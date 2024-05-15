ChatGPT-statistik som avkodar den tekniska marvelens utveckling

ChatGPT är ett namn som har tagit den digitala världen med storm.

Från teknikentusiaster till vanliga internetanvändare – alla är förtjusta i denna lättillgängliga och fascinerande teknik som efterliknar mänskliga reaktioner. Men mänskliga interaktioner är bara en av många prestationer du kan uppnå med ChatGPT.

Med tiden började flera ChatGPT-hack dyka upp, vilket gav en inblick i vad ChatGPT kan göra. Dessa perspektiv väckte ytterligare allas intresse när ChatGPT fortsatte att revolutionera olika branscher.

Denna artikel tittar på anmärkningsvärda ChatGPT-statistik för att visa hur det har förvandlats från en ren artificiell intelligensalgoritm till en transformativ kraft.

Vad är ChatGPT?

ChatGPT-startskärm

ChatGPT är en avancerad modell för artificiell intelligens (AI) som genererar text genom att utnyttja tekniker som naturlig språkbehandling (NLP), djupinlärning (DL) och maskininlärning (ML).

Denna generativa AI-teknik använder omfattande träningsdatauppsättningar om olika ämnen för att erbjuda kontextuella, relevanta och människoliknande svar på frågor.

Som sådan kan den utföra olika funktioner – svara på frågor, skriva kreativt, föra konversationer, utföra beräkningar eller andra språkrelaterade uppgifter.

Vem äger ChatGPT?

OpenAI-logotyp via Open AI

ChatGPT utvecklades av de briljanta hjärnorna på OpenAI. Open AI är ett forskningslaboratorium som ägnar sig åt att utveckla artificiell intelligens till förmån för mänskligheten. Det startades som en ideell organisation 2015 av Sam Altman, Elon Musk, Ilya Sutskever, Greg Brockman och andra teknokrater. Men 2019 omstrukturerades organisationen till ett aktiebolag (LP) med begränsad vinst.

Hur fungerar ChatGPT?

ChatGPT utnyttjar stora språkmodeller för att förstå och generera människoliknande text. Den får denna förmåga från stora mängder träningsdata som innehåller olika textkällor, som den använder för att lära sig sammanhang, mönster och språkliga nyanser.

Med denna kunskap accepterar ChatGPT en prompt eller inmatning för att generera sammanhängande och kontextuellt relevant text. Hela processen innefattar att analysera inmatningen, förutsäga avsikten eller ordföljden och generera ett lämpligt svar.

Det är inte allt; ChatGPT använder iterativ inlärning för att förbättra svarskvaliteten i olika scenarier.

Det är förstås bara toppen av isberget.

Vår detaljerade bloggpost förklarar hur ChatGPT fungerar.

ChatGPT:s utveckling över generationerna

ChatGPT lanserades i november 2020.

Den underliggande modellen – Generative Pre-trained Transformer (GPT) – har dock genomgått flera modifieringar före och efter 2020. För att förstå detta, här är en titt på hur GPT-modellerna har utvecklats över generationerna:

Generation ChatGPT-modellen Parametrar för träningsdata Beskrivning 1:a GPT 1 117 miljoner Den första generationen av GPT lanserades 2018 och visade hur effektiva stora språkmodeller är när det gäller att generera människoliknande text. 2:a GPT 2 1. 5 miljarder Den andra generationen, som lanserades 2019, visade på anmärkningsvärda framsteg inom generativ AI. Med högre parametrar och sofistikerade algoritmer levererade den övertygande AI-genererad text som var jämförbar med mänskliga författare. 3:e GPT 3 175 miljarder GPT 3 markerade ett monumentalt språng i skala och prestanda för generativ AI. Med 175 miljarder parametrar var det den största språkmodellen som någonsin skapats. GPT 3 kunde förstå sammanhang, generera sammanhängande svar och utföra språkrelaterade funktioner som sammanfattning, översättning och besvarande av frågor. 4:e GPT 4 1 biljon GPT 4 är den senaste versionen, som släpptes i mars 2023. Det är också den största och mest funktionsrika GPT-modellen, med ett pris på 20 dollar per användare och månad. GPT 4 är mer kreativ och pålitlig och kan hantera nyanserade användarinstruktioner. Den levereras också med Vision, som gör det möjligt för GPT 4 att bearbeta visuella indata.

