Claude AI vs. ChatGPT: Vilken AI-assistent är bäst 2025?

Från att faktagranska heta familjediskussioner till att hämta inspiration till ett professionellt e-postmeddelande – AI-verktyg kan ta hand om i stort sett vad som helst på några sekunder.

Bland flera stora språkmodeller finns två stora namn i centrum – Claude AI och ChatGPT. De är kända för att de kan generera människoliknande innehåll nästan omedelbart. Naturligtvis har var och en sina unika funktioner och styrkor.

Undrar du vilken som kan vara bäst för dig?

Vi är här för att gå igenom funktionerna, fördelarna och nackdelarna med Claude AI och ChatGPT så att du kan välja den som passar dig bäst. Vi kommer också att lägga till en annan supereffektiv generativ AI-assistent som alternativ.

Så, låt oss ta reda på vilken AI-assistent som är den verkliga MVP (mest värdefulla spelaren) 2024! 🦘

Vad är Claude AI?

via Claude AI

Claude är en AI-chatbot från Anthropic AI, ett AI-startup som grundades av före detta Open AI-medlemmar, som fokuserar på att göra AI säkert och användbart.

Claude drivs av en massiv språkmodell (LLM) och förstår och svarar på naturligt språk. Dess unika "konstitutionella design" säkerställer att svaren alltid är hjälpsamma, ofarliga och ärliga (hallucinationer kan naturligtvis förekomma ibland).

Denna chatbot kan göra häftiga saker som att skriva kreativa texter, översätta språk och ge mer detaljerade svar på dina frågor. Claude AI:s chattar känns mycket konversationsliknande, nästan som om du pratar med någon som förstår dig.

Det bästa med Claude AI är att den följer en uppsättning principer för att hålla saker rättvisa, undvika stereotyper och undvika att sprida falsk information. Anthropic AI lanserade Claude 2 som sitt svar på ChatGPT, och de förbättrar den ständigt med nya funktioner.

Claude är tillgängligt via ett gratis konto, medan prioriterad åtkomst och ytterligare funktioner erbjuds i Claude Pro-versionen.

Claude AI-funktioner

Så, vad är det som gör Claude AI så speciellt bland alla AI-verktyg? Låt oss ta en titt på några av dess mest unika funktioner.

1. Filhantering och inlärning

via Claude AI

Claude AI:s förmåga att hantera filer i en chatt gör det unikt bland andra AI-verktyg. Det kan sammanfatta uppladdade filer och behålla sammanhanget under hela konversationen.

Du kan enkelt ladda upp upp till fem filer åt gången, var och en begränsad till 10 MB. Detta inkluderar Word-dokument, PDF-filer och till och med txt-filer. Du kan lägga till filer genom att klicka på en knapp eller dra dem till chatten, och Claude AI lär sig från det uppladdade innehållet.

Detta är särskilt fördelaktigt för att analysera och assimilera komplexa material som medicinska studier, där du kan ställa specifika följdfrågor för att få en djupare förståelse.

Claude AI kan dock inte hantera Excel-kalkylblad direkt. Du kan konvertera dem till PDF-filer för att det ska kunna utföra sin magi på dina data.

2. Utökat kontextfönster

Den senaste versionen av Claude AI har en tokenbegränsning på 100 000 tokens. Det innebär att den kan prata mer naturligt och förstå dig bättre med hjälp av enorma datamängder, vilket möjliggör superlånga interaktioner med upp till 75 000 ord varje gång!

Detta utökade sammanhang hjälper Claude AI att bättre förstå ord och fraser, vilket ger mer exakta och naturliga svar. Enkelt uttryckt inkluderar det större sammanhanget tidigare chattar, pågående konversationer och dina preferenser, vilket gör chatboten smartare och mer personlig.

Denna uppgradering är praktisk för att sammanfatta stora dokument som vetenskapliga studier och generera långa texter på flera tusen ord vardera.

3. Konstitutionell AI-etik

Claude AI följer en uppsättning etiska principer för att vara en ansvarsfull och säker AI. Detta gör Claude annorlunda än andra AI-system och ett säkrare val, särskilt för datakänsliga uppgifter.

