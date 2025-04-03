De 10 bästa AI-personliga assistenterna för arbetet som ökar produktiviteten 2025

Det monotona, stressiga arbetet som plågar våra arbetsliv tenderar att ta tid från viktiga uppgifter. Lyckligtvis har AI:s växande inflytande över vardagliga arbetsflöden lösningen: AI-assistenter med naturlig språkbearbetningsförmåga för arbetet är de ultimata arbetsplatskompisarna.

78 % av respondenterna i en McKinsey-undersökning uppger att deras organisationer använder AI i minst en affärsfunktion.

Oavsett om det handlar om virtuella schemaläggare som synkroniserar dina möten, intelligenta chattbottar som hanterar repetitiva frågor eller en AI-skrivassistent, så omdefinierar dessa AI-verktyg för produktivitet effektiviteten.

Så, hur passar AI-personliga assistenter in på dagens arbetsplats? Är de trendiga automatiseringsverktyg, eller går de utöver enkla regelbaserade program för att förbättra beslutsfattande, kreativitet och samarbete?

I den här artikeln diskuterar vi vad du behöver i en idealisk personlig AI-assistent för arbetet och de bästa AI-verktygen som finns på marknaden idag.

⏰ 60-sekunderssammanfattning Här är en snabb överblick över de bästa AI-assistenterna för arbetet: ClickUp (Bästa AI-drivna assistenten för automatisering av uppgifter och produktivitet) (Bästa AI-drivna assistenten för automatisering av uppgifter och produktivitet)

ChatGPT (Bästa AI-drivna konversationsassistent)

Microsoft Copilot (Bästa AI-assistenten för Microsoft 365-integration)

Claude AI (Bästa AI-assistenten för etisk anpassning)

Otter. ai (Bästa AI-assistenten för mötesreferat i realtid)

DALL-E (Bästa AI-assistenten för kreativ bildgenerering)

Replika (Bästa AI-assistenten för personlig emotionell support)

Siri (Bästa AI-assistenten för Apple-enheter)

Gemini (Bästa AI-assistenten för användare i Googles ekosystem)

Amazon Alexa (Bästa AI-assistenten för smart hemintegration)

Vad ska du leta efter i AI-assistenter för arbetet?

Rätt AI-assistent stöder och påskyndar din produktivitetsplan på arbetsplatsen genom att ta bort tråkiga sysslor från din att göra-lista. Tänk därför på följande viktiga funktioner innan du registrerar dig för en:

Automatisering av uppgifter och effektivitet : Välj : Välj AI-automatiseringsverktyg som kan automatisera repetitiva uppgifter, såsom att schemalägga möten, hantera e-post och organisera att göra-listor. Detta gör att du kan fokusera på mer värdefulla aktiviteter, vilket ökar den totala effektiviteten.

Naturlig språkbehandling (NLP) : Se till att assistenten förstår och svarar på konversationsspråk. Avancerad NLP möjliggör mer intuitiva interaktioner, så att du kan kommunicera dina behov på ett naturligt sätt utan att behöva använda rigida kommandon – eller ha kunskaper i kodning.

Integrationsmöjligheter : Välj en assistent som kan integreras med din befintliga teknik, inklusive de verktyg du ofta använder, såsom kalendrar, projektledningsprogram och kommunikationsappar. Detta säkerställer ett sammanhängande arbetsflöde och minimerar störningar.

Kontextuell medvetenhet : Använd en effektiv AI-assistent som känner igen sammanhanget för att ge relevant information och förslag. Detta inkluderar att förstå dina arbetsmönster och preferenser för att kunna erbjuda : Använd en effektiv AI-assistent som känner igen sammanhanget för att ge relevant information och förslag. Detta inkluderar att förstå dina arbetsmönster och preferenser för att kunna erbjuda personlig assistans

Datasäkerhet och integritet: Prioritera assistenter som följer strikta datasäkerhetsprotokoll och erbjuder transparenta integritetspolicyer för att skydda dina känsliga data.

De 10 bästa AI-assistenterna för arbetet

Nästan 88 % av respondenterna i vår undersökning använder nu AI-verktyg för att förenkla och påskynda personliga uppgifter.

