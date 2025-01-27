De 10 bästa AI-verktygen för copywriting att prova 2025

Idag är innehållsmarknadsföring A och O. Men att skapa innehåll tar tid om du gör det själv – dessutom är det inte lätt.

Om du någonsin har drabbats av skrivkramp när du försökt skriva innehåll som bloggar, inlägg på sociala medier eller reklamtexter kommer du att älska AI-skrivverktyg. AI, eller artificiell intelligens, är en välsignelse för innehållsskapare och marknadsföringsteam, liksom för entreprenörer och frilansare av alla slag. Det sparar tid, förbättrar produktiviteten och kommer ofta med idéer som du aldrig själv skulle ha tänkt på. ?

Naturligtvis har AI vissa begränsningar, och lyckligtvis kommer det förmodligen aldrig att ersätta den mänskliga hjärnan helt. Men om du ser det som ett praktiskt verktyg för att skapa innehåll kan det frigöra tid som tidigare spenderades på vardagliga skrivuppgifter, så att du kan göra viktigare saker, som att slutföra din marknadsföringsstrategi eller bygga relationer med dina kunder. ?

Låt oss titta på vad AI-copywriting är och hur det fungerar. Om du funderar på att utforska AI ytterligare kommer vi sedan att dela med oss av några tips om vad du ska leta efter och därefter gå igenom några av de bästa AI-copywritingverktygen 2024.

Vad är AI-copywriting och hur fungerar det?

AI-copywriting är copywriting som utförs av datorer istället för en mänsklig skribent. Det kombinerar naturlig språkbehandling med maskininlärning för att skapa AI-innehåll.

Du måste först mata in några uppmaningar i AI-skrivaren – ungefär som ett sökord i en sökmotor. Vissa låter dig ange element som målgrupp eller tonfall. Sedan använder den algoritmer för att analysera liknande innehåll på webben och generera relevanta idéer eller hela textblock åt dig. ?

Du kan använda AI-verktyg för copywriting som hjälp med att skriva och optimera alla typer av marknadsföringstexter, inklusive:

Webbplats- och landningssida-copy

Resurser för försäljningsstöd

E-posttext

Facebook-annonser och Google-annonser

Blogginnehåll

Inlägg på sociala medier

Chatbot-konversationer

Produktbeskrivningar för e-handelssajter

Metabeskrivningar och titlar

Och mycket mer.

AI-funktionalitet kan också hjälpa dig att brainstorma idéer för din marknadsföringsstrategi, generera SEO-nyckelord för din innehållsplan, sammanfatta långa anteckningar till koncisa innehåll och redigera dina texter åt dig.

Tänk på att du fortfarande behöver faktagranska AI-texten, se till att den inte är plagierad och ofta lägga till en mänsklig touch innan du kan publicera den. ?

Vad du ska leta efter i ett AI-verktyg för copywriting

Med så många alternativ på marknaden kan det vara svårt att veta vilken skrivassistent som passar dig bäst. Det finns många olika typer som genererar olika slags AI-innehåll, men det finns några kriterier som du alltid bör ta hänsyn till:

Användarvänligt: Se till att användargränssnittet är intuitivt så att du snabbt kan lära dig att utnyttja det till fullo.

Högkvalitativt innehåll : Det AI-genererade innehållet måste vara korrekt, välskrivet med god grammatik och i stort sett felfritt.

Användningsfall matchning: Välj ett verktyg som ger dig de resultat du behöver, oavsett om det handlar om att generera korta eller långa texter, parafrasera eller skriva om texter, eller föreslå innehållsidéer eller brainstorma idéer.

Bra värde: AI-copywritingprogramvaran bör passa din budget och erbjuda tillräckligt med anpassningsalternativ – till exempel ton, stil och format – så att du inte behöver flera verktyg.

ChatGPT är kanske en av de mest kända webbapparna och många AI-verktyg använder den, men det finns också andra typer av AI-copywritingprogramvara tillgängliga nu.

För att välja rätt verktyg för textproduktion för ditt företag, fundera på vilken typ av AI-genererat innehåll du planerar att skriva och hur mycket anpassning du behöver. Leta sedan efter en användarvänlig skrivassistent som kan erbjuda det.

Här är några av de bästa alternativen att överväga 2024.

Bäst totalt för AI-copywriting

Prova ClickUp Brain Använd AI-skrivassistenten i ClickUp för att skapa blogginlägg, brainstorma idéer, skriva e-postmeddelanden och mycket mer.

