Hur fungerar ChatGPT? Få ut det mesta av ChatGPT!

Låt oss ta några steg tillbaka och minnas tiden före ChatGPT.

Skriva och koda allt från grunden

Att lägga timmar på forskning

Svårigheter att förstå en extremt komplicerad tidskriftsartikel om nischade ämnen

Läsa ett 50-sidigt dokument för att skriva en sammanfattning på 10 meningar

Det är verkligen inte det bästa sättet att använda sin tid, särskilt när man jonglerar flera uppgifter samtidigt.

Tack vare ChatGPT kan du, oavsett om du skriver en sammanfattning av andra dokument eller skapar ett blogginlägg från grunden, få en människoliknande text på några sekunder.

Men hur fungerar ChatGPT?

Vilken teknik använder den?

Oavsett om du är en AI-entusiast som vill lära dig mer om ChatGPT:s språkmodellering, en utvecklare som vill utnyttja naturlig språkbehandling eller en företagsanvändare som letar efter ett alternativ till ChatGPT, svarar vi på alla dina frågor i den här artikeln.

Vad är ChatGPT?

ChatGPT, även känt som Chat Generative Pre-trained Transformer, är ett AI-verktyg som utvecklats av OpenAI, ett AI-forskningsföretag som stöds av Microsoft.

ChatGPT, som lanserades i november 2022, är en intelligent chatbot som kommer ihåg tidigare konversationer, imiterar dessa konversationer, genererar lämpliga svar och nya idéer samt utvecklar befintliga idéer.

Se bilden nedan för ett exempel.

via ChatGPT

Vi bad ChatGPT att dela med sig av tre idéer till poddavsnitt relaterade till SaaS-innehållsmarknadsföring. Det ger innehållsidéer tillsammans med en grov plan för hur varje avsnitt kan struktureras.

ChatGPT använder GPT-språkmodeller för att hjälpa dig med verkliga lösningar och komplexa användningsfall som:

Svara på en komplicerad fråga vars svar inte finns tillgängligt i sökmotorer, och du behöver inte sammanställa spridd information från flera webbplatser för att sammanställa dessa data.

Brainstorma med dig för att generera innehållsidéer om ett visst ämne (som vi gjorde ovan)

Sammanfatta data från olika källor (t.ex. tidskrifter, webbplatser, nyhetsartiklar) för att förenkla din forskningsprocess.

Skriv innehåll och texter för dina artiklar, landningssidor, inlägg på sociala medier, e-postmeddelanden och videoskript.

Översätt kod från ett programmeringsspråk till ett annat

ChatGPT har för närvarande två modeller: ChatGPT 3. 5 är betaversionen som är tillgänglig gratis och ChatGPT 4 är premiumversionen som kostar 20 dollar per månad.

Förstå tekniken bakom ChatGPT

OpenAI släppte de tre första modellerna i GPT-serien, nämligen GPT 1, 2 och 3, under 2018, 2019 respektive 2020. Medan GPT 1 endast innehöll 117 miljoner parametrar var GPT 3 en betydligt mer avancerad version med 175 miljarder parametrar, kapabel att ge svar på mänsklig nivå för olika uppgifter.

Alla dessa GPT-modeller är byggda med Large Language Model [LLM]-teknik och neurala nätverk.

LLM tränas på en stor mängd data precis som alla andra artificiell intelligens-baserade system [tänk på virtuella assistenter som Alexa och Siri – som känner igen din röst, kommer ihåg din födelsedag och påminner dig om dina möten].

Den stora språkmodellen bearbetar all träningsdata (mer om träning i nästa avsnitt) genom neurala nätverk (ett datorprogram som imiterar strukturen i den mänskliga hjärnan) och djupinlärning för datainsamling. ChatGPT använder ett sofistikerat neuralt nätverk som kallas transformator och förträning.

