10 alternativ och konkurrenter till Rytr AI år 2025

Vi lever i en fantastisk tid där verktyg som drivs av artificiell intelligens kan hjälpa oss att utföra många uppgifter, från att skapa innehåll till att analysera data. Ett sådant AI-verktyg som har fått ett fantastiskt rykte är Rytr, en mångsidig plattform som är känd för sin förmåga att skapa innehåll.

Men vad händer om Rytr inte helt uppfyller alla dina krav eller önskemål? Oroa dig inte, för det finns många alternativ till Rytr AI som kan hjälpa dig med copywriting och många andra uppgifter.

I den här artikeln utforskar vi de 10 bästa alternativen som kan konkurrera med Rytr AI och potentiellt erbjuda ännu större möjligheter för ditt nästa AI-skrivverktyg.

Vad är Rytr AI?

Rytr AI är en skrivassistent som enkelt kan skapa olika typer av innehåll, inklusive blogginlägg, e-postmeddelanden, affärsförslag och landningssidor. Rytr drivs av den banbrytande GPT-3-tekniken och är utmärkt för att snabbt skapa engagerande artiklar.

Allt som krävs är en kort beskrivning av det innehåll du önskar.

Verktyget låter dig välja skrivton från en rullgardinsmeny, vilket gör texten anpassningsbar efter dina specifika behov. Det är väl förtrogen med att generera innehåll inom olika ämnen.

Rytr har en grundläggande grammatikkontroll, så du behöver inte oroa dig för stavningen. Det kan också generera innehåll på över 30 språk, vilket gör det mycket praktiskt om du vänder dig till en global publik. ?

Vad du ska leta efter i ett alternativ till Rytr AI för dina copywriting-behov

I takt med att artificiell intelligens fortsätter att utvecklas har många AI-drivna verktyg dykt upp, som lovar enkel innehållsskapande och felfri SEO. Men alla är inte lika bra, och än mindre bättre än Rytr AI.

Här är vad du ska leta efter i ett alternativ:

Innehållskvalitet : Prioritera verktyg som kan producera originellt och engagerande innehåll, särskilt eftersom många AI-genererade artiklar tenderar att låta repetitiva eller meningslösa.

Anpassning : Leta efter verktyg som låter dig anpassa det genererade innehållet genom att ange ton, stil och vinkel för att uppfylla dina specifika krav.

Språkstöd: Se till att Rytr AI-alternativet kan generera innehåll på de språk du behöver för din globala eller flerspråkiga publik.

Skapa nästan perfekta tolkningar av ditt innehåll på över 10 språk med hjälp av översättningsfunktionen i ClickUp AI.

Användarvänlighet : Välj ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt som förenklar skapandet av innehåll och passar både erfarna skribenter och nybörjare.

Kostnad och support: Tänk på priset och tillgängligheten av kundsupport för att göra ett kostnadseffektivt och välstött val när det gäller ditt nästa : Tänk på priset och tillgängligheten av kundsupport för att göra ett kostnadseffektivt och välstött val när det gäller ditt nästa verktyg för copywriting

De 10 bästa alternativen till Rytr

Kolla in våra kortfattade recensioner av de 10 bästa alternativen till Rytr som du kan använda för att snabba upp din innehållsproduktion utan att tumma på kvaliteten. ✍️

Med funktionen Reprompting kan du skriva om stora mängder innehåll så att det passar din specifika ton.

ClickUp är ett förstklassigt verktyg för projekt- och uppgiftshantering som effektiviserar kommunikation och arbetsflöden genom att centralisera projektrelaterad information, uppgifter och deadlines. Med anpassningsbara funktioner och integrationer säkerställer ClickUp att teamen kan planera, genomföra och övervaka sina projekt på ett effektivt sätt, vilket i slutändan ökar produktiviteten och teamarbetet. ?

ClickUp AI är ett innovativt verktyg som ingår i ClickUps produktivitetsplattform och som lovar att omdefiniera hur vi använder artificiell intelligens för olika ändamål, inklusive copywriting. Det kan generera långt eller kort innehåll baserat på dina inmatningar – välj bara vilken typ av innehåll du vill ha, det centrala ämnet och målgruppen, så genererar verktyget felfria bloggar eller produktbeskrivningar på några sekunder!

Om du är osäker på hur du ska instruera AI-skrivassistenten att producera den typ av innehåll du vill ha, erbjuder plattformen förberedda uppmaningar för att skriva övertygande och informativa texter som tilltalar din målgrupp.

