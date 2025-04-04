20 kostnadsfria Google Kalender-mallar för 2025

Google Kalender-mallar – vad skulle vi göra utan dem?

Det är alltid en bra idé att se till att din organisations kompetens är i linje med målen. Med nya projekt kommer det att bli fler möten och nya personliga mål.

För att hålla ordning på flera projekt rekommenderar vi att du använder Google Kalender-mallar – det smartaste sättet att hålla koll på dina uppgifter, leveranser, deadlines och mycket mer.

För att göra det enklare listar vi 10 gratis mallar som du kan spara eller bokmärka för senare bruk.

Vi listar också 10 alternativa Google Kalender-mallar för mer seriösa ändamål (t.ex. marknadsföringskampanjer, projekt för hemarbete osv.).

Vad är en Google Kalender-mall?

En Google Kalender-mall är en digital kalender som är funktionsrik, mångsidig och dynamisk.

Du använder denna digitala kalender för att planera dina möten, personliga ärenden, samtal, uppgifter och vad du vill.

När det blir för mycket (vilket det ofta blir) kan en Google Kalender-mall hjälpa dig att:

Håll koll på dina pågående projekt, uppgifter och deadlines.

Multitaska och håll ordning

Förhindra hjärndimma och trötthet på jobbet och förbättra produktiviteten.

10 kostnadsfria Google Kalender-mallar för 2025

Kalendrar har ett dåligt rykte – fysiska kalendrar, alltså. De flesta ser dem som något som visar datum och veckodag, och det är ungefär allt. Men att använda rätt kalender kan vara en tillgång, eftersom den hjälper dig att hålla koll på din arbetsbelastning utan att du förlorar din mentala ro.

Här är 10 Google Kalender-mallar som du kan spara redan nu och tacka oss för senare:

1. Månadsvis händelse i Google Kalender-mall av Template. net

via Template.net

Planera och organisera dina månatliga evenemang utan ansträngning med denna månadskalendermall. Den är idealisk för att hålla reda på möten, konferenser och sociala sammankomster och ger en tydlig översikt över din månatliga schemaläggning.

2. 2025 HR Google Kalender-mall av Template. net

via Template.net

Hantera HR-uppgifter med denna kalendermall för 2025. Perfekt för visuella planerare som behöver hålla reda på årliga evenemang och viktiga datum.

3. Mall för sociala medier-marknadsföring i Google Kalender av Template.net

via Template.net

Effektivisera din strategi för sociala medier med denna marknadsföringskalendermall. Schemalägg inlägg, planera kampanjer och hantera innehållstidslinjer på olika plattformar för optimalt engagemang.

4. Google Kalender-mall för fastighetsmarknadsföring av Template.net

via Template.net

Förbättra din marknadsföring av fastigheter med denna specialiserade kalendermall. Organisera öppna hus, visningar och kundmöten samtidigt som du håller koll på marknadsföringsinitiativ.

5. Mall för projektledning i Google Kalender av Template.net

via Template.net

Hantera dina projekt effektivt med denna omfattande kalendermall. Spåra uppgifter, sätt deadlines och fördela resurser för att säkerställa att dina projekt håller tiden och budgeten.

6. IT-produktinnehåll Google Kalender-mall av Template. net

via Template.net

Planera och organisera lanseringar av IT-produktinnehåll med den här mallen. Schemalägg skapande av innehåll, granskningar och lanseringar för att hålla din produktmarknadsföring på rätt spår och synkroniserad.

7. Veckomall för Google Kalender av Template.net

via Template.net

Optimera din veckoplanering med denna enkla kalendermall. Perfekt för att hålla koll på återkommande uppgifter, möten och mål, så att du får en produktiv och organiserad vecka.

8. Daglig Google Kalender-mall av Template. net

via Template.net

Håll koll på din dagliga schemaläggning med denna detaljerade kalendermall. Perfekt för att hantera möten, uppgifter och deadlines med fokus på daglig produktivitet.

9. Daglig planeringsmall för Google Kalender av Template.net

via Template.net

Organisera dina dagliga aktiviteter med denna planeringsmall. Den erbjuder utrymme för att prioritera uppgifter, ställa in påminnelser och uppnå dagliga mål på ett effektivt sätt.

10. Designa Google Kalender-mall av Template. net

via Template.net

Denna kalendermall är skräddarsydd för designers och hjälper dig att hantera kreativa projekt och deadlines. Håll koll på designgranskningar, kundmöten och inspirationssessioner på ett och samma ställe.

