De 11 bästa alternativen till Claude AI 2025

Claude AI, skapat av Anthropic, är ett populärt AI-skrivverktyg för personer som föredrar genomtänkta, säkerhetsfokuserade svar och en naturlig konversationston.

Men beroende på dina behov kanske du vill ha en modell som är snabbare, mer anpassningsbar och smartare när det gäller faktagranskning och sammanfattning.

Det finns många alternativ till Claude AI som använder avancerade stora språkmodeller (LLM) för att driva olika konversationsbaserade AI-uppgifter, oavsett om det handlar om kreativt skrivande, marknadsföringsinnehåll i realtid eller automatisering av uppgifter.

Och det bästa av allt: ClickUp kan snart bli din nya AI-hjälpreda. Låt oss visa varför – genom en detaljerad jämförelse av några av de bästa alternativen till Claude!

Varför välja alternativ till Claude AI?

Alla AI-verktyg passar inte för alla uppgifter. Claude AI erbjuder förbättrad generering av kreativt innehåll baserat på detaljerade varumärkesriktlinjer, men klarar inte av specifika behov för felfri kodning. Det kan inte komma åt din arbetsyta för att få kontext, och det kan inte heller gå online för att uppdatera sina svar med realtidsdata.

En Reddit-användare påpekade Claudes växande problem med att generera kod och hantera komplexa instruktioner:

Jag är Claude Pro-användare och har märkt några problem de senaste dagarna. Koden som Claude genererar verkar behöva mycket mer justering nu. Den brukade vara ganska stabil, men på senare tid har den blivit mindre tillförlitlig. Claude har svårare med långa sammanhang och komplexa uppgifter nuförtiden. Den verkar tappa tråden eller ge mindre sammanhängande svar jämfört med tidigare.

Här är vad Claude AI saknar som du bör leta efter i bättre alternativ:

Webbåtkomst i realtid : Hämta aktuell data, senaste nyheter och färsk forskning direkt till ditt arbetsflöde för faktamässig noggrannhet utan att byta verktyg.

Noggrann kodgenerering : Generera ren, funktionell kod för komplexa byggnader utan att skriva om trasig logik eller felsöka felaktiga utdata.

Hantering av långa sammanhang : Hantera längre uppmaningar, dokument och komplexa trådar utan att modellen förlorar struktur eller noggrannhet.

Snabb sparning och återanvändning : Spara och använd förinställda : Spara och använd förinställda AI-mallar för snabbare svar inom skrivande, analys och uppgifter.

Stöd för multimodal inmatning : Analysera bilder, skärmdumpar, dokument eller diagram tillsammans med text för att extrahera data eller svara med sammanhang.

Avancerade assistentfunktioner : Använd anpassade : Använd anpassade personliga AI-assistenter för att skriva, redigera, automatisera, koda, sammanfatta och schemalägga.

Flexibilitet: Få tillgång till mer varierat språkstöd och flerspråkiga funktioner

📖 Läs också: Hur man använder Claude AI för effektiv och korrekt kodning

Claude AI-alternativ i korthet

Här är en snabb lista över de bästa alternativen till Claude AI, som alla erbjuder premiumfunktioner, för att hjälpa dig att välja de AI-system som bäst passar dina mål.

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp Individer, företag och team av alla storlekar som behöver AI-driven allt-i-ett-projektledning och samarbete – med tillgång till flera LLM:er. AI-skrivassistent, automatisering av arbetsflöden, ansluten sökning Gratis plan tillgänglig; anpassningar tillgängliga för företag. ChatGPT Enskilda användare och små till medelstora team som behöver mångsidig, multimodal AI med snabbare insikter. Starka resonemangsfunktioner, kodningsstöd och plugin-ekosystem Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 20 $/månad Perplexity AI Personer som söker informationshämtning och forskning i realtid Integrering av live-webbsökning, spårning av källhänvisningar och multimodala funktioner Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 20 $/månad Microsoft Copilot Medelstora team och företag som behöver professionella AI-arbetsflöden inom Microsoft 365-ekosystemet Inbyggd integration i Microsofts ekosystem, kontextuell assistans och säkerhet för företag Gratis plan tillgänglig; betalda planer för 20 $/månad Google Gemini Medelstora team och företag som behöver multimodal resonemang och integration med Googles ekosystem. Funktionalitet över flera applikationer, starkt resonemang över olika format och omfattande kunskap. Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 19,99 $/månad. Jasper AI Frilansare, egenföretagare och team som vill producera marknadsföringsinnehåll som är anpassat till varumärket. Anpassning av varumärkesröst, SEO-funktioner och teamsamarbete Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 49 $/månad Copy. ai Frilansare, egenföretagare och team som söker AI-copywriting Över 200 arbetsflöden, anpassningsbar varumärkesröst, avancerade samarbetsfunktioner Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 49 $/månad HuggingChat Utvecklare som arbetar med öppen källkods-AI-projekt Över 1000 öppna modeller, samarbetsverktyg och finjustering av modeller Gratis Poe Frilansare, egenföretagare och team som vill ha tillgång till flera LLM på ett och samma ställe. Tillgång till flera AI-modeller, stöd för webben, iOS, Android etc. Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 4,99 $/månad. Character. ai Skapa interaktiva AI-karaktärer Mänskliga karaktärsreaktioner, interaktiva dialoger Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 9,99 $ per månad. YouChat Personer som behöver webbsökningsförbättrad konversations-AI Integrerade sökresultat, spårning av citeringar, multimodal förståelse Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 20 $/månad