Vanliga ChatGPT-användare kanske har märkt att vi har hoppat över GPT 3. 5 i vår lista. Det beror på att GPT 3. 5 är en något mer förfinad underklass av GPT 3. Med det sagt skiljer sig GPT 3. 5 från GPT 3 och är mer avancerad än sin tidigare version. Den kommer med imponerande uppdateringar och förbättringar när det gäller prestanda, etiska överväganden och förstärkt inlärning från mänskliga preferenser (RLHF).

ChatGPT-statistik ger en inblick i dess fantastiska uppgång

Enligt en uppdatering från Sam Altman fick ChatGPT en miljon användare på bara fem dagar. Som referens tog det Instagram 2,5 månader att nå en miljon användare, medan Spotify uppnådde denna bedrift på fem månader. Det lyckades till och med nå 100 miljoner användare snabbare än TikTok – och vi vet alla om TikToks snabba tillväxt!

ChatGPT:s uppgång har varit blixtsnabb.

För att illustrera detta kartlägger vi denna resa med fakta och siffror från olika parametrar.

De viktigaste statistiska uppgifterna om ChatGPT

Låt oss börja med några viktiga ChatGPT-statistik för att friska upp grunderna i ChatGPT.

ChatGPT-användare och användning

Låt oss analysera ChatGPT med hjälp av parametrar som antalet användare som använder plattformen, användarnas demografi och andra detaljer.

ChatGPT är tillgängligt i 188 länder

Den högsta andelen ChatGPT-användare finns i USA (16,49 %), Indien (7,42 %), Filippinerna (3,6 %), Colombia (3,47 %) och Kanada (3,11 %).

ChatGPT:s webbtrafik per land via SimilarWeb

ChatGPT:s målgruppsdemografi via SimilarWeb

ChatGPT-trafik

Även om trafiken på ChatGPT har varierat finns det en kumulativ uppåtgående trend. Här är en titt på ChatGPT-statistiken kring trafiken:

ChatGPT:s webbplats hade 1,6 miljarder besök på datorer och mobiler i februari 2024, en ökning med 1,05 % jämfört med januari 2024.

Populära sökord inkluderar ChatGPT ( 50 miljoner ), ChatGPT (34,3 miljoner) och ChatGPT-inloggning (1 miljon), vilket indikerar varumärkets närvaro.

Sökord för ChatGPT via SimilarWeb

ChatGPT-trafik och engagemang via SimilarWeb

Förutom direkt trafik är de största bidragsgivarna till ChatGPT:s trafik organisk trafik (13,21 %) från sökmotorer, sociala medier (0,52 %) och hänvisningar (0,35 %).

YouTube (65,3 %) , Facebook (7,84 %) och WhatsApp (6,25 %) är de tre största källorna till ChatGPT:s trafik på sociala medier.

ChatGPT-appen

Även om lanseringen av ChatGPT-appen var oväntad, var det ännu en virvelvind som upphetsade ChatGPT-användarna. Här är några ChatGPT-statistik om appen:

ChatGPT-appen är tillgänglig gratis på Android- och iOS-enheter.

Appen accepterar inmatningar via text, bild och röst.

ChatGPT-appen för Android via Google Play

ChatGPT-intäkter

ChatGPT åtnjuter utan tvekan enorm popularitet. Men innebär detta intresse också intäkter för OpenAI? Är OpenAI lönsamt? Här är några ChatGPT-statistikuppgifter som svarar på dina frågor:

ChatGPT 4-statistik

Eftersom ChatGPT 4 är en premiumversion av AI-verktyget, marknadsförs det som 10 gånger bättre när det gäller kreativitet, logik, tillförlitlighet och noggrannhet. Det körs också på den senaste GPT-modellen, GPT 4. Här är en översikt över ChatGPT 4:

Medan gratisversionen körs på GPT 3. 5, kommer ChatGPT Plus med GPT 4, DALL-E, webbläsning och mer. Det kostar 20 dollar per användare och månad.

GPT 4 kan bearbeta upp till 25 000 ord , vilket är åtta gånger mer än den ursprungliga ChatGPT-modellen.

GPT 4 finns i tre varianter – 8K-version, 32K-version och 128K-version (Turbo), vilket anger kontextlängden i tokens.

Som en multimodal modell accepterar den text- och bildinmatningar och genererar textutmatningar på så många som 26 språk

Det visar en 82 % lägre och 29 % högre tendens att svara på otillåtet innehåll respektive känsligt innehåll.

