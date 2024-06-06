De 10 bästa stora språkmodellerna (LLM) 2025

Språkmodeller (LLM) känner igen människoliknande textmönster, översätter språk, förutsäger textresultat och genererar självständigt sammanhängande och kontextuellt relevant innehåll.

Oavsett om du vill förbättra kommunikationen, automatisera innehållsskapandet eller dra slutsatser från stora textmängder, automatiserar LLM repetitiva uppgifter.

Det finns dock många LLM från OpenAI, Meta, Microsoft, Google och andra företag på marknaden. Varje LLM har olika funktioner och flera användningsområden, vilket gör det svårt att välja rätt modell.

Vi har sammanställt 10 stora språkmodeller för att hjälpa dig att välja den som bäst passar ditt företags behov. Låt oss undersöka deras funktioner, fördelar och begränsningar.

Vad ska du leta efter i stora språkmodeller?

När du väljer en stor språkmodell för naturlig språkbehandling, välj en som passar ditt område och dina strategiska mål. Här är de viktigaste funktionerna som kan vägleda dig i ditt val:

Integrationskompatibilitet: Grundmodellerna måste vara kompatibla med din befintliga teknikstack, såsom CRM, ERP eller anpassade appar. Sömlös kompatibilitet säkerställer strömlinjeformade processer och dataflöden utan drastiska modifieringar.

Användarvänlighet: LLM ska vara lätt att använda för olika teammedlemmar med varierande teknisk expertis. Den ska ha ett intuitivt gränssnitt med resurser som kan minska inlärningskurvan.

Skalbarhet: Modellen ska kunna hantera enorma mängder träningsdata utan att prestandan försämras.

Språkstöd: LLM bör ha flerspråkiga och multidialektala funktioner för att kunna skala upp affärsverksamheten i olika geografiska områden.

Kostnadseffektivitet: Den totala ägandekostnaden, inklusive initiala utgifter, underhåll och uppgraderingar, bör passa din budget.

Anpassning: Du bör kunna skräddarsy modellerna efter dina specifika affärsbehov.

Dataskydd: Modellen bör ha avancerade funktioner för datasäkerhet och integritetsskydd för att skydda din personliga och konfidentiella affärsinformation.

De 10 bästa stora språkmodellerna att använda

1. GPT-4

via C hatGPT

GPT-4 är den senaste versionen av OpenAI:s generativa, förtränade, transformatorbaserade språkmodellserie. Den genererar människoliknande svar baserat på enkla textprompter och naturlig språkbehandling.

GPT-4 är ett mångsidigt AI-verktyg som kan utföra tekniska och kreativa uppgifter såsom att komponera låtar, skapa sammanfattningar och förbereda affärsrapporter. Användare kan också lägga till bilder för klassificering och skapa bildtexter.

Den kan producera upp till 25 000 ord, vilket gör den lämplig för skapande av långa texter.

GPT-4:s bästa funktioner

Automatisera innehållsskapande, sammanfattning, översättning, idégenerering, kodning, kundsupport och andra uppgifter.

Bearbeta både text- och bildinmatningar samtidigt

Skapa ramverk för andra appar eller chattbottar med plattformsoberoende kompatibilitet och API-integration.

Generera innehåll utan skadliga fördomar med hjälp av förbättrade träningsmetoder.

Begränsningar för GPT-4

Det kan ibland ge partiska svar.

GPT-4 tillhandahåller ibland felaktiga data, särskilt när det gäller de senaste trenderna och händelserna.

Integrationen kan vara komplex eftersom den kräver omfattande IT-infrastruktur och expertis.

Priser för GPT-4

Anpassad prissättning

GPT-4-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (15+ recensioner)

2. PaLM

Via Google Research

PaLM (Pathways Language Model), utvecklat av Google, är ett betydande steg framåt inom AI och naturlig språkbehandlingsteknik. Det är tränat på olika datamängder och kan enkelt hantera komplexa resonemangsuppgifter såsom kodning, klassificering och översättning.

PaLM 2, den uppgraderade versionen av PaLM, kan användas för forskning och integreras med produktapplikationer.

PaLMs bästa funktioner

Utför nyanserade uppgifter mer exakt med PaLMs exceptionella språkförståelsefunktioner.