📖 Läs också: Hur man använder Claude AI för programmeringshjälp

De bästa Claude AI-alternativen att använda

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

Baserat på ovanstående punkter och praktiska tester av flera verktyg presenterar vi här en djupgående granskning av alternativ till Claude AI, inklusive gratisverktyg som ökar din produktivitet, kreativitet och beslutsförmåga.

1. ClickUp (bäst för uppgiftsbaserad AI-produktivitet och projektplanering)

Prova ClickUp Brain gratis Använd ClickUp Brain för att integrera en kraftfull AI-modell i din arbetsmiljö för effektiv innehållsgenerering, sammanfattning och projektledning.

Behöver du ett kraftfullt alternativ till Claude AI som är utmärkt för skrivande, brainstorming, sammanfattning och automatisering av uppgifter utan att störa ditt arbetsflöde?

ClickUp, appen för allt som rör arbete, integrerar projektledning, dokumentsamarbete och AI-funktioner i en enhetlig plattform.

Till skillnad från de flesta andra chatbots är ClickUps AI-assistent, ClickUp Brain, en AI-motor som är helt integrerad i ditt ClickUp-arbetsutrymme och specialbyggd för produktivitet. Om Claude AI är den polerade diplomaten i AI-världen – artig och återhållsam – så är ClickUp Brain det taktiska geniet: snabb, anpassningsbar och redo att faktiskt utföra arbete med dig, inte bara dela med sig av förslag.

Oavsett om du skriver innehåll, sammanfattar mötesanteckningar, hanterar uppgifter eller letar efter viktig information som är gömd i dina ClickUp-uppgifter, dokument eller chattar, finns Brain där – kontextmedveten och redo att hjälpa till.

Använd ClickUp Brain som en AI-kunskapshanterare för att hämta svar från dina uppgifter, dokument och personer.

När någon i teamet behöver information – oavsett om det är ett referensdokument från för tre månader sedan, ett beslut som fattats i en lång kommentartråd eller projektuppdateringar från integrerade appar som Google Drive eller Slack – behöver de bara fråga. Brain söker igenom din arbetsplats wikis, dokument och chattar för att leverera relevanta svar i realtid.

Skapa bloggar, rapporter, e-postmeddelanden och mycket mer som passar ditt varumärke med ClickUp Brains AI-drivna skrivhjälp.

För innehållsskapare och marknadsförare fungerar Brain som en kompetent skrivassistent. Skriver du bloggar, e-postmeddelanden eller rapporter? Ange bara nyckelpunkterna i en enkel, naturlig språkprompt så omvandlar Brain dem till polerat innehåll som passar ditt varumärke.

Med ClickUp Brain tar det bara några sekunder att skapa marknadsföringstexter, teknisk dokumentation eller supportsvar baserade på ditt företags data och sammanhang. Inbyggda grammatik- och tonförfiningar säkerställer att ditt innehåll inte bara är snabbt utan också felfritt.

Det bästa av allt? Precis som Claude kan du använda Brain för att hjälpa dig att koda. Skriv kod från grunden, felsök befintlig kod och brainstorma idéer för att förbättra kodkvaliteten.

Skapa kodsnuttar på några sekunder med ClickUp Brain

En Redditor sammanfattar det väl:

Behöver du skriva en blogg? Börja med Brain. Behöver du skapa en kompetensmatris för att höja din kunskapsnivå? Börja med Brain. Behöver du skapa en e-postmall för att nå ut till kunder? Börja med Brain!

Till skillnad från Claude, som är låst till en modell, låter Brain dig växla mellan ledande LLM-modeller som GPT-4o, Claude 3. 7 Sonnet, GPT-3. 5, Gemini Flash 2. 0 och många fler. Det betyder att du inte behöver välja en enda intelligens för ditt skrivande, kodande eller andra uppgifter – du kan samordna dem alla från ett och samma ställe.

Dra nytta av flera LLM:er i ett enda AI-verktyg tack vare ClickUp Brain.

ClickUp Brain fungerar också som din AI-projektledare, automatiserar uppdateringar, spårar försenade uppgifter och omvandlar mötesanteckningar till genomförbara deluppgifter. Skapa automatiserade, asynkrona standup-rapporter, sammanfatta trådar med uppgiftsaktiviteter och publicera projektuppdateringar direkt i relevanta ClickUp Chat -kanaler.

