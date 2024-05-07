Hur man behåller de bästa medarbetarna: Tekniker för HR-team

Idag, när mer än en fjärdedel av alla anställda världen över vill lämna sina nuvarande jobb, är det viktigare än någonsin att behålla sina medarbetare. Arbetsgivare som inte prioriterar att behålla talanger kommer att få det svårt.

För att lyckas behålla talanger handlar det inte längre bara om lönen. Det kräver att organisationer erbjuder sina medarbetare en bra företagskultur, tillgodoser deras emotionella behov och stöder dem i deras karriärmål.

Använd denna avancerade guide för personalhantering för att förstå hur du behåller de bästa talangerna i dag.

Sammanfattning Att behålla medarbetare beror på dina metoder för rekrytering och talanghantering.

Omfattande introduktion och utbildning kan bidra till att förbättra personalbehållningen.

Det finns åtta strategier för att behålla de bästa medarbetarna: Motivera, uppmärksamma och belöna dem Erbjud karriärutvecklingsmöjligheter Betona flexibla arbetsformer Skapa en inkluderande, stödjande och respektfull kultur på arbetsplatsen Förbättra med feedback Visa empati Bekämpa orsakerna till personalomsättning Utnyttja teknik och AI för att förbättra och påskynda processer

Motivera, uppmärksamma och belöna dem

Erbjud karriärutvecklingsmöjligheter

Betona flexibla arbetsformer

Skapa en inkluderande, stödjande och respektfull kultur på arbetsplatsen

Förbättra med feedback

Visa empati

Bekämpa orsakerna till personalomsättning

Använd teknik och AI för att förbättra och påskynda processer Motivera, uppmärksamma och belöna dem

Erbjud karriärutvecklingsmöjligheter

Betona flexibla arbetsformer

Skapa en inkluderande, stödjande och respektfull kultur på arbetsplatsen

Förbättra med feedback

Visa empati

Bekämpa orsakerna till personalomsättning

Använd teknik och AI för att förbättra och påskynda processer

Vad är medarbetarretention?

Enkelt uttryckt är medarbetarretention din organisations förmåga att behålla sina medarbetare. Det kräver att man använder retentionstrategier för att behålla duktiga och produktiva medarbetare inom organisationen. Fokus ligger på att bygga en positiv arbetskultur för att minska personalomsättningen. Medarbetarretention kan dock inte ses isolerat. Hur du behåller talanger beror på:

Din rekryteringsstrategi

Hur du driver talanghantering och medarbetarnöjdhet

Låt oss förstå hur förbättringar inom ett område kan få en trickle-down-effekt på andra områden.

1. Börja med din rekryteringsstrategi

Talanghantering börjar långt innan en medarbetare anställs i företaget; det börjar med din rekryteringsstrategi:

Tycker potentiella kandidater att ansökningsprocessen är snabb, enkel och smidig?

Upplever kandidaterna din urvalsprocess som rättvis, respektfull och objektiv?

Intervjuar du kandidaterna på ett helhetsmässigt sätt, med fokus på både hårda och mjuka färdigheter?

Sätter din urvalsprocess kandidatens intressen i främsta rummet?

Du kan bara attrahera högkvalificerade talanger genom att vinna kandidatens förtroende från första dagen och använda din rekryteringsstrategi för att visa att du bryr dig om dem.

Proffstips: Använd ClickUp Brains AI-verktyg för att skriva jobbeskrivningar, skapa lämpliga intervjufrågor, sammanfatta anteckningar från intervjuer och skapa en e-postdatabas för alla steg i rekryteringsprocessen.

2. Skapa goodwill med dina talanghanteringsinsatser

När medarbetaren har börjat i din organisation är det dags att fokusera på dina talanghanteringsinitiativ – ett av de mest grundläggande kraven för att behålla medarbetare.

Organisationer där medarbetarna är mycket nöjda med sina chefer rapporterar :

72 % minskning av personalomsättningen

3. Fördubblad motivation hos medarbetarna

13. 9 gånger högre arbetstillfredsställelse

Att arbeta med din talanghanteringsstrategi får tummen upp från medarbetarna. Men vad menar vi med talanghantering?

Talanghantering är den strategiska processen att rekrytera, utveckla, behålla och optimera talanger inom en organisation för att uppnå dess nuvarande och framtida affärsmål. Det omfattar viktiga aktiviteter som rekrytering, utbildning och utveckling, introduktion, successionsplanering, prestationshantering och så vidare.

Effektiv rekryteringens betydelse för att behålla de bästa talangerna

Låt oss se hur talanghantering hänger ihop med att rekrytera medarbetare på rätt sätt. Arbetsmarknaden är inte lätt för arbetsgivare, med tanke på att den genomsnittliga kostnaden per anställning uppgår till tusentals dollar. En dålig upplevelse med organisationen i något skede kan få de bästa talangerna att lämna företaget, vilket gör att alla ansträngningar för att anställa dem går till spillo.

