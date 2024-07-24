10 kostnadsfria mallar för utgiftsrapporter i Excel, Google Sheets och ClickUp

Oavsett om du lämnar in en utgiftsersättning eller hanterar en projektbudget är utgiftsrapporter en integrerad del av alla typer av företag.

Men det är ändå inte särskilt roligt att skriva dem.

Det kan faktiskt vara en tråkig och tidskrävande process, särskilt om du måste skapa dem från grunden varje gång. Lyckligtvis finns det en enkel och gratis lösning som alla team kan använda!

Mallar för utgiftsrapporter gör processen att skicka in dina utgiftsrapporter snabbare, smidigare och felfri med färdiga professionella mallar att utgå ifrån. Dessutom får du tillgång till ett antal anpassningsbara och detaljerade mallar utan kostnad.

För att fira utgiftsrapportmallarna ska vi diskutera de viktigaste egenskaperna att leta efter i din nästa utgiftsrapportmall och ta del av 10 av våra favoriter för Excel, Google Sheets och ClickUp. Vi ska utforska deras bästa funktioner och visa dig hur du kan utnyttja dem på bästa sätt inför din nästa stora utgift. ?

Vad är en mall för utgiftsrapport?

⭐ Utvalda mallar Drunknar du i kvitton och röriga kalkylblad? Förenkla din utgiftshantering med ClickUps kostnadsfria mall för utgiftsrapporter – inget mer kaos, bara tydlighet. Hämta gratis mall ClickUps mall för utgiftsrapporter är utformad för att göra det enklare att spåra och hantera utgifter.

En utgiftsrapport är ett dokument som företag använder för att spåra utgifter. En mall för utgiftsrapport är ett färdigt formulär som underlättar företagets rapportskapande process. ?️

Utgiftsrapporter skapas oftast när en anställd gör utgifter för företagets räkning. De specificerar kostnaden för varje artikel eller tjänst för att säkerställa korrekt ersättning. Men de kan också tjäna andra syften! Många team använder utgiftsrapporter när de lämnar in skattedeklarationer, utvärderar projektets påverkan eller för enkel budgetkontroll.

Några fördelar med att använda en mall för utgiftsrapporter är:

Effektivitet : Eftersom du bara behöver ange värden för varje ny utgift kan du skapa rapporter snabbt och effektivt.

Professionella resultat : Mallen tar hand om det här så att du bara behöver tänka på siffrorna. Du kan välja den utgiftsrapportmall som bäst passar ditt varumärke och din verksamhets önskade formalitetsnivå.

Riktlinjer : Om du aldrig har skrivit en utgiftsrapport tidigare kan en mall hjälpa dig att inte glömma någon viktig information.

Förbättrad kommunikation : Med en noggrann utgiftsrapport får granskare och andra intressenter klarhet i var den godkända budgeten verkligen går.

Ytterligare funktioner: Digitala mallar har olika inbäddningsfunktioner, integrationer och funktioner för att bifoga kvitton och andra användbara medier till dina rapporter.

Vad du ska leta efter i en mall för utgiftsrapport

En högkvalitativ mall för utgiftsrapporter bör...

Ha en tydlig översikt : Den måste vara ren, organiserad och lättläst.

Inkludera alla nödvändiga avsnitt : Det bör finnas tillräckligt med utrymme och avsnitt för att lägga till alla viktiga detaljer.

Ge tillräckliga instruktioner : Det måste tydligt anges var informationen ska skickas och vilka filer som ska bifogas.

Var flexibel : Du bör kunna anpassa mallen så att den speglar dina rutiner, policyer och varumärke.

Tillgänglig på flera enheter : Du ska kunna redigera mallen när du är på språng via din bärbara dator eller telefon.