Transformerarkitektur

OpenAI:s komplexa transformatorarkitektur läser enorma mängder text, identifierar mönster i hur texter och fraser hänger ihop och förutsäger nästa ord. ChatGPT är bra på att förutsäga text för att generera svar som liknar mänsklig kunskap.

För samma fråga ger ChatGPT:s AI-modeller dock personliga svar som är något liknande men inte identiska.

Det finns en viss slumpmässighet i den skrivna koden för att möjliggöra autokorrigeringsfunktioner. Snart kommer LLM-modeller att utgöra hård konkurrens för superladdade autokorrigeringsmotorer, eftersom de kan bearbeta enorma mängder data baserat på miljontals användarfrågor för en specifik uppgift.

Förutbildning

Förträningen omfattar två metoder: icke-övervakad och övervakad.

I den övervakade metoden tränas den övergripande modellen att lära sig mappningsfunktioner för att direkt mappa inmatningar till utmatningar. Övervakad inlärning används för klassificering, regression och sekvensmärkning.

Å andra sidan, i den icke-övervakade inlärningsmetoden, tränas AI-modellen på data där ingen specifik utdata är relaterad till varje indata. Istället lär sig modellen den underliggande strukturen och mönstren i indata utan specifika uppgifter.

Klusteranalys, avvikelsedetektering och dimensionsreduktion använder denna träningsmetod.

När det gäller språkmodellering används icke-övervakad förträning för att träna modellen att förstå syntaxen och semantiken i naturligt språk. På så sätt kan den generera sammanhängande och meningsfull text i ett konversationssammanhang.

Eftersom det är omöjligt att förutse alla frågor som en användare kan ställa, skulle ChatGPT aldrig kunna tränas med en övervakad inlärningsmodell. Istället använder den icke-övervakad förträning för att göra ChatGPT:s gränslösa kunskap möjlig.

I nästa avsnitt beskriver vi hur ChatGPT fungerar, hur OpenAI tränar AI-modeller på maskerad språkmodellering, nästa token-prediktion och datamängder som OpenAI använder för att träna ChatGPT att generera sammanhängande text.

Hur fungerar ChatGPT?

I grund och botten kan ChatGPT inte skilja mellan "rätt" och "fel". ChatGPT letar efter genomförbara, sammanhängande svar som ligger närmast dess träningsdata och mänskliga feedbackdata när du anger användarfrågor.

OpenAI använde fyra datamängder för att träna ChatGPT:

Crawl-data: En sammanställning av textdata som samlats in från internet. Crawl-data omfattade miljarder webbsidor, men OpenAI filtrerade dessa dataset och demonstrationsdata ytterligare för att endast välja ut tillförlitliga webbsidor som ChatGPT:s träningsdatabas.

Wikipedia: Hela Wikipedias databas användes för att träna och finjustera ChatGPT.

Personlig chatt: OpenAI:s databas innehåller miljontals chattdatauppsättningar.

WebText2: OpenAI har också genomsökt onlineforum som Reddit och länkat webbplatser som nämns i Reddit-trådar för att bygga upp denna databas som kallas WebText2.

Låt oss nu dyka djupare in i träningsprocessen, som består av två steg: tokenisering och träning av modellen genom förstärkningsinlärning.

Tokenisering

Innan träningsdata passerar genom neurala nätverk finns det en annan process som kallas tokenisering, där stora datamängder delas upp i mindre bitar eller tokens.

via ChatGPT Tokenizer

Tokeniseringsprocessen hjälper LLM-modeller att analysera data snabbare.

Utveckling av neurala nätverk

När token har delats upp i tecken och tilldelats ett heltal bearbetar OpenAI:s transformator dessa datamängder till meningsfull text.

Innan träningsprocessen officiellt startar finns det en kort fas som kallas ”förträning”. I denna fas identifierar det neurala nätverket relationen mellan token och förutsäger de ord och fraser som saknas.

ChatGPT kan till exempel lära sig att i mänskligt språk används alltid ”have” med ”they” och ”has” med ”he” och ”she”. ChatGPT registrerar och lagrar dessa parametrar för att göra förutsägelserna mer relevanta i framtida scenarier.

