Användningsfall för ChatGPT för företag (med exempel på uppmaningar och användningsförslag)

Artificiell intelligens (AI) har potential att revolutionera branscher, men hur integrerar man dessa avancerade verktyg på ett effektivt sätt?

Trots den initiala entusiasmen kring AI har de flesta människor, inklusive många yrkesverksamma och beslutsfattare, fortfarande en ytlig förståelse för AI.

Flera faktorer bidrar till denna klyfta. En är AI:s komplexitet, med invecklade begrepp som neurala nätverk och djupinlärning, som kräver betydande tid och ansträngning för att bemästra.

Dessutom överdriver missvisande skildringar i filmer, tv-program och nyheter ofta AI:s kapacitet, vilket skapar missuppfattningar. Det finns också en brist på tillgängliga, högkvalitativa utbildningsresurser som kan överbrygga klyftan mellan grundläggande medvetenhet och djup teknisk förståelse.

Nästan alla som har internet kan få tillgång till detta AI-verktyg, men inte alla vet hur man använder det effektivt. Detta innebär ofta att människor inte får ut det mesta av AI-tekniken.

ChatGPT kan inte direkt automatisera dina forsknings- och operativa processer, men det kan förbättra produktiviteten. Du kan använda ChatGPT för att snabbt:

Sammanfatta större ämnen

Skapa briefs för ditt marknadsföringsteam

Redigera, dokumentera eller skriva kod

Generera innehåll

Utveckla affärsstrategier

Översätt text till andra språk

Svara på kundfrågor

Skanna flera webbartiklar för ett konsoliderat resultat

Dessutom kan ChatGPT:s användningsområden vara till hjälp inom medicin, spel, dataanalys, evenemangsplanering, e-handel, personlig ekonomi, manusskrivning, språköversättning, kundsupport och mycket mer.

Vi visar dig 14 användningsfall för ChatGPT, tillsammans med detta AI-verktygs historia och några riktlinjer för hur du använder det. 🤖

Definition och historia av ChatGPT

ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) utvecklades av OpenAI och introducerades första gången 2018. Den ursprungliga modellen använde deep learning (DL) för att förstå och generera text på ett naturligt sätt, precis som människor gör, vilket också kallas natural language processing (NLP).

2019 släpptes GPT-2 med en betydligt större dataset och avancerade träningsmetoder. Som ett resultat började boten generera sammanhängande och kontextuellt relevant text.

År 2020 introducerade OpenAI GPT-3, en ytterligare utvidgning av dess kapacitet för naturlig språkbehandling och informationsgenerering. Men det var med lanseringen av GPT-4 år 2022 som ChatGPT verkligen fångade allmänhetens uppmärksamhet.

Under årens lopp har denna AI-textgenerator utformats för att delta i konversationer baserade på de senaste framstegen.

Som ett resultat liknar botens svar nu mänskliga konversationer och ger praktisk hjälp i olika vardagliga uppgifter. Den kontinuerliga finjusteringen gör att du kan lösa frågor relaterade till flera branscher och i flera innehållsformat.

Oavsett om det gäller att skapa tabeller, skriva forskningsrapporter, utarbeta juridiska sammanfattningar, skapa nyhetsbrev, utveckla planeringsdokument eller bedriva forskning, har ChatGPT vunnit stor popularitet bland yrkesverksamma inom olika områden.

Läs också: Sammanställda statistik om ChatGPT

Hur ChatGPT fungerar

Här är några insikter om hur ChatGPT använder promptar för att generera dynamisk text.

Användning av stora språkmodeller (LLM)

AI-verktyget tränas på en enorm mängd data från internet. Genom att lära sig de statistiska relationerna mellan ord i miljontals meningar kan modellen generera fraser och stycken baserat på din textsträng, även känd som en prompt.

Dess funktionalitet, särskilt minnes- och databehandlingsförmåga, liknar den hos en mänsklig hjärna.

Generativ artificiell intelligens

ChatGPT är ett utmärkt exempel på generativ artificiell intelligens. Verktyget bearbetar din inmatade text och genererar nytt innehåll baserat på mönster och information som lärts in under träningen.

När ChatGPT får en uppmaning eller fråga, använder den sina träningsdata för att svara kreativt, på ett mänskligt sätt och i den kommunikationsstil som efterfrågas.

Adaptivt lärande

ChatGPT utmärker sig för sin interaktiva inlärningsförmåga jämfört med andra AI-modeller.