Förbättra teamsamarbetet : Oavsett om det är genom kommentarer eller enkel fildelning måste en högkvalitativ mall göra det möjligt för dig att : Oavsett om det är genom kommentarer eller enkel fildelning måste en högkvalitativ mall göra det möjligt för dig att kommunicera med kollegor

10 mallar för utgiftsrapporter att använda

Utgiftsrapportering är enkelt när du har rätt mall som vägledning. Med ett välstrukturerat ramverk och fördefinierade kategorier kan du dokumentera dina utgifter och se till att alla konton är perfekt balanserade.

Behöver du hjälp att hitta en? Vi hjälper dig.

Följ med när vi går igenom de 10 bästa mallarna för utgiftsrapporter för ClickUp, Excel, Word och Google Sheets.

Som grädde på moset är de dessutom helt gratis! Så du kan hantera dina företagsutgifter utan att tömma bankkontot. ?

1. Mall för utgiftsrapport från ClickUp

Ladda ner denna mall Mall för utgiftsrapport från ClickUp

Låt oss börja med något enkelt men effektivt. Utgiftsrapportmallen från ClickUp samlar all viktig information om alla utgifter i en tydlig och färgglad layout. ?

Denna nybörjarvänliga mall är skapad i ClickUp Docs – ClickUps dynamiska och inbyggda dokumentredigeringsverktyg som inte liknar något du har använt tidigare. I detta färdiga dokument hittar du förinställda format, banners och stilar som gör det enklare än någonsin att fylla i och dela dina utgiftsrapporter.

Med detaljerade avsnitt för att definiera berörd medlem, budget, utgifter och mer har denna mall allt du behöver för att korrekt dokumentera alla kostnader relaterade till ett team eller projekt. Avsnittet Utgiftsfördelning innehåller en tabell där du kan lista alla utgifter tillsammans med datum, beskrivning och underkategorier, såsom mat och resor.

Efter att ha listat företagets utgifter och räknat ut den totala summan kan den som lämnar in rapporten lägga till foton på kvitton och beskriva dem direkt i mallen. När du har kommit till slutet av mallen ser du ett sista utrymme där granskarna kan godkänna och underteckna rapporten. Dessutom kan du, precis som med alla ClickUp-mallar, anpassa alla delar av dokumentet så att det stämmer överens med ditt varumärke och dina processer.

2. Mall för månatlig utgiftsrapport från ClickUp

Ladda ner denna mall Mall för månatlig utgiftsrapport från ClickUp

Mallen för månatlig utgiftsrapport från ClickUp har många likheter med den tidigare ClickUp Doc-mallen, men är utformad för att hantera en anställds affärsrelaterade utgifter under en månad, vilket ger en bekväm lösning för regelbunden och systematisk rapportering.

Överst i mallen finns särskilda avsnitt där du kan lägga till ditt företags logotyp, namn och kontaktuppgifter. Längre ner på sidan finns avsnitt där du kan ange syftet med utgiften och vilken period den avser. Den som lämnar in rapporten kan sedan ange sitt namn, sin befattning, ID-nummer, personnummer och andra uppgifter i avsnittet Anställdas information för att säkerställa korrekt ersättning.

Det finns två tabeller där de kan lista sina utgifter. Den första är en allmän sammanfattning med totala kostnader för varje kategori, inklusive transport, logi och mat. Den andra och sista tabellen låter dig specificera och bryta ner utgifterna mer detaljerat. Om utgiften avser ett visst företagskonto har du utrymme att ange det i detta avsnitt.

3. Mall för utgiftsrapport för anställda från ClickUp

Ladda ner denna mall Mall för utgiftsrapport för anställda från ClickUp

Om du ofta organiserar företagsresor kommer ClickUps mall för utgiftsrapporter för anställda att göra processen betydligt enklare med ett förformat dokument som hjälper dig att hålla koll på varje anställds reserelaterade utgifter. ?

Denna mall består av totalt åtta sidor. Den första och huvudsakliga sidan innehåller grundläggande information om organisationen, avsändaren och mottagaren. De följande fem sidorna representerar olika typer av utgifter, inklusive:

Boende Transport och bränsle Måltider Underhållning Övrigt

Varje sida innehåller tabeller där du kan lista alla kostnader och ange detaljer om varje transaktion. Därifrån kan den anställde navigera till den förberedda undersidan Kvittobilagor för att styrka sina utgifter med rätt dokumentation.