Bildtext: Utvecklingen av GPT 4-svar via Open AI

Det ökade prestandan för GPT 3. 5 från 90:e percentilen till 10:e percentilen i några av de tuffaste proven som Bar, LSAT, SAT, GRE och fler.

GPT 4 Turbo är tränat med datamängder från så sent som april 2023 och kan generera detaljerade svar på upp till 300 sidor text som svar på en enda prompt. För närvarande är det dock endast tillgängligt för utvecklare.

ChatGPT:s värdeerbjudande för privat och professionellt bruk

Den accelererade användartillväxten för ChatGPT indikerar att AI-verktyget har ett betydande värde. Vi har sett hur ChatGPT-användare främst använder det för lärande, arbete och underhållning. För att utvidga denna punkt sammanfattar vi några vanliga användningsfall för ChatGPT i personliga och professionella sammanhang:

Digital assistans : Virtuella AI-assistenter hjälper till med uppgifter som att ställa in påminnelser, boka möten, hantera att göra-listor, svara på frågor och göra reservationer.

Innehållsskapande : Som ett generativt AI-verktyg är innehållsskapande ett av ChatGPT:s mest kända användningsområden. Marknadsförare kan använda ChatGPT för att skapa marknadsföringsmaterial som bloggar, artiklar, inlägg på sociala medier, nyhetsbrev, manus etc.

Skrivhjälp : Är du orolig för att skriva ett mejl eller vill du ha ett par friska ögon som granskar något du har skrivit? ChatGPT kommer till undsättning. Förutom att generera text hjälper ChatGPT också till att förbättra ditt skrivande, ger feedback och idéer.

Kreativt skrivande: Om du har fastnat i ett rutmönster kan du be ChatGPT att dela med sig av kreativa idéer för berättelser, dikter och manus. Be ChatGPT att köra scenarier för att ta reda på vilket som passar din berättelse bäst.

Använd ChatGPT för dina kreativa skrivprojekt

Kodning och felsökning : ChatGPT förstår flera programmeringsspråk som Python, JavaScript, SQL, C++, C# och mer. Med denna bakgrund kan ChatGPT-användare använda det för att generera kodsnuttar, komplettera koder, lösa problem, minimera kodblåsor och felsöka kodsegment för förbättrad prestanda.

Språkinlärning : Vill du lära dig ett nytt språk och öva? Vill du lokalisera en marknadsföringskampanj? ChatGPT kan översätta språk, delta i konversationer, förstärka inlärningen och förklara eller korrigera grammatik och ordförråd.

Kunskapshantering : Från : Från AI-driven anteckning till textsammanfattning, lagring och hämtning av dokument till svar på vanliga frågor, ChatGPT utför en mängd olika funktioner för att organisera kunskap och göra den tillgänglig.

Underhållning: ChatGPT kan föra människoliknande konversationer för att hålla dig engagerad. Från vardagliga konversationer till att berätta skämt, berätta historier och spela textbaserade spel – ChatGPT är din kompanjon för underhållning.

Från skämt till spel, ChatGPT levererar

Terapeutiskt stöd : ChatGPT är inte en ersättning för professionell vård, men fungerar som en pålitlig förtrogen och lyssnar uppmärksamt på dina känslor. Det bekräftar dina känslor, visar empati och erbjuder olika perspektiv till dem som söker vägledning.

Hälsa och patientvård : Du kan använda ChatGPT för att få ytterligare information om medicinska tillstånd, hitta användbara resurser, optimera patientvården och förstå diagnoser.

Ämnesforskning : Använd ChatGPT som din virtuella forskningsassistent för att upptäcka ämnen som väcker ditt intresse, lära dig om olika ämnen, samla information, hitta svar på dina frågor osv.

Affärsinformation : ChatGPT kan analysera textdata, extrahera insikter och generera rapporter för att dela datadriven affärsinformation. Genom att förstå marknadstrender, kundfeedback och andra variabler möjliggör ChatGPT : ChatGPT kan analysera textdata, extrahera insikter och generera rapporter för att dela datadriven affärsinformation. Genom att förstå marknadstrender, kundfeedback och andra variabler möjliggör ChatGPT AI-driven beslutsfattande för ökad effektivitet, produktivitet och noggrannhet.