Skalera mer flexibelt och effektivt med PaLM (byggt på Googles Pathways-system) utan behov av uppgiftsspecifika modeller.

Minska den operativa komplexiteten och utför flera uppgifter samtidigt med PaLMs enda modellinstans.

Utnyttja dess överlägsna resonemangsförmåga i scenarier som kräver logisk deduktion, problemlösning och beslutsfattande.

PaLM-begränsningar

Liksom andra stora modeller kräver PaLM betydande beräkningsresurser för träning och inferens, vilket skapar ett hinder för mindre enheter eller enskilda utvecklare.

Att integrera PaLM med äldre teknik kan vara utmanande och kräver betydande utvecklingsinsatser.

PaLM är en nyare och mycket avancerad modell, och dess tillgänglighet är begränsad till organisationer som har den infrastruktur och budget som krävs för att stödja dess implementering.

PaLM-prissättning

Anpassad prissättning

PaLM-betyg och recensioner

G2: Ej tillgängligt

Capterra: Ej tillgängligt

3. BERT

via Google Research

BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) är en maskininlärningsmodell (ML) för naturlig språkbehandling (NLP) som utvecklats av Google.

Det är en dubbelriktad (kan analysera text från både vänster och höger) och oövervakad språkrepresentationsalgoritm som kan analysera stora datamängder och enkelt träna maskininlärningsmodeller.

Du kan använda BERT för NLP-uppgifter som översättning, meningsklassificering och sentimentanalys.

BERT:s bästa funktioner

Träna maskininlärningsmodellen på dina textdata

Få bättre kontextuella resultat med BERT, som använder dubbelriktad kontextrepresentation. Den bearbetar text från höger till vänster och från vänster till höger och tolkar utifrån alla omgivande ord.

Utför mångsidiga uppgifter med BERT, inklusive sentimentanalys, igenkänning av namngivna enheter och frågesvar.

Finjustera den med bara ett extra utgångsskikt för att skapa toppmoderna modeller för olika uppgifter. Detta minskar avsevärt den tid och de resurser som krävs för modellträning.

Använd den flerspråkiga versionen som stöder 104 språk, vilket gör den användbar i globala applikationer där bearbetning av flera språk krävs.

BERT:s begränsningar

BERT är beräkningsmässigt kostsamt på grund av sin storlek och komplexitet. Det kräver GPU-resurser för träning och inferens, vilket skapar integrationsutmaningar för organisationer med begränsad teknisk infrastruktur.

Trots att BERT är dubbelriktat är dess förståelse begränsad till 512 token inom ett kontextfönster.

Den äldre versionen kommer att fasas ut efter den 31 januari 2025.

BERT-prissättning

BERT är öppen källkod och fritt tillgänglig under Apache 2.0-licensen.

BERT-betyg och recensioner

G2: Ej tillgängligt

Capterra: Ej tillgängligt

4. Claude

Claude är en innovativ stor språkmodell som utvecklats och tränats av Anthropic med hjälp av Constitutional AI. Den är känd för sitt etiska AI-fokus på att vara säker, noggrann och trygg samtidigt som den genererar mänskligt språk.

Dess förmåga att ge kontextuellt lämpliga svar gör Claude lämplig för träning av konversationsbaserade AI-applikationer.

Claude kan utföra avancerade resonemangsuppgifter som går utöver mönsterigenkänning eller textgenerering. Den kan också transkribera och analysera handskrivna anteckningar, foton och statiska bilder. Andra funktioner inkluderar kodgenerering och flerspråkig bearbetning.

Claude bästa funktioner

Använd Claude 3 för att bearbeta ungefär 30 sidor text per sekund. Den kan läsa komplexa forskningsrapporter eller stora kontrakt snabbare än sina konkurrenter.

Integrera enkelt Claude i din befintliga tekniska stack utan djup teknisk expertis.

Säkerställ en konsekvent ton och stil i kundinteraktioner med hjälp av konversations-AI med Claude.

Använd Claude för att extrahera information från affärsmeddelanden eller sammanfatta enkätsvar.

Claude-begränsningar

Claude använder endast engelska, vilket begränsar dess tillämpbarhet på globala marknader.

Du kan inte skapa text och bilder på Claude.

