och kommunikation samt designverktyg.

Miro är ett verktyg för mind mapping, men möjliggör även agil projektledning tack vare robusta integrationer med verktyg som Jira och Azure DevOps.

Den ger dig också API-åtkomst för att utveckla anpassade Miro-appar för olika ändamål.

Miro är känt för sina tankekartor och visuella arbetsflöden. Det har över 200 former och ett omfattande bibliotek med kopplingar och ikoner som hjälper dig att skapa sofistikerade wireframes och flödesscheman.

Det låter dig också skapa automatiserade arbetsflöden för att effektivisera processer och spara tid på repetitiva uppgifter. Även om automatisering inte är möjlig med inbyggda verktyg kan du integrera med tredjepartslösningar som Okta-arbetsflöden.

4. Samarbete i realtid

Med Miro kan du bjuda in teammedlemmar till dina tavlor för att samarbeta i realtid. Det möjliggör kommentarer och taggning, samarbete mellan flera medlemmar i realtid och mycket mer.

Genomför livevideogenomgångar, håll interaktiva sessioner och samarbeta smidigt med dina distribuerade team med hjälp av Miros samarbetsfunktioner.

Miros prissättning

Gratis : För obegränsat antal användare med begränsade funktioner

Startpaket : 10 dollar per medlem och månad

Företag : 20 dollar per medlem och månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Jämför Miro vs. Mural

Vad är Jira?

Jira projektvy

Jira är ett av de mest populära projektledningsverktygen som tillgodoser olika projektledares skiftande behov. Det har utvecklats av mjukvarujätten Atlassian och är ett av de bästa verktygen för agila mjukvaruutvecklingsteam.

Det förenklar projektledningen genom att erbjuda olika vyer för hantering av dina uppgifter.

Jiras funktioner

Jira erbjuder flera användbara funktioner för agila team. Låt oss kort diskutera några av de viktigaste funktionerna.

1. Tidslinjer

Tidslinjevy på Jira

Skapa tidslinjer med projektuppgifter och deras detaljer, såsom start- och slutdatum, status och beroenden.

Detta är utmärkt för sprintplanering, allmän projektplanering och uppgiftshantering.

Det bästa är att Jira erbjuder färdiga mallar för olika användningsfall och vyer. Du behöver inte börja från scratch. Du kan skapa en tidsplan för projektledning på några minuter med hjälp av en av mallarna.

2. Agila tavlor

Kanban-tavla på Jira

Jira erbjuder en Kanban-vy för agila projekt som hjälper dig att visualisera ditt arbetsflöde, inklusive status för olika uppgifter. Dra och släpp enkelt kort och organisera dem i kategorier, till exempel "pågående", "klar" och "att göra".

Den erbjuder också specialiserade sprintplaneringsfunktioner, enkel uppgiftsfördelning och framstegsspårning.

Förutom tidslinje- och Kanban-vyer kan du också visualisera dina projekt med hjälp av en Gantt-diagramvy.

3. Integrationer

Jira erbjuder över 3 000 appintegrationer, vilket gör att du kan ansluta hela din teknikstack. Atlassian Marketplace gör att du kan ansluta till alla typer av verktyg och plattformar.

Detta inkluderar verktyg för arbetsflödeshantering, CRM-verktyg, projektledningsverktyg och mycket mer. Många appar är utformade för att lägga till specifika funktioner i Jira och ansluta sömlöst till plattformen.

4. Automatiserade arbetsflöden

Jira använder en enkel men effektiv automatiseringsmodell av typen ”om, då”. Om vissa villkor är uppfyllda utlöses specifika åtgärder.

Använd detta för att skapa automatiserade arbetsflöden och förenkla projektledningen. Det erbjuder olika automatiseringsutlösare och regler för att skapa enkla arbetsflöden.

Många av de fördefinierade mallarna för automatiserade arbetsflöden är färdiga att användas. Välj den som passar dig, anpassa den efter dina önskemål och kom snabbt igång med ett automatiserat arbetsflöde.

5. Samarbete i realtid

Jira är ett utmärkt verktyg för realtidssamarbete mellan teammedlemmar. Flera personer kan arbeta på tavlor samtidigt och göra ändringar som omedelbart syns för andra teammedlemmar.

Du kan när som helst se vem som är online och arbetar på en tavla, oavsett om det är i tidslinjen, listan, tavlan eller någon annan vy. Du kan också se vem som redigerar vilket kort på tavlan eller varje cell i listvyn.

Jira-priser

Gratis : För upp till 10 användare

Standard : 8,15 dollar per användare och månad

Premium : 16 dollar per medlem och månad

Enterprise: Från 141 000 dollar per år för 801–1 000 användare

Miro vs Jira: Jämförelse av funktioner

Den största skillnaden mellan Jira och Miro är att Jira är ett fullfjädrat projektledningsverktyg, medan Miro är mer ett verktyg för mind mapping och brainstorming.

