De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Perplexity AI 2025

Kombinationen av artificiell intelligens och sökmotorer har haft en betydande och positiv inverkan och förändrat sättet vi hittar och använder information online.

Sökresultaten har definitivt förbättrats och den nya sökmotortjänsten inom AI är enkel att använda, vilket tar våra sökmöjligheter till en helt ny nivå. Begränsningarna i en traditionell webbsökmotor har åtgärdats av AI-sökmotorverktyg som Perplexity AI.

För dagens sökmotorer växer Perplexity AI fram som ett av de mest använda AI-verktygen för människor i alla branscher.

Perplexity AI är mycket bra på att omvandla komplexa frågor till lättförståeliga svar, men det är inte det enda verktyget som använder AI-sökmotorer. Det finns gott om leverantörer inom detta område, som alla tävlar om din uppmärksamhet som den självklara AI-baserade sökmotorn eller chatbot-verktyget.

Låt oss diskutera de viktigaste funktionerna i Perplexity AI, hur denna AI-sökmotor kan hjälpa dig med dina specifika behov, och utforska några av de bästa alternativen till Perplexity AI så att du kan hitta den perfekta appen för ditt användningsområde.

Vad är Perplexity AI?

Perplexity AI är en sökmotor med artificiell intelligens som du kan ställa frågor till på ett chattliknande sätt. Ställ en fråga till Perplexity AI så söker den igenom internet för att ta reda på mer om din fråga och ger dig sedan ett svar baserat på vad den hittat.

Detta verktyg skiljer sig från en traditionell sökmotor eftersom det är utformat för att vara mer konversationsinriktat, precis som när vi använder vårt naturliga språk. Istället för att söka efter ”exempel på marknadsföringsautomatisering” skulle du fråga ”Vad är det bästa exemplet på marknadsföringsautomatisering 2024?” och det kommer att svara på ett konversationsinriktat sätt.

Perplexity AI Chrome-tillägg som används i en sökmotor

Perplexity AI använder naturlig språkbehandling (NLP) och sofistikerade språkmodeller för att ge dig de svar du behöver på ett sätt som är begripligt för alla. Du behöver inte längre gå igenom flera webbplatser för att lära dig mer om ett ämne – istället kan du be Perplexity AI att ge dig en sammanfattning. ?

Vad du ska leta efter i ett alternativ till Perplexity AI

Varje månad lanseras nya AI-drivna sökverktyg. För att välja rätt Perplexity AI-alternativ måste du ta hänsyn till dina mål, behov och önskemål.

Här är vad du bör tänka på när du letar efter ett alternativ till Perplexity AI:

Funktioner: Har den alternativa sökmotorn alla funktioner jag behöver? Erbjuder den mig något mer?

Användarupplevelse: Hur är användarupplevelsen? Är det enkelt att använda och navigera?

Utbildning: Är det svårt att lära sig använda det? Kan jag enkelt introducera hela mitt team till det?

Pris: Är det nya verktyget en gratis AI-sökmotor? Ligger det inom min budget?

Rykte: Har programvaruleverantören ett gott rykte? Är den helt ny på marknaden?

Recensioner: Vad säger andra användare om just denna sökmotor? Lever den upp till hypen?

I grund och botten är Perplexity AI ett lättanvänt verktyg med en begränsad uppsättning funktioner. Det innebär att du enkelt kan jämföra andra AI-drivna sökmotorer för att hitta den som passar dig bäst eller utforska alternativ inom detta område som kan erbjuda dig ännu fler funktioner.

De 10 bästa alternativen till Perplexity AI

Är du redo att se vad mer som finns där ute? Vi har sammanställt en lista över de bästa alternativen till Perplexity AI som finns idag. Upptäck AI-sökmotorer, verktyg som hjälper dig att skriva kod och plattformar som kan bli din favoritplats för allt som har med innehåll och AI att göra.

Om du letar efter ett AI-verktyg som verkligen förändrar ditt sätt att arbeta är ClickUp Brain ett alternativ till Perplexity som tar dig till nästa nivå. Istället för att bara svara på frågor fungerar ClickUp Brain som en osynlig kraft – det kopplar direkt till dina uppgifter, dokument och chattar och driver projekt framåt med kontextuella, praktiska resultat.

Det bästa med det? Du kan chatta med flera LLM:er istället för bara en. Det stämmer, du kan chatta med Claude, Gemini och fler utan att behöva lämna ClickUp Brains gränssnitt.

