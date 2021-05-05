Över 20 tips för projektledning för marknadsförare

Som marknadsföringsprojektledare är det ditt jobb att hålla ordning, fördela resurser och hålla koll på i princip allt som har med projektet att göra.

Och när det gäller att faktiskt hantera alla dessa marknadsföringsprojekt är det en balansgång du måste lära dig med en miljon olika uppgifter på ditt bord... 🤹‍♂️

Turligt nog har vi samlat några användbara tips för projektledning från vårt ClickUp-marknadsföringsteam och andra marknadsföringsproffs.

De har stött på utmaningar i sina roller och lärt sig ett och annat om att hantera och uppnå ett balanserat arbetsflöde, och de vill gärna dela med sig av sina kunskaper till dig!

Men först ska vi ta en titt på de viktigaste ansvarsområdena för marknadsföringsprojektledare och vad du behöver för att lyckas i din roll.

Ska vi sätta igång?

Vad gör marknadsföringsprojektledare egentligen?

Marknadsföringsprojektledare ansvarar för att förverkliga en vision. Detta kan göras genom att hantera långa och komplexa projektcykler, såsom att initiera, planera, genomföra, underhålla och avsluta projekt för att uppnå specifika mål.

Din uppgift är att förstå arbetets omfattning, KPI:er, mätvärden, fastställa budgetar för kampanjer och se till att projektet levereras i tid.

Förutom att veta hur man bygger ett bra projekt måste du också veta exakt vad du ska göra när allt börjar falla samman.

Glöm inte att du också måste hantera arbetet, teamet, kundernas och intressenternas förväntningar och projektets resultat.

Oj. Det är mycket att hålla reda på, eller hur? 😅

Även om jobbet som marknadsföringsprojektledare kan vara galet, kan det definitivt vara en spännande och trevlig roll.

Du kan förbättra din erfarenhet genom att investera lite tid i att lära dig de projektledningsfärdigheter som krävs för din position och lära dig vad som kännetecknar en bra projektledare, så att du får en uppfattning om vad du ska sträva efter.

Och om du vill ta det ett steg längre kan du prova att implementera en projektledningsprogramvara för att nå dina projektmål på nolltid.

Marknadsföringsprojektledningsprogramvara kan hjälpa dig att effektivisera dina processer, identifiera och tillgodose ditt marknadsföringsteams unika behov och ge dig tillbaka din dyrbara tid!

Vore det inte trevligt?! 😉

Viktiga funktioner att leta efter i en projektledningsprogramvara

Projektplanering : planera dina projekt effektivt : planera dina projekt effektivt

Samarbetsprogramvara : för att underlätta samarbetet i ditt team

Projektets framsteg : för att övervaka projektets framsteg

Dokumentlagring : för att noggrant lagra och skapa viktiga projektdokument

Målsättning : ge ditt team en uppsättning mål att arbeta mot : ge ditt team en uppsättning mål att arbeta mot

Påminnelser : för att påminna dig om dina deadlines : för att påminna dig om dina deadlines

Distinkta statusar : för att hålla dig uppdaterad om projektets framsteg

Kundåtkomsträttigheter: för att uppdatera dina kunder om projektets framsteg

Ett kraftfullt projektledningsverktyg hjälper dig att förenkla resurshanteringen, förbättra teamsamarbetet och öka produktiviteten omedelbart!

Är du med? Eller är du med?! 🙋🏼‍♀️

Okej, låt oss komma till det intressanta och höra från andra marknadsförare om hur de har hanterat sitt arbetsflöde och drivit sina projekt framåt. 👨🏻‍💻🚀

Tips för projektledning från marknadsföringsproffs

Om du arbetar med en produktlansering, involvera flera intressenter som kan hjälpa dig att fastställa din produktpositionering och ditt budskap. Dessa intressenter kan vara både interna och externa. När jag förbereder marknadsföringsmaterialet tilldelar jag varje person mycket specifika uppgifter. Jag kan till exempel be en dataingenjör att kontrollera ett försäljningsargument som är avsett att väcka andra dataingenjörers intresse för vår produkt. Sedan kan jag be en annan produktmarknadsförare att kontrollera hur denna försäljningsargument formuleras för att säkerställa att det låter tydligt. På så sätt får du ditt arbete granskat av flera experter, och det blir tydligt för dem hur de kan hjälpa dig.

