De 10 bästa generativa AI-verktygen för DevOps-team 2025

Artificiell intelligens (AI) har revolutionerat allt från copywriting till medicinsk bildbehandling, men det är också en enorm tidsbesparing för utvecklingsteam. Om ditt DevOps-team letar efter en trollstav för att öka säkerheten och noggrannheten behöver du ett AI-verktyg.
Det här är inte bara något som är trevligt att ha. AI-drivna kodningsverktyg förbättrar livscykeln för mjukvaruutveckling och gör kontinuerlig integration och leverans mer effektiv. De har till och med kapacitet att automatisera arbetsflöden för de mest komplexa utvecklingsprojekten. ?️
I den här guiden går vi igenom vad du bör leta efter i ett AI-verktyg för DevOps och delar med oss av de 10 bästa generativa AI-verktygen för 2024 för utvecklingsteam.
Vad är ett AI-verktyg för DevOps?
Ett AI-verktyg för DevOps är utformat för att optimera och effektivisera utvecklingsprocessen. Mekanismerna skiljer sig åt mellan olika verktyg, men de utnyttjar vanligtvis maskininlärningsalgoritmer för att:
- Analysera datamängder
- Förenkla kodgenerering
- Förutse och åtgärda sårbarheter
- Föreslå åtgärdsstrategier
Vissa generativa AI-verktyg för DevOps kan till och med hjälpa till med realtidsövervakning, automatisera repetitiva uppgifter och erbjuda kodgranskningar för att förbättra kodkvaliteten. Oavsett om du är orolig för arbetsflödeseffektivitet, säkerhet eller kvalitet, finns AI-verktyg till din hjälp varje steg på vägen.
Vad ska du leta efter i generativ AI för DevOps?
Kanske klarar du dig med OpenAI:s ChatGPT för tillfället, men detta AI-verktyg har förmodligen inte tillräcklig kapacitet för alla DevOps-applikationer. DevOps kan vara ganska tekniskt, så vi rekommenderar att du letar efter generativa AI-verktyg med funktioner som:
- Integrationer: Ju mer dina lösningar integreras med varandra, desto mindre behöver du växla mellan olika verktyg – och det sparar enormt mycket tid. Leta efter generativa AI-modeller som integreras med dina befintliga repositorier och andra SaaS-lösningar.
- Automatisering: Automatisering är AI:s kraftfulla kompanjon. Triggerbaserade automatiseringsregler gör det enkelt att anpassa och automatisera arbetsflöden, vilket eliminerar flaskhalsar för gott.
- Skalbarhet: Vissa AI-verktyg kan inte hantera många förfrågningar, vilket är ett problem för företagsteam. Titta efter verktyg med AI i DevOps som är utformade för att hålla jämna steg med dina växande krav på applikationsprestanda.
- Rapporter och analyser: Är ni ett datadrivet team? Skaffa ett maskininlärningsverktyg som ger er realtidsinsikter om prestandamätvärden, ert teams arbetsflöde och mycket mer med hjälp av AI. Om det kan utföra grundorsaksanalyser för prestandaproblem är det ännu bättre.
- Säkerhet: Detta är ett måste för alla team, men säkerhet är särskilt viktigt för mjukvaruutvecklingsteam. Alla AI-verktyg är inte transparenta när det gäller dataskydd, så leta efter ett verktyg med certifieringar eller någon form av garanti för att det hanterar känslig information på rätt sätt.
De 10 bästa AI-verktygen för DevOps att använda
Det är svårt att hitta ett bra AI-verktyg för mjukvaruutveckling, men du behöver inte leta längre – vi har gjort research åt dig. Kolla in dessa plattformar för att lägga till generativ AI för DevOps till din utvecklingsverktygslåda.
1. ClickUp
ClickUp är kanske världens mest populära projektledningslösning, men det är också en stabil plattform för mjukvaruutvecklingsteam. Tänk på det som en allt-i-ett-arbetshub för hantering av team, verktyg och kunskap. Lita på ClickUp för problemspårning, sprintbackloggar och spårning av framsteg i realtid.
Förbättra samarbetet – även för DevOps-team som arbetar 100 % på distans – med ClickUp Mind Maps.
Detta molnbaserade verktyg gör det enkelt för mjukvaruteam att optimera arbetsflöden innan de kastar sig in i ett projekt. Du kan till och med omvandla ditt geniala brainstormingdokument till genomförbara uppgifter med ett enda klick. ?
