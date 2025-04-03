10 gratis mallar för huvudbokföring i Excel och ClickUp

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är en mall för huvudbok?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "En mall för huvudbok är ett färdigt ramverk som tillhandahåller ett standardiserat format för att registrera och organisera dessa finansiella transaktioner" } } ] }

Vi vet att du är perfektionist. Och vi vet att när det gäller att räkna siffror är du ostoppbar.

Men vi vet också att det är dags att sluta ... skapa huvudböcker från grunden, alltså! Visst, dina fantastiska färdigheter är imponerande, men varför inte njuta av fördelarna med mallar?

När det gäller att hantera och organisera finansiella register är en mall för huvudbok det ultimata hemliga vapnet för bokföring. Säg adjö till det monotona slit och låt din hjärnkapacitet fokusera på det som verkligen betyder något – att hålla koll på siffrorna.

Låt oss förenkla saker och ting för dig med 10 kostnadsfria mallar för huvudbok som eliminerar de tråkiga kalkylbladsuppgifterna och samtidigt ger dig precision och mer ledig tid!

Vad är en mall för huvudbok?

Som proffs vet du att en huvudbok är en omfattande förteckning över alla finansiella transaktioner och kontosaldon inom ett företag eller en organisation. En mall för huvudbok är ett färdigt ramverk som tillhandahåller ett standardiserat format för att registrera och organisera dessa finansiella transaktioner.

Mallar för huvudbok skapar snabbt en grund för korrekta och omfattande bokföringsregister, och kombinerar ofta denna funktion med andra verktyg för att underlätta ditt arbete. Allt detta möjliggör effektiva och konsekventa bokföringsrutiner med mindre tråkighet.

Huvudbokmallar skapas vanligtvis i Excel och omfattar tillgångar, skulder, eget kapital, intäkter, kostnader och alla andra aspekter av företagets ekonomi. Och naturligtvis motsvarande kolumner för datum, beskrivningar, belopp och referensnummer.

Alla företag har olika behov och krav, så de bästa mallarna för huvudbok är anpassningsbara och flexibla.

Excel-mallar för huvudbok är inte det enda alternativet. Projektledningsprogram som ClickUp kan fungera som en central plattform för huvudböcker, dagliga uppgifter och allt annat som en upptagen revisor kan behöva.

Mallar för huvudbok är ofta optimerade för att generera finansiella rapporter, analysera finansiella resultat och säkerställa korrekta bokföringsrutiner. ✨

Vad kännetecknar en bra mall för huvudbok?

Var inte rädd för att höja ribban när du letar efter en fantastisk mall för huvudbok. Med smidig automatisering av affärsprocesser kan du faktiskt njuta av bokföring och förvandla tråkigt arbete till roligt så mycket snabbare!

Här är vad som gör en huvudboksmall så bra:

Anpassningsbar: En bra mall för huvudbok ska göra det enkelt att organisera din finansiella information med olika anpassningsalternativ. Från utgifter till intäkter till tillgångar – din mall ska låta dig registrera allt du behöver utan att överbelasta skärmen med saker du inte använder.

Utskrivbar : Världen verkar fungera med molnlagring och fildelning, men ibland behöver vi fysiska kopior av finansiella dokument, så leta efter ett alternativ som går att skriva ut.

Enkelt: Hela poängen med mallar är att förenkla ditt liv, så hitta en som gör det enkelt att organisera dina affärstransaktioner, spåra ditt kassaflöde och effektivisera dina finansiella rapporter eller data. Nybörjarvänliga handledningar och startguider bör inte vara valfria.

Specifikt: Hitta en typ av huvudboksmall som passar dina specifika behov, oavsett om det är en allmän journal, balansräkning för kundfordringar, underbok, Hitta en typ av huvudboksmall som passar dina specifika behov, oavsett om det är en allmän journal, balansräkning för kundfordringar, underbok, försäljningsrapport , arbetsblad för finansiella rapporter eller alla ovanstående.

Kul: Ja, du läste rätt – vi sa kul! Mallar för huvudbok behöver inte vara tråkiga. Leta efter alternativ som låter dig lägga till lite färg, anteckningar fulla av emojis och några duktiga medarbetare som kan hålla dig sällskap ?

Bara fem saker? Ja. För vi är här för att hjälpa dig att bli mer produktiv, inte för att göra dig mer upptagen.

Kom ihåg att mallar för huvudbok inte bara handlar om kolumner och siffror. De handlar om att ge din företagsredovisning precision, effektivitet och (vågar vi säga) glädje.

10 mallar för huvudbok att använda

Är du redo att komma igång? Det är vi också! Utan vidare, här är våra val av de 10 bästa gratis mallarna för huvudbok i Excel och ClickUp.

