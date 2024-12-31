13 bästa verktyg för kalenderhantering för att hålla ordning

De flesta av mina vänner föredrar att arbeta under de tider som passar dem bäst – och det är inte bara de.

Gartner fann att när organisationer erbjöd "radikal flexibilitet" i arbetstider och arbetsplatser ökade antalet högpresterande medarbetare med 40 %.

Men med större självständighet följer också utmaningen att hantera tiden effektivt.

Faktum är att 94 % av alla människor anser att bättre tidshantering kan öka produktiviteten. Det är här kalenderhanteringsverktyg gör hela skillnaden.

Baserat på mina erfarenheter av kalenderhanteringsverktyg och ClickUp-teamets forskning har jag sammanställt en lista över de 13 bästa kalenderhanteringsverktygen som hjälper dig att hantera dina projekt effektivt och upprätthålla balansen mellan arbete och privatliv.

Vad ska du leta efter i kalenderhanteringsappar?

Det är slut med att vi bär med oss anteckningsböcker i ryggsäckarna. Nu har vi dagliga planeringsappar på våra telefoner, surfplattor och bärbara datorer. Vi kan komma åt den digitala planeringsappen på alla enheter vi arbetar på. Det som behövs är en kalenderhanteringsapp som synkroniseras mellan alla enheter.

Här är de funktioner som en utmärkt kalenderhanteringsapp måste ha:

Datasäkerhet: Välj kalenderappar som erbjuder robusta säkerhetsfunktioner för dina personliga och professionella data.

Integration: Se till att kalenderplattformen synkroniseras smidigt med din e-post, uppgiftshantering och andra verktyg och kalenderappar.

Automatiserade funktioner: Leta efter alternativ för schemaläggning, påminnelser och återkommande händelser i dina kalenderappar.

Artificiell intelligens: Kontrollera om du kan använda naturlig språkbehandling (NLP) för din Kontrollera om du kan använda naturlig språkbehandling (NLP) för din AI-planerare och kalender för intuitiv uppgiftsschemaläggning.

Samarbete: Prioritera de bästa kalenderapparna med alternativ för kalenderdelning och mötesplanering.

Användarvänlighet: Välj en kalenderapp som är intuitiv så att du slipper lägga tid på komplicerade funktioner.

Mobilkompatibilitet: Se till att kalenderappen fungerar bra på din smartphone, bärbara dator och surfplatta.

Användargränssnitt: Välj en kalenderplattform för att enkelt anpassa dagliga, veckovisa och månatliga vyer.

Anpassning: Leta efter justerbara aviseringar och inställningar som passar din arbetsstil.

1. ClickUp (Bäst för integrerad projektplanering och schemaläggning)

Kom igång Visualisera arbetet, omplanera uppgifter och hantera projektets tidsplaner med den flexibla ClickUp-kalendervyn.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för projektledning som kopplar samman mitt team genom delade arbetsflöden, dokument och realtidsdashboards. Jag älskar hur det hjälper mig att arbeta smartare och snabbare med allt på ett ställe.

ClickUp Calendar View är en gratis kalenderapp som sticker ut eftersom den inte bara visar deadlines utan också är en interaktiv arbetsyta där jag kan planera vad som helst.

Jag kan dra och släppa uppgifter i den digitala kalenderappen, justera deadlines, färgkoda uppgifter efter mina prioriteringar samt sortera och filtrera uppgifter. Den synkroniseras med mina externa kalendrar, som Google Kalender, och samlar mina personliga och professionella åtaganden på ett ställe.

Utöver schemaläggning gör ClickUps projektledningsfunktioner mitt arbete super effektivt. Möjligheten att skapa uppgiftsberoenden har varit en game changer för mig när jag hanterar komplexa projekt. Om en uppgift ändras justerar ClickUp automatiskt alla beroende uppgifter – inga manuella uppdateringar behövs.

Dra och släpp uppgifter i kalendern för att prioritera dem med hjälp av ClickUps projektledning.

Gantt-diagramvyn och tidslinjevyn ger mig en översikt över alla projekt och milstolpar, så att jag kan övervaka framstegen i realtid.