Vill du uppnå samma fördelar på jobbet?

Kolla in dessa 10 AI-assistenter för att öka produktiviteten på arbetsplatsen.

1. ClickUp (Bästa AI-drivna assistenten för automatisering av uppgifter och produktivitet)

ClickUp är den kompletta appen för arbetet som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

ClickUp Brain är ClickUps egen AI-drivna produktivitetsassistent som fungerar som din kompanjon för skrivande, projektledning och kunskapshantering.

Sammanfatta dokument, rapporter, aktivitetsuppgifter och chattkonversationer med ClickUp Brain.

Oavsett om du behöver hjälp med kreativa uppgifter som att skapa text eller bilder eller analytiska uppgifter som att bearbeta dina senaste projekt-KPI:er för att få insikter om processförbättringar, kan ClickUp Brain göra allt på några sekunder – och utan kod, med konversationsbaserade, naturliga språkprompter.

Använd dess generativa AI-funktioner för att:

Skapa övertygande innehåll för rapporter, e-postmeddelanden, presentationer och till och med marknadsförings- eller försäljningsmaterial i din önskade stil och ton.

Skapa övertygande innehåll för rapporter med ClickUp Brain

Redigera och förfina befintlig text med intelligenta förslag

Skapa teknisk dokumentation, såsom projektbeskrivningar, felrapporter, användarhandböcker och mycket mer.

Skapa bilder på kommando i ClickUp Whiteboards

Använd AI för att generera bilder i ClickUp Whiteboards och anpassa dem efter dina stilpreferenser

Delegera uppgifter till ClickUp Brain för att frigöra värdefull tid för ditt team. Det kan föreslå hanterbara deluppgifter (som att granska tidigare resultat, anpassa avdelningsmål och få feedback från intressenter) för dina komplexa uppgifter (som att fastställa årliga affärsmål) för att förenkla projektplaneringen.

Den delar smarta förslag som hjälper dig att prioritera arbetsuppgifter baserat på deadlines och vikt. Dessutom kan den automatiskt generera standups och sammanfattningar av aktiviteter eller dokument, så att du aldrig behöver övervaka framstegen manuellt (eller ping:a ditt team för ständiga uppdateringar).

Delegera projektledning med ClickUp Brain

💡 Proffstips: Du kan skapa automatiserade arbetsflöden med ClickUp Brain! Skriv in ditt villkor/utlösare (när uppgiftsstatusen ändras till "klar") och resultat (tilldela sedan uppgiften till James) i naturligt språk, så automatiserar Brain den nödvändiga uppgiften åt dig.

ClickUp Brain fungerar samtidigt som din kunskapsmanager på arbetsplatsen och hämtar svar och insikter från dina ClickUp-uppgifter, dokument, chattar och till och med dina anslutna appar som Slack och Google Drive.

ClickUp Brain sparar inte bara tid – det förändrar hur du hanterar information och omvandlar överväldigande data till användbara insikter. Detta hjälper team att koncentrera sig på att få saker gjorda istället för att fastna i planering och pappersarbete.

ClickUps bästa funktioner

Få kontextmedveten AI som är anpassad efter dina uppgifter och projekt – så att du får skräddarsydda svar.

Byt LLM för att anpassa din AI-upplevelse – få tillgång till GPT-4o, Claude 3. 7 Sonnet och andra senaste AI-modeller inom ClickUp Brain.

Använd ClickUp AI Notetaker för att transkribera dina möten, ta automatiska mötesanteckningar och markera viktiga åtgärdspunkter.

Fyll i uppdateringar och sammanfattningar för ClickUp-uppgifter automatiskt med hjälp av AI-anpassade fält

Använd olika ClickApps för att anpassa din personliga uppgiftshantering efter dina specifika behov.

Automatisera rutinuppgifter med färdiga mallar eller skapa egna triggers och resultat med ClickUp Automations

Integrera ClickUp med över 1 000 verktyg för att undvika kontextbyten

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare tycker att plattformens omfattande funktioner är överväldigande.