Kärnan i Claudes goda beteende är principerna för konstitutionell AI, med fokus på viktiga principer för att hålla dess svar säkra, etiska och rättvisa. En sådan princip är ofarlighet – denna chatbot kan inte luras att göra något skadligt, farligt eller olagligt.

Ärlighet är också viktigt – Claude sprider inte falsk information och rättar snabbt till eventuella misstag. Claude AI är också rättvis – den visar inga fördomar och favoriserar inte någon.

Claude AI:s etiska kod inkluderar transparens. Om det är osäkert om något, kommer det att vara tydligt. Och om du frågar, kommer det också att förklara sitt resonemang.

Priser för Claude AI

Gratis

Claude Pro: 20 $/månad

Vad är ChatGPT?

via OpenAI

ChatGPT lanserades av OpenAI i november 2022 och är en AI-chatbot som väckte uppmärksamhet för sin otroliga förmåga att chatta som en människa. Denna chatbot har tränats med massor av text och kod och kan översätta språk och skriva kreativt innehåll.

Den har blivit superpopulär, med över 180 miljoner användare!

När ChatGPT först lanserades var det den första i sitt slag och spelade en viktig roll i att föra AI in i den allmänna debatten. Till skillnad från vanliga chattbottar använder den en unik teknik som kallas Generative Pretrained Transformer (GPT) för mer naturliga konversationer.

Det gör att användare kan få ut det mesta av ChatGPT för olika uppgifter, som att svara på frågor, skriva eller lösa matematikproblem.

Du kan använda ChatGPT gratis med GPT-3. 5 eller en betald version som heter ChatGPT Plus med den mer kraftfulla GPT-4.

Som din drömmars virtuella assistent går GPT-4 längre än att bara chatta. Den skapar dokument, löser svåra matematiska eller logiska problem och kan även avkoda bilder. 🤖

ChatGPT-funktioner

Så, vad gör ChatGPT så speciellt? Låt oss dyka in i de funktioner som skiljer det från andra.

1. Naturlig språkbehandling

ChatGPT är bra på att förstå hur människor pratar tack vare sin funktion för naturlig språkbehandling (NLP). Du behöver inte använda specifika ord eller kommandon – prata bara som du normalt skulle göra. Den använder smarta algoritmer för att förstå detaljerna i vad du säger, vilket gör dess svar mer avancerade och personliga.

Om du till exempel behöver hälsosamma middagsalternativ kan du fråga ChatGPT, som snabbt ger dig en lista. Den kommer även ihåg vad du sagt tidigare, så du kan be om fler alternativ om de första förslagen inte passar. Du får omedelbart fler idéer.

Det som är anmärkningsvärt är att ChatGPT också kan förstå det knepiga språket i skämt, referenser och sarkasm. Så det kan ge dig smarta svar som är meningsfulla. Detta gör det till ett av de bästa AI-verktygen för copywriting.

2. Röst- och bildfunktioner

via OpenAI

I september förra året fick ChatGPT en fantastisk uppgradering – nu kan du prata med den i realtid och använda bilder för att chatta. 📷

Låt oss säga att du är på resa i Italien och tar ett foto av det lutande tornet. ChatGPT kan vara din reseguide och berätta om monumentets historia. När du kommer hem kan du ta bilder av ditt kylskåp, och ChatGPT kan hjälpa dig att planera middagen med steg-för-steg-recept.

Du kan också ha röstchattar med ChatGPT. Oavsett om du är upptagen och behöver ett snabbt arbetstips eller vill ha en godnattsaga för barnen, står ChatGPT till din tjänst. Det kan också skapa superrealistiska människoliknande röster mycket snabbt.

Open AI har till och med samarbetat med professionella röstskådespelare för att göra rösterna autentiska. Denna uppgradering gör ChatGPT ännu bättre för att prata och interagera med bilder.

3. Flerspråkig orddatabas

ChatGPT är ett språkgeni tack vare sin enorma dataset på 570 GB från det vidsträckta internet.

