De 10 bästa alternativen till Fantastical 2025

När det gäller att hantera mitt schema letar jag efter mer än bara en enkel kalenderapp. Jag behöver en organiserare som hjälper mig att hålla koll på mina uppgifter, påminner mig om viktiga möten och synkroniseras mellan olika enheter. Därför har jag letat efter onlinekalendrar som gör schemaläggningen rolig och effektiv.

Jag provade nyligen Fantastical och blev mycket imponerad av dess innovativa funktioner och användarvänliga design, som också gör den populär bland Apple-användare. Dess naturliga språkbearbetningsfunktioner och visuellt tilltalande gränssnitt kombinerar vanliga kalenderfunktioner med avancerade funktioner.

Du måste dock prenumerera på premiumversionen för att kunna använda Fantasticals kraftfulla funktioner, och den har inte utvecklats lika snabbt som vissa AI-integrerade kalenderappar.

Dessutom begränsar dess fokus på Apples ekosystem dess användbarhet på olika plattformar. Trots dessa begränsningar är Fantastical fortfarande ett pålitligt alternativ för Apple-användare som letar efter en väl utformad kalenderapp.

Jag har ägnat mycket tid åt att testa kalenderappar, och efter omfattande research har mitt team och jag sammanställt de 10 bästa alternativen till Fantastical. Var och en erbjuder unika funktioner och fördelar som visar dig hur du kan spara tid och få ut det mesta av din onlinekalender!

Vad ska du leta efter i alternativ till Fantastical?

Att-göra-listor, påminnelser, aviseringar och kalenderintegration – det är funktioner som är gemensamma för alla dagliga planerare som vi har testat. Men när du väljer ett alternativ till Fantastical måste du leta efter funktioner som går utöver det grundläggande.

Här är några saker att tänka på:

Kompatibilitet och plattformsoberoende stöd: Se till att Fantastical-alternativet är kompatibelt med olika enheter och plattformar (iOS, Android och webben) för att upprätthålla en smidig synkronisering.

Avancerade schemaläggningsfunktioner: Leta efter funktioner som underlättar schemaläggningen, till exempel naturlig språkbehandling, flera kalendervyer, anpassningsbara aviseringar och integration med flera appar, till exempel verktyg för uppgiftshantering, e-postklienter eller anteckningsappar.

Anpassning: Leta efter anpassningsalternativ som låter dig personifiera dina kalenderinställningar, till exempel färgkoda händelser, ställa in återkommande uppgifter och justera inställningar för aviseringar.

Samarbetsfunktioner: Om du ofta arbetar i samarbete med andra, överväg alternativ som erbjuder samarbetsfunktioner som delade kalendrar, gruppschemaläggning och uppgiftsfördelning för att underlätta teamarbetet.

Säkerhet: Prioritera säkerhetsfunktioner som end-to-end-kryptering, tvåfaktorsautentisering och säkerhetskopiering av data för att skydda dina kalenderuppgifter från obehörig åtkomst eller förlust.

Användargränssnitt: Utvärdera användargränssnittet med avseende på användarvänlighet och visuell attraktionskraft. Ett rent och intuitivt gränssnitt kan förbättra produktiviteten och användarupplevelsen.

Pris: Utvärdera prisplanerna för de olika alternativen med hänsyn till din budget och värdet av de funktioner som ingår i varje plan. Leta efter gratis provperioder eller freemium-alternativ för att testa appen innan du tecknar ett abonnemang.

Vissa appar erbjuder några av dessa funktioner, medan andra erbjuder mer än du behöver. Välj den app som fungerar bäst för dig och hjälper dig att få saker gjorda på ett mer effektivt sätt.

Här är tio av våra favoriter.

De 10 bästa alternativen till Fantastical

Här hittar du en kortfattad beskrivning och jämförelse av varje Fantastical-alternativ som hamnade på topp 10-listan. Jag har lyft fram deras viktigaste funktioner, begränsningar, priser och betyg för att hjälpa dig att välja det bästa kalenderverktyget för ditt företag.

