De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Scribe 2025

Oavsett om du skapar en introduktionsguide för en nyanställd eller förklarar hur en kund kan logga in på din plattform, är instruktionsguider bokstavligen livräddare.

Det är här Scribe verkligen glänser. Scribe "följer dig" medan du arbetar och skapar steg-för-steg-processdokumentation som du kan dela med kollegor eller kunder.

Att skapa visuella guider och genomgångar kan spara tid, undvika repetitiva frågor och skala processer för distansarbetande team.

Det finns dock andra alternativ till Scribe som lika enkelt kan hjälpa dig att skapa, redigera och dela instruktionsguider med relativt liten ansträngning.

I den här guiden tittar vi på andra alternativ till Scribe som du kan överväga för att skapa snabba guider för att nå framgång!

Vad ska du leta efter i ett alternativ till Scribe?

När du utvärderar alternativ till Scribe bör du leta efter följande funktioner:

Använd den på olika plattformar – från Chrome och Microsoft Edge till desktop-appar för Mac och Windows

Lägga till videor och bilder i guiden

Få tillgång till tillägg som kan läggas till i din webbläsare för att skapa guider med färre klick

Skapa steg-för-steg-guider automatiskt

Redigera och anpassa dokument med hjälp av personlig branding, såsom företagslogotyp, anpassade färger och så vidare

Dela processdokument direkt via e-post eller inbäddade i din wiki eller LMS

Exportera dokumentet som PDF

Utnyttja AI för att skapa användbara SOP:er, utbildningsmanualer etc. för alla processer

Scribe har också sina begränsningar – vissa användare hävdar att Scribes rapporteringsfunktioner är felbenägna. Och när du exporterar guiderna i PDF-format är storleken på radioknappen inte alltid konsekvent.

När du utvärderar ovanstående funktioner bör du därför ha Scribes begränsningar i åtanke och välja en programvara som bättre passar dina specifika behov.

De 10 bästa Scribe-alternativen att använda 2024

Låt oss titta på de 10 bästa alternativen till Scribe för att snabbt och effektivt skapa steg-för-steg-guider:

1. ClickUp

Skapa en instruktionsguide eller SOP från valfri plats i ditt ClickUp-arbetsområde och lägg till underordnade undersidor, tabeller och formateringsalternativ för att skapa den perfekta strukturen

ClickUp betraktas som en projektledningsprogramvara, men den har ännu mer kraft och värde som gör att den kan anpassas för flera olika användningsområden. Du kan till exempel använda den för att skapa olika standardrutiner (SOP).

ClickUp är ett användbart SOP-program som alternativ till Scribe med två huvudfunktioner.

Med Clickups Clip-funktion kan du snabbt skapa utbildnings- och SOP-videor:

Dela ditt videomeddelande med en direktlänk i webbläsaren som inte kräver någon nedladdning och kan visas direkt efter inspelningen

Dela skärminspelningar (som inkluderar din skärm, appfönster eller webbläsarflik) för att fånga all nödvändig information så att inget sammanhang går förlorat.

Dessutom kan du spara dessa inspelningar och dela dem med andra via en offentlig länk som spelas upp direkt i webbläsaren. Du kan också skapa en uppgift från din inspelning, lägga till en beskrivning och tilldela den till rätt teammedlemmar för omedelbar åtgärd.

Du kan också skapa värdedrivna utbildnings- eller SOP-material för nyanställda med funktionen ClickUp Docs:

Använd ClickUps Docs för att skapa och koppla samman snygga dokument, wikis och mycket mer för smidig idégenomförande med ditt team

ClickUp Doc hjälper dig att skapa fullfjädrad dokumentation med media, formatering och struktur som passar dina behov.

Dokumentmallarna innehåller alla nödvändiga komponenter du behöver utan att du behöver börja från scratch. Några exempel på komponenter är anpassade statusar, anpassade fält, anpassade vyer, projektledning etc.

Du kan tagga eller nämna POC:er och skapa underordnade undersidor för att beskriva dina utbildningsprocesser och riktlinjer i detalj. Du kan också utöva versionskontroll för statiska och dynamiska dokument.

ClickUp Docs-funktionen erbjuder ett färdigt arkiv med SOP-mallar och onboarding-mallar:

Skapa en smidig onboarding-upplevelse för kunder med ClickUps mall för kundonboarding

Här är ett exempel på en SOP-mall för HR från ClickUp:

ClickUps HR SOP-mall är utformad för att hjälpa dig att skapa, hantera och spåra HR-processer och -procedurer.