Dessutom fungerar ClickUp AI som personlig textredigerare för innehållsskapare eller säljare genom att finslipa dina texter och kontrollera grammatik, stil och tydlighet. Det sparar också tid och nerver genom att tillhandahålla förstrukturerade rubriker och tabeller, omformatera text och förenkla komplexa dokument med sammanfattningar.

Med ClickUp Docs kan du enkelt hantera, redigera och dela allt innehåll du skapar med ClickUp AI. Flera teammedlemmar kan samtidigt bidra till, redigera och granska dokument utan att behöva lämna ClickUps plattform.

ClickUps bästa funktioner

Förenklar skapandet av dokument för offerter, e-postmeddelanden och projekt

Inkluderar mallar och stilförslag

Översätter och anpassar innehåll

Skapar koncisa och informativa sammanfattningar eller så kan du skapa långa texter.

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare kan tycka att den inledande inlärningskurvan är lite brant.

Detta alternativ till Rytr har en AI-funktion som ett betalt tillägg.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per Workspace-medlem och månad.

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. Copy. ai

Copy. ai förenklar skapandet av innehåll med sin Freestyle AI-generator, som hjälper dig att skapa allt från Facebook-annonser och ansökningsbrev till uppsatsutkast. Istället för att börja från scratch anger du sammanhanget, och AI genererar innehållet, som du sedan kan finjustera i den inbyggda redigeraren.

Det som utmärker Copy. ai är dess mångsidighet, eftersom det erbjuder över 90 mallar för olika innehållsbehov, inklusive praktiska verktyg för att förbättra SEO och nå ut med kampanjer. Alternativet till Rytr är utmärkt för att effektivisera dina skrivuppgifter – oavsett om det är långt eller kort innehåll – och ökar produktiviteten.

Om du vill lära dig mer om denna typ av programvara kan du läsa om lämpliga alternativ till Copy.ai.

Copy. ai bästa funktioner

Erbjuder mer än 90 mallar

Förfinar och polerar innehåll med en integrerad redigerare

Ger SEO-insikter och hjälp

Innehåller funktioner som hjälper till med marknadsföringskampanjer

Copy. ai-begränsningar

Inte idealiskt för långa texter

Copy. ai-prissättning

Gratis plan

Pro: 36 $/månad

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Copy. ai betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 50 recensioner)

3. Writesonic

Writesonic ligger i framkant när det gäller AI-skrivverktyg och kan generera högkvalitativt innehåll i både lång och kort form. Det gör det möjligt att smidigt växla mellan AI-kvalitetsutdata, från GPT-3. 5 till den mer avancerade GPT-4 efter behov.

Med över 100 AI-verktyg och mallar till ditt förfogande förenklar Writesonic avsevärt sättet du skapar innehåll på.

AI-verktyg som detta är också utmärkta för att hjälpa dig att skapa långa blogginlägg specifikt för sökmotorer. Alternativet till Rtyr har integrationer med SEMrush, WordPress och Zapier, vilket effektiviserar arbetsflöden genom att eliminera behovet av att växla mellan plattformar.

Till skillnad från de flesta Writesonic-alternativ kan detta AI-skrivverktyg generera långa blogginlägg på mindre än en minut, komplett med relevanta bilder, baserat enbart på de nyckelord du anger.

Writesonics bästa funktioner

Ger AI-drivna förslag och rekommendationer

Lägger till relevanta bilder i genererat innehåll

Möjliggör konversationer i realtid med AI Chatbot

Integreras med verktyg från tredje part

Writesonics begränsningar

Begränsat antal ord per månad

Writesonic-priser

Obegränsat : 16 $/månad per användare

Företag : 12,67 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Writesonic-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 000 recensioner)

4. Copysmith

Copysmith är utmärkt för att skapa högkvalitativt innehåll för din publik tack vare GPT-3-tekniken. Det som utmärker det är dess sömlösa integration med andra plattformar, såsom Hootsuite, Shopify, Google Ads och Zapier, vilket gör att du kan effektivisera ditt arbetsflöde utan att lämna plattformen.

Copysmiths samarbete med Frase SEO erbjuder en unik funktion som gör det möjligt för användare att enkelt upptäcka SEO-nyckelord för allt AI-genererat innehåll.

Verktygets integrerade plagiatkontroll hanterar effektivt ett viktigt problem för marknadsförare och säkerställer innehållets äkthet.