Begränsningar vid användning av Google Kalender-mallar

Här är tre skäl till varför en Google Kalender-mall kan vara otillräcklig när du använder den för att strukturera din dag:

Det fungerar främst som ett verktyg för att skapa dokument och är inte avsett för att skapa en kalender.

Du kan inte komma åt filerna offline, utan måste vara online – antingen på Google Workspace eller i Google Kalender. Detta är ett stort problem om du inte har bra internetbandbredd eller vid oförutsägbara nödsituationer.

Du kan inte schemalägga, tilldela eller skapa uppgifter. Du kan inte heller visualisera ditt arbetsflöde eller en tidslinje.

10 alternativa Google Kalender-mallar 2025

ClickUp är ett bättre alternativ än Google Forms när du skapar en kalender, eftersom det är en allt-i-ett-produktivitetssvit som erbjuder detaljerade kalendervyer. Du behöver inte hoppa mellan skärmar, appar och allt däremellan för att hantera och spåra ditt projekt.

📮 ClickUp Insight: 18 % av våra undersökningsdeltagare vill använda AI för att organisera sina liv genom kalendrar, uppgifter och påminnelser. Ytterligare 15 % vill att AI ska hantera rutinuppgifter och administrativt arbete. För att göra detta måste en AI kunna: förstå prioritetsnivåerna för varje uppgift i ett arbetsflöde, utföra nödvändiga steg för att skapa eller justera uppgifter och ställa in automatiserade arbetsflöden. De flesta verktyg har ett eller två av dessa steg utarbetade. ClickUp har dock hjälpt användare att konsolidera upp till 5+ appar med hjälp av vår plattform! Upplev AI-driven schemaläggning med ClickUp Calendar, där uppgifter och möten enkelt kan fördelas till lediga tider i din kalender baserat på prioritetsnivåer. Du kan också ställa in anpassade automatiseringsregler via ClickUp Brain för att hantera rutinuppgifter. Säg adjö till stressigt arbete!

Dessutom kan du skapa smidiga arbetsflöden med hjälp av processkartläggning och dokumentera dina tankar med ClickUps mallar för dagliga loggar. Få en överblick över ditt projekt med mallen Projektöversikt och skapa innehåll som konverterar med hjälp av våra mallar för innehållskalender.

Men tro inte bara på vårt ord.

Läs vidare för att se 10 av våra favoritmallar för Google Kalender som har rätt funktioner för att hålla ordning.

1. ClickUp-kalenderplaneringsmall

ClickUps kalenderplaneringsmall är perfekt för nybörjare som vill organisera sina projekt i hanterbara delar.

Visst, Google Kalender låter dig göra samma sak. Men ClickUp tar din planering till nästa nivå genom att erbjuda följande funktioner:

Anpassade statusar: Markera uppgiftsstatusen som Blockerad, Avbruten, Klar, Pågående och På vänt för att hålla koll på händelser, aktiviteter eller uppgifter.

Anpassade fält: Till skillnad från Google Kalender kan du med dessa 10 olika anpassade attribut, såsom milstolpe, referenser, betyg, plats, faktisk kostnad osv. , visualisera händelsedata och spara dem.

Anpassade vyer: De sex olika vyerna i olika ClickUp-konfigurationer (t.ex. sammanfattningsvy, framstegstavla, tidslinjevy, månadsplanerare, startguide osv. ) hjälper dig att visualisera samma data på flera olika sätt.

Projektledning: ClickUp erbjuder funktioner för tidrapportering, e-post, taggar, beroendevarningar och mycket mer, och integrerar projektledning i en dynamisk kalender!

2. ClickUp-mall för veckokalender

Ladda ner den här mallen ClickUps veckokalendermall

Google erbjuder visserligen en veckomall, men den är i bästa fall mycket enkel.

Med ClickUps veckokalendermall kan du få uppdateringar i realtid om dina evenemang, uppgifter, deadlines och mycket mer. Du kan också identifiera och justera konflikter eller överlappningar och hålla dig till schemat!

Andra användbara funktioner i denna mall inkluderar:

Anpassade statusar för att markera uppgifter som slutförda, pågående, att göra och oavslutade

Anpassade fält med tre olika anpassade attribut – Mår bra, Uppgiftstyp och Viktiga anteckningar – för att kategorisera och lägga till anteckningar till uppgifter.