Varje interaktion med dig gör det möjligt för boten att förfina sin förståelse av din fråga och förbättra sitt resultat. Denna adaptiva inlärningsmetod hjälper AI-modellen att bättre tillgodose dina behov över tid.

Läs mer: Hur man använder ChatGPT för forskning

14 användningsfall för ChatGPT inom sju funktioner

Du kan använda ChatGPT för allt från matematik, kodning, redigering, generering av kampanjidéer, skapande av rapporter och mycket mer.

Här är 15 användningsfall för ChatGPT för olika funktioner på arbetsplatsen:

ChatGPT inom personaladministration (HR)

Användningsfall 1: Introduktion av nya medarbetare

Att integrera ChatGPT i onboardingprocessen för anställda förändrar hur du introducerar nyanställda till företagskulturen och processerna. Du kan automatisera leveransen av anpassade onboardingmaterial, såsom rollspecifika utbildningsmoduler.

Dess förmåga att skapa administrativa dokument med fullständig anpassning på några sekunder kan minska dina HR-kostnader.

Denna personaliseringsnivå förbättrar onboarding-upplevelsen och låter ditt HR-team fokusera på mer värdefulla interaktioner som löneförhandlingar och befordringar.

🤖 Uppgift: ”Skapa en omfattande introduktionsguide för nyanställda på mitt mjukvaruföretag. Inkludera viktiga policyer och presentationer av teamen. Håll en professionell ton.”

Resultat:

Användningsfall 2: Vägledning för konfliktlösning

ChatGPT kan hjälpa dig att hantera konflikter på arbetsplatsen genom att tillhandahålla riktlinjer och kommunikationsetikett baserade på bästa praxis.

Den kan föreslå medlingsmetoder och erbjuda skräddarsydda råd om hur man hanterar känsliga situationer. Försök att kombinera dessa uppmaningar med gratis HR-mallar för att förse ditt HR-team med automatiseringsverktyg.

🤖 Uppgift: ”Skapa en steg-för-steg-guide för att medla i en konflikt mellan två teammedlemmar om projektansvar.”

Resultat:

ClickUps ChatGPT-prompter för HR-mall är utformade för att hjälpa dig att skapa innehåll relaterat till personalfrågor.

ClickUps ChatGPT-prompter för HR- team innehåller över 140 förslag på prompter som ökar din effektivitet och förbättrar strategierna för medarbetarengagemang.

Du kan automatisera dokumentationsprocessen för nyanställda, degraderade och befordrade medarbetare. Genom att använda dessa uppmaningar kan du garantera att dina medarbetare får det stöd de behöver under hela sin tid hos dig.

ChatGPT inom marknadsföring

Användningsfall 3: Innehållsskapande

ChatGPT:s enorma träningsdata gör att du kan använda verktyget som medskapare. Du kan generera högkvalitativt utkastinnehåll som uppfyller de riktlinjer du anger.

Från att skriva engagerande blogginlägg med hookar till att skapa inlägg på sociala medier, kalendrar och strategier kan du producera olika kreativa innehållsstilar för din målgrupp.

Boten analyserar också befintligt innehåll för att rekommendera relevanta nyckelord och metabeskrivningar för SEO och optimering av publikengagemang. Detta gäller nyhetsbrev, broschyrer, essäer, e-postmeddelanden och marknadsföringsmaterial. Ännu bättre är att du kan be boten att optimera ditt innehåll för maximal digital räckvidd.

🤖 Uppgift: ”Skapa en innehållskalender med blogginlägg om hållbart liv för personer över 40 år. Optimera rubrikerna och ge mig innehållsbeskrivningar för varje ämne.”

Resultat:

Användningsfall 4: Utveckling av varumärkesstrategi

Detta AI-verktyg kan hjälpa till att skapa varumärkesstrategier genom att brainstorma idéer för varumärkesbudskap, tonfall och visuella signaler.

Du kan skapa sammanhängande varumärkesidentiteter på alla digitala plattformar genom att dela referenser och söka hjälp.

ChatGPT kan också hjälpa dig att skapa en omfattande stilguide för varumärket som återspeglar ditt varumärkes värderingar och tilltalar din målgrupp, vilket främjar varumärkesigenkänningen.

🤖 Uppgift: ”Utveckla en guide för varumärkesstrategi för en ny miljövänlig klädkollektion riktad till åldersgruppen 17–28 år. Fokusera på viktiga budskap och tekniker för att engagera målgruppen.”

Resultat:

Använd dessa över 600 tips för att segmentera din målgrupp, behålla kunder och olika copywriting-uppgifter.