Dess AI-agenter automatiserar repetitiva administrativa uppgifter, sammanfattar komplex information och lyfter fram insikter på ett proaktivt sätt, så att du alltid ligger steget före. Med inbyggd automatisering och smarta förslag integrerade i varje arbetsflöde kan du omedelbart hämta det som är viktigt, tilldela uppföljningar och få mer gjort snabbare!

Skapa dina egna anpassade AI-agenter för att hantera alla typer av arbetsflöden med ClickUp Brain.

För ännu mer kraft fungerar Brain MAX som din dedikerade AI-kompanjon på skrivbordet. Det ger dig sökfunktioner i företagsklass, röststyrd tal-till-text-funktion och handsfree-automatisering i hela ditt arbetsmiljö. Säg bara dina frågor eller instruktioner så hittar, organiserar och agerar Brain MAX på information i alla dina anslutna appar – ClickUp, Google Drive, Figma, GitHub och många fler.

Oavsett om du brainstormar, fångar upp idéer i ett flöde eller hanterar komplexa projekt, håller Brain MAX allt samlat och tillgängligt på ett ställe.

ClickUp Brain och Brain MAX hjälper dig inte bara att hitta information – de kopplar ihop punkterna, automatiserar rutinarbetet och ger dig möjlighet att fatta smartare och snabbare beslut. För team och individer som vill gå bortom grundläggande sökning och verkligen utnyttja AI för produktivitet är detta den uppgradering du har väntat på.

ClickUps bästa funktioner

Använd rollbaserade, kontextmedvetna agenter för att automatisera administration, generera rapporter och svara på frågor.

Skapa automatiskt uppgifter, tilldela ägare, ange deadlines och följ upp åtgärder.

Sök i ClickUp, Google Drive, Figma, GitHub och mer, allt från ett och samma ställe.

Ställ frågor på vanlig engelska och få relevanta, kontextrika svar.

Få snabb tillgång till tidigare konversationer, godkännanden, projektmilstolpar och dokumentation

Skapa bilder och diagram med AI-drivna verktyg, perfekta för brainstorming och planering.

Transkribera, sammanfatta och extrahera åtgärdspunkter från möten automatiskt med AI Notetaker

Effektivisera dina arbetsflöden med hjälp av ClickUp Brain som det ultimata produktivitetsverktyget.

Redigera och finslipa dina texter – från försäljningsmejl till forskningsrapporter.

Använd ClickUp Docs som din favoritplats för att lagra AI-genererat innehåll.

Skapa listor med åtgärder som länkar till ClickUp-uppgifter

Kom igång snabbt med hjälp av ClickUp-mallar

Få bättre resultat från AI-verktyg med ChatGPT-prompts för forskningsskrivande och ChatGPT-prompts för copywriting.

Begränsningar med ClickUp

Vissa användare menar att det kan vara svårt att lära sig ClickUp eftersom det är ett så omfattande programverktyg.

ClickUp Brain är relativt nytt, så nya funktioner läggs till kontinuerligt.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 800 recensioner)

2. Google Gemini

Via Gemini

Gemini (tidigare känt som Google Bard AI) är en gratis AI-sökmotor som är Googles svar på AI-drivna sökmotorresultat. Ladda upp Gemini så kan du börja chatta med AI:n för att ställa frågor, uppmuntra den att lösa problem eller be den hjälpa dig att komma på kreativa idéer för en marknadsföringskampanj på sociala medier. ?

Gemini bästa funktioner

Få svar via en chattbaserad, AI-driven app

Verifiera källan till din information så att du kan kontrollera fakta.

Ska ha tillgång till mer aktuell data än vissa andra appar.

Utvecklat av Google med ett gott rykte för högkvalitativa programvaruverktyg.

Gemini-begränsningar

Vissa användare rapporterar att Gemini inte är lika bra på att koda frågor som andra verktyg.

Google är öppen med att Gemini är ett experiment, så resultaten är kanske inte alltid faktabaserade.

Finns inte tillgängligt på flera sökmotorer – till skillnad från Perplexity AI.

Gemini-priser

Gratis

Gemini-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 20 recensioner)

Capterra: N/A

3. Bing

Via Bing

Bing, Microsofts sökmotor, släppte nyligen en AI-driven sökmotor med en sofistikerad algoritm. Precis som Perplexity AI kan du använda Bing (även känt som Bing Chat eller Bing AI) för att hitta svar på alla dina brännande frågor om affärer eller livet. ?