Slutligen, på sidan Resekostnadsöversikt , hittar du den slutgiltiga listan över utgifter per typ och det totala återbetalningsbeloppet till din anställd.

För en ännu smidigare upplevelse kan du använda innehållsförteckningen till vänster i dokumentet. Aktivera den fasta innehållsförteckningen för att visa sidans innehåll till höger.

4. Mall för företagsutgifter och rapporter från ClickUp

Ladda ner denna mall Mall för företagsutgifter och rapporter från ClickUp

Doc-mallar är visserligen populära bland mallar för utgiftsrapporter, men det är inte det enda sättet att skapa en! Låt oss ta en titt på hur du kan organisera mer komplexa utgifter och budgetar med hjälp av mallen Business Expense & Report Template från ClickUp. Denna mall på listnivå är fullspäckad med massor av färdiga funktioner, inklusive anpassningsbara fält, fördefinierade uppgifter och flera vyer som hjälper dig att hantera dina utgiftsrapporter från alla vinklar.

Samla in och lagra data på ett överskådligt sätt i din arbetsyta samtidigt som du får värdefull insikt i ditt företags eller teams utgiftsvanor med hjälp av denna anpassningsbara mall. Mallen innehåller olika resurser för att hantera utgifter från intag till genomförande, inklusive:

Formulär vy : Ett : Ett formulär för utgiftsrapporter som du kan dela med dina anställda via en enkel URL för att samla in information om deras utgifter. När formuläret är ifyllt skapas automatiskt en uppgift.

Listvy : En interaktiv huvudlista över utgifter, som standard sorterad efter utgiftstyp. Du hittar viktig information om varje utgift i kolumnerna till höger.

Board view : En : En Kanban-inspirerad tavla med utgifter organiserade efter status. Dra och släpp uppgifter över tavlan för att ändra deras status på vägen mot godkännande.

Dokument: Ett dokument för utgiftsrapport för företag som liknar de tidigare mallarna i listan.

Du kan anpassa alla delar av mallen så att den passar dina arbetsprocesser, tillämpa filter och ändra gruppering eller sorteringskriterier.

Kolla in dessa mallar för budgetförslag!

5. Mall för utgiftsrapport för småföretag från ClickUp

Ladda ner denna mall Mall för utgiftsrapport för småföretag från ClickUp

Flera vyer, anpassningsbara fält och anpassningsbara uppgiftsstatusar kan verka imponerande för alla utgiftsrapporter, men ditt småföretag behöver kanske inte alla dessa extrafunktioner för att vara effektivt. Nästa mall förstår detta och håller det kort och koncist för att underlätta korrekt och snabb rapportering. ?

Denna mall för utgiftsrapporter för småföretag från ClickUp är ett praktiskt verktyg som är utformat just för det ändamålet. Den är enkel att använda för alla, även om du är ny på ClickUp eller inte är så tekniskt kunnig.

Denna mall är i Doc-stil och har en välbekant struktur. Den börjar med företagsnamn, logotyp och Reporteröversikt, ett avsnitt som är avsett för information om den som lämnar in rapporten. I avsnittet Utgiftsdetaljer specificerar du varje utgift, när den uppstod och hur mycket den kostade företaget.

Efter det avsedda avsnittet för kvitton kommer det sista godkännandesegmentet. Den person som godkänner transaktionen fyller i dessa fält och anger sitt namn, datum, underskrift och mer.

6. Mall för ekonomihantering och utgiftsrapport från ClickUp

Ladda ner denna mall Mall för ekonomihantering från ClickUp

ClickUp Finance Management Template är din one-stop-shop för allt som rör ekonomi. Den centraliserar finansiella data och ger enkel åtkomst till viktig information och projektdokumentation i ett organiserat utrymme inom plattformen. Den låter dig också tilldela uppgifter och spåra deras framsteg med hjälp av flera vyer, anpassade fält och anpassade uppgiftsstatusar.