Anpassade vyer i fem ClickUp-konfigurationer – Kom igång-guide, veckokalender, slutförda uppgifter, alla uppgifter och denna vecka för organiserad datatillgång med ett klick.

Denna mall är ett måste för upptagna chefer som har för mycket att göra.

3. ClickUp-mall för innehållskalender

Innehållsteam kan inte nöja sig med en enkel lista eller ett kalkylblad för att planera sina kreativa projekt. ClickUps mall för innehållskalender höjer nivån på din innehållsmarknadsföring.

Visualisera dina månatliga innehållstillgångar genom att analysera följande:

Hantera din redaktionella kalender för olika typer av innehåll som produceras (bloggar, e-postmeddelanden, inlägg på sociala medier osv. )

När ska du schemalägga och publicera innehållet och på vilka kanaler?

De kritiska länkarna när de publiceras (omnämnanden, engagemang, konverteringar, trafik osv. )

Ditt innehållsteam behöver realtidsinsyn i alla aspekter av produktionscykeln – och det är här ClickUps kalender för sociala medier kommer till sin rätt.

Skapa tydliga arbetsflöden för produktionen. Identifiera problemområden för att optimera innehållet. Skapa en vinnande process för innehållsmarknadsföring!

4. ClickUp års kalender mall

Ladda ner den här mallen ClickUp års kalender mall

Att följa upp årliga utmaningar är inte begränsat till Instagram eller TikTok; du kanske behöver följa upp dina personliga sociala evenemang, professionella uppgifter osv. under hela året.

Med ClickUps års kalender mall får du följande fördelar:

Omfattande, helhetsöversikt: Planera och organisera alla dina uppgifter för året med lätthet

Tydliga, målinriktade mål: Spåra mål och viktiga milstolpar för avgörande projekt.

Enklare och djupare förståelse för projektet: Visualisera dina framsteg i ett lättförståeligt format.

När det gäller funktioner kan du använda:

Anpassade statusar med fem aktivitetsvariationer: Klar, Försenad, Pågår, På rätt spår och Att starta

Anpassade fält för kategoribaserad uppgiftshantering: Kategori, kvartalsimplementering, budget, avdelning och tilldelat team

Anpassade vyer i fyra format: Kalender, Aktiviteter efter status, Aktivitetslista och Börja här

Hantera din årskalender med lätthet. Ladda ner mallen och starta din nyårsplanering på ett produktivt sätt.

5. ClickUp-kalender med mall för att-göra-lista

Ladda ner den här mallen ClickUp Kalender Att göra-lista Tem

Tänk dig att kombinera dina viktiga uppgifter i ett visuellt tilltalande kalenderformat – det är ju helt logiskt.

Det är precis vad ClickUps kalender- och att göra-lista-mall låter dig göra:

Hantera flera uppgifter samtidigt och nå dina mål utan misstag.

Håll koll på dina dagar, veckor och månader på en och samma gång.

Organisera uppgifter i tydliga kategorier och fördjupa dig i detaljerna samtidigt som du håller koll på helheten eller dina kortsiktiga mål.

Med den här mallen kan du också lägga till attribut som kategori, resurser, produktivitetsnivå och roll för att enkelt visualisera dina uppgifter.

Dessutom kan du använda fem vyer – Mötesförfrågan, Efter roll, Efter kategori, Scheman och Kom igång-guide – för att alltid ha dina mål i sikte.

6. ClickUp Modern Social Media Calendar Template

Läs mer ClickUp Modern kalender för sociala medier

Inlägg på sociala medier handlar om att dra nytta av de virala trenderna just nu. Men om dina inlägg på sociala medier är försenade kommer du inte att hinna bli viral i tid.

ClickUps moderna kalendermall för sociala medier förbättrar frekvensen, kvaliteten och tajmingen för dina inlägg på sociala medier genom att

Skapa ett effektivt arbetsflöde för allt ditt innehåll på sociala medier

Säkerställa enhetlighet i sociala mediekanaler

Ger en detaljerad översikt över kommande evenemang, kampanjer etc.

Hjälper dig att planera och definiera mål för din sociala strategi på ett proaktivt sätt

Optimera mallarnas funktioner genom att utnyttja avancerade tidsregistreringsfunktioner, kommentarer, AI och mycket mer.

För att kategorisera dina uppgifter kan du använda filter som tema, publiceringsdatum, kanal, slutresultat och hashtags för att komma igång snabbt.

