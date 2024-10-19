De 10 bästa CRM-systemen för tillverkningsindustrin 2025 (recensioner och priser)

Om du arbetar inom tillverkningsindustrin och letar efter ett CRM-system för att förbättra dina processer och utöka din kundbas behöver du inte leta längre. Vi har sammanställt en lista över exceptionella CRM-program och verktyg för tillverkningsindustrin som hjälper dig att hantera viktiga relationer, öka försäljningen, effektivisera dina processer och optimera verksamheten.

I den här bloggen har vi handplockat de tio bästa CRM-programvarorna för tillverkningsindustrin baserat på pris, funktioner, kundsupport och övergripande prestanda när det gäller att hantera viktiga relationer och optimera verksamheten. Dessa högt rankade lösningar är fyllda med funktioner, från kraftfulla analyser till anpassningsbara plattformar, som hjälper dig att ligga steget före konkurrenterna.

Så låt oss dyka rätt in!

Vad kännetecknar ett bra CRM-system för tillverkningsindustrin?

Låt oss titta på några viktiga funktioner som kännetecknar bra CRM-programvara för tillverkningsindustrin. De bästa verktygen bör erbjuda följande:

Analys och rapportering : Omfattande funktioner för kundrelationshantering med anpassningsbara instrumentpaneler och robusta rapporteringsfunktioner som ger insikter i viktiga prestationsindikatorer för att hjälpa dig att förutsäga framtida försäljning och fatta bättre affärsbeslut.

Skalbarhet och anpassning : Ett bra : Ett bra CRM-system bör erbjuda anpassningsalternativ som gör det möjligt för tillverkare att skapa arbetsflöden som stöder deras behov och preferenser, och ger dem flexibiliteten att anpassa plattformen efter deras team och affärsstorlek.

Leadgenerering och hantering : Automatiserade : Automatiserade processer för att fånga upp och vårda leads för effektiv kundkontakt.

Automatisering av arbetsflöden och orderhantering : Automatisering av försäljning och marknadsföring, orderspårning och kundtjänstprocesser

Användarvänligt gränssnitt : Lättanvänt gränssnitt som underlättar användaracceptansen och : Lättanvänt gränssnitt som underlättar användaracceptansen och sparar tid och resurser.

Mobil och fjärråtkomst : Välj ett CRM-system som kan nås via en mobilapp. Detta gör det möjligt för säljare, chefer och andra viktiga intressenter att se uppdateringar, få tillgång till kunddata och mycket mer, när som helst och var som helst.

Prisvärda prisplaner: Flexibla prisalternativ för tillverkningsföretag av alla storlekar.

De 10 bästa CRM-systemen för tillverkningsföretag

Hantera kunddata, personliga uppgifter och kommunikation samt spåra kundinteraktioner i ClickUp från valfri enhet.

ClickUp är ett effektivt CRM-verktyg som även fungerar som en projektledningslösning för alla typer av företag, team och användningsfall, inklusive en försäljningshanteringsapp och CRM för tillverkningsindustrin.

Plattformen erbjuder robusta funktioner som hjälper dig med leadhantering, rapportering och analys, försäljningsprognoser och mycket mer. Viktigast av allt är att dess höga flexibilitet gör det möjligt för användarna att anpassa plattformen efter sina specifika affärsbehov.

Genom att använda ClickUp som CRM-programvara för tillverkare kan du hålla all din kundinformation organiserad och lättillgänglig samtidigt som du effektiviserar din försäljningsprocess och förbättrar samarbetet mellan ditt säljteam och andra avdelningar i din organisation.

ClickUps bästa funktioner

Helt anpassningsbar plattform med hundratals flexibla och intuitiva projektledningsfunktioner

Välj mellan över 15 anpassade vyer, inklusive listvy, där du kan skapa ett anpassat CRM-system för tillverkning som passar just dina affärsbehov och arbetsflödespreferenser.

Skapa anpassade fält som passar de specifika behoven i din tillverkningsverksamhet så att viktig information alltid är synlig.

Få rapporter i realtid och avancerad analys med anpassade instrumentpaneler

Ställ in anpassade statusar för att lägga till olika steg i dina projekt och skapa strömlinjeformade arbetsflöden.

Använd taggar för att organisera dina kontakter och kunder efter plats, bransch eller någon annan relevant kategori.

Automatisera ditt arbetsflöde med fördefinierade och anpassade automatiseringar.

Effektivisera ditt arbetsflöde genom att integrera ClickUp med över 1 000 arbetsverktyg.

