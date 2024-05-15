ChatGPT vs. ClickUp: Vilket generativt AI-verktyg är bäst?

Känner du som chef ibland att du behöver en extra hjärna i ditt team för att skapa projektbeskrivningar, svara på dina frågor och kanske till och med skriva dina marknadsförings- och reklamtexter när du har ont om tid?

Önskar du att du hade en AI-assistent som kunde vara din brainstormingpartner?

Nu vet du det, med generativa AI-verktyg, den nya vågen av artificiell intelligens som hittar tillämpningar och användningsområden i nästan alla yrken och branscher.

Tänk på ChatGPT, Google Gemini och vår egen generativa AI-assistent – ClickUp Brain. Men med så många alternativ kan det kännas överväldigande att välja rätt.

Låt oss jämföra ChatGPT och ClickUp för att hitta den perfekta matchningen för ditt team.

Vad är ClickUp?

Övervaka projektuppdateringar, hantera arbetsflöden och samarbeta med teamet, allt från din ClickUp-arbetsyta.

ClickUp är en molnbaserad projektledningsplattform utformad som en allt-i-ett-lösning för team. ClickUp erbjuder ett brett utbud av funktioner, inklusive:

ClickUp Brain (generativ AI för projektledning)

Uppgiftshantering (skapa, tilldela och spåra uppgifter)

Samarbetsverktyg (redigering av dokument i realtid, whiteboard och mind mapping)

Kommunikationsverktyg (chatt, e-post, kommentartrådar)

Rapportering och analys (mål och instrumentpaneler)

ClickUp hjälper projektledare att hålla ordning, förbättra teamets effektivitet, hantera arbetsbelastningen och samarbeta effektivt med sina team, intressenter och ledning.

ClickUps kärnfunktioner

1. ClickUp Brain: Din AI-partner för projektledning

Väck kreativiteten, skapa mallar eller generera text blixtsnabbt med ClickUp Brain, din AI-skrivassistent.

ClickUp Brain, eller ClickUp AI, är världens första neurala nätverk som kopplar samman ditt teams uppgifter, dokument som är kopplade till dem, relaterade personer och organisationens kunskapsbas med AI.

ClickUp Brain består av AI Knowledge Manager, AI Project Manager och AI Writer for Work.

Låt oss gå igenom funktionerna:

AI Knowledge Manager: Ställ valfri fråga om dina dokument, projekt och uppgifter för att få kontextuella svar om deras status och mer.

AI-projektledare: Hantera och automatisera ditt arbete, inklusive projektrapporter, individuella uppgifter och framsteg samt teamuppdateringar.

AI Writer for Work: Perfektera ditt skrivande med rätt uppmaningar, skapa tydliga och koncisa e-postmeddelanden, sammanfattningar och dokument.

Använd ClickUp Brain för att sammanfatta företagets wikis, projektuppdateringar, mötesanteckningar och rapporter för att få en snabb överblick över ditt arbetsflöde.

Projektledare använder ClickUp Brain för att:

Generera automatiskt uppgifter baserat på e-post, meddelanden eller dokument.

Få koncisa sammanfattningar av projektinformation och skapa rapporter baserade på teamets behov med ClickUps AI-funktioner.

Skriv innehåll, inklusive e-postmeddelanden, mötesprotokoll och andra dokument, med hjälp av ClickUp Brain-prompter för innehållsskapande.

Sök snabbare efter projektrelaterad information inom deras arbetsflöden.

Transkribera mötesanteckningar, skriv standups och skicka automatiskt uppdateringar till intressenter.

Få rekommenderade ”nästa steg” baserat på projektets status.

Använd ClickUp AI för konkurrentanalys för att generera detaljerade rapporter och underlätta fördjupad forskning.

Låt oss ta ett exempel på AI-användning för projektledning. Anta att du skapar en PMO-brief. ClickUp Brain fyller i beskrivningen, inklusive mål och intressenter, lägger till tidsplaner och leverabler och tilldelar uppgifter till teammedlemmarna, vilket sparar tid och arbete för dig.

ClickUp AI kan generera oändliga dokumenttyper som projektbeskrivningar, lektionsplaner och andra dokument för att påskynda ditt arbetsflöde.

Ta projektledningen ett steg längre med ClickUp Brain MAX

För dem som vill ha ännu mer avancerade AI-funktioner erbjuder ClickUp Brain MAX – en fristående desktop-app som utökar kraften i ClickUp Brain bortom webbläsaren. Med Brain MAX kan du söka i ClickUp, dina anslutna arbetsappar (som Google Drive, Figma och GitHub) och på webben, allt på ett och samma ställe.