Om du letar efter ett AI-verktyg för DevOps har vi det också. Berätta för ClickUp AI att du är utvecklare så skapar verktyget anpassade förslag för ditt arbete.
Använd AI-verktyget för produktidéer, roadmaps, produktdokumentation eller användarberättelser – möjligheterna är oändliga.
ClickUps bästa funktioner
- ClickUp integreras med de Git-verktyg du redan känner till och uppskattar.
- Spara tid och organisera projekt snabbt med ClickUp-mallen för mjukvaruutveckling.
- Använd ClickUp Automations för att förenkla din arbetsbelastning utan kodberoenden.
- Spåra prestandamätvärden i ClickUp Goals för att övervaka din budget, projektets milstolpar och mycket mer.
- Det är mycket enkelt att använda AI-verktyg i ClickUp och de kan anpassas efter alla olika avdelningar och arbetstyper.
Begränsningar för ClickUp
- ClickUp AI är endast tillgängligt för betalda abonnemang.
- ClickUp har många funktioner, så det kan ta lite tid att vänja sig vid plattformen.
Priser för ClickUp
Betyg och recensioner för ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 3 800 recensioner)
2. CodeGuru
Behöver du låsa dina system? Amazon CodeGuru-säkerhet är utformat för att upptäcka och åtgärda sårbarheter i din kod. Det använder maskininlärning och automatiserad resonemang för att ta bort ineffektiviteter i koden, öka säkerheten och minska datorkostnaderna.
CodeGuru erbjuder generativ AI för DevOps i form av automatiserad kodanalys. Med ett AI-verktyg som detta kan du automatiskt flagga sårbarheter som SQL-injektioner, problem med inloggningsuppgifter och förfalskade förfrågningar.
Om du inte är säker på vad du tittar på kommer CodeGuru att förklara grunderna i en sårbarhet, vad som står på spel och hur det kommer att justera din kod för att bli säkrare med maskininlärning.
CodeGurus bästa funktioner
- Ladda bara upp din kod så visar CodeGuru automatiskt en lista med rekommendationer.
- CodeGuru stöder Java, JavaScript, Python, C#, TypeScript och IaC-språk.
- Det integreras med GitHub, GitLab, Bitbucket och flera AWS-produkter.
- CodeGuru stänger automatiskt fixade buggar i ditt spårningssystem.
Begränsningar för CodeGuru
- CodeGuru har inte så många recensioner specifikt för AI i DevOps.
- CodeGuru är ett fristående DevOps-verktyg, så du måste fortfarande hoppa mellan olika plattformar för att utföra ditt egentliga arbete.
Priser för CodeGuru
- Gratis
- 10 USD/månad för 100 000 rader kod och 30 USD/månad för varje ytterligare 100 000 rader kod.
- 10 dollar/månad för två fullständiga skanningar av arkivet
CodeGuru-betyg och recensioner
- G2: 5/5 (1 recension)
- Capterra: N/A
3. Datadog
Datadog är ett verktyg för övervakning av applikationsprestanda (APM). Om du distribuerar i molnet ger Datadogs mjukvaruutvecklingsverktyg dig möjlighet att korrelera spår med telemetri, vilket gör det enklare än någonsin att göra grundorsaksanalyser.
Det samlar inte bara alla kodhälsomätvärden och beroenden i en tabell, utan med hjälp av AI-verktyg som Datadog kan du proaktivt förbättra din applikation genom att ställa in specifika övervakningar och tester med hjälp av AI och maskininlärning.
Datadogs bästa funktioner
- Gör distribuerad spårning från webbläsare till backend-tjänster och databaser
- Lita på Bits AI för att söka data, effektivisera korrigeringar och förebygga framtida problem.
- Datadog erbjuder nyckelfärdiga integrationer med SAP, Active Directory, Git och många fler.
- Skapa interaktiva instrumentpaneler med realtidsdata
Datadogs begränsningar
- Flera användare önskar att Datadog erbjöd syntetisk övervakning.
- Andra säger att dokumentationen är bristfällig.
