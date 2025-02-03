Vi testade de 10 bästa AI-verktygen för kunskapshantering 2025

Det finns så många verktyg för kunskapshantering med artificiell intelligens (AI) på marknaden, och listan blir bara längre och längre. Dessa AI-verktyg kan hjälpa dig att organisera dina data och öka teamets produktivitet, men fel verktyg kan faktiskt hämma dina framsteg.

Hur hittar du den perfekta matchningen?

I den här guiden delar vi med oss av exakt vad du bör leta efter i ditt nya AI-verktyg för kunskapshantering – tillsammans med några av våra favoritverktyg inom detta område. ?️

Alla typer av verktyg för kunskapshantering har sina fördelar och nackdelar. Det beror helt på vad du är ute efter. Vissa team behöver ett verktyg på företagsnivå med strikta behörighetsnivåer och efterlevnad, medan andra helt enkelt behöver en digital plats för all sin företagsinformation. ?

Här är några saker att tänka på när du jämför olika AI-drivna verktyg för kunskapshantering:

Funktionalitet : Har plattformen alla funktioner som du behöver? Erbjuder den något mer?

Samarbete: Är samarbetsfunktionerna intuitiva och lätta att använda? Kan du enkelt dela dokument med andra?

Artificiell intelligens: Gör den generativa AI:n verktyget mer användbart eller hindrar den dess funktionalitet?

Användarvänlighet: Är verktyget användarvänligt? Kan du enkelt utbilda dina teammedlemmar i hur det fungerar? Är det självbetjäningsbaserat?

Rykte: Har verktyget ett gott rykte? Är det nytt på marknaden?

Efterlevnad: Uppfyller detta verktyg dina krav på efterlevnad avseende personal- och kunddata?

Pris: Finns det ett gratisabonnemang? Är verktyget prisvärt när du skalar upp?

Som med alla programvaruverktyg bör du fokusera på det som är viktigast för dig – alla andra viktiga funktioner eller fördelar är en bonus. Använd vår guide för att hitta rätt programvaruverktyg för kunskapsbaser för dina behov.

De 10 bästa AI-programvarorna för kunskapshantering

I den här guiden har vi gallrat bland de tillgängliga verktygen för kunskapshantering och valt ut våra bästa rekommendationer, så att du kan spara tid och börja testa dem snabbare.

Här är våra bästa val för de bästa verktygen för kunskapshantering som drivs av AI.

1. ClickUp – Det bästa och mest omfattande AI-verktyget för kunskapshantering

1. ClickUp – Det bästa och mest omfattande AI-verktyget för kunskapshantering

Prova ClickUp Docs Skapa, dela och samarbeta på dokument med ClickUp Docs, din hubb för all teamkunskap och information.

ClickUp är ett kraftfullt molnbaserat verktyg för kunskapshantering och en plattform för projektledning som fungerar för team av alla storlekar, inom alla nischer. Med många verktyg som är utformade med produktivitet och samarbete i åtanke är ClickUp en förstklassig lösning för alla företag som vill bli (och förbli) organiserade. ✔️

För team som vill bygga interna kunskapsbaser och wikis är ClickUp Docs det bästa verktyget för innehållshantering. Teammedlemmar kan skapa dokument på egen hand, samarbeta kring dem och dela information med andra för att skapa ett centralt arkiv.

Använd kunskapsbasmallen från ClickUp för att komma igång snabbt. Samla all information om ditt företag och skapa en sökbar wiki för policyer och information.

Ladda ner den här mallen Använd den här mallen för att skapa ett ramverk för ditt team att organisera ett digitalt informationsbibliotek.

Tack vare de senaste uppdateringarna kan användarna nu dra full nytta av ClickUp Brain på hela plattformen – även i kunskapshanteringsprocessen.

Använd ClickUp AI för att skriva och sammanfatta innehåll för företagets wiki, omvandla anteckningar till praktiska att göra-listor och generera idéer som du kan använda i dina interna dokument.

ClickUp är dock inte bara idealiskt för kunskapshantering. Det är också perfekt för projektledning. Team kan använda ClickUps robusta projekt- och uppgiftshanteringsfunktioner för att planera projekt, övervaka förändringar och hålla ordning från början till slut.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

ClickUp har så många funktioner och anpassningsalternativ att det kan ta ett tag att konfigurera det perfekt för dina behov.

ClickUp AI är endast tillgängligt med betalda abonnemang.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 7 dollar per medlem.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 900 recensioner)

2. Bit. ai – Bäst för samarbetsbaserad dokumenthantering

Bit. ai är ett AI-baserat wiki- och kunskapshanteringssystem som är utformat med individer och team i åtanke. Med denna programvara kan team organisera och samarbeta kring innehåll som kunskapsbaser, wikis, utbildningsguider och kundportaler – och utöka den funktionaliteten ytterligare med integrationer. ?

Bit. ai bästa funktioner

Samarbeta med teammedlemmar och inbjudna gäster i realtid

Använd AI Genius för att effektivisera innehållsskapandet och öka produktiviteten med hjälp av maskininlärning.

Dela filer smidigt med delbara länkar, inbäddade webbplatser och spårbara länkar.