Använd den här mallen för att definiera processer för nyanställningar och dela informationen mellan avdelningarna med ett enda klick. ClickUps virtuella whiteboard hjälper dig att organisera dina HR-uppgifter – från rekrytering till introduktion.

ClickUps bästa funktioner:

Med ett klick får du tillgång till ett omfattande bibliotek med SOP-mallar för processkartläggning , arbetsbeskrivningar etc.

Organisera varje process i en logisk sekvens av steg med Board-vyn i ClickUp

Förenkla processen att skapa steg-för-steg-guider, checklistor och detaljerade processbeskrivningar

Fungerar även som en samarbetsplattform där teammedlemmar kan arbeta tillsammans för att utveckla, förfina och uppdatera SOP:er

Prioritera uppgifter och tilldela deadlines med Gantt-diagrammet i ClickUp

Segmentera och definiera användarroller inom SOP-programvaran

Organisera SOP-dokumentet och tillhörande komponenter med tabellvyn i ClickUp

Begränsningar för ClickUp:

Den kostnadsfria planen kan vara begränsad när det gäller lagring och åtkomst till avancerade SOP-programvarufunktioner

Plattformens omfattande funktioner kan vara överväldigande för nya användare

ClickUp-priser:

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: 12 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 000 recensioner)

2. UserGuiding

via UserGuiding

UserGuiding är en plattform för användarintroduktion som låter dig skapa enkla, snabba och mångsidiga produktgenomgångar utan kodning.

Den främsta skillnaden mellan UserGuiding och Scribe är att det förstnämnda hjälper till att skapa immersiva produktgenomgångar, medan Scribe är mer lämpligt för steg-för-steg-produktguider.

UserGuidings bästa funktioner:

Ingen inlärningskurva

Användbara resurser, checklistor och steg-för-steg-instruktioner om hur du använder verktyget

Bästa valuta för pengarna

Begränsningar för UserGuiding:

Dyrt om du har en begränsad budget

Analyserna kan vara mer detaljerade och appintegrationen kan behöva förbättras

Priser för UserGuiding:

Grundläggande plan: 89 $/månad, faktureras årligen

Professionell plan: 389 $/månad, faktureras årligen

Företagsplan: 689 $+/månad, faktureras årligen

UserGuiding-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 50 recensioner)

3. Loom

via Loom

Loom är en AI-driven app för videomeddelanden som hjälper dig att spela in din skärm, precis som Scribe. Du kan spela in din skärm med hjälp av webbgränssnittet och/eller spela in ditt ansikte med den främre kameran.

Loom har möjlighet att spela in endast skärmen eller ditt ansikte, samt möjlighet att spela in båda samtidigt.

Loom underlättar snabbare kommunikation. Du behöver inte ha möten för allt.

Har du en snabb 2-minutersfeedback att dela med dig av? Spela in ditt videomeddelande och dela det med dina intressenter utan att förlora något av sammanhanget. Detta gör det till ett utmärkt tillskott för distansarbetande team.

Verktyget är enkelt att använda, särskilt för asynkroniserat arbete. Lägg till CTA:er, kommentarer, uppgifter och emojis till din video för mer kontext.

Looms bästa funktioner:

Finns som Chrome-tillägg och app för datorer/mobiler

Erbjuder integration med Google Workspace, Slack etc. med ett enda klick.

Tillhandahåller transkriptioner och undertexter på över 50 språk

Erbjuder mallar för videomeddelanden för olika användningsområden, såsom försäljning, teknik, kundsupport, design och mycket mer

AI-funktionerna inkluderar automatiska titlar, sammanfattningar, uppgifter, kapitel och borttagning av tystnader för att eliminera obekväma luckor i videon

Looms begränsningar:

Användare tycker att användargränssnittet är rörigt, vilket innebär att inlärningskurvan är brantare än för Scribe

Loom-priser:

Starter (för privatpersoner): Gratis plan

Företag (för team): 12,5 $/skapare/månad, faktureras årligen

Enterprise (för skalbara team): Anpassad prissättning

Loom-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 300 recensioner)

4. Trainual

via Trainual

Trainual kan skriva ditt innehåll åt dig. Hur? Med AI, förstås. Dessutom erbjuder Trainual hundratals branschspecifika mallar för att snabbt och enkelt skapa arbetsflödesprocesser, SOP:er, Wiki, etc.