I den här mallen på Space-nivå hittar du separata mappar för att organisera utgifter relaterade till försäljning, kostnader samt produkter och tjänster. I varje mapp hittar du separata listor med flera vyer för relaterade ersättningar, en kalender med betalningsschema, prislistor och mycket mer.

Denna mall innehåller också fyra fördefinierade automatiseringar som eliminerar det meningslösa arbetet med ersättningsprocessen. När ett anpassat fält ändras uppdateras till exempel uppgiftens status automatiskt. Du kan också införa anpassade automatiseringar för att tillgodose dina specifika arbetsflöden och uppgiftsberoenden.

? Läs mer: Vad är automatisering av arbetsflöden och hur implementerar man det med ClickUp?

7. Mall för resekostnadslista i Excel från Vertex42

Mall för utgiftsrapport i Google Sheets

Om du föredrar att hålla dig till dina beprövade kalkylblad har vi lösningen för dig! Denna mall för resekostnadsrapport i Excel är ett pålitligt och välbekant alternativ för hantering av reserelaterade utgifter. ?️

Börja med rapporteringsperioden och ange all nödvändig information i de avsedda cellerna, till exempel syfte, namn och avdelning. I följande avsnitt listas alla resedatum och hur mycket varje utgiftskategori uppgick till per dag. Det finns också ett avsnitt som är avsett för specificering av utgifter.

Glöm inte att bifoga kvitton som bevis, eftersom mallen inte har någon plats för dem. ?

Eftersom det är ett Excel-dokument stöder denna mall inte realtidssamarbete eller mobil åtkomst. Medan ClickUp erbjuder en enhetlig plattform som går utöver utgiftsuppföljning, är Excel ett fristående kalkylverktyg.

8. Mall för årsutgiftsrapport i Word från ExcelTemplates

I slutet av året kan du använda ExcelTemplates årsutgiftsrapportmall i Word för att skapa en sammanfattning.

Mycket kan hända under ett år – affärsresor, kundmiddagar, teambuilding-evenemang. ?

Ett gediget system för att spåra dina årliga utgifter är avgörande om du vill ha en tydlig och noggrann överblick över var dina årliga utgifter går.

Det är precis vad mallen för årsutgiftsrapport för Word är till för. Det är ett enkelt men ovärderligt verktyg för att hålla korrekta årsutgiftsregister.

Precis som i vilket Word-dokument som helst skriver du in och formaterar önskad text. Ange först ditt namn, titel, ID och avdelning högst upp. Beräkna dina utgifter för varje månad under året och summera dem sedan per kvartal. Ange siffrorna i tabellen och sortera dem efter utgiftstyp.

För särskilda kommentarer eller förtydliganden, se avsnittet Ytterligare kommentarer. Avsluta med godkännandets namn, datum och underskrift för att validera dokumentet. ✒️

Om du fortfarande föredrar att använda Word är denna grundläggande mall för utgiftsrapporter perfekt. Eftersom programmet främst är avsett för textredigering har det dock begränsad funktionalitet jämfört med Excel och ClickUp.

9. Mall för utgiftsrapport för anställda i Excel från ExcelTemplates

Spåra dina anställdas månatliga inkomster och utgifter med mallen för utgiftsrapporter för anställda i Excel från ExcelTemplates.

Mallen för utgiftsrapport för anställda i Excel är ett smidigt sätt att dokumentera, kategorisera och analysera dina månatliga inkomster och utgifter. ?

Den är främst avsedd för personligt bruk. Den innehåller utgiftskategorier som boende och allmänna avgifter, som vanligtvis inte täcks av arbetsgivaren. Tack vare sin flexibla karaktär kan du dock anpassa mallen till olika affärsrelaterade sammanhang. Platshållartexten är en bra utgångspunkt för att skapa ditt eget innehåll.