Bit. ai-begränsningar

Vissa användare kan tycka att alternativen för anpassning av teckensnitt är mer begränsade än i andra verktyg för innehållsskapande.

Användarupplevelsen skulle förbättras med ett bättre användargränssnitt, enligt vissa användare.

Bit. ai-prissättning

Gratis

Pro: 8 $/månad per användare

Företag: 15 USD/månad per användare

Bit. ai betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: n/a

3. OneBar – Bästa AI-verktyget för hantering av frågor och svar

via OneBar

OneBar är en dedikerad plattform för kunskapshantering som gör det möjligt för organisationer att samla in all sin data och information och lagra den på en lättanvänd plats. Plattformen använder sig av en fråge- och svarsmodell. Användare kan be AI-boten att visa svar, som teammedlemmarna kan bidra till med sin egen kunskap och erfarenhet.

OneBars bästa funktioner

Dela vanliga frågor (FAQ) tillsammans med svaren.

Uppmuntra teammedlemmarna att bidra med svar.

Hitta mer relevant innehåll med semantisk sökning efter relevanta data.

Begränsningar för OneBar

OneBar är utformat för att användas med Slack, så användare som inte använder denna app kanske inte får ut maximalt värde för sin investering.

Det finns begränsat med online-recensioner för OneBar jämfört med vissa av dess konkurrenter.

Priser för OneBar

Gratis

Startup : 200 USD/månad för upp till 200 användare

Tillväxt: 400 USD/månad för upp till 1 000 användare

OneBar-betyg och recensioner

G2: n/a

Capterra: n/a

4. Confluence – Bäst för teamsamarbete och kunskapsdelning

via Confluence

Confluence är en intern lösning för kunskapshantering och ett verktyg för projektdokumentation som utvecklats av teamet på Atlassian. Med Confluence kan team skapa en central källa till sanningsenlig information för organisationens kunskap. AI-funktionerna i verktyget förbättrar skriv-, antecknings- och sökfunktionaliteten. ?

Confluence bästa funktioner

Planera projekt och brainstorma tillsammans, och använd sedan AI för att skriva anteckningar.

Samarbeta med teammedlemmar med inbyggda kommentarer och redigering i realtid.

Organisera ditt innehåll i dedikerade arbetsytor med AI-driven sökning.

Begränsningar i Confluence

Vissa användare föreslår att sökfunktionerna skulle kunna förbättras.

Enligt vissa användare kan det vara förvirrande att ändra behörighetsnivåer för olika sidor.

Priser för Confluence

Gratis

Standard: 6,05 $/månad per användare

Premium: 11,55 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Confluence-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 3 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 200 recensioner)

5. Process Street – Bäst för hantering av affärsprocesser

via Process Street

Process Street är ett processhanterings- och AI-drivet kunskapshanteringssystem som är utformat för team som behöver fokusera på efterlevnad och kvalitetskontroll. Plattformen är utformad för transparens och processhantering och använder AI för att hjälpa team att upprätthålla efterlevnaden. ?

Process Streets bästa funktioner

Använd dokumentredigeraren för att samla in, organisera och dela standardrutiner (SOP).

Ställ in behörighetsnivåer och bestäm vem som har tillgång till vilket innehåll.

Övervaka ändringar i dokument för att upprätthålla transparens och åtkomstkontroll.

Begränsningar för Process Street

Priserna kan vara avskräckande för vissa användare, särskilt småföretag eller nya byråer.

Vissa användare tycker att organisationen av arbetsflöden och innehåll är förvirrande.

Priser för Process Street

Startup : 100 $/månad för upp till 10 användare

Fördel: Från 415 USD/månad för ett anpassat antal användare

Enterprise: Från 1 660 USD/månad för ett anpassat antal användare

Process Street-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 600 recensioner)

6. Tettra – Bäst för skapande av interna kunskapsbaser

via Tettra

Tettra är en AI-driven programvara för kunskapsdelning som är utformad för att påskynda onboardingprocessen och hålla teammedlemmarna informerade. Team kan använda detta verktyg för kunskapshantering för att lagra och kuratera relevant information, så att den dyker upp vid rätt tillfälle. ?

Tettras bästa funktioner

Skapa nytt innehåll eller använd befintligt innehåll från Google Drive eller Notion för att skapa din interna kunskapsbas.

Svara på teammedlemmarnas frågor direkt i Slack eller Tettra-appen.

Identifiera kunskapsluckor och samarbeta om uppdateringar för att hålla innehållet relevant.

Begränsningar för Tettra

Vissa användare önskar att det fanns fler funktioner för text- och innehållsredigering, till exempel extra teckensnitt och färger.

Användare rapporterar att det inte går att lista ett innehåll på två ställen utan att skapa en kopia, vilket leder till onödig duplicering.

Priser för Tettra

Grundläggande: 4 $/månad per användare

Skalbarhet: 8 USD/månad per användare

Professional: 12 USD/månad per användare

Tettra-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (5+ recensioner)

7. Document360 – Bäst för kundinriktad kunskapshantering

via Document360

Document360 är ett AI-verktyg för kunskapshantering som är utformat för både interna team och kundsupport. Team kan använda plattformen för att bygga kunskapsbaser, manualer, SOP:er eller wikis som samlar innehållet på ett ställe och underlättar kunskapshantering och lärande. ?