ClickUps ChatGPT-prompter för marknadsföring kan hjälpa dig med ramverk för kallmail, annonstexter för sociala medier och små och stora innehållsmarknadsföringsuppgifter. Du kan också utföra sökordsundersökningar och skapa affiliate-marknadsföringsplaner på några minuter.

ChatGPT inom teknik

Användningsfall 5: Hjälp med felsökning av kod

Du kan effektivisera felsökningsprocessen för mjukvaruprojekt genom att identifiera problematiska kodmönster och begära potentiella korrigeringar.

Genom att tolka dina felloggar i realtid hjälper ChatGPT dig att spara tid under felsökningen.

Boten är också tränad att skapa koddokumentation baserat på erkända korrigeringar och möjliga användningsfall. Det som annars skulle ta veckor att slutföra kan nu skapas på några minuter.

🤖 Prompt: ”Klistra in koden här – Kan du utvärdera denna kodblock och förklara varför jag får felmeddelanden? Skapa också en koddokumentationsrapport för denna fråga. ”

Resultat:

Användningsfall 6: Generera teknisk dokumentation

Du kan använda ChatGPT för att automatisera skapandet av teknisk dokumentation för dina mjukvaruprojekt, vilket påverkar delar av din tekniska effektivitet.

AI-verktyget kan skapa tydliga, koncisa och korrekta manualer, installationsguider och produktspecifikationer. Detta kan spara tid och säkerställa konsistens mellan dokument. Det kan också återanvändas som hjälpdokumentation för kundsupportteam.

🤖 Uppgift: ”Skapa en omfattande användarhandbok för vårt nya programverktyg, inklusive installation, funktioner, felsökningssteg och andra relevanta avsnitt.”

Resultat:

ClickUps ChatGPT-prompter för teknikmallar är utformade för att hjälpa dig att skapa innehåll för dina teknikprojekt.

ClickUps ChatGPT-prompter för teknik inkluderar användarguider för att mata in önskat resultat, data, processer och mer. Dessa prompter hjälper dig att optimera processer och upptäcka fel på några sekunder, så att ditt teknikteam kan lösa komplexa matematiska utmaningar på kort tid.

ChatGPT inom finans

Användningsfall 7: Investeringsanalys

ChatGPT hjälper finansanalytiker som du genom att erbjuda insikter om investeringsstudier och marknadsundersökningar.

Verktygets förmåga att bearbeta stora datamängder och belysa trender i vinster och förluster över olika tidsperioder är mycket uppskattad inom finansvärlden.

Använd ChatGPT för att förutsäga marknadsrörelser och förstå tidigare och befintliga investeringsmöjligheter.

🤖 Uppgift: ”Analysera aktuella trender på marknaden för förnybar energi och identifiera de bästa investeringsmöjligheterna för nästa kvartal.”

Resultat:

Användningsfall 8: Riskhantering

Genom att använda ChatGPT för att identifiera finansiella risker och föreslå strategier för att minska dem sparar du tid på dina riskhanteringsstudier.

Den kan analysera finansiella rapporter, marknadsförhållanden och förändringar i regelverket för att tillhandahålla heltäckande riskbedömningar. Du kan också be ChatGPT om riskbedömningar av fonder, obligationer, enskilda aktier och olika instrumentverktyg.

🤖 Uppgift: ”Utvärdera de finansiella riskerna med att gå in på den asiatiska marknaden i det nuvarande ekonomiska klimatet och föreslå strategier för att minska riskerna.”

Resultat:

ClickUps ChatGPT-prompter för finansmall är utformade för att hjälpa dig att skapa innehåll och förbättra din förståelse för finans.

ClickUps ChatGPT-prompter för finansprojekt är lämpliga för att erbjuda finansiell kunskap på begäran för att lösa dina monetära frågor inom några sekunder.

Oavsett om det gäller ekonomisk förvaltning, finansiella verktyg eller budgetering och investeringstekniker, använder våra promptar detta AI-verktyg för att skräddarsy information inom några minuter.

ChatGPT i skrivande

Användningsfall 9: Forskningsassistans

Författare kan använda ChatGPT som forskningsassistent. Istället för att bläddra igenom flera webbsidor för att hitta relevant information kan du få ett samlat svar från ChatGPT. Detta svar kommer från en genomgång av flera källor som vetenskapliga artiklar, bloggar, rapporter etc.

Dessutom kan du begära sammanfattningar, innehållsskelett, bevis som stöder ditt innehåll och mycket mer.