Om du är en Microsoft-poweruser och letar efter ett alternativ till Perplexity AI är detta verktyget för dig.

Bings bästa funktioner

Integrerat i Microsofts ekosystem

Funktioner för fotosökmotor

Stöds av högkvalitativa sökmotorresultat

Privata webbsökningsfunktioner

Be Bing hjälpa dig att hitta svar, planera scheman och mycket mer.

Skriv kod med hjälp av Bing på språk som Python

Bings begränsningar

Vissa användare rapporterar att Bing inte alltid ger relevanta resultat för komplexa frågor.

Som med alla AI-verktyg bör du alltid dubbelkolla att alla data och statistik som anges verkligen stämmer.

Bings prissättning

Gratis

Bing-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Capterra: N/A

4. Jasper

Via Jasper

Till skillnad från Bing och Bard är Jasper inte bara en AI-sökmotor. Det är istället en plattform som är utformad för att hjälpa dig att använda AI för att skapa innehåll för ditt varumärke. Jasper har en rad AI-copywriting-funktioner, inklusive Jasper Chat – deras användarvänliga chatbot som du kan använda på ett liknande sätt som Perplexity AI. ?

Jasper bästa funktioner

Omfattande kunskapsdatabas för både breda och nischade ämnen

Möjlighet att hänvisa tillbaka inom en konversation för ytterligare sammanhang

Ställ frågor, be om sammanfattningar och generera idéer

Brett utbud av AI-skrivverktyg och funktioner

Jasper-begränsningar

Vissa användare rapporterar att Jasper Chat ibland kan vara långsamt.

Jasper är endast tillgängligt med en betald plan, vilket gör det till ett av de minst prisvärda Perplexitiy AI-alternativen på denna lista.

Jasper-priser

Skapare: 49 $/månad per användare

Teams: 125 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Jasper-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 700 recensioner)

5. Komo

Via Komo

Komo är ett elegant, minimalistiskt alternativ till Perplexity AI. Med detta AI-sökmotorverktyg kan du ställa frågor, utforska nyhetsartiklar och digitalt innehåll och få fram relevanta sökmotorresultat baserat på din sökfråga. ?

Dessutom är Komo stolt över att vara ett privat AI-verktyg för sökmotorer som är snabbt och pålitligt – helt utan annonser.

Komos bästa funktioner

Gör en webbsökning och ställ frågor i en miljö utan distraktioner och reklam.

Begränsa din sökning så att endast community-fokuserat innehåll som YouTube-videor och nyhetsartiklar visas.

Brainstorma idéer baserat på ett specifikt ämne eller en specifik fråga

Få en hybrid av chatbot och sökmotor i ett enda verktyg

Komo-begränsningar

Vissa användare kan tycka att det minimalistiska användargränssnittet är avskräckande.

Det finns mycket lite information online om Komo jämfört med några av de mer kända Perplexity AI-alternativen i denna lista.

Komo-priser

Gratis

Komo-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

6. Writesonic

Via Writesonic

Writesonic är ett AI-verktyg för copywriting som hjälper företagare och marknadsförare att skapa nya texter. Förutom en artikelskrivare, en parafraseringsfunktion och en artikelsammanfattare har detta AI-verktyg för innehållsskapande även Chatsonic – en konversationsbaserad AI-funktion som använder naturligt språk, liknande Perplexity AI. ?️

Writesonic hävdar också att det kan hjälpa dig att skapa helt unikt innehåll, så att du inte riskerar att producera plagierade texter.

Writesonic bästa funktioner

Konversationsbaserad NLP-processor som konkurrerar med ChatGPT

Drivs av sökning, utformat för att skriva innehåll och generera idéer

Använd Chatsonic för att generera AI-konst och skriva texter.

Få tillgång till Chatsonic och andra AI-verktyg för copywriting på ett och samma ställe

Writesonic-begränsningar

Vissa användare rapporterar att ordbegränsningarna i Business-planen ibland kan kännas frustrerande.

Texterna som Writesonic producerar kan ibland vara repetitiva, enligt vissa användare.

Writesonic-priser

Obegränsat: 20 $/månad per användare

Företag: Från 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Writesonic-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

7. Poe

Via Poe

Poe är en AI-chatbot från mjukvaruteamet på Quora. Denna app är utformad som en webbläsare och mobilapp som ger dig tillgång till en mängd olika chatbots på ett och samma ställe.

Från Poe kan användare köra kommandon på tjänster som Midjourney, ChatGPT, Claude och många fler. ?