Låt oss börja med vår favorit – ClickUp!

1. ClickUp – Den bästa dagliga kalenderappen

Spåra månatliga, veckovisa och dagliga uppgifter med ClickUps kalendervy

ClickUp är ett kraftpaket när det gäller produktivitet, och uppgiftsplanering och tidsblockering spelar en stor roll i det.

Jag använder ClickUp Calendar View både privat och i arbetet. Det intuitiva dra-och-släpp-gränssnittet och anpassningsmöjligheterna är utmärkta för att hålla ordning på min kalender. Det användarvänliga gränssnittet samlar uppgiftshantering, schemaläggning och återkommande händelser på en enda skärm.

ClickUp hjälper mig att hålla mig till schemat med en tvåvägssynkroniserad kalender, uppgiftskapande och andra funktioner. Mobilappen gör det också möjligt för mig att komma åt mitt schema, återkommande påminnelser och kalenderhändelser när jag är på språng.

ClickUp är särskilt användbart om du leder eller arbetar i ett team. Den bästa anpassningsbara mallen, ClickUps kalenderplanerarmall, hjälper oss att hantera uppgifter och hålla deadlines utan att lägga för mycket tid på att planera våra dagar och veckor.

Ladda ner den här mallen Hantera din arbetsbelastning effektivt och dela upp dina uppgifter i hanterbara delar med hjälp av ClickUps kalenderplaneringsmall.

Kalenderplaneringsmallen hjälper oss att:

Tilldela uppgifter till teammedlemmar och sätt tydliga deadlines för att säkerställa att alla tar ansvar och håller sig uppdaterade.

Använd ClickUp-kalendervyn för att få en översikt över evenemang, möten och deadlines för teamet.

Dela upp stora projekt i mindre, hanterbara uppgifter så att de blir mindre överväldigande och lättare att följa upp.

Automatisera påminnelser baserade på utlösare för uppgifter och händelser för att hålla teamet informerat

Granska och justera kalenderplaneraren för att anpassa den till förändrade prioriteringar, nya projekt och oväntade förseningar.

Dessutom kan du visualisera arbetsbelastning och dagliga planer med över 15 anpassningsbara ClickUp-vyer. Dessa vyer gör det möjligt för oss att zooma in och ut på våra projekt och scheman – en utmärkt funktion för teamledare och projektledare.

Planera och visualisera projektets tidslinjer med ClickUps kalendervy

Filtren gör att jag kan visa endast de uppgifter jag är intresserad av och dela min kalender med andra. Denna funktion gör det mycket enklare och effektivare att hantera min tid och mina uppgifter.

ClickUps bästa funktioner

Lägg till uppgifter och nya händelser med dagliga, veckovisa och månatliga vyer

Anpassa din kalendervy för att skapa olika kalendertyper, från innehållskalendrar till sprintmilstolpar och mycket mer.

Skapa att göra-listor och sammanfattningar av slutförda uppgifter med ClickUp Brain

Omplanera alla evenemang eller uppgifter direkt med dra-och-släpp-funktionen

Hantera arbetet på ett ställe med projektledningsverktyg

Dela kalendrar med ditt team för att schemalägga evenemang och tilldela uppgifter

Dela upp stora uppgifter i hanterbara ClickUp-checklistor och sätt upp mål

Öka produktiviteten med ClickUps funktioner för tidrapportering

Anslut andra arbetsappar som Google Kalender, Microsoft Outlook och Time Doctor med ClickUp Integrations

Öppna ClickUp via iOS, Android, iPad, dator eller webbapp

Begränsningar med ClickUp

Nya användare kan tycka att ClickUps breda utbud av funktioner är överväldigande.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/användare per månad

Företag: 12 $/användare per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 7 dollar per medlem per arbetsyta och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. Google Kalender – Bäst för kalenderhantering och schemaläggning

via Google Kalender

För dem som arbetar i Google Workspace gör Google Kalender det enkelt att organisera och hantera evenemang, ställa in påminnelser och bjuda in andra.

