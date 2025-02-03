De 50 bästa AI-apparna för att optimera arbetsflöden inför 2025

Under det senaste året eller två har de flesta av oss gått från att vara förvånade över vad GPT-3 kan göra och oroa oss för vad det innebär för våra karriärer till att använda AI-appar för att göra våra liv enklare. Du har förmodligen provat några av de mest populära AI-applikationerna, men det släpps så många nya att det är svårt att hänga med.

En sak är dock klar – AI kan revolutionera vårt sätt att arbeta. Från virtuella assistenter och chattbottar till lösningar för uppgiftshantering och innehållsskapande blir AI-applikationer bättre för varje dag och är här för att stanna.

Du missar något om du inte använder AI-appar för att bli mer produktiv 2024. Så friska upp dina kunskaper om AI-drivna verktyg med vår sammanställning av 50 fantastiska AI-appar som kan hjälpa dig och dina team att beta av alla uppgifter på arbetsplatsen.

De vanligaste typerna av AI-appar som är populära idag

AI kan nu göra saker som går långt utöver vad vi en gång förstod. Det är inte längre bara ett verktyg för att lösa komplexa matematiska problem eller redigera innehåll. AI-appar är nu omfattande och mångsidiga och expanderar ständigt till nya områden. Några av de populära AI-kategorierna inkluderar:

Generativ AI

Generativ AI är en typ av AI-teknik som kan hjälpa dig att generera nytt innehåll, såsom text, bilder, musik, ljud, video och till och med AI-avatarer. Dessa generativa modeller kan ge mycket användbara och exakta resultat med hjälp av enkla textprompter. Generativa AI-verktyg för marknadsförare och innehållsskapare kan drastiskt minska den tid och ansträngning som krävs för att skapa nytt innehåll.

Några populära användningsområden för generativ AI finns inom:

Bildgenerering : Skapa unika bilder och konstverk med hjälp av textbaserade uppmaningar. Exempel : Skapa unika bilder och konstverk med hjälp av textbaserade uppmaningar. Exempel är DALL-E , Midjourney, etc.

Innehålls- eller skrivassistenter : Skapa övertygande texter för e-post, inlägg på sociala medier och manus. Exempel är : Skapa övertygande texter för e-post, inlägg på sociala medier och manus. Exempel är ClickUp Brain , Jasper, Rytr , Copy. ai, Writesonic , Chatsonic, etc.

Design- och bildassistenter: Skapa designelement som logotyper, layouter, mockups och redigera bilder. Några av de populäraste verktygen i denna kategori är Descript, Facetune, Kraftful och många fler.

Produktivitet och arbetsflöde

En AI-app kan också hjälpa till med projektplanering, uppgiftshantering och automatisering av arbetsflöden så att företag kan effektivisera sina dagliga uppgifter. Populära verktyg och virtuella assistenter i denna kategori inkluderar:

Projektledningsverktyg : ClickUp Brain, Asana, Notion AI, etc.

Personliga assistenter : Siri, Google Gemini, Alexa, etc.

Anteckningsappar: Fireflies, Supernormal, Botsonic och andra

Personliga chatbots

Med den växande populariteten för generativa AI-verktyg har vi sett en ökning av flera chattbaserade AI-lösningar som kan användas för ett bredare spektrum av aktiviteter. Dessa inkluderar produkter som ChatGPT, Bing, Gemini och andra fantastiska AI-appar som gör det möjligt för användare att ge enkla kommandon och chatta med AI-assistenten. Många kan också översätta innehåll på olika språk till användarens språk.

Dessa modeller kan också implementeras för affärsändamål för att analysera stora datamängder och ge svar på specifika frågor. Verktyg i denna kategori inkluderar ClickUp Brain, Zapier Chatbots, Growbots, CustomGPT och andra.

Vad ska du leta efter i AI-appar?

Alla AI-appar är inte lika, och det är viktigt att hitta den som passar dina behov för att öka din produktivitet. Tänk därför på följande viktiga aspekter när du utforskar dina alternativ:

Känn till ditt syfte: Innan du inför AI-appar i ditt arbetsflöde bör du klargöra dina mål. Vad vill du uppnå med AI? Vill du automatisera uppgifter, förbättra kommunikationen, öka samarbetet eller något annat? Välj appar som direkt adresserar det specifika problemet.

Titta på integrationer: Tänk dig att du måste jonglera flera olika verktyg som inte är kopplade till varandra under din hektiska arbetsdag. Inte särskilt roligt, eller hur? För att undvika detta bör du leta efter appar som integreras smidigt med ditt befintliga ekosystem, oavsett om det är projektledningsplattformar, kommunikationskanaler eller designprogramvara.

Användarvänlighet: Om den nya AI-appen har en brant inlärningskurva kommer du inte att kunna se omedelbara resultat. Välj istället appar med intuitiva gränssnitt och användarvänliga funktioner. Den AI-app du väljer bör vara enkel och snabb att lära sig för alla i ditt team.

Säkerhet och dataintegritet: Se till att de AI-appar du använder, särskilt i arbetet, följer strikta dataskyddsprotokoll och skyddar din information. Ett dataintrång kan vara katastrofalt för ditt varumärke.

Kvalitet på resultatet: Inte alla AI-appar ger användarna korrekta resultat. Innan du bestämmer dig för en lösning bör du testa noggrannheten hos varje AI-app och välja utifrån din personliga erfarenhet.

Skalbarhet: Dina behov utvecklas, och det bör dina AI-appar också göra. Välj appar som anpassar sig och växer med dig, oavsett om du är ett nystartat företag eller leder ett stort team.

Pris: Prisvärdhet är viktigt. Tänk på din budget och välj en app med en prismodell som passar dina behov.

De 50 bästa AI-apparna att använda 2024

1. ClickUp – Bästa AI-verktyget för projektledning

ClickUp toppar vår lista eftersom det är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som hjälper team att planera, organisera och samarbeta kring uppgifter. Men du kan öka din produktivitet ytterligare med ClickUp Brain, vår AI-drivna virtuella assistent.

Med ClickUp kan du dessutom komma åt ditt arbete var du än befinner dig via Chrome-tillägget, desktop-appen och mobilappen för iOS- och Android-användare.

Få omedelbara svar på alla dina frågor om ditt arbete i ClickUp från ClickUp Brain

ClickUps bästa funktioner

Skapa övertygande innehåll, e-postmeddelanden, inlägg på sociala medier och mycket mer med hjälp av enkla uppmaningar.

Sammanfatta eller omformulera text snabbt och dra slutsatser från långa texter.

Få kontextuella svar på alla dina frågor relaterade till ditt arbete var som helst i ClickUp.

Arbeta snabbare med AI-genererade uppdateringar, standups, AI-anteckningar för möten och mycket mer.

Bryt ner språkbarriärer och kommunicera effektivt med ett mångfaldigt team på flera språk

Få AI-drivna förslag på webbplatsmodeller, grafik för sociala medier och andra visuella tillgångar

Effektivisera din utvecklingsprocess med intelligenta kodförslag och automatiska kommentarer.