I den sista fasen använde OpenAI metoden Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) inom maskininlärning för att träna båda dessa modeller.

via ChatGPT

Modellen Reinforcement Learning from Human Feedback består av tre olika steg:

Ser bilden ovan teknisk ut? Låt oss förklara det för dig med enklare tolkningar av maskininlärningsmodellerna.

Steg 1: Träna den stora språkmodellen med många datamängder från mänskliga konversationer. Denna förstärkningsinlärningsdrivna träning hjälper ChatGPT-modellerna att generera människoliknande svar baserat på deras kunskapsbas och befintliga datamönster.

Steg 2: Tilldela en mänsklig tränare för jämförelsedata. Personen jämför GPT-svaren med mänskliga svar och rangordnar dem från bästa till sämsta för läsförståelse. OpenAI använder senare denna mänskliga feedbackdata för att träna belöningsmodellen.

Steg 3: Omskola belöningsmodellerna för att finjustera deras svar med hjälp av Proximal Policy Optimization (PPO), en algoritm för att träna datorer i komplex beslutsfattning genom att utnyttja mänsklig feedback.

Fördelar och nackdelar med ChatGPT

”Under mitt liv har jag sett två demonstrationer av teknik som jag upplevt som revolutionerande. Den första gången var 1980 när jag introducerades till ett grafiskt användargränssnitt. Den andra stora överraskningen kom förra året. Vi ställde en icke-vetenskaplig fråga till ChatGPT: ”Vad säger man till en pappa med ett sjukt barn?” Det skrev ett genomtänkt svar som förmodligen var bättre än vad de flesta av oss i rummet skulle ha gett. Hela upplevelsen var häpnadsväckande. Jag visste att jag just hade sett den viktigaste tekniska framsteget sedan det grafiska användargränssnittet. Detta inspirerade mig att tänka på allt som AI kan åstadkomma under de kommande fem till tio åren.” – Bill Gates skrev om ChatGPT i GatesNotes.

ChatGPT är den snabbast växande applikationen genom tiderna. Medan det tog Instagram över två år att nå 100 miljoner användare, gjorde ChatGPT det på bara två månader.

Så här förenklar ChatGPT:s språkmodeller ditt liv.

Fördelar

Sparar tid

Har du ont om kreativitet? ChatGPT blir din brainstormingpartner.

Anta att du är en säljare som skickar e-post till potentiella kunder om nya produktfunktioner. Utan ChatGPT skulle du behöva skriva hela e-postmeddelandet manuellt. Du skulle skriva e-postmeddelandet och sedan be marknadsföringsteamet om en finjusterad version. Detta tar tid, ansträngning och resurser.

Med ChatGPT kan du automatisera uppgifter som att skriva e-postmeddelanden för att öka din produktivitet utan att behöva be andra avdelningar om hjälp.

Allt du behöver göra är att be ChatGPT att skapa en e-postsekvens som kan användas som mall. Du kan justera den underliggande strukturen och modellresultaten för specifika uppgifter utifrån dina behov.

Det finns flera gratis AI-promptmallar som passar ditt användningsområde.

Skapa enkelt segmenterade kampanjer, samla in insikter och data för att identifiera kundtyper och generera idéer för innehåll och kampanjer för att öka engagemanget och konverteringarna med Chat GPT Prompts for Marketing Template från ClickUp.

Dessutom har ChatGPT inbyggda funktioner för taligenkänning, vilket gör det möjligt för användare att interagera med AI-assistenten.

ChatGPT är tillgängligt för integrationer

Med applikationer som Zapier kan du ansluta ChatGPT till alla dina favoritverktyg som Microsoft Excel, Discord, Facebook Messenger, ClickUp, Slack, Notion och Microsoft Teams.

Projektledare, byråer, utvecklare och B2B-proffs måste integrera ChatGPT i sin arbetsmiljö för att automatisera rutinmässiga aktiviteter, arbeta snabbare och utveckla personliga arbetsflöden utan att behöva växla mellan olika applikationer.