ClickUp är det ultimata allt-i-ett-verktyget för produktivitet. Det är utformat för att hjälpa dig spara tid, effektivisera dina arbetsflöden och förbättra samarbetet med kunder och kollegor med sin omfattande uppsättning funktioner för projekt- och uppgiftshantering – inklusive ett inbyggt AI-verktyg, ClickUp Brain.

ClickUp AI-skrivverktyget skapar innehåll snabbare och bättre än någonsin tidigare. Skriv från grunden eller använd en av våra ChatGPT AI-mallar för att komma igång. Med mallar som täcker allt från marknadsföring och projektledning till copywriting behöver du aldrig mer kämpa med skrivkramp. ?

Använd AI för att skriva din text i ClickUp Doc – ClickUps inbyggda dokumentverktyg. Ditt innehåll sparas automatiskt i ditt arbetsutrymme, så att alla dina viktiga dokument finns på ett ställe och du alltid kan hitta dem. Du kan till och med samarbeta med ditt team i realtid i ett dokument för att få det perfekt.

Koppla sedan dokumentet till en uppgift i ditt arbetsflöde. ClickUp Tasks hjälper dig att hålla koll på exakt vad som behöver göras och när. Välj hur du vill se dina uppgifter, tilldela dem till teammedlemmar, skapa anpassade fält och få påminnelser om återkommande uppgifter, som att skriva din veckovisa blogg eller e-post. ?

ClickUps bästa funktioner

Använd ClickUp AI för att skriva bloggar, e-postmeddelanden, landningssidor, marknadsföringsslogans eller enkäter – eller planera din kampanjstrategi eller ett kommande evenemang.

Identifiera enkelt insikter och åtgärdspunkter från dokument eller uppgifter

Sammanfatta långa texter så att du slipper plöja igenom dem ord för ord.

Redigera snabbt din genererade text för att göra den tydligare och mer övertygande.

Använd inbyggd formatering för att få ditt dokument att se professionellt ut.

Generera brainstormingidéer som tar din kreativitet till nya höjder

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare uppger att de känner sig lite överväldigade av den enorma mängden funktioner som finns i ClickUp, men det kan åtgärdas med hjälp av ett omfattande hjälpcenter.

ClickUps kostnadsfria plan erbjuder inte AI-verktyg för copywriting, så du får betala 5 dollar extra per användare för att lägga till AI till någon av de betalda planerna.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: 5 dollar per medlem och månad på alla betalda arbetsytor

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 800 recensioner)

2. Jasper AI

Bäst för omfattande innehållsgenerering

via Jasper

Jasper är ett AI-verktyg för copywriting som är utformat för att hjälpa dig att skapa innehåll som stämmer överens med ditt varumärkes röst. Det lär sig vilken ton du är ute efter och arbetar med din stilguide för att se till att varje typ av innehåll stämmer överens med varumärket. ?

Du kan snabbt skriva kortare texter som annonser eller inlägg på sociala medier, och Boss Mode hjälper dig att skapa längre texter som SEO-optimerade bloggar, e-postmeddelanden och rapporter. Jasper ger till och med förslag på hur du kan skriva känsliga texter, till exempel ett e-postmeddelande till en irriterad kund, på ett mer konstruktivt sätt.

Jasper bästa funktioner

Skapa chatbot-innehåll med Jasper Chat och bilder som kompletterar din text med AI Art.

Se till att din text inte förekommer någon annanstans online genom att köra den genom plagieringskontrollen.

Samarbeta med ditt team i realtid för att redigera ditt dokument.

Använd Jasper på över 30 språk

Håll alla dina data säkra med ständigt föränderliga säkerhetsprotokoll.

Jasper-begränsningar

Ibland förstår Jasper inte uppmaningarna och du får en förvirrande eller oanvändbar text.

Det kan vara lite dyrt för småföretag, nystartade företag eller privatpersoner som bloggare eller frilansande innehållsförfattare.

Priser för Jasper

Skapare : För hobbyanvändare, 49 dollar per månad

Pro : För enskilda personer och små team, för 69 dollar per månad.

Företag: Anpassad plan för växande team och företag

Jasper-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

Bonus: Kolla in 7 gratis mallar för att skriva innehåll för snabbare innehållsskapande

3. Wordtune

Bäst för att förfina och redigera AI-innehåll

via Wordtune

Wordtune är inte ett komplett AI-verktyg för copywriting, men det hjälper dig att skriva texter snabbare och mer koncist. Börja skriva ditt innehåll från grunden eller använd en av mallarna som inspiration, och använd sedan AI för att omformulera och perfekta det.