Dessutom säkerställer delningen av min kalender med mina kunder och teammedlemmar att alla är på samma sida utan ständiga samtal och e-postmeddelanden. Och nämnde jag ClickUp Reminders? Med automatiska påminnelser och aviseringar på alla enheter missar jag aldrig viktiga uppgifter.

ClickUps anpassningsfunktioner ger ännu mer mervärde. Så här hjälper de dig:

Du kan anpassa din kalender efter din arbetsstil, oavsett om du föredrar en daglig uppdelning eller en översiktlig månadsöversikt.

Återkommande uppgifter hjälper till att automatisera repetitiva aktiviteter.

Flera integrationer med verktyg som Slack, Zoom och molnlagringsalternativ som Google Drive säkerställer att ClickUp smidigt passar in i din befintliga teknikstack, vilket minskar behovet av att växla mellan olika plattformar.

ClickUp och Google Kalender-integration hjälpte mig att effektivisera min schemaläggning. Jag kan synkronisera uppgifter från ClickUp till min att göra-lista i Google Kalender och se alla ändringar som görs på ena plattformen återspeglas på den andra i realtid.

Spåra dina uppgifter i valfri kalender med ClickUp och Google Kalender-integration.

En annan utmärkande funktion är möjligheten att anpassa synligheten för uppgifter – jag kan välja vilka listor eller uppgifter som ska visas i min kalender, vilket hjälper mig att fokusera på det som är viktigt. Denna integration har förbättrat min tidshantering genom att centralisera alla mina scheman, vilket sparar mig besväret med att hoppa mellan olika verktyg.

Läs också: 20 gratis mallar för Google Kalender

ClickUp Calendar Planner Template har funktioner som har tagit min projektledningskalender till nästa nivå.

Ladda ner den här mallen Planera hur du vill tillbringa dina dagar med ClickUp Calendar Planner Template.

Det här är vad jag gillar mest med den här mallen:

ClickUp Custom Task Statuses låter mig markera uppgifter som "Pågående" eller "Väntande".

ClickUp Custom Fields är otroligt användbara för att spara viktiga detaljer som milstolpar och kostnader.

Tidslinjen och månadsplaneringen ger mig en tydlig bild av mitt totala arbetsflöde och mina framsteg.

ClickUp Calendar To-Do List Template har förändrat hur jag hanterar dagliga uppgifter. Den gör det möjligt för mig att enkelt visualisera mina mål och deadlines, samtidigt som möjligheten att prioritera uppgifter hjälper mig att hantera min tid mer effektivt. Jag har också märkt att en strukturerad mall ger insikt i hur lång tid uppgifter vanligtvis tar.

Ladda ner den här mallen Håll koll på hur din dagliga schemaläggning ser ut med ClickUp Calendar To-Do List Template.

Med den här mallen kan du:

Spåra enkelt framsteg med anpassade statusar

Sortera uppgifter med hjälp av anpassade fält som kategori, resurser, produktivitetsnivå och roll.

Få tillgång till flera vyer , inklusive mötesförfrågan, efter roll och efter kategori.

Öka produktiviteten med tidsspårning och beroendevarningar

Håll ordning med ett färgkodat uppgiftssystem för visuell uppgiftshantering

Slutför högprioriterade uppgifter utan att känna dig överväldigad.

Denna schemaläggningsmall har blivit oumbärlig för mitt arbetsflöde och hjälper mig att slutföra högprioriterade uppgifter utan att bli överväldigad.

ClickUps bästa funktioner

Dagliga, veckovisa och månatliga vyer gör det möjligt för mitt team att hantera uppgifter och scheman.

Med dra-och-släpp-schemaläggning kan jag flytta uppgifter direkt till kalendern.

Visuella verktyg övervakar framsteg och hanterar uppgiftsberoenden.

Uppgiftsscheman kan justeras automatiskt baserat på förändringar i beroenden.

Integreras sömlöst med Google Kalender-appen och andra plattformar för enhetlig schemaläggning.

Kalendrar kan delas med kunder eller teammedlemmar så att alla hålls uppdaterade.