Kundorienterade processer: AI-chattbottar och konversationsagenter som drivs av ChatGPT hjälper till med kundservice, försäljning och supportfunktioner. De dekrypterar kundförfrågningar, ger relevanta svar, mäter kundernas känslor och deltar i naturliga konversationer för att förbättra den övergripande kundupplevelsen.

ChatGPT, en revolutionerande utveckling eller en hype: En omfattande utvärdering

ChatGPT-användare svär vid AI-verktyget, och de senaste statistiken stöder denna uppfattning. Men hur presterar ChatGPT när det gäller prestanda?

Här är en detaljerad beskrivning.

Mångsidighet

ChatGPT har 100 miljoner aktiva användare. Vi har också sett den rika mångfalden i användarbasen, som sträcker sig från utvecklare till tonåringar. Det stora antalet användare som vänder sig till ChatGPT för sina olika behov är ett bevis på dess mångsidighet.

ChatGPT kan generera text för olika ändamål, från kreativa skrivprojekt till datastödda rapporter. Dess avancerade dataanalysfunktioner, förmåga att översätta eller sammanfatta text, delta i naturliga språkkommunikationer, fungera som din virtuella assistent, erbjuda underhållning etc. gör det till en mycket flexibel lösning. Denna anpassningsförmåga gör det mycket mångsidigt för personligt och professionellt bruk, vilket gör listan över tillämpningar praktiskt taget oändlig!

Noggrannhet och tillförlitlighet

Noggrannhet och tillförlitlighet är en stridsfråga för ChatGPT-användare. Å ena sidan uppvisar ChatGPT-svaren en hög grad av noggrannhet och tillförlitlighet när de genererar text. Å andra sidan kan resultaten vara osäkra.

Ett typiskt exempel:

ChatGPT:s svar på att namnge länder som börjar på V

ChatGPT har missat välkända namn som Venezuela och Vietnam!

Vissa studier upptäckte till och med variationer i trenderna kring de olika GPT-modellernas kapacitet. Till exempel sjönk prestandan för GPT 4 från en noggrannhet på 97,6 % i mars till 2,4 % i juni för vissa frågor, medan samma prestanda förbättrades för GPT 3,5 från 7,4 % till 86,8 %.

Man måste ta hänsyn till att kvaliteten på svaret beror på kvaliteten på indata, komplexiteten i frågan, specifikationen av domänen och träningsdata. Dessutom är ChatGPT en språkmodell och inte en kunskapsmodell som är faktamässigt korrekt. Variationerna är dock mindre än betryggande.

Användarupplevelse

Användarupplevelsen av ChatGPT är generellt sett positiv. Det kräver trots allt minimal kognitiv belastning och är relativt enkelt att använda – du skriver in din fråga och ChatGPT svarar. Dess responsivitet och konversationsstil förbättrar användarupplevelsen.

Vi använde AI-promptmallar för att testa ChatGPT:s prestanda själva. Vi tog en marknadsföringsprompt för en kall DM, och här är vad ChatGPT levererade:

ChatGPT:s kalla DM för en solkräm

Därefter använde vi uppmaningar från projektledningsmallar för en projektstadga. Här är en titt på interaktionen:

ChatGPT:s lista över begränsningar i ett projektcharter

Användarupplevelsen var fantastisk tills problemen började dyka upp även för de enklaste frågorna. Här är var allt började gå utför:

ChatGPT:s oförmåga att utföra önskad åtgärd

Detta utvecklades till en oändlig loop, och AI-chatboten insåg aldrig problemet!

Kostnads-nyttoanalys

I februari 2023 lanserade OpenAI ChatGPT Plus – ett betalt abonnemang för GPT 4 som kostar 20 dollar per användare och månad. Det var en betydande uppgradering från gratisversionen, med snabbare svarstider, prioriterad åtkomst, internetåtkomst och plugin-stöd. Å andra sidan följer ChatGPT API en pay-per-use-modell med flera konfigurationer.

GPT 3. 5 är dock fortfarande gratis, och du kan fortfarande få mycket gjort med gratisversionen.

Kostnaden för att använda ChatGPT beror på din användningsskala, specifika användningsfall och tillgängliga resurser. Den beror också på hur ChatGPT integreras i dina arbetsflöden för att driva automatisering, effektivitet och produktivitet. Ta hänsyn till eventuella tillhörande kostnader, infrastrukturkrav och underhållskostnader.

