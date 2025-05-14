De 10 bästa Zapier-alternativen och konkurrenterna 2025

Om tråkiga uppgifter fyller din att göra-lista är det dags att sätta en automatiseringsplattform i arbete.

Dessa kraftfulla affärsverktyg automatiserar arbetsflöden, vilket frigör tid så att du kan fokusera på viktigare uppgifter och minska risken för mänskliga fel. Du kan använda en automatiseringsplattform för att automatisera din leadhanteringsprocess, marknadsföringskampanjer, kundsupport och mycket mer.

En bra automatiseringsplattform hjälper dig att koppla ihop appar och sköta en process medan du går vidare till andra uppgifter. Zapier är ett populärt alternativ, men det finns många andra alternativ som kan passa bättre för din organisations arbetsflöde. Den här artikeln presenterar 10 smarta alternativ till Zapier som du kan utforska under 2024.

Vad är Zapier?

Zapier är en automatiseringsapp. Integrationsplattformen låter dig koppla ihop olika tjänster och appar via Zapiers gränssnitt så att de kan samarbeta för att automatisera processer och optimera ditt arbetsflöde. Zapier stöder många appar och tjänster, inklusive Google Workspace, Slack, Trello, Shopify och Salesforce. Med Zapier kan du automatisera uppgifter eller dataöverföringar mellan dessa tjänster.

Du kan skapa dessa automatiserade åtgärder, eller Zaps, i plattformens lättanvända drag-and-drop-byggare, så du behöver ingen teknisk kunskap eller kodningsfärdigheter för att utveckla komplexa automatiseringsflöden.

Anslutna tjänster kan spara tid för din organisation, minska manuell datainmatning och skapa effektivare processer för repetitiva uppgifter.

Vad ska du leta efter i alternativ till Zapier?

Om du vill ha ett alternativ till Zapier, leta efter plattformar med funktioner som:

Stort stöd för integration: Sök efter Zapier-alternativ som stöder anslutna appar och tjänster som du redan använder.

Intuitivt gränssnitt: Den plattform du väljer bör ha ett användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt för dig att Den plattform du väljer bör ha ett användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt för dig att skapa komplexa arbetsflöden.

Olika triggers och åtgärder: Triggers och åtgärder är byggstenarna i alla verktyg för marknadsföringsautomatisering, och du behöver ett verktyg med många alternativ för att kunna anpassa dina arbetsflöden.

Bra kundsupport: Du vill veta att det finns någon som kan hjälpa dig, särskilt när du behöver använda avancerade funktioner och skapa anpassade integrationer.

Rimligt pris: Prisstrukturen för dessa alternativ till Zapier varierar, så se till att du känner till den totala kostnaden för automatiseringstjänsterna och hur det passar in i din budget.

Många av dessa plattformar erbjuder gratisabonnemang, vilket är användbart för att testa deras tjänster och se om de fungerar för din organisation. Utnyttja dessa erbjudanden och se vilka Zapier-alternativ som passar dig.

De 10 bästa Zapier-alternativen att använda

1. Make

Via Make

Make är en integrationsplattform som låter dig skapa automatiserade uppgifter med ett enkelt användargränssnitt. Du kan skapa enkla och komplexa arbetsflöden med hjälp av villkorslogik i en visuell redigerare. Om du inte vet var du ska börja erbjuder Make praktiska mallar.

Få de bästa funktionerna

Det är ett mycket visuellt användargränssnitt med en dra-och-släpp-byggare som gör det möjligt för vem som helst att skapa automatiserade arbetsflöden. Det kräver inga tekniska kunskaper eller kodningsfärdigheter.

Den integreras med tusentals appar, vilket gör den till ett bra alternativ till Zapier som kan öka din produktivitet med obegränsade interna uppgifter (beroende på vilken betald plan du har).

Dess villkorliga logikintegration hjälper till att automatisera uppgifter från specifika utlösare och omständigheter så att plattformen kan utföra mer utan din inblandning.

Skapa begränsningar

Det finns ingen glidande skala i prisstrukturen; om du använder en automatisering mer än vad din nuvarande plan tillåter hamnar du i nästa (och dyrare) prisnivå.

Skapa prissättning

Gratis

Core: från 10,59 $/månad

Pro: från 18,82 $/månad

Team: från 34 $ per månad

Enterprise: planer tillgängliga; kontakta oss för prisinformation

Gör betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 350 recensioner)

2. Pipedream

Via Pipedream

Pipedream är ett alternativ till Zapier som låter dig skapa arbetsflöden utan kod och ger dig kontroll på kodnivå när det behövs. Använd Pipedream för att koppla ihop olika tjänster och appar, och skapa sedan triggers och åtgärder för att automatisera uppgifter och dataflöden.