Utnyttja AI för att extrahera värdefulla insikter och identifiera mönster från dina data i ClickUp.

Få tillgång till över 100 rollbaserade AI-verktyg, var och ett utformat för att tillgodose specifika arbetsflödesbehov.

Arbeta direkt i ClickUp, så slipper du växla mellan olika plattformar.

Begränsningar för ClickUp

Gränssnittet tar lite tid att vänja sig vid.

Den stora mängden funktioner kan innebära en inlärningskurva för nya användare.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 USD/månad per Workspace-medlem.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. ChatGPT – Bästa konversations-AI-appen för Android och iOS

En annan frontlöpare på listan över de bästa AI-apparna är ChatGPT, en modul som drivs av OpenAI och som har revolutionerat världen av konversations-AI. Denna mångsidiga AI-app är utformad för att generera människoliknande svar till användare baserat på enkla textprompter och naturlig språkgenerering, och kan användas för innehållsskapande, kundsupport, kodgenerering, assistans och mycket mer.

Snabb vy via ChatGPT

ChatGPT:s bästa funktioner

Använd den i stor utsträckning för flera användningsområden som copywriting, idégenerering och kodning.

Få tillgång till ChatGPT när du är på språng genom att använda ChatGPT-appen för mobiler för att länka till alla dina andra enheter.

Få användbara svar även på komplexa frågor

Använd den som ramverk för andra appar eller chatbots tack vare dess plattformsoberoende kompatibilitet och API-flexibilitet.

Begränsningar för ChatGPT

Den kostnadsfria versionen kan uppleva fördröjningar eller tekniska problem under perioder med hög aktivitet.

Det AI-genererade innehållet är kanske inte alltid helt korrekt.

Robotliknande ton, särskilt om du använder modellen GPT 3. 5

Priser för ChatGPT

Gratisversion

Plus : 20 $/månad

Teams: 25 USD/månad per användare

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

3. Bing (Copilot)

Copilots instrumentpanel och användningsfall via Bing

Copilot, Bings AI-assistent, är en förlängning av Microsofts sökmotor Bing. Den integrerar artificiell intelligens för förbättrade sökfunktioner och användarupplevelser. Den utnyttjar GPT 4.0-modellen och kan ge interaktiva, insiktsfulla sökresultat och generera text och bilder på några sekunder. Bing och Copilot finns tillgängliga separat för både Android- och iOS-användare.

Bing (Copilot) bästa funktioner

Få mer exakta och kontextuellt relevanta sökresultat tack vare Bing AI:s sofistikerade algoritmer.

Sök med hjälp av bilder och utnyttja Bing AI:s förmåga att analysera visuellt innehåll.

Gå bortom traditionell generativ AI och skapa bilder, textinnehåll och mycket mer med Bing Co-Pilot.

Begränsningar för Bing (Copilot)

Bing AI har kanske en mindre marknadsandel jämfört med andra sökmotorer, vilket kan påverka tillgängligheten för vissa funktioner.

Trots att GPT 4.0-modellen används är resultaten inte lika kraftfulla och exakta jämfört med OpenAI:s GPT 4.0-modell.

Bing-priser

Gratis

Bing-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (290+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 20 recensioner)

4. Facetune

Facetune är en kraftfull AI-app för fotoredigering som räknas till de mest inkomstbringande fotoapparna på Google Play Store. Den kan hjälpa dig att förbättra och finjustera porträtt eller andra bilder med hjälp av intuitiva redigeringsverktyg och andra värdefulla funktioner. Den är tillgänglig för både Android- och iOS-användare.

Hemsidesvy via Facetune

Facetunes bästa funktioner

Finjustera motivets utseende med hjälp av avancerade AI-algoritmer, till exempel genom att jämna ut huden, bleka tänderna, förstärka ögonen och mycket mer.

Förbättra foton för ett professionellt utseende eller andra förbättringar med hjälp av smarta AI-filter och kreativa effekter.

Facetunes begränsningar

Den har en brant inlärningskurva, vilket gör den överväldigande för de flesta användare.

Inte det idealiska alternativet för att finjustera landskapsbilder eller andra fotoformat

Priser för Facetune

Gratis plan

VIP-plan tillgänglig på begäran

Facetune-betyg och recensioner

G2: Ej tillgängligt

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

5. Lensa

Lensa tillför en touch av AI till mobilfotografering med sin intuitiva plattform. Använd den för att enkelt ta och redigera fantastiska bilder. Den allt-i-ett-appen för bildredigering från Prism Labs använder neurala nätverk, datorseende och djupinlärning för att hjälpa dig att retuschera foton och skapa porträtt.

Lensas gränssnitt via Prisma Labs

Lensa AI:s bästa funktioner

Förbättra foton automatiskt genom att justera inställningarna för optimal ljusstyrka, kontrast och färg.

Introducera tilltalande bakgrundssuddighetseffekter, ge porträtt en professionell touch och mycket mer med hjälp av AI-prompter.

Begränsningar för Lensa AI

Användare som vill ha omfattande manuell kontroll över fotoinställningarna kan uppleva Lensas automatiserade tillvägagångssätt som begränsande.

Priser för Lensa AI

4 dollar för att ladda upp upp till 20 foton för redigering

Lensa AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Ej tillgängligt

6. Alexa

Alexa är en kraftfull AI-genererad virtuell assistent från Amazon och det perfekta tillskottet till din miljö, oavsett om det gäller smarta hem-styrda enheter eller andra appar.

Steg för att lägga till Alexa via Amazon Alexa

Alexas bästa funktioner

Styr alla dina smarta hemapparater, såsom belysning, termostater och luftkonditioneringar, som synkroniseras sömlöst med Alexa.

Be Alexas AI-assistent att utföra åtgärder med röstkommandon, till exempel spela musik, läsa nyheter, ge dig trafikinformation i realtid och mycket mer.

Alexas begränsningar

Alexa har ett omfattande bibliotek med funktioner, men vissa användare kan uppleva begränsningar i vissa tredjepartsappintegrationer.

Fungerar bäst med Alexa-kompatibla enheter, vilket begränsar dess användbarhet.

Alexa-prissättning

Det är gratis med Alexa-kompatibla enheter, men du måste betala över 1500 dollar för att få alla Alexa-kompatibla enheter.

Alexa-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 80 recensioner)

7. Siri – Bäst för iOS

I likhet med Amazon har Apples AI-baserade röstassistent Siri gjort sig ett namn tack vare sin höga grad av personalisering, kontextualisering och användbarhet. Sedan dess har den varit en integrerad del av iOS-enheter och erbjuder röstaktiverad assistans för en rad olika uppgifter.

Siri-funktioner via Apple

Siri bästa funktioner

Automatisera uppgifter, utför sökningar och få svar på specifika frågor med hjälp av förbättrade sökningar i naturligt språk.

Arbeta smidigt med alla Apple-enheter eller plattformar som stöds med hjälp av Siris handsfree-kontroll.