Fortsätter att utvecklas varje dag

ChatGPT tränas med nya data i detta ögonblick och utvecklas dagligen. Det bästa är att du som användare också får chansen att bidra till ChatGPT:s förbättringsresa.

Varje gång ChatGPT delar ett svar på din fråga finns det alternativ att rösta upp eller ner det. På så sätt kan du ge ChatGPT mänsklig feedback om dess prestanda och finjustera den så att GPT-modellens kapacitet förbättras ytterligare.

Stora språkmodeller som ChatGPT har dock fortfarande en lång väg att gå.

Innan du litar för mycket på detta verktyg bör du ta hänsyn till några av dess begränsningar.

Nackdelar

Svaren matchar inte alltid sökintentionen

ChatGPT läser dina frågor och genererar svar som ligger närmast dess träningsdata. Till skillnad från en sökmotor som fokuserar på användarens avsikt, misslyckas naturlig språkbehandling ofta med att matcha sökintentionen, främst eftersom den inte har någon information om dig, ditt yrke, din ålder, din plats eller andra demografiska uppgifter.

Som ett resultat av detta låter innehållet som genereras med ChatGPT ofta ytligt. Se till att utföra en kvalitetskontroll och redigera den AI-genererade texten så att den stämmer överens med din avsikt.

Begränsade funktioner

ChatGPT 3. 5, som lanserades i november 2022, har tillgång till information och händelser fram till januari 2022. För nyare sökningar måste du fortfarande använda sökmotorer.

Etiska frågor är oundvikliga

ChatGPT är partiskt när det gäller träningsdata och misslyckas med att återge händelser och information på ett opartiskt sätt. Det är därför du inte kan lita helt på ChatGPT-modellens resultat.

Många utbildningsinstitutioner har förbjudit studenter att använda detta verktyg eftersom det kan påverka deras inlärningsupplevelse.

En annan allvarlig fråga är säkerhetsproblemen med att använda ChatGPT:s språkmodell för att generera svar. Flera högsäkerhetsbranscher, såsom statlig säkerhet och tillverkning av militär utrustning, har förbjudit ChatGPT eftersom de inte vill att känslig information om deras interna verksamhet läggs till i de stora språkmodellerna.

På samma sätt, om du använder ChatGPT för kund- eller medarbetarserviceledning, finns risken att du ger felaktig eller partisk information.

Vanliga användningsområden för ChatGPT

ChatGPT kan vara din mest effektiva digitala assistent eller din värsta mardröm – beroende på hur du använder verktyget.

Här är några användningsfall för ChatGPT som hjälper dig att få ut det mesta av det.

Projektledning

Skapa projektdokumentation som projektplaner, SOP:er, projektomfattning, arbetsbelastningsplaner och resurs- och budgetfördelningsplaner med ChatGPT på några sekunder.

Dela råa mötesanteckningar med ChatGPT4 och konvertera dem till MOM:ar som ett proffs.

ChatGPT ger projektledare stöd i beslutsfattandet genom att dela olika perspektiv för att bedöma en situation.

Marknadsföringsbyråer

Hjälper innehållsförfattare med copywritingverktyg för forskningsprocessen och skapandet av artikelbeskrivningar.

Optimera innehåll för sökmotorer med hjälp av bästa praxis för SEO

Skapa frågor och formulär för kundundersökningar för att mäta användarnas nöjdhet

Utvecklare

Generera kod för en applikation från grunden eller dubbelkolla inmatningsmeningen medan du kodar

Optimera befintlig kod för förbättrad prestanda

Effektiv felsökning och snabb och enkel buggfixning

Alternativ till ChatGPT

Låt oss titta på ett av de bästa alternativen till ChatGPT – ClickUp AI – och vad som skiljer det från andra AI-skrivassistenter.