För att undvika detta kostsamma misstag är det viktigt att ompröva din rekryteringsstrategi, finslipa dina medarbetares kompetens och identifiera kandidater som kommer att stanna kvar.

Här är några tips: Arbetsbeskrivning: Utvärdera de färdigheter som krävs för jobbet och skriv om arbetsbeskrivningen för att skapa rätt förväntningar.

Kulturell passform : Utvärdera organisationens kulturella aspekter och bedöm kandidatens passform för att se om de delar samma grundläggande värderingar, övertygelser och mål.

Allsidiga färdigheter: Satsa på kandidater som har minst 70 till 80 % av de kritiska färdigheter som krävs för en specifik roll. Titta också efter intressen utanför arbetet, såsom volontärarbete, lagsporter etc.

Test : Främja mikropraktikplatser där kandidaterna kan bedöma om de passar in i organisationen.

Talangpool: Utöka din sökning och utnyttja dolda medarbetarbaser, inklusive pensionärer och nyblivna mödrar som vill återvända till arbetslivet.

Intresse: Bedöm hur intresserad kandidaten är av att börja på ditt företag. Intresserade kandidater brukar undersöka varumärket, ställa frågor och visa entusiasm.

Hur introduktion och utbildning förbättrar medarbetarretentionen

De flesta arbetsgivare upplever en förbättring av personalbehållningen med en robust och strukturerad introduktionsprocess.

En korrekt introduktion ökar personalbehållningen, förbättrar medarbetarnas produktivitet och driver engagemanget. Medarbetare som känner en större tillhörighet till teamet blir viktiga tillgångar för företaget.

Här är varför introduktion och utbildning är avgörande för dina insatser för att behålla medarbetare:

Gör medarbetarna nöjdare och välinformerade

Nästan en tredjedel av nyanställda lämnar företaget inom de första 90 dagarna på grund av en dålig introduktionsperiod.

Detta kan motverkas med introduktionsutbildning, som innefattar att introducera nyanställda till företagets värderingar, kultur, policyer, faciliteter och medarbetare.

Hjälper medarbetarna att förstå organisationens förväntningar

Ett introduktions- och utbildningsprogram uppmuntrar medarbetarna att delta i viktiga aktiviteter och bättre förstå sina arbetsuppgifter, ansvarsområden och arbetsgivarens förväntningar. De får tillgång till relevant utbildningsmaterial såsom guider, artiklar med praktiska tips, företagsvideor, vanliga frågor etc. och kan därmed lyckas i sin nya roll.

Förbättrar medarbetarnas moral och arbetsglädje

Medarbetarnas produktivitet och arbetsmoral skjuter i höjden när de kontinuerligt utbildas i nya trender, färdigheter och företagsprocesser. Genom att utbilda medarbetarna redan när de anställs kan de förbättra sina prestationer och uppnå eller överträffa organisationens mål tidigt i sin anställningscykel.

Gör det möjligt för medarbetarna att integreras väl i teamet

Medarbetare som passar in i sin roll och smälter in i teamet från första dagen kan arbeta med större självförtroende och tydlighet. Dessutom ger introduktionen medarbetarna utrymme att ställa frågor, lära sig hur de ska utföra sitt arbete och reda ut missförstånd längs vägen. Å andra sidan utnyttjar organisationen utbildningsmaterial för att kommunicera sina förväntningar på medarbetaren och komma igång direkt.

Skapar en interaktiv inlärningsupplevelse för medarbetarna

Genom att komplettera din introduktion med utbildning på arbetsplatsen, till exempel webbseminarier, workshops osv., förbättras medarbetarnas effektivitet tack vare den interaktiva och kollaborativa inlärningsupplevelsen. Medarbetarna lägger tid på att skaffa sig nya färdigheter och knyta djupare band med teamet.

Så den verkliga frågan är: Hur skapar du en smidig introduktionsprocess för dina nyanställda?

Denna tvådelade process kräver:

En grundlig utvärdering av dina medarbetares styrkor, riskfaktorer och motivation så att du kan skapa personliga utbildningsmöjligheter.

Ökat fokus på att förbättra introduktionsprocessen för dina distansanställda, som sannolikt känner sig mindre välutbildade än de anställda på plats.

Förenkla ansökningsprocessen med genomtänkta arbetsflöden och processer .

Större fokus på medarbetarnas utveckling , utbildning och tillväxt

Förbättrad vägledning och support för nyanställda via ett mentorsystem, kunskapsbaser, videor, handledningar, dokument, individuella mentorprogram etc.

