De 10 bästa generativa AI-verktygen för DevOps-team 2025

Artificiell intelligens (AI) har revolutionerat allt från copywriting till medicinsk bildbehandling, men det är också en enorm tidsbesparing för utvecklingsteam. Om ditt DevOps-team letar efter en trollstav för att öka säkerheten och noggrannheten behöver du ett AI-verktyg.

Det här är inte bara något som är trevligt att ha. AI-drivna kodningsverktyg förbättrar livscykeln för mjukvaruutveckling och gör kontinuerlig integration och leverans mer effektiv. De har till och med kapacitet att automatisera arbetsflöden för de mest komplexa utvecklingsprojekten. ?️

I den här guiden går vi igenom vad du bör leta efter i ett AI-verktyg för DevOps och delar med oss av de 10 bästa generativa AI-verktygen för 2024 för utvecklingsteam.

Vad är ett AI-verktyg för DevOps?

Ett AI-verktyg för DevOps är utformat för att optimera och effektivisera utvecklingsprocessen. Mekanismerna skiljer sig åt mellan olika verktyg, men de utnyttjar vanligtvis maskininlärningsalgoritmer för att:

Analysera datamängder

Förenkla kodgenerering

Förutse och åtgärda sårbarheter

Föreslå åtgärdsstrategier

Vissa generativa AI-verktyg för DevOps kan till och med hjälpa till med realtidsövervakning, automatisera repetitiva uppgifter och erbjuda kodgranskningar för att förbättra kodkvaliteten. Oavsett om du är orolig för arbetsflödeseffektivitet, säkerhet eller kvalitet, finns AI-verktyg till din hjälp varje steg på vägen.

Vad ska du leta efter i generativ AI för DevOps?

Kanske klarar du dig med OpenAI:s ChatGPT för tillfället, men detta AI-verktyg har förmodligen inte tillräcklig kapacitet för alla DevOps-applikationer. DevOps kan vara ganska tekniskt, så vi rekommenderar att du letar efter generativa AI-verktyg med funktioner som:

Integrationer: Ju mer dina lösningar integreras med varandra, desto mindre behöver du växla mellan olika verktyg – och det sparar enormt mycket tid. Leta efter generativa AI-modeller som integreras med dina befintliga repositorier och andra SaaS-lösningar.

Automatisering: Automatisering är AI:s kraftfulla kompanjon. Triggerbaserade automatiseringsregler gör det enkelt att anpassa och Automatisering är AI:s kraftfulla kompanjon. Triggerbaserade automatiseringsregler gör det enkelt att anpassa och automatisera arbetsflöden , vilket eliminerar flaskhalsar för gott.

Skalbarhet: Vissa AI-verktyg kan inte hantera många förfrågningar, vilket är ett problem för företagsteam. Titta efter verktyg med AI i DevOps som är utformade för att hålla jämna steg med dina växande krav på applikationsprestanda.

Rapporter och analyser: Är ni ett datadrivet team? Skaffa ett maskininlärningsverktyg som ger er realtidsinsikter om prestandamätvärden, ert teams arbetsflöde och mycket mer med hjälp av AI. Om det kan utföra grundorsaksanalyser för prestandaproblem är det ännu bättre.

Säkerhet: Detta är ett måste för alla team, men säkerhet är särskilt viktigt för mjukvaruutvecklingsteam. Alla AI-verktyg är inte transparenta när det gäller dataskydd, så leta efter ett verktyg med certifieringar eller någon form av garanti för att det hanterar känslig information på rätt sätt.

Det är svårt att hitta ett bra AI-verktyg för mjukvaruutveckling, men du behöver inte leta längre – vi har gjort research åt dig. Kolla in dessa plattformar för att lägga till generativ AI för DevOps till din utvecklingsverktygslåda.

Kom igång med ClickUp Automatisera dokumentationsskrivandet med AI, övervaka framstegen med diagram och sprintar och lösa kodningsfel snabbt med ClickUp.

ClickUp är kanske världens mest populära projektledningslösning, men det är också en stabil plattform för mjukvaruutvecklingsteam. Tänk på det som en allt-i-ett-arbetshub för hantering av team, verktyg och kunskap. Lita på ClickUp för problemspårning, sprintbackloggar och spårning av framsteg i realtid.