🤖 Uppgift: ”Ge en sammanfattning av de senaste studierna om distansarbetets inverkan på anställdas produktivitet.”

Resultat:

Användningsfall 10: Kreativ berättelseutveckling

ChatGPT är ett värdefullt verktyg för att brainstorma kreativa berättelseidéer och utveckla handlingslinjer. Prova att be verktyget om berättande element och kreativa riktlinjer som annars skulle ta flera dagar att komma på och dokumentera.

Experimentera med ChatGPT genom att be det att utveckla karaktärernas bakgrunder, med inspiration från dina favorit-tv-serier och filmmanus.

🤖 Uppgift: ”Skapa en plot för en mystisk science fiction-roman som utspelar sig på Mallorca på 1950-talet.”

Resultat:

ClickUps ChatGPT-prompter för skrivmallar är utformade för att hjälpa dig att enkelt skapa originellt innehåll.

ClickUps ChatGPT-prompter för skrivande förenklar skapandet av innehållsbeskrivningar och innehåll. Du får tillgång till kreativa vinklar på ditt ämne, oavsett om innehållsformatet är ett manus, nyhetsbrev, blogg, broschyr eller e-post.

ChatGPT i projektledning

Användningsfall 11: Optimering av resursallokering

ChatGPT är ett pålitligt verktyg för att reglera och justera projektets resursfördelning. Ange helt enkelt dina projektkrav, tidsplaner, teammedlemmarnas kapacitet och andra resursrelaterade mått.

Resultatet kommer att föreslå steg och tekniker för att effektivt använda resurser för att slutföra projektet i tid och inom budget.

🤖 Uppgift: ”Föreslå en optimal resursfördelningsplan för ett tre månader långt mjukvaruutvecklingsprojekt med ett team på fem personer och en budget på 40 000 dollar.”

Resultat:

Användningsfall 12: Planering av riskminimering

Tidig identifiering och analys av potentiella projektrisker kan avsevärt förbättra noggrannheten och effektiviteten i projektledningen under hela projektets livscykel.

ChatGPT kan få tillgång till historiska data och projektrapporter för att förutse risken för budgetöverskridanden, förseningar och resursbrist.

🤖 Uppgift: ”Analysera riskfaktorerna för min kommande internationella produktlansering och föreslå praktiska strategier för att minska riskerna baserat på liknande tidigare projekt. ”

Resultat:

ClickUps ChatGPT-prompter för projektledning är utformade för att hjälpa dig att hantera dina projekt mer effektivt.

ClickUps projektledningsprompter kan minska den tid du lägger på att skapa tidsplaner och fördela hanterbara arbetsbelastningar. Dessa prompter avslöjar skräddarsydda tips för att hålla projektets deadlines och smidigt införliva kundrecensioner utan att förvirra flera team.

ChatGPT i produktledning

Användningsfall 13: Sammanställning av feedback om funktioner

ChatGPT kan utföra storskaliga utvärderingar av feedback och sammanställa kundfeedback om flera produktfunktioner. Därefter kan det kategorisera denna feedback efter tema och presentera innovativa förbättringsförslag.

Från att kvantifiera kundnöjdhetsnivåer till att upptäcka utrymme för innovation och bättre användbarhet kan du prioritera funktionsuppdateringar och nya utvecklingar.

🤖 Uppgift: ”Sammanställ och analysera kundernas feedback om användargränssnittet i vår mobilapp för att identifiera förbättringsområden.”

Resultat:

Användningsfall 14: Konkurrentanalys

Utför konkurrentanalys genom att be ChatGPT att samla in och sammanställa information om konkurrenters produkter och marknadsstrategier.

Denna analys hjälper dig att förstå din produkts marknadspositionering och förutse eventuella bakslag. Den gör det möjligt för dig att i förväg förbereda dig för lägre försäljning eller uppgraderingar av konkurrenters produkter.

🤖 Uppgift: ”Gör en konkurrentanalys av mellanklass-smartphones som släppts under det senaste året, med särskilt fokus på deras funktioner och prisstrategier.”

Resultat:

ClickUps ChatGPT-prompter för produktledning är utformade för att hjälpa dig att skapa innehåll och förbättra dina produktledningsfärdigheter.

ClickUps produktledningsprompter gör det enklare att komma på idéer till funktionsuppgraderingar, skapa nya värdeerbjudanden för bättre produktpositionering och studera dina idealkunders smärtpunkter.