1. ClickUp-mall för huvudbok

Få gratis mall ClickUp-mall för huvudbok

ClickUp-mallen för huvudbok är utformad för att vara din bas för den otroliga resan som kallas bokföring. Det är en nybörjarvänlig listmall som är utformad för att förenkla ifyllandet av siffror och hjälpa dig att hålla ordning på kontoplanen utan krångel. ?️

Denna mall kan användas för att spåra debet- och kredittransaktioner, jämföra tillgångar och skulder och hålla ordning på ditt företags redovisningssystem – och det med stil! Allt är anpassningsbart, färgglatt och samarbetsvänligt.

ClickUp-mallen för huvudbok har praktiska vyer, inklusive transaktioner, balansräkningar, finansiella data för vinst och förlust och (naturligtvis) en huvudbok. Du kan också använda anpassade statusar, till exempel:

Kvitto

Kontotitel

Kredit

Debet

DrCr

Transaktionsdatum

Kontotyp

Registreringsnummer

Journaltyp

Precis som allt annat från ClickUp får du en stor bonus när du registrerar dig för att använda denna mall – tillgång till över 100 gratisverktyg. Visst, det här är en skamlös reklam, men vi är stolta över vår gratis CRM-programvara.

De är optimerade för både stora och små företag, med över 1 000 integrationer och funktioner som underlättar alla aspekter av ditt arbete, från samarbete till bokföring. Du har inget att förlora på att prova.

2. ClickUp-mall för journal och huvudbok

Få gratis mall ClickUp Journal och huvudboksmall

ClickUp Journal and Ledger Template är en mall i mappformat som gör det enkelt för alla – även nybörjare – att noggrant registrera och organisera affärstransaktioner, spåra finansiella data, hålla koll på din utgiftsplan och få insikt i ditt företags finansiella hälsa.

Med den här mallen kan du snabbt skapa journalposter för att spåra dina totala krediter, totala debiteringar och kreditsaldon. Du kan ange kontonamn, kontotyper, uppgifts-ID, uppgiftsnamn och allt annat du behöver för att effektivisera din bokföring. ✨

Eftersom ClickUp integreras med Excel, Google Sheets och många andra verktyg kan du samla all din data på en enkel instrumentpanel. Vad sägs om det för förenklad bokföring?

3. ClickUp-mall för finanshantering

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för finanshantering

ClickUp Finance Management Template är din kompletta lösning för bokföring. Det är ett helt anpassningsbart utrymme som passar alla, från småföretag till enskilda näringsidkare. Med vyer som Lista och Kalender, plus en guide för att komma igång, behöver du inte oroa dig för inlärningskurvan.

Detta samarbetsverktyg kan hjälpa dig att skapa offerter och fakturor, spåra kontokonton, organisera kontonummer, generera rapporter och hålla din resultaträkning korrekt. Det har funktioner som tidsspårning, prioriteringar, taggar, flera uppdragstagare, beroendevarningar, tidsuppskattningar och mycket mer.

Med den här mallen kan du automatisera delar av ditt CRM-arbetsflöde med anpassade fält och statusar baserade på olika kriterier, vilket gör livet mycket enklare.

4. ClickUp-mall för leverantörsskulder

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för leverantörsskulder

ClickUp Accounts Payable Template är en nybörjarvänlig platshållare för fakturaorderregister. Denna mall i listformat säkerställer att du aldrig missar betalningsfrister och håller koll på alla inköp.

Bli en proffs som har full kontroll med anpassade fält för saker som utestående saldon, fakturabelopp, förfallodatum för initiala betalningar, förfallodatum för totala saldon, slutbetalningar, betalningstyper, e-postmeddelanden och betalningsvillkor. Växla mellan vyer som betalningsprocess, betalningstyp och leverantörsskulder efter behov.

Om du inte har märkt det, så går den här mallen lite längre än en vanlig mall för huvudbok och in i världen av riktigt fantastisk CRM-programvara. Och med det låga priset Free Forever har du inget att förlora! ?

5. ClickUp Sammanfattning av finansiella konton Mall

Ladda ner den här mallen ClickUp Sammanfattning av finansiella konton Mall

ClickUps mall för sammanfattning av finansiella konton är utformad för att samla allt du behöver veta om dina huvudbokskonton i en praktisk lista. Den är gjord för både nybörjare och erfarna proffs och låter dig kategorisera kontotitlar i respektive kontogrupper för en överblick över dina finanser.

Du kan organisera denna sammanfattningsmall med hjälp av anpassade fält som:

DrCr

Kredit

Debet

Kontogrupper

Gruppnummer

Kontotyp

Likviditet

Därifrån kan du välja mellan vyer som Konton och Kontogrupper för att hålla ordning på din finansiella information. Detta gör det enkelt att få en överblick över viktiga uppgifter som kreditbelopp och total likviditet.

6. ClickUp-mall för bokföringsjournal

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för bokföringsjournal

ClickUp Accounting Journal Template är utformad för att hjälpa dig att noggrant spåra varje affärstransaktion i ett praktiskt listformat ark. Varje journalanteckning innehåller information om varje konto som transaktionen påverkar, så att du inte missar något.