Trots att Claude tränats på enorma datamängder genererade den ibland felaktiga svar.

Priser för Claude

Verksamhet och skala: Anpassad prissättning

Gratis : 0

Fördel: 20 dollar per person och månad

Team: 30 dollar per person och månad (minst 5 personer)

Claude-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (4 recensioner)

Behöver du hjälp med kodning? Här är en lista över de bästa AI-verktygen för konkurrentanalys

5. Falcon

via Falcon

Falcon är en språkmodell som skapats av Technology Innovation Institute. Den utvecklades för olika komplexa uppgifter inom naturlig språkbehandling och tränades med hjälp av 40 miljarder parametrar och en biljon token.

Falcon integrerar de senaste framstegen inom AI för att förbättra språkförståelse och språkgenerering.

Falcons bästa funktioner

Generera sammanhängande, kontextmedveten text som nära efterliknar mänsklig skrivstil med Falcon.

Gör snabbare avkodning med minimal kvalitetsförsämring med Falcons förmåga att minska minnesbandbredden.

Implementera NLP-lösningar på globala marknader med Falcons förmåga att stödja flera språk.

Falcons begränsningar

Det kräver betydande beräkningsresurser för optimal drift, vilket minskar tillgängligheten för mindre organisationer med begränsad IT-infrastruktur.

Att integrera Falcon i befintliga system kan vara tekniskt krävande.

Falcon-prissättning

Anpassad prissättning

Falcon-betyg och recensioner

G2: Ej tillgängligt

Capterra: Ej tillgängligt

6. ERNIE

via ERNIE

ERNIE (Enhanced Representation through Knowledge Integration), utvecklat av Baidu, integrerar strukturerade kunskapsgrafer i språkmodellträning, vilket förbättrar dess förståelse av komplexa sammanhang.

ERNIE kan bearbeta och förstå språk genom omedelbar kontext och integrering av externa kunskapsstrukturer. Den kan fortsätta att lära sig och anpassa sig efter den initiala träningen, vilket möjliggör förbättringar över tid när den utsätts för nya data.

Ernies bästa funktioner

Använd den för applikationer som kräver språköverskridande förståelse, eftersom Ernie stöder flera språk.

Utför ett brett spektrum av NLP-uppgifter, inklusive sentimentanalys, textklassificering och mycket mer, med ERNIE:s berikade träning med kunskapskartor.

Ernies begränsningar

Det är en utmaning att integrera ERNIE i befintliga system, särskilt de som ännu inte är redo för AI.

Förutbildningen på specifika kunskapsgrafer kan begränsa dess effektivitet eller relevans i nischbranscher.

Ernie-prissättning

Anpassad prissättning

Ernie-betyg och recensioner

G2: Ej tillgängligt

Capterra: Ej tillgängligt

7. Cohere

via Cohere

Cohere är en AI-plattform för företag som hjälper företag att integrera GenerativeAI i sina dagliga processer, såsom dokumentsökning, upptäckt och hämtning på över 100 språk.

Det gör det möjligt för organisationer att utveckla sin GenerativeAI-modell från proof of concept till produktionsstadiet, vilket hjälper dem att bygga skalbara och effektiva AI-applikationer.

Cohere bästa funktioner

Cohere utmärker sig genom sitt användarvänliga API, som gör det tillgängligt även för dem med begränsad teknisk expertis.

Cohere erbjuder utmärkt skalbarhet och passar företag i alla storlekar, från nystartade företag till stora koncerner.

Cohere gör det möjligt för användare att finjustera modellerna utifrån sina egna data, vilket ger mer personliga och precisa svar som är anpassade efter specifika affärsbehov och sammanhang.

Företaget lägger stor vikt vid etisk AI-utveckling och erbjuder transparens i hur dess modeller tränas.

Cohere-begränsningar

Liksom många AI-modeller är Cohere:s prestanda starkt beroende av kvaliteten på träningsdata.

Cohere är tillgängligt, men kostnaden kan snabbt stiga för användare med stora volymer.

Trots förbättringar är Cohere:s stöd för andra språk än engelska inte lika omfattande som vissa andra modeller.

