De 10 bästa gratis AI-verktygen för Google Sheets som optimerar dina kalkylblad

Med fler och fler AI-applikationer (artificiell intelligens) som lanseras på marknaden varje dag är möjligheterna med AI-verktyg oändliga.

Från automatisering av rutinuppgifter och optimering av leveranskedjor till att upptäcka cybersäkerhetshot i realtid och göra marknadsanalyser – användningsområdena för AI är lika mångsidiga som omfattande.

En av AI:s populära tillämpningar är att förbättra funktionaliteten hos befintliga verktyg. Google Sheets är till exempel ett kraftfullt verktyg för uppgiftshantering och produktivitet i sig, och med AI kan du utöka dess funktioner ännu mer.

Om du letar efter ett AI-verktyg att använda med Google Sheets för att öka produktiviteten, fortsätt läsa. Det här blogginlägget diskuterar de bästa AI-verktygen för Google Sheets som ger en förbättrad kalkylbladsupplevelse och hjälper dig att få mer gjort snabbt.

Alla AI-verktyg är inte lika. Så här identifierar du de som passar bäst för din användning av Google Sheets.

Enkel integration: Du bör kunna konfigurera AI-verktyget i Google Sheets utan några speciella inställningar. Med andra ord bör du kunna komma igång utan hjälp av teknisk support.

Användarvänlighet: Du bör snabbt kunna förstå hur verktyget fungerar och hur du får det att göra det du behöver.

Funktionalitet: Verktyget för AI i Google Sheets bör vara utformat för att göra precis det du använder det till, vare sig det är NLP för extrahering, bearbetning och analys av dummy-data, automatisering av uppgifter eller prediktiv analys.

Anpassning: Ett bra AI-verktyg låter dig anpassa det efter dina behov, till exempel genom att integrera det med andra verktyg och plattformar.

Skalbarhet: AI-verktyget ska kunna hantera ökad kapacitet om dina projekt växer i storlek eller komplexitet.

Säkerhet: Välj ett generativt AI-verktyg som följer lagar om dataskydd och säkerhet och har robusta krypteringsåtgärder för att skydda mot intrång.

Uppdateringar: Med regelbundna uppdateringar bör AI i Google Sheets kunna hantera prestandaproblem och hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen.

Att välja det bästa alternativet för ditt företag är en utmanande uppgift. Om du inte letar efter en gratis lösning är köp av kalkylbladsprogramvara en investering som kräver motivering.

AI-kalkylbladsverktygen ska hjälpa dig att optimera den tid och ansträngning du lägger på kalkylblad. Oroa dig inte – vi har gjort vår hemläxa. Kolla in vår lista med de 10 bästa alternativen för AI för Google Sheets:

1. ClickUp – Bäst för projektledningsintegration

ClickUp är en holistisk plattform för projektledning. Ett av dess AI-användningsfall är att optimera Google Sheets på ett välorganiserat och samarbetsinriktat sätt.

Använd ClickUps funktioner för uppgiftshantering tillsammans med Google Sheets kalkylbladsfunktioner. Skapa kraftfull automatisering, till exempel automatiska uppdateringar av kalkylblad med nya ClickUp-uppgifter, synkronisering av status och överföring av tidrapporteringsdata till kalkylblad.

ClickUp Brain kan generera mallar, fylla i specifika kalkylbladsformler och till och med sammanfatta kalkylbladsdata i ett specificerat, strukturerat format, vilket gör det enklare att analysera trender och fatta välgrundade beslut. Detta förenklar komplexa processer och eliminerar manuella uppgifter, så att du kan fokusera på strategiska initiativ.

För dig som letar efter en plattformsbaserad lösning erbjuder ClickUps tabellvy möjlighet att enkelt hantera databaser, lager och olika informationsuppsättningar.

Upptäck ClickUps tabellvy Dra och släpp uppgifter i ClickUp Table View för enkel organisering

Anpassa ClickUps redigerbara kalkylbladsmall för olika ändamål, från att skapa enkla kalkylblad och bokföring till omfattande resurs- och dagsplanering.