Varningar på flera enheter

Begränsningar i ClickUp

Begränsad offlineåtkomst

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare per år

Företag : 12 $/månad per användare per år

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 7 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

De många vyerna (t.ex. tabell, Gantt-diagram, kalender och många andra) som finns i visningsalternativen gör det också enklare att hantera uppgifter.

De många vyerna (t.ex. tabell, Gantt-diagram, kalender och många andra) som finns i visningsalternativen gör det också enklare att hantera uppgifter.

2. Wrike (Bäst för resursallokering i kalendervyer)

via Wrike

Wrike är ett kraftfullt projektledningsverktyg som är känt för sina robusta samarbetsfunktioner. Det gör det möjligt för team att hantera flera projekt genom delade kalendrar. Wrikes tidslinjevy, tillsammans med dess delade teamkalendrar, hjälper chefer att visualisera uppgifter och tilldela resurser på ett effektivt sätt.

Integrationen med plattformar som Google Drive, Slack och Microsoft Teams hjälper till att effektivisera kommunikationen. Funktionerna för samarbete i realtid gör det enkelt att övervaka framsteg och göra nödvändiga justeringar, vilket gör Wrike idealiskt för stora team som arbetar med komplexa projekt med många medarbetare.

Wrikes bästa funktioner

Visualisera resurser och undvik schemakonflikter med dynamiska arbetsbelastningskalendrar.

Organisera projekt och uppgifter med en tydlig tidslinje och en uppgiftsbaserad kalendervy.

Omplanera eller justera tidslinjer med dra-och-släpp-funktionen i kalendern.

Spåra teamets kapacitet och hantera arbetsbelastningen effektivt med kapacitetshantering i kalendern.

Begränsningar i Wrike

Komplexa användargränssnitt kan vara överväldigande för nya användare.

Den kostnadsfria versionen har begränsade funktioner.

Kräver viss anpassning för att passa unika arbetsflöden.

Priser för Wrike

Gratis

Professional: 9,80 $/månad per användare

Företag: 24,80 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 3200 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 4 000 recensioner)

3. Google Kalender (bäst för enkel, kostnadsfri schemaläggning)

via Google Kalender

Google Kalender var min första kalenderhanteringsapp. Det är en pålitlig gratis kalenderapp med enkla kalenderverktyg som är perfekta för användare av Google Workspace-ekosystemet. Med Gmail-integrationen kan du smidigt schemalägga händelser, möten och påminnelser i din inkorg. Den erbjuder inte avancerade projektledningsfunktioner, men är lämplig för personlig schemaläggning och små start-up-team.

Google Kalender är mycket tillgänglig på olika enheter och erbjuder grundläggande funktioner som att dela kalendrar med teammedlemmar och skapa återkommande händelser.

De bästa funktionerna i Google Kalender

Identifiera tillgängliga tider som passar allas kalendrar med funktionen Hitta en tid.

Kategorisera personliga, arbetsrelaterade och delade händelser med färgkodade händelser.

Hantera teamets scheman och resursbokningar med delade kalenderalternativ.

Begränsningar i Google Kalender

Begränsad anpassning

Inga avancerade projektledningsfunktioner

Saknar inbyggda verktyg för uppgiftshantering

Priser för Google Kalender

Gratis

Affärsplaner börjar på 6 USD/månad per användare (med Google Workspace)

Betyg och recensioner för Google Kalender

Capterra: 4,8/5 (över 3 200 recensioner)

Läs också: De 10 bästa alternativen till Google Kalender

4. Clockwise (Bäst för automatisk tidshantering)

via Clockwise

Clockwise är ett annat kalenderverktyg för automatisk optimering av tidshanteringen. Det som är anmärkningsvärt med Clockwise är dess förmåga att omorganisera dina möten och uppgifter så att de passar in i dina mest produktiva timmar. Det integreras sömlöst med Google Kalender och schemalägger automatiskt möten under tider som inte stör dina fokuseringstimmar.

Funktionen för tidsblockering hjälper dig att avsätta tid för koncentrerat arbete samtidigt som kalenderkonflikter minskas. Clockwises AI-drivna schemaläggning sparar tid åt mig genom att minimera manuella justeringar.

Clockwise bästa funktioner

Optimera din dag genom att skapa oavbrutna block av fokuseringstid med Smart Calendar Assistant.

