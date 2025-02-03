De 10 bästa datalagringsprogrammen 2025 (gratis och betalda)

Big data och business intelligence (BI) är populära begrepp på senare tid eftersom de hjälper dig att driva ett företag. Du fattar inte längre beslut baserat på en magkänsla och hoppas att de ska leda dina projekt till framgång, utan använder data som bränsle för att fatta kloka beslut. ♟️

Databaserat beslutsfattande kräver extrahering, segmentering och analys av insikter från flera källor, både interna och externa. Ett datalagringsprogram (DWH) spelar en avgörande roll för att konsolidera och organisera denna BI-information åt dig.

I grunden är ett DWH ett arkiv för centralisering av stora mängder organisationsspecifika data. Men med rätt verktyg kan du göra så mycket mer, till exempel förutsäga kundbeteende och identifiera marknadstrender.

I den här guiden presenterar vi 10 stabila datalagringsprogram. Läs om deras funktioner och välj det som stöder dina tillväxtstrategier.

Vad ska du leta efter i datalagringsprogramvara?

Enligt framstående professorer vid MIT uppvisade datadrivna företag 4 % högre produktivitet och 6 % högre vinstmarginaler än genomsnittet. Men hur vet du vilken DWH-programvara som kan ge dig en verklig affärsfördel?

Här är vad du bör tänka på när du utforskar produkterna:

Skalbarhet: En lämplig plattform tillgodoser ditt teams ständigt växande databehov utan att prestandan påverkas. Sortering och filtrering: Verktyget ska möjliggöra datalagring i ett strukturerat format, vilket möjliggör praktiska indexerings-, katalogiserings- och sökfunktioner. Mallar: Det bör finnas mallar som gör det enkelt att bygga och underhålla ett datalager för olika användningsfall. Integrationer: Plattformen bör kunna integreras med populära appar och program som du använder som datakällor. Processen för dataextrahering och laddning måste vara smidig. Robust rapportering och analys: Se om verktyget har rapporteringsfunktioner för att optimera affärsresultat med skräddarsydda insikter. De bästa produkterna använder maskininlärning och AI-algoritmer för att extrahera och bearbeta data, generera rapporter och skapa visualiseringar som grafer, diagram och tabeller. Säkerhet: Den bör ha inbyggd kryptering och säkerhetsprotokoll för att minska risken för cyberattacker.

Vi har analyserat dussintals datalagringsprogram och handplockat de 10 bästa verktygen som uppfyller våra kriterier – funktionalitet, skalbarhet och användarvänlighet. Låt oss sätta igång! ?

Visualisera uppgifter, projekt och arbetsflöden på det sätt som passar dig bäst med ClickUps över 15 anpassningsbara vyer.

ClickUp erbjuder en säker och stabil miljö för företagsomfattande datalagring och projektledningsstrukturering. Detta verktyg har otroliga alternativ för hantering, visualisering och bearbetning av din datapipeline i alla storlekar.

Skapa en digital ClickUp-arbetsyta genom att importera data från flera källor med en praktisk importmanager. Visualisera dina data och växla mellan perspektiv med hjälp av dashboards som har över 50 widgets och över 15 vyer. Utnyttja de inbyggda rapporteringsverktygen för att organisera arbetsflöden, förutsäga affärsscenarier och hitta lösningar.

Denna plattform erbjuder en imponerande mallkollektion för datalagring och projektövervakning, till exempel:

Med ClickUp får du tillgång till en mängd funktioner för att strukturera datarelaterade uppgifter. Använd anpassade fält och anpassade statusar för att organisera och spåra information i detaljerade tabeller. Omvandla dina data till företagsdokumentation och wikis med ClickUp Docs.

Öka effektiviteten genom att använda produktivitetshöjande ClickUp AI för att sammanfatta data, generera statusrapporter och mycket mer! Automatisera repetitiva affärsprocesser med ClickUp Automations och minska driftskostnaderna. ?

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare vill ha fler automatiseringar (ClickUp har för närvarande över 100).

Begränsad användning av premiumfunktioner i gratispaketet

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 USD/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 8 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. AWS Redshift

AWS Redshift är Amazons molnbaserade big data-analysverktyg! ?