Trainual är en komplett programvara som ger dig tillgång till utbildnings- och introduktionsdokument, SOP:er, kunskapsbas och mycket mer från en central plats. Du kan spela in din skärm och bädda in innehåll (inklusive alternativet för uppladdning av videofiler, PDF-filer, GIF-filer och mycket mer) från över 700 platser!

Trainuals bästa funktioner:

Integrera ditt HR- och lönesystem och dina favoritappar som Slack, Dropbox etc.

Tillgång till en community med över 1000 processförfattare och SOP-experter

Erbjuder smarta tidsuppskattningar för varje process så att teamet kan prioritera utbildning framför att-göra-listor

Begränsningar för Trainual:

Det går inte att skapa instruktionsguider automatiskt som med Scribe.

Högre prisklass

Priser för Trainual:

Småföretag: 250 $/månad (1–50 anställda)

Tillväxtföretag: 417 $/månad (51–100 anställda)

Obegränsat: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Trainual:

G2: 4,7/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 400 recensioner)

5. InVision

via InVision

InVision är en digital produktdesignplattform som hjälper dig att skapa interaktiva prototyper. Dess digitala whiteboard, Freehand, är en utmärkande funktion som erbjuder kraftfulla mallar från AWS, Atlassian, Xbox, etc.

Skapa immersiva mockups och visa upp det du bygger. Du kan också använda InVision för användartester, kundpresentationer och designvalidering.

InVisions bästa funktioner:

Gratis provperiod för att testa skapandet av ett digitalt produktflöde

Hundratals mallar för olika kategorier och roller

Kategorierna inkluderar brainstorming, strategi och planering, wireframing och flödesscheman med mera

Klickbara och interaktiva designer gör det enkelt att använda

InVision-begränsningar:

Att bädda in tillgångar i annan programvara är en utmaning

När du klickar dig igenom ett flöde finns det inget enkelt sätt att navigera till andra skärmar utan att gå tillbaka till huvudmenyn

Behöver separat programvara för design, till exempel Figma eller Sketch

InVision-priser:

Anpassad prissättning

InVision-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)

6. Shepherd. js

Shepherd. js är ett öppen källkodsverktyg som är praktiskt när du skapar produktpresentationer. Detta verktyg är skräddarsytt för personer med teknisk kunskap (utvecklare, analytiker etc.). Du kan använda Shepherd. js omfattande bibliotek för att skapa AI-drivna onboarding-procedurer.

Shepherd. js bästa funktioner:

Skapa webbplatsrundturer för att guida användare genom din app/webbplats

11,5 tusen stjärnor på GitHub och 620 förgreningar

Integreras med Vue.js, Ember.js, JavaScript, React och AngularJS

Shepherd. js begränsningar:

Enligt användarna fungerar Shepherds element ibland inte korrekt, inklusive knappar.

Användare hävdar att navigeringen är utmanande, särskilt när det gäller att bläddra

Brist på stöd för flera webbläsare

Shepherd.js prissättning:

Tillgänglig gratis på GitHub

Shepherd. js betyg och recensioner:

G2: 5/5 (2 recensioner)

Capterra: 5/5 (20+ recensioner)

7. UiPath

via UiPath

UiPath är en intelligent plattform för dokumenthantering som gör det möjligt att delegera dokument, uppgifter etc. till AI, inklusive:

Förstå dokumentet

Extrahering, tolkning och bearbetning av data

Bläddra igenom bilder, PDF-filer, handskrifter, signaturer och skanningar och bearbeta dem

UiPaths bästa funktioner:

Dra-och-släpp-aktiviteter för att förstå dokument och ett användarvänligt gränssnitt

Tillhandahåller ett tillägg för att skapa handledningar för omedelbar automatisering av arbetsflöden

Kunskaper i kodning eller skriptspråk krävs inte

Begränsningar för UiPath:

Användare rapporterar att den nya versionen är långsam

Licenskostnaden per användare är högre jämfört med konkurrenterna

UiPath-priser:

Gratis: 0 $

Fördel: Från 420 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

UiPath-betyg och recensioner:

G2: 4,6/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)

8. Folge

via Folge

Ingen lista över alternativ till Scribe är komplett utan att nämna Folge. Plattformen låter dig skapa, dela och hantera din processkunskap med några få klick.

Alla vill skapa professionella och visuellt tilltalande steg-för-steg-guider och handledningar på en fjärdedel av tiden och ansträngningen. Och det är här ett överdrivet enkelt och intuitivt verktyg som Folge kan hjälpa till.

Skapa anteckningar, anpassa skärmdumpar och navigera genom en labyrint av appar, utbildning, produkter, uppgifter etc. med detta verktyg.