Ladda ner den här mallen Lagra, organisera och analysera din resursplanering och dagliga planering med hjälp av denna redigerbara kalkylbladsmall från ClickUp.

Organisera, visualisera och hantera dina data enkelt med denna kraftfulla mall.

Slipp manuell inmatning : Automatisera dataimporten för att : Automatisera dataimporten för att spara tid och undvika fel.

Räkna siffror som ett proffs : Skapa anpassade formler och ekvationer för enkla beräkningar

Följ framstegen med ett ögonkast: Njut av intuitiva bilder som håller dig uppdaterad om projekt och investeringar.

Slutligen kan du utnyttja potentialen i ClickUp + Zapier Integration för att arbeta smidigt i Google Sheets. Automatisera uppgifter, effektivisera datahanteringen och öka produktiviteten som aldrig förr.

ClickUps bästa funktioner

Skapa uppgifter med anpassade statusar för att hålla koll på dem, t.ex. "Levererat", "Beställt" och "Att göra" i ditt projektledningskalkylblad.

Skapa rader i Google Sheets med hjälp av Zapier-integrationen; skicka triggmeddelanden när uppgifter, listor eller mappar läggs till eller ändras.

Skapa tabeller med omfattande data och insikter för allt från restauranger till konkurrenter med hjälp av ClickUp Brain

Upptäck ClickUp Brain Använd ClickUp Brain för att extrahera insikter från komplexa tabeller, mötesanteckningar och blogginlägg.

Kategorisera och lägg till attribut för att hantera kalkylbladsposter med olika fältnamn, beroende på din användning.

Fyll i specifika kalkylbladsformler och sammanfatta data i dina Google Sheets med ClickUp Brain.

Förbättra spårningen av celler/värden med taggar, beroendevarningar och tidsmätningsfunktioner.

Skapa dokument med anpassade formler och formatering snabbt

Säkerställ processstandardisering med ClickUps generativa AI, som integreras fullt ut med Google Drive.

Begränsningar för ClickUp

Alla ClickUp-funktioner är för närvarande inte tillgängliga i mobilappen.

ClickUp Brain är endast tillgängligt i betalda abonnemang.

Priser för ClickUp

ClickUp erbjuder fyra prisplaner:

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 dollar per månad per användare

Företag: 12 dollar per månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4000 recensioner)

2. Ajelix – Bäst för automatiserad databehandling

via Ajelix

Om du letar efter en SaaS-produkt med AI-modeller för att skriva formler, översätta kalkylblad, generera mallar och skapa rapporter med hjälp av AI, är Ajelix något för dig.

Ajelix är en AI-lösning för dataanalytiker, Google Sheets- och Excel-användare som vill förbättra sin produktivitet. Med hjälp av avancerade modeller för artificiell intelligens och naturlig språkbehandling förstår Ajelix vad användarna vill åstadkomma.

Använd till exempel Excel Formula Generator för att beskriva formeln för att beräkna inmatningsvärdena, så genererar Ajelix korrekt Excel-syntax.

Ajelix AI-drivna bot genererar svar om Excel, kan ge exempel och förklara begrepp. Denna kraftfulla formelgenerator eliminerar det manuella arbetet med att söka efter formler för specifika uppgifter. Ajelix integreras med Excel och Google Sheets.

Ajelix bästa funktioner

Skapa formler i Google Sheets baserat på textinmatning, vilket gör det enklare även för nybörjare att utföra komplexa beräkningar.

Skapa visuellt tilltalande rapporter på mindre än en minut med ChatGPT-integrationen för dataanalys.

Optimera din kod för bättre läsbarhet och felsök den 10 gånger snabbare

Skapa kalkylbladsmallar utifrån dina nyckelord med AI

Ajelix begränsningar

Månatliga begäranbegränsningar i gratispaketet kan begränsa användare med komplexa arbetsbehov.

Beroende på uppdateringar och ML/modeller kan det ibland förekomma felaktigheter som måste granskas av användaren.