Justera teamets scheman dynamiskt med synkronisering av teamets tillgänglighet för att anpassa till optimala mötestider.

Förhindra att möten inkräktar på din fritid genom att justera arbetstiderna med hjälp av funktioner som skyddar balansen mellan arbete och privatliv.

Begränsningar för Clockwise

Passar bäst för enskilda användare, inte team.

Begränsade anpassningsmöjligheter

Beroende av Google Kalender

Priser medurs

Gratis

Pro: 6,75 $/månad per användare

Företag: 11,50 $/månad per användare

Clockwise-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (66 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (50 recensioner)

5. Fantastical (bäst för Apple-användare)

via Fantastical

Detta är ett kalenderverktyg som är exklusivt för Apple. En av dess mest framstående funktioner är dess naturliga språkbehandling, som låter dig schemalägga händelser genom att helt enkelt skriva kommandon som "Lunch med Sarah imorgon klockan 12". Det är intuitivt och lätt att använda.

Appen har en användarvänlig design och synkroniseras med de flesta arbetsytor och ekosystem, såsom Google, iCloud och Microsoft Exchange.

Fantasticals bästa funktioner

Använd naturligt språk för att schemalägga händelser intuitivt genom att skriva enkla kommandon.

Planera för externa händelser med integrerade väderprognoser i kalendern.

Spara tid för återkommande eller liknande händelser genom att effektivisera kalenderhanteringen med händelsemallar.

Fantastiska begränsningar

Endast tillgängligt på Apple-enheter.

Premiumfunktioner kräver ett abonnemang.

Begränsade samarbetsfunktioner

Fantastiska priser

Gratis

Premium: 4,99 $/månad per användare

Fantastiska betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (16 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (20 recensioner)

Läs också: De 10 bästa alternativen till Fantastical

6. Hub Planner (bäst för att spåra resursanvändning)

via Hub Planner

Hub Planner är ett allt-i-ett-verktyg för schemaläggning och resurshantering, perfekt för team som hanterar stora projekt. Den intuitiva kalendervyn gör att du kan fördela resurser effektivt.

Det som utmärker Hub Planner är dess resursprognoser, som hjälper projektledare att förutse framtida behov baserat på aktuell arbetsbelastning. De integrerade tidrapporterna och faktureringsfunktionerna gör det enkelt att spåra tid som läggs på projekt och hantera budgetar.

Hub Planners bästa funktioner

Spåra teammedlemmarnas scheman och planera med kalendern för resurstillgänglighet.

Få en överblick över resursfördelningen med hjälp av projektfördelningskalendrar.

Få en visuell översikt över projektets deadlines och teamets utnyttjande med ett integrerat schemaläggningsrutnät.

Optimera teamets kapacitet med utnyttjanderapportering i kalendern

Begränsningar i Hub Planner

Den branta inlärningskurvan för nybörjare

Priserna är relativt höga för små team.

Begränsade anpassningsmöjligheter

Priser för Hub Planner

Startpaket: 7 $/månad per användare

Premium: 18 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Hub Planner – betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (44 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 100 recensioner)

7. Zoho Projects (bäst för att skapa anpassningsbara arbetsflöden)

via Zoho Projects

Zoho Projects utmärker sig genom att erbjuda anpassningsbara kalendervyer för projektledning. Detta är särskilt användbart för team som behöver flexibilitet. Du kan anpassa arbetsflöden, integrera med andra Zoho-appar som CRM och Books, och till och med automatisera uppgifter baserat på projektets behov.

Projektets tidslinjevy hjälper alla teammedlemmar att hålla sig uppdaterade, och den delade kalendern gör det enkelt att se deadlines. De betalda abonnemangen erbjuder många funktioner för växande team, och det breda utbudet av integrationer möjliggör en helt skräddarsydd projektledningsupplevelse.

Zoho Projects bästa funktioner

Hantera uppgiftsberoenden direkt i kalendern med hjälp av Gantt-diagramintegration.

Få en tydlig översikt över viktiga projektdeadlines i kalendern med milstolpsuppföljning.

Spåra hela teamets arbetsförlopp och kommande deadlines med delade kalendervyer.