Copysmiths bästa funktioner

Använder GPT-3-teknik för att skapa högkvalitativt innehåll i lång eller kort form.

Har en inbyggd plagiatkontroll

Integreras med olika verktyg och appar

Upptäck SEO-nyckelord och få hjälp med Google Ads

Copysmiths begränsningar

Krediter kan förfalla om du inte använder dem inom en förutbestämd tidsram.

Copysmiths prissättning

Gratis

Plan: 16 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Copysmith betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 20 recensioner)

5. QuillBot

QuillBot skiljer sig från andra AI-skrivverktyg eftersom det inte skapar innehåll från grunden. Istället är dess primära funktion att kreativt omformulera befintlig text.

Det går utöver grundläggande synonymersättning genom att omformulera innehållet för att göra det mer koncist och tydligt eller utöka det med ytterligare relevanta detaljer. QuillBot erbjuder unika tillägg, inklusive ett AI-sökverktyg för webbforskning, en citatgenerator och en meningskompletterare för gemensamt skrivande. ?

Detta verktyg är tillgängligt via Microsoft Word-tillägg, ett tillägg för Google Chrome och ett tillägg för Google Docs.

Om du vill utforska liknande programvara, kolla in dessa fantastiska QuillBot-alternativ.

QuillBots bästa funktioner

Omformulerar befintligt innehåll på ett kreativt sätt

Integreras med Microsoft Word och Google Docs

Erbjuder olika tillägg

QuillBots begränsningar

Begränsade funktioner med gratisplanen

QuillBot-priser

Gratis för alltid

Premium: 9,95 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser månadsfakturering.

QuillBot-betyg och recensioner

G2 : Inga recensioner

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

6. Anyword

Anyword hjälper dig med ditt skrivande, men fokuserar också på att driva försäljning och konverteringar. Med sin AI-drivna prediktiva modell för copywriting har den potential att förbättra konverteringsgraden och attrahera en större kundbas.

Två anmärkningsvärda funktioner är Predictive Performance Score och A/B-testning, som gör att du kan mäta hur olika sökord kan påverka försäljningen av olika produkter. Den anpassar meddelanden för olika plattformar och ser till att ditt innehåll optimeras efter målgruppen. ?

Denna AI-drivna programvara går ett steg längre och erbjuder brainstorming-fraser och textvariationer, vilket hjälper användarna att generera originella idéer på ett ögonblick.

Anywords bästa funktioner

Prediktiv prestationspoäng och A/B-testning

Gör det möjligt att lägga till specifika nyckelord som du kan använda i ditt innehåll.

Fokuserar på att driva konverteringar

Anywords begränsningar

Saknar vissa mallar

Anyword-priser

Startpaket : 39 $/månad

Datadrivna team : 49 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser månadsfakturering.

Anyword-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 300 recensioner)

7. Frase

Frase är din omfattande AI-skriv- och innehållsoptimeringskompanjon. Det är en helhetslösning som erbjuder olika funktioner, från att genomföra detaljerad forskning och generera innehållsbeskrivningar, dispositioner och AI-mallar till att distribuera en chatbot som enkelt kan skapa FAQ:er och introduktioner. Detta verktyg är värdefullt för marknadsförare eftersom det innehåller insikter och analyser för att förfina dina innehållsstrategier.

Frase utnyttjar kraften i OpenAI:s GPT-modeller och införlivar nyare versioner när de blir tillgängliga. Allt innehåll som genereras är helt unikt, vilket garanterar originalitet. ?

Verktyget integreras sömlöst med Google Docs, Google Search Console (GSC), Chrome-tillägg och WordPress, vilket garanterar tillgänglighet och användbarhet på olika plattformar.

Frase bästa funktioner

Använder GPT-modeller för att generera unikt och högkvalitativt innehåll

Skräddarsydda AI-mallar för dina specifika behov

Skriver, redigerar och delar innehåll

Erbjuder alternativ för att förkorta, utöka och omskriva text.

Frase-begränsningar

Inga realtidsdata

Frase-priser

Solo : 12,66 $/månad

Basic : 38,25 $/månad

Team: 97,75 $/månad

*Alla angivna priser avser månadsfakturering.

Frase-betyg och recensioner

G2 : 4,9/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 300 recensioner)

8. Jasper

Jasper är ett värdefullt skrivverktyg som utnyttjar avancerade AI-funktioner för att generera innehåll som är skräddarsytt efter dina behov. Det skapar unikt, högkvalitativt innehåll för olika användningsområden, inklusive blogginlägg, produktbeskrivningar och marknadsföringstexter. Allt som behövs är lite mänsklig input. ?