Använd en mall för kostnads-nyttoanalys för att göra en sådan omfattande utvärdering.

Användning och integration

ChatGPT fick 1 miljon användare på bara fem dagar, vilket visar hur lätt det är att ta till sig. Utan tvekan är kännedomen om språkmodellen ganska utbredd bland den yngre delen av befolkningen. Men 9 % av 45- till 64-åringarna och 5 % av 65-åringarna använde ChatGPT i januari 2023, vilket visar på dess imponerande användningsgrad.

På det professionella planet har 80 % av Fortune 500-företagen valt ChatGPT Enterprise för olika tillämpningar. På samma sätt uppgav 8,2 % av de anställda i globala företag att de hade använt ChatGPT på arbetsplatsen för att utföra en uppgift.

Lanseringen av ChatGPT API har gjort det enkelt att integrera, vilket passar bra med dess mångsidighet och anpassningsförmåga. Observera dock att en framgångsrik integration och implementering beror på intressenternas medvetenhet och tekniska kunskaper, anpassning av lösningar och optimering för att uppfylla specifika affärskrav.

Säkerhet och integritet

Säkerhet och integritet har varit en nagel i ögat för ChatGPT.

Mer än hälften av sydostasiaterna angav dataintegritet och säkerhet som ett problem, vilket avskräcker dem från att använda tjänsten.

ChatGPT förbjöds tillfälligt i Italien för att ha skrapat data från böcker, webben, Reddit-inlägg etc. för träning. Sådana datakällor måste ha innehållit personlig information som inte uttryckligen delats med OpenAI, vilket strider mot GDPR.

Ars Technica rapporterade också om hur en ChatGPT-användare hävdade att hans konversationer hade läckt ut. Även om OpenAI hävdar att kontot kan ha komprometterats, belyser det ändå den mörka sidan av hur lite vi vet om ChatGPT:s dataskydd och säkerhetsrutiner.

OpenAI:s integritetspolicy är ganska standardmässig och anger att de samlar in kontoinformation, inmatad information och andra identifierare som hämtas från enheten eller webbläsaren. Det faktum att de spelar in och lagrar transkriptioner av dina konversationer kan dock vara oroande för vissa.

Etiska överväganden

Etiska frågor kring ChatGPT kretsar kring partiskhet, rättvisa och ansvarsfull användning av AI-verktyget. AI-etiker har uttryckt oro över ChatGPT:s roll i att upprätthålla stereotyper, sprida felaktig information eller generera skadligt innehåll. ChatGPT har varit i nyheterna för att ha hjälpt till att skriva och sprida skadlig kod eller för att ha lurats att dela en steg-för-steg-plan för att förstöra mänskligheten.

Vi har sett att OpenAI erkänner dessa problem och gradvis finjusterar känsligt och otillåtet innehåll på GPT 4. Vår erfarenhet har hittills varit ganska positiv.

ChatGPT visar ökad känslighet när det svarar på frågor

Naturligtvis täcker ovanstående exempel inte hela spektrumet av etiska frågor och löser inte alla problem. Etik inom AI är dock ett långdraget ämne.

Vad företag eller individer kan göra är dock att prioritera etiska överväganden när de använder eller implementerar ChatGPT.

Alternativ och konkurrenter till ChatGPT

Vi har gått igenom alla de senaste statistiska uppgifterna om ChatGPT, som är en publikfavorit. Men det betyder inte att det är den enda aktören på marknaden! Här är vår lista över alternativ till ChatGPT för olika tillämpningar:

1. ClickUp Brain: End-to-end-projektledning

ClickUp Brains blogginlägg om framtiden för projektledning

ClickUp Brain är ett plattformsbaserat AI-verktyg som är tillgängligt i hela ClickUp-ekosystemet. Du kan använda det för att hantera projektrelaterade detaljer (AI Knowledge Manager), generera innehåll (AI Writer for Work) och hantera projekt (AI Project Manager) – allt på en gång. Det stöder teamwork och samarbete för att hjälpa din organisation att uppnå sina mål.