Cohere-priser

Gratis

Standardmodell Kommando R+: Inmatning: 3 $/1 miljon token; Utmatning: 15 $/1 miljon token Kommando R: Inmatning: 0,5 $/1 miljon token; Utmatning: 1,5 $/1 miljon token

Command R+: Inmatning: 3 $/1 miljon tokens; Utmatning: 15 $/1 miljon tokens

Kommando R: Inmatning: 0,5 $/1 miljon tokens; Utdata: 1,5 $/1 miljon tokens

Finjusterad modell Kommando R: Inmatning: 2 $/1 miljon token; Utdata: 4 $/1 miljon token; Träning: 8 $/1 miljon token

Command R: Inmatning: 2 $/1 miljon tokens; Utdata: 4 $/1 miljon tokens; Träning: 8 $/1 miljon tokens

Command R+: Inmatning: 3 $/1 miljon tokens; Utmatning: 15 $/1 miljon tokens

Kommando R: Inmatning: 0,5 $/1 miljon tokens; Utdata: 1,5 $/1 miljon tokens

Command R: Inmatning: 2 $/1 miljon tokens; Utdata: 4 $/1 miljon tokens; Träning: 8 $/1 miljon tokens

Cohere-betyg och recensioner

G2: Ej tillgängligt

Capterra: Ej tillgängligt

8. Gemini

via Gemini AI

Gemini (tidigare Bard) från Google är en stor språkmodell som hanterar olika komplexa uppgifter inom naturlig språkbehandling. Den är känd för sin mångsidighet och höga prestanda, eftersom den syftar till att tillhandahålla avancerade AI-funktioner inom flera områden.

Modellen har tränats på en omfattande dataset, vilket gör att den kan förstå och generera text med hög noggrannhet och kontextkänslighet. Gemini är optimerad för realtidsapplikationer och ger snabba svar som behövs för kundtjänstbotar, realtidsöversättningar och andra interaktiva applikationer.

Gemini bästa funktioner

Utför NLP-uppgifter, inklusive textgenerering, sentimentanalys, sammanfattning och språköversättning.

Finjustera Gemini för specifika datamängder, vilket möjliggör större anpassning för att tillgodose nischkrav eller särskilda affärsbehov.

Gemini-begränsningar

Att integrera Gemini i dina befintliga mjukvarusystem kan vara komplicerat och kräva teknisk expertis.

Gemini stöder flera språk, men dess prestanda kan variera avsevärt mellan olika språk.

Den kan inte generera bilder.

Gemini-prissättning

Gratis

Betala efter användning: Inmatning: 7 USD/1 miljon tokens; Utdata: 21 USD/1 miljon tokens

Gemini-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Ej tillgängligt

Vill du ha mer av detta? Kolla in de bästa AI-verktygen för utvecklare

9. LlaMA

via LlaMA

LlaMA (Large Language Model Meta AI) från Meta är främst utvecklat för utvecklare och forskare för att underlätta innovation. Det kan dock även utföra andra komplexa uppgifter som översättning och dialoggenerering.

Den skapar också koder och naturligt språk om kod från uppmaningar.

LlaMA:s bästa funktioner

Utför NLP-uppgifter såsom textgenerering, förståelse, sammanfattning och översättning.

Byggd som en öppen källkodsbaserad stor språkmodell (LLM) utformad för utvecklare, forskare och företag för att bygga, experimentera och på ett ansvarsfullt sätt skala upp sina generativa AI-idéer.

Generera kod och naturliga språkprompter med Llama

Begränsningar för LLaMA

Det tar 30–120 sekunder att generera ett svar, vilket är långsammare än andra verktyg.

Att konfigurera och anpassa LLaMA, särskilt för specifika eller avancerade användningsområden, kan kräva betydande teknisk expertis inom maskininlärning och NLP.

Tillgången på färdiga, förtränade modeller kan vara begränsad, vilket ökar den insats som krävs för att komma igång.

Priser för LLaMA

Gratis eller öppen tillgång för forskare

LLaMA-betyg och recensioner

G2: Ej tillgängligt

Capterra: 4,0/5 (1 recension)

10. Orca

via Orca

Microsoft har utvecklat Orca för små språkmodeller (cirka 10 miljarder parametrar eller mindre). Den baseras på självförbättring och feedbackdriven metodik.