Denna plattform använder SQL (Structured Query Language) för att gräva djupt i semistrukturerade och strukturerade data och köra komplexa analytiska frågor.

AWS Redshift är mycket populärt för sitt verktyg Federated Query . Funktionen låter dig söka efter live-data i flera integrerade databaser, datalager eller datalager i realtid.

Med Amazon Redshift Data Sharing kan du ge ditt team omedelbar åtkomst till datakluster utan att flytta från producentklustret.

Uppgradera dina initiativ inom affärsintelligens och dra nytta av fördelarna med Amazon-ekosystemet med Redshift ML – använd SQL-uttryck för att träna Amazon SageMaker-modeller och göra korrekta finansiella prognoser, riskbedömningar och detaljerade rapporter om din affärsverksamhet.

Förutom inbyggda integrationer kan du ansluta AWS Redshift till verktyg som Salesforce, Jira och Google Analytics, hämta data från dessa plattformar och lagra dem i ditt molnlager. ☁️

AWS Redshifts bästa funktioner

Molnbaserat datalager

Federated Query för att använda live-data från fjärrsystem

Intuitiv datadelning

Inbyggda AWS- och tredjepartsintegrationer

Begränsningar för AWS Redshift

Passar kanske inte budgeten för småföretag.

Begränsade partitioneringsalternativ kan påverka prestandan.

Priser för AWS Redshift

Kontakta oss för prisuppgifter

AWS Redshift-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (10+ recensioner)

3. Oracle Autonomous Data Warehouse

Oracle Autonomous Data Warehouse är en molnbaserad lösning som optimerar och hanterar sig själv oberoende med maskininlärning och processautomatisering. Det är en livräddare för upptagna databasadministratörer som letar efter ett automatiskt skalbart datalager till låga driftskostnader.

DWH är utrustat med Data Studio, som erbjuder dussintals kodfria alternativ för att ladda, analysera och dela information. Utnyttja över 100 integrationer för att hämta data till plattformen och skapa affärsmodeller och arbetsflöden med drag-och-släpp-gränssnittet.

Övervaka ditt Oracle Autonomous Data Warehouse i Performance Hub – använd alternativet för att visa systemprestanda och Active Session History (ASH)-analyser. Finjustera plattformen genom att generera Automatic Workload Repository (AWR)-rapporten som innehåller statistik för problemdetektering.

De bästa funktionerna i Oracle Autonomous Data Warehouse

Autonom och molnbaserad

Kontinuerlig övervakning av prestanda

Data Studio för att eliminera datasilos för tvärfunktionella team

Över 100 integrationer

Begränsningar för Oracle Autonomous Data Warehouse

Begränsad transparens i prisstrukturen

Gränssnittet kunde vara mer användarvänligt.

Priser för Oracle Autonomous Data Warehouse

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Oracle Autonomous Data Warehouse

G2 : 4,3/5 (10+ recensioner)

TrustRadius: 8,9/10 (över 200 recensioner)

4. Google BigQuery

Letar du efter en serverlös multi-cloud-plattform för datalager? Google BigQuery uppfyller alla dessa krav! Och det bästa är att den kan analysera data i petabyte, vilket gör den perfekt för stora företag. ?

Med BigQuery Studio får du ett enhetligt gränssnitt för att kartlägga storskalig dataanalys. Det passar för personer med olika kodningskunskaper – använd SQL, Spark, Python eller naturligt språk för att anpassa arbetsflöden. Plattformens Duet AI erbjuder kontextuell kodningshjälp.

Bygg och använd ML-modeller baserade på strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade data och exportera dem till Vertex AI (Googles ML-plattform) eller annan programvara efter eget val.

Eftersom BigQuery är en del av Googles ekosystem är det enkelt att hämta data från systerplattformar som Google Drive. Tredjepartsintegrationer finns också tillgängliga – importera data från lösningar som AWS Redshift, Snowflake och Teradata.

Google BigQuerys bästa funktioner

Serverlös och multicloud

Företagsvänligt

BigQuery Studio för anpassning av arbetsflöden

Inbyggd maskininlärning

Begränsningar för Google BigQuery

Begränsade grupperingsfunktioner för att ordna datamängder logiskt

Prestanda och anpassningar kan förbättras

Priser för Google BigQuery

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för Google BigQuery

G2 : 4,5/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (10+ recensioner)

5. Teradata

Teradata erbjuder med sin produkt VantageCloud en omfattande svit av lösningar för datahantering och molnanalys.