Du kan använda Talk to Text för att diktera anteckningar, uppgifter eller uppdateringar handsfree var som helst på din dator och skapa eller uppdatera uppgifter och dokument direkt från ditt skrivbord.

Med Brain MAX kan du också skapa projektsammanfattningar, identifiera fastnade uppgifter och få tillgång till avancerade AI-funktioner som är utformade för att centralisera ditt arbete och öka produktiviteten. Detta gör Brain MAX till en idealisk lösning för team som vill effektivisera projektledningen med ett dedikerat, AI-drivet produktivitetscenter.

Titta på den här videon för att ta reda på varför ClickUp Brain MAX är 10 gånger kraftfullare än ChatGPT.

2. ClickUp Docs: En AI-driven dokumentredigerare i realtid

Som projektledare måste du hantera massor av dokument varje dag – för olika projekt, intressenter och mycket mer.

ClickUp Docs är ett praktiskt verktyg för att hantera uppgifter och samarbeta enkelt. Hela ditt team kan redigera uppgiftsrelaterad information i Docs från var som helst i realtid.

Du kan lägga till kommentarer, tilldela uppgifter till teammedlemmar, konvertera text till spårbara uppgifter och lägga till element som inbäddade sidor, kalkylblad, PDF-filer och företagswikis till dokumenten.

Skapa dokument tillsammans med ditt team med hjälp av ClickUp Docs.

Eftersom Docs är integrerat med ClickUp Brain kan du skapa och hantera innehåll i Docs med några få klick.

Så här utnyttjar team ClickUp Docs till sin fulla potential:

Skissa på projektrelaterat innehåll i Docs och låt ClickUp Brain finslipa det åt dig.

Förfina befintligt innehåll för att fördjupa viktiga punkter, sammanfatta dokument eller trådar för att generera åtgärdspunkter och lägg till mötesanteckningar så att alla kan se diskussionerna.

Svara på kommentarer med ClickUp Brain

Skapa och samarbeta tillsammans med hjälp av synkron redigering i Docs.

Proffstips 💡: När dokumentet är klart, länka det till relevant uppgift för att organisera och lagra allt på ett centralt ställe. Använd relationsfunktionen för att länka samman relaterade dokument

Använd ClickUp Brain för att säkerställa att dokumentet stämmer överens med dina uppgifter, projekt, tonfall i meddelanden och teamets arbetsflöden

3. ClickUp för projektledning

ClickUp går utöver grundläggande uppgiftshantering och erbjuder en robust uppsättning funktioner för att effektivisera dina projekt och öka teamsamarbetet.

ClickUp för projektledning erbjuder följande fördelar:

AI-driven effektivitet : Automatisera repetitiva uppgifter, sammanfatta diskussioner och generera uppdateringar med ClickUp Brain. Fokusera på strategiskt arbete medan AI hanterar repetitiva uppgifter.

Enhetlig projektöversikt : Få en tydlig översikt över alla projekt i din organisation eller arbetsplats. Prioritera uppgifter utifrån hur brådskande de är och fatta välgrundade beslut med hjälp av : Få en tydlig översikt över alla projekt i din organisation eller arbetsplats. Prioritera uppgifter utifrån hur brådskande de är och fatta välgrundade beslut med hjälp av projektinsikter i realtid.

Sömlöst samarbete: Bryt ner silos och främja sömlöst teamarbete inom din projektledningsprogramvara med Bryt ner silos och främja sömlöst teamarbete inom din projektledningsprogramvara med ClickUps chattvy , omnämnanden och samarbetsdokument som håller alla uppkopplade och på samma sida.

Blixtsnabb exekvering : Automatisera arbetsflöden och eliminera flaskhalsar med ClickUps intuitiva gränssnitt. Drag-and-drop-funktionalitet, kraftfull filtrering och avancerad sortering gör det möjligt för dig att hantera projekt i samma tempo som dina idéer.

Fullständig transparens: Använd Använd ClickUps dashboards för att spåra framsteg, identifiera hinder och enkelt anpassa din strategi – oavsett projektets komplexitet.

Enkel sökning: Hitta vilken fil som helst – i ClickUp, dina anslutna appar eller din lokala enhet – med ett enda kommando i Hitta vilken fil som helst – i ClickUp, dina anslutna appar eller din lokala enhet – med ett enda kommando i Universal Search från ClickUp . Du kan till och med skapa anpassade sökkommandon eller spara text för senare användning, och ju mer du använder det, desto bättre blir det.