Verktyget kan imitera olika tonfall och anpassa sig till din skrivstil. En anmärkningsvärd fördel med Jasper jämfört med vissa av sina konkurrenter är funktionen ”Memory”, som tränar det att förstå din verksamhet, dina produkter och tjänster samtidigt som det säkerställer säkerheten för dina företagsdata.

Varje prenumerationsplan inkluderar en användarvänlig dokumentredigerare, AI-genererade illustrationer, responsiv kundsupport, chatbot-funktionalitet och obegränsad användning av AI-ord.

Jasper bästa funktioner

Stöder olika skrivstilar och efterliknar din skrivstil

Funktionen ”Minne”

Innehåller över 50 mallar

Inkluderar en användarvänlig dokumentredigerare

Jasper-begränsningar

Upprepar information, enligt vissa användare

Jasper-priser

Skapare : 39 $/månad

Team : 99 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Jasper-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 000 recensioner)

9. Wordtune

Wordtune, en banbrytande AI-skrivassistent, hjälper dig att förbättra dina skrivkunskaper genom att ge värdefull feedback om skrivstil, grammatik och stavning. Den är specialiserad på att förfina tydligheten och läsbarheten i dina längre texter. ?

Du kan finjustera tonen i ditt innehåll för att göra det koncist eller utarbetat. Wordtune finns tillgängligt som ett Chrome-tillägg och ett Edge-tillägg för enkel åtkomst och användbarhet.

Förutom att Wordtune finns som webbläsartillägg erbjuder det också en online-editor som påminner mycket om Grammarlys gränssnitt. Det har några imponerande funktioner, bland annat att det sömlöst översätter och omformulerar meningar från nio olika språk till engelska.

Wordtunes bästa funktioner

Ger värdefull feedback om grammatik och stavning

Förbättrar tydligheten och läsbarheten i texterna (både korta och långa texter)

Integreras med Chrome och Edge

Wordtunes begränsningar

Begränsat antal omskrivningar per dag i gratispaketet

Wordtune-priser

Gratis för alltid

Plus : 9,99 $/månad per användare

Obegränsat : 14,99 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Wordtune-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (70+ recensioner)

Kolla in dessa Wordtune-alternativ!

10. ChatGPT

ChatGPT är ett användarvänligt AI-verktyg som välkomnar dig med ett chattliknande gränssnitt, vilket gör det tillgängligt även om du är nybörjare när det gäller generativ AI-programvara. Det är inte bara skickligt på att förstå dina frågor genom naturlig språkbehandling, utan kan också komma ihåg din konversationshistorik och ge svar som är anpassade efter din pågående interaktion. Till skillnad från engångslösningar bygger ChatGPT på tidigare konversationer, vilket skapar en mer engagerande och flytande upplevelse.

ChatGPT drivs av avancerad AI-teknik och har funktioner som går utöver att bara svara på frågor. Det underlättar mänskliga konversationer och erbjuder hjälp med en rad olika uppgifter, oavsett om det handlar om att skriva e-postmeddelanden, uppsatser eller till och med generera kod. Denna mångsidiga språkmodell anpassar sig efter dina behov, vilket gör den till en värdefull assistent för olika ändamål, inklusive skapande av innehåll.

ChatGPT:s bästa funktioner

Utmärker sig inom naturlig språkbehandling

Genererar olika typer av korta och långa texter

Underlättar människoliknande konversationer

Memoriserar och använder tidigare konversationer som referens

ChatGPT:s begränsningar

Svårigheter att behålla sammanhanget

Priser för ChatGPT

Gratis

Premium: 20 $/månad per användare

ChatGPT-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Gå från AI-copywriting till fullspektrumseffektivitet med det bästa alternativet till Rytr

Att använda AI för att skapa korta och långa texter är bara en av många möjligheter. Överväg att använda en heltäckande strategi för att utnyttja denna revolutionerande teknik för att maximera produktiviteten och hantera dina resurser – samtidigt som du eliminerar skrivkramp.

Omfattande produktivitetsplattformar som ClickUp kan effektivisera ditt arbetsflöde genom att hjälpa dig att skapa innehåll samt hantera uppgifter och projekt. Registrera dig för ClickUp idag gratis och upplev dess fulla potential! ✊