7. ClickUp-mall för kampanjkalender

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för kampanjkalender

Företag som ligger tio steg före sina konkurrenter gör en sak rätt – de planerar sin marknadsföring för året. Du måste hålla koll på kampanjer, produktlanseringar osv.

ClickUps mall för kampanjkalender gör att du kan fokusera på varje liten detalj genom att

Planera marknadsföringsinitiativ och följ upp framstegen

Organisera uppgifter och kampanjer i överskådliga listor

Samarbeta med kollegor och håll alla informerade.

Håll ordning, hantera tiden och genomför med självförtroende – allt från en centraliserad mall!

8. ClickUp-mall för veckokalender

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för veckokalender

Vem vill inte ha en effektiv start på veckan? En där

Varje lista har rätt tidsramar.

Alla checklistor är utarbetade

Varje uppgift är kopplad till T

Utnyttja ClickUps mall för veckokalender för att uppnå detta.

Oavsett om du vill förbättra din digitala marknadsföringskampanj eller planera en kvartalsvis reklamkampanj ger denna veckomall dig fullständig insyn i din innehållsstrategi och publiceringsprocess.

Planera i förväg genom att schemalägga innehåll i omgångar och missa aldrig en viktig deadline!

9. ClickUp-mall för företagskalender

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för företagskalender

Att göra en översikt över dina affärsaktiviteter kan vara ganska krångligt. Men ClickUps affärskalendermall gör denna process enklare.

Det finns ingen specifik Google Kalender-mall som entreprenörer, chefer och team kan använda.

För att åtgärda denna brist har ClickUp skapat en allt-i-ett-mall för företagskalendrar som hjälper chefer och entreprenörer att hantera allt – från säljsamtal till projektdeadlines – med ett enda klick.

Denna mall har fyra mycket användbara anpassningsbara fält: Det var kul, Aktivitetstyp, Filer och Avdelning för att visualisera din kalender och aldrig bli uttråkad!

Förbättra dina projektledningskunskaper genom att utnyttja funktioner för tidrapportering, taggar, e-postmeddelanden, aviseringar och så vidare.

Denna affärskalender kan vid första anblicken verka endimensionell, men den uppfyller alla krav – oavsett om det gäller att hålla koll på deadlines, ge översikt över kommande möten eller planera långsiktiga projekt och mål.

Vill du skapa en projektkalender för ditt företag? Kolla in den här praktiska videon 👇🏽

10. ClickUp-kampanjkalendermall

Kampanjer är själva hjärtat i varje varumärke – de ger en inblick i hur varumärket tänker, fungerar och utvecklas.

Att få kampanjen rätt är avgörande för att upprätthålla ditt offentliga image och förbättra företagets resultat.

ClickUp-kampanjkalendermallen skiljer sig från andra kampanjkalendrar som finns tillgängliga idag.

Använd dem för att

Skapa en tidsplan för dina kampanjer

Följ upp framstegen mot viktiga delmål och milstolpar

Samarbeta med team och intressenter för att säkerställa att kampanjerna är på rätt spår.

Visualisera varje kampanjs mål, uppgifter, beroenden och deadlines.

Oavsett om du skapar innehållskalendrar eller spårar e-postkampanjer är detta den enda mall du behöver för att få din kampanj att komma igång på rätt sätt.

Skapa kalendrar och följ projekt med ett enda verktyg: ClickUp

Att bli mer organiserad på jobbet sker inte över en natt. Dina team måste arbeta synkroniserat, resurserna ska anpassas efter arbetsbelastningen, budgetarna måste fördelas i tid och tidsplaner måste fastställas.

Trots allt detta riskerar du fortfarande att göra fel vid manuell datainmatning eller att problem uppstår på grund av en tröttsam dag, vilket i slutändan påverkar dig.

Finns det någon lösning på detta problem? Ja.

Du behöver förstärka dina redan formidabla organisatoriska färdigheter och lägga till kraften i digitala kalendrar som ClickUp för att göra processen intuitiv, uppdaterad och samarbetsinriktad.

Börja med att definiera dina kalenderbehov. Därefter är det enkelt att välja rätt ClickUp-kalender som hjälper dig att komma igång. Om du har svårt att välja rätt kalender kan du kontakta vårt team, som hjälper dig att fatta rätt beslut.

Håll ordning med ClickUp gratis.