Denna enorma datainsamling ger den ett omfattande ordförråd som täcker mer än bara grunderna. Den är bekant med vardagliga ord och kan utan problem hantera ovanliga och tekniska termer.

Dessutom finns det inga språkbarriärer med ChatGPT. Eftersom det har tränats på text från olika språk kan du chatta med det på över 200 språk – engelska, franska, tyska, spanska och andra.

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus: 20 $/månad per användare

Team: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Besök OpenAI:s webbplats för mer information om de många flexibla alternativ som du kan inkludera i din plan.

Claude vs. ChatGPT: Jämförelse av funktioner

Här är en tabell över de viktigaste skillnaderna mellan Claude och ChatGPT:

Funktion Claude AI ChatGPT Naturlig språkbehandling Ja Ja Kontextuell kapacitet 100 000 tokens 80 000 tokens Röst- och bildchatt Ja Ja Filuppladdning Ja Nej Flerspråkiga funktioner 10 språk Över 200 språk Integrationer Ja Ja Konstitutionell etik Ja Nej Tillgänglighet Begränsad Bred Pris Gratis och betalda abonnemang Gratis och betalda abonnemang

Funktionalitet

Både Claude och ChatGPT är ganska fantastiska på vad de gör på sina unika sätt.

Claude AI

Claude AI är utmärkt för specifika användningsområden som kundservice, juridiska frågor, backoffice-verksamhet och försäljning. Den anpassar sina svar baserat på specifika datamängder, talar flera språk och förstår till och med programmeringsspråk.

Claude kan inte göra egna internetsökningar, men kan hantera uppgifter med hjälp av text som du ger den från webben. Den är utformad för företag, följer etiska AI-regler, fokuserar på att få fakta rätt och ger ansvarsfulla svar.

ChatGPT

ChatGPT ger svar som känns som om du chattar med en proffs. Detta gör det till ett perfekt val för kundtjänst. Det automatiserar till och med uppgifter som schemaläggning, bokningar och betalningshantering online.

ChatGPT förbättras med funktioner som AI-bildgenerering, dataanalys och plugins. Den riktar sig till en bred publik genom ett gratis konto och olika betalda alternativ.

Svar och noggrannhet

En AI-bot undergräver sitt syfte om den ger felaktiga svar eller svar av låg kvalitet. Låt oss fördjupa oss i kvaliteten och noggrannheten hos svaren från dessa chatbots.

Claude AI

Claude AI är inte perfekt. Men vissa tycker att Claude är bra på ämnen som historia och geografi eftersom det tittar på en mindre mängd information. Det som skiljer Claude från andra är dess ärlighet – det erkänner när det inte vet något.

Claude lärde sig saker fram till december 2022, så den kanske vet vad som händer i början av 2023. Det är mer aktuellt än andra AI-chattbottar, vilket ger Claude en fördel.

ChatGPT

ChatGPT har förbättrat sig med GPT-4, vilket ger bättre noggrannhet. OpenAI nämnde att GPT-4 är 82 % mindre benäget att producera innehåll som strider mot OpenAI:s regler och 60 % mindre benäget att skapa svar jämfört med den tidigare versionen.

ChatGPT, som är mer utbrett än Claude, ger snabbare och mer detaljerade svar. Det har snabbare bearbetningshastigheter och kortare svarstider, särskilt för enklare uppgifter som att generera innehåll.

Integration

Om du har en solid AI-modell, vore det inte praktiskt att använda den i alla dina affärsappar? Både Claude AI och ChatGPT stöder användbara integrationer.

Claude AI

Claude har samarbetat med stora namn som Notion, Quora, DuckDuckGo, Slack och Zoom. Fler Google-integrationer förväntas snart. Claude integreras enkelt med olika appar via sitt API.

I Slack sammanfattar Claude-appen trådar och svarar på frågor, medan Claude i Zoom håller på att bli en nyckelaktör inom kontaktcenter, möten, telefon, teamchatt, whiteboard och Zoom IQ.

ChatGPT

ChatGPT är extremt mångsidigt – det passar enkelt in i olika applikationer med hjälp av ett API.