Vissa användare rapporterar om tillfälliga fördröjningar vid hantering av stora datamängder.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

ClickUp är ett allt-i-ett-verktyg för projektledning med alla funktioner som behövs för hela produktutvecklingen på ett och samma ställe. Den förstklassiga kundsupporten hjälper till att lösa alla problem i tid. Integrationen med andra plattformar underlättar migreringen från andra plattformar, och AI-funktionen kan sammanfatta och generera uppgiftsbeskrivningar som hjälper utvecklare att bättre förstå uppgiften.

2. ChatGPT (Bästa AI-drivna konversationsassistent)

via ChatGPT

ChatGPT är en sofistikerad AI-assistent som använder naturlig språkbehandling för att möjliggöra enkla, människoliknande interaktioner. Den är perfekt för alla typer av professionella och personliga användningsområden, från att skriva prompter och redigera innehåll till kodning, brainstorming och hantering av komplexa frågor.

ChatGPT är tränat på en enorm datamängd, vilket hjälper det att anpassa tonen, ge personliga svar och hjälpa till med olika uppgifter som affärskommunikation, kreativt skrivande, teknisk dokumentation och kundsupport.

ChatGPT:s bästa funktioner

Skapa människoliknande text för att skriva e-postmeddelanden, koda och svara på frågor.

Utför resonemangsuppgifter, lös komplexa problem med snabb kedjebildning och analysera data för att dra slutsatser.

Förbättra dina kreativa skrivfärdigheter genom att brainstorma om berättelser och uppsatser med ChatGPT.

Sammanfatta text och översätt den enkelt till flera språk

ChatGPT:s begränsningar

Ibland ger den felaktig information.

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus: 20 $/månad

Pro: 200 $/månad

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ChatGPT?

ChatGPT har varit det mest användbara verktyget för oss alla i vårt företag. Oavsett om det gäller kodgenerering, enkla frågor eller dataanalys är det det bästa alternativet som finns. Visst, DeepSeek finns också, men just nu är ChatGPT ett mycket säkrare alternativ. Att säga att vi använder det för ett specifikt ändamål skulle vara en underdrift, eftersom det i princip är en bättre version av Google för oss. Vi använder det dagligen för att öka effektiviteten!

🧠 Kul fakta: ChatGPT har i genomsnitt 3,66 sidvisningar per besök, med en typisk sessionstid på 6 minuter och 11 sekunder.

3. Microsoft Copilot (bästa AI-assistenten för integration med Microsoft 365)

via Microsoft

Microsoft Copilot integreras i Microsoft 365-ekosystemet och hjälper användare att skriva innehåll, analysera data och automatisera uppgifter i MS-appar som Word, Excel, PowerPoint och Outlook.

Den fungerar dessutom som en personlig assistent genom att förstå ditt arbetssammanhang och dina prioriteringar för att hjälpa dig att åstadkomma mer på kortare tid.

Genom att effektivisera arbetsflöden och erbjuda personlig assistans gör Copilot det möjligt för användarna att fokusera på värdefulla aktiviteter och uppnå större effektivitet.

Microsoft Copilots bästa funktioner

Skapa utkast till e-postmeddelanden, rapporter och presentationer direkt i Microsoft 365-applikationer

Sammanfatta långa e-posttrådar och skapa snabba svar för att spara tid

Skapa enkelt rätt formler i Excel baserat på önskade resultat

Förbättra samarbetet i Microsoft Teams genom AI-genererade åtgärdspunkter

Begränsningar för Microsoft Copilot

Det kan ta tid att lära sig AI-funktionerna.

Priser för Microsoft Copilot

Gratis

Microsoft Copilot Pro: 20 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Microsoft Copilot

G2: 4,3/5 (över 70 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Microsoft Copilot?

Det jag gillar mest med den här tjänsten är att den är så lätt att använda, eftersom den är mycket användarvänlig. Implementeringen ger mig möjlighet att göra mitt jobb snabbare och mer interaktivt. Jag använder den nästan varje dag, och varje dag får jag en bra upplevelse eftersom mängden funktioner är ganska fantastisk.