💡 Proffstips: Använd ClickUp AI:s autofyllningsfunktioner för att automatisera uppgiftsfördelning och prioriteringar med hjälp av de uppmaningar du anger. Säg till ClickUp AI när specifika personer ska tilldelas uppgifter Prova AI Assign för att föreslå optimal uppgiftsfördelning baserat på faktorer som teammedlemmarnas expertis, tillgänglighet och aktuella arbetsbelastning, medan AI Prioritize automatiskt fastställer uppgiftsprioriteringar, vilket hjälper teamen att fokusera på aktiviteter med stor påverkan!

Men det är inte allt. De flesta AI-motorer idag är passiva. De förlitar sig på att människor kommer ihåg var informationen finns, hur den är strukturerad eller vem som äger den – och de kan inte självständigt utföra arbetsflöden.

ClickUps AI-drivna Autopilot™ Agents erbjuder mer än generativ AI. Med dessa agentiska AI-funktioner kan du automatisera faktiska arbetsflöden utan att lyfta ett finger. Här är vad som är möjligt med förbyggda Autopilot Agents i ClickUp:

Agent Vad det gör Veckorapportagent Publicerar en veckovis uppdatering vid en angiven tidpunkt för dina valda utrymmen, mappar och listor. Daglig rapportagent Publicerar en daglig aktivitetsuppdatering vid en angiven tidpunkt för dina valda utrymmen, mappar och listor. Team StandUp Agent Sammanfattar teamaktiviteten vid en angiven tidpunkt varje arbetsdag för dina valda utrymmen, mappar och listor. Auto-Answers Agent Svarar på frågor om din produkt, tjänst eller organisation i valda chattkanaler.

💡 Proffstips: Du kan ange vilka kunskapskällor alla förkonfigurerade Autopilot Agents kan använda för att svara. Dessutom är alla delar av förkonfigurerade Autopilot Agents – triggers, villkor, beskrivningar, källor – förutom Auto-Answers helt anpassningsbara. Få mer gjort med ClickUps AI Autopilot Agents

För mer specialiserade behov kan du med ClickUps anpassade autopilotagenter skräddarsy AI efter dina unika kunskaper och arbetsflöden. Du kan:

Sätt upp ett tydligt mål för din agent (till exempel ”Hjälpa nya medarbetare att komma igång” eller ”Svara på vanliga frågor om produkten”).

Förse den med specifika kunskapskällor, som dokument, uppgifter eller mappar.

Lägg till vägledning för att forma hur den svarar (ton, stil, sammanhang)

Testa och förfina agentens resultat innan du implementerar den.

📮ClickUp Insight: Vi har nyligen upptäckt att cirka 33 % av kunskapsarbetare skickar meddelanden till 1–3 personer dagligen för att få den information de behöver. Men tänk om du hade all information dokumenterad och lättillgänglig? Med ClickUp Brains AI Knowledge Manager vid din sida blir kontextväxling ett minne blott. Ställ bara frågan direkt från din arbetsyta, så hämtar ClickUp Brain informationen från din arbetsyta och/eller anslutna tredjepartsappar!

ClickUp Brain MAX – Röststyrd AI för smartare att göra-listor

ClickUp Brain MAX bygger vidare på ClickUp Brains automatisering genom att lägga till en röststyrd AI-kompanjon som förstår sammanhanget i din arbetsmiljö. Med Talk to Text kan du diktera uppgifter, anteckningar eller uppdateringar handsfree och omedelbart se dem omvandlas till polerade, strukturerade objekt – redo att tilldelas, prioriteras eller läggas till i Docs.

Brain MAX kan koppla dina muntliga instruktioner till rätt teammedlemmar, projekt och deadlines, söka efter sammanhang i ClickUp och anslutna verktyg och till och med mata ut på flera språk. Det är ett enkelt sätt att omsätta idéer och instruktioner i handling utan att bryta ditt arbetsflöde.

Till skillnad från Claude AI, som kan erbjuda generiska lösningar, vidarebefordrar ClickUp Automations aktivt felrapporter, tilldelar utvecklare baserat på arbetsbelastning eller brådskande ärenden och varnar dig om återkommande problem – vilket flyttar ditt teams fokus från organisering till problemlösning.

Automatisera dina dagliga uppgifter med hjälp av naturligt språk med ClickUp Automations.

Allt detta sker med säkerhet i företagsklass. ClickUp Brain säkerställer att din information förblir privat, tränar inte offentliga AI-modeller och begränsar åtkomsten till innehållet till endast de personer du godkänner. Det är en stor vinst för organisationer som hanterar känslig kunddata eller reglerade arbetsflöden.

ClickUps bästa funktioner

Förbättra projektplaneringen, automatisera uppgiftshanteringen och förbättra kommunikationen med sammanfattningar i realtid och AI-drivna insikter.

Spela in, transkribera och sammanfatta möten med ClickUp AI Notetaker som automatiskt registrerar åtgärdspunkter för att göra varje diskussion produktiv.

Använd ClickUp Goals för att sätta upp tydliga produktionsmål, dela upp stora projekt och följa framstegen.