Du kan anpassa din prosa med fakta, exempel, statistik, motargument eller skämt för att göra den mer intressant. Och det är bra att veta att denna AI-copywriting-programvara endast använder fakta som den kan verifiera från fem olika källor för att säkerställa att din text är helt korrekt. ✅

Wordtunes bästa funktioner

Återanvänd ditt innehåll för andra plattformar genom att använda Wordtune för att omformulera det eller till och med ändra tonen.

Använd sammanfattningsverktyget för att extrahera huvudpunkter från bloggar, PDF-filer eller YouTube-videor.

Lägg till Chrome-tillägget för att använda Wordtune på andra plattformar som Google Docs, Microsoft, Gmail eller LinkedIn.

Arbeta med Wordtune på mobilen, i en app eller på din dator.

Wordtunes begränsningar

Fokus ligger på att förbättra texten snarare än att skapa den från grunden, så det är inte idealiskt för att komma på idéer eller skriva längre texter.

Det kostnadsfria abonnemanget tillåter endast 10 omskrivningar per dag, vilket kan vara frustrerande om du skriver mycket.

Wordtune-priser

Gratis: Gratis för 10 omskrivningar per dag

Plus: 9,99 $/månad för 30 omskrivningar per dag

Obegränsat: 14,99 $/månad för obegränsat antal omskrivningar per dag

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Wordtune-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 70 recensioner)

Kolla in dessa Wordtune-alternativ!

4. Writesonic

Bäst för reklamtexter och landningssidor

via Writesonic

Om du letar efter en fullfjädrad AI-innehållsplattform som kan skapa text, ljud, bilder och chatbot-konversationer är Writesonic ett bra alternativ. Den använder GPT-3 och GPT-4, beroende på vilken kvalitet du söker på texten. ?

Använd AI för att skriva långa artiklar eller bloggar, rapporter, landningssidor, e-postmeddelanden, produktbeskrivningar för e-handel, annonstexter och mycket mer. Skriv in uppmaningar genom att skriva in dem eller använda röstkommandon, så genererar Writesonic flera versioner av relevant text. Förkorta, förläng eller parafrasera den genererade texten tills du har fått det konverteringsstarka innehåll du vill ha.

Writesonic bästa funktioner

Skapa så många versioner av din text som du vill för att komma så nära det du är ute efter som möjligt.

Använd Writesonic på mer än 25 språk

Förbättra ditt innehålls placering i sökmotorresultaten med SEO-optimering.

Publicera din text direkt på plattformar som Shopify, WordPress eller Wix.

Begränsningar för Writesonic

Kvaliteten på den genererade texten är inte alltid så stark eller kreativ som den kunde vara.

Om du har ett lägre prisplan är du begränsad i antalet ord du kan generera varje månad.

Priser för Writesonic

Gratis provperiod: Per användare för upp till 10 000 ord per månad

Litet team: 19 $/månad per användare för upp till 200 000 ord per månad

Freelancer: 20 $/månad per användare för obegränsat antal ord

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Writesonic-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

5. Copysmith

Bäst för marknadsföring och försäljningstexter

via Copysmith

Copysmith-familjen av AI-copywritingprogramvara inkluderar Describely, Frase och Rytr (som listas separat nedan).

Describely skapar SEO-optimerat produktinnehåll för kataloger och e-handelssajter. Skapa innehåll från grunden eller importera en befintlig produktlista och skriv sedan om den i valfri ton, till exempel professionell, rolig eller spännande.

Frase är särskilt inriktat på att skapa innehåll som rankas högt på Google. Det hjälper dig att undersöka sökord och artiklar från dina konkurrenter. Sedan skapar det utkast till texter baserat på den undersökningen så att du kan använda det för att skriva ditt innehåll. ✍️

Copysmiths bästa funktioner

Integrera Describely med e-handelsplattformar som Shopify och WooCommerce för enkel produktadministration.

Kontrollera att din text är unik med plagieringskontrollen.

Använd Frase för att automatiskt generera detaljerade SEO-innehållsbeskrivningar för dina skribenter.

Dela enkelt Frase-dokument med författare och kunder med hjälp av länkar och projektmappar för teamet.

Copysmiths begränsningar

Describley Free- och Core-paketen tillåter endast ett minimalt antal produkter, och om du behöver fler måste du uppgradera eller betala extra för Pro Add-On.

Frase är inte alltid helt korrekt när det genererar SEO-nyckelord och rekommendationer för texter.