Siri-begränsningar

Siri är främst utvecklad för Apple-enheter och är inte tillgänglig för Android-användare.

Priser för Siri

Gratis med Apple-enheter

Siri-betyg och recensioner

G2: NA

Capterra: NA

8. Socratic

Har du svårt att förstå komplexa begrepp eller behöver du hjälp med att förbereda dig inför tentor? Socratic är din AI-drivna lärarkompis som erbjuder personlig vägledning och interaktiva förklaringar för att befästa din förståelse.

Förklarande funktion via Socratic

Socratics bästa funktioner

Ställ frågor på naturligt språk och få steg-för-steg-förklaringar anpassade efter dina specifika behov.

Få tillgång till ett omfattande bibliotek med förklaringar, diagram och övningsuppgifter som skapats av lärare och ämnesexperter.

Sokratiska begränsningar

Fokuserar främst på matematik, naturvetenskap och historia.

Begränsat stöd för öppna eller kreativa frågor

Sokratisk prissättning

Gratis abonnemang

Pro: Från 10 USD/månad per användare

Sokratiska betyg och recensioner

G2: NA

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. Cleo

Cleo är en konversationsbaserad AI-app som ger personlig support för din ekonomiska välfärd. Den hjälper dig att hålla koll på din budget, sätta upp ekonomiska mål och ger dig praktiska tips om dina utgifter.

Chatbot för personlig ekonomihantering via Cleo AI

Cleos bästa funktioner

Spåra ekonomi och mål för att förstå framsteg och använd enkla uppmaningar för att få AI-baserade rekommendationer

Överför automatiskt ett fast belopp till ditt sparkonto med hjälp av det automatiska sparverktyget.

Hantera dina pengar smartare med en inbyggd plånbok i appen som integreras med ditt sparkonto

Cleos begränsningar

Ingen gratis provperiod eller gratisversion

Begränsade integrationer gör det besvärligt för dem som vill spåra både professionella och personliga utgifter.

Cleos prissättning

Cleo Plus : 5,99 $/månad

Cleo Builder: 14,99 $/månad

Cleos betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

10. Youper

Youper är en av de bästa AI-apparna inom mentalvården och fungerar som en AI-vän som lyssnar utan att döma och erbjuder stöd för att förbättra ditt humör. Genom engagerande samtal och personliga aktiviteter hjälper den dig att hantera stress, bygga självkänsla och utveckla hälsosammare copingmekanismer.

Chatbot och hälsotracker för mental hälsa via Youper

Youpers bästa funktioner

Prata med Youper om allt som du funderar på och få empatiska svar och uppmuntrande ord.

Spela spel, gör kreativa övningar och delta i mindfulness-övningar för att lyfta humöret och hantera stress.

Få personliga bekräftelser baserade på ditt humör och dina mål för att öka din självkänsla och ditt självförtroende

Övervaka dina humörmönster och följ dina framsteg mot dina mål för emotionellt välbefinnande

Youpers begränsningar

Begränsat till textbaserade interaktioner

Det kanske inte är lämpligt för personer med allvarliga psykiska problem.

Youpers prissättning

Gratis plan

Youper Premium: 69,99 $/år

Youper-betyg och recensioner

G2: NA

Capterra: NA

11. Otter. ai

För många möten eller intervjuer? Otter.ai hjälper dig med sin kraftfulla AI-transkriptionsassistent som spelar in ljud i realtid och omvandlar det till ett exakt, sökbart textformat.

Mötesassistent via Otter.ai

Otter. ai bästa funktioner

Få omedelbara transkriptioner av alla ljudinspelningar, inklusive möten, föreläsningar och intervjuer

Identifiera automatiskt olika talare i en konversation för enkel referens

Träna Otter att känna igen specifika termer och jargong som är relevanta för ditt område.

Sök enkelt igenom transkriptioner, markera viktiga punkter och redigera för noggrannhet.

Otter. ai-begränsningar

Noggrannheten kan variera beroende på ljudkvalitet och bakgrundsljud.

Den kostnadsfria planen har begränsad transkriptionsminuter och funktioner.

Otter. ai-priser

Gratis abonnemang

Pro-plan: 10 USD/månad per användare

Affärsplan: 20 $/månad per användare

Företagsplaner: På begäran

Otter. ai betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (172 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (80 recensioner)

12. Google Gemini

Google Gemini är en familj av stora språkmodeller (LLM) som utvecklats av Google AI. Det är en multimodal AI, vilket innebär att den kan förstå och generera text, kod, ljud, bilder och video. Till skillnad från tidigare AI-modeller kan Gemini bearbeta och kombinera olika typer av information, vilket gör den mer mångsidig och kapabel att utföra komplexa uppgifter.

Google Gemini bästa funktioner:

Multimodal förståelse: Gemini kan bearbeta och förstå olika former av data, inklusive text, bilder, ljud och kod.

Generativa funktioner: Den kan generera text, kod, bilder och annat innehåll baserat på de uppmaningar eller indata den får.

Resonemang och problemlösning: Gemini kan resonera sig fram till lösningar på komplexa problem.

Kontextuell förståelse: Den kan behålla kontexten och förstå relationerna mellan olika informationsbitar.

Språköversättning: Gemini kan översätta text mellan olika språk.

Kodgenerering: Kan generera kod baserat på beskrivningar i naturligt språk.

Gemini är utformat för att vara en mångsidig och kraftfull AI-modell som kan användas för en rad olika tillämpningar, från kundservice till kreativt skrivande. Google har implementerat Gemini i hela sin app-serie, vilket gör den mer och mer användbar i vardagen.

Begränsningar för Google Gemini

Databegränsningar

Hallucinationer

Beräkningskostnad

Etiska överväganden

Begränsningar i verkligheten

Priser för Google Gemini

Gratis med betald nivå tillgänglig

Betyg och recensioner för Google Gemini

G2: 4,4/5

Capterra: NA

13. Brilliant

Brilliant är en interaktiv onlineplattform som undervisar i STEM-ämnen (naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik) genom engagerande berättelser, simuleringar och utmaningar.

Registreringssida via Brilliant

Fantastiska bästa funktioner

Lär dig genom att göra med interaktiva lektioner som kombinerar videor, simuleringar och utmaningar

Få personliga rekommendationer och utmaningar eftersom plattformen anpassar sig efter din inlärningstakt och stil.

Kom i kontakt med andra elever och diskutera begrepp i communityforumet.

Ladda ner lektioner och utmaningar så att du kan komma åt dem även när du inte är online.

Brilliant begränsningar

Kräver ett abonnemang för att få tillgång till alla funktioner.

Vissa begrepp kan vara för svåra för yngre elever.

Begränsat fokus på humaniora och samhällsvetenskap

Fantastiska priser

Gratis plan

Premiumplan: Från 13,49 $/månad

Fantastiska betyg och recensioner

G2: NA

Capterra: NA

14. Mem

Mem är en AI-driven forskningsassistent som hjälper dig att samla in, dela och organisera information från webben.