Pipedreams bästa funktioner

Den ger dig full kontroll över din automatisering på kodningsnivå, med stöd för Node.js, Python och mer.

Dess integrerade AI-verktyg för automatisering kan hjälpa dig att snabbt skapa arbetsflöden. Tala om för Pipeline vilka uppgifter du vill utföra.

Den har stöd för integrationsprocesser med över 1 400 API:er.

Begränsningar för Pipedream

Den låga kodplattformen är inte lika användarvänlig som vissa Zapier-alternativ, så det kan ta längre tid för nya användare att lära sig den.

Pipedream-priser

Gratis

Basic: 29 $/månad

Avancerad: 149 $/månad

Företag: 749 $/månad

Företag: Begär en offert

Pipedream-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (14 recensioner)

Capterra: 5/5 (4+ recensioner)

3. Workato

Via Workato

Workato är en molnbaserad integrationsplattform som använder kraften i AI för att hjälpa organisationer att automatisera arbetsflöden. Plattformen integrerar över 1 000 appar och tjänster för att förbättra din IT, HR och mycket mer.

Workatos bästa funktioner

Dess AI-drivna verktyg kan hjälpa dig att ompröva arbetsflöden, få insikter från data och bygga smartare automatisering.

Den har utmärkta säkerhetskontroller som hjälper dig att hålla data säkra, även när du flyttar dem genom datapipelines och arbetsflöden.

Den ansluter till över 1 000 appar och tjänster, inklusive Zendesk, Salesforce, Oracle och Quickbooks.

Begränsningar för Workato

Du kan stöta på problem när du försöker flytta stora mängder data genom automatiseringar.

Priser för Workato

Kontakta oss för prisinformation

Workato-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (360+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 50 recensioner)

4. Parabola

Via Parabola

Parabola är ett alternativ till Zapier med en visuell drag-and-drop-redigerare där du kan automatisera även de mest komplexa processerna. Det är praktiskt för att analysera data, vilket innebär att du spenderar mindre tid på kalkylblad och mer tid på att använda data.

Parabolas bästa funktioner

Dess kodfria gränssnitt gör det möjligt att hämta data från olika källor, inklusive kalkylblad, PDF-filer och e-postmeddelanden, och sammanställa dem i en enda dataset.

De förkonfigurerade integrationerna gör det enkelt att ansluta API:er för att samla in och omvandla data.

Du kan skapa arbetsflöden och se resultaten i realtid, vilket gör det enklare att testa och justera dina integrationer i den användarvänliga redigeraren.

Parabolas begränsningar

Det kan uppstå mindre fördröjningar med större datamängder, så var beredd på att vänta när du flyttar stora mängder data.

Parabola-priser

Basic: gratis

Solo: 80 $/månad

Team: kommer snart

Avancerad: Kontakta oss för prisinformation

Parabola-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3+ recensioner)

5. Integrately

Via Integrately

Integrately är ett alternativ till Zapier som väcker stort intresse tack vare sina integrationsfunktioner med ett klick och sin högt rankade livechatt-support. Denna plattform är värd att utforska om du vill ha ett enkelt sätt att skapa automatiserade arbetsflöden.

Integratelys bästa funktioner

Ett fantastiskt supportteam som vunnit priser för sin högt rankade livechatt-support.

Ett bra alternativ för automatisering, med stöd för över 1 100 appar, inklusive Mailchimp, Trello, Slack, ClickUp och Microsoft Suite.

Utmärkta färdiga mallar för automatisering av arbetsflöden som du kan implementera med ett enda klick.

Integrately-begränsningar

Det finns inte mycket dokumentation om felmeddelanden, så du kanske inte vet varför ditt automatiseringsverktyg inte fungerar korrekt.

Integrately-priser

Gratis

Startpaket: 29,99 $/månad

Professional: 49 $/månad

Tillväxt: 124 $/månad

Företag: 299 $/månad

Integrately-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (580+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (310+ recensioner)

6. Anypoint Platform

Via Anypoint Platform

Anypoint Platform från Mulesoft är en integrationsplattform som hjälper din organisation att koppla samman sina appar och tjänster för automatiserade affärsprocesser. Mer tekniskt kunniga användare kan använda kodning för att skapa automatiseringsverktyg, medan icke-tekniskt kunniga användare kan använda plattformens klicka-och-dra-gränssnitt för att bygga sina arbetsflöden.