Om du arbetar med en produktlansering, involvera flera intressenter som kan hjälpa dig att fastställa din produktpositionering och ditt budskap. Dessa intressenter kan vara både interna och externa.

När jag förbereder marknadsföringsmaterialet tilldelar jag varje person mycket specifika uppgifter.

Jag kan till exempel be en dataingenjör att kontrollera ett försäljningsargument som är avsett att väcka andra dataingenjörers intresse för vår produkt.

Sedan kan jag be en annan produktmarknadsförare att kontrollera hur denna försäljningsargument formuleras för att säkerställa att det låter tydligt.

På så sätt får du ditt arbete granskat av flera experter, och det blir tydligt för dem hur de kan hjälpa dig.

Ha en central plats där du kan se alla dina uppgifter som ska göras under veckan på ett och samma ställe, så att hela teamet arbetar mot samma mål som ska uppnås eller planeras att påbörjas/arbetas med under den perioden. Att använda sprintar (1 eller 2 veckor) är idealiskt för detta, så att ditt team enkelt kan hitta sina uppgifter och inte blir överväldigade, utan enkelt kan hitta alla uppgifter som de har tilldelats i alla projekt, istället för att gå in i varje projekt och leta efter dem individuellt.

Ha en central plats där du kan se alla dina uppgifter som ska utföras under veckan på en tavla, så att hela teamet arbetar mot samma mål som ska uppnås eller planeras att påbörjas/arbetas med under den perioden.

Att använda sprintar (1 eller 2 veckor) är idealiskt för detta, så att ditt team enkelt kan hitta sina uppgifter och inte blir överväldigade, utan enkelt kan hitta alla uppgifter som de har tilldelats i alla projekt, istället för att gå in i varje projekt och leta efter dem individuellt.

Läs mer om hur Amara använder ClickUp för projektledning på byråer .

För att ett marknadsföringsprojekt ska bli framgångsrikt är det viktigt att ha tydligt definierade mål. Att fastställa syftet med ditt projekt är avgörande för att kunna mäta projektets framgång. Men den största fördelen med att definiera dina projektmål är att du ger ditt team ett mål för deras kreativa tänkande. Om du leder ett team är det bästa du kan göra för projektets framgång att låta dem arbeta ostört.

För att ett marknadsföringsprojekt ska bli framgångsrikt är det viktigt att ha tydligt definierade mål.

Att fastställa syftet med ditt projekt är avgörande för att kunna mäta projektets framgång.

Men den största fördelen med att definiera dina projektmål är att du ger ditt team ett mål för deras kreativa tänkande.

Om du leder ett team är det bästa du kan göra för projektets framgång att inte lägga dig i deras arbete.

Integrera dina kunder i ditt arbete genom att använda dina kostnadsfria gästplatser! Tydlig kommunikation bör vara en prioritet för alla byråer, eftersom framstegen i ditt arbete är beroende av kundens godkännande. Istället för att skicka 20 e-postmeddelanden fram och tillbaka och tappa bort vad varje meddelande handlade om, kan du och dina kunder hålla koll på projektets framsteg och all tidigare kommunikation på ett och samma ställe. Dina kunder kan lämna kommentarer, begära ändringar direkt i dokument, flytta statusar, se instrumentpaneler och mycket mer!

Integrera dina kunder i ditt arbete genom att använda dina gratis gästplatser!

Tydlig kommunikation bör vara en prioritet för alla byråer, eftersom framstegen i ditt arbete är beroende av kundens godkännande.

Istället för att skicka 20 e-postmeddelanden fram och tillbaka och tappa bort vad varje meddelande handlade om, kan du och dina kunder hålla koll på projektets framsteg och all tidigare kommunikation på ett och samma ställe.

Dina kunder kan lämna kommentarer, begära ändringar direkt i dokument, flytta statusar, se instrumentpaneler och mycket mer!