Chatbot-funktion via Mem

Mem bästa funktioner

Använd frågor i naturligt språk för att hitta information från en mängd olika källor, inklusive akademiska tidskrifter, nyhetsartiklar och webbplatser.

Organisera din forskning med mappar, taggar och anteckningar

Generera automatiskt källhänvisningar i MLA-, APA- och Chicago-format.

Dela din forskning med andra och samarbeta i projekt

Mem-begränsningar

Kräver prenumeration för att få tillgång till alla funktioner

Det är inte alltid möjligt att hitta den mest relevanta informationen.

Den är inte lika omfattande som vissa andra forskningsdatabaser.

Mem-prissättning

Individuell : 14,99 $/månad

Teams: Anpassad prissättning

Mem-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

15. Bläddra bland AI

Browse AI är ett webbautomatiseringsverktyg som låter dig extrahera och övervaka data från vilken webbplats som helst.

Integrationsalternativ via Browse AI

Utforska AI:s bästa funktioner

Få personliga rekommendationer för artiklar, videor och annat innehåll baserat på dina intressen

Skapa tankekartor för att organisera din forskning och utforska olika ämnen från så många webbplatser du vill.

Spara tid genom att extrahera data från flera webbplatser och övervaka förändringar på dem med några få klick.

Bläddra bland AI-begränsningar

Kräver ett abonnemang för att få tillgång till alla funktioner.

Begränsat fokus på akademisk forskning

Bläddra bland AI-priser

Startpaket : 48,75 $/månad

Professional : 123,75 $/månad

Team: 311,25 $/månad

Bläddra bland AI-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (32 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (42 recensioner)

16. Seamless AI

Seamless AI är en AI-driven B2B-sökmotor som hjälper dig att hitta leads och annan kundrelaterad information.

Sökfunktion via Seamless AI

Seamless AI:s bästa funktioner

Samla enkelt in information om leads och potentiella kunder med hjälp av deras AI-tillägg för Chrome.

Skriv manus för kallanrop, e-postmeddelanden, LinkedIn-meddelanden, inlägg på sociala medier och mycket mer med hjälp av den generativa AI-copywritingfunktionen.

Arbeta smidigt med Hubspot, Salesforce, LinkedIn Sales Navigator och andra ledande CRM-system med hjälp av API-integrationer.

Begränsningar för sömlös AI

Kräver teknisk expertis för installation och användning

Passar kanske inte alla företag.

Sömlös AI-prissättning

Gratis

Grundläggande: 39 $/månad per användare

Fördel: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Sömlösa AI-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1200 recensioner)

Capterra: 3,7/5 (122 recensioner)

17. Läs AI

Read AI är en AI-app som hjälper dig att skapa transkriptioner, sammanfattningar och spela upp viktiga ögonblick från alla online-möten.

Funktionen för mötesreferat via Read AI

Läs om AI:s bästa funktioner

Förstå automatiskt viktiga ögonblick under möten med hjälp av AI Highlights.

Få sammanfattningar, ämnen och åtgärdspunkter från mötet med hjälp av mötesanteckningar.

Bli en bättre kommunikatör och få tips om hur du kan förbättra ditt tal med hjälp av AI Assisted Speaker Coach.

Läs om AI:s begränsningar

Vissa avancerade anpassningsalternativ kräver ett betalt abonnemang.

Kanske inte fångar alla nyanser i mänskligt tal perfekt

Läs om AI-prissättning

Gratis

Pro : 19,75 $/månad

Företag : 29,75 $/månad

Enterprise+: 39,75 $/månad

Läs AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: NA

18. Grain

Grain är en AI-driven plattform för anteckningar och dokumentation som samlar in insikter och åtgärdspunkter från möten och hjälper dig att lägga din tid på det som är viktigast.

Erbjudanden via Grain

Grain bästa funktioner

Skapa möten, ta anteckningar automatiskt och synkronisera enkelt med kontakter

Introducera och utbilda anställda snabbare med hjälp av AI-baserad coaching.

Optimera dina arbetsflöden och avsluta affärer snabbare med Deal Insights

Begränsningar

Vissa avancerade funktioner kräver ett betalt abonnemang.

Inte kompatibel med vissa CRM-system och verktyg.

Priser på spannmål

Grundläggande : 0 $

Startpaket : 15 USD/månad per plats

Företag : 29 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (273 recensioner)

Capterra: NA

19. Fathom

Fathom är en AI-driven mötesassistent som hjälper dig att spela in möten och få transkriptioner, höjdpunkter och sammanfattningar av dina möten, vilket hjälper dig att förbättra den interna kommunikationen och produktiviteten.

Möteshöjdpunkter via Fathom

Fathoms bästa funktioner

Använd den smidigt med videokommunikationsappar som Google Meet, Microsoft Teams, Zoom etc.

Få transkriptioner och inspelningar av samtal, med alla viktiga moment markerade.

Dra nytta av dess flerspråkiga support som täcker sju språk, inklusive engelska, spanska, franska, italienska, tyska och portugisiska.

Förstå begränsningarna

Begränsade funktioner för inspelning av videosamtal, mötesanteckningar och annat jämfört med konkurrenterna.

Avancerade funktioner endast med betalda alternativ

Fathom-prissättning

Gratis

Standard : 32 $/månad

Pro: 39 $/månad per användare

Fathom-betyg och recensioner

G2: 5/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 5/5 (över 100 recensioner)

20. Chatbase

Chatbase är en plattform för utveckling av chatbots som hjälper dig att bygga och hantera chatbots för olika meddelandeplattformar.

Hemsidesvy via Chatbase

Chatbases bästa funktioner

Skapa chatbots på olika språk med ett dra-och-släpp-gränssnitt utan kodning

Integrera med populära meddelandeplattformar som Messenger, WhatsApp och Telegram

Träna din chatbot att förstå och svara på frågor i naturligt språk

Spåra chatbottens prestanda och engagemang

Chatbases begränsningar

Avancerade NLP-funktioner och integrationer kräver ett betalt abonnemang.

Kan kräva viss teknisk expertis för komplexa chatbot-design

Priser för Chatbase

Gratis

Hobby : 19 $/månad

Standard : 99 $/månad

Obegränsat: 399 $/månad

Chatbase-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,3/5 (70 recensioner)

21. Descript

Descript är ett allt-i-ett-verktyg för ljud- och videoredigering med kraftfulla AI-funktioner för transkription, redigering och samarbete.

AI-driven redigerare via Descript

Descripts bästa funktioner

Transkribera ljud- och videoinspelningar automatiskt med hög noggrannhet med hjälp av AI-driven transkription.

Spela enkelt in röstkommentarer och skärmdumpar

Redigera ljud och video med intuitiva verktyg och effekter

Dela projekt med andra och samarbeta i realtid

Skapa och publicera poddar med Descripts inbyggda verktyg

Begränsningar för Descript

Avancerade funktioner och integrationer kräver ett betalt abonnemang.