Med ClickUp Brain kan du: Skapa uppgifter och deluppgifter på ett effektivt sätt

Ställ frågor om uppgifter

Sammanfatta dokument, kommentarer, trådar, uppgifter, wikis och mer

Skapa regelbundet användbara StandUps

Dela teamuppdateringar med ett enda klick

Skapa anpassad automatisering med NLP

Importera uppdateringar, framsteg och sammanfattningar av uppgifter i olika vyer

Förbättra skriftligt innehåll

Utveckla eller anpassa mallar

Transkribera röst- och videoklipp

Viktigast av allt är att ClickUp inte använder dina personuppgifter för att träna sina AI-modeller. Du kan alltså dra nytta av alla fördelar med AI utan att behöva oroa dig för dataintegritet och säkerhet. Dessutom är ClickUp Brain mer än en språkmodell – det är ett neuralt nätverk som kopplar samman affärskunskap, uppgifter, dokument etc. för att erbjuda faktamässigt korrekt och tillförlitlig information.

Här är till exempel vad ClickUp Brain svarade när vi frågade om länder som börjar på bokstaven V:

ClickUp Brain presterar bättre än ChatGPT

Det presterade bättre än ChatGPT!

2. Google Gemini: Problemlösning och multimodala funktioner

Gemini, tidigare känt som Googles Bard, är en multimodal AI-modell som kan bearbeta information från text, bilder, videor och kod. Gemini fokuserar på att öka produktiviteten genom robust problemlösning snarare än att begränsa sin roll till en stor språkmodell som ChatGPT.

Gemini överträffar GPT 3.5, och Gemini Ultra överträffar GPT 4 i Massive Multitask Language Understanding (MMLU)-testet.

För att testa detta ställde vi samma fråga om länder som börjar på V, och här är vad Gemini hade att säga:

ChatGPT gav två alternativ, medan Gemini gav sex – ganska bra!

En annan viktig USP för Gemini är dess inbyggda integration med Google Workspace, som hjälper dig att arbeta med Docs, Sheets, Slides osv. På så sätt kan du skriva dokument, bearbeta data, göra presentationer och mycket mer utan att behöva lämna din vanliga miljö.

3. Microsoft Copilot: Interagera med Microsoft-paketet

Vad Gemini är för Google Workspace, är Microsoft Copilot för Microsoft Suite.

Du kan använda Microsoft Copilot med Microsoft 365 för att öka produktiviteten och arbeta i dina vardagliga appar som Word, Excel och Outlook. Det körs på GPT 4-arkitekturen, vilket innebär att du får högre noggrannhet och tillförlitlighet än den kostnadsfria versionen av ChatGPT. Det accepterar också multimodala inmatningar.

Microsoft Copilot har dock en daglig gräns för promptar, som kan minska snabbt! Om du inte är Microsoft 365-användare kan det också vara ganska besvärligt att registrera sig för Microsoft Edge eller Bing när du vill komma åt Microsoft Copilot.

Vi ställde vår klassiska fråga, och Microsoft Copilot klarade sig mycket bättre än ChatGPT:

Det delade också användbara länkar och andra resurser som kan vara till hjälp för forskning.

4. Claude: Naturlig och kreativ innehållsgenerering

via Zapier

Claude är namnet på AI-chatboten och dess underliggande stora språkmodell som utvecklats av Anthropic AI. Den utmärker sig genom att kunna föra naturliga, människoliknande konversationer via text och har en nyanserad förståelse för språk. Förutom att utföra vanliga uppgifter som redigering, sammanfattning, beslutsfattande etc. erbjuder den detaljerad konfiguration av tonen och kreativiteten i det skrivna innehållet.

Claude är nu inne på sin tredje generation, med Anthropic som lanserar Claude 3 Haiku, Claude 3 Sonnet och Claude 3 Opus. Var och en av dessa har förbättrade förmågor att replikera mänsklig förståelse och skrivförmåga. Det mest intressanta är att den stöder en enorm kontextlängd motsvarande 150 000 ord (200 000 token), vilket innebär att du kan arbeta med långa dokument och böcker!

5. GitHub Copilot: Kodskrivning och autofullständning

via GitHub

GitHub Copilot är en AI-chatbot för utvecklare som har utvecklats av GitHub i samarbete med OpenAI. Det är ett verktyg för kodskrivning och kodkomplettering som syftar till att hjälpa utvecklare.

GitHub Copilot får kontext genom kommentarer, kodstruktur, variabelnamn etc. och rekommenderar relevanta kodsnuttar medan du skriver kod! Sådana hjälpsamma förslag gör det lättare för utvecklare att spara tid, skriva effektiv kod och minimera buggar.