Förvandla ditt skrivande till att bli tydligt, koncist och engagerande med ClickUp AI.

Till skillnad från ChatGPT:s generiska svar är ClickUps AI-drivna assistent specialutvecklad för dina affärsbehov.

Proffsig skrivassistent

ClickUps AI-skrivassistent hjälper dig att skapa tydligt och välformaterat innehåll och texter. ClickUps inbyggda skrivassistent med fokus på artificiell intelligens hjälper dig att:

Skapa högkvalitativa bloggar med hjälp av specifika uppgifter som ämne, nyckelord och nya ord som är relevanta för din målgrupp, varumärkets ton och kreativitet.

Copy Editor förbättrar ditt skrivande genom att kontrollera grammatik och stavning, förkorta långa meningar och upptäcka överflödiga uttryck. Det gör ditt innehåll koncist och engagerande.

ClickUp genererar perfekt formaterat och optimerat innehåll, så att du inte behöver lägga extra tid på att lägga till H1, H2, H3, tabeller och nyckelord.

Använd ClickUp AI för att sammanfatta dina wikis eller översätta dem till olika språk så att de blir lätta att läsa.

Lägg till en nypa kreativitet (eller mycket kreativitet!).

Så här kan ClickUp ge din innehållsstrategi en kreativ touch genom att fungera som din brainstormingpartner:

Svara på frågor från ClickUp-användare för att skapa en personlig kampanjstrategi för din nästa marknadsföringssatsning.

Skriv tydliga och klickbara marknadsföringsslogans, generera idéer till kampanjnamn och välj de mest lämpliga.

Skapa intuitiva frågor till din nästa marknadsundersökning för att få en djupare inblick i dina målgruppers behov.

Spara tid och arbeta snabbare

ClickUps AI-baserade projektledningsverktyg utför 30 minuter långa uppgifter på några sekunder. Så här gör du:

Skapa mötesanteckningar, sammanfattningar, uppgiftslister och uppdateringar från rått innehåll, stora mängder innehåll, ljudfiler och videotranskriptioner på några sekunder.

Skapa åtgärdspunkter för ett projekt baserat på projektbeskrivningar och mötesanteckningar, dela upp dessa åtgärder i uppgifter och deluppgifter och tilldela dem till relevanta teammedlemmar för att underlätta samarbetet inom projektledningsverktyget.

Undrar du fortfarande varför ClickUp är bättre än ChatGPT? Kolla in sammanfattningen nedan:

Funktioner ClickUp ChatGPT 3. 5 och 4 Förbättrat skrivande ✅ ✅ Innehållssammanfattare ✅ ✅ Samarbete med teammedlemmar ✅ ❌ Projektöversikter ✅ ❌ Generering av uppgifter och deluppgifter ✅ ❌ Tillgänglighet från flera enheter ✅ ❌

Redo att använda ett alternativ till ChatGPT?

För användare som vill integrera projektledning och ChatGPT-funktioner för att maximera produktiviteten är ClickUp AI det bästa alternativet.

De bästa funktionerna i ClickUp för upptagna yrkesverksamma och företagare är:

Använd ClickUp AI och Docs för att förvandla en tom sida till ett utkast med värdefullt innehåll och insikter med automatisering.

Sammanfatta innehållet för att skära bort överflödig information och hålla dig till grunderna, oavsett typ av dokument.

Korrigera dina grammatiska fel och stavfel och gör ditt innehåll mer koncist eller längre för att passa syftet.

ClickUp AI extraherar automatiskt de uppgifter som ditt team behöver utföra utan att göra dem manuellt.

ClickUps Whiteboard hjälper till med datavisualisering för aktuella uppgifter så att du får detaljerad insikt i ditt projekt.

ClickUp AI skapar en uppgiftslista och delar den med ditt team för samarbete.

Över 1000 färdiga ClickUp-mallar hjälper dig att komma igång snabbt.

Övervinna ChatGPT:s begränsningar med ClickUp AI.

Registrera dig gratis på ClickUp.