Kanske inte lämpligt för komplexa videoredigeringsprojekt

Descript-priser

Gratis

Skapare : 15 $/månad

Pro: 30 $/månad

Beskrivande betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (344 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (164 recensioner)

22. HeyGen

HeyGen är en AI-driven plattform för skapande av video och röst som låter dig skapa kraftfulla AI-genererade avatarer och röster.

Videoredigerare via HeyGen

HeyGens bästa funktioner

Skapa innovativa AI-drivna videor för utbildning, produktmarknadsföring, sociala medier och mycket mer.

Skala upp skapandet av ditt videoinnehåll med hjälp av verktygets intuitiva gränssnitt

Översätt automatiskt dina skapade videor till flera språk

HeyGens begränsningar

HeyGen är utmärkt för att generera innehåll, men användarna kan behöva granska och förfina resultaten för att säkerställa originalitet och överensstämmelse med specifika krav.

HeyGen-priser

Gratis

Skapare : 29 $/månad

Företag: 89 $/månad

HeyGen-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (41 recensioner)

23. Copy. ai

Copy.ai är en välkänd plattform för AI-genererade texter och innehåll, som erbjuder ett smidigt alternativ för att skapa övertygande och engagerande affärsinnehåll.

Arbetsflöde för generering av e-postinnehåll via Copy.ai

Copy. ai bästa funktioner

Skapa övertygande marknadsföringstexter för olika ändamål och förbättra varumärkets budskap och kommunikation.

Utveckla idéer till fullfjädrade artiklar, blogginlägg och innehåll för sociala medier med minimal insats.

Skala upp innehållshanteringen utan att behöva anställa stora team

Begränsningar för Copy.ai

Copy.ai är skickligt på att generera innehåll, men kan ibland behöva finjusteras för att fullt ut förstå nyanserade kontextuella krav.

Copy. ai-priser

Gratis

Pro : 49 $/månad

Team : 249 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Copy. ai betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (177 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (60 recensioner)

24. Supernormal

Supernormal är en allt-i-ett-app för att skriva mötesanteckningar med AI som hjälper dig att skriva, finslipa och dela mötesanteckningar på några minuter.

Skapare av mötesanteckningar via Supernormal

Supernormals bästa funktioner

Automatisera repetitiva anteckningsuppgifter, spara tid och låt teamen fokusera på specifika åtgärder.

Förbättra teamets arbetsflöden och samarbete med hjälp av en AI-baserad aktivitetsmätare som främjar smidig kommunikation och projektframsteg.

Supernormala begränsningar

Begränsade funktioner för gratisabonnemang

Mötesanteckningar kan vara felaktiga beroende på bakgrundsljud och förståelse av appen.

Supernormal prissättning

Gratis

Pro : 18 $/månad

Företag: 29 $/månad

Supernormala betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (16 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

25. CustomGPT

CustomGPT är en plattform som låter dig bygga en anpassad GPT-chatbot på några minuter. Den kan hjälpa till att automatisera repetitiva uppgifter, svara på kundfrågor och ta hand om andra uppgifter som kan frigöra personal.

Hemsidesvy via CustomGPT

CustomGPT:s bästa funktioner

Träna AI-modeller baserat på unika datamängder och krav, vilket säkerställer relevans och noggrannhet.

Finjustera CustomGPT efter dina specifika branscher, såsom hälso- och sjukvård, finans och mer.

Begränsningar för CustomGPT

Ingen gratisplan

De mest avancerade funktionerna och avancerade AI-modellerna kräver att du skaffar premiumversionen.

Priser för CustomGPT

Standard : 99 $/månad

Premium : 499 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

CustomGPT-betyg och recensioner

G2: NA

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

26. Feathery

Feathery är ett AI-genererat verktyg för att skapa formulär och arbetsflöden utan kodning, som gör att du kan skapa formulär på några minuter. Med fokus på att förbättra kundinteraktioner kan det hjälpa dig att skapa anpassade formulär och fånga interaktioner direkt.

Form Creator via Feathery

Featherys bästa funktioner

Samla in och analysera användardata med hjälp av AI, så att företag kan samla in värdefulla insikter för att skräddarsy sina interaktioner.

Använd avancerad analys för att förstå användarbeteende och ge företag möjlighet att fatta datadrivna beslut.

Begränsningar

Användare kan stöta på en inlärningskurva när de integrerar Feathery i befintliga system, särskilt för företag med komplexa datastrukturer.

Fjäderlätt prissättning

Gratis

Basic : 49 $/månad

Plus: 99 $/månad

Feathery-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: NA

27. Personlig AI

Personal AI är en AI-driven personlig assistent som erbjuder en plattform för att effektivisera dagliga uppgifter och öka produktiviteten.

AI Chatbot via Personal AI

De bästa funktionerna i personlig AI

Frigör tid med AI-skrivna texter och e-postmeddelanden

Skapa din egen AI-assistent och träna den på dina data och meddelanden, med dig som kontrollerar åtkomsten.

Begränsningar för personlig AI

Höga priser och brant inlärningskurva

Priser för personlig AI

Premium: 40 $/månad för privat eller professionellt bruk

Elevate: Anpassade priser för företagsanvändning

Personliga AI-betyg och recensioner

G2: NA

Capterra: NA

28. Growbots

Growbots är ett allt-i-ett-verktyg för AI som automatiserar utgående försäljning, inklusive prospektering, kontaktskapande och till och med färdig utgående försäljning via Concierge.

Planer för automatisering av försäljningsprocesser via Growbots

Growbots bästa funktioner

Automatisera processen för att generera leads med hjälp av avancerade arbetsflöden, så att dina säljteam kan fokusera på att bygga relationer och avsluta affärer.

Använd AI för att rikta in dig på potentiella kunder med högre sannolikhet för konvertering och optimera dina marknadsföringsinsatser.

Growbots begränsningar

Användare kan behöva finjustera kampanjparametrarna för att anpassa dem till specifika branschdynamiker och målgruppens preferenser.

Growbots prissättning

Outreach : 49 $/månad

Allt-i-ett: 199 $/månad

Growbots betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (138 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (47 recensioner)

29. Cody

Cody är en AI-driven plattform för virtuella assistenter som hjälper företag att förenkla arbetsflöden och förbättra affärsprocesser.

AI-driven automatisering via Cody

Cody bästa funktioner

Träna chatboten med dina egna data och din egen kunskapsbas så att den kan ge kontextuella svar på alla dina frågor och spara tid åt dig.

Var säker på äktheten hos det genererade resultatet med de medföljande källhänvisningarna

Cody-begränsningar

Kunder rapporterar behov av uppföljning och långsamma åtgärder vid serviceförfrågningar

Cody-priser

Basic : 29 $/månad

Premium : 99 $/månad

Avancerad: 249 $/månad

Cody-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: NA

30. Zapier Chatbots

Zapier, ett automatiseringsverktyg som kopplar samman flera appar och tjänster, har också en chatbot. Med detta verktyg kan du koppla samman olika applikationer, inklusive chatbots, för att skapa smidiga arbetsflöden.