Mobilapp för distansarbete

PROFFSTIPSLär dig hur du skapar ditt eget CRM-system i ClickUp, se exempel på CRM-system och användningsfall, och använd CRM-mallar från ClickUp för att komma igång.

Begränsningar i ClickUp

Brant inlärningskurva på grund av antalet tillgängliga funktioner

Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

Priser för ClickUp

Gratis plan för alltid : Funktionsrik gratisplan

Obegränsat : 5 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Business Plus : 19 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

2. Thryv

Hantera interaktioner med kunderna, genomför marknadsföringskampanjer med e-postmarknadsföring och mycket mer med Thryv.

Thryv är ett allt-i-ett-CRM-system för tillverkare som erbjuder viktiga funktioner som tidsbokning, betalningshantering och e-postmarknadsföring. Det integreras också med populära plattformar som QuickBooks och Outlook, så att du effektivt kan hantera verksamheten från ett och samma ställe.

Thryvs bästa funktioner

Integrerad tidsbokning för tillverkningsindustrin

Funktioner för betalningshantering

Funktioner för e-postmarknadsföring

Robusta verktyg för att hantera kundinteraktioner

Thryvs begränsningar

Mobilappen kan vara buggig.

Begränsade anpassningsmöjligheter jämfört med andra CRM-system

Ingen inbyggd samtalsfunktion

Thryvs prissättning

Startpaket : 45 $/månad

Essential : 95 $/månad

Professional : 195 $/månad

Kontakta oss för företagspriser

3. FreeAgent CRM

Registrera e-postmeddelanden, samtal, möten och mer med FreeAgent CRM.

FreeAgent CRM är ett molnbaserat verktyg för kundrelationshantering som är utformat för småföretag. Denna CRM-programvara innehåller funktioner för pipelinehantering, leadspårning och omfattande rapportering, vilket gör den till ett anmärkningsvärt CRM-system för tillverkningsindustrin. Plattformen är intuitiv och enkel, vilket gör den till ett utmärkt alternativ för tillverkningsföretag som letar efter ett enkelt CRM-system.

FreeAgent CRM:s bästa funktioner

Automatiserad leadhantering

Intuitiv pipelinehantering

Anpassningsbar kontaktadministration

Lätt att använda

Begränsningar för FreeAgent CRM

Begränsade integrationer

Rapporteringsfunktionerna är inte lika avancerade som i andra CRM-system.

Ingen mobilapp för distansarbete

Priser för FreeAgent CRM

Startpaket : 0 $/månad

Professional : 29 $/månad/användare

Enterprise: 99 $/månad/användare

4. Hubspot CRM

Hantera kontakter, försäljning, pipeline, digital marknadsföring och lead nurture med Hubspot CRM.

Hubspot CRM är ett utmärkt alternativ för tillverkare och alla säljteam som letar efter en prisvärd och användarvänlig CRM-lösning. Med sina integrationsmöjligheter och automatiserade funktioner kan denna CRM-programvara hjälpa företag att generera leads, spara tid och förbättra sina övergripande försäljnings- och marknadsföringsinsatser.

Hubspot CRM:s bästa funktioner

Integration med andra Hubspot-verktyg som Marketing Hub och Sales Hub

Anpassningsbara instrumentpaneler och rapporter som stöd för säljteamet

Automatiserade verktyg för att fånga upp och generera leads

Begränsningar för Hubspot CRM

Begränsade anpassningsmöjligheter

Ingen inbyggd telefonifunktion

Begränsad kundsupport för gratisversionen

Priser för Hubspot CRM

Gratis : Inkluderar grundläggande funktioner som kontaktadministration, affärsuppföljning och e-postmallar.

Starter : Från 50 USD/månad för mer avancerade funktioner, inklusive mötesplanering, livechatt och e-postspårning.

Professional : Från 500 USD/månad för ännu mer avancerade funktioner som prediktiv lead-poängsättning och anpassade rapporter.

Enterprise: Anpassade priser för företag med mer komplexa behov

5. NetHunt CRM

Hantera leads, vårda kundrelationer, övervaka försäljningsutvecklingen och mycket mer med NetHunt CRM.

NetHunt CRM är en molnbaserad programvara som fokuserar på att effektivisera försäljning och kundservice, vilket gör den till ett bra CRM-system för tillverkningsindustrin. Som CRM-programvara erbjuder den företag en rad funktioner för att hantera kundinformation, automatisera arbetsflöden och förbättra kundengagemanget.

