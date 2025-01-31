De 10 bästa alternativen till Process Street 2025 (recensioner och priser)

Det är svårt att hålla arbetsflödena konsekventa samtidigt som man anpassar sig till förändringar.

När rutiner förändras eller nya verktyg införs är det en utmaning att se till att allt fortfarande fungerar på samma sätt. För att säkerställa att alla team arbetar på samma sätt, särskilt under övergångar eller uppdateringar, krävs mycket diskussioner, noggrann dokumentation, utbildning och stöd.

Det är lite som att renovera ett hus samtidigt som man ser till att alla rum fungerar utan att störa den dagliga rutinen – det är tidskrävande och kräver noggrann planering.

Process Street är känt för sin effektivitet när det gäller att effektivisera processhanteringsaktiviteter, särskilt med sin nyligen förstärkta automatiseringsfunktion. Men om du letar efter andra alternativ till Process Street har du kommit rätt. ?

Låt oss dyka rätt in!

Vad ska du leta efter i alternativ till Process Street?

Titta efter följande funktioner när du väljer en programvara för processhantering:

Visuell och flexibel arbetsflödesbyggare : Se till att du kan anpassa efter dina önskemål med färdiga funktioner.

Intuitivt användargränssnitt med lågkodsfunktioner : Du bör kunna låsa upp tillräckligt med kodfria möjligheter för att effektivt effektivisera, modellera och övervaka ditt arbetsflöde.

Användarvänlighet : Se till att gränssnittet är lätt att använda för dig eller ditt team.

Integration : Se till att programvaran enkelt kan anslutas till andra verktyg för maximal effektivitet.

Samarbete: Kontrollera om samarbetsfunktionerna, såsom möten, chattar och kommentarer, är tillgängliga.

De 10 bästa alternativen till Process Street att använda 2024

1. ClickUp

Använd ClickUp för att hantera dina projekt med över 15 vyer, fördesignade mallar och många samarbetsfunktioner på ett effektivt sätt.

ClickUp är en allt-i-ett-programvara för processhantering som hjälper dig att effektivisera och automatisera alla affärsarbetsflöden. Visste du att ClickUp erbjuder dig mer än 15 anpassningsbara vyer, varav minst tio ingår i prisplanen Free Forever?

Använd ClickUp AI för att automatisera dina arbetsflöden. Ange en bra uppmaning och se hur den kommer med kreativa idéer. AI-verktyget kan också skapa uppgifter utifrån innehållet i ditt dokument och sammanfatta dina uppgifter.

ClickUp Task är din självklara uppgiftshanteringsprogramvara när det är dags för en ny uppgift. Du kan organisera, planera, ställa in påminnelser och samarbeta med över 35 helt anpassningsbara mallar.

Automatisera dina repetitiva manuella uppgifter med ClickUp Automation och minska risken för fel.

Automatisera implementeringen av SOP:er för dina teammedlemmar – tilldela uppgifter, lägg upp kommentarer, ändra status och mycket mer med ett enda verktyg för processhantering och hundratals möjligheter.

Skapa anpassade automatiseringar som aktiveras baserat på utlösare och villkor som du själv väljer i ClickUp.

ClickUps bästa funktioner:

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare, sammanfatta och finslipa text, generera e-postsvar och mycket mer.

ClickUp AI : Generera idéer och få saker gjorda snabbare. Med AI blir ditt arbete bättre och snabbare, särskilt med funktioner för idémyller.

ClickUp Whiteboard : Arbeta med ditt team på denna digitala canvas för att brainstorma idéer och planera projekt. Lämna kommentarer på dokument, tilldela uppgifter och nämn personer.

ClickUps arbetsflödesbyggare: Anpassa dina arbetsflöden. Definiera uppgiftsstatusar och lägg till anpassade fält till uppgifterna. Den anpassade automatiseringsbyggaren hjälper dig att effektivisera dina arbetsflöden.

Skapa smartare formulär i ClickUp med villkorslogik för att effektivisera processen – oavsett hur komplex den är.

ClickUp Forms: Skapa anpassade formulär för att samla in specifik information från dina teammedlemmar, kunder eller intressenter. Anpassa och samla in olika typer av data, såsom feedback, projektkrav, uppdateringar av uppgifter eller andra detaljer som är relevanta för ditt arbetsflöde med hjälp av villkorslogik.

Begränsningar för ClickUp:

ClickUp kanske inte fungerar snabbt på vissa mobiltelefoner (ännu).

Priser för ClickUp:

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 dollar per månad per användare

Företag : 12 dollar per månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsyta.