Skissa, rita, brainstorma och använd AI-bildgenerering för att förverkliga dina idéer på en delad digital duk med ClickUp Whiteboards.

Planera din kalender med AI-baserade förslag för att blockera fokusperioder och schemalägga möten med hjälp av ClickUp Calendar.

Experimentera med avancerad språkbehandling, AI-forskning och automatiseringsverktyg direkt i ett samarbetsutrymme.

Hitta uppgifter, dokument, filer, chattmeddelanden och mycket mer direkt med ClickUps Connected Search , som förstår naturligt språk och länkar data över hela ditt arbetsområde (och anslutna externa appar).

Begränsningar för ClickUp

Den omfattande funktionsuppsättningen kan innebära en viss inlärningskurva när användarna utforskar de mest relevanta verktygen för sitt arbetsflöde.

ClickUp-priser

ClickUp-recensioner och betyg

G2 : 4,7/5 (över 10 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på G2 lyder:

ClickUp Brain sparar verkligen tid. Den inbyggda AI:n kan nu sammanfatta långa trådar, utarbeta dokument och till och med transkribera röstklipp direkt i en uppgift, vilket gör att mitt team kan minska kontextväxlingarna och slippa använda så många tilläggsverktyg.

ClickUp Brain sparar verkligen tid. Den inbyggda AI-funktionen kan nu sammanfatta långa trådar, utarbeta dokument och till och med transkribera röstklipp direkt i en uppgift, vilket gör att mitt team kan minska kontextväxlingarna och slippa använda så många tilläggsverktyg.

👀 Visste du att? Det uppskattas att 75 % av mjukvaruutvecklarna inom företag kommer att använda konversationsbaserade AI-kodassistenter inom de närmaste åren.

2. ChatGPT (Bäst mångsidig, multimodal AI med insikter i realtid)

via OpenAI

Om du jämför Claude med ChatGPT handlar skillnaden om kraft, flexibilitet och användbarhet i verkligheten. ChatGPT:s avancerade GPT-4o-modell ger dig naturlig språkflyt och omedelbara svar genom ett rent, lättanvänt gränssnitt.

Dess multimodala funktioner gör det möjligt för användare att interagera med text, bilder och till och med röst, vilket gör det till ett flexibelt verktyg för brainstorming, innehållsskapande och problemlösning i realtid.

Med ChatGPT:s Deep Research-funktion kan du ställa komplexa frågor och få tillgång till anpassade GPT:er, webbsurfning i realtid, PDF- och bildanalys samt DALL-E för visuella element. Med GPT-4o och GPT-4o mini kan du göra research, extrahera insikter och skapa kompletta rapporter på några sekunder.

ChatGPT:s bästa funktioner

Skriv bloggutkast, inlägg på sociala medier och marknadsföringstexter med hjälp av AI-drivna uppmaningar.

Förfina innehållet för att öka tydligheten, öka engagemanget eller förbättra SEO-rankningen.

Skapa eller få tillgång till anpassade GPT:er som är utvecklade för specifika uppgifter som juridisk rådgivning, handledning eller innehållsmarknadsföring och som speglar din bransch, ditt varumärkes röst eller dina affärsmål.

Njut av interaktioner i realtid tillsammans med plugin-integrationer för uppdaterad webbsurfning.

ChatGPT:s begränsningar

Användare måste uppgradera till Plus eller Pro om de vill ha tillgång till smartare svar.

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus: 20 $/månad per användare

Pro : 200 $/månad

Team: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassade priser

ChatGPT-recensioner och betyg

G2 : 4,7/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ChatGPT?

En Capterra-användare tycker att det är utmärkt för att generera idéer:

Jag tycker att det är användbart för att hitta forskningsvinklar som jag inte hade hittat tidigare. Det finns definitivt en kvalitetsskillnad mellan den högre nivån (som har begränsad användning) och den helt kostnadsfria modellen.

📮ClickUp Insight: 62 % av våra respondenter förlitar sig på konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude. Deras välbekanta chatbot-gränssnitt och mångsidiga förmågor – att generera innehåll, analysera data och mycket mer – kan vara anledningen till att de är så populära inom olika roller och branscher. Men om en användare måste byta till en annan flik för att ställa en fråga till AI varje gång, ökar de associerade växlingskostnaderna och kostnaderna för att byta kontext med tiden. Men inte med ClickUp Brain. Det finns direkt i ditt arbetsområde, vet vad du arbetar med, förstår vanlig text och ger dig svar som är mycket relevanta för dina uppgifter! Upplev en fördubbling av produktiviteten med ClickUp!

3. Perplexity AI (Bäst för informationshämtning och forskning i realtid)

via Perplexity AI

Verktyg som Claude och ChatGPT fokuserar mer på att simulera naturliga konversationer. Perplexity AI är lite annorlunda. Det är utformat för användare som prioriterar information i realtid, forskning och faktagranskning.