Det fungerar på GPT 4-språkmodellen och är tränat att förstå kodstruktur och mönster i olika programmeringsspråk.

6. Semrush ContentShake AI: Optimerad innehållsgenerering

via Semrush

ContentShake AI gör två saker rätt. För det första genererar det innehållsidéer eller kvalitetsutkast blixtsnabbt, och för det andra ser det till att innehållet är optimerat för att rankas på sökmotorer.

Genom att kombinera AI och realtidsinformation om konkurrenter kan marknadsförare skapa en gedigen innehållskalender utan omfattande research.

Från brainstorming till publicering hjälper ContentShake dig att skapa SEO-vänliga artiklar som är skräddarsydda för att attrahera organisk trafik och öka engagemanget.

Även om det erbjuder samarbetsfunktioner och sömlös integration, såsom att skriva eller redigera innehåll i Google Docs och publicera direkt på WordPress, saknar det integration med viktiga skrivverktyg som Grammarly. Den initiala promptens inflexibilitet gör också att ContentShake ibland kan vara svårt att arbeta med.

7. Perplexity: Realtidsbläddring och faktagranskning

via Towards AI

Från forskarna på OpenAI och hjärnorna bakom GPT 3 kommer Perplexity AI.

Perplexity är en AI-driven sök- och svarsmotor som erbjuder tillförlitliga svar på användarnas frågor. Den använder NLP för att förstå frågor, söker på webben eller hämtar information från sin kunskapsbas och levererar ett konversationsliknande svar. Perplexitys svar är korrekta och uttömmande jämfört med sökmotorjättar som Google.

Det kompenserar för bristerna i innehållsgenerering och problemlösningsförmåga genom att genomföra detaljerade och grundliga undersökningar. Det är mycket mer exakt än andra stora språkmodeller, men är inte heller immunt mot tillfälliga hallucinationer.

Kolla in dessa alternativ till Perplexity AI!

Framtiden för ChatGPT

Även om lanseringen av ChatGPT har varit en vattendelare i historien, är det bara början.

Här är vad vi tror att framtiden har i sitt sköte för ChatGPT: OpenAI och Microsoft kan hitta sätt att göra tekniken billigare med hjälp av avancerade chips och datacenter. Det kommer att göra LLM ännu mer hanterbart.

Den iterativa användningen av tekniken kommer att stärka dess prestanda, tillförlitlighet och noggrannhet. De förbättrade funktionerna kommer att uppmuntra ChatGPT-användare att anamma och rekommendera tekniken tills den blir allmänt vedertagen.

Vi kan komma att se ChatGPT sprida sig till specialiserade områden och branscher som hälso- och sjukvård, försäkring, finans etc. för att erbjuda riktade lösningar på branschspecifika utmaningar.

Lanseringen av ChatGPT 5 och, inom kort, ChatGPT 6 kommer att väcka nytt intresse för AI-teknik.

Kort sagt kommer ChatGPT att fortsätta sin uppåtgående utveckling om juridiska, etiska och regulatoriska överväganden förblir gynnsamma för dess marknadsföring.

Slutsats

Det var allt om ChatGPT:s resa genom statistik, siffror och tal.

ChatGPT har utan tvekan revolutionerat allmänhetens uppfattning om AI och gjort den mer tillgänglig för alla med en stabil internetuppkoppling. Det har också hjälpt människor att acceptera att AI inte är till för att stjäla jobb. Om något kommer det att komplettera mänskliga färdigheter och förbättra dem på mer än ett sätt.

ChatGPT har varit en pionjär, men det är inte det enda AI-verktyget som revolutionerar marknaden. Lösningar som ClickUp Brain, Gemini, Perplexity etc. bidrar på sina unika sätt till sina respektive områden.

Kontakta oss för att lära dig hur du använder ClickUp Brain för att underlätta projektledningen!

Vanliga frågor (FAQ)

1. Hur många använder ChatGPT?

För närvarande är 180,5 miljoner användare registrerade på ChatGPT, medan 100 miljoner användare använder det aktivt.

2. Är ChatGPT bra på statistik?

ChatGPT är ganska bra på databehandling och statistisk analys. Det kan utföra beräkningar och ge allmän information om statistiska begrepp.

3. Hur mycket data använder ChatGPT?

ChatGPT tränades med hjälp av 45 TB data, som komprimerades till 570 GB datamängder.