Genomför regelbundna avstämningar med den nyanställde och ombordstigning på nytt om det behövs.

Organisera aktiviteter för att öka medarbetarnas engagemang för att bryta isen och få teamet att engagera sig:

22 % av de anställda anser att teamets engagemang förbättrar introduktionsprocessen, enligt Paychex

Men haken är arbetet med att ta fram en strategi för introduktion av nya medarbetare. Utan rätt verktyg kan det bli alltför tidskrävande.

Hur man behåller de bästa medarbetarna: 8 strategier

Att förlora duktiga medarbetare påverkar organisationens prestanda negativt och har en direkt inverkan på resultatet. Men genom att agera snabbt och vidta korrigerande åtgärder i ett tidigt skede kan man mildra en stor del av skadan. Efter att ha undersökt många olika metoder för att förstå hur man behåller de bästa medarbetarna har vi sammanställt denna lista med idéer åt dig.

Här är några beprövade strategier för att attrahera och behålla de bästa talangerna.

1. Motivera – och belöna – medarbetarna

Din företagsmiljö spelar en stor roll för att behålla de bästa talangerna och minska personalomsättningen. Dina medarbetare ska känna att organisationen aktivt stöder deras ambitioner och vidtar åtgärder för att hjälpa dem att avancera i sin karriär. Att belöna medarbetare för väl utfört arbete är den största motivationsfaktorn och ger dem kraft att prestera sitt bästa.

Dessutom vill dagens kandidater ha ett helt paket i ett jobb – personliga förmåner, emotionellt välbefinnande och en meningsfull karriär. De vill ha möjligheter till professionell utveckling utan att förlora sina personliga mål ur sikte.

Det bästa sättet att motivera och stärka team är att ge dem tydliga mål, målsättningar och resurser som hjälper dem att nå dit.

ClickUp ger dig ett strukturerat sätt att sätta upp mål, utvärdera deras uppnående och identifiera de bästa prestationerna – ClickUp Goals.

Organisera mål i lättanvända mappar med ClickUp Goals

Med tydligt identifierade mål som är kopplade till deras dagliga arbetsuppgifter kommer medarbetarna att bättre förstå hur de påverkar företagets och sin egen utveckling.

Du behöver inte oroa dig för att ditt team ska nå sina mål, eftersom du får omedelbar insyn i vem som arbetar med vad.

Det räcker dock inte med att bara sätta upp mål. Chefer måste ta fram unika sätt att motivera nya medarbetare och bygga meningsfulla relationer redan under det första året.

Du behöver inte satsa på storslagna belöningsprogram för anställda – börja i liten skala.

Du kan till exempel:

Nämn teammedlemmar med @tag och erkänn deras insatser för att öka självförtroendet

Att uppmärksamma och belöna de bästa medarbetarna är ett av de bästa sätten att behålla personal och förbättra deras arbetsmoral.

2. Främja karriärutvecklingsmöjligheter

Dina duktiga medarbetare måste kunna se sina jobb ur ett mer målinriktat perspektiv. Ställ följande frågor:

Känner de en anknytning till organisationen?

Vad är syftet med deras jobb?

Vilka faktorer påverkar deras karriärbeslut?

Tanken är att göra det möjligt för medarbetarna att ventilera sina professionella och personliga bekymmer och klättra på karriärstegen med självförtroende.

Det är till stor hjälp att ha en tydlig handlingsplan för medarbetarnas utveckling och befordran. Använd mallar för prestationsutvärdering för att bedöma var dina medarbetare befinner sig och skapa en karriärutvecklingsplan utifrån det.

Chefer bör skapa en karriärplan tillsammans med sina medarbetare. Använd ClickUp Whiteboards för att brainstorma tillsammans och kartlägga idéer för karriärutveckling.

Kom med idéer, skapa och samarbeta med teammedlemmarna med hjälp av ClickUp Whiteboards.

Din personalbehållning kommer att öka kraftigt om dina medarbetare ser att organisationen investerar i deras karriärutveckling.

3. Inför flexibla arbetsalternativ och fokusera på stresshantering

Det är svårt att hålla dina distansanställda produktiva och engagerade, men inte omöjligt med rätt strategier i bagaget:

Flexibelt arbete : Börja med att erbjuda flexibla arbetsalternativ – det som anställda efterfrågar mest idag. Undvik också att detaljstyra arbetet; främja istället ansvarstagande och lita på att ditt team gör sitt bästa.

Rätt ersättningspaket : Den största motivationsfaktorn för alla medarbetare är rättvis lön. När du undersöker konkurrenskraftiga löner, ta med andra förmåner som gratis undervisning för familjen, barnomsorg, stödprogram för vårdgivare, sjukförsäkring för föräldrar etc. och se till att dina löneskalor ligger inom marknadsintervallet.

