Vad är dubbelriktade länkar?

Det är dags att använda vår metaforiska Encyclopedia of Saved Information Over the Years för att förbättra våra idéer genom att få ut dem ur våra huvuden och skriva ner dem. Så mycket av vår framgång beror på att återupptäcka lagrad kunskap och tidshanteringsfärdigheter för att nå vår högsta potential – i arbete och privatliv!

Introducera ett nytt koncept för anteckningar: dubbelsidiga länkar.

Insider via GIPHY

Dubbelriktade länkar ger en väg tillbaka till den sida där du infogade referenslänken, vilket skapar en databas med sammankopplad information – ett andra hjärna. 🧠💡

Om du gillar livslångt lärande, produktivitetssystem som sparar tid i din vardag, eller båda delar, är det här något för dig!

För att förstå värdet av dubbelriktade länkar ska vi först förklara dess föregångare: enkelriktade länkar.

En envägs länk är, ja, alla webbsidor på internet, vilket innebär att det finns en linjär hyperlänk från en sida till en annan, som går i en ny riktning.

En dubbelsidig länk skapar en bakåtlänk – en länk som tar dig tillbaka till den plats på sidan som du hänvisade till. En dörr som du kan använda för att bläddra framåt eller bakåt.

Dubbelriktade länkar kan vara ett enda ord eller en fras från valfri plats på din sida. De ger dina anteckningar struktur genom att ersätta oändlig rullning när du börjar lägga till lager av koncept över tid. Vem som helst kan använda dubbelriktade länkar för att:

Bläddra bland bakåtlänkar för att hitta relaterad information utan att öppna nya webbläsarfönster.

Bygg upp en personlig kunskapswiki på ett organiskt sätt

Länka referenser från flera källor för att koppla ihop tidslinjer, händelser, idéer och mycket mer.

När du väl har börjat använda dubbelriktade länkar för att länka filer och anteckningar i en enda anteckningsapp kommer du att förbättra din produktivitet och aldrig ångra dig!

via GIPHY

👉 Här är en lista över anteckningsappar:

Låt oss titta på några sätt som du kan använda dubbelriktade länkar i ditt arbete och dina personliga aktiviteter! 🤓

Dubbelriktade länkar för personliga aktiviteter

🏠

Hem Projekt Forskning

Alla som gillar att fixa hemma vet att en sak kan användas eller anpassas för flera olika ändamål. Så länka dina YouTube-videor, hemförbättringssidor och annat med dubbelriktade länkar för att spara idéer för framtida behov... och kanske uppfinna nya produkter!

📚

Skolkurser

Länka ihop dina historia- och språkkurser för att skapa en världstidslinje med händelser och personer. Eller utöka ditt onlinekursmaterial genom att koppla samman relaterade ämnen för enkel referens. Kolla in denna projektledningsguide för studenter!

👥

Personlig CRM (kontaktrelationshantering)

Ett personligt CRM är ett utmärkt alternativ och en förbättring jämfört med bullet journaling. Hantera dina relationer genom att registrera dina interaktioner och resor med familj och vänner, påminn dig själv om vad du vill dela med andra och spara rekommenderade artiklar.

Dubbelriktade länkar för arbetsaktiviteter

🌐

Intern företagswiki

En företagswiki fungerar som en enda källa till sanning för att lägga till och underhålla innehåll i hela organisationen. Med dubbelriktade länkar kan högnivåprojekt inom företaget kopplas till SOP:er, uppgifter, briefs och mer för att ersätta överfulla e-postkedjor.

🏆

OKR (mål och nyckelresultat)

I de flesta organisationer sker OKR-delning genom att de godkända OKR:erna skickas ut via e-post. Sedan går månaderna och medarbetarna letar igenom tusentals e-postmeddelanden för att hitta dem igen. OKR:er kan dock bli en del av de dagliga och veckovisa rutinerna med hjälp av dubbelriktade länkar. Genom att länka samman uppgifter och OKR:er kan medarbetarna se hur alla bidrar till de gemensamma målen och fokusera på det viktigaste arbetet.