Skapande av chatbot och integrationsarbetsflöde via Zapier

Zapier bästa funktioner

Integrera chatbots med andra applikationer, vilket möjliggör automatiserade svar och åtgärder baserade på användarinteraktioner.

Skapa anpassade chatbots och koppla dem till dina Zaps för att effektivisera processer och öka effektiviteten.

Zapier:s begränsningar

Det kan vara svårt att hantera flera chatbots och säkerställa noggrannhet och integritet.

Begränsade funktioner för gratisplanen

Zapier-priser

Gratis

Premium : 20 $/månad

Avancerad: 100 $/månad

Zapier-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

31. Anthropic (Claude)

Med sitt banbrytande verktyg Claude används Anthropic för att skapa avancerade och etiska AI-modeller, vilket gör det möjligt för utvecklare att bygga intelligenta system med fokus på säkerhet och tillförlitlighet. Claude kan också fungera som en virtuell assistent som förenklar många vardagliga uppgifter.

Arbetsflödesautomatisering och NLP-funktioner via Claude

Claudes bästa funktioner

Generera text och få exakta svar på dina frågor i ett användarvänligt gränssnitt

Konstruera sofistikerade AI-modeller med särskild tonvikt på förståelse på mänsklig nivå

Claude-begränsningar

Med tanke på hur avancerade Anthropics verktyg är kan användarna behöva lära sig att använda dem, särskilt om de är nya inom etisk AI-utveckling.

Datasetet är uppdaterat till 2022 och kan därför inte ge korrekta svar om mer aktuella händelser.

Priser för Claude

Claude instant : 0,80 dollar per miljon tokens

Claude 2. 0: 8,00 dollar per miljon tokens

Claude-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (120 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

32. Airparser

Airparser är ett GPT-drivet verktyg för dataextraktion som hjälper till att extrahera data från PDF-filer, e-postmeddelanden, HTML-sidor, webbplatser och andra dokument och exportera den i realtid till valfri app.

Datautdragningsfunktioner via Airparser

Airparsers bästa funktioner

Använd precisionsdataextraktion för att extrahera och analysera data noggrant från olika dokument och källor.

Utnyttja anpassningsbara parsningsregler för att anpassa dig till olika dokumentstrukturer och format.

Få tillgång till extraherade data i dina favoritapplikationer eftersom verktyget integreras med Google Sheets, Zapier etc.

Airparsers begränsningar

Även om de är mycket anpassningsbara kan det krävas en initial konfiguration baserad på specifika dokumenttyper för att ställa in parsningsregler, vilket är en komplicerad process.

Airparser-priser

Startpaket : 39 $/månad

Tillväxt : 59 $/månad

Företag : 179 $/månad

Premium: 249 $/månad

Airparser-betyg och recensioner

G2: NA

Capterra: NA

33. Botsonic

Botsonic är en intuitiv robotassistent som kan användas för att bygga mångsidiga supportbots med hjälp av Open AI:s ChatGPT-ramverk. Den tränas på dina data för att lösa frågor relaterade till kundsupport och mycket mer.

AI-driven chatbot är tränad för kundinteraktioner via Botsonic

Botsonics bästa funktioner

Använd NLP-baserade algoritmer för att förstå och svara på användarnas frågor med hög precision.

Implementera Botsonic-drivna chatbots i olika kanaler som Slack, Telegram och WhatsApp för att förbättra tillgängligheten för användarna.

Botsonic-begränsningar

Extremt komplexa användningsfall kan kräva ytterligare finjustering och anpassning, vilket kan förlänga utvecklingstiden.

Priser för Botsonic

Gratis

Plus : 20 $/månad

Företag: 49 $/månad

Botsonic-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (33 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (11 recensioner)

34. Dante AI

Dante AI är en plattform för att bygga anpassade AI-chattbottar som utformas med hjälp av dina data.

Chatbot-skapare med anpassade integrationer via Dante AI

Dante AI:s bästa funktioner

Integrera verktyget med över 5000 appar för att göra befintliga arbetsflöden mer effektiva

Öka produktiviteten genom att använda AI för att analysera data och text, skapa kopior, felsöka kod, spåra sentiment på sociala medier och mycket mer.

Begränsningar för Dante AI

Användare kan behöva granska och anpassa AI-genererade svar för att anpassa dem till specifika varumärken eller personliga skrivstilar i de första fallen.

Priser för Dante AI

Gratis

Inträde : 9 $/månad

Premium : 99 $/månad

Professional : 199 $/månad

Företag: 399 $/månad

Dante AI-betyg och recensioner

G2: NA

Capterra: NA

35. Writesonic

En annan AI-driven plattform för innehållsskapande, Writesonic, hjälper dig att skapa alla typer av innehåll 10 gånger snabbare. Den kan användas för att skapa och redigera innehåll, publicera SEO-optimerade artiklar, bloggar, annonser, landningssidor, produktbeskrivningar för e-handel, inlägg på sociala medier och mycket mer.

AI-bloggskrivningsfunktion via Writesonic

Writesonic bästa funktioner

Använd dess AI-copywriting-funktioner för att skapa övertygande och engagerande texter för marknadsföring, sociala medier och andra innehållsbehov.

Skapa sökoptimerade landningssidor på över 25 språk för att förbättra konverteringsgraden

Writesonics begränsningar

Även om AI-genererat innehåll är effektivt kan det kräva granskning och finjustering av användaren för att ta hänsyn till specifika nyanser och sammanhang.

Writesonic-priser

Gratis

Litet team : 19 $/månad

Enterprise : Från 500 USD/månad

Freelancer: 20 $/månad

Writesonic-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 2 000 recensioner)

36. Chatsonic

Chatsonic är ett alternativ till ChatGPT-appen för innehållsskapande och har avancerade funktioner som sökintegration, chatt med PDF, AI-bildgenerering och andra alternativ som hjälper dig att skapa innehåll mer effektivt.

AI-funktioner för innehållsskapande via Chatsonic

Chatsonic bästa funktioner

Analysera marknadstrender, skriv annonser och redigera texter med hjälp av avancerade marknadsföringsinriktade AI-prompter.

Undersök och samla in data från alla dina anslutna appar tillsammans med Google för att få meningsfulla insikter.

Chatsonic-begränsningar

Vissa innehållsskapande och skrivande kan vara felaktiga och sakna kontextuell förståelse.

Priser för Chatsonic

Gratis

Chatsonic-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: NA

37. AssemblyAI

AssemblyAI är ett verktyg för automatisk taligenkänning (ACR) som använder avancerade AI-algoritmer för att omvandla talat språk till korrekt och användbar text.

ACR-transkriberingsverktyg via AssemblyAI

AssemblyAI:s bästa funktioner

Utnyttja den för dina behov av realtidstranskription och sammanfattning, och effektivisera arbetsflöden som kräver omedelbar tillgång till talat innehåll och hög noggrannhet.