Det enskilt bästa ”tricket” för vår marknadsföringsproduktivitet har varit att samla ihop arbetet och reservera den tiden i kalendern för det specifika arbetsändamålet. Vi ökade vår första byrå från 600 besökare per månad till 15 000 på åtta månader genom våra ”batch days” för innehållsmarknadsföring. Varje onsdag morgon avsatte vi tid för att skriva innehåll och marknadsföra. Vi började med de högst prioriterade uppgifterna från backloggen och gjorde så mycket vi kunde på två timmar. Det började i liten skala, men den samlade effekten förändrade hela vår verksamhet. Idag tillämpar vi samma princip både internt och när vi hjälper byråer att effektivisera sina processer i ClickUp. Börja i liten skala med dina arbetsblock, se till att du har klart för dig vad du ska arbeta med innan du börjar och justera sedan dina block efter behov!

Det enskilt bästa ”tricket” för vår marknadsföringsproduktivitet har varit att samla ihop arbetet och reservera tid i kalendern för det specifika arbetsändamålet.

Vi ökade vår första byrå från 600 besökare per månad till 15 000 på åtta månader genom våra ”batch days” för innehållsmarknadsföring.

Varje onsdag morgon avsatte vi tid för att skriva innehåll och marknadsföring. Vi började med de högst prioriterade uppgifterna från backloggen och gjorde så mycket vi kunde på två timmar. Det började i liten skala, men den samlade effekten förändrade hela vår verksamhet.

Idag tillämpar vi samma princip både internt och när vi hjälper byråer att effektivisera sina processer i ClickUp.

Börja i liten skala med dina arbetsblock, se till att du har klart för dig vad du ska arbeta med innan du börjar och justera sedan dina block efter behov!

För alla marknadsföringsteam är det avgörande att ha en tydlig kommunikationsflöde. Det spelar ingen roll om du arbetar med superavancerade verktyg eller "enkla" Excel-ark – varje teammedlem måste vara medveten om ägarskap, ansvar och bidrag till projekten. Inom marknadsföring arbetar man aldrig ensam, så uppgiftsfördelningen måste vara tydlig! I mitt team har vi infört några element från agil metodik – check-in- och check-out-möten, snabba uppdateringar, veckovisa sprintar och månatliga mål. Detta hjälper oss att snabbt reagera på förändringar och samarbeta dagligen även när vi arbetar på distans. Är verktygen viktiga? Självklart! Men inte bara för att ha dem. De måste uppfylla dina behov och hjälpa dig, inte hindra dig.

För alla marknadsföringsteam är det avgörande att ha en tydlig kommunikationsflöde.

Det spelar ingen roll om du arbetar med superavancerade verktyg eller "enkla" Excel-ark – varje teammedlem måste vara medveten om ägarskap, ansvar och bidrag till projekten. Inom marknadsföring arbetar man aldrig ensam, så uppgiftsfördelningen måste vara tydlig!

I mitt team har vi infört några element från agil metodik – check-in- och check-out-möten, snabba uppdateringar, veckovisa sprintar och månatliga mål. Detta hjälper oss att snabbt reagera på förändringar och samarbeta dagligen även när vi arbetar på distans.

Är verktygen viktiga? Självklart! Men inte bara för att ha dem. De måste uppfylla dina behov och hjälpa dig, inte hindra dig.

De bästa digitala projektledarna vet hur det hela fungerar. Om du inte var designer, utvecklare, strateg, copywriter etc. i din tidigare tjänst är mitt bästa råd att lära dig hur dessa personer utför sitt arbete. Prata med dem, läs bloggar/e-böcker eller prenumerera på poddar om det området – delta till och med i deras möten. Denna bakgrundsinformation hjälper dig att bättre förstå hur du hanterar projekt som individer, hur du hanterar dessa typer av projekt och i sin tur hjälper dig att utvecklas till en mer välrounded professionell.

De bästa digitala projektledarna vet hur det hela fungerar.

Om du inte var designer, utvecklare, strateg, copywriter etc. i din tidigare tjänst är mitt bästa råd att lära dig hur dessa personer utför sitt arbete. Prata med dem, läs bloggar/e-böcker eller prenumerera på poddar om det området – delta till och med i deras möten.

Denna bakgrundsinformation hjälper dig att bättre förstå hur du hanterar projekt som individer, hur du hanterar dessa typer av projekt och i sin tur hjälper dig att utvecklas till en mer välrounded professionell.