Verktyget är utmärkt för att planera teammöten och evenemang och reservera tid för dig själv under arbetsdagen. Kalendern synkroniseras automatiskt med Gmail, så du får omedelbart aviseringar, påminnelser och uppdateringar när dina evenemang ändras.

Det finns också flera anpassningsalternativ – från livfulla teman till olika visningsalternativ. Dessutom kan du skapa och underhålla separata kalendrar på en enda skärm.

En funktion som jag uppskattar är de intelligenta förslagen på tidsblockering: Baserat på de personer du har bjudit in till ditt möte hittar verktyget automatiskt lediga tidsluckor i allas kalendrar.

Google Kalenders bästa funktioner

Integreras sömlöst med andra Google-appar som Gmail, Drive, Sheets och Meet

Skicka påminnelser via e-post, sms eller popup-meddelanden

Dela din kalender (och kontrollera sekretess och åtkomst) så att andra kan se dina schemalagda händelser

Använd ClickUps Calendly-integration för att lägga in möten i din Google Kalender.

Begränsningar i Google Kalender

Svårigheter att visualisera överlappande scheman i samma tidsintervall

Bristande integration med andra videokonferensverktyg än Google Meet

Priser för Google Workspace

Gratis

Business Starter: 7,20 $/användare per månad

Business Standard: 14,40 dollar/användare per månad

Business Plus: 21,60 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Google Kalender

G2: Ej tillgängligt

Capterra: 4,8/5 (över 3100 recensioner)

3. Motion – Den bästa appen för produktivitetshantering

via Motion

Motion är en produktivitetsapp med en avancerad AI-driven kalender som är utformad för att göra dig mer produktiv. Jag älskade hur den gjorde schemaläggning och uppgiftshantering enklare med intuitiva AI-drivna funktioner, såsom smart schemaläggning, prioritering av uppgifter och tidsblockering.

Till exempel justerar den smarta schemaläggningsalgoritmen automatiskt möten baserat på prioritet och tillgänglighet, medan funktionen för uppgiftsprioritering använder AI för att säkerställa att jag tar itu med de viktigaste uppgifterna först.

Dessutom ger projektverktyget uppdateringar och framstegsrapporter i realtid, vilket hjälper mig att hålla mina projekt på rätt spår. Jag testade Motions integrationsfunktion, som kombinerade min Apple-, Outlook- och Google-kalender i ett strömlinjeformat gränssnitt.

Jag tyckte att Motion var ett bra alternativ till Fantastical. Till skillnad från Fantastical erbjuder Motion omfattande funktioner för uppgiftshantering och projektuppföljning, vilket gör det till en mer lämplig lösning för företag.

Motion bästa funktioner

Automatisera schemaläggningen för att hitta de bästa mötestiderna som passar allas kalendrar

Prioritera uppgifter med hjälp av AI, som hjälper användarna att fokusera på det viktigaste och därmed förbättra den dagliga produktiviteten.

Förenkla teamsamarbetet genom att synkronisera scheman och uppgifter, vilket underlättar kommunikation och projektledning.

Optimera tidsplaneringen med analysverktyg som ger insikter i hur individer och team använder sin tid.

Rörelsebegränsningar

Prenumerationskostnaden är ett hinder för småföretag eller privatpersoner som letar efter kostnadseffektiva lösningar.

Plattformskompatibilitetsproblem kan uppstå, särskilt om Motion inte integreras sömlöst med befintliga verktyg och programvara som redan används av ett företag.

Rörlig prissättning

Gratis provperiod

Individuell: 34 $/användare per månad

Team: 20 $/användare per månad

Rörelsebetyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 40 recensioner)

4. Cron – Det bästa valet för Notion-användare

via Cron

Cron, nu känt som Notion Calendar, är en mångsidig komponent i den mycket större arbetsplattformen Notion. Den är utvecklad för att öka organisationens produktivitet genom att effektivisera uppgiftshanteringen för yrkesverksamma.