Stresshantering: Driv aktiviteter och initiativ som gör det möjligt för medarbetarna att varva ner och främja deras välbefinnande. Undersök vilka : Driv aktiviteter och initiativ som gör det möjligt för medarbetarna att varva ner och främja deras välbefinnande. Undersök vilka projektledningsverktyg som är bäst och välj en plattform som bäst passar dina medarbetares behov. De kan då överlåta det tunga arbetet till verktyget och använda den tid de sparar till att arbeta med passionerade projekt eller vidareutbildning.

4. Skapa en positiv organisationskultur

En positiv arbetsmiljö är avgörande för att behålla de bästa talangerna. Och grunden till en medarbetarcentrerad kultur börjar med:

En inkluderande arbetsplats : Gör din medarbetarupplevelse inkluderande och välkomnande. De ska känna sig respekterade och ha en växande känsla av tillhörighet till organisationens värderingar. Du ska också få dem att känna att deras perspektiv är viktigt och att företaget helhjärtat stöder deras mentala och fysiska välbefinnande.

Aktivt lyssnande : Lyssna aktivt på medarbetarens åsikter under diskussioner, upprepa det som sägs och använd positivt kroppsspråk för att visa uppmärksamhet och intresse.

Starkt ledarskap : Skapa en empatisk ledarstil med chefer som är villiga att se sig själva i spegeln och göra förändringar i organisationen efter behov. Som man brukar säga: medarbetare lämnar inte företag, de lämnar dåliga chefer eller en giftig arbetskultur.

Stödjande kultur : Skapa möjligheter till lärande på arbetsplatsen så att medarbetarna kan avancera i sin karriär och erbjud stöd om de verkar ha svårt att klara av sina uppgifter. Det kan handla om terapisessioner, enskilda samtal med ledningen, en öppen dörr-policy och så vidare. Fråga också dina medarbetare om: Färdigheter de vill utveckla Områden de har svårt med Delar av jobbet som de tycker är mest givande Kortsiktiga och långsiktiga mål

Färdigheter de vill utveckla

Områden som de kämpar med

De delar av jobbet som de tycker är mest givande

Kortsiktiga och långsiktiga mål

Avgångssamtal: Förstå varför dina medarbetare slutade och vad du kunde ha gjort bättre – avgångssamtal är din väg till dessa insikter.

Färdigheter de vill utveckla

Områden som de kämpar med

De delar av jobbet som de tycker är mest givande

Kortsiktiga och långsiktiga mål

5. Driv beslut baserade på feedback från talangerna

Förstå hur dina nuvarande initiativ för talanghantering fungerar. Intervjua medarbetarna för att ta reda på orsaken till deras missnöje och vad organisationen gör rätt. Utnyttja de insikter du samlat in för att skapa en målinriktad handlingsplan och bygga en mer attraktiv arbetsplats.

Be om feedback från medarbetarna för att få reda på hur ditt talanghanteringsprogram fungerar

6. Visa empati

Att erbjuda en konkurrenskraftig lön är en bra utgångspunkt, men bra arbetsgivare vet värdet av att visa empati. För dem är medarbetarnas behov högsta prioritet, och de gör allt för att skapa en medarbetarorienterad arbetskultur. Detta kan innefatta förmåner som flexibla arbetstider och betald sjukfrånvaro samt att främja policyer kring snabb kommunikation, större självständighet och mycket mer.

7. Blunda inte för din personalomsättning

När du arbetar med att behålla de bästa talangerna är det viktigt att hålla ett öga på personalomsättningen. Tre viktiga faktorer bidrar till en hög personalomsättning: dålig ersättning, låg fokus på personalhantering och brist på respekt. Organisationer måste fokusera på medarbetarnas välbefinnande och bygga djupare relationer för att förbättra personalomsättningen. Gartner säger att ett medarbetarcentrerat värdeerbjudande har fem element:

Ledare måste leva som de lär och visa genuin omtanke om medarbetarnas välbefinnande via Gartner

8. Använd automatisering när du introducerar nya medarbetare

En bra introduktion av nyanställda är avgörande för att förbättra medarbetarupplevelsen. Dina medarbetare bör vara förberedda på vad de kan förvänta sig av företaget redan innan deras första arbetsdag.

Här hjälper ClickUps allt-i-ett-plattform för HR-hantering chefer att spara tid och gör det möjligt för medarbetarna att få en bättre känsla för organisationen:

Hantera ditt drömlag med ClickUps HR-programvara

I rekryteringsfasen kan cheferna inrätta ett organiserat system för lagring av känslig kandidatinformation, spårning av ansökningar och kontaktskapande. På medarbetarsidan måste du