Läs mer om Erikas lösning för agil projektledning på Adhere Creative.

Skaffa ett gediget projektledningssystem och använd det på ett klokt sätt. Skapa ett system för att hantera dina projekt och mallar inom projektledningsplattformen så att du enkelt kan skapa nya färdiga projekt.

Skaffa ett gediget projektledningssystem och använd det på ett klokt sätt.

Skapa ett system för att hantera dina projekt och mallar inom projektledningsplattformen så att du enkelt kan skapa nya färdiga projekt.

Ha tydliga mål och förstå vilka uppgifter som faktiskt kräver din tid och vilka som kan delegeras eller skjutas upp utifrån dina mål.

Ha tydliga mål och förstå vilka uppgifter som faktiskt kräver din tid och vilka som kan delegeras eller skjutas upp utifrån dina mål.

Jag har sett att de bäst hanterade projekten har tydliga, detaljerade och väl definierade mål, och någon som alltid har en helhetsbild av dessa mål. Inom marknadsföring är det ofta de små detaljerna som avgör om en kampanj blir framgångsrik eller inte, och därför har de som genomför kampanjen ofta inte möjlighet att stanna upp, ta ett steg tillbaka och se om de fortfarande är på väg mot projektets ursprungliga mål. I ett sådant scenario kan ett möte per dag eller vecka för att kontrollera om vi är på rätt spår hjälpa alla att återfå fokus. För det andra behöver du tydliga ansvariga för varje uppgift, aktivitet och projekt. Även om det är en gruppuppgift, till exempel en serie blogginlägg om ett visst ämne som skrivs av flera medlemmar i teamet, finns det en ansvarig. Detta säkerställer att ansvarsskyldigheten upprätthålls och att ingenting faller mellan stolarna.

Jag har sett att de bäst hanterade projekten har tydliga, detaljerade och väl definierade mål, och någon som alltid har en helhetsbild av dessa mål. Inom marknadsföring är det ofta de små detaljerna som avgör om en kampanj blir framgångsrik eller inte, och därför har de som genomför kampanjen ofta inte möjlighet att stanna upp, ta ett steg tillbaka och se om de fortfarande är på väg mot projektets ursprungliga mål. I ett sådant scenario kan ett möte per dag eller vecka för att kontrollera om vi är på rätt spår hjälpa alla att återställa sig.

För det andra behöver du tydliga ansvariga för varje uppgift, aktivitet och projekt. Även om det är en gruppuppgift, till exempel en serie blogginlägg om ett visst ämne som skrivs av flera medlemmar i teamet, finns det en ansvarig. Detta säkerställer att ansvaret fördelas och att ingenting faller mellan stolarna.

När det gäller planeringen av ditt projekt, involvera hela teamet. Ditt projekt kommer sannolikt att omfatta flera avdelningar och kräva en hel del samarbete, så det bör börja redan i planeringsfasen. På så sätt kan alla komma med synpunkter på tidsramen för leveransen, i vilken ordning uppgifterna ska utföras och vilka hinder som kan uppstå. Genom att involvera ditt team tidigt kan du planera på ett realistiskt sätt, så att du inte lovar för mycket och levererar för lite. Det säkerställer också att allt går smidigt eftersom alla vet vad som händer och hur de behöver samarbeta.

När det gäller att planera ditt projekt, involvera hela teamet.

Ditt projekt kommer sannolikt att omfatta flera avdelningar och kräva en hel del samarbete, så det bör börja redan i planeringsfasen. På så sätt kan alla komma med synpunkter på tidsramen för leveransen, i vilken ordning uppgifterna ska utföras och vilka hinder som kan uppstå.

Genom att involvera ditt team tidigt kan du planera på ett realistiskt sätt, så att du inte lovar för mycket och levererar för lite.

Det säkerställer också att allt går smidigt eftersom alla vet vad som händer och hur de behöver samarbeta.