För mig uppstår magin när jag kombinerar anteckningar, uppgifter, databaser och påminnelser i en enda kalender. Notion Calendar skapar en sammanhängande planerings- och samarbetsmiljö som är oöverträffad. Jag gillar särskilt att den är helt integrerad med andra Notion-element, vilket gör att jag kan länka mina uppgifter och anteckningar till evenemang och möten.

Notion Calendars förmåga att integreras fullt ut med Notions andra element ger den en betydande fördel jämfört med Fantastical.

Till skillnad från Fantastical, som främst fokuserar på kalenderfunktioner, kombinerar Notion Calendar en omfattande uppsättning verktyg för anteckningar, uppgifter och databaser – ungefär som ClickUp.

Crons bästa funktioner

Integreras sömlöst med andra Notion-komponenter, vilket gör det möjligt för användare att länka databaser, anteckningar och uppgifter direkt i kalendern.

Anpassa mallar efter specifika affärsprocesser eller projektbehov

Dra och släpp uppgifter för att enkelt justera ditt schema, hantera dagliga agendor och förenkla långsiktig planering.

Visualisera projektets framsteg och hantera deadlines med tidslinjevyer

Synkronisera mellan enheter för att hålla alla teammedlemmar uppdaterade i realtid

Cron-begränsningar

Inget offline-läge, vilket begränsar åtkomsten till kalendern och tillhörande uppgifter när det inte finns någon internetuppkoppling.

Notions prissättning

Gratis

Plus: 8 $/användare per månad

Företag: 15 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 5400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2100 recensioner)

5. Woven – Det bästa kalender- och schemaläggningsverktyget för lokal installation

via Woven

Woven, som nu är integrerat i Slack, är en bra kalenderapp. Den är känd för att förenkla schemaläggning och tidshantering. Dess intuitiva gränssnitt och robusta integrationsmöjligheter gör den till ett förstahandsval för upptagna yrkesverksamma som vill effektivisera sina kalendrar.

Genom att integrera kraftfulla verktyg som smarta mallar, schemaläggningslänkar och gruppenkäter förenklar Woven möteskoordineringen och maximerar produktiviteten. Med de smarta mallarna kan jag snabbt skapa möten med fördefinierade inställningar, vilket sparar tid och minskar repetitiva schemaläggningsuppgifter.

Woven erbjuder även analyser för att spåra mötestider, vilket ger insikter som hjälper till att optimera scheman och förbättra effektiviteten.

Wovens bästa funktioner

Synkronisera flera kalendrar för att få en samlad bild av alla åtaganden

Skapa schemaläggningslänkar för att dela tillgänglighet med andra

Genomför gruppundersökningar för att fastställa den bästa tiden för möten mellan flera deltagare.

Analysera tidsanvändningen med inbyggda analysverktyg som visar hur mötestiden används, vilket ger möjligheter till optimering och bättre tidshantering.

Begränsningar med Woven

Avvecklades som fristående tjänst efter integreringen i Slack, vilket gör den otillgänglig för användare som inte använder Slack-plattformen.

Priser för Woven (Slack)

Gratis

Fördel: 8,75 dollar/användare per månad

Företag: 12,50 $/användare per månad

Enterprise Grid: Anpassad prissättning

Woven (Slack) betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 32 500 betyg)

Capterra: 4,7/5 (över 23 200 betyg)

6. Zcal – Bäst för professionella tjänsteföretag

via Zcal

Kombinera bekvämligheten med Calendly och den välbekanta användarupplevelsen med Google Kalender med Zcal. Zcal är en schemaläggningslösning som är utformad för att underlätta bokning av möten och kalenderhantering.

Verktyget är särskilt användbart för egenföretagare eller professionella tjänsteföretag. Dina kunder kan boka möten via bokningslänkar och omboka dem utan att behöva konsultera dig.

Några av de funktioner jag testade var schemaläggning med ett klick, anpassningsbara bokningssidor och integration med andra kalenderapplikationer. Schemaläggningsfunktionen med ett klick sparade mig mycket tid genom att kunder och kollegor kunde boka möten utan krångel.

Du hittar också anpassningsbara bokningssidor – anpassa utseendet och känslan så att det passar ditt varumärke.