ClickUp-recensioner och betyg:

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 000 recensioner)

2. Kissflow

via Kissflow

Kissflow är en hanteringsprogramvara som är särskilt känd för sina automatiseringsfunktioner. Gör djupgående analyser av var och en av dina arbetsflödesprocesser med viktiga insikter om processmått och anpassade rapporter.

Att bygga även de mest avancerade arbetsflödena på Kissflow kräver liten eller ingen kodningserfarenhet. Du kan dock behöva tekniska kunskaper för att lära dig att navigera i vissa avancerade funktioner.

Kissflows bästa funktioner:

Villkorlig logik : Skapa regler som utlöser olika flöden och uppgifter

Flexibla samarbetsbehörigheter : Kontrollera vem som kan starta en process och vilka data användarna kan se eller redigera i varje steg.

Integrationer : Integrera smidigt över trettio hanteringsverktyg och ha allt du behöver för ditt arbete nära till hands.

Formulärskapare : Designa och automatisera formulär med en intuitiv dra-och-släpp-skapare.

Arbetsflödesdesigner: Skapa den perfekta sekvensen av åtgärder med parallella grenar, villkorade steg och liknande.

Kissflows begränsningar:

Programvaran innehåller för många buggar som kan bromsa ditt arbete och din produktivitet.

Grundpaketet är dyrt, och småföretag kanske inte har råd med det.

Kissflow-priser:

Grundläggande: 1500 dollar per månad

Företag: Anpassad prissättning

Kissflow recensioner och betyg:

G2: 4,3/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 3,9/5 (39 recensioner)

3. Monday

via Monday

Monday är ett annat effektivt processhanteringsverktyg för att effektivisera arbetsprocesser. Dess instrumentpanel gör det enkelt att delegera uppgifter, spåra framsteg och integrera verktyg.

Monday möjliggör effektivt samarbete mellan dina teammedlemmar, särskilt med sin funktion som använder färgade statusar för att hjälpa dig att kommunicera visuellt. Det användarvänliga gränssnittet och automatiseringen av uppgifter gör Monday till ett värdigt alternativ till Process Street.

Monday bästa funktioner:

Dashboard : Håll koll på dina uppgiftsframsteg här. Det är viktigt för att kunna fatta välgrundade beslut när du ställer in arbetsflöden.

Integrationer : Integrera med över 200 verktyg för produktivitet och affärsprocesshantering.

Automatisering : Schemalägg aviseringar, automatisera e-postmeddelanden och boka möten enkelt. Du får också uppdateringar i realtid när varje uppgift slutförs.

Workdocs: Effektivisera ditt samarbete och genomförande av idéer och arbetsflöden

Måndagsbegränsningar:

Mobilappen är inte funktionell; du kan endast komma åt den via webben.

Måndagspriser:

Gratis

Grundläggande: 8 dollar per månad per användare

Standard: 10 dollar per månad per användare

Pro: 16 dollar per månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Måndagens recensioner och betyg:

G2: 4,7/5 (över 8000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4000 recensioner)

4. ProcessMaker

via ProcessMaker

ProcessMaker är ett fullfjädrat automatiseringsverktyg för företag som behöver omfattande programvara för hantering av affärsprocesser (BPM).

Integrera processövervakning i realtid, processdirigering eller dataintegration samtidigt som du samarbetar med teammedlemmarna.

ProcessMaker fungerar bra för att anpassa processarkiv och processdesign. Du kan till och med generera dokument som fakturor för godkännande, kvitton och kontrakt. Denna programvara fungerar både online och offline.

ProcessMakers bästa funktioner:

Flexibel anpassning : Skapa dokument i valfri stil. Fullt anpassningsbart för att utforma din process i valfritt läge. Om du inte är programmerare hjälper alternativen med låg kod och ingen kod dig att anpassa efter dina önskemål. Om du har programmeringskunskaper får du ännu större utdelning med avancerad anpassning.

Process- och uppgiftshantering : Översikt, analys och realtidsövervakning av processer blir enklare.

Samarbete: Samordna åtkomsten till dokument och aktivera processdirigering för enkelt samarbete.

ProcessMaker-begränsningar:

Kodningskrav: Programvaran kräver en viss teknisk kodningskompetens för att dess funktioner ska kunna användas på rätt sätt.

ProcessMaker-priser:

Plattform: 1475 dollar per månad

Fördel: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Recensioner och betyg för ProcessMaker:

G2: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (198 recensioner)

5. SweetProcess

via SweetProcess

SweetProcess är ett projektledningssystem som är utformat för att effektivisera dokumentprocesser, procedurer och uppgifter. Använd det för att stärka prioriteringsfokus i arbetsflödeshanteringen.