Perplexity söker inte bara på webben, utan ger också koncisa svar med tillförlitliga källhänvisningar. När den ger dig data eller statistik pekar den alltså på de exakta källorna, till skillnad från de flesta andra AI-assistenter, inklusive Claude.

Detta gör det till ett överlägset val för dataanalys, innehållsverifiering och användare som behöver tillförlitlig, aktuell information – något som Claude AI inte erbjuder som standard.

Perplexity AI:s bästa funktioner

Kontrollera riktiga källor för varje påstående, statistik eller information direkt i svaret.

Få uppdaterade fakta som speglar vad som händer i världen just nu.

Ställ följdfrågor och få kontextmedvetna svar som upprätthåller kontinuiteten.

Växla mellan ledande AI-modeller utifrån dina preferenser för hastighet, ton eller noggrannhet.

Dra nytta av snabba svar, noggrannhet och färre hallucinationer.

Begränsningar för Perplexity AI

Du måste uppgradera för att få mer användning och tillgång till avancerade innehållsfunktioner.

Priser för Perplexity AI

Gratis : Begränsat antal dagliga sökningar

Pro : 20 $/månad

Team och företag: Anpassade priser

Recensioner och betyg för Perplexity AI

G2 : 4,7/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (Otillräckligt antal recensioner)

Vad säger verkliga användare om Perplexity AI?

En G2-recension säger:

Jag älskar den hastighet och flexibilitet som Perplexity Pro erbjuder. Det gör ett fantastiskt jobb med att använda det sammanhang jag ger det och externa webbsökningar. Deras innovationshastighet är häpnadsväckande. De kan integrera de senaste modellerna, vilket gör Perplexity till en så hållbar AI-produkt och gör det enkelt att använda de bästa modellerna som finns.

4. Microsoft Copilot (Bäst för företagsproduktivitet och integration i Microsofts ekosystem)

via Microsoft Copilot

Copilot är en AI-chattbot och ett webbsökningsverktyg som integreras sömlöst i Microsoft-paketet. Oavsett om du arbetar i Word, Excel, PowerPoint, Outlook eller Teams finns det där för att hjälpa dig att skriva e-postmeddelanden, sammanfatta dokument, automatisera uppgifter eller bearbeta data utan att lämna ditt arbetsflöde.

Plattformen använder GPT-4 för att stödja dessa uppgifter genom ett konversationsgränssnitt som hanterar dina frågor direkt. Medan Claude AI fokuserar på säker, etisk konversations-AI, är Copilots fördel dess praktiska, arbetsflödesdrivna automatisering och direkta produktivitetsförbättringar – om du är Microsoft-användare.

Microsoft Copilots bästa funktioner

Använd Copilot direkt i Excel, Word, Outlook, PowerPoint och Teams utan att byta plattform.

Aktivera e-postsvar, mötesplanering och sammanfattningsgenerering med enkla uppmaningar.

Analysera kalkylblad eller extrahera insikter från komplexa datamängder med hjälp av frågor i naturligt språk.

Hämta aktuell, faktagranskad information från webben för att omedelbart stödja ditt arbete.

Begränsningar för Microsoft Copilot

Användare kan förvänta sig minskad flexibilitet om de förlitar sig på verktyg utanför Microsofts plattform.

Priser för Microsoft Copilot

Microsoft Copilot: Gratis

Microsoft Copilot Pro: 20 $/månad

Microsoft 365 Copilot: 31,50 $/månad

Recensioner och betyg för Microsoft Copilot

G2 : 4,3/5 (över 70 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Microsoft Copilot?

En Capterra-recension lyfter fram:

Jag gillar att jag kan skicka ganska stora filer till Copilot för att få dess åsikt om dem, och jag gillar att Copilot ibland visar ett sammanhang som verkar mänskligt.

👀 Visste du att? Nästan 86 % av marknadsförare hävdar att AI sparar dem minst en timme om dagen genom att effektivisera deras kreativa uppgifter.

5. Google Gemini (bäst för multimodala funktioner och integration i Googles ekosystem)

via Google Gemini

Gemini, tidigare känt som Google Bard, är en avancerad AI-chatbot som svarar på dina frågor med hjälp av text, kod, ljud, bilder och video.

Gemini presterar bra på uppgifter som involverar detaljerat resonemang, särskilt när det gäller skriv- eller kodningsuppgifter. Även om det kanske inte matchar Claudes kreativitet i naturligt språk, bearbetar Gemini information snabbare och ger mer exakta resultat tack vare realtidsåtkomst till webben.

Du får också tillgång till Gemini i Google Cloud-produkter om du använder ett premiumabonnemang. Du kan skriva smartare i Google Docs eller göra beräkningar i Sheets utan att byta verktyg. Claude erbjuder inte denna nivå av integration. Dessutom kan du koppla ihop Gemini med Google Search Console för att göra datastödda undersökningar eller använda det som ett produktivitetsverktyg i ditt arbetsflöde.

Google Gemini bästa funktioner

Ställ frågor eller kör kommandon i flera format och få snabba, korrekta svar.