Datadog-priser
- Gratis
- Pro: 15 USD/månad per användare, faktureras årligen
- DevSecOps Pro: 22 USD/månad per användare, faktureras årligen
- Företag: 23 USD/månad per användare, faktureras årligen
- DevSecOps Enterprise: 34 USD/månad per användare, faktureras årligen
Datadog-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (430+ recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 230 recensioner)
4. Sysdig
Molnsäkerhet är inte enkelt, men Sysdig vill göra ditt moln så säkert som möjligt. Det fokuserar främst på molndetektering och respons, sårbarhetshantering och behörigheter, men Sysdig erbjuder också generativ AI för DevOps. Prova Sysdig Sage-chatboten för att bryta ner kunskapssilos och agera snabbare när hot uppstår. ?
Sysdigs bästa funktioner
- Sysdig Monitor analyserar molnet och Kubernetes med en hanterad Prometheus-tjänst.
- Se alla potentiella risker i en instrumentpanel för att förstå din riskposition.
- Genom att använda AI-runtime Insights för att prioritera och minska risker skapas en mer hanterbar process för utvecklings- och driftteam.
- Cloud Attack Graph listar hot i realtid så att ditt team kan vidta omedelbara åtgärder.
Sysdigs begränsningar
- Sysdig fokuserar mer på molnsäkerhet, så det innehåller inte funktioner för kodoptimering, mallar eller projektledning.
- Flera användare säger att Sysdigs instrumentpaneler och datakällor inte är lätta att hantera.
Priser för Sysdig
- Kontakta oss för prisuppgifter
Sysdig-betyg och recensioner
- G2: 4,8/5 (över 50 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (7 recensioner)
5. Snyk
Snyk använder DeepCode AI för att erbjuda säkerhetsinformation i realtid. Det lokaliserar och åtgärdar automatiskt sårbarheter i din kod för att ge dig större sinnesro. Snyk stöder ett imponerande antal språk och integrationer, men dess AI-verktyg för DevOps är inte heller att förakta.
Använd Snyk AI för att skriva säker kod, testa den och granska den innan distribution.
Snyks bästa funktioner
- Snyk Code justerar din kod i realtid för att upptäcka sårbarheter.
- Snyk erbjuder IaC-verktyg för att åtgärda felkonfigurationer i molnet.
- Plattformen erbjuder container- och Kubernetes-säkerhet.
- Snyk Open Source utför analys av mjukvarukomposition för enklare riskhantering.
Snyks begränsningar
- Vissa användare säger att implementering och integration är svårt.
- Andra säger att Snyks automatiska korrigering inte är helt tillförlitlig för vissa mjukvaruutvecklingsbehov.
Snyk-prissättning
- Gratis
- Team: 52 USD/månad per användare, faktureras årligen
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
Snyk-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 110 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (15+ recensioner)
6. PagerDuty
PagerDuty erbjuder mycket mer än ett AI-verktyg för DevOps. Det är en digital transformationslösning för allt från processautomatisering till kundservice.
Dess generativa AI-verktyg automatiserar provisionering, åtkomsthantering och projektutvärderingar.
PagerDuty bästa funktioner
- Använd AI för att skriva statusuppdateringar
- PagerDuty grupperar varningar i enskilda incidenter för snabbare åtgärdande.
- Denna plattform har en tjänstebaserad approach som är perfekt för att prioritera kundrelaterade frågor.
- PagerDuty centraliserar incidenthantering med kontext, runbook-information och information om åtgärder.
Begränsningar för PagerDuty
- Antalet varningar gör det svårt att avgöra vad som är viktigt och vad som inte är det.
- Vissa användare säger att den komplexa plattformen har en stor inlärningskurva.
PagerDuty-priser
- Gratis
- Professional: 21 USD/månad per användare, faktureras årligen
- Företag: 41 USD/månad per användare, faktureras årligen
- Digitala operationer: Kontakta oss för prisuppgifter
PagerDuty-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 800 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)
7. Harness
Harness hävdar att deras kunder bygger projekt fyra gånger snabbare med deras hjälp, vilket är en stor bedrift. Detta AI-verktyg för DevOps använder artificiell intelligens för att verifiera distributioner.
Dess AIDA AI-assistent hjälper till att bygga och felsöka, men kan också generera policyer för molntillgångar genom naturlig språkbehandling (NLP).
Utnyttja de bästa funktionerna
- Harness möjliggör molnbaserad distribution utan behov av skriptning.
- Det verifierar och felsöker automatiskt misslyckade distributioner.
- Harness integreras med GitHub, Bitbucket, GitLab, Azure Repos och många fler.