Miro erbjuder projektledningsfunktioner genom verktygsintegrationer och fördefinierade mallar som replikerar de olika projektvyerna som erbjuds av verktyg som Jira.

Här är en snabb jämförelse mellan funktionerna i Miro och Jira.

Funktioner Miro Jira Tidslinjevy ✅ ✅ Kanban-vy ✅ ✅ Gantt-diagramvy ✅ ✅ Samarbete i realtid ✅ ✅ Färdiga mallar ✅ ✅ Automatiserade arbetsflöden ✅ ✅ Diagram ✅ ❌ Videochatt/videokonferenser ✅ ❌ Telefonsupport ❌ ✅ Tidrapporter/ledighetshantering ❌ ✅ Sprintplanering ✅ ✅ Prediktiv analys ❌ ✅

Nu när du har fått en kort översikt kan vi gå in på detaljerna.

Miro och Jira erbjuder många visuella projektledningsfunktioner, inklusive projektvyer som Kanban-tavlor, tidslinjer och listvyer.

Den avgörande skillnaden mellan Miro och Jira är att den förstnämnda fokuserar mer på visuella funktioner för teamsamarbete, medan den senare erbjuder mer robusta funktioner för uppgiftshantering.

Båda verktygen erbjuder färdiga mallar för olika användningsområden.

Miro är dock inte det bästa alternativet om du letar efter ett robust verktyg för projekt- och uppgiftshantering för agila team. Du kan överväga ett av alternativen till Miro.

Vinnare: Sammantaget har Jira en fördel framför Miro när det gäller projektledning, eftersom Miro främst är utvecklat som ett verktyg för teamsamarbete och idéskapande.

2. Automatisering och arbetsflöden

Jira har inbyggda automatiseringsfunktioner som gör att du kan skapa kraftfulla automatiserade arbetsflöden.

Du kan använda logiken "if>then" för att skapa enkla eller komplexa automatiserade arbetsflöden från grunden. Alternativt kan du använda en av de fördefinierade automatiseringsmallarna för att skapa arbetsflöden för vanliga användningsfall.

Miro, å andra sidan, är känt för sin processkartläggning och visuella arbetsflöden. Dess diagramfunktion är en av de bästa i branschen.

Det erbjuder dock automatisering av arbetsflöden genom tredjepartsintegrationer med verktyg som Okta Workflows. Trots det är dess visuella arbetsflödesbyggare robust, särskilt med tanke på dess omfattande bibliotek med former, kopplingar och ikoner.

Vinnare: Jira är bättre på automatisering, medan Miro är oöverträffat när det gäller visuella arbetsflöden. Det blir oavgjort.

3. Integrationer

Miro erbjuder integrationer med över 130 appar, och dess funktionalitet beror på dessa integrationer. Du hittar tillräckligt med integrationsalternativ för att få ut det mesta av Miro och använda det till sin fulla potential.

Å andra sidan är Jira utvecklat av Atlassian och har tillgång till dess kompletta appmarknad. Detta gör det möjligt att erbjuda tusentals integrationer med alla verktyg och plattformar.

Vinnare: Jira är den klara vinnaren här, med sin integration med över 3 000 appar via Atlassian Marketplace.

4. Samarbete i realtid

Låt oss vara ärliga: Miro är uttryckligen utformat för visuellt samarbete och idéskapande. Dess oändliga whiteboardtavlor och robusta diagramfunktioner är ingenting jämfört med de samarbetsalternativ som det erbjuder.

Dina teammedlemmar kan arbeta samtidigt på ett projekt, lämna kommentarer eller tagga andra personer. Det finns även alternativ för videosamarbete i realtid.

Betyder det att Jira ligger efter?

Inte särskilt mycket. Jira erbjuder också funktioner för samarbete i realtid mellan flera medlemmar, vilket är tillräckligt för små team. Det stöder dock inte det livevideosamarbete som krävs för brainstorming och idéskapande, som Miro erbjuder.

Om det är det du letar efter, överväg Jira-alternativ.

Vinnare: Miro är vinnaren när det gäller visuellt samarbete i realtid, även om Jira också erbjuder utmärkta samarbetsfunktioner.

5. Prissättning

När man jämför Miro och Jira i termer av prissättning märker man att båda erbjuder liknande prisplaner. Båda följer en differentierad prisstruktur, och priserna för deras planer är också likartade.

Jiras prisplaner har dock något lägre priser.

Vi rekommenderar dock att du jämför verktygen mer utifrån deras funktioner än priset. Jira är bättre för agil projektledning, medan Miro är bättre för teamsamarbete och idéskapande.

Vinnare: Enbart när det gäller prissättning har Jira en liten fördel eftersom deras paket är mer konkurrenskraftiga.

Miro vs Jira på Reddit

När vi tog debatten om Miro vs Jira till Reddit upptäckte vi att de flesta inte jämförde de två verktygen utan diskuterade hur de kunde integreras.

Det kan bero på att ingen av dem är direkta konkurrenter och att de har utformats för olika ändamål.