NetHunts bästa funktioner

Integration med Gmail

Anpassningsbara arbetsflöden och pipelines

Automatiserad leadgenerering

E-postspårning och mallar

Mobilapp för fjärråtkomst

Begränsningar för NetHunt

Begränsade anpassningsmöjligheter

Ingen inbyggd telefonifunktion

Begränsad kundsupport för gratisversionen

NetHunt-priser

Gratis: Inkluderar grundläggande funktioner som kontaktadministration, e-postspårning och massutskick av e-postkampanjer.

Professional: Från 24 USD/användare/månad för mer avancerade funktioner, inklusive pipelinehantering, anpassade fält och rapportering.

Enterprise: Från 48 USD/användare/månad för ännu mer avancerade funktioner som flera pipelines och avancerad automatisering.

6. Maximizer CRM

Spåra säljarnas aktiviteter, övervaka individuell effektivitet och mycket mer med Maximizer CRM.

Maximizer CRM är en molnbaserad programvara som ger företag verktyg för att hantera försäljning, marknadsföring och kundservice. Team kan använda detta verktyg som ett CRM-system för tillverkningsindustrin, eftersom det erbjuder en rad funktioner som hjälper företag att öka sin produktivitet, förbättra kundengagemanget och driva på intäktstillväxten.

Maximizer CRM:s bästa funktioner

Anpassningsbara instrumentpaneler

Automatiserad leadgenerering

Inbyggd telefonifunktion

Integration med Microsoft Outlook

Mobilapp för fjärråtkomst

Begränsningar för Maximizer CRM

Begränsade anpassningsmöjligheter för rapporter

Föråldrat användargränssnitt

Begränsad kundsupport för gratisversionen

Priser för Maximizer CRM

Gratis: Inkluderar grundläggande funktioner som Inkluderar grundläggande funktioner som kontaktadministration och uppföljning av affärsmöjligheter.

Fördelar: Från 35 USD/användare/månad för mer avancerade funktioner, inklusive e-postmarknadsföring, prognoser och pipelinehantering.

Företag: Anpassade priser för företag med mer komplexa behov

7. EngageBay

Förvärva, engagera och konvertera webbplatsbesökare till kunder med EngageBay

EngageBay är ett utmärkt alternativ för tillverkare som söker en kostnadseffektiv allt-i-ett-CRM-lösning. Dess automatiseringsfunktioner kan hjälpa företag att spara tid och förbättra sina försäljnings- och marknadsföringsinsatser. Företag bör dock ha i åtanke att användningen av detta verktyg kan ha begränsningar som CRM för tillverkningsindustrin – det har begränsade anpassningsmöjligheter för rapporter och integrationer.

EngageBays bästa funktioner

Omfattande allt-i-ett-lösning

Anpassningsbara instrumentpaneler och arbetsflöden

Automatiserad leadgenerering och leadvård

Mobilapp för fjärråtkomst

EngageBays begränsningar

Begränsade anpassningsmöjligheter för rapporter

Ingen inbyggd telefonifunktion

Begränsade integrationer jämfört med andra CRM-verktyg

EngageBay-priser

Gratis : Inkluderar grundläggande funktioner som kontaktadministration och affärsuppföljning.

Basic : Från 8,99 USD/användare/månad för mer avancerade försäljnings- och marknadsföringsfunktioner som e-postsekvenser och webbformulär.

Tillväxt : Från 29,99 USD/användare/månad för ännu mer avancerade funktioner, inklusive avancerad rapportering och automatisering.

Pro: Från 47,99 USD/användare/månad för ytterligare kundservice- och engagemangsfunktioner.

8. Freshsales

Hantera interaktioner med befintliga och potentiella kunder med Freshsales CRM.

Freshsales är ett lättanvänt CRM-verktyg som ger tillverkningsföretag en rad funktioner för att hantera kunddata och automatisera arbetsflöden. Det intuitiva gränssnittet gör det till ett populärt val för små och medelstora företag som söker en kostnadseffektiv CRM-lösning.

Freshsales bästa funktioner

Anpassningsbara pipelines och instrumentpaneler

Automatiserad leadgenerering och poängsättning

Inbyggd integration med telefon och e-post

Avancerad rapportering och analys

Mobilapp för fjärråtkomst

Begränsningar för Freshsales

Begränsningar av antalet anpassade fält och arbetsflöden för lägre nivåer

Begränsade integrationsmöjligheter jämfört med andra CRM-verktyg

Vissa användare har rapporterat långsam responstid för mobilappen.