Anypoint Platforms bästa funktioner

Den erbjuder AI-automatiseringsverktyg som hjälper dig att skapa smartare arbetsflöden och koppla samman tjänster på ett mer effektivt sätt.

Hundratals färdiga arbetsflöden gör det enkelt att automatisera dina affärsverktyg och eliminera tråkiga uppgifter.

Välutbildade servicerepresentanter hjälper dig att skapa det automatiseringsverktyg du behöver för de mest komplexa arbetsflödeslösningarna.

Begränsningar för Anypoint Platform

Den är otroligt funktionsrik, vilket kan komplicera saker och ting för de flesta organisationer och leda till att du betalar för verktyg som du inte använder.

Priser för Anypoint Platform

Kontakta oss för prisinformation

Betyg och recensioner av Anypoint Platform:

G2: 4,5/5 (över 610 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 560 recensioner)

7. IFTTT

Via IFTTT

IFTTT, som står för If This Then That, är en webbaserad plattform som automatiserar onlinetjänster och enheter. Du kan ställa in applets eller automatiserade arbetsflöden som aktiveras mellan olika appar och enheter som svar på specifika händelser och förhållanden. Detta alternativ till Zapier är praktiskt för hemautomatisering.

IFTTT:s bästa funktioner

IFTTT-appen gör det enkelt att automatisera ditt smarta hem. Du kan tända lamporna när du kommer hem eller skicka ett meddelande till en nära och kär när du går hemifrån.

Den stöder ett brett utbud av onlinetjänster och smarta enheter, inklusive appar för sociala medier, produktivitetsverktyg och hemautomatiseringssystem.

Det användarvänliga gränssnittet utan kod gör det enkelt att använda, även om du saknar tekniska kunskaper.

IFTTT-begränsningar

Du kanske tycker att detta lättanvända verktyg är för enkelt för dina automatiseringsbehov.

IFTTT-priser

Gratis

IFTTT Pro: 2,50 $/månad

IFTTT Pro+: 5 $/månad

IFTTT-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

8. Pabbly Connect

Via Pabbly Connect

Pabbly Connect är en integrations- och automatiseringsplattform som är ett kraftfullt alternativ till Zapier. Den låter dig flytta data mellan populära tjänster och appar när specifika åtgärder eller händelser utlöser det. Arbetsflöden kan vara enkla eller komplexa, eftersom Pabbly Connect möjliggör automatisering i flera steg.

Pabbly Connects bästa funktioner

Den aktiva online-communityn kring Pabbly Connect är en hjälpsam resurs när du stöter på automatiseringsutmaningar.

Den kan anslutas till de flesta webbtjänster, inklusive Facebook, Calendly, HubSpot och Gmail.

Det användarvänliga gränssnittet gör det enkelt att skapa uppgifter för alla avdelningar i din organisation, inklusive säljteamet och HR-gruppen.

Begränsningar för Pabbly Connect

Felsökning kan vara tidskrävande. Det finns få inbyggda korrigeringsfunktioner för fel, och du behöver teknisk support.

Pabbly Connect-priser

Pabbly Plus Standard: 49 $/månad

Pabbly Plus Pro: 99 $/månad

Pabbly Plus Ultimate: 199 $/månad

Pabbly Connect-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (4+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 65 recensioner)

9. Celigo

Via Celigo

Celigo är en molnbaserad integrationsplattform som organisationer ofta använder för att förbättra den operativa effektiviteten eller kundupplevelsen. Den kopplar samman olika applikationer och automatiserar dataflöden för att göra processerna mer effektiva och minska risken för mänskliga fel. Celigo är särskilt användbart för automatisering på företagsnivå.

Celigos bästa funktioner

Dess AI-verktyg kan hantera fel och förbättra automatiseringen.

De många fördefinierade automatiseringsmallarna kan göra tråkiga arbetsflöden enkla med bara några klick.

De rollbaserade åtkomstkontrollerna gör det enkelt att hantera vem som kan initiera arbetsflöden och få åtkomst till andra verktyg inom plattformen.

Celigos begränsningar

Eftersom den innehåller automatisering på företagsnivå kan vissa mindre organisationer tycka att de betalda abonnemangen överstiger deras budget.