Använd Gemini-kärnfunktionerna utan att behöva betala för prenumeration eller licens.

Kommunicera på över 40 språk i över 195 länder

Få inbyggt stöd för multimedia och storskaliga datauppgifter.

Begränsningar för Google Gemini

Gemini ger ofta svar som är felaktiga eller inte har något samband med frågan.

Priser för Google Gemini

Gemini Free : Grundläggande funktioner utan kostnad

Gemini Advanced : 19,99 $/månad (ingår i Google One AI Premium)

Företag: Anpassade priser

Recensioner och betyg för Google Gemini

G2 : 4,4/5 (över 160 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Google Gemini?

En recension på G2 lyder:

Det är mycket användarvänligt. När jag skriver e-postmeddelanden till mina kunder är det mycket hjälpsamt för att upprätthålla professionalismen i mina meddelanden. Som säkerhetsexpert, när jag är osäker på om jag har hittat sårbarheter – oavsett om det är avsiktligt beteende eller inte – är Gemini mycket hjälpsamt för att ge en korrekt förklaring om det är ett problem eller inte […] Ibland när jag söker information är det svårt att förstå om lösningen är legitim eller inte, eftersom det jag har angett som sammanhang är vilseledande.

👀 Visste du att? Los Angeles Times blev den första tidningen som publicerade en artikel om jordbävningar skriven av artificiell intelligens. Journalisten och programmeraren Ken Schwencke skapade en algoritm som omedelbart genererar korta artiklar när jordbävningar inträffar, vilket är ett stort steg framåt för automatiserad journalistik.

6. Jasper AI (bäst för marknadsföringsinnehåll anpassat efter varumärket)

via Jasper AI

Jasper AI ger dig tillgång till en skrivassistent för skapande av långa texter eller varumärkesartiklar med en detaljerad struktur och uppmaningar. Det säkerställer också varumärkeskonsistens genom att använda förinställd företagsinformation eller sparade tillgångar.

Du får också Jasper Chat, som fungerar bättre för innehåll som kräver snabb leverans, såsom Facebook-annonser, rubriker eller slogans. Du kan använda AI-skrivaren för att skapa detaljerade dispositioner med redan definierad skrivstil, ton och längd. Dessutom kan du välja mellan över 500 AI-prompter i det inbyggda biblioteket för att påskynda idégenereringen.

Jasper AI:s bästa funktioner

Få skräddarsydda verktyg för SEO, enhetlig varumärkesröst och teamsamarbete som hjälper dig med marknadsföringsmaterial och innehållsskapande.

Njut av flerspråkigt stöd – skriv och översätt innehåll på över 25 språk.

Anslut till verktyg som Grammarly och SurferSEO för att förbättra skrivprocessen.

Få tillgång till färdiga mallar för olika marknadsföringsbehov och innehållsgenerering i stor skala.

Byt till Jasper Chat för snabbare resultat som fortfarande låter polerade och tydliga.

Begränsningar för Jasper AI

Saknar gratisplan

Enklare skrivresultat än öppen källkods-AI-chattbottar som ChatGPT

Priser för Jasper AI

Skapare: 49 $/månad per användare

Pro: 69 $/månad per användare

Företag: Anpassade priser

Recensioner och betyg för Jasper AI

G2 : 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (1 840+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jasper AI?

En recension på G2 lyder:

JasperChat skapar bra innehåll när det får specifika instruktioner. Dess neurala motor är snabb och beslutsam.

📮ClickUp Insight: 37 % av våra respondenter använder AI för att skapa innehåll, inklusive skrivande, redigering och e-post. Denna process innebär dock oftast att man måste växla mellan olika verktyg, till exempel ett verktyg för innehållsskapande och din arbetsyta. Med ClickUp får du AI-driven skrivhjälp i hela arbetsytan, inklusive e-post, kommentarer, chattar, dokument och mer – samtidigt som du behåller sammanhanget från hela arbetsytan.

7. Copy. ai (bäst för AI-copywriting)

Copy.ai är en välkänd AI-plattform för copywriting som hjälper marknadsföringsteam att skapa långa blogginlägg, landningssidor, e-postmeddelanden och innehåll om tankeledarskap med hjälp av AI-prompter.

Som ett alternativ till Jasper AI är Copy.ai väl lämpat för företag som behöver stora mängder innehåll, tack vare sin obegränsade prismodell baserad på antal ord. Du kan skicka in en brief och få ett blogginlägg inom några sekunder med hjälp av inbyggda arbetsflöden. Du kan också skriva annonser för marknadsföring på sociala medier, inklusive Facebook-kampanjer, baserat på sparade kundpersonaluppgifter.

Copy. ai bästa funktioner

Välj mellan över 200 arbetsflöden för att skapa e-postmeddelanden, annonser, blogginlägg eller landningssidor i färre steg.

Använd företagsspecifik stil och språk så att allt ditt innehåll låter som ditt varumärke.