Priser för Freshsales

Sprout: Gratis för obegränsat antal användare med grundläggande funktioner som hantering av leads, kontakter och affärer.

Blossom: Från 12 USD/användare/månad för avancerade CRM-funktioner för försäljning, såsom lead scoring och rapportering.

Garden: Från 25 USD/användare/månad för mer avancerade funktioner som territoriell hantering.

Estate: Från 49 USD/användare/månad för ytterligare kundsupportfunktioner som ärendehantering och avancerad analys.

9. Keap CRM

Använd Keap CRM för betalningar, schemaläggning, rapportering och mycket mer.

Keap CRM är ett utmärkt alternativ för tillverkare som söker en omfattande CRM-lösning med automatiseringsfunktioner. Denna CRM-programvara har anpassningsbara pipelines och steg som kan hjälpa företag att effektivisera sina försäljningsprocesser, och dess e-handelsintegration kan bidra till att öka intäktstillväxten. Företag bör dock vara medvetna om de begränsade anpassningsmöjligheterna för rapporter och avsaknaden av en inbyggd telefoni-funktion.

Keap CRM:s bästa funktioner

Automatiserad leadgenerering och uppföljning

E-handelsintegration

Mobilapp för fjärråtkomst

Avancerad rapportering och analys

Begränsningar för Keap CRM

Begränsade anpassningsmöjligheter för rapporter

Ingen inbyggd telefonifunktion

Vissa användare har rapporterat långa svarstider.

Priser för Keap CRM

Grow: Från 79 USD/månad för upp till 500 kontakter och inkluderar grundläggande funktioner som kontaktadministration och mötesbokning.

Fördelar: Från 149 USD/månad för upp till 500 kontakter och inkluderar mer avancerade funktioner som automatisering och lead scoring.

Infusionsoft: Anpassade priser för mer avancerade funktioner som e-handel och automatisering av försäljningsprocessen.

10. Benchmark Email CRM

Nå din målgrupp och attrahera nya kunder med Benchmark Email CRM.

Benchmark Email CRM är ett utmärkt alternativ för tillverkare som letar efter ett prisvärt och lättanvänt verktyg för e-postmarknadsföring. Dess dra-och-släpp-e-postredigerare och automatiseringsfunktioner kan hjälpa företag att spara tid och förbättra engagemanget. Företag bör dock ha i åtanke att anpassningsmöjligheterna för e-postmallar är begränsade och att det saknas en inbyggd telefonifunktion.

Benchmark Email CRM:s bästa funktioner

Dra-och-släpp-redigerare för e-post

Automatiserade e-postkampanjer

A/B-testning

Avancerad rapportering och analys

Integration med andra marknadsföringsverktyg

Begränsningar för Benchmark Email CRM

Begränsade anpassningsmöjligheter för e-postmallar

Ingen inbyggd telefonifunktion

Begränsade alternativ för kundsupport

Benchmark Email CRM-priser

Gratis: Inkluderar grundläggande funktioner som e-postdesign och leverans.

Pro: Från 13,99 $/månad för mer avancerade funktioner, inklusive automatisering och A/B-testning.

Plus: Från 27,99 $/månad och inkluderar ytterligare funktioner som segmentering av engagemang och beteendeautomatisering.

Företag: Anpassade priser för företag med mer komplexa behov

Hitta det bästa CRM-systemet för tillverkningsindustrin

Att välja rätt CRM-system för tillverkningsindustrin kan göra stor skillnad när det gäller att effektivisera verksamheten och öka försäljningsresultatet. De bästa CRM-systemen ska hjälpa dig med kundhantering, marknadsföringsautomatisering, leadgenerering samt se till att dina säljare, interna team och hela tillverkningsföretaget är samordnade när det gäller mål, uppdateringar och mycket mer.

Det finns många bra CRM-system på marknaden, men ClickUp sticker ut som det bästa valet tack vare sitt imponerande utbud av funktioner, konkurrenskraftiga prisalternativ och överväldigande positiva kundrecensioner. Dess användarvänlighet, integrationsmöjligheter och verktyg för försäljningsprognoser gör det till ett utmärkt val för alla tillverkningsföretag och team som vill optimera sin verksamhet.

Med ClickUp vid din sida kan du bygga ett solidt CRM-system för tillverkningsindustrin som kommer att lyfta ditt företag till nya höjder av framgång. ?