Begränsningar i Zoho Projects

Den kostnadsfria versionen har begränsade funktioner.

Det kan vara överväldigande med för många funktioner.

Kräver ett Zoho-ekosystem för full funktionalitet.

Priser för Zoho Projects

Gratis

Premium: 5 $/månad per användare

Företag: 10 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Zoho Projects

G2: 4,2/5 (över 440 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 650 recensioner)

8. Microsoft Outlook (bäst för Microsofts ekosystem)

via Microsoft Outlook

Microsoft Outlooks kalender passar stora team som är vana vid Microsoft Office 365. Den integreras med e-post och alla andra Office-appar, vilket möjliggör enkel mötesplanering, påminnelser och kalenderdelning med teammedlemmar. Outlooks kalender erbjuder en rad anpassningsbara och pålitliga funktioner.

Microsoft Outlooks bästa funktioner

Få förslag på tillgängliga tider för deltagarna med hjälp av mötesplaneringsassistenten baserat på deras kalendrar.

Identifiera snabbt mötes typer och prioriteringar med hjälp av färgkategorier i kalendern.

Se hela teamets tillgänglighet på ett ögonblick med teamkalendervyer.

Begränsningar i Microsoft Outlook

Saknar avancerade projektledningsfunktioner

Den har en komplex installation och kräver en expert för användare som inte är Office-användare.

Begränsade alternativ för uppgiftshantering

Priser för Microsoft Outlook

Gratis med Office 365-prenumeration

Betyg och recensioner för Microsoft Outlook

G2: 4,5/5 (över 2800 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (1990+ recensioner)

9. Hive (Bäst för teamsamarbete och uppgifter)

via Hive

Hive erbjuder en blandning av uppgiftshantering och kalenderintegration, vilket gör det till ett utmärkt val för team som behöver en allt-i-ett-lösning.

Kalendervyn i Hive är mycket anpassningsbar, och jag kan tilldela uppgifter direkt från kalendern, vilket sparar tid när jag hanterar flera projekt. Hive har bra samarbetsfunktioner, som chatt i realtid och fildelning, som effektiviserar kommunikationen. Hive integreras också väl med Slack och Google Drive.

Hives bästa funktioner

Spåra deadlines och uppgiftsförlopp tydligt med en uppgiftsbaserad kalendervy.

Omvandla kalenderhändelser till genomförbara uppgifter direkt med hjälp av integrerade åtgärdskort.

Anpassningsbara kalendervyer erbjuder Gantt, Kanban och traditionella kalenderalternativ för flexibel projektplanering.

Begränsningar i Hive

En brantare inlärningskurva för mindre team

Det är något dyrt för mindre team.

Begränsad gratisversion

Hive-priser

Gratis

Teams: 12 $/månad per användare

Företag: Pris på begäran

Hive-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (60 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

10. Doodle (bäst för att skapa mötesplaner baserade på omröstningar)

via Doodle

Doodle förenklar mötesplaneringen genom att erbjuda en intuitiv omröstningsfunktion som gör det möjligt för deltagarna att välja sina önskade mötestider. Det är användbart för att planera möten med kunder eller stora grupper där tillgängligheten varierar. Doodle ger en visuell översikt över tillgängliga tider.

Även om den utmärker sig som en grundläggande möteshanteringsprogramvara, passar den bäst för team som behöver ett externt verktyg för att hantera projekt och uppgifter. Premiumversionen kommer utan annonser och synkroniseras enkelt med din kalender.

Doodles bästa funktioner

Förenkla valet av tidpunkter för möten med stora grupper med hjälp av gruppomröstningsschemaläggning.

Prioritera tillgänglighet för gruppmöten med tillgänglighetsrankning

Ge mötesinbjudningar en professionell touch med anpassad evenemangsbranding.

Doodles begränsningar

Inga projektledningsfunktioner

Begränsade funktioner i gratisversionen

Anpassningsmöjligheterna är minimala.