Ajelix prissättning

Gratis

Standard: 9,99 $ per månad

Företag: 19,95 dollar

Ajelix betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

3. SheetAI. app – Bäst för AI-driven dataanalys

SheetAI. app förenklar din upplevelse av Google Sheets med AI-drivna funktioner som automatiserar repetitiva uppgifter såsom textredigering. Den konverterar också inmatade värden till dataanalys och visualisering för pivottabeller för att representera komplexa data i ett förenklat format.

Dessutom kan du köra variationer av ChatGPT-3-prompter direkt i dina kalkylblad. Oavsett om du är affärsanalytiker eller finansproffs kommer du att uppskatta det intuitiva gränssnittet och de automatiserade dataanalysfunktionerna som effektivt kan utföra vanliga kalkylbladsuppgifter.

SheetAI. appens bästa funktioner

Skapa taglines, tillämpa taggmatchning och översätt inmatad text genom att hämta relevanta detaljer från användardatabasen med hjälp av AI.

Använd DALL•E i kalkylbladet för att skapa AI-drivna bilder från grunden med hjälp av promptar.

Få insikter och rekommendationer baserade på datamönster och trender med hjälp av SheetAI. app som en koefficient-sidpanel.

Stöd för datatillägg via text och URL:er

SheetAI. appens begränsningar

Begränsad kompatibilitet med avancerade kalkylbladsfunktioner och formler för vissa appar eller plattformar.

Kan inte utföra andra kalkylbladsuppgifter som kräver mänskligt omdöme eller kreativitet, såsom att skriva rapporter baserade på data från pivottabellen.

SheetAI. app-priser

Gratis

Formula Genie: 2 $/månad

Obegränsat: 6 $/månad

SheetAI. appbetyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

4. XLMiner Analysis ToolPak – Bäst för avancerad statistisk analys

via Google Workspace Marketplace

XLMiner Analysis ToolPak finns som tillägg till Google Sheets och erbjuder användarna ett avancerat verktyg för dataanalys, som inkluderar funktioner som Fourier-analys, klustring, tidsserieprognoser och mycket mer.

Genom att integrera funktionerna i XLMiner Analysis ToolPak kan du effektivisera ditt arbetsflöde och utföra komplexa dataanalysuppgifter direkt i dina kalkylblad. Det är idealiskt för företag med avancerade dataanalysuppgifter, såsom finansiella prognoser och marknadsundersökningar.

XLMiners bästa funktioner

Importera data, utför analyser och visualisera resultat – allt på samma plattform.

Välj den typ av analys du vill utföra, helt smidigt.

Arbeta effektivt med stora datamängder, eftersom det har varit en del av Microsoft Office i över 20 år.

Gör avancerad dataanalys tillgänglig även för dem som kanske inte har så stor erfarenhet av AI-statistik.

Anslut det och utvinna data enkelt från valda Google Sheets.

Begränsningar för XLMiner

Plattformen är benägen att drabbas av fördröjningar, vilket kan störa arbetsflödet och frustrera användarna.

Saknar avancerade funktioner, anpassningsmöjligheter och analysmetoder som erbjuds av andra specialiserade statistikprogram av ny generation som drivs av GPT-formler.

Priser för XLMiner

Starter: 9,95 $ per användare och månad

XLMiner-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

5. MonkeyLearn – Bäst för taggning i Google Sheets

via MonkeyLearn

Vill du slippa manuella och repetitiva uppgifter när du bearbetar textrader i Google Sheets? MonkeyLearns API-nyckel, som bygger på maskininlärningskunskap, automatiserar textanalysen åt dig.

Det hjälper till att fastställa konsekventa taggningskriterier, vilket säkerställer felfri dataanalys med en eller flera taggar i ett specificerat format och snabbare insikter i kalkylbladet. Detta verktyg är perfekt för små till medelstora företag, marknadsförings- och säljteam samt kundtjänstleverantörer.

MonkeyLearn bästa funktioner

Få snabbare insikter från data med automatiserad analys

Skapa anpassade rapporter med Google Sheets eller dina egna BI-verktyg

Kombinera och filtrera efter flera datainmatningar, inklusive datum och anpassade fält.

Kom snabbt igång med färdiga modeller som nyckelordsutvinning eller sentimentanalys.

Begränsningar för MonkeyLearn

Begränsat stöd för integration med Google Sheets

Begränsad information om hur verktyget används, vilket kan vara problematiskt för förstagångsanvändare.