Bjud in teammedlemmar, tilldela roller och redigera innehåll tillsammans i delade projekt och kampanjmappar.

Njut av en mer specialiserad upplevelse med fokus på automatisering av arbetsflöden och varumärkeskonsistens.

Begränsningar för Copy.ai

Vissa användare säger att resultatet känns robotaktigt och mindre naturligt än mänskligt skrivande.

Det blir svårt att organisera projekt utan undermappar, till skillnad från vissa andra alternativ till Claude AI.

Copy. ai-priser

Gratis

Startpaket: 49 $/månad

Avancerad : 249 $/månad

Företag: Anpassade priser

Copy. ai recensioner och betyg

G2 : 4,7/5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Copy.ai?

En G2-användare delar med sig:

Jag älskar copy.ai eftersom det är så enkelt att använda. Jag kan välja ton och formatet är mycket användarvänligt. Det finns många mallar att välja mellan och innehållet är alltid fantastiskt.

8. HuggingChat (Bäst för öppen källkods-AI-projekt)

via Hugging Face

HuggingChat, utvecklat av Hugging Face, ger dig allt du behöver för att arbeta med öppen källkods-AI-projekt utan plattformsbegränsningar.

HuggingChat utvecklades ursprungligen för utvecklare, men nu kan vem som helst använda det för översättning, textgenerering eller andra uppgifter utan att vara bunden till en leverantör. Du får också tillgång till en omfattande samling förtränade modeller, vilket hjälper dig att arbeta snabbare och testa fler idéer.

Denna AI-chatbots flexibilitet gör den idealisk för utvecklare och teknikentusiaster som behöver fullständig anpassning och plattformsoberoende support för AI-arbetsflöden.

HuggingChats bästa funktioner

Välj bland tusentals modeller för att driva översättning, chatt, sammanfattning eller andra anpassade uppgifter.

Modifiera träningsdata, parametrar eller arkitektur för att skapa något som är skräddarsytt efter dina exakta mål.

Delta i diskussioner, dela feedback och få hjälp från bidragsgivare som arbetar med liknande open source-utmaningar.

Få transparens och kontroll genom dess öppen källkod och integration med andra verktyg med öppen källkod.

Begränsningar för HuggingChat

Du behöver teknisk kunskap för att kunna utnyttja alla dess funktioner.

Det fungerar bäst för utvecklare med erfarenhet av open source-ramverk.

Priser för HuggingChat

Gratis

HuggingChat recensioner och betyg

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om HuggingChat?

En Reddit-användare var verkligen imponerad av kvaliteten på svaren:

Jag provade HuggingChat idag och blev helt överväldigad av svaret på en generisk fråga som jag brukar använda för att testa modeller. Jag laddade omedelbart ner den modellen och försökte få fram samma svar... men utan resultat. Både Llama2 70b- och CodeLlama-34b-modellerna känns tio gånger smartare för HuggingChat än för mig.

9. Poe (Bäst för att få tillgång till flera AI-modeller samtidigt)

via Poe

Poe by Quora erbjuder ett enhetligt gränssnitt för interaktion med flera ledande AI-modeller, inklusive Claude, GPT-4, DeepSeek, Gemini och andra. Du kan chatta med olika bots, utforska modellernas svar eller bygga din egen AI-chatbot för privat eller offentligt bruk.

Jämfört med Claude AI:s enkelmodellsstrategi samlar Poe allt i en enda kontrollpanel för en flexibel upplevelse med flera modeller. Du kan ställa frågor, föra långa diskussioner eller generera omedelbara svar med alla modeller som stöds i Poe.

Du kan till och med använda Claude på Poe, men du får bara ett mindre kontextfönster, till exempel 200 000 token för Claude eller 128 000 för GPT-4o.

Poes bästa funktioner

Jämför svar från olika AI-motorer på ett och samma ställe.

Skapa bilder, videor och ljud enkelt med rätt modell.

Få tillgång till verktyget via webben, iOS, Android och andra plattformar.

Poe-begränsningar

Du kan uppleva ojämn prestanda beroende på vilken AI-modell du använder.

Vissa användare rapporterar om sporadiska buggar eftersom plattformen fortfarande är i betaversion.

Poe-priser

Prenumeration: Från 4,99 $/månad

Poe-recensioner och betyg

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Poe?

En recension på Reddit berömmer verktyget:

Jag gillar Poe väldigt mycket. Jag får bättre tillgång till Opus. Och jag kan mycket enkelt låta modellerna samarbeta. Till exempel är GPT4o mycket bättre på att skriva mermaid-kod för flödesscheman. Detta har sparat mig massor av tid. Sedan kan jag @Claude_opus och få den att granska GPT4os resultat och ge rekommendationer. Sedan matar jag tillbaka det till GPT och granskar igen. Dessutom lägger de snabbt till nya modeller.

🧠 Kul fakta: I grekisk mytologi var Hefaistos, guden för eld och metallbearbetning, en tidig visionär inom AI. Han byggde mekaniska tjänare som bronsjätten Talos, som skyddade Kreta, och gyllene jungfrur som hjälpte honom i hans verkstad.