Skapa ditt unika datalager på Teradata och genomför innovativa åtgärder tack vare dess algoritmer för maskininlärning och artificiell intelligens. Du kan minimera dataförflyttningen (genom att identifiera trender och precisera måldata), köra flera komplexa frågor samtidigt och upptäcka genombrott i vilken skala som helst.

Lös de tuffaste problemen med ClearScape Analytics, en del av Teradata VantageCloud. Dess avancerade AI/ML-analysfunktioner hjälper dig att förbereda data och driva förutsägelser genom att träna modeller i valfri skala. Använd realtids- och batchpoängsättning för att utvärdera modeller och distribuera dem till lägre kostnad och med mindre friktion.

Teradatas bästa funktioner

Skalbarhet på företagsnivå med inbyggd maskininlärning

Skalbara analytiska träningsmodeller

Lokalt och molnbaserat

Förbättrad resurs- och kostnadshantering

Teradata-begränsningar

Betydande licens- och infrastrukturkostnader förknippade med plattformen

Begränsade integrationsmöjligheter

Teradata-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Teradata-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 20 recensioner)

6. Integrera. io

Effektivisera din e-handelsdataresa med Integrate.io och dess kodfria DWH Insights-lösning. Denna datapipelineplattform hjälper dig att flytta data från dina kunddatabaser eller e-handelsplattformar till ett datalager.

Plattformen har en kodfri pipeline-konfiguration med otrolig flexibilitet – använd dra-och-släpp-gränssnittet och förkonfigurerade anslutningar för att samla data från olika källor på några sekunder. Om du inte hittar den anslutning du behöver kan plattformens experter skräddarsy en åt dig! ?

Sammanfoga flera pipelines med lättskapade beroenden och övervaka dem på en centraliserad instrumentpanel. Använd Integrate. io:s Cron expression builder för att snabbt hantera krav på pipeline-schemaläggning.

DWH Insights hjälper dig att övervaka dina datalagringskostnader. Registrera automatiskt datakostnader och lagra jobb, tabeller och användarmetadata i alla pipelines och projekt. De inbyggda verktygen för beteendedataanalys avslöjar användartrender och deras korrelation med implementerade datamodeller.

Integrate. io bästa funktioner

Omfattande instrumentpanel

Hundratals färdiga kopplingar för att samla data

Avancerad analys med DWH Insights

Avsedd för e-handelsföretag

Integrate. io-begränsningar

Potentiella prestandaproblem vid arbete med stora datamängder

Enstaka buggar i användargränssnittet

Integrate. io-prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Integrate. io betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (10+ recensioner)

7. Skyvia

Skyvia kan vara din självklara kodfria plattform för olika datarelaterade uppgifter, från integration och säkerhetskopiering till automatisering av arbetsflöden. Skyiva flyttar data till och från lager, och överbryggar oorganiserade data från flera källor och en välstrukturerad databas.

Plattformen erbjuder fyra lösningar:

Dataintegration Säkerhetskopiering Anslut Fråga

Lita på Data Integration för att importera och synkronisera stora datamängder från distribuerade källor i en batch. Cloud Data Replication är den inbyggda ELT-lösningen (Extract, Load, Transform) för kopiering av data.

Backup låter dig skydda dina data i ett enhetligt gränssnitt – konfigurera inställningarna för automatiska dagliga säkerhetskopior och återställningsalternativ mellan moln.

Med Connect kan du skapa webb-API:er och få färdiga slutpunkts-URL:er utan besvär med hosting och underhåll.

Query erbjuder verktyg som sammanställning med ett klick och typade filter för att komma åt, visa, hantera och exportera data från din webbläsare.

Skyvias bästa funktioner

Robust lösning för datasynkronisering

Fyra lösningar för datahantering

Stöder replikering av molndata

Skyvias begränsningar

Det kan vara svårt att hämta data för en anpassad period.

Kunde erbjuda bättre teknisk support

Skyvias prissättning

Olika prisstrukturer för dataintegration, backup, anslutning och frågor – se webbplatsen för mer information.