Priser för MonkeyLearn

Grundläggande: Gratis

MonkeyLearn API: 299 dollar per månad med 10 000 sökningar per månad

MonkeyLearn Studio: Anpassad prissättning

MonkeyLearn-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

6. FormulasHQ – Bäst för textanalys och sentimentdetektering

via FormulasHQ

FormulasHQ är ett AI-verktyg som är utformat för att förändra hur användare interagerar med Google Sheets och Excel. Andra tillämpningar inkluderar att skapa anpassade formler baserade på naturligt språk, skriva Apps Script- eller VBA-koder och konstruera regex-mönster för textmanipulation.

Det gör det möjligt för användare att skapa komplexa formler eller automatisera repetitiva uppgifter i Google Sheets utan att behöva ha programmeringskunskaper.

FormulasHQ:s bästa funktioner

Förenkla komplexa textmönster med verktyget Regular Expression, som möjliggör robust mönsterigenkänning och dataextrahering.

Säkerställ tillgänglighet och effektivitet på olika språk, inklusive engelska, hindi, spanska, franska och turkiska.

Få omedelbar hjälp med att generera idéer med inbyggda ChatGPT-prompter.

Automatisera uppgifter och förbättra Google Sheets funktioner med VBA-integration

Begränsningar för FormulasHQ

Effektiviteten hos AI-genererade formler och kodskript beror i hög grad på hur du beskriver det önskade resultatet.

Vissa avancerade funktioner, särskilt de som involverar VBA eller Apps Script, kanske inte är helt kompatibla med alla versioner av Google Sheets.

Priser för FormulasHQ

Grundläggande: Gratis

Årsabonnemang: 4,33 dollar per månad

Formula Pro: 5,99 $ per månad

FormulasHQ-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

7. Coefficient – Bäst för formelgenerering

via Coefficient

Coefficient är ett datahanteringsverktyg som gör det möjligt att automatiskt importera och analysera stora datamängder i Google Sheets. Det genererar snabbt insiktsfulla visualiseringar och automatiserar repetitiva uppgifter med hjälp av fördefinierade mallar för Google Sheets-instrumentpaneler.

AI-verktyget med ett dynamiskt kalkylbladsgränssnitt för Google Sheets är för närvarande tillgängligt för Salesforce, HubSpot, Snowflake, MySQL och PostgreSQL, vilket gör det perfekt för medelstora till stora företag som hanterar stora datamängder.

Koefficientens bästa funktioner

Starta fördefinierade Google Sheets-mallar direkt

Automatisera uppdateringar av kalkylblad och dataprocesser för att driva live-rapporter och dashboards.

Anslut valfri datakälla eller affärssystem till Google Sheets och hämta data med ett enda klick.

Exportera data i bulk från Google Sheets till dina källsystem med dess tvåvägssynkroniseringsfunktion.

Aktivera Slack- och e-postaviseringar för att meddela användare om ändringar eller viktiga insikter, till exempel ändringar i cellvärden eller villkor.

Koefficientbegränsningar

Beroende på textinstruktioner

Förlitar sig i hög grad på historiska data

Kräver kunskap om GPTX()-funktioner

Koefficientprissättning

Grundläggande: Gratis

Startpaket: 59 $ per månad

Pro: 119 dollar per månad

Företag: Anpassad prissättning

Koefficientbetyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

8. Excel Formula Bot – Bäst för att generera skript och reguljära uttryck

via Formula Bot

Excel Formula Bot är ett AI-verktyg för Google Sheets och Excel som stöder uppgifter utöver de vanliga kalkylbladsformlerna, såsom skript, grundläggande uppgifter, regex, kalkylbladsskapande och SQL.

Denna AI-chatbot är ny på marknaden och innebär en stor förändring för användare av Google Sheets. Excel Formula Bot är en GPT-copilotflik som gör det enklare att skapa komplexa formler genom att omvandla enkla instruktioner på engelska till formler.