Copysmiths prissättning

För Describely:

Gratis: För en användare och upp till 5 produkter

Startpaket: 19 $/månad för 1 användare

Pro-plan: 49 $/månad för 5 användare

Företag: Kontakta försäljning

För Frase:

Solo: 14,99 $/månad per användare för 4 artiklar per månad

Basic: 44,99 $/månad per användare för 30 artiklar per månad

Team: 114,99 $/månad för 3 användare och obegränsat antal artiklar

Copysmith-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (12 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (27 recensioner)

6. Hypotenusa

Bäst för e-handelsbeskrivningar

via Hypotenuse

Hypotenuse är utformat för att skriva några huvudtyper av innehåll: blogginnehåll, innehåll för sociala medier, annonser, rubriker och slogans samt produktbeskrivningar. Det använder information om din målgrupp, nyckelord eller innehållskategori för att skapa relevant och välstrukturerat innehåll, inklusive rubriker.

Detta AI-skrivverktyg är mycket enkelt och lätt att använda och guidar dig genom en steg-för-steg-process. Välj din ton och synvinkel så att din text låter som du, ge sedan lite bakgrundsinformation så genererar Hypotenuse en disposition, text och en fängslande artikelrubrik. ?

Hypotenuses bästa funktioner

Sammanfatta texten eller skriv om den helt om du vill uppdatera eller återanvända den.

Skapa bilder baserat på den text du matar in

Använd bulkgeneratorn för att skapa batchar av vardagligt innehåll som produktbeskrivningar och synkronisera dem direkt med Shopify.

Hypotenusbegränsningar

Utbudet av innehållskategorier och mallar är ganska begränsat.

Det krävs en hel del input i förväg, vilket kan vara tidskrävande när du vill komma igång med skrivandet.

Hypotenuse-prissättning

Gratis provperiod: 7 dagar

Individuellt: 29 $/månad per användare

Team: 59 $/månad för upp till 5 användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Hypotenuse-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (6 recensioner)

Capterra: 5,0/5 (1 recension)

7. WordAi

Bäst för omskrivning av artiklar

via WordAi

WordAi är ett omskrivningsverktyg. Det tar befintligt innehåll och omstrukturerar varje mening med hjälp av olika ord från sitt synonymbibliotek. Du får ett helt nytt innehåll med samma innebörd som originalet, optimerat för läsbarhet och SEO.

Med bara ett klick kan du enkelt uppdatera din text eller helt omvandla den för andra ändamål – utan att lägga extra tid eller pengar på det. Använd den för blogg- och sociala medieinnehåll, webbtexter, produktbeskrivningar eller vad du än vill. ?

WordAi:s bästa funktioner

Skriv flera – men helt unika – texter samtidigt med massomskrivningar.

Välj om du vill att omskrivningen ska vara konservativ, så att mer av ditt ursprungliga innehåll bevaras, eller mer vågad, så att den blir helt annorlunda.

Undvik AI-detektering eftersom innehållet låter som om det är skrivet av en människa.

WordAi-begränsningar

Denna AI-copywriting-programvara är inte avsedd för att generera nya texter från grunden.

Du kan inte riktigt kontrollera hur det omskrivna innehållet ser ut – men du kan alltid redigera det i efterhand.

Priser för WordAi

Gratis provperiod: 3 dagar

Startpaket: 9 $/månad för 50 000 ord

Kostnad: 27 dollar/månad för 3 miljoner ord

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

WordAi-betyg och recensioner

G2: 3,8/5 (18 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (11 recensioner)

8. Copy. ai

Bäst för kreativitet

Detta AI-verktyg för copywriting hjälper dig att undersöka data, brainstorma idéer och generera alla typer av texter. Copy.ai använder de bästa språkmodellerna som grund och producerar konsekvent högkvalitativt, unikt och kreativt innehåll. Det passar perfekt in i ditt arbetsflöde och ökar både din produktivitet och effektiviteten i dina texter. ?

Ge AI:n lite vägledning och be den att skriva utkast till långa, SEO-optimerade blogginlägg, inlägg på sociala medier eller produktbeskrivningar åt dig. Skapa innehållsbeskrivningar för dina skribenter eller skapa annonser eller säljtexter med hög konverteringsgrad. Du får flera alternativ så att du kan välja det bästa och sedan snabbt finslipa det för din målgrupp.

Copy. ai bästa funktioner

Få ny inspiration från dess idégenereringsverktyg.

Spara tid genom att använda det omfattande biblioteket med mallar, som är organiserat i kategorier.

Skriv om befintligt innehåll så att du kan använda det på andra ställen.