Det finns plugins för Kayak, Expedia, OpenTable, Slack, Shopify och fler är på väg. Dessutom fungerar det smidigt med olika programmeringsspråk, vilket gör det flexibelt och anpassningsbart.

Säkerhet och trygghet

Om du använder en AI-bot för ditt företag är det troligt att du har säkerhetsfrågor kring AI. Du har inte råd att förlora känslig information, och Claude AI och ChatGPT erbjuder viss säkerhet.

Claude AI

Claude AI tar användarnas dataintegritet på allvar. De använder smarta åtgärder som begränsad datainsamling, kryptering och externa granskningar för att hålla allt säkert.

Med konstitutionell AI i centrum har Claude säkerhetsfunktioner som konstitutionell kurering, kapacitetsmaskering, adversarial training, tillämpad etik och övervakningsintegration. Dessa metoder och standardiserad dataanalys och -hantering säkerställer att Claude fungerar säkert inom specifika områden.

ChatGPT

ChatGPT har säkerhetsfunktioner men kan ta upp fördomar från sina träningsdata. Det kan vara svårt att verifiera informationen eftersom källorna inte alltid anges. Ibland lutar den mer åt kreativitet än rena fakta, vilket kan leda till vissa felaktigheter.

Säkerhet var inte ett stort fokus under utvecklingen, men ChatGPT arbetar på det med hjälp av experter. Det är klokt att undvika att använda det när känslig affärsinformation är inblandad.

Claude AI vs. ChatGPT: Har vi en klar vinnare?

Det är svårt att välja mellan Claude AI och ChatGPT eftersom båda fortfarande utvecklas.

Claude AI är ett proffs – supersäker och exakt, perfekt för affärsuppgifter. Den följer en konstitutionell design, så den är ansvarsfull och ärlig. Men här är haken – den är inte lika bra med olika språk eller röstfunktioner.

ChatGPT är en allroundlösning. Den passar in i nästan allt och fungerar för en stor publik. Men den har inte uppdaterats med aktuell information sedan september 2021, så det kan hända att den saknar vissa fakta.

I slutändan handlar det om vad du behöver för dig själv – en professionell affärspartner eller en mångsidig AI-kompis för vardagen.

Claude AI vs. ChatGPT på Reddit

Vad tycker Redditors om kampen mellan ChatGPT och Claude AI?

Intressant nog verkar många av dem spela för båda lagen och använder båda AI-chattbotarna beroende på uppgiften.

Viktiga punkter från vår forskning:

”Under de senaste två veckorna har jag testat både GPT-4 och Claude (gratis). Som professionell marknadsförare som använder båda LLM för olika ändamål, valde jag Claudes resultat cirka 70 % av gångerna framför GPT-4.”

En annan Redditor nämner att de föredrar GPT-4 specifikt för kodgenerering på grund av dess komplexa resonemang och bättre förståelse än Claude AI.

”Jag använder både GPT4 och Claude dagligen. Enligt min erfarenhet är GPT4 bättre för de flesta kodningsproblem. Den har bättre resonemang och kan bättre gissa de luckor jag förväntar mig (till exempel skriva nya, originella tester med befintliga som exempel).”

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Claude AI vs. ChatGPT

Hantera dina projekt med kraften i AI, över 15 anpassade vyer och automatisering av uppgifter med ClickUp.

Vad händer om du letar efter en AI-assistent som kombinerar Claude AI:s noggrannhet med ChatGPT:s mångsidighet?

Vi hjälper dig.

Vi presenterar ClickUp – din allt-i-ett-lösning för projektledning och AI-assistans. Det är ett utmärkt alternativ till ChatGPT och Claude.

Istället för att växla mellan flera verktyg kan du registrera dig för en enda, användarvänlig plattform fullspäckad med funktioner. Från rich text-redigering till gedigen uppgiftshantering och smidig integration med över 1000 appar är ClickUp ditt självklara val för att slutföra uppgifter före deadlines, göra arbetsflöden smidigare och öka produktiviteten.

ClickUp är gjort för alla. Oavsett om du arbetar med ett mjukvaruprojekt som kräver diskretion eller utvecklar marknadsföringsmaterial, hjälper ClickUp dig att planera och tilldela uppgifter, arbeta med ditt team och hålla koll på projektets framsteg – allt på ett och samma ställe.