Det bästa tipset jag någonsin fått om hantering av marknadsföringsprojekt var att aldrig låta din feedback bli ett hinder som förhindrar projektet från att gå framåt. När jag övervakar ett marknadsföringsprojekt är jag vanligtvis bara ansvarig för att fastställa strategin och sedan övervaka vårt interna marknadsföringsteam och de underleverantörer som faktiskt utför ”arbetet”. Det innebär att jag ständigt blir tillfrågad om min åsikt om den här designen eller den där artikeln eller de där landningssidorna. Att ge genomtänkt feedback tar inte mycket tid, men det är något som de behöver mig för att göra (dvs. jag kan inte delegera det). Det innebär att om jag dröjer med att ge feedback – som vanligtvis är något i stil med ”ser bra ut, gör den här lilla ändringen och fortsätt” – så försenar jag ett projekt (ibland i flera dagar) eftersom jag inte tog mig tid att ägna 15 minuter åt att titta på något. Om du lägger ihop det under ett projekts livslängd kan du sluta med att fördröja leveransdatumet med en vecka eller två bara på grund av några få tillfällen då du väntat på att ge snabb feedback. Av den anledningen försöker jag aldrig låta feedbackförfrågningar ligga längre än en dag.

Det bästa tipset jag någonsin fått om hantering av marknadsföringsprojekt var att aldrig låta din feedback bli ett hinder som förhindrar projektet från att gå framåt.

När jag övervakar ett marknadsföringsprojekt är jag vanligtvis bara ansvarig för att fastställa strategin och sedan övervaka vårt interna marknadsföringsteam och de underleverantörer som faktiskt utför ”arbetet”. Det innebär att jag ständigt blir tillfrågad om min åsikt om den här designen eller den där artikeln eller de där landningssidorna.

Att ge genomtänkt feedback tar inte mycket tid, men det är något som de behöver mig för att göra (dvs. jag kan inte delegera det).

Det innebär att om jag dröjer med att ge feedback – som vanligtvis är något i stil med ”ser bra ut, gör den här lilla ändringen och fortsätt” – så försenar jag ett projekt (ibland i flera dagar) eftersom jag inte tog mig tid att lägga 15 minuter på att titta på något.

Om du lägger ihop det under projektets livslängd kan du i slutändan fördröja leveransdatumet med en vecka eller två bara på grund av några få tillfällen då du väntat på att ge snabb feedback.

Av den anledningen försöker jag aldrig låta feedbackförfrågningar ligga längre än en dag.

Marknadsföringsprojekt kräver ofta så många olika delar att det är svårt att hålla fokus på det slutgiltiga målet. Det är därför vi på Userback inleder varje nytt projekt med en enkel men ändå kraftfull fråga – Hur ser framgång ut? Genom att svara på denna enda fråga kan vi samordna vårt team, identifiera den uppföljning vi behöver och se till att alla olika delar fortsätter att driva projektet framåt för att uppnå vårt slutmål.

Marknadsföringsprojekt kräver ofta så många olika delar att det är svårt att hålla fokus på det slutgiltiga målet.

Det är därför vi på Userback inleder varje nytt projekt med en enkel men ändå kraftfull fråga – Hur ser framgång ut?

Genom att svara på denna enda fråga kan vi samordna vårt team, identifiera den uppföljning vi behöver och se till att alla olika delar fortsätter att driva projektet framåt för att uppnå vårt slutmål.

På Marker. io sätter vi produkten i första rummet, så vi skriver omfattande specifikationer för varje ny funktion vi utvecklar. Vi arbetar på samma sätt när vi skapar vårt innehåll! Innan vi skriver en enda rad fyller vi i en detaljerad specifikationsmall: vad är problemet, vem är målgruppen, vilken typ av innehåll och format? Vi frågar oss också: skapar vi detta innehåll för SEO, för viralitet, för att underlätta försäljningen eller för att bygga varumärket? Vi har upptäckt att denna metod gör det möjligt för oss att producera högkvalitativt innehåll varje gång.

På Marker.io sätter vi produkten i första rummet, så vi skriver omfattande specifikationer för varje ny funktion vi utvecklar.

Vi arbetar på samma sätt när vi skapar vårt innehåll!

Innan vi skriver en enda rad av innehållet fyller vi i en detaljerad specifikationsmall: vad är problemet, vem är målgruppen, vilken typ av innehåll och format är det fråga om?