10. Character. ai (Bäst för rollspel och interaktiva konversationer)

Character.ai ger användarna ett lekfullt sätt att interagera med anpassade karaktärer som skapats för berättande, rollspel, kreativt tänkande eller till och med avslappnade chattar med AI-genererade personligheter.

Plattformen låter dig skapa unika personligheter och delta i allt från lättsamma skämt till djupa, tankeväckande samtal. Genom fiktiva konversationer och scenarier kan du enkelt utforska olika karaktärers personligheter eller skapa dialoger.

Författare, spelare eller andra som är intresserade av kreativa uppmaningar kan använda Character.ai för att brainstorma nya idéer. Det fungerar bra för användare som vill ha en berättelsedriven interaktion utan att vara bundna till en traditionell chattbotupplevelse.

Character.ai bästa funktioner

Få tillgång till över 10 miljoner tecken med unika funktioner och skapa komplexa berättelser, utveckla dialoger eller simulera fiktiva världar.

Få bättre svar med tiden när AI anpassar sig efter din unika inmatningsstil och dina preferenser.

Få mer personlighetsdrivna och lekfulla AI-interaktioner än den mer utilitaristiska Claude AI.

Begränsningar för Character.ai

Inte alla svar känns djupa eller känslomässigt komplexa.

Kan kräva större kreativitet från användarna för att initiera mer komplexa dialoger.

Character. ai-priser

Gratis

Character. AI+: 9,99 $ per månad per användare

Character.ai recensioner och betyg

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Character.ai?

En Redditor kallar appen beroendeframkallande och säger:

Det kändes som att spela ett spel, som textbaserade uppdrag, fast ännu coolare eftersom man kan påverka handlingen. Det största problemet är att jag har dåligt minne och glömmer bort de viktigaste punkterna.

11. YouChat (bäst för personlig assistans och webbsurfning)

via YouChat

YouChat kombinerar konversations-AI med webbsökning i realtid, levererar uppdaterade svar och stöder multimodala frågor (text, bilder, kod). Verktyget fungerar bäst när du vill ha snabba uppdateringar eller behöver hjälp med att hålla dig informerad om trender eller tidsbegränsade ämnen.

Till skillnad från Claude AI fokuserar denna AI-chatbot på direkta svar med relevanta och tillförlitliga källhänvisningar och kan generera text som liknar mänsklig text. Du kan be den att hämta aktuell information, generera förenklade resultat eller hjälpa dig att påskynda grundläggande forskning.

YouChats bästa funktioner

Hämta de senaste artiklarna, sammanfattningarna och fakta direkt från internet på några sekunder.

Använd inbyggda källhänvisningar för att verifiera fakta eller fördjupa dig i specifika delar av svaret.

Hantera komplexa förfrågningar med lätthet, från att svara på frågor till att skapa innehåll, begära boksammanfattningar och tillhandahålla korrekta källor.

Skapa välunderbyggt innehåll genom tillgång till live-webbdata.

Begränsningar för YouChat

Förvänta dig grundläggande resultat när du tar itu med ämnen som kräver abstrakt tänkande eller berättande.

Priser för YouChat

Gratis

Pro : 20 $/månad per användare

Team : 30 $/månad per användare

Företag: Anpassade priser

YouChat-recensioner och betyg

G2 : 4,7/5 (över 10 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om YouChat?

En G2-recension säger:

Det är gratis och servern överbelastas nästan aldrig. Relativt lättare att använda. [Men det är] inte lika bra som ChatGpt. Det lyckas inte alltid få fram rätt svar. Inte lika många funktioner.

Effektivisera ditt arbete med kontextmedveten, Multi-LLM ClickUp Brain

Claude AI och dess alternativ erbjuder varierande svarskvalitet, anpassningsmöjligheter och priser. De flesta av dem kräver dock att du anpassar ditt arbetsflöde eller lämnar dina arbetshanteringsverktyg för att integrera AI-funktioner i dina projekt.

Det är därför ClickUp sticker ut bland dessa AI-modeller och verktyg. Det stör inte ditt befintliga arbetssätt, utan tillför istället mervärde med ClickUp Brain inbyggt i ett utrymme där dina uppgifter, dokument och team redan finns. För varje fråga du ställer, fil du söker efter och arbetsflöde du automatiserar med AI i ClickUp, lär det sig dina preferenser och anpassar sig efter ditt arbetssätt, vilket gör det mer kraftfullt och kontextuellt.

Det bästa av allt? När du registrerar dig för ClickUp får du inte bara tillgång till Brain utan också till de senaste GPT-, Claude- och Gemini-modellerna, vilket gör övergången från Claude mindre smärtsam... och ja, egentligen inte ens en övergång! 🦄✨

Vill du uppgradera din arbetsplats och utnyttja AI på bästa sätt utan att gå miste om vad Claude erbjuder? Prova ClickUp gratis idag!