Priser för Doodle

Gratis

Pro: 6,95 $/månad per användare

Team: 8,95 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Doodle-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1800 recensioner)

11. Apple Kalender (bäst för hantering av lokala evenemang)

via Apple Kalender

Apple Kalender är en enkel och användarvänlig kalender för sina användare. Jag uppskattar hur enkelt det är att skapa evenemang, bjuda in deltagare och ställa in påminnelser. Integrationen med Siri är en annan funktion som sticker ut. Med den kan du schemalägga evenemang med röstkommandon.

Även om det är begränsat till Apples ekosystem fungerar det bra för personligt bruk och små team. Det rena, minimalistiska gränssnittet gör schemaläggningen enkel.

De bästa funktionerna i Apple Kalender

Planera möten över regiongränserna med automatiska justeringar tack vare stöd för tidszoner.

Aktivera aviseringar baserat på var du befinner dig med hjälp av platsbaserade påminnelser.

Förenkla samordningen av scheman med andra genom att använda delade familje- eller gruppkalendrar.

Begränsningar i Apple Kalender

Inga avancerade projektledningsfunktioner

Begränsade anpassningsmöjligheter för team

Priser för Apple Kalender

Gratis (ingår i Apple-enheter)

Betyg och recensioner av Apple Kalender

G2: 4,1/5 (194 recensioner)

12. Bitrix24 (Bäst för CRM och kalenderintegration)

via Bitrix24

Bitrix24 är en komplett affärshanteringssvit, och kalenderhanteringsverktyget är en av dess funktioner. Den innehåller dessutom CRM, uppgiftshantering och kommunikationsverktyg. Kalenderfunktionen fungerar bra med Bitrix24:s uppgiftshanteringssystem. Du kan schemalägga uppgifter och ställa in påminnelser direkt i appen.

Bitrix24 är idealiskt för stora företag som hanterar alla sina interna och externa verksamheter på en enda plattform. Bitrix24 erbjuder även delade kalendrar som du kan använda för att samordna arbetet med ditt team.

Bitrix24:s bästa funktioner

Spåra möten med kunder, försäljningsmöjligheter och uppgifter på ett och samma ställe med integrerad CRM och kalender.

Automatisera uppgiftsschemaläggningen baserat på projektregler med hjälp av anpassade arbetsflöden kopplade till kalendern.

Bitrix24-begränsningar

Komplex för nybörjare

Vissa funktioner kräver uppgraderingar.

Högre priser för mindre team

Priser för Bitrix24

Gratis (grundversion)

Grundläggande: 49 $/månad per 5 användare

Standard: 99 $/månad per 50 användare

Professional: 199 $/månad för obegränsat antal användare

Bitrix24 betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (540 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 860 recensioner)

13. Calendly (Bäst för automatisk schemaläggning av möten)

via Calendly

Calendly är lätt att använda och är utformat för yrkesverksamma som behöver schemalägga möten när de är på språng.

Calendly synkroniseras med din kalender, oavsett om det är Google eller Outlook. Den justerar automatiskt tidszoner, vilket gör den perfekt för internationella möten. Den är pålitlig och kostnadseffektiv.

Calendlys bästa funktioner

Välj mötestider som passar din tillgänglighet med hjälp av automatiska länkar för mötesplanering.

Förhindra överbokningar genom att automatiskt blockera personlig tid med hjälp av anpassningsbara tillgänglighetsfönster.

Fördela möten jämnt mellan teammedlemmarna med hjälp av rundabordsplanering.

Begränsningar i Calendly

Saknar projektledningsfunktioner

Anpassningsmöjligheterna är begränsade i gratisversionen.

Betalda abonnemang krävs för avancerade funktioner.

Priser för Calendly

Gratis

Essentials: 10 USD/månad per användare

Professional: 15 $/månad per användare

Teams: 20 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Clockwise-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2220 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3360+ recensioner)

Läs också: De 10 bästa alternativen till Calendly

ClickUp: Den bästa kalenderhanteringsappen du kan ha

Nu när du har upptäckt de 13 bästa verktygen för kalenderhantering är det dags att ta kontroll över din schemaläggning och öka din produktivitet. Med rätt app för kalenderhantering kan du effektivisera din schemaläggning, förbättra din tidshantering och öka samarbetet inom ditt team.

Om du är redo att uppleva fördelarna med effektiv projektledning, registrera dig för ClickUp idag och förändra ditt sätt att arbeta!