Använd Brand Voice (endast tillgängligt från Pro-planen och uppåt) för att hjälpa Copy.ai att lära sig din stil så att den konsekvent kan använda den för allt ditt innehåll.

Copy. ai-begränsningar

Kvaliteten på innehållet som skapas kan variera ganska mycket, möjligen på grund av att inmatningsalternativen är begränsade.

Vissa användare har klagat på Copy. ai:s kundtjänst.

Priser för Copy.ai

Gratis: För en användare för upp till 2 000 ord

Pro : 49 $/månad för 5 användare och obegränsat antal ord

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Copy. ai betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 50 recensioner)

9. QuillBot

Bäst för omskrivning

via QuillBot

QuillBot är ett annat AI-verktyg för copywriting som erbjuder flera alternativ som du kan använda separat eller som en del av Co-Writer.

Paraphraser omskriver texten enligt dina instruktioner, till exempel för att skriva den på ett enklare, mer formellt eller mer kreativt sätt, eller för att förkorta eller utöka innehållet. Grammar Checker föreslår förbättringar av din grammatik, medan Plagiarism Checker ser till att ditt innehåll är unikt. Du kan också sammanfatta texten, översätta den eller generera citat från URL:er i den stil du önskar. ?

QuillBots bästa funktioner

Skriv om innehåll snabbt utan att förlora den ursprungliga innebörden.

Använd synonymordboken för att hitta nya och relevanta ersättningsord.

Skriv om på språng med webbläsarintegrationen

Använd QuillBot på mer än 20 språk

QuillBots begränsningar

QuillBot skapar inte ny text – det skriver bara om befintlig text.

Gratisversionen är lite långsammare, begränsar antalet ord och ger dig inte tillgång till plagieringskontrollen.

QuillBot-priser

Gratis: Gratis för ett begränsat antal ord

Premium: 8,33 $/månad

QuillBot-betyg och recensioner

G2: 5/5 (1 recension)

Capterra: 4,6/5 (över 120 recensioner)

10. Rytr

Bäst för personligt bruk

via Rytr

Rytr är ett av Copysmiths AI-verktyg för copywriting och är en skrivassistent som snabbt skapar högkvalitativt innehåll. Allt du behöver göra är att välja användningsområde och tonfall, ge lite bakgrundsinformation, så dyker din nya text upp.

Sedan kan du använda rich text-redigeraren för att finjustera texten. Omformulera, utöka eller förkorta avsnitt, rensa upp grammatiken och formatera texten innan du publicerar den. ↪️

Lagra alla dina Rytr-skrivprojekt på ett ställe inom plattformen så att du enkelt kan hitta och referera till dem igen i framtiden.

Rytrs bästa funktioner

Välj mallar från mer än 40 användningsfall, inklusive e-postmeddelanden, bloggar, annonstexter, akademiska dokument, intervjufrågor och affärspitchar.

Installera webbläsartillägget för att använda Rtyr på andra plattformar, som Word, Slack, Gmail och WordPress.

Kontrollera om det finns likheter med befintlig text med hjälp av den inbyggda plagieringskontrollen.

Använd Rytr för att skapa globalt innehåll på mer än 30 språk.

Rytrs begränsningar

Du måste redigera texten som Rytr genererar innan du använder den.

Gratis- och Saver-planerna har begränsat antal tecken, som tenderar att ta slut snabbt.

Rytr-priser

Gratis: Gratis för upp till 10 000 tecken per månad

Besparing: 9 $/månad för upp till 100 000 tecken per månad

Obegränsat: 29 $/månad för obegränsat antal tecken

Rytr-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (16 recensioner)

AI-verktyg för copywriting sparar tid och förbättrar ditt skrivande på flera sätt. Beroende på programvaran kan de generera idéer, göra research åt dig, skapa innehåll, skriva om befintlig text samt redigera och formatera allt. ?

Du behöver bara mata in några instruktioner för att ge AI riktlinjer. Sedan skapar den allt från blogg- eller sociala medieinnehåll, e-postmeddelanden och produktbeskrivningar till marknadsföringskampanjer och försäljningssidor.

Det kan vara svårt att välja rätt AI-verktyg för copywriting, men med en allt-i-ett-plattform som ClickUp kan du inte gå fel. ClickUp utnyttjar det bästa av AI och integrerar det i ditt arbetsflöde så att det blir en del av din dagliga rutin.

Registrera dig gratis hos ClickUp idag för att börja skapa det bästa innehållet i ditt liv. ✨