Celigos prissättning

Kontakta oss för prisinformation

Celigo-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (410+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 50 recensioner)

10. Tray

Via Tray

Tray är ett av Zapier-alternativen som erbjuder en visuell plattform utan kod för att skapa, anpassa och hantera integrationer och automatiseringsprocesser. Det är ett praktiskt sätt att ansluta CRM-system, marknadsföringsprogramvara och datalagring för att automatisera manuella uppgifter.

Tray bästa funktioner

Den visuella arbetsflödesbyggaren gör det enkelt att ställa in triggers för att initiera arbetsflöden från specifika händelser.

Dess villkorliga logik hanterar olika scenarier utan problem.

Analyser visar hur integrationerna fungerar och hur dina system hanterar automatiseringsprocessen.

Begränsningar för fack

Tray kan vara dyrare än vissa Zapier-alternativ, och det finns ingen gratisplan för mindre organisationer.

Priser för fack

Kontakta oss för prisinformation

Betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 130 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (10+ recensioner)

Om du behöver koppla samman två eller flera appar och webbtjänster kan dessa 10 alternativ till Zapier erbjuda kraftfulla automatiseringsfunktioner som hjälper dig att uppnå mer utan att slösa tid. Men de är inte de enda integrationsverktygen som finns tillgängliga, och inte heller de enda du bör använda.

För att optimera dina projektledningsuppgifter och underlätta automatiseringen av arbetsflödet, vänd dig till ClickUp. Den projektledningsplattform du redan känner till och uppskattar är oumbärlig för team som vill öka sin produktivitet.

Optimera projektledningen med ClickUp Komplettera dina automatiseringar och få mer gjort med ClickUps ekosystem för projektledning.

Öka din organisations produktivitet genom att ansluta ClickUp till resten av din teknikstack. ClickUp integreras med över 1 000 appar och tjänster, inklusive populära CRM-verktyg, designplattformar och marknadsföringstjänster. Du kan även länka ditt ClickUp-konto till Zapier för att skapa och automatisera arbetsflöden som ansluter ClickUp till andra webbtjänster.

ClickUps integrationer, i kombination med den inbyggda funktionen ClickUp Automations, gör att du kan automatisera repetitiva åtgärder och effektivisera processer. Du kan skapa tilldelningsbara uppgifter i ClickUp när specifika händelser, såsom mottagande av en ny lead eller serviceticket, inträffar i dina integrerade appar.

Plattformens inbyggda flexibilitet gör att du kan skapa anpassade arbetsflöden som passar dina behov, oavsett om det gäller att hantera en marknadsföringskampanj, ett mjukvaruutvecklingsprojekt eller försäljningspipeline. Du får rätt arbetsflöde för varje process, varje gång.

📮 ClickUp Insight: 30 % av arbetstagarna tycker att det är mentalt svårt att koppla bort sig från arbetet, och endast 8 % sätter upp tydliga gränser för aviseringar och arbetsmeddelanden. Utan tydliga gränser tar arbetet över allt annat. ⚡Använd ClickUps Me Mode för att fokusera på dina uppgifter och hålla distraktioner borta. Anpassade automatiseringar kan ta bort alla repetitiva uppgifter från din att göra-lista, medan ClickUp Brain, den inbyggda AI-assistenten, hjälper dig att planera dina dagar. Inga fler panikartade incheckningar, bara AI-drivna sammanfattningar och smidiga automatiserade arbetsflöden!💫 Verkliga resultat: Lulu Press sparar 1 timme per dag per anställd med hjälp av ClickUp Automations – vilket leder till en 12-procentig ökning av arbetseffektiviteten.

ClickUps bästa funktioner

Den integreras med Zapier och över 1 000 andra appar och tjänster.

Den ger dig total kontroll över dina arbetsflöden så att du kan organisera komplexa affärsprocesser, inklusive försäljnings- och marknadsföringsdata.

De enastående samarbetsverktygen gör att du kan kommunicera med teammedlemmarna och se till att alla får den information de behöver.

Begränsningar för ClickUp

Det är inte ett riktigt alternativ till Zapier, eftersom du inte kan ansluta två webbtjänster via ClickUp-plattformen.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Är du redo att ta din projektledning och automatisering av arbetsflöden till nästa nivå? ClickUp gör det möjligt för dina team att arbeta effektivt, automatisera uppgifter och samarbeta.

Med omfattande support och integrationsalternativ, inklusive anslutning till Zapier, kan du skapa de anpassade arbetsflöden du behöver för att säkerställa ett smidigt dataflöde mellan alla appar i din teknikstack.

Registrera dig för ClickUp idag och upplev skillnaden i hanteringen av dina uppgifter och projekt.