- Bygg för valfri arkitektur i valfritt språk med Harness
Utnyttja begränsningar
- Vissa användare säger att installationen är förvirrande.
- Plattformen är inte särskilt intuitiv eller användarvänlig.
Harness-prissättning
- Gratis
- Team: 100 USD/månad per tjänst
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
Utnyttja betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 40 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (9 recensioner)
8. Atlassian Intelligence
Använder du Atlassian-produkter? I så fall bör du kolla in Atlassian Intelligence. Detta AI-verktyg för DevOps finns tillgängligt i flera Atlassian-produkter, inklusive Jira och Confluence.
Det kombinerar institutionell kunskap, konverterar frågor till JQL eller SQL och mycket mer. ?
Atlassian Intelligence bästa funktioner
- Be chatboten att hitta filer åt dig
- Sammanfatta mötesanteckningar från Confluence
- Använd Atlassian Intelligence för att definiera arbete i Jira
- Få hjälp dygnet runt från Jira Service Management-teamet för allt som rör intelligens.
Begränsningar för Atlassian Intelligence
- Atlassian Intelligence är endast tillgängligt för Atlassian-produkter.
- Det är fortfarande i betaversion, så det finns inte så många recensioner.
Priser för Atlassian Intelligence
- Ingår i Atlassian-produkter
Atlassian Intelligence-betyg och recensioner
- G2: N/A
- Capterra: N/A
9. Kubiya
Kubiya säger att det är ”ChatGPT för DevOps”, så om det är det du letar efter har du kommit rätt. Kubiya drivs av en stor språkmodell (LLM) och upptäcker luckor i ditt arbetsflöde, hanterar ärenden och lagrar institutionell kunskap.
Kubiyas bästa funktioner
- Lägg snabbt till Kubi-assistenten till din Slack-kanal
- Skapa ärenden från Kubi-konversationer
- Kunskapsbasen integreras med Confluence, Notion och GitBook.
- Kubiya blir smartare ju mer du interagerar med det
Kubiya-begränsningar
- Det finns inte så många recensioner.
- Kubiya har inga verktyg för DevOps-projektledning, mallar eller samarbete, så du måste fortfarande använda andra plattformar för att utföra ditt arbete.
Kubiya-priser
- Gratis
- Teamplan: 40 USD/månad per användare, faktureras årligen
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
Kubiya-betyg och recensioner
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. Dynatrace
Dynatrace marknadsför sig som en AI-driven analys- och automatiseringsplattform. Den använder kausal AI för att gå bortom typiska maskininlärningssvar och verkligen efterlikna mänsklig intelligens. Använd Dynatrace för affärsanalys, kodfri automatisering, säkerhet och infrastrukturövervakning för att balansera säkerhet med prestanda.
Dynatraces bästa funktioner
- Dynatrace Davis använder en multi-AI-modell för observabilitet och säkerhet.
- Hämta affärsanalyser i realtid, så kommer Dynatrace att ge dig optimeringsförslag.
- Spåra hybrid- och molnmiljöer automatiskt
- Genomför grundorsaksanalys
Begränsningar för Dynatrace
- Vissa användare rapporterar om krångliga gränssnitt och prestandaproblem.
- Andra önskar att Dynatrace hade fler integrationer
Dynatrace-priser
- Full-Stack Monitoring: 0,08 $/timme för 8 GiB värd
- Infrastrukturövervakning: 0,04 USD/timme för värdar av alla storlekar
- Applikationssäkerhet: 0,018 dollar/timme för 8 GiB värd
- Real User Monitoring: 0,00225 $/session
- Syntetisk övervakning: 0,001 $/syntetisk förfrågan
- Logghantering och analys: 0,0035 dollar per GiB-fråga
Dynatrace-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 1 100 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 40 recensioner)
Bättre DevOps-arbetsflöden är bara ett klick bort
Från buggar till sårbarheter till komplexa projekt – ditt DevOps-team har fullt upp. Varför inte ta den enkla vägen med AI-verktyg för DevOps?
ClickUp kombinerar ett AI-verktyg, projektledning, mätvärden, arbetsbelastningsplanering och mycket mer i en enda plattform. Lägg mindre tid på att hantera krångliga uppgifter och fokusera på det som är viktigt – din kod.
Men vi vet att man måste se för att tro. Skapa din ClickUp-arbetsyta nu – det är gratis och du behöver inte ange några kreditkortsuppgifter. ?