I fliken med huvudsammanfattningen ska den anställde lista sina inkomstkällor i den gröna delen och utgifter i den blå delen. Kolumnerna representerar månader. Mallen har också separata flikar för varje månad, så att du kan gå mer på djupet. Varje inkomst- eller utgiftskategori kan ha flera underkategorier.

10. Mall för utgiftsrapport i Google Sheets

Mall för utgiftsrapport i Google Sheets

Vid det här laget vet alla vad en mall för utgiftsrapporter är till för. Så låt oss gå rakt på sak – vad gör denna enkla mall för utgiftsrapporter för Google Sheets unik?

För det första är det kanske den mest detaljerade mallen för veckokostnadsrapporter på denna lista. Den erbjuder många exempel för varje kategori, så att du kan specificera veckokostnaderna i detalj. Tack vare de fördefinierade formlerna beräknas alla summor automatiskt. Du sparar inte bara tid och ansträngning, utan slipper också räkna, vilket alltid är ett plus! ?

Precis som ClickUp är Google Sheets en molnbaserad plattform som automatiskt sparar dina framsteg och lagrar dem säkert online i molnet. Du kan komma åt dokumentet från vilken enhet som helst och till och med redigera rapporten tillsammans med andra i realtid.

De 10 bästa mallarna för utgiftsrapporter – en översikt

Vi vet att du är väldigt upptagen, så vi har sammanfattat de viktigaste punkterna för dig i tabellen nedan:

Mall Vad det ger ClickUp-mall för utgiftsrapport Förenklar utgiftsuppföljningen med en ren och tydlig layout. ClickUp-mall för månatlig utgiftsrapport Hjälper dig att rapportera dina affärsutgifter på månadsbasis. ClickUp-mall för utgiftsrapport för anställda Säkerställer rättvis ersättning för varje anställd inom din organisation. ClickUp-mall för företagsutgifter och rapporter Ger ett omfattande ramverk för hantering av utgifter och relaterat arbete. ClickUp-mall för utgiftsrapport för småföretag Ger småföretag ett enkelt sätt att dokumentera affärsrelaterade utgifter. ClickUp-mall för ekonomihantering Samla all din finansiella information på ett ställe så att du enkelt kan hantera den. Mall för resekostnadsrapport i Excel från Vertex42 Gör det möjligt för dig att registrera affärsresekostnader i kalkylbladsform. Mall för årsutgiftsrapport i Word från ExcelTemplates Gör det enkelt att skapa en utgiftsrapport vid årets slut, oavsett mängden data. Mall för utgiftsrapport för anställda i Excel från ExcelTemplates Gör det möjligt för anställda att smidigt dokumentera månatliga inkomster och utgifter. Mall för utgiftsrapport i Google Sheets Lagra allt ditt arbete i molnet och skapa utgiftsrapporter tillsammans med andra.

Genom att integrera dessa mallar i ditt arbetsflöde säkerställer du också en smidig projektavslutningsprocess. Det gör att du kan sammanställa finansiella rapporter och godkännanden snabbt och korrekt. ?

Förenkla utgiftshanteringen med mallar från ClickUp

Dra nytta av de många fördelarna som dessa mallar för utgiftsrapporter erbjuder. Dokumentera alla dina utgifter och andra finansiella data på ett ställe, analysera dem och få en systematisk översikt över ditt företags finansiella ställning.

För att få en fullständig överblick över dina affärs- och projektrelaterade utgifter kan du inte gå fel med någon av ClickUps mallar för utgiftsrapporter. Du får inte bara tillgång till massor av avancerade och dynamiska funktioner helt gratis, utan du kan också utöka din mall avsevärt med mer än 1 000 integrationer och ett omfattande mallbibliotek för alla användningsområden.

Registrera dig på ClickUp idag för att ta din utgiftsrapportering till nya höjder. ⛰️