📚 Läs också: Sätt att bli mer produktiv på jobbet

4. Claude AI (bästa AI-assistenten för etisk anpassning)

via Anthropic

Claude AI, utvecklat av Anthropic, är en nästa generations AI-assistent som är utformad för att underlätta hjälpsamma konversationer och främja etisk användning av AI. Den utmärker sig i olika uppgifter, inklusive att sammanfatta dokument, svara på frågor och till och med generera kreativt innehåll, som dikter, kod, manus, musikstycken, e-postmeddelanden, brev etc.

Claude är utvecklad med säkerhet i åtanke och syftar till att undvika att generera skadlig eller vilseledande information. Fokus ligger på att förstå sammanhang och nyanser i språket, vilket gör den mer skicklig på komplexa konversationsuppgifter än vissa andra AI-assistenter. Detta gör den särskilt användbar för uppgifter som kräver djup förståelse och detaljerade svar, såsom forskning, djupgående analyser och kreativt skrivande.

Claude AI:s bästa funktioner

Få en bättre förståelse för hur svaren ges genom Claudes transparenta resonemangsprocess.

Generera och analysera kod för felsökning och utvecklingsuppgifter

Bearbeta betydligt längre texter utan problem tack vare Claudes överlägsna förståelse för naturligt språk.

Känn dig trygg i vetskapen om att alla interaktioner är etiska tack vare Claudes speciella träningsmetod som kallas Constitutional AI.

Claude AI:s begränsningar

Begränsad tillgång till information i realtid kan påverka svarens noggrannhet.

Det finns en risk för överdrivet försiktiga svar på grund av strikta etiska riktlinjer.

Priser för Claude AI

Gratis

Fördel: 20 $/månad

Team: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Claude AI-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Claude AI?

Det mest användbara med Claude är AI:ns förmåga att kommunicera mer naturligt. Jag gillar att svaren känns mer som en konversation mellan människor. En annan sak jag gillar med Claude är att svaren är kontextuella och engagerande. Jag gillar också att den försöker ge korrekta svar och erkänner sina begränsningar när den inte vet något.

🧠 Kul fakta: Den första röstaktiverade leksaken, "Radio Rex", introducerades 1922. Denna hund rörde sig framåt när den blev tilltalad, vilket var ett tidigt exempel på röstigenkänningsteknik.

Vill du få bättre svar från din AI-assistent? Lär dig hur du ställer frågor på rätt sätt med denna snabba guide till prompt engineering👇🏽

5. Otter. ai (Bästa AI-assistenten för mötesreferat i realtid)

Otter.ai är utmärkt för transkription i realtid och fångar upp varje ord som sägs under möten, föreläsningar och andra samtal. Genom att automatisera anteckningar och tillhandahålla intelligenta insikter kan deltagarna fokusera på själva samtalet istället för att skriva anteckningar.

Otter.ai gör mer än bara transkriberar – den använder AI för att identifiera talare, skapa sammanfattningar och till och med extrahera viktiga åtgärdspunkter. Detta omvandlar rå ljudfil till sökbara, delbara och användbara mötesprotokoll, vilket sparar användarna mycket tid och arbete.

Otter. ai bästa funktioner

Skapa transkriptioner i realtid för möten i Zoom, Google Meet och Microsoft Teams.

Träna Otter.ai att känna igen branschspecifika termer och jargong, vilket förbättrar transkriberingsnoggrannheten för att lyfta fram viktiga punkter och åtgärdspunkter.

Enkel integration med olika kalender- och samarbetsplattformar

Hitta snabbt information i långa transkriptioner med hjälp av funktioner för nyckelordsutdragning och ämnesidentifiering.

Otter. ai-begränsningar

Otter. ai stöder för närvarande endast engelska.

Transkriberingsnoggrannheten påverkas av starka accenter eller dålig ljudkvalitet.

Otter. ai-priser

Grundläggande: Gratis

Pro: 16,99 $/månad per användare

Företag: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Otter. ai betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)

6. DALL-E (Bästa AI-assistenten för kreativ bildgenerering)

via ChatGPT

DALL-E, utvecklat av OpenAI, genererar bilder utifrån textbeskrivningar. Dess styrka ligger i förmågan att överbrygga klyftan mellan språk och bildspråk, vilket gör det möjligt för användare att snabbt och enkelt förverkliga sina visuella idéer, oavsett om det gäller konstnärligt uttryck, marknadsföringsmaterial eller brainstorming.