Dashboards i ClickUp 3. 0 ger agila projektledare en snabb överblick över teamets återstående uppgifter och prioriteringar för veckan, samt detaljerade burnup- och burndown-diagram.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 dollar per användare och månad

Företag: 12 dollar per användare och månad

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda planer för en extra kostnad på 5 USD per arbetsplatsmedlem och månad.

Låt oss diskutera ChatGPT, en av de populära generativa AI-assistenterna.

Vad är ChatGPT?

via ChatGPT

ChatGPT behöver ingen presentation.

ChatGPT är utvecklat av OpenAI och är en AI-chatbot som använder naturlig språkbehandling (NLP) och stora språkmodeller (LLM) för att svara på frågor eller uppmaningar baserat på användarens inmatning.

ChatGPT är tränat på generativ förtränad transformatorarkitektur och maskininlärningsmodeller för att generera mänskliga konversationer baserade på användarens uppmaningar. Det kan skriva kod, hjälpa till med forskning och datainsamling och utföra många språkrelaterade uppgifter.

Låt oss titta på de viktigaste funktionerna i ChatGPT.

ChatGPT:s kärnfunktioner

1. Naturlig språkbehandling

ChatGPT svarar på frågor som en människa tack vare sin förmåga att bearbeta naturligt språk. Det kan (oftast) förstå dina frågor perfekt och ge dig personliga, människoliknande svar.

Låt oss säga att du letar efter forskning som stöder dina påståenden. ChatGPT kan hämta data som du kan verifiera och lägga till i dina produktdokument.

Till exempel, ditt team brainstormar om man ska lägga till livechatt eller en kunskapsbas till produkten. Som produktmarknadsförare kan du använda dessa data för att stödja din åsikt att livechatt är mer meningsfullt.

ChatGPT uppmanar till forskning via ChatGPT

En varning: Ta inte ChatGPT:s ord som det slutgiltiga omdömet; det är känt för att hallucinera och ge felaktiga resultat. Lägg alltid till en extra nivå av mänsklig faktagranskning och redigering.

Dessutom förstår ChatGPT konversationer. Det lär sig mönster från tidigare interaktioner och anpassar sina svar för bättre relevans. Det kommer ihåg tidigare meddelanden, meningar och till och med hela konversationer och anpassar sina svar därefter.

Läs mer: De viktigaste AI-statistiken för 2024

2. Anpassade GPT:er

ChatGPT låter dig modifiera GPT-motorn för att skapa anpassade AI-chattbottar med specifika färdigheter. Detta är en mycket använd funktion i ChatGPT.

Till exempel, för din SaaS-produkt vill du skapa en onboarding-partner som fungerar som en supportbot för nya användare, chattar med dem och ger svar på deras frågor från produktkunskapsbasen. GPT kan göra detta åt dig.

Användningsområdena för anpassade GPT:er för företag är oändliga.

3. Språkkunskaper

ChatGPT drivs av en enorm dataset på 570 GB som hämtas från internet.

Med all denna data har ChatGPT:s AI-chatbot ett enormt ordförråd och talar flytande 200 språk.

Dessutom kan det bryta ner ovanliga och tekniska termer på några sekunder, vilket gör det till ett av de bästa AI-verktygen för copywriting.

Priser för ChatGPT

ChatGPT finns i två varianter: ChatGPT 3. 5 och ChatGPT Plus.

ChatGPT 3. 5: Alltid gratis

ChatGPT Plus: 20 dollar per månad

ChatGPT Team: 25 dollar per användare och månad med ett minimikrav på två användare.

ChatGPT Enterprise: Anpassad prissättning

ClickUp och ChatGPT kan användas som generativa AI-verktyg. Medan ClickUp är ett projektledningsverktyg med en inbyggd AI-assistent, är ChatGPT en konversationschatbot.

I jämförelsen mellan ChatGPT och ClickUp nedan utforskar vi fler detaljer för att hitta den slutgiltiga vinnaren.