Förbättra samarbetet – även för DevOps-team som arbetar 100 % på distans – med ClickUp Mind Maps.

Detta molnbaserade verktyg gör det enkelt för mjukvaruteam att optimera arbetsflöden innan de kastar sig in i ett projekt. Du kan till och med omvandla ditt geniala brainstormingdokument till genomförbara uppgifter med ett enda klick. ?

Om du letar efter ett AI-verktyg för DevOps har vi det också. Berätta för ClickUp AI att du är utvecklare så skapar verktyget anpassade förslag för ditt arbete.

Använd AI-verktyget för produktidéer, roadmaps, produktdokumentation eller användarberättelser – möjligheterna är oändliga.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp integreras med de Git-verktyg du redan känner till och uppskattar.

Spara tid och organisera projekt snabbt med ClickUp-mallen för mjukvaruutveckling.

Använd ClickUp Automations för att förenkla din arbetsbelastning utan kodberoenden.

Spåra prestandamätvärden i ClickUp Goals för att övervaka din budget, projektets milstolpar och mycket mer.

Det är mycket enkelt att använda AI-verktyg i ClickUp och de kan anpassas efter alla olika avdelningar och arbetstyper.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp AI är endast tillgängligt för betalda abonnemang.

ClickUp har många funktioner, så det kan ta lite tid att vänja sig vid plattformen.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 800 recensioner)

2. CodeGuru

via CodeGuru

Behöver du låsa dina system? Amazon CodeGuru-säkerhet är utformat för att upptäcka och åtgärda sårbarheter i din kod. Det använder maskininlärning och automatiserad resonemang för att ta bort ineffektiviteter i koden, öka säkerheten och minska datorkostnaderna.

CodeGuru erbjuder generativ AI för DevOps i form av automatiserad kodanalys. Med ett AI-verktyg som detta kan du automatiskt flagga sårbarheter som SQL-injektioner, problem med inloggningsuppgifter och förfalskade förfrågningar.

Om du inte är säker på vad du tittar på kommer CodeGuru att förklara grunderna i en sårbarhet, vad som står på spel och hur det kommer att justera din kod för att bli säkrare med maskininlärning.

CodeGurus bästa funktioner

Ladda bara upp din kod så visar CodeGuru automatiskt en lista med rekommendationer.

CodeGuru stöder Java, JavaScript, Python, C#, TypeScript och IaC-språk.

Det integreras med GitHub, GitLab, Bitbucket och flera AWS-produkter.

CodeGuru stänger automatiskt fixade buggar i ditt spårningssystem.

Begränsningar för CodeGuru

CodeGuru har inte så många recensioner specifikt för AI i DevOps.

CodeGuru är ett fristående DevOps-verktyg , så du måste fortfarande hoppa mellan olika plattformar för att utföra ditt egentliga arbete.

Priser för CodeGuru

Gratis

10 USD/månad för 100 000 rader kod och 30 USD/månad för varje ytterligare 100 000 rader kod.

10 dollar/månad för två fullständiga skanningar av arkivet

CodeGuru-betyg och recensioner

G2: 5/5 (1 recension)

Capterra: N/A

3. Datadog

via Datadog

Datadog är ett verktyg för övervakning av applikationsprestanda (APM). Om du distribuerar i molnet ger Datadogs mjukvaruutvecklingsverktyg dig möjlighet att korrelera spår med telemetri, vilket gör det enklare än någonsin att göra grundorsaksanalyser.

Det samlar inte bara alla kodhälsomätvärden och beroenden i en tabell, utan med hjälp av AI-verktyg som Datadog kan du proaktivt förbättra din applikation genom att ställa in specifika övervakningar och tester med hjälp av AI och maskininlärning.

Datadogs bästa funktioner

Gör distribuerad spårning från webbläsare till backend-tjänster och databaser

Lita på Bits AI för att söka data, effektivisera korrigeringar och förebygga framtida problem.

Datadog erbjuder nyckelfärdiga integrationer med SAP, Active Directory, Git och många fler.

Skapa interaktiva instrumentpaneler med realtidsdata

Datadogs begränsningar

Flera användare önskar att Datadog erbjöd syntetisk övervakning.

Andra säger att dokumentationen är bristfällig.