Dessutom integreras Zcal smidigt med andra kalenderapplikationer som Google Kalender och Outlook, vilket säkerställer att alla mina scheman synkroniseras mellan olika plattformar.

Zcals bästa funktioner

Förenkla processen att boka möten genom att skapa och dela bokningslänkar med några få klick.

Integreras sömlöst med populära kalendertjänster som Google Kalender och Outlook

Bädda in schemaläggningssidor direkt på företagswebbplatser eller sociala medieplattformar

Automatisera påminnelser och uppföljningar för att minska antalet uteblivna besök och upprätthålla engagemanget hos kunder eller intressenter.

Zcal-begränsningar

Begränsade avancerade funktioner jämfört med mer omfattande Fantastical-alternativ för företag

Priser för Zcal

Gratis

Pro: 7,50 $/användare per månad

Zcal-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

7. Calendly – Den bästa appen för att boka möten

via Calendly

Få schemaläggningsappar är lika populära som Calendly bland yrkesverksamma över hela världen! Den låter användarna automatiskt schemalägga möten, anpassa kalendern och få aviseringar – vad finns det att inte gilla?

Men vad är det som utmärker Calendly?

För det första är det inte en vanlig kalenderapp: Calendly är ett omfattande verktyg för tidshantering och schemaläggning. Det förenklar hanteringen av arbetsdagar med sin webbaserade plattform och unika länkbaserade schemaläggningsfunktion.

Jag gillade de automatiska påminnelserna, som hjälpte mig att hålla koll på mina åtaganden och säkerställde att jag inte missade viktiga möten. Dessutom eliminerar Calendlys funktion för tidszonsjustering besväret med att koordinera möten mellan olika regioner.

Det är inte allt. Calendly erbjuder också anpassningsbara händelsetyper. Behöver du avsätta lite tid mellan möten? Med Calendlys buffertidsfunktion kan du göra det, vilket ger dig den flexibilitet du behöver för att ta kontroll över din dag.

Calendlys bästa funktioner

Integreras sömlöst med Google, Slack, Zoom och flera andra plattformar

Ge andra en superenkel, användarvänlig gränssnitt för smidig bokning av möten

Konfigurera Calendly på några minuter – ingen utbildning behövs

Begränsningar med Calendly

Det kan bli kostsamt för företag med minimala behov av månatlig kalenderplanering.

Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga i mobilversionen.

Priser för Calendly

Gratis

Standard: 12 $/plats per månad

Team: 20 $/plats per månad

Företag: Från 15 000 dollar

Calendly-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3400 recensioner)

8. Microsoft Outlook – Den bästa appen för hantering av personlig information

via Microsoft Outlook

För många är Microsoft Outlook den självklara valet för hantering av personlig information, eftersom den smidigt integrerar e-post, kalender, kontakter, uppgifter och anteckningar i en enda praktisk applikation.

Jag uppskattar särskilt Outlooks kostnadsfria onlinekalenderfunktion, som erbjuder många funktioner. Du kan skapa möten, länka till möten och evenemang, hantera flera kalendrar och underkalendrar, ställa in påminnelser, bjuda in andra till evenemang och komma åt min kalender på olika sätt.

En liten varning: Om du vill få tillgång till hela Microsoft-verktygssviten och ta bort annonser måste du uppgradera till ett Microsoft 365-abonnemang.

Microsoft Outlooks bästa funktioner

Få ett mångsidigt, användarvänligt gränssnitt

Integreras sömlöst med andra Microsoft-verktyg

Kombinera e-post- och kalenderfunktioner på ett och samma ställe

Begränsningar i Microsoft Outlook

Vissa användare tycker att användargränssnittet är överväldigande

Priser för Microsoft Outlook

Gratis

Microsoft 365 Basic: 19,99 $/år per användare

Microsoft 365 Personal: 69,99 $/år per användare

Microsoft 365 Family: 99 $/år per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Microsoft Outlook

G2: 4,5/5 (över 2 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 900 recensioner)

9. Sunsama – Bäst för att blockera tid i din personliga kalender

via Sunsama

Sunsama sticker ut som en schemaläggningsapp tack vare sitt unika tillvägagångssätt för uppgiftshantering: den integreras sömlöst med ditt befintliga arbetsflöde. Du kan planera, prioritera och schemalägga uppgifter från olika källor, inklusive e-post och projektledningsverktyg.