Vi frågar oss också: skapar vi detta innehåll för SEO, för viralitet, för att underlätta försäljningen eller för att bygga varumärket? Vi har upptäckt att denna metod gör det möjligt för oss att producera högkvalitativt innehåll varje gång.

Läs mer om hur Marker.io hanterar felspårning med ClickUp.

Granska dina arbetsflöden varje månad och anpassa projektledningssystemet därefter. Kom ihåg att de processer du har infört ska hjälpa dig att arbeta snabbare, inte bromsa dig. I en snabbrörlig arbetsmiljö utvecklas projekt och teamdynamik i hög takt. De rutiner som var rimliga för bara några veckor sedan kan snabbt bli föråldrade. Och när det händer kommer de oundvikligen att frustrera dina teammedlemmar och minska arbetets totala effektivitet (och den tillfredsställelse det ger).

Granska dina arbetsflöden varje månad och anpassa projektledningssystemet därefter.

Kom ihåg att de processer du har infört ska hjälpa dig att arbeta snabbare, inte bromsa dig.

I en snabbrörlig arbetsmiljö utvecklas projekt och teamdynamik i hög takt.

De rutiner som var rimliga för bara några veckor sedan kan snabbt bli föråldrade. Och när det händer kommer de oundvikligen att frustrera dina teammedlemmar och minska arbetets totala effektivitet (och den tillfredsställelse det ger).

Att starta nya projekt kan vara både spännande och skrämmande. Om du är en av dem som lätt blir överväldigad av nya stora projekt, rekommenderar jag att du börjar med en tidsplan. Vanligtvis finns det en deadline för projekt, så att lägga upp en tidsplan för genomförandet hjälper till att göra projektet mer hanterbart och samtidigt inspirerar till handling (när du inser att det är bäst att sätta igång snarare än senare), för att inte tala om att det hjälper till att leverera projektet i tid.

Att starta nya projekt kan vara både spännande och skrämmande.

Om du är en av dem som lätt blir överväldigad av nya stora projekt, rekommenderar jag att du börjar med en tidsplan.

Vanligtvis finns det en deadline för projekt, så att lägga upp en tidsplan för genomförandet hjälper till att göra projektet mer hanterbart och samtidigt inspirerar till handling (när du inser att det är bäst att sätta igång snarare än senare), för att inte tala om att det hjälper till att leverera projektet i tid.

ClickUp är ett fantastiskt verktyg för att hantera alla dina kunder på ett och samma ställe. Som någon som behöver överblick över verksamheten, särskilt när det gäller stora projekt, är ett användbart tips att använda "Taggar" och "Tidslinje"-vyn i "Allt" i Spaces. Vårt team har fått instruktioner att "tagga" projekt som en ny webbplats som "Projectdev". Vi har sedan en tidslinjevy i "Everything" som visar alla projekt med denna tagg "Projectdev". Detta ger en fantastisk överblick som gör att jag kan ta ett steg tillbaka och utvärdera startdatum, slutdatum och pipeline för HELA VERKSAMHETEN och alla kunder – allt i en enda överskådlig vy!

ClickUp är ett fantastiskt verktyg för att hantera alla dina kunder på ett och samma ställe.

Som någon som behöver överblick över verksamheten, särskilt när det gäller stora projekt, är ett användbart tips att använda "Taggar" och "Tidslinje"-vyn i "Allt" i Spaces.

Vårt team har fått instruktioner att "tagga" projekt som en ny webbplats som "Projectdev". Vi har sedan en tidslinjevy i "Everything" som visar alla projekt med denna tagg "Projectdev".

Detta ger en fantastisk överblick som gör att jag kan ta ett steg tillbaka och utvärdera startdatum, slutdatum och pipeline för HELA VERKSAMHETEN och alla kunder – allt i en enda överskådlig vy!

Gör ditt bästa för att samordna alla dina projektledningsinsatser. När du använder flera olika appar för projektledning och samarbete kan det vara svårt för teammedlemmarna att hänga med i alla. Hitta istället en projektledningsplattform som löser alla dina problem på en gång, till exempel ClickUp (särskilt rekommenderat), Asana eller Notion, och förvandla ditt projekt till en levande organism i den plattformen så att dina teammedlemmar kan fokusera på en enda plattform.