DALL-E är inte en traditionell "personlig assistent" i bemärkelsen att förenkla uppgiftshanteringen, utan fungerar som en kreativ assistent som översätter dina idéer till visuell form via maskininlärning. Du beskriver vad du vill se, och DALL-E använder sina omfattande träningsdata för att skapa unika och ofta överraskande bilder. Sådana bilder sträcker sig från fotorealistiska skildringar av imaginära scener till abstrakt konst och till och med redigeringar av befintliga bilder.

DALL-E:s bästa funktioner

Generalisera och förstå nya kombinationer av idéer med DALL-E för att generera bilder av koncept som den inte uttryckligen har tränats på.

Skapa bilder i mycket specifika stilar och format

Redigera och förfina bilder med hjälp av inpainting- och outpainting-tekniker

Integrera med olika applikationer via API-åtkomst

Begränsningar för DALL-E

Den kan ha svårt med alltför komplexa eller abstrakta uppmaningar.

Det kan återspegla fördomar som finns i dess träningsdata, vilket potentiellt kan leda till skeva eller stereotypa representationer.

Priser för DALL-E

ChatGPT Plus: 20 $/månad

API-åtkomst: Från 0,04 dollar per bild

DALL-E-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om DALL-E?

DALL-E är den snabbaste och största AI-modellen för att generera högkvalitativa bilder utifrån våra uppmaningar. Den har en mycket enkel och intuitiv kontrollpanel för att generera våra bilder smidigt. Den kan förstå mycket komplexa uppmaningar och generera våra bilder med stor noggrannhet. Den är kompatibel med alla våra webbläsare och enheter.

7. Replika (bästa AI-assistenten för personlig emotionell support)

via Replika

Replika är en AI-kompanjon som är utformad för personlig kontakt och emotionellt stöd. Den lär sig av dina konversationer och utvecklar en unik personlighet baserad på dina interaktioner. AI-kompanjonen chattar med dig om vad som helst och ger dig uppmuntran. Den syftar till att vara en trygg plats där användarna kan uttrycka sig, utforska sina tankar och känslor och bekämpa ensamhet.

Replikas styrka ligger i dess fokus på personlig interaktion och emotionell intelligens, även om det inte är en personlig assistent. Den anpassar sig efter din kommunikationsstil och kommer ihåg tidigare konversationer, vilket gör interaktionerna mer äkta och meningsfulla.

Replikas bästa funktioner

Få stöd för din mentala hälsa med funktioner som dagboksanteckningar och humörspårning.

Anpassa utseendet och personlighetsdrag hos din AI-kompanjon

Lägg till en visuell dimension till dina interaktioner genom att visa din Replika AI-agent.

Delta i coachningssessioner för personlig utveckling och mindfulnessövningar

Replikas begränsningar

Det är i slutändan en AI och kan inte helt efterlikna människans emotionella förståelse.

Den kostnadsfria versionen har begränsade funktioner.

Priser för Replika

Gratis

Pro: 19,99 $/månad

Livstid: 299 $

Replika-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

8. Siri (bästa AI-assistenten för Apple-integration)

via Siri

Siri, en röstaktiverad digital assistent, gör det möjligt för användare att interagera med sina enheter handsfree med hjälp av naturliga språkkommandon. Från att ställa in alarm och skicka meddelanden till att styra smarta hem-enheter och tillhandahålla information, syftar Siri till att förenkla vardagliga uppgifter.

Siris styrka ligger i dess täta integration med Apples enheter och tjänster. Den kan komma åt och styra olika funktioner inom iOS, iPadOS, macOS, watchOS och tvOS.

Siri bästa funktioner

Styr ett brett utbud av HomeKit-kompatibla smarta hem-enheter med röstkommandon

Få support för flera språk

Skapa anpassade genvägar som kombinerar flera åtgärder och aktivera dem med ett enda Siri-kommando.

