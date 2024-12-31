Hur man skapar ett schema i Google Sheets (med mallar)

Du har förmodligen använt Google Workspace i flera år. Men visste du att du enkelt kan skapa mallar och scheman i Google Sheets?

Vissa av oss blev förvånade över att lära sig hur man kan skapa ett schema som till exempel:

En daglig schemamall för dina perfekta morgon- och kvällsrutiner

En mall för personalens schema för ditt teams 4-dagars arbetsvecka

Ett schema för skolan och träningen för ditt barns fotbollssäsong

Låter ganska användbart, eller hur?

I den här artikeln visar vi dig enkla steg för att skapa ett dagligt schema i Google Sheets, spara det som en mall och skapa regler för att automatiskt markera vissa uppgifter och händelser. Och om du känner dig begränsad av Sheets presenterar vi också ett överlägset och mer kraftfullt alternativ – ClickUp!

Nu kör vi igång! 🏁

⏰ 60-sekunders sammanfattning Google Sheets kan användas för att skapa olika schemamallar, till exempel dagliga rutiner, medarbetarscheman och skolscheman.

Använd villkorlig formatering för att markera specifika uppgifter som möten eller personliga aktiviteter, så att schemat blir praktiskt och lätt att följa.

Google Sheets saknar funktioner för uppgiftshantering, inbyggda integrationer och skalbarhet jämfört med modern kalenderprogramvara.

Moderna kalenderverktyg erbjuder uppdateringar i realtid, uppskattningar av uppgifter, flera kalendervyer och bättre funktioner för projektplanering.

ClickUp erbjuder en omfattande produktivitetsplattform med funktioner som flera projektvyer, inbyggda integrationer, mobil åtkomst och tidsspårning.

ClickUps kalendervy gör det möjligt att visualisera arbete, omplanera uppgifter och hantera projektets tidsplan på ett flexibelt och enkelt sätt.

Hur man skapar ett dagligt schema i Google Sheets

1. Öppna en veckoplaneringsmall från Google Sheets mallgalleri genom att välja Ny > Google Sheets > Från en mall

2. Välj mallen Schema.

4. Nästa steg är valfritt. Markera de övre och nedre cellerna för att ändra mallens bakgrundsfärg. Gör sedan samma sak med textcellerna (Anteckningar, Att göra).

5. Lägg till dina schemaposter

6. Skapa villkorliga formateringsregler för att färgkoda möten, händelser, möten och påminnelser genom att klicka på knappen Välj Alla under formelfältet.

7. Högerklicka var som helst på arket > Visa fler cellåtgärder > Villkorlig formatering

Om du har svårt att skapa färgkategorier, ta en kort paus här! Stressa inte för mycket över att få ditt schema att se Pinterest-värt ut. Det viktigaste är att det är praktiskt.

I exemplet nedan har jag skapat fem regler med tre färgkategorier (möten, personligt och fokusering):

Om texten innehåller "mtg", markera cellen med grönt.

Om texten innehåller ”deep work”, markera cellen med blått.

Om texten innehåller ”lunch”, markera cellen med lila färg.

Om texten innehåller "appt", markera cellen med lila färg.

Om texten innehåller ”walk the doggo”, markera cellen med lila färg.

Nu är det din tur!

8. Öppna rullgardinsmenyn under Formatregler för att tillämpa en regel. Justera sedan den stil du vill ha under Formateringsstil.

9. Spara som en ny mall genom att lägga till Mall i dokumentets titel.

10. Klicka på mappikonen bredvid arkets titel > ikonen Ny mapp.

11. Namnge mappen och klicka på ikonen Bockmarkering för att spara.

12. Klicka på Flytta Här för att spara schemamallen i den mapp du skapade.

Gott så! Nu har du ett nytt dagligt schema som du kan återanvända och anpassa efter eget tycke och smak.

Vi har fler Google Workspace-resurser och rekommendationer om du letar efter andra alternativ för att förbättra din planering! ⬇️

Fler handledningar för Google Sheets och Docs

Schemaläggningsmallar i Google Sheets

Google Sheets vs. modern kalenderprogramvara

Jag förstår, livet händer: din bärbara dator går sönder. Riley skickar ett sms om att deras fotbollstränare ändrar träningstiderna från tisdagar till torsdagar. Projektet som är några veckor från att avslutas blir försenat.

Jag vet inte hur det är med dig, men tanken på att redigera rader och kolumner i ett kalkylblad ger mig redan teknisk huvudvärk. Det som borde ta mindre än en minut att uppdatera tar på något sätt lika lång tid som ett avsnitt av The Great British Bake Off.

Jämfört med modern kalenderprogramvara som kan omvandla ett statiskt schema till en realtidsresurs har Google Sheets tre uppenbara nackdelar:

Inga funktioner för uppgiftshantering för att kommunicera eller samarbeta med andra Ingen inbyggd integration med projektledningssystem Ingen potential att skala upp

Om du tänker: ”Men Google Sheets är gratis och jag har inte tid att lära mig ett nytt program!” förstår jag dig helt och hållet. Allt som allt, hur skulle du känna om ett modernt kalenderprogram kunde göra detta åt dig:

Rapporteringsfunktioner för bättre projektplanering i framtiden? Förberett.

Uppskattningar av uppgifter för att planera i förväg för oförutsedda hinder? Aktiverat.

Flera kalendrar på en skärm? Klart.

Om du är nyfiken på hur man hanterar flera kalendrar kan du förresten kolla in denna hjälpsamma guide med våra bästa tips.

I efterhand är modern kalenderprogramvara en tidsbesparande nödvändighet. Och du har gratis alternativ till Google Sheets! Den bästa gratisprogramvaran? Jag är så glad att du frågade.

📮ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare använder personliga strategier för tidshantering. Men de flesta verktyg för arbetsflödeshantering erbjuder ännu inte robusta inbyggda funktioner för tidshantering eller prioritering, vilket kan hindra effektiv prioritering. ClickUps schemaläggnings- och tidsspårningsfunktioner kan hjälpa dig att omvandla gissningar till datadrivna beslut. Det kan till och med föreslå optimala fokusfönster för uppgifter i din kalender. Skapa ett anpassat tidshanteringssystem som anpassar sig efter hur du faktiskt arbetar!

Bonus: Månadskalendermallar för Google Sheets!

ClickUp: ett gratis alternativ till Google Sheets

ClickUp är den ultimata produktivitetsplattformen som gör det möjligt för team att hantera projekt, samarbeta smartare och samla allt arbete i ett enda verktyg. Oavsett om du är nybörjare på produktivitetsappar eller en erfaren schemaläggare kan ClickUps anpassningsmöjligheter hjälpa dig att forma dina bästa dagar! ✨

Prova ClickUp Visualisera arbete, omplanera uppgifter och hantera projektets tidslinjer med den flexibla ClickUp-kalendervyn.

En modern kalenderprogramvara som ClickUp erbjuder mer än bara att skapa en mall för dagliga scheman:

Flera projektvyer, inklusive Gantt-diagram Kanban-tavlor och ClickUp-tabeller

Inbyggda integrationer med andra appar för att upprätthålla ditt nuvarande arbetsflöde

Beskrivningar av uppgifter/händelser för att snabbt förstå deras innebörd

Mobil åtkomst så att du alltid är uppdaterad när du är på språng

Återkommande uppgifter så att inget faller mellan stolarna

Kan delas med teammedlemmar och gäster

Tidsspårning och timuppskattning

Bonus: Appar för digital planering!

Vad skulle du vilja åstadkomma på jobbet eller hemma om du hade extra tid över under veckan? Med ClickUps kalendervy är allt möjligt! 🔮