Poes bästa funktioner

Starta en konversation med ett stort antal chattbottar, och fler läggs till regelbundet.

Ställ frågor, få svar och hitta nya idéer med flera chatbots

Hitta intressanta nya bots att chatta med via funktionen Utforska.

Finns som app för både iOS- och Android-enheter.

Poe-begränsningar

Poe fungerar som en port till andra chattbottar istället för att vara en själv, vilket innebär att kvaliteten beror på vilken specifik chattbot du använder.

Det finns för närvarande inget företagsabonnemang tillgängligt för företag som vill ansluta flera användare, men detta är något som man arbetar med.

Poe-prissättning

Gratis

Enterprise: Kommer snart

Poe-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (1 recension)

Capterra: N/A

8. Pi

Via Pi

Pi är ett konversationsbaserat AI-verktyg utvecklat av Inflection AI. Verktyget är utformat för att erbjuda en rolig och vänlig atmosfär och fungerar mer som en personlig assistent än en traditionell chattbot. Pi kan hjälpa användare att komma på idéer eller inspiration, göra planer, utforska intressen och svara på frågor. ?

Pi:s bästa funktioner

Strömlinjeformat, minimalistiskt användargränssnitt utan distraktioner

En mer mänsklig approach till chatbot-upplevelsen

Ställ frågor, få inspiration och ventilera om din arbetsdag

Kombinerar AI-driven sökning och svar med en coachliknande känsla

Pi-begränsningar

Vissa användare kanske föredrar en mer professionell känsla än Pi erbjuder – särskilt om du investerar i programvaran för hela teamet.

Verktyget är relativt nytt, så det finns inte mycket information om det just nu.

Pi-prissättning

Gratis

Pi-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

9. ChatGPT

Via ChatGPT

ChatGPT är en av de mest kända chatbottarna baserade på stora språkmodeller som finns idag. Det generativa AI-verktyget, utvecklat av OpenAI, hjälper användare att hitta svar och få information baserat på tidigare konversationshistorik och sammanhang. ⚒️

ChatGPT:s bästa funktioner

Få hjälp med uppgifter som att planera din marknadsföringskampanj, skriva ett e-postmeddelande eller hantera ett svårt samtal.

Definiera längd, stil och format för svaren

Skriv kod utan att behöva kunna det själv

Sammanfatta texter och ge insikter i längre dokument som uppsatser eller mötesprotokoll.

ChatGPT:s begränsningar

Ibland är resultatet inte alltid korrekt, vilket är fallet med de flesta AI-drivna chattverktyg, inklusive de bästa ChatGPT-alternativen.

Vissa användare rapporterar att ChatGPT inte alltid behåller sammanhanget i komplexa diskussioner.

Priser för ChatGPT

Gratis

ChatGPT Plus: 20 $/månad per användare

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 20 recensioner)

10. GitHub Copilot

Via GitHub Copilot

GitHub Copilot skiljer sig något från de andra Perplexity AI-alternativen på denna lista, eftersom det är ett verktyg som är utformat exklusivt för utvecklare. Som det mest använda AI-utvecklingsverktyget omvandlar denna app naturliga språkprompter till föreslagna kod i flera språk. ⌨️

GitHub Copilots bästa funktioner

Effektivisera kodskrivningsprocessen med hjälp av AI

Få AI-drivna förslag baserade på din tidigare kod

Redigera direkt i din favoritkodredigerare

Lär dig att koda med hjälp av GitHub Copilot

Begränsningar för GitHub Copilot

Denna app är utformad för att skriva kod, så den är bara ett användbart alternativ till Perplexity AI om det är det du använder appen till.

Vissa användare rapporterar att verktyget kan ha en brant inlärningskurva.

Priser för GitHub Copilot

Gratis

Team: 4 $/månad per användare

Företag: 24 $/månad per användare

GitHub Copilot-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 5/5 (3 recensioner)

Få de svar du behöver med dessa alternativ till Perplexity AI

Det finns så många alternativ till Perplexity AI att det verkligen är värt att utforska dem. Använd den här guiden för att hitta de bästa Perplexity AI-alternativen för de funktioner och egenskaper du behöver.

När du letar efter ett bra AI-drivet innehållsverktyg, tänk på att det kan finnas ett verktyg som kan erbjuda dig ännu mer – som ClickUp. Vår allt-i-ett-plattform har allt du behöver, inte bara AI-assistans utan även projektledning, produktivitet och arbetshantering.