Datadog-priser

Gratis

Pro: 15 USD/månad per användare, faktureras årligen

DevSecOps Pro: 22 USD/månad per användare, faktureras årligen

Företag: 23 USD/månad per användare, faktureras årligen

DevSecOps Enterprise: 34 USD/månad per användare, faktureras årligen

Datadog-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (430+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 230 recensioner)

4. Sysdig

via Sysdig

Molnsäkerhet är inte enkelt, men Sysdig vill göra ditt moln så säkert som möjligt. Det fokuserar främst på molndetektering och respons, sårbarhetshantering och behörigheter, men Sysdig erbjuder också generativ AI för DevOps. Prova Sysdig Sage-chatboten för att bryta ner kunskapssilos och agera snabbare när hot uppstår. ?

Sysdigs bästa funktioner

Sysdig Monitor analyserar molnet och Kubernetes med en hanterad Prometheus-tjänst.

Se alla potentiella risker i en instrumentpanel för att förstå din riskposition.

Genom att använda AI-runtime Insights för att prioritera och minska risker skapas en mer hanterbar process för utvecklings- och driftteam.

Cloud Attack Graph listar hot i realtid så att ditt team kan vidta omedelbara åtgärder.

Sysdigs begränsningar

Sysdig fokuserar mer på molnsäkerhet, så det innehåller inte funktioner för kodoptimering, mallar eller projektledning

Flera användare säger att Sysdigs instrumentpaneler och datakällor inte är lätta att hantera.

Priser för Sysdig

Kontakta oss för prisuppgifter

Sysdig-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (7 recensioner)

5. Snyk

via Snyk

Snyk använder DeepCode AI för att erbjuda säkerhetsinformation i realtid. Det lokaliserar och åtgärdar automatiskt sårbarheter i din kod för att ge dig större sinnesro. Snyk stöder ett imponerande antal språk och integrationer, men dess AI-verktyg för DevOps är inte heller att förakta.

Använd Snyk AI för att skriva säker kod, testa den och granska den innan distribution.

Snyks bästa funktioner

Snyk Code justerar din kod i realtid för att upptäcka sårbarheter.

Snyk erbjuder IaC-verktyg för att åtgärda felkonfigurationer i molnet.

Plattformen erbjuder container- och Kubernetes-säkerhet.

Snyk Open Source utför analys av mjukvarukomposition för enklare riskhantering.

Snyks begränsningar

Vissa användare säger att implementering och integration är svårt.

Andra säger att Snyks automatiska korrigering inte är helt tillförlitlig för vissa mjukvaruutvecklingsbehov.

Snyk-prissättning

Gratis

Team: 52 USD/månad per användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Snyk-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 110 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (15+ recensioner)

6. PagerDuty

via PagerDuty

PagerDuty erbjuder mycket mer än ett AI-verktyg för DevOps. Det är en digital transformationslösning för allt från processautomatisering till kundservice.

Dess generativa AI-verktyg automatiserar provisionering, åtkomsthantering och projektutvärderingar.

PagerDuty bästa funktioner

Använd AI för att skriva statusuppdateringar

PagerDuty grupperar varningar i enskilda incidenter för snabbare åtgärdande.

Denna plattform har en tjänstebaserad approach som är perfekt för att prioritera kundrelaterade frågor.

PagerDuty centraliserar incidenthantering med kontext, runbook-information och information om åtgärder.

Begränsningar för PagerDuty

Antalet varningar gör det svårt att avgöra vad som är viktigt och vad som inte är det.

Vissa användare säger att den komplexa plattformen har en stor inlärningskurva.

PagerDuty-priser

Gratis

Professional: 21 USD/månad per användare, faktureras årligen

Företag: 41 USD/månad per användare, faktureras årligen

Digitala operationer: Kontakta oss för prisuppgifter

PagerDuty-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

7. Harness

via Harness

Harness hävdar att deras kunder bygger projekt fyra gånger snabbare med deras hjälp, vilket är en stor bedrift. Detta AI-verktyg för DevOps använder artificiell intelligens för att verifiera distributioner.

Dess AIDA AI-assistent hjälper till att bygga och felsöka, men kan också generera policyer för molntillgångar genom naturlig språkbehandling (NLP).

Utnyttja de bästa funktionerna

Harness möjliggör molnbaserad distribution utan behov av skriptning.

Det verifierar och felsöker automatiskt misslyckade distributioner.