Denna centraliserade produktivitetsarbetsplats organiserar alla dina uppgifter på ett ställe, vilket gör det enkelt att hantera din arbetsbelastning och undvika att ta på dig för mycket.

En funktion som skiljer Sunsama från andra är dess automatiska schemaläggningsfunktion. Den lägger inte automatiskt till uppgifter i din kalender som vissa andra appar, men den gör det möjligt för dig att enkelt schemalägga uppgifter runt dina möten och åtaganden genom att högerklicka eller hålla muspekaren över uppgiften och välja ”Lägg till i kalender”.

Men det jag gillade mest med Sunsama var fokusläget. Jag kunde minimera distraktioner genom att dölja alla uppgifter utom den jag arbetade med, vilket är ett bra knep om man följer Ivy Lees produktivitetsmetod.

Sunsamas bästa funktioner

Omplanera och prioritera händelser och tidsblock med ett dra-och-släpp-gränssnitt

Förena ditt arbetsflöde genom att integrera verktyg som ClickUp, Trello, Outlook och mer

Undvik distraktioner och stäng av aviseringar med fokusläget

Snabba upp schemaläggningen med kortkommandon

Sunsamas begränsningar

Vissa användare tyckte att appen inte var idealisk för samarbete med teammedlemmar i stora projekt.

Priser för Sunsama

14 dagars gratis provperiod

Månadsabonnemang: 20 $/användare per månad

Årsabonnemang: 16 $/användare per månad (faktureras årligen)

Sunsama betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

10. Apple Kalender – Bäst för iPhone- och iPad-användare

via Apple Kalender

Apple Kalender är en onlineplanerare som är speciellt utformad för Apple-enheter som iPhone, iPad eller iPod Touch. Apple-lojalister älskar hur bra den synkroniseras mellan deras enheter.

Detta verktyg, som också kallas iCal, hanterar enkelt din kalender med hjälp av dagliga, veckovisa, månatliga och årliga vyer. Möjligheten att färgkoda händelser och importera uppgifter från e-postmeddelanden har förbättrat mitt arbete avsevärt.

Den integreras sömlöst med iCloud, Outlook, Yahoo och Exchange, vilket gör den till ett av de 10 bästa alternativen till Fantastical. Denna app kan dock kännas begränsande eftersom den är avsedd för Apple-enheter.

Apple Kalenders bästa funktioner

Synkronisera smidigt med Google, Outlook och andra verktyg

Ring ett konferenssamtal med ett enda tryck

Använd återkommande händelser, aviseringar och påminnelser för att hålla koll på viktiga händelser och deadlines.

Få tillgång till evenemangs- och platsinformation med ett enkelt tryck

Begränsningar i Apple Kalender

Vissa kopiera-och-klistra-funktioner är endast tillgängliga i webbversionen.

Svårigheter att samarbeta eller dela tillgänglighetslänkar med användare som inte har iOS

Priser för Apple Kalender

iCall-appen: 2,99 $ + valfria köp i appen

Apple Kalender – betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (190+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Öka produktiviteten med den bästa kalenderappen

Vi har undersökt flera robusta alternativ till Fantastical, alla med funktioner som sträcker sig från smidig integration till sofistikerad kalenderplanering och intelligenta verktyg för uppgiftshantering.

Oavsett om det är Zcals starka schemaläggningsfunktioner eller ClickUps omfattande projektledningsfunktioner finns det ett bra alternativ för nästan alla.

Om du vill öka din produktivitet och underlätta kommunikationen med ditt team rekommenderar jag att du kollar in ClickUp. Det erbjuder utmärkta kalender- och tidshanteringsfunktioner och kan förändra hur du hanterar dina projekt.

Börja använda ClickUp gratis idag.