Gör ditt bästa för att samordna alla dina projektledningsinsatser.

När du använder flera olika appar för projektledning och samarbete kan det vara svårt för teammedlemmarna att hänga med i alla.

Hitta istället en projektledningsplattform som löser alla dina problem på en gång, till exempel ClickUp (särskilt rekommenderat), Asana eller Notion, och förvandla ditt projekt till en levande organism i den plattformen så att dina teammedlemmar kan fokusera på en enda plattform.

Det är tråkigt att säga det, men bara för att ett projekt är högsta prioritet för dig som marknadsförare betyder det inte att det är viktigt för andra som är involverade i projektet. Dina ämnesexperter kanske bokstavligen himlar med ögonen vid tanken på att lägga tid på att ge dig input eller feedback. Så din viktigaste uppgift är att få folk att bli HYPED. * Ta tag i dem och få dem att se helheten: mer trafik, fler leads, mer tillväxt för företaget. * Få dem att känna sig som fantastiska superhjältar och underbara människor för att de hjälper dig. * Du kan göra det genom att regelbundet uppdatera ClickUp-uppgifter, fira varje liten framsteg och påminna alla om planen och deras roll i den. *

Det är tråkigt att säga det, men bara för att ett projekt är högsta prioritet för dig som marknadsförare betyder det inte att det är viktigt för andra som är involverade i projektet.

Dina ämnesexperter kanske bokstavligen himlar med ögonen vid tanken på att lägga tid på att ge dig input eller feedback.

Så din viktigaste uppgift är att få folk att bli HYPED. *

Ta tag i dem och få dem att se helheten: mer trafik, fler leads, mer tillväxt för företaget. *

Få dem att känna sig som fantastiska superhjältar och underbara människor för att de hjälper dig. *

Du kan göra det genom att regelbundet uppdatera ClickUp-uppgifter, fira varje liten framsteg och påminna alla om planen och deras roll i den. *

Vi vill tacka alla som deltagit i sammanställningen av dessa tips för projektledning! 🙏🏽

Och nu ska vi höra vad vårt ClickUp-team har att säga!

Tips för projektledning från ClickUps marknadsföringsteam

Vårt marknadsföringsteam vet ett och annat om fördelarna med att implementera en kostnadsfri projektledningsprogramvara i arbetet. 😉🧙🏻‍♀️

De förlitar sig på ClickUp för att tillgodose sina unika behov, från innehåll och sociala medier till betald annonsering och mycket mer.

ClickUp är ett utmärkt verktyg för måluppföljning och gör det möjligt för teamet att snabbt organisera uppgifter, samordna projekt mellan team och hantera marknadsföringskampanjer.

Det bästa av allt är att de kan göra allt detta och mer på ETT och samma ställe.

Hör våra marknadsföringsteammedlemmar berätta om hur de använder ClickUp varje dag, så kanske du också kan börja använda det i dina marknadsföringsflöden!

ClickUp för innehållshantering är en game changer. Vi kan skapa uppgiftsmallar för alla våra landningssidor, enkelt identifiera flaskhalsar med vår statusspårare i tavelvyn och veta vad som väntar härnäst med hjälp av taggar och prioriteringar. Bloggrecensioner effektiviseras med hjälp av automatisering, och e-postflöden kan visualiseras på Mind Maps. Det är just anpassningsmöjligheterna som gör ClickUp till ett så kraftfullt verktyg för marknadsföringsteam.

ClickUp för innehållshantering är en game changer.

Vi kan skapa uppgiftsmallar för alla våra landningssidor, enkelt identifiera flaskhalsar med vår statusspårare i tavelvyn och veta vad som väntar härnäst med hjälp av taggar och prioriteringar.

Bloggrecensioner effektiviseras med hjälp av automatisering, och e-postflöden kan visualiseras på Mind Maps.

Det är just anpassningsmöjligheterna som gör ClickUp till ett så kraftfullt verktyg för marknadsföringsteam.