Document360 bästa funktioner

Skapa en offentlig eller privat kunskapsbas med en anpassad startsida.

Skapa en affärsordlista för att definiera alla dina mest använda termer på ett och samma ställe.

Se detaljerade analyser om hur ditt innehåll visas och används.

Begränsningar för Document360

Vissa användare önskar att det var möjligt att ändra standardkonfigurationen för sidor.

Analyser är som standard endast tillgängliga för de senaste 30 dagarna, enligt vissa användare.

Priser för Document360

Gratis

Standard: 149 $/månad för upp till tre användare

Professional: 299 $/månad för upp till fem användare

Företag: 399 $/månad för upp till fem användare

Enterprise: 599 $/månad för upp till 10 användare

Betyg och recensioner för Document360

G2: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 190 recensioner)

8. Scribe – Bästa AI-verktyget för informationsutvinning

via Scribe

Scribe gör det möjligt för team att skapa en steg-för-steg-guide från vilket innehåll som helst. Allt du behöver göra är att aktivera tillägget och gå igenom din process – den omvandlas sedan till en process med hjälp av AI. Detta är användbart för team som vill bygga en wiki eller intern kunskapsbas, skapa SOP:er eller utbildningsdokument eller utforma en onboarding-process.

Scribe bästa funktioner

Använd kraften i AI för att förvandla en manuell process till en repeterbar guide.

Redigera steg-för-steg-guiden med skärmdumpar, anteckningar och företagets varumärke.

Bädda in guider i företagets kunskapsbas eller dela dem med en länk.

Begränsningar för Scribe

Att ta bort innehåll som inte längre behövs sker steg för steg, vilket kan vara frustrerande.

Vissa användare önskar att det fanns fler alternativ för textformatering så att de kunde anpassa sina guider.

Priser för Scribe

Gratis

Personal Pro: 23 $/månad per användare

Team Pro: 12 USD/månad per användare, minst fem användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Scribe-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (5+ recensioner)

9. Kapacitet – Bäst för automatisering av support- och helpdesk-uppgifter

via Capacity

Capacity är en AI-driven plattform utformad för team som vill hålla informationen ordnad och lättillgänglig – oavsett om det är för interna teammedlemmar eller kunder. Capacity:s kunskapsbasfunktion inkluderar smarta AI-integrationer som gör det smidigt att skapa, uppdatera och navigera i den.

Kapacitetens bästa funktioner

Organisera kunskap i mappar, dialoger och utbyten

Ställ in användarbehörigheter efter roll, avdelning, plats och mer.

Hitta information snabbt med den inbyggda sökfunktionen.

Kapacitetsbegränsningar

Vissa användare önskar att det fanns fler alternativ när det gäller rapportering.

Det kan ta lite tid för teammedlemmarna att vänja sig vid det nya systemet.

Kapacitetsprissättning

Tillväxt: 49 USD/månad per användare

Professional: 99 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kapacitetsbetyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (10+ recensioner)

10. Notion – Bäst för allt-i-ett-samarbete på arbetsplatsen

via Notion

Notion är ett populärt verktyg för kunskapshantering som nu har AI-funktionalitet. Team som använder Notion för att bygga databaser, interna wikis och kunskapsbaser kan nu använda AI-skrivverktyget och inbyggda funktioner för att öka produktiviteten och effektivisera processer. ?

Notions bästa funktioner

Skapa och anpassa en intern kunskapsbas med sidor och databaser.

Förvandla rådata till något presentabelt genom att fylla i tabeller automatiskt.

Ställ en fråga till den inbyggda AI:n för att hitta relevant innehåll och dela kunskap från din arbetsplats.

Begränsningar i Notion

Vissa användare rapporterar att triggarna för automatisering av arbetsflöden för närvarande är mer begränsade än i vissa andra verktyg för kunskapshantering.

Det är inte möjligt att konfigurera användarbehörigheter för delmängder av data, vilket kan påverka hur vissa användare organiserar sina data inom en företagswiki.

Priser för Notion

Gratis

Plus: 8 $/månad per användare

Företag: 15 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Notion AI kan läggas till i alla betalda abonnemang för 8 USD/månad per användare.

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Hitta det bästa verktyget för ditt företags kunskapsförvaltningsbehov

För team som vill bygga en företagswiki eller intern kunskapsbas finns det gott om lämpliga AI-drivna verktyg som bara väntar på att du ska registrera dig och börja använda dem. Använd den här guiden för att hitta det bästa verktyget för kunskapshantering för ditt team.

Om du behöver en plattform som går utöver dokumenthantering behöver du inte leta längre än ClickUp. Vår allt-i-ett-plattform har allt du behöver för att hantera projekt, tilldela uppgifter, underhålla ditt CRM och skapa dina kunskapsbaser – med den extra kraften från artificiell intelligens.

Prova ClickUp gratis idag för att se hur enkelt det är att samla all din kunskap på ett ställe. ✨