Det unika gränssnittet påverkar hur du skapar, samarbetar och förfinar processer inom ditt team. Det underlättar skapandet, korrigeringen, hanteringen och redigeringen av affärsprocesser för att öka produktiviteten.

Du hittar en ny användarhandbok – en praktisk manual för nya användare som vill lära sig plattformen.

SweetProcess bästa funktioner:

Tidsspårning : Tilldela uppgifter till ditt team och spåra automatiskt aktiviteten och tiden från när uppgiften påbörjas till när den är klar.

Förslag: Ge förslag på innehåll och uppgifter som har utelämnats.

SweetProcess begränsningar:

Integrationen med andra verktyg är minimal.

Priser för SweetProcess:

Grundläggande: 99 $ per månad

Recension och betyg för SweetProcess:

G2: inte tillräckligt många betyg

Capterra: inte tillräckligt många betyg

6. Pipefy

via Pipefy

Pipefy är en automatiseringsdriven programvara för processhantering som är utformad för att hjälpa dig att förenkla projektarbetsbelastningen. Du har få eller inga begränsningar när det gäller att anpassa utseendet på dina arbetsflödesprocesser – utan några kunskaper i kodning.

Dess automatisering av projektledning är mycket effektiv, eftersom du kan bygga mycket komplexa processer på bara några minuter. Välj bland hundratals färdiga arbetsflödesmallar för att anpassa ditt arbete och komma igång.

Pipefys bästa funktioner:

SLA-hantering : Håll koll på deadlines med hjälp av varningsfunktionen. SLA hjälper dig att bestämma hur länge ett kort kan stanna i en fas av ditt arbetsflöde eller gå igenom hela processen. Ange ett förfallodatum eller håll koll på det förväntade slutdatumet för varje uppgift.

Avancerad automatisering : Utlösa automatiskt en åtgärd om en fördefinierad händelse eller åtgärd utförs.

Säker databas : Skydda dina personuppgifter eller organisationens data när du skapar automatiserade och effektiva arbetsflöden.

Ingen kodutveckling : En ny användare kan automatisera affärsprocesser med hjälp av dra-och-släpp-verktyg.

Rekryteringshantering: Hantera anställning av nya medarbetare, introduktion, avgång och spårning av deras förfrågningar.

Pipefys begränsningar:

Många användare klagar på att programvaran är långsam.

Pipefy-priser:

Starter: Gratis

Företag: 20 dollar per månad per användare

Enterprise: 34 dollar per månad per användare

Recensioner och betyg för Pipefy:

G2: 4,6/5 (216 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (304 recensioner)

7. Asana

via Asana

Asana är ett effektivt verktyg för processhantering med över 200 integrationer som gör det enkelt att skapa, tilldela och dela projekt. För att spara tid kan du kartlägga grupprojekt och tilldela milstolpar för att dela upp komplexa arbetsflöden i deluppgifter.

Asanas bästa funktioner:

Multi-homing : Varje uppdatering som görs i en uppgift som tillhör flera projekt återspeglas i alla projekt.

Anpassning : Mycket flexibel när du vill anpassa fält, regler och formulär.

Effektiv spårning och visualisering : Asanas tidslinjevy underlättar effektiv övervakning av scheman, beroenden och deadlines.

Asana Chat: Skicka meddelanden och starta konversationer med teammedlemmar om uppgifter eller observationer om vad som helst. Alla meddelanden/konversationer som skickas till dig visas också i din inkorg.

Asanas begränsningar:

Tyvärr kan du inte tilldela flera teammedlemmar samma uppgift. Asana tillåter endast en person per uppgift.

Asana spårar inte din tid. Det lägger mindre vikt vid rapportering av uppgifter.

Asanas priser:

Grundläggande: Gratis för alltid

Premium: 10,99 $ per månad per användare

Företag: 24,99 $ per månad per användare

Asana-recensioner och betyg:

G2: 4,5/5 (över 9000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 12 000 recensioner)

8. Alloy Automation

via Alloy Automation

Alloy Automation är en programvara som är utvecklad för att hantera komplexa dataflöden. Om du vill skapa realtidsbaserade, åtkomstbaserade integrationer inom ditt team hjälper Alloy dig att säkra en unik datamodell för att driva din verksamhet smidigt.