Skapa dina egna röstbaserade AI-produkter genom att integrera med Assembly AI:s API.

Begränsningar för AssemblyAI

AssemblyAI är visserligen noggrant, men prestandan kan variera beroende på vissa accenter, vilket innebär att man ibland måste göra manuella kontroller för att säkerställa precisionen.

Priser för AssemblyAI

Tal till text : 0,37 dollar/timme

Transkription i realtid : 0,47 dollar/timme

Audio Intelligence och LeMUR: Pris per token

Betyg och recensioner för AssemblyAI

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: NA

38. Timely

Timely är ett AI-drivet verktyg för tidrapportering som hjälper dig att spåra tiden för flera projekt. Dess stationära och mobila app kan spåra möten, uppgifter, projekt och mycket mer.

Tidsspårare med vy över flera projekt via Timely

De bästa funktionerna just nu

Automatisera tidrapporteringen för flera projekt och uppgifter

Övervaka budgeten och andra mått relaterade till dina projekt

Använd avancerad rapportering med projektprognoser och analyser för att planera dina projekt på ett effektivt sätt.

Tidsbegränsningar

Faktureringsfunktionerna kan behöva förbättras

Det kan uppstå problem om du spårar flera projekt samtidigt.

Aktuell prissättning

Startpaket : 11 $/månad

Premium : 20 $/månad

Obegränsat: 28 $/månad

Aktuella betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 200 recensioner)

39. Superpowered

Superpowered är en annan AI-app för anteckningar på listan, men med en twist. Den har inga bots som ansluter sig till dina video- eller röstsamtal. Inga inspelningar. Den gör vad den är avsedd att göra – tar bra anteckningar!

AI-anteckningsfunktion via Superpowered

Superkraftfulla bästa funktioner

Sortera anteckningar automatiskt i ”sammanfattning” och ”åtgärder”.

Utnyttja AI-mallar för att hålla effektiva möten för 1-1-säljsamtal, intervjuer och mycket mer.

Superkraftfulla begränsningar

Om du inte har några bots måste du ge Superpowered uttryckligt tillstånd att delta i möten.

Superkraftfull prissättning

Gratis

Grundläggande : 36 $/månad

Pro: 108 $/månad

Superkraftfulla betyg och recensioner

G2: NA

Capterra: NA

40. Jasper

Jasper är ett kraftfullt AI-verktyg för innehållsskapande som hjälper marknadsföringsteam att optimera och påskynda sina processer.

AI-copilot för marknadsföringsteam via Jasper

Jasper bästa funktioner

Få kontextuella språklig förslag som säkerställer korrekt och naturligt klingande skriftlig kommunikation.

Anpassa Jasper efter specifika skrivstilar och preferenser

Jasper-begränsningar

Ingen gratisplan. Du får en 7-dagars gratis provperiod för att testa lösningen och måste sedan välja en pro- eller creator-plan.

Vissa användare kan uppleva vissa stilistiska förslag som subjektiva och kräva manuell godkännande baserat på individuella preferenser.

Jasper-priser

Skapare : 49 $/månad

Pro: 69 $/månad

Jasper-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1300 recensioner)

41. Relevance AI

Relevance AI är ett verktyg för automatisering och hantering av arbetsflöden som integreras med alla dina befintliga processer och plattformar. Använd AI-drivna rekommendationer för att automatisera arbetsflöden, skapa LLM-flöden och generera mallar för att förenkla uppgifter.

Försäljningsbot via Relevance AI

Relevance AI:s bästa funktioner

Bygg upp en AI-arbetsstyrka som kan fokusera på specifika affärsområden och utföra uppgifter som liknar de som utförs av mänskliga arbetare.

Integrera appen med LLM-leverantörer som OpenAI, Google, Meta och Anthropic för effektivare processer.

Relevans Begränsningar för AI

Användarna kan behöva räkna med en inledande inlärningsperiod medan plattformen anpassar sig till specifika användarpreferenser och beteenden.

Relevans AI-prissättning

Gratis

Team : 199 $/månad

Företag : 599 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Relevans AI-betyg och recensioner

G2: NA

Capterra: NA

42. TalkNotes

TalkNotes, en framstående aktör inom rösttranskription och anteckningar, syftar till att effektivisera processen för att fånga upp och använda talad information. Den använder en AI-driven plattform för naturlig språkbehandling för att omvandla talade ord till användbara, organiserade anteckningar.

AI-anteckningsfunktion via TalkNotes

TalkNotes bästa funktioner

Transkribera ljud till text med hjälp av mycket exakta AI-lyssningsverktyg som är tränade för att ge precisa och felfria transkriptioner.

Organisera och kategorisera dina transkriptioner så att teamen lättare kan komma åt viktig information.

Begränsningar för TalkNotes

Användare kan uppleva variationer i noggrannheten vid betydande bakgrundsljud, vilket kräver hänsyn till optimala inspelningsförhållanden.

Priser för TalkNotes

Plus: 11,97 $/månad

Pro: 49 $/månad

TalkNotes betyg och recensioner

G2: NA

Capterra: NA

43. Leap AI

Leap AI hjälper dig att utforma arbetsflöden utan att behöva skriva någon kod. Du kan använda den intuitiva instrumentpanelen för att välja åtgärder och köra dem direkt.

Automatiserad arbetsflödesgenerator via Leap AI

Leap AI:s bästa funktioner

Få alla modeller under ett tak, inklusive avancerade AI-modeller som GPT-4 och Llama-2 för språkuppgifter, bild- och videomodeller som Stable Diffusion XL och Dalle-3, samt röst- och musikmodeller som Whisper, Bark, MusicLM och många fler.

Integrera den med flera verktyg och enheter tack vare dess flexibla API:er och modeller.

Leap AI-begränsningar

Även om det ger dig kraften från flera verktyg i en plattform, kan resultaten från enskilda verktyg ofta vara mer förfinade och exakta jämfört med Leaps resultat.

Priser för Leap AI

Gratis Plan

Pro: Från 29 $/månad

Leap AI-betyg och recensioner

G2: NA

Capterra: NA

44. Blaze. ai

Blaze. ai är en AI-baserad plattform för storytelling och innehållsskapande som omvandlar ditt varumärkes innehåll till användbara blogginlägg, innehåll för sociala medier, annonstexter, marknadsföringsbriefar och mycket mer.

Dashboard för innehållsgenerering och planering via Blaze.ai

Blaze. ai bästa funktioner

Skapa flera varumärkesröster och profiler som är skräddarsydda för ditt varumärke och skapa kontextuellt innehåll

Använd den obegränsade plattformen för AI-genererat innehåll för flera innehållsrelaterade behov, inklusive plagieringskontroller, SEO-kontroller, sökordsrekommendationer och mycket mer.

Skapa, undersöka, brainstorma, schemalägg och publicera dina innehållstillgångar med en enda lösning.

Begränsningar för Blaze.ai

Användare kan uppleva en inlärningskurva när de integrerar Blaze.ai i befintliga marknadsföringsverktyg och arbetsflöden.