ChatGPT vs. ClickUp: Jämförelse av funktioner

Funktion ClickUp Brain ChatGPT Idealisk för Projektledning Konversationsbaserad AI Funktionalitet AI-assistent integrerad med ClickUps projektledningsplattform Fristående AI-assistent Samarbetsfunktioner Ja (med ClickUp Docs, tankekartor och whiteboards) Nej Workflow-integrationer Ja Inga inbyggda integrationer Användarvänlighet Användarvänligt, ställ frågor direkt om dina projekt Kräver att man skapar specifika uppmaningar för önskat resultat. Projektledning Erbjuder dedikerade projektledningsfunktioner (rapporter, automatisering) Begränsade projektledningsfunktioner Kunskapsbas Integreras med ditt teams projekt, dokument och kunskapsbas. Förlitar sig på allmän kunskapsbas från träningsdata Informationsnoggrannhet Aktuell projektspecifik information Kan innehålla föråldrad information (före januari 2022) Priser Betalt Gratis och betalt Bild- och röstsökning Nej Ja

1. AI-projektledning vs. konversationsbaserad AI

ClickUp är mest känt för AI-driven projektledning från början till slut. Avancerade projektledningsfunktioner gör att du kan hantera projekt av alla komplexitetsgrader med sammankopplade arbetsflöden, uppgiftshantering, interaktiva instrumentpaneler och automatiserade processer som passar dina arbetsflöden.

Integrerat med en AI-assistent låter ClickUp dig sammanfatta diskussioner, fylla i data i tabeller, skriva bloggar, svara på konversationer, översätta text och tilldela uppgifter till teammedlemmar inom projektledningsverktyget.

Både ClickUp Brain och ChatGPT är starka inom NLP, men ClickUp Brain kan generera en stor variation av kontextuellt innehåll relaterat till dina dagliga projektledningsuppgifter (såsom projektbeskrivningar och rapporter, e-postmeddelanden, dataanalyser, uppgiftsbeskrivningar etc. )

ChatGPT, å andra sidan, är en konversationschatbot med adaptiv inlärning och innehållsgenereringsfunktioner. Dess LLM:er är tränade på stora datamängder, och dess NLP-funktioner hjälper den att ge personliga svar och rekommendationer. Den kan generera kreativa idéer men kan inte tillhandahålla innehåll relaterat till ditt projekt om du inte integrerar det i din produkt med hjälp av ett API.

Vinnare 🏆: Om du är projektledare är ClickUp rätt lösning för dig. Det kombinerar kraften i projektledning med en AI-skriv- och projektledningsassistent för att få saker gjorda snabbare, vilket gör det till det bästa AI-projektledningsverktyget. Å andra sidan, om du letar efter svar på dina frågor för att hjälpa till med innehållsskapande, är ChatGPT den bästa lösningen. Denna omgång av jämförelsen mellan ChatGPT och ClickUp slutar därmed oavgjort

2. Samarbetsfunktioner

ClickUp erbjuder ClickUp Docs för projektledare och användare för att skapa dokument, redigera dem i realtid och koppla dem till sina arbetsflöden.

De samarbetsdokument är ett värdefullt tillskott till alla projekt. Du kan tagga personer i kommentarer, tilldela uppgifter, samla all relevant information i dokumentet, och teamen kan dela, visa och redigera dem i realtid. Ytterligare anpassningsfunktioner inkluderar rik textformatering med tabeller, rubriker och markeringar.

Den integrerade AI-assistenten hjälper dig att skriva bättre och snabbare och brainstorma diskussionspunkter om du fastnat i dina idéer.

Dela, redigera och samarbeta på dokument i realtid med ClickUp Docs.

ChatGPT är en fristående AI-assistent. Den kan skriva åt dig utifrån den prompt du använder, men har inga samarbetsfunktioner. Team kan inte arbeta samtidigt på samma dokument eftersom det är ett gränssnitt. Du måste extrahera informationen från ChatGPT i Word eller Google Docs och bjuda in dina teammedlemmar att arbeta med den.

Vinnare 🏆: ClickUp är en klar vinnare, med ClickUp Docs utformat för samarbete mellan interna team och tvärfunktionella avdelningar. Integrerat med ClickUp Brain kan du skapa detaljerade projektrelaterade dokument på några sekunder med AI som skriver beskrivningen, tilldelar uppgifter och lägger till tidslinjer.

3. Kunskapsbas

ClickUps AI-kunskapshantering använder neurala nätverk för att koppla samman din organisations dokument, wikis, projekt och uppgifter, så att du inte behöver söka efter information manuellt.

ClickUp blir din centrala informationshubb – inga fler ändlösa sökningar efter projektinformation. Ställ frågor direkt i ClickUp, så ger ClickUp Brain dig svar som hämtas från uppgifter, dokument och till och med teammedlemmarnas expertis.