Att samla in kunddata och åsikter och analysera dem för att fastställa möjliga förändringar av din produkt kan spara veckor av forskningstid.

Försiktig användning och riktlinjer för ChatGPT

Låt oss titta på några överväganden och riktlinjer för personer som använder ChatGPT:

Etiska överväganden vid användning av ChatGPT

Här är några etiska överväganden att tänka på när du använder ChatGPT:

Transparens: Var transparent gentemot kunder och intressenter om användningen av AI i dina processer, särskilt i kundinteraktioner där ChatGPT kan generera dina svar.

Ansvarsskyldighet: Fastställ tydliga ansvarsområden för beslut som fattas med hjälp av AI. Du måste se till att det finns mekanismer för mänsklig övervakning och ingripande när det behövs.

Minskning av partiskhet: Arbeta aktivt för att identifiera och minska partiskhet i AI-svar. Du bör regelbundet granska och uppdatera dina träningsdata för att minska partiskheten.

Noggrannhet: Övervaka och validera noggrannheten i den information som ChatGPT tillhandahåller, särskilt inom områden med hög risk såsom hälso- och sjukvård eller finansiell rådgivning.

Riktlinjer för företag som använder ChatGPT

Här är några riktlinjer om du är företagare och använder ChatGPT:

Användarutbildning: Utbilda ditt team grundligt i hur man interagerar med och hanterar AI-boten. Kom ihåg att utbilda dem i att förstå dess begränsningar och nyanserna i tolkningen av dess resultat.

Feedbackmekanism: Implementera ett robust feedbacksystem där ditt team kan rapportera felaktigheter, problem eller etiska frågor med ChatGPT:s svar.

Kontinuerlig övervakning: Granska och utvärdera regelbundet ChatGPT:s prestanda, inklusive relevansen av svarskvaliteten.

Syftesdefinition: Rensa bort alla tvivel om rollerna och målen för ChatGPT:s användning i ditt företag.

ChatGPT-alternativ inom AI-området

Medan IBM Watson Assistant har flerspråkiga funktioner och ett företagsfokus, erbjuder Microsoft Azure’s Bot Service multikanalsdistribution och integration med Azure-tjänster.

På samma sätt är Rasas open source-ramverk och Google Dialogflows betoning på NLP utmärkta verktyg som alternativ till ChatGPT.

Vi jämförde också ChatGPT och Google Gemini och fann unika styrkor hos båda.

ClickUp Brain är ett annat utmärkt alternativ. Det erbjuder samma funktioner som ChatGPT och är också ett utmärkt tillskott till ClickUp, ett heltäckande projektledningsverktyg med omfattande automatiseringsfunktioner.

Denna AI-assistent integreras direkt i ClickUps projektledningsplattform och hjälper till att generera innehåll, analysera data och hantera uppgifter, arbetsflöden och kommunikation inom ett enhetligt ekosystem.

ClickUp Brain kan också automatisera rutinmässiga projektledningsuppgifter, såsom att uppdatera uppgiftsstatus och meddela teammedlemmar om ändrade deadlines och nya kundkommentarer.

Ta hand om alla repetitiva uppgifter medan du fokuserar på det viktiga med ClickUp Brain

Här är några ytterligare funktioner i ClickUp Brain som förenklar din affärsverksamhet:

Skapa rollspecifikt innehåll

Skriv och redigera med ClickUp AI

Ställ projektrelaterade frågor

Skapa personliga teamuppdateringar

Skapa och tilldela uppgifter

Svara på uppgiftskommentarer

Transkribera röstklipp

Översätt och lokalisera

Läs mer: Jämförelse mellan ChatGPT och ClickUp

Använd AI som din produktivitetsassistent

Att integrera ett AI-verktyg som ChatGPT i ditt företags dagliga verksamhet och arbetsuppgifter sparar tid och resurser. De tips vi har gett kommer att förbättra din produktivitet och hjälpa dig att snabbt uppnå bättre resultat.

Även om ChatGPT-hack kan förbättra dina resultat, föreslår vi att du experimenterar med din prompting-metod. Tveka inte att ställa följdfrågor till AI-verktyget för att utöka dess kunskap relaterad till din primära prompt.

För att få en variation av resultat, interagera med AI-verktyget och förse det med relevant information. Att träna ChatGPT är liknande att träna en mänsklig hjärna, men med en felfri minnesförmåga.

För att få en variation av resultat, interagera med AI-verktyget och förse det med relevant information. Att träna ChatGPT är liknande att träna en mänsklig hjärna, men med en felfri minnesförmåga.