Det fungerar smidigt för att skapa, köra och övervaka komplicerade arbetsprocesser. Om du föredrar en hög grad av anpassning av arbetsflödet, gör Alloy just det för dina processer och integrationer.

Alloy Automations bästa funktioner:

Hög nivå av integration: Programvaran stöder över 220 integrationer så att du kan extrahera rådata från tusentals API:er som stöds.

Installation Manager : Använd en enda instrumentpanel för att hålla reda på alla unika installationer och konfigurera versioner för varje enskild användare.

White-labeling och anpassningsbarhet: Anpassa allt efter ditt varumärkes smak och matcha Alloys modala gränssnitt med ditt varumärkes färger.

Alloy Automation-begränsningar:

Det finns för många tekniska detaljer, vilket gör specifika integrationer ganska knepiga om du inte är programmerare.

Priser för Alloy Automation:

Gratis

Team: 50 dollar per månad

Enterprise-plan: Anpassad prissättning

Alloy Automation – recensioner och betyg:

G2: 4,2/5 (23 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal betyg

9. Nintex

via Nintex

Nintex är ett verktyg för processkartläggning och hantering som underlättar automatiseringen av arbetsflödesprocesser i team. Det hjälper dig att skapa komplexa processkartor, Visio-diagram och procedurdokument.

Processägande och samarbete är viktigt när man hanterar arbetsflöden, och Nintex erbjuder rätt verktyg för det. Feedbackverktygen i programvaran är också väl lämpade för att främja samarbete och ansvarstagande.

Nintex bästa funktioner:

Processmodellering : Ökad flexibilitet för tekniska teammedlemmar som vill dokumentera komplexa processer med BPMN.

Automatisering : Skapa avancerade arbetsflöden på några minuter med några få instruktioner. Utför uppgifter automatiskt, även med minimala programmeringskunskaper.

Dokumentgenerering: Generera anpassade och kompatibla kontrakt, order, förfallna fakturor och flera andra dokumentformat när du integrerar en datakälla.

Nintex begränsningar:

Små företag kan tycka att det är dyrt.

Priser för Nintex:

Premium: 50 000 dollar per år

Pro: 25 000 dollar per år

Anpassad: Anpassad prissättning

Recensioner och betyg för Nintex:

G2: 4,2/5 (910 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (82 recensioner)

10. Trainual

via Trainual

Trainual är i första hand en utbildningsplattform snarare än ett verktyg för processhantering.

Trainual hjälper till att organisera och genomföra utbildningar för både nya och befintliga anställda. Plattformen är särskilt effektiv för att snabbt få nya medarbetare att komma igång.

Utbildningssessionerna presenteras som minnesvärda bilder och videor för att engagera användarna. Detta tillvägagångssätt gör introduktionen roligare och förbättrar kunskapsbevarandet – Trainual effektiviserar utbildningsprocesserna och eliminerar behovet av manuella eller traditionella metoder.

Trainuals bästa funktioner:

Plattformen gör det möjligt för användare att dokumentera och centralisera sina standardrutiner (SOP) och processer. Skapa en kunskapsbas som teammedlemmarna kan komma åt.

Mobilfunktion: Få tillgång till utbildning på dina mobila enheter

Begränsningar för Trainual:

Priserna är kanske inte så fördelaktiga för småföretag.

Det kan vara svårt att hitta och hänvisa till tidigare Trainuals om du inte kommer ihåg att lägga till dem som favoriter innan du slutför utbildningen.

Priser för Trainual:

Småföretag: 250 dollar per månad

Tillväxtföretag : 417 dollar per månad

Obegränsat: Anpassad prissättning

Recensioner och betyg för Trainual:

G2: 4,7/5 (500 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (428 recensioner)

Det bästa alternativet till Process Street för din affärsautomation

När man driver ett företag är det en ständig utmaning att ta reda på hur man kan använda teknik för att förbättra saker och ting utan att förlora den mänskliga touchen. Hur mycket automatiserar man, och vad behåller man under mänsklig övervakning?

Det är oerhört viktigt att uppmuntra samarbete, nya idéer och förbättringar samt att hålla sig à jour med kundernas behov. Detta är kännetecken för ett effektivt och framgångsrikt företag.

Process Street-alternativen erbjuder processhanteringsfunktioner som hjälper dig att spåra projekt och uppnå dessa samtidigt som du effektiviserar dina arbetsflöden.

Men om du fortfarande är osäker på vilket som är det bästa alternativet till Process Street, så är ClickUp ett verktyg som används av tusentals företag som skapar, hanterar och effektiviserar sina projekt med det.

Registrera dig gratis idag.