Orca skapar syntetiska data för träning av små modeller, vilket ger dem bättre resonemangsförmåga och anpassade beteenden.

Orcas bästa funktioner

Använd Orca för textsammanfattning och komplexa frågesvarsuppgifter.

Ge mindre språkmodeller förbättrad resonemangsförmåga genom att Orca imiterar resonemangsprocesser hos större modeller med förklaringsjustering.

Utnyttja förträning på olika datakällor inom olika områden, från juridik och medicin till underhållning och ekonomi.

Finjustera Orca på specifika datamängder så att modellen kan anpassas till unika branschbehov eller specialiserade tillämpningar.

Använd nyare algoritmer som optimerar processorkraften och minskar den energiförbrukning som vanligtvis är förknippad med att köra stora språkmodeller, vilket gör dem mer hållbara och kostnadseffektiva.

Orcas begränsningar

Orca kräver betydande beräkningsresurser för optimal prestanda, särskilt i datatunga miljöer.

Att integrera Orca i befintliga system kan vara en komplex process som kräver teknisk expertis, särskilt i system som ännu inte är AI-kompatibla.

Orcas kapacitet för mindre vanliga språk är begränsad.

Orca-prissättning

Rådgivning: 1 325 dollar per månad (3-månaderskontrakt)

LLM-abonnemang: 2 200 $+ per månad (12-månaderskontrakt)

Företag: 27 500 USD+ per månad (med en flexibel kombination av tjänster)

Orca-betyg och recensioner

G2: Ej tillgängligt

Capterra: Ej tillgängligt

Om du är osäker på AI-terminologin kan du använda den ultimata AI-ordlistan.

Även om dessa stora språkmodeller kan automatisera komplexa uppgifter, har många höga integrationskostnader och ett komplext gränssnitt, vilket gör det svårt att använda verktygen effektivt.

Du kan prova andra enkla och intuitiva AI-verktyg som ClickUp för att automatisera dataanalys, innehållsgenerering och andra affärsuppgifter utan krångel.

Vi har inte tagit med ClickUp i listan ovan eftersom det inte kan utföra komplicerade uppgifter inom naturlig språkbehandling. Dess AI-drivna verktygslåda automatiserar dock repetitiva affärsuppgifter såsom innehålls- eller rapportgenerering med AI-genererade uppmaningar. Använd ClickUp Brain, AI-integrationen, för att svara på alla arbetsfrågor direkt. Den automatiserar repetitiva uppgifter, automatisk ifyllning av data, uppgiftshantering och tilldelning av deluppgifter. Du kan också använda den som en AI-assistent för att generera innehåll eller utkast till snabba svar, kontrollera stavningen och skapa transkriptioner.

Automatisera och effektivisera uppgiftshantering, projektplanering och övergripande arbetsflöde med ClickUp Brain

ClickUp Brains bästa funktioner

Minska manuellt arbete med ClickUp AI, som automatiserar repetitiva uppgifter som schemaläggning, påminnelser och uppdatering av uppgiftsstatus.

Få snabba och korrekta svar från Tasks, Docs och anslutna arbetsytor med ClickUp Brain.

Identifiera trender, prognostisera resultat och optimera resurser med avancerad dataanalys.

Integrera ClickUp Brain med befintliga ClickUp Tasks och ClickUp Docs för smidig projektledning.

Begränsningar för ClickUp AI

Att konfigurera och maximera dess kapacitet kan kräva en inlärningskurva.

Begränsat till data och uppgifter som hanteras inom ClickUp-plattformen.

Priser för ClickUp AI

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUpAI: Lägg till i valfri betald plan för 5 dollar per medlem och månad.

ClickUp AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4000 recensioner)

Automatisera uppgifter med ClickUp

Språkinlärningsmodeller underlättar innehållsskapande, kommunikation och översättning, men kräver hög datorkraft och stora investeringar, särskilt för uppgifter på företagsnivå.

ClickUp erbjuder användarvänliga verktyg för att automatisera affärsuppgifter och effektivisera arbetsflöden. Dess AI-integration, ClickUp Brain, genererar innehåll, sammanfattar rapporter och automatiserar uppgiftshantering för att förbättra organisationens effektivitet.

Registrera dig gratis på ClickUp för att öka produktiviteten och skalbarheten!