Blaze. ai-priser

Skapare : 25 $/månad

Team : 59 $/månad

Företag: 500 $/månad (faktureras årligen)

Blaze. ai betyg och recensioner

G2: NA

Capterra: NA

45. Vowel

Vowel är en virtuell plattform för samarbete och videokonferenser som hjälper dig att hålla fantastiska möten, sammanfatta diskussioner, söka efter mötesrelaterad information och dela videomöten – utan behov av tillägg.

Funktion för mötesreferat via Vowel

Vowels bästa funktioner

Utnyttja AI för realtidstranskription under möten, vilket förbättrar tillgängligheten och underlättar granskningar efter mötet.

Använd avancerade analysfunktioner för att förbättra mötenas effektivitet, inklusive insikter som mötesdeltagande, engagemangsnivå och andra insikter.

Begränsningar för vokaler

Användare i områden med ojämn internetuppkoppling kan uppleva störningar i realtidsfunktionerna, vilket kräver hänsyn till optimala användningsförhållanden.

Vowel-prissättning

Gratis

Företag: 19,99 $/månad

Betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (188 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

46. SemblyAI

SemblyAI är en allt-i-ett-AI-teamassistent som kan hjälpa dig att ta anteckningar, generera insikter och transkribera möten för att säkerställa optimala och resultatinriktade möten.

AI-drivna mötesanteckningar och automatiseringsfunktioner via Sembly

Semblys bästa funktioner

Förbättra interaktionen under möten med liveanteckningar, AI-sammanfattningar av interaktioner och detaljer om varje deltagare.

Utnyttja AI för att anpassa rekommendationer om mötesinnehåll och se till att deltagarna får relevant och intressant information.

Begränsningar för Sembly

Användare kan behöva lägga tid på att förstå och konfigurera anpassningsalternativ för att anpassa dem till specifika evenemangsmål.

Priser för Sembly

Personligt : Gratis plan

Professional : 15 $/månad

Team: 29 $/månad

Sembly-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 25 recensioner)

Capterra: NA

47. Kraftful

Kraftful är en AI-driven plattform för att samla in användarfeedback och generera kraftfulla insikter från dessa data.

AI-lyssningsfunktion via Kraftful

Kraftfuls bästa funktioner

Spåra kundfeedback och klagomål med hjälp av kvalitativ AI-analys, anpassade undersökningar och lyssningsfunktioner.

Omvandla användarinsikter till användarberättelser automatiskt för dina projektledningsarbetsflöden

Kraftfulla begränsningar

Kräver tydliga och koncisa indata för optimala resultat

Begränsade funktioner med gratisplanen

Kraftful prissättning

Gratis

Pro: 15 $/månad

Kraftfulla betyg och recensioner

G2: NA

Capterra: NA

48. Synthesis

Synthesis erbjuder en AI-app för att generera syntetiska data, som hjälper till att träna maskininlärningsmodeller och kan användas som testdata för nya produkter. Den kan till exempel användas inom medicinsk forskning för att träna AI att identifiera sjukdomsmönster och i finansiella modeller för att uppskatta effekterna av händelser som till exempel en storskalig störning i den globala leveranskedjan.

Användningsfall via Synthesis AI

Synthesis bästa funktioner

Få datorgenererade data för att utveckla robusta, sofistikerade modeller för ML-användningsfall

Utveckla mer kapabel och etisk AI till betydligt lägre kostnader och med mindre ansträngning

Inför mer varierade data i AI-träningen och minska samtidigt oavsiktliga fördomar.

Begränsningar för syntes

Syntetiska data kan sakna realism och komplexitet som finns i verkliga data, och modeller som tränats enbart på de förstnämnda kanske inte kan generaliseras effektivt till verkliga situationer.

Priser för Synthesis

Pris på begäran

Sammanfattande betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: NA

49. Fireflies. ai

Har du för många möten? Låt Fireflies.ai vara din räddningshjälp. Den kan delta i möten, transkribera eller sammanfatta diskussioner och till och med förstå röstkonversationer för att fånga upp vem som sa vad.

Funktioner för transkribering av möten och anteckningar via Fireflies.ai

Fireflies. ai bästa funktioner

Spela in ljud- och videotranskriptioner automatiskt för varje möte och sammanfatta dem

Utnyttja avancerade anteckningsfunktioner som till och med förstår röstnyanser för att avgöra vem som sa vad under ett möte.

Dela mötesanteckningar till dina andra applikationer, till exempel Slack.

Fireflies. ai begränsningar

Integrationer med CRM och andra verktyg kan ibland vara osynkroniserade.

Eftersom den automatiskt deltar i och transkriberar varje möte i din kalender kan det uppstå integritetsproblem, vilket kräver att du pausar den manuellt för vissa möten.

Fireflies. ai-prissättning

Gratis

Pro : 18 $/månad

Företag : 29 $/månad per plats

Företag: 39 $/månad per plats

Fireflies. ai betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

50. Flowise

Flowise är en öppen källkodsbaserad LLM-appbyggare med låg kodnivå som låter utvecklare bygga AI-chattbottar och LLM-orkestreringsarbetsflöden.

LLM-arbetsflödesbyggare via Flowise

Flowises bästa funktioner

Utnyttja Open AI-assistenter, anpassade bots och maskininlärning för att automatisera uppgifter och arbetsflöden.

Skapa snabbt LLM-chattbottar utan att behöva koda

Bädda in AI-chattassistenter i dina applikationer med hjälp av API, SDK och inbäddade chattalternativ

Använd avancerad orkestrering för att koppla samman LLM:er med minne, dataladdare, cache, moderering och andra appar

Begränsningar för Flowise

Användare kan behöva granska LLM och andra arbetsflöden för att säkerställa att de är korrekta, eftersom de kan vara felaktiga beroende på sammanhanget och de data som används.

Priser för Flowise

Gratis

Flowise-betyg och recensioner

G2: NA

Capterra: NA

Öka din produktivitet med hjälp av artificiell intelligens

Vi har utforskat 50 av de bästa AI-apparna med många möjligheter, men det finns fortfarande mycket mer att utforska. Från att skapa innehåll till att hantera arbetsflöden och upptäcka dolda insikter från dina data – AI-plattformar för utvecklare, marknadsförare och projektledare revolutionerar vårt arbete.

I takt med att AI fortsätter att förbättras kommer även dess användning i nya användningsområden att öka. Men du kan redan idag använda många AI-appar för att nå dina affärsmål snabbare. Så experimentera, utforska och hitta de bästa AI-apparna för just dina användningsområden.

ClickUps textgenerator AI-assistent i aktion

Om du vill spara tid och ansträngning i det dagliga arbetet kommer du att älska ClickUp Brain. Det är en av de bästa AI-apparna för att automatisera arbetsflöden och optimera produktiviteten så att du kan fokusera på det som är viktigt.

Registrera dig för en kostnadsfri provperiod av ClickUp idag.