Jira är ett populärt projektledningsverktyg för agila team, medan Miro är en populär plattform för brainstorming och samarbete.

Båda verktygen erbjuder sömlös integration och kompletterar varandras funktioner. Om du kombinerar Miros visuella arbetsflöden och samarbetsfunktioner med Jiras funktioner för uppgifts- och ärendehantering får du en kraftfull lösning.

Upptäck ClickUp – det perfekta alternativet till Miro och Jira

Hantera dina projekt och uppgifter med hjälp av ClickUps flera avancerade vyer

ClickUp är det bästa alternativet till Jira vs Miro eftersom det erbjuder en allt-i-ett-lösning som kombinerar de bästa funktionerna från båda verktygen.

Jira är ett bra projektledningsverktyg, men kan inte mäta sig med ClickUps avancerade vyer. Det går utöver Kanban-tavlor och tidslinjer och erbjuder projektledare många fler alternativ för att hantera sina uppgifter på det sätt de vill.

Det erbjuder oöverträffad flexibilitet och anpassningsmöjligheter så att du kan skapa projektflöden som passar dina behov istället för att behöva anpassa dig till ett specifikt ramverk.

Vill du veta det bästa?

ClickUps funktioner är inte begränsade till projektledning. Precis som Miro erbjuder ClickUp många funktioner för brainstorming, idégenerering och samarbete. Från att skapa tankekartor till att bygga arbetsflöden med hjälp av whiteboards – ClickUp erbjuder allt en projektledare någonsin kan behöva.

Låt oss diskutera några specifika funktioner i ClickUp som gör det till ett utmärkt alternativ till Miro och Jira.

ClickUps konkurrerande funktion nr 1: Kanban-tavlor

Gruppera uppgifter efter status, använd drag-and-drop-kort och gör mycket mer med ClickUp Kanban Boards

Miro är utmärkt för samarbete och Jira för projektledning, men ClickUp erbjuder det bästa av två världar. Det har mer avancerade projektledningsfunktioner än Jira och samarbetsfunktioner som liknar Miros.

ClickUp Kanban Board- vyn är till exempel perfekt för att visuellt organisera alla dina projektuppgifter. Den är utmärkt för både agila team och vanliga projektledningsteam.

Du kan skapa uppgifter och deluppgifter, tilldela dem till flera personer och följa deras status med ett ögonkast.

Kolla in den bästa gratis Kanban-programvaran!

ClickUps konkurrerande funktion nr 2: Gantt-diagramvy

Skapa visuella tidslinjer och spåra uppgiftsstatus med hjälp av ClickUps Gantt-diagramvy.

ClickUps Gantt-diagram är perfekt för att skapa och hantera projektets tidsplaner. Det gör att du kan visualisera projektets beroenden, spåra uppgiftsdeadlines och sätta upp milstolpar för ditt projekt.

Det hjälper dig att hantera komplexa projekt med många uppgifter och strikta deadlines.

Den erbjuder olika projektmallar för Gantt-diagram, så du behöver inte börja från scratch. Anpassa och använd dessa färdiga mallar för att komma igång snabbare.

Det bästa är att ClickUp erbjuder många avancerade vyer för projektledning. Från tidslinjer och kalendrar till listor och tabeller kan du organisera dina uppgifter och arbetsflöden precis som du vill.

Läs vidare för att lära dig mer om den bästa gratisprogramvaran för Gantt-diagram!

ClickUps konkurrerande funktion nr 3: ClickUp Whiteboards

Skapa visuella arbetsflöden, brainstorma idéer och samarbeta med teammedlemmar i realtid med ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards är ett specialiserat verktyg för mind mapping och idégenerering. Du får också robusta projektledningsfunktioner, vilket inte är en av Miros starka sidor.

Förutom grundläggande kopplingar och former kan du med ClickUp-whiteboards bädda in klisterlappar, videor och mycket mer. Appens chattfunktion främjar teamsamarbetet genom att olika teammedlemmar kan arbeta på en tavla i realtid och dela med sig av sina synpunkter.

Kolla in ClickUps whiteboardmallar!

Priser för ClickUp

Gratis för alltid : 0 $

Obegränsat : 10 dollar per medlem och månad

Företag : 19 dollar per medlem och månad

Enterprise : Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Gör projektledning till en lek med ClickUp

Jira och Miro har unika funktioner och fördelar, men de är inte heltäckande projektledningslösningar som ClickUp.

ClickUp kombinerar de bästa funktionerna från Miro och Jira för att erbjuda en mer omfattande projektledningslösning.

Den erbjuder mer avancerade vyer än Jira för att hantera uppgifter, såsom Kanban-tavlor, tidslinjer, Gantt-diagram och kalendrar. Den innehåller också funktioner för mind mapping och diagramskapande som liknar Miro. Den har alla funktioner du behöver för effektiv projektplanering och hantering.

Vill du utforska allt som ClickUp har att erbjuda? Registrera dig för ClickUp och upptäck de funktioner för projektplanering och samarbete som det erbjuder.