📁

Uppgiftshantering

Om du är den som ansvarar för mötesprotokoll vet du att det finns en hel mapp med enskilda dokument lagrade i din Google Drive som bara väntar på att rensas upp. Använd dubbelriktade länkar för att koppla samman dina dokument i ett fönster så att all data du samlat in från tidigare möten är tillgänglig på ett och samma ställe.

Är det så du känner just nu?

🙋‍♀️ Du har spenderat pengar på prenumerationer på anteckningsappar som slutar med att inte användas efter några veckor.

🙋‍♀️ Ditt arbetsflöde utvecklas och du känner dig begränsad i din nuvarande anteckningsapp.

🙋‍♀️ Du vill ha möjlighet att skriva anteckningar när som helst, var som helst och från alla dina enheter.

Vi har varit där, och vi vill att du ska veta att det inte behöver vara så här! Dubbelriktade länkar kommer att förändra hur du konsumerar och fångar upp innehåll, så du behöver den bästa programvaran som finns för att få dina anteckningar på ett säkert och produktivt ställe. Den programvaran är ClickUp. ✨

ClickUp är den ultimata produktivitetsplattformen som ger människor ett flexibelt utrymme för att ta anteckningar, återupptäcka information och samla allt arbete i ett enda verktyg. Dessutom kan du använda konceptet med dubbelriktade länkar med Relationships ClickApp – en ny kraftfull uppsättning funktioner för att koppla samman uppgifter, dokument och allt annat i ClickUp!

Länka dina uppgifter, dokument eller vad som helst annat i ClickUp.

Du kan se allt relaterat innehåll och alla länkar för den aktuella sidan eller hela dokumentet i avsnittet Relationer och bakåtlänkar i höger sidofält.

Expandera sidan för att visa relationer, bakåtlänkar, formateringsalternativ och mer.

1️⃣ Sökfält

Hitta innehåll och uppgifter som är relaterade till en specifik sida eller ett specifikt dokument genom att skriva i sökfältet.

2️⃣ Sidolänkar

Koppla sidor och dokument till andra sidor, dokument eller uppgifter i ditt arbetsområde. Sidlänkar är utmärkta för att skapa relationer mellan innehåll och arbete utan att referera till den relationen i själva innehållet.

3️⃣ Bakåtlänkar

ClickUp skapar automatiskt bakåtlänkar för att hålla reda på relaterat innehåll när du nämner eller kopierar och klistrar in länkar till uppgifter och dokument.

4️⃣ Externa länkar

Länkar till webbplatser utanför ClickUp visas tillsammans under menyn Relationer i höger sidofält.

Kan jag ta bort en relation?

Självklart! Du kan länka och ta bort länkar från en uppgift, ett dokument eller en listvy.

Klicka på X i en uppgift eller dokumentvy för att ta bort en relation.

Kan jag skapa relationer mellan ClickUp-uppgifter och ClickUp Docs?

Absolut! Varför nöja sig med ClickUp Docs? 😉

Om du någonsin har blivit indragen i ett stort projekt i sista minuten förstår du hur tidskrävande det är att få den information du behöver för att komma igång. Relationer kopplade till den uppgift du tittar på ger en stressfri upplevelse när du vill fördjupa dig i projektets olika lager för att få den senaste projektstatusen.

Koppla ihop uppgifter och dokument med sidlänkar för att skapa relationer mellan ditt innehåll och ditt arbete i ClickUp.

En anteckning om nätverksbaserat tänkande kontra arkiveringssystem

Vi kan få fram fantastiska idéer genom att göra kunskap tillgänglig för oss själva och andra. Problemet med arkivsystem är att vi samlar in all denna fantastiska information, lagrar den och sedan glömmer bort den tills vi behöver den igen.

Nätverksbaserat tänkande är din uppgradering från ett arkivsystem. Det är en wiki-liknande databas där du kan hämta lager av relaterad information med ett enda klick. Du gör dig själv en tjänst på lång sikt och behåller så mycket mer information än genom att bara memorera och bokmärka.

Skapa ett gratis konto och prova ClickUp Docs nästa gång du sätter dig ner för att undersöka din nästa idé. Känslor av oro och skrivkramp är ingen match för dig och ClickUp tillsammans! 💪