Underskatta inte värdet av återkommande uppgifter. Varje dag i en marknadsförares liv är unik. Prioriteringarna förändras snabbt och vi måste ofta ställa om på ett ögonblick. Det finns dock många vanliga ansvarsområden som är väsentliga i våra roller. Vi övervakar data, utför revisioner, granskar konkurrenter osv. Ofta faller dessa enkla men viktiga uppgifter mellan stolarna. Skapa ett system för ansvarsskyldighet för dina återkommande dagliga uppgifter. Det frigör lite utrymme i hjärnan så att du kan fokusera mer på det oförutsägbara arbetet som väntar.

Underskatta inte värdet av återkommande uppgifter.

Varje dag i en marknadsförares liv är unik. Prioriteringarna förändras snabbt och vi måste ofta ställa om på ett ögonblick.

Det finns dock många vanliga ansvarsområden som är väsentliga i våra roller. Vi övervakar data, utför revisioner, granskar konkurrenter osv. Ofta faller dessa enkla men viktiga uppgifter mellan stolarna.

Skapa ett system för ansvarsskyldighet för dina återkommande dagliga uppgifter. Det frigör lite utrymme i hjärnan så att du kan fokusera mer på det oförutsägbara arbetet som väntar.

Ha ett tydligt definierat projektmål och en klar förståelse för projektets omfattning innan du påbörjar genomförandet. Med en noggrann översikt över projektets tidsplan, mål och strategi kan du maximera effektiviteten i användningen av företagets tid och resurser. Ta upp eventuella hinder redan från början, skapa skalbara lösningar och se till att ditt team är samstämt!

Ha ett tydligt definierat projektmål och en klar förståelse för projektets omfattning innan du påbörjar genomförandet.

Med en noggrann översikt över projektets tidsplan, mål och strategi kan du maximera effektiviteten i användningen av företagets tid och resurser.

Ta upp eventuella hinder redan från början, skapa skalbara lösningar och se till att ditt team är samstämt!

Som marknadsförare jonglerar vi varje dag med många olika typer av innehållsuppgifter. För att fokusera på det som kräver min uppmärksamhet använder jag en kombination av Hem och Uppgiftsfältet. Jag börjar på startsidan, letar reda på vilka uppgifter jag behöver arbeta med under dagen och lägger dem sedan i uppgiftsfältet. Jag drar dem till och med i en viss ordning så att jag vet i vilken ordning jag ska arbeta med dem. Det hjälper mig inte bara att hålla fokus på vad jag behöver göra, utan det är också väldigt tillfredsställande att kunna avmarkera uppgifter när jag har slutfört dem under dagen!

Som marknadsförare jonglerar vi varje dag med många olika typer av innehållsuppgifter.

För att fokusera på det som kräver min uppmärksamhet använder jag en kombination av Hem och Uppgiftsfältet.

Jag börjar på startsidan, letar reda på vilka uppgifter jag behöver arbeta med under dagen och lägger dem sedan i uppgiftsfältet. Jag drar dem till och med i en viss ordning så att jag vet i vilken ordning jag ska arbeta med dem.

Det hjälper mig inte bara att hålla fokus på vad jag behöver göra, utan det är också väldigt tillfredsställande att kunna avmarkera uppgifter när jag slutför dem under dagen!

Mitt bästa tips för marknadsförare är att aldrig underskatta kraften i organisation! Oavsett om du använder Post-it-lappar, en projektledningsplattform som ClickUp eller gamla hederliga Excel-kalkylblad är det bästa sättet att hålla koll på projekten och hålla deadlines att hålla ordning på dina uppgifter.

Mitt bästa tips för marknadsförare är att aldrig underskatta vikten av organisation!

Oavsett om du använder Post-it-lappar, en projektledningsplattform som ClickUp eller gamla hederliga Excel-kalkylblad är det bästa sättet att hålla koll på projekten och hålla deadlines att hålla ordning på dina uppgifter.

Slutsats

Att hantera marknadsföringsprojekt behöver inte vara så svårt.

Det kan faktiskt vara roligt med hjälp av ett projektledningsprogram!

Sätt upp tydliga mål, fastställ lämpliga tidsplaner, förbättra teamsamarbetet, klara av projekt och deadlines utan problem och spara tid så att du kan ägna dig mer åt det du älskar att göra.