Folges bästa funktioner:

Sudda ut känslig information för att förhindra dataläckage i guider/dokumentation

Redigera och anpassa varje steg, till exempel genom att lägga till en beskrivning, ta bort steg, lägga till pilar och mycket mer

Exportera alternativ i sju format med tillgång till anpassade layouter

Följande begränsningar:

Ibland kan skärmdumpen även fånga fliken

Användarna upplever mindre fördröjningar när de klickar

Säkerhetskopiering/återställning från en molnlösning inom programvaran är inte tillgänglig

Folge-prissättning:

Gratis: 0 $ (5 användare)

Personlig licens: 75 $ med akademisk rabatt

Företagslicens: 140 dollar

Folge-betyg och recensioner:

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,8/5 (över 50 recensioner)

9. Zight (tidigare CloudApp)

via Zight

Ett annat kraftfullt alternativ till Scribe som du inte bör ignorera är Zight (tidigare kallat CloudApp).

Zight är en allt-i-ett-plattform för visuell delning som delar, spelar in och lagrar visuellt material såsom videor, GIF-bilder, skärmdumpar och mycket mer. Du kan redigera, sudda ut, beskära dina videor, lägga till voiceovers, text osv. Använd denna plattform för att ta skärmdumpar och GIF-bilder till nästa nivå.

Zights bästa funktioner:

Tillgängligt för Mac, Windows, Chrome och iOS

Dra och släpp objekt i e-postmeddelanden och chattappar

Integreras med Microsoft Teams, Zendesk, Lucidchart, JIRA och mer

Möjlighet att skapa och spara GIF-bilder av vad som helst på skärmen

Zights begränsningar:

Zight hjälper dig att dela skärminspelningar, men dess förmåga att skapa steg-för-steg-guider som Scribe kan förbättras.

Gränssnittet har en inlärningskurva

Den kostnadsfria planen begränsar inspelningar till 90 sekunder

Inget supportforum där användare kan söka hjälp

Zight-prissättning:

Gratis: 0 $ (upp till 25)

Fördel: Från 9,95 dollar

Team: Från 8 dollar per användare (minst två användare)

Företag: Anpassad prissättning

Zight-betyg och recensioner:

G2: 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

10. FlowShare

via Flowshare

FlowShare är ett verktyg för end-to-end-processdokumentation som du kan köra i bakgrunden. Verktyget tar över dokumentationen av ditt arbetsflöde och dina uppgifter och skapar en steg-för-steg-guide åt dig under processen.

Oavsett vilken programvara du använder kan FlowShare dokumentera varje steg och leverera en processmanual med ditt varumärke som du kan dela med ditt team.

FlowShares bästa funktioner:

Säkerställer enhetlig varumärkesprofilering genom att erbjuda varumärkesmallar som formaterar dina guider så att de passar ditt varumärke så fort du trycker på exportknappen

Sudda ut känslig information och spara värdefull tid

Automatiserade korta beskrivningar för att påskynda processen att skapa SOP:er etc.

Flera exportalternativ (PDF, PPTX, interaktiv demo, PNG, DOCX, HTML osv.)

Begränsningar för FlowShare:

För närvarande endast tillgängligt på Windows

Det går långsammare att skapa en guide jämfört med Scribe

Priser för FlowShare:

Express: 21 $/månad per arbetsyta, faktureras årligen

Professional: 40 $/månad per arbetsyta (enkel), 32 $/månad per arbetsyta (team med 3+ medlemmar), anpassad prissättning för team med 10+ medlemmar

Företag: Anpassad prissättning

FlowShare-betyg och recensioner:

G2: 4,8/5 (2 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (33 recensioner)

Högkvalitativa SOP:er är nu inom räckhåll med ClickUp

Att skapa SOP:er och omfattande dokumentation är en livlina för distansarbetande team.

Att skapa dokumentation med instruktioner kan dock vara en utmaning för teammedlemmar som redan har ont om tid. Du vill ha ett verktyg som är enkelt att integrera i ditt dagliga arbetsflöde eller, helst, något som ditt team redan använder.

Det är här ClickUp framträder som ett mångsidigt verktyg. ClickUp är inte bara en projektledningsprogramvara. Den erbjuder ett brett utbud av funktioner, såsom ClickUp Docs, ClickUp Clips, etc. , som hjälper dig att påskynda ditt arbetsflöde för processdokumentation.

Om du vill arbeta snabbare och skapa SOP:er av hög kvalitet är ClickUp rätt val för dig. Redo att komma igång? Registrera dig nu!