Även om du kan designa anpassade GPT:er med ChatGPT hämtar denna AI-assistent fortfarande information från ChatGPT:s databas och de produktdetaljer du har matat in. Det innebär att ChatGPT inte kan svara på frågor som är specifikt relaterade till dina projekt.

Vinnare 🏆: ClickUps generativa AI, ClickUp Brain, svarar på frågor relaterade till ditt projekt eftersom det integreras med ditt teams projekt, dokument och kunskapsbas.

Du kan också använda ClickUps AI-promptmallar för att underlätta ditt arbete. Du kommer att finna ChatGPT-promptarna för projektledningsmallen extremt användbara för projektledning.

Ladda ner den här mallen Använd ChatGPT Prompts for Project Management Template för att hitta potentiella lösningar på dina dagliga projektledningsproblem.

Det genererar projektidéer som är relevanta för ditt företags behov, skapar uppgifter, lägger till tidsplaner och utvecklar strategier för effektiv projektledning.

Låt oss säga att du försöker identifiera de budgeteringsutmaningar som kan uppstå i samband med lanseringen av en ny funktion. Gå till budgetering och kostnadskontroll och skriv: ”Förklara de vanligaste utmaningarna när det gäller projektkostnader för utveckling av ny programvara och möjliga lösningar.”

4. Arbetsflödesintegrationer

ClickUp integreras med över 1 000 verktyg för att underlätta informationsutbyte mellan tredjepartsapplikationer, minska dataöverföringsfel, samla alla datamängder i ett enda system och utföra uppgifter inom ett enda gränssnitt istället för att växla mellan olika verktyg.

Några populära ClickUp-integrationer är Zoom, Slack, HubSpot, Google Kalender, Zendesk, Dropbox, Miro, Intercom och Github. Lägg till dina kommunikations-, samarbets- och automatiseringsappar till ClickUp. Om du vill lägga till en anpassad integration kan du använda ClickUps offentliga API.

ChatGPT har inga inbyggda integrationer. Men vissa av de tjänster du behöver verktyget för, som Microsoft Office 365 eller Google Workspace, erbjuder egna integrationsappar baserade på arbetsflöden. Det erbjuder ett API, om du har de tekniska resurserna för att bygga med det.

Vinnare 🏆: ClickUp har över 1 000 integrationer som möjliggör tvåvägssynkronisering mellan ClickUp och ditt valda verktyg.

ClickUp vs. ChatGPT på Reddit

Vi tittade på Reddit för att se vad användarna tyckte om debatten mellan ChatGPT och ClickUp angående projektledning.

Många Reddit-användare var entusiastiska över ClickUps AI-assistent och dess potential. En användare uttryckte sig optimistiskt:

”Jag ser definitivt att detta hjälper mitt team att skapa och slutföra uppgifter snabbare.”

Kommentarerna om ChatGPT lyfte dock fram ett annat perspektiv.

En användare noterade:

Det är viktigt att definiera projektprocesser, men för att få ut mesta möjliga av ChatGPT krävs övning med promptar och att man ser till att det har rätt projektinformation. ClickUp AI, å andra sidan, verkar vara enklare att använda för att hantera komplexa projekt utan att man behöver behärska promptar.

Detta tyder på att ChatGPT, även om det är lämpligt för konversationer, har begränsningar när det gäller projektledning. ClickUp Brain är ett mer användarvänligt alternativ för hantering av komplexa projekt.

ClickUp vs. ChatGPT: Vilket generativt AI-verktyg är bäst?

ClickUp och ChatGPT är båda kraftfulla verktyg, men de tjänar olika syften. ClickUp är en allt-i-ett-plattform för projektledning med AI-funktioner som är utformade för att skapa, tilldela, spåra och hantera projekt, uppgifter och dokument inom ett enda, enhetligt arbetsutrymme.

ClickUp Brain, ClickUps AI-assistent, använder generativ AI inom projektledningsmiljön. Till skillnad från ChatGPT, som kräver ständigt riktade uppmaningar och saknar dedikerade projektledningsfunktioner, låter ClickUp Brain dig ställa frågor direkt om dina projekt och få omedelbar, relevant hjälp.

ClickUp erbjuder en smidig projektledningsupplevelse med extra kraft från AI-assistans genom ClickUp Brain, vilket gör det till den självklara vinnaren för effektiv projektledning.

Registrera dig för en gratis provperiod av ClickUp för att öka produktiviteten i ditt projektarbete.