Arbeta snabbare med ClickUp AI

Sammanfatta och finslipa ditt skrivande på 30 sekunder med ClickUp AI

ClickUp AI är din skrivassistent som är utformad för att göra ditt team mer effektivt och produktivt. Den tillhandahåller AI-mallar för olika roller, vilket gör arbetet snabbare utan att kompromissa med kvaliteten.

ClickUp AI är också ett utmärkt AI-verktyg för sökordsforskning. När det används tillsammans med ClickUp Docs genererar det relaterade sökordsidéer och skapar sökordskluster.

Med ClickUps AI-chatbot kan du:

Sammanfatta texter

Förfina ditt skrivande för kristallklar kommunikation

Kom på idéer för bloggar, sociala medier och evenemang

Skriv övertygande e-postmeddelanden som ett proffs

Skapa detaljerade projektbeskrivningar utan ansträngning

Kom på insiktsfulla enkätfrågor

Planera möten som ett proffs med välstrukturerade dagordningar, sammanfatta viktiga diskussioner och mycket mer.

ClickUp fungerar bra med alla. Oavsett om du arbetar med marknadsföring, försäljning, HR eller projektledning är det din pålitliga sidekick!

Tänk dig ClickUp AI som din ultimata virtuella assistent, som ökar din produktivitet, snabbar upp ditt arbete och frigör din värdefulla tid så att du kan ta itu med de uppgifter som verkligen påverkar dig. 🌟

Håll dina dokument i ordning med ClickUp Docs

Skapa, redigera och dela dina dokument i realtid med ditt team med hjälp av ClickUp Docs.

Om du hanterar omfattande dokument dagligen kan du hålla dem ordnade och organiserade med ClickUp Docs.

Med ClickUp Docs är du redo att skapa, redigera, lagra och dela dokument. Det är inte bara en plats för dina idéer; den verkliga magin uppstår när ditt team hoppar in och samarbetar med dig på dokumenten.

Du kan redigera dokument tillsammans i realtid, oavsett var du befinner dig. Lämna kommentarer, tilldela uppgifter direkt och omvandla delar av din text till uppgifter för att allt ska fungera smidigt.

Och gissa vad? När ditt dokument är klart kan du länka det till en uppgift så att allt hålls organiserat på ett ställe. Med ClickUp Docs kan du justera varje liten detalj så att dina dokument passar perfekt med dina uppgifter, projekt och teamets unika arbetsstil. ⚡

Organisera allt på ett ställe med ClickUp Notepad

Organisera allt från anteckningar till checklistor och uppgifter med ClickUp Notepad.

Om du har svårt att hålla ordning på dina spridda idéer och innehåll kan du ta hjälp av ClickUp Notepad. Det är din assistent för att organisera anteckningar, checklistor och andra uppgifter, allt på en bekväm och säker plats.

Använd ClickUp Notepad för att snabbt skriva ner alla dina bästa idéer, och du kan till och med krydda det hela med snygg formatering – rubriker, punktlistor, färger – vad du än gillar när du skriver anteckningar.

Dra och släpp objekt, placera dem i hierarkier och gruppera dem i checklistor. Du är inte begränsad till anteckningar, utan kan förvandla dem till effektiva åtgärdspunkter.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/användare per månad

Företag: 12 $/användare per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda planer för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

Förbättra din AI-resa med ClickUp!

Kan du inte bestämma dig mellan Claude och ChatGPT men behöver ändå en heltäckande AI-lösning? Välj ClickUp.

Du kommer att dra nytta av fördelarna med projektledningsprogramvara utan att kompromissa med några av de viktigaste AI-funktionerna. ClickUp kan hjälpa dig att effektivisera din informations- och uppgiftshantering och öka din produktivitet med hjälp av automatisering.

Välj din ultimata virtuella assistent, organisera dina idéer utan ansträngning och håll dig på rätt spår med dina mål genom att använda ClickUp.

Lås upp oändliga AI-möjligheter – registrera dig för ClickUp idag!