Skyvia-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 60 recensioner)

8. Oracle Database 12c

Oracle Database är en robust molndatabas utvecklad för företag. Den har avancerade funktioner för konsolidering av datamängder, optimering av sökningar och prestandajustering.

Versionerna 12c och högre ger dig förstklassig tillgänglighet och stabilitet för din databas. Funktioner som datamaskering och osynliga kolumner förhindrar obehörig åtkomst till känslig data.

Plattformen möjliggör datalagring i flera nivåer för lagringshantering. Om en viss datamängd sällan används kan du till exempel komprimera den och flytta den till en lämplig nivå för att spara utrymme. Dessutom kan du använda Oracle Flex ASM för att minska lagringskostnaderna.

Det är värt att notera att Oracle avslutade supporten för version 12c i juli 2022. Begränsade uppdateringar är tillgängliga fram till slutet av december 2024.

Oracle 12c:s bästa funktioner

Företagsorienterad databas

Kraftfulla analysalternativ

Användbara integrationer från tredje part

Smart lagringshantering

Stöd för flera språk

Begränsningar i Oracle 12c

Licensieringsprocessen kan vara komplicerad.

Installationen kan vara tidskrävande.

Priser för Oracle 12c

Kontakta oss för prisuppgifter

Oracle 12c – betyg och recensioner

Capterra: 4,6/5 (mindre än 10 recensioner)

9. Informatica

Informatica är en AI-driven molnbaserad datahanteringslösning.

Med Informatica kan du extrahera, transformera och ladda (ETL) data från flera källor till ditt datalager. Använd plattformens AI, CLAIRE, som copilot för att förenkla dataleveransprocessen mellan teamen.

Utnyttja kraften i AI genom Data Catalog och hitta, organisera och lagra önskade datatillgångar på ett ögonblick. Informatica låter dig skanna BI-verktyg, molndatabaser och tredjepartskataloger för att kuratera dina datatillgångar.

En annan lösning som kan vara intressant för dig är Data Integration. Den låter dig använda kopplingar för att integrera data i batcher, replikera tabeller och ansluta till API:er för enkel datahantering.

Informaticas bästa funktioner

Implementera datapipelines med CL AI RE, en AI-assistent.

AI-driven datakatalog för hantering av datatillgångar

Dataintegration med tusentals anslutningar

Informaticas begränsningar

Vissa användare tycker att gränssnittet är föråldrat.

Tillfälliga prestandaproblem

Informatica-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Informatica

G2 : 4,4/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (10+ recensioner)

10. Firebolt

Firebolt är en av de hetaste datalagringslösningarna för ingenjörer! ?

Plattformen handlar om hastighet – optimerad kolumnlagring, gles indexering och en supersnabb sökoptimering ger hög prestanda en ny innebörd och revolutionerar användarupplevelsen.

Om du kan SQL kommer du att anamma Firebolts ANSI-SQL-kompatibla PostgreSQL-dialekt på nolltid.

Plattformen bygger på vektoriserad och SIMD-bearbetning (single-instruction multiple-data) – den tillämpar sökinstruktioner på datapartier istället för att göra det rad för rad, vilket är ytterligare en anledning till att Firebolt-användare kan njuta av exceptionell hastighet.

Firebolt integreras med populära verktyg för affärsintelligens och datatransformation, vilket gör det till en komplett plattform för analys!

Firebolts bästa funktioner

Höghastighetsplattform

Baseras på vektoriserad bearbetning och SIMD

Många integrationer

Firebolts begränsningar

Det är ett relativt nytt verktyg på vår lista, så community-stödet är begränsat.

Kan kräva inlärning av nya frågespråk.

Firebolts prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Firebolt-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (10+ recensioner)

Med det aktuella utbudet av DWH-produkter på marknaden finns det inget utrymme för tvivel i din beslutsprocess. Alla våra listade verktyg kan hjälpa dig att bygga och driva ditt ideala datalager.

Om du letar efter en allt-i-ett-lösning som låter dig hantera data samtidigt som du hanterar din personal, dina uppgifter och dina projekt, rekommenderar vi att du provar ClickUp. ✅