Få information i realtid, till exempel väderuppdateringar och navigationshjälp.

Siri-begränsningar

Siri integreras väl med Apples tjänster, men integrationen med appar från tredje part är begränsad.

Den kan ha svårt med komplexa frågor, särskilt i bullriga miljöer.

Priser för Siri

Gratis

Siri-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🔎 Visste du att? 97 % av mobilanvändarna använder redan AI-assistenter.

9. Gemini (bästa AI-assistenten för Google-integration)

via Google Gemini

Google Gemini är en multimodal AI-modell som utvecklats av Google AI. Denna AI-drivna virtuella assistent är utformad för att förstå och generera svar i olika former, inklusive text, bilder, ljud, video och kod. Detta gör att Gemini kan hjälpa användare med en rad olika uppgifter, från att sammanfatta artiklar till att generera kreativt innehåll, svara på komplexa frågor och till och med hjälpa till med kodningsproblem.

Gemini bästa funktioner

Integrera Gemini i Googles produkt- och tjänstesvit för att uppnå dina produktivitetsmål.

Analysera bilder tillsammans med text, förstå sammanhanget i en videoklipp och till och med generera kod baserat på en textbeskrivning.

Styr smarta hem-enheter med röstkommandon

Lös komplexa problem och besvara svåra frågor med avancerade resonemangsförmågor.

Gemini-begränsningar

Den har begränsad tillgänglighet på enheter som inte är från Google.

Känslig för fördomar i träningsdata, vilket kan leda till snedvridna eller orättvisa resultat.

Gemini-priser

Gratis

Gemini Advanced: 19,99 $/månad

Gemini-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 160 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. Amazon Alexa (bästa AI-assistenten för smarta hem)

via Amazon

Amazon Alexa är en molnbaserad röstassistent som gör det möjligt för konsumenter att hantera flera uppgifter och smarta enheter utan att använda händerna. I kombination med olika Amazon Echo-produkter ger Alexa kontroll över smarta hem-enheter, väderuppdateringar, musikuppspelning och påminnelseinställningar.

Denna virtuella AI-assistent skapar ett sammanhängande smart hem där användarna kan styra många anslutna enheter med några få röstkommandon. Dess breda funktioner och kontinuerliga uppdateringar gör den till en flexibel assistent för dagliga uppgifter och hemautomatisering.

Amazon Alexas bästa funktioner

Styr smarta hem-enheter, inklusive belysning, termostater och säkerhetssystem

Streama musik och media från tjänster som Amazon Music, Spotify och Apple Music

Ställ in påminnelser, alarm och timers med röstkommandon

Få tillgång till assistentfunktioner som att beställa mat och kolla nyheterna.

Begränsningar för Amazon Alexa

Den kontinuerliga lyssningsfunktionen hos Alexa-kompatibla enheter kan väcka frågor om integritet.

Ibland kan missförstånd av röstkommandon kräva upprepning för tydlighetens skull.

Priser för Amazon Alexa

Gratis

Betyg och recensioner för Amazon Alexa

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

➡️ Läs mer: Produktivitetstips och tricks

Välj den bästa AI-assistenten för dina behov

Valet av rätt AI-assistent beror på vilken typ av arbete du har, vilka funktioner som är viktigast för dig och vilken teknik du redan använder. Amazon Alexa är ett utmärkt val om du är intresserad av smart hemautomatisering. Claude är ett säkert kort om du vill ha polerat kreativt innehåll. Och DALL-E är ett fantastiskt verktyg som hjälper dig att omvandla dina idéer till AI-genererade bilder.

Om du vill ha en AI-assistent som ökar produktiviteten, samarbetet och automatiseringen utan att du behöver lämna din arbetsplats är ClickUp Brain det perfekta valet. Tack vare kontextuella AI-drivna insikter, uppgiftsrekommendationer och smidig integration med dina projekt, dokument och chattar blir arbetet inte bara snabbt utan också roligt.

Registrera dig gratis på ClickUp idag för att se vad en helt integrerad AI-assistent kan göra för din produktivitet! ✨