Du får en överskådlig bild av ditt postnummer, transaktionsdatum, journaltyp, kvitto, debiteringar och krediteringar som är kopplade till posten. Och du kan växla mellan en bok- och journalvy för att göra livet enklare.

Eftersom ClickUp är utformat för smidigt samarbete behöver du inte hålla koll på allt själv. Bjud in teammedlemmar att redigera och hantera din bokföringsjournal och allt annat på ClickUp för att göra varje arbetsdag enklare. ?

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för månatlig utgiftsrapport

Använd denna ClickUp-mall för att hålla koll på dina månatliga utgiftsrapporter.

Vem säger att utgiftsrapporter måste vara jobbiga? ClickUps mall för månatliga utgiftsrapporter är en superenkel Doc-mall som är utformad för att göra det enkelt att hålla koll på dina utgifter. Den håller din bokföring i schack med funktioner som låter dig spåra budgetdetaljer och ta kontroll över ditt företags ekonomi.

Med bara en vy och en nybörjarvänlig design kan vem som helst skapa en månatlig utgiftsrapport med det här verktyget. Håll koll på medarbetarinformation, utgiftsöversikter och anteckningar om alla kostnader som uppkommit.

Och precis som allt annat på ClickUp kan du skriva ut dem så att du också kan ha bra fysiska register. ?

8. ClickUp-mall för kvartalsrapport

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för kvartalsrapport

ClickUps mall för kvartalsrapport är en bokförares dröm – den gör det enkelt att sammanställa din kvartalsrapport (den gamla goda QFR), så att du kan slippa huvudvärken var tredje månad.

Detta dokument är utformat för både nybörjare och proffs, med en lättanvänd mall och ett verktyg för dina rapporter för Q1, Q2, Q3 och Q4. Varje rapport kan också innehålla jämförande resultat och resultat hittills i år utöver dina kvartalsdata, så att du har allt du behöver till hands.

Det bästa av allt? Denna mall hjälper dig också att göra dina provbalanser mindre besvärliga.

9. Excel-mall för huvudbok av Beginner Bookkeeping

via Beginner Bookkeeping

Excel-mallen för kundreskontra från Beginner Bookkeeping är perfekt för revisorer som föredrar ett Excel-ark framför en ClickUp-mall. Vi förstår – varje företags processkartläggning är unik!

Denna kostnadsfria kundreskontra organiserar dina företags försäljningsfakturor och betalningar på en enda lättillgänglig sida. Den är utformad för kunder med ett avtal om att köpa nu och betala senare istället för att betala för varorna direkt.

Mallen innehåller formaterade rader och kolumner, ett exempelark, aktuella utestående försäljningsfakturor och automatiska beräkningar för att hålla allt uppdaterat. Du kan också filtrera informationen för att se obetalda eller betalda fakturor på några sekunder.

Och om du fortfarande vill ha allt ditt arbete på ett ställe kan du integrera ClickUp med Excel så att du kan göra just det!

10. Mall för huvudbok i Google Sheets från Sample Templates

via Exempel på mallar

Mallen för avstämning av huvudbok i Google Sheets från Sample Templates är utformad för att säkerställa att dina finansiella poster alltid är korrekta. Den hjälper dig att upprätthålla efterlevnaden, identifiera och lösa avvikelser och bli ditt företags superhjälte inom finansiell rapportering. Du kan ladda ner den för antingen Excel eller Google Sheets. ?

Du kan också betala 49 dollar för att få Sample Templates att anpassa denna huvudboksmall eller betala en månatlig prenumerationsavgift för att anpassa mallen själv.

Eftersom ClickUp integreras med både Google Sheets och Excel kan du samla allt ditt arbete på ett och samma ställe, oavsett hur du använder mallen. Och om du vill ha mer av samma slag har vi också 10 gratis mallar speciellt för projektledning i Google Sheets!

Är du redo att knäcka huvudbokskoden?

Det är dags att välja din favoritmall och se hur molnen av kalkylbladsmisär skingras och avslöjar en solig horisont. Ta tillfället i akt att få mer fritid att ägna åt hobbyer, njuta av familjen eller helt enkelt njuta av tillfredsställelsen av ett väl utfört arbete. ?

Kom ihåg att när du väljer ClickUp kan du registrera dig för ett Free Forever-abonnemang för att få tillgång till över 100 verktyg och över 1 000 integrationer. Vi är ett komplett paket – ett molnbaserat projektledningsverktyg, en samarbetsplattform och en programvara för arbetsfördelningsstruktur för alla företag.

Kommunikationsverktyg, samarbetsverktyg, aviseringar, statusar, uppdrag, en superanvändbar verktygsfält för uppgifter och AI-innehållsskapande är bara några av de många funktioner som ClickUp erbjuder. Så vad väntar du på? Det är dags att sätta igång med dessa mallar!