Excel Formula Bots bästa funktioner

Skapa SQL-frågor från användardatabastabeller och textinstruktioner

Skapa VBA- och Apps Script-koder för att automatisera uppgifter i Google Sheets

Skapa kalkylblad för alla situationer, till exempel tids- och utgiftsrapporter.

Använd AI för att analysera data i Google Sheets, skapa tabeller eller diagram, svara på frågor och utföra specifika åtgärder i kalkylblad, till exempel att tillämpa ett strukturerat format för en viss uppgift.

Begränsningar för Excel Formula Bot

Kanske inte kan hantera unika och komplexa scenarier som kräver kreativa eller okonventionella formler.

Ger inte alltid korrekta eller optimala formler, särskilt för specifika problem.

Priser för Excel Formula Bot

Gratis plan: 0 $ per månad

Pro-abonnemang: 9 dollar per månad

Betyg och recensioner av Excel Formula Bot

G2: 4,5/5 (89 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. Simple ML for Sheets – Bäst för integration av maskininlärning

via Simple ML for Sheets

Simple ML for Sheets är ett tillägg för Google Sheets som låter dig lösa de vanligaste uppgifterna inom maskininlärning (ML), såsom regressionsanalys, prognoser av framtida värden och upptäckt av avvikelser i valfri dataset i kalkylbladet.

Det bästa är att alla som är bekanta med Google Sheets, från småföretagare och forskare till affärsanalytiker och studenter, kan göra värdefulla förutsägelser automatiskt med hjälp av Simple ML for Sheets.

Enkla ML för Sheets bästa funktioner

Kör det i din webbläsare så att dina data finns kvar där du arbetar – säkert i Google Sheets.

Tillämpa ML på dina data enkelt med det enkla, intuitiva gränssnittet.

Uppdatera automatiskt kalkylbladet på din Google Drive, så att du enkelt kan dela det med resten av teamet.

Begränsningar för Simple ML for Sheets

Det finns en inlärningskurva för förstagångsanvändare.

Enkel ML för Sheets-prissättning

Gratis verktyg för Google Sheets

Enkel ML för Sheets – betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

10. PromptLoop – Bäst för AI-förbättrad datahantering

via PromptLoop

PromptLoop hjälper till att skapa kalkylbladsmodeller för att omvandla, extrahera eller sammanfatta text med AI-verktyg. Det fungerar som funktionen SUM eller VLOOKUP för att generera text och svar i ett givet format.

Dessutom kan du börja bygga vidare på deras data på olika sätt, inklusive generering av nyckelord, analys av försäljningslistor, e-handelslistor och e-postutskick med GPT-formler.

PromptLoops bästa funktioner

Omvandla, extrahera eller sammanfatta textdata i kalkylblad

Bygg och träna din egen AI-modell med dina data

Skapa anpassade arbetsflöden och lösningar med textgenerering, sammanfattning och webbsökningsfunktioner.

Extrahera och klassificera data från webbplatser och lägg till anpassade kategorier till datamängder med en plattform som du kan använda i Google Sheets.

Integrera befintliga PromptLoop-modeller med textgenerering, sammanfattning och anpassade slutpunkter för att förbättra det aktuella arbetsflödet.

Begränsningar för PromptLoop

Tenderar att lagga eller hänga sig

Kan ge mindre effektiva resultat för komplexa eller oorganiserade datamängder.

Priser för PromptLoop

Gratis: 0 dollar per månad

Individuellt: 90 dollar per månad

Företag: Anpassad prissättning

PromptLoop-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Öka din produktivitet i kalkylblad med hjälp av AI

Rätt AI i Google Sheets ligger i skärningspunkten mellan vad du vill att den ska göra, hur mycket du vill att den ska växa och hur mycket tid och pengar du är villig att lägga på den.

Det finns många AI-verktyg på marknaden, så gör din research och se hur de passar dina Google Sheets-projekt – du kommer säkert att hitta något som passar perfekt.

ClickUp är det ultimata projektledningsverktyget som hjälper dig att analysera data genom avancerade och nybörjarvänliga kalkylbladsfunktioner.

Om du letar efter ett alternativ till Google Sheets rekommenderar vi att du provar ClickUp.

Registrera dig gratis på ClickUp för att komma igång.