Harness integreras med GitHub, Bitbucket, GitLab, Azure Repos och många fler.

Bygg för valfri arkitektur i valfritt språk med Harness

Utnyttja begränsningar

Vissa användare säger att installationen är förvirrande.

Plattformen är inte särskilt intuitiv eller användarvänlig.

Harness-prissättning

Gratis

Team: 100 USD/månad per tjänst

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Utnyttja betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (9 recensioner)

8. Atlassian Intelligence

via Atlassian Intelligence

Använder du Atlassian-produkter? I så fall bör du kolla in Atlassian Intelligence. Detta AI-verktyg för DevOps finns tillgängligt i flera Atlassian-produkter, inklusive Jira och Confluence.

Det kombinerar institutionell kunskap, konverterar frågor till JQL eller SQL och mycket mer. ?

Atlassian Intelligence bästa funktioner

Be chatboten att hitta filer åt dig

Sammanfatta mötesanteckningar från Confluence

Använd Atlassian Intelligence för att definiera arbete i Jira

Få hjälp dygnet runt från Jira Service Management-teamet för allt som rör intelligens.

Begränsningar för Atlassian Intelligence

Atlassian Intelligence är endast tillgängligt för Atlassian-produkter.

Det är fortfarande i betaversion, så det finns inte så många recensioner.

Priser för Atlassian Intelligence

Ingår i Atlassian-produkter

Atlassian Intelligence-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Kubiya

via Kubiya

Kubiya säger att det är ”ChatGPT för DevOps”, så om det är det du letar efter har du kommit rätt. Kubiya drivs av en stor språkmodell (LLM) och upptäcker luckor i ditt arbetsflöde, hanterar ärenden och lagrar institutionell kunskap.

Kubiyas bästa funktioner

Lägg snabbt till Kubi-assistenten till din Slack-kanal

Skapa ärenden från Kubi-konversationer

Kunskapsbasen integreras med Confluence, Notion och GitBook.

Kubiya blir smartare ju mer du interagerar med det

Kubiya-begränsningar

Det finns inte så många recensioner.

Kubiya har inga verktyg för DevOps-projektledning , mallar eller samarbete, så du måste fortfarande använda andra plattformar för att utföra ditt arbete.

Kubiya-priser

Gratis

Teamplan: 40 USD/månad per användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kubiya-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

10. Dynatrace

via Dynatrace

Dynatrace marknadsför sig som en AI-driven analys- och automatiseringsplattform. Den använder kausal AI för att gå bortom typiska maskininlärningssvar och verkligen efterlikna mänsklig intelligens. Använd Dynatrace för affärsanalys, kodfri automatisering, säkerhet och infrastrukturövervakning för att balansera säkerhet med prestanda.

Dynatraces bästa funktioner

Dynatrace Davis använder en multi-AI-modell för observabilitet och säkerhet.

Hämta affärsanalyser i realtid, så kommer Dynatrace att ge dig optimeringsförslag.

Spåra hybrid- och molnmiljöer automatiskt

Genomför grundorsaksanalys

Begränsningar för Dynatrace

Vissa användare rapporterar om krångliga gränssnitt och prestandaproblem.

Andra önskar att Dynatrace hade fler integrationer

Dynatrace-priser

Full-Stack Monitoring: 0,08 $/timme för 8 GiB värd

Infrastrukturövervakning: 0,04 USD/timme för värdar av alla storlekar

Applikationssäkerhet: 0,018 dollar/timme för 8 GiB värd

Real User Monitoring: 0,00225 $/session

Syntetisk övervakning: 0,001 $/syntetisk förfrågan

Logghantering och analys: 0,0035 dollar per GiB-fråga

Dynatrace-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Bättre DevOps-arbetsflöden är bara ett klick bort

Från buggar till sårbarheter till komplexa projekt – ditt DevOps-team har fullt upp. Varför inte ta den enkla vägen med AI-verktyg för DevOps?

ClickUp kombinerar ett AI-verktyg, projektledning, mätvärden, arbetsbelastningsplanering och mycket mer i en enda plattform. Lägg mindre tid på att hantera krångliga uppgifter och fokusera på det som är viktigt – din kod.

Men vi vet att man måste se för att tro. Skapa din ClickUp-arbetsyta nu – det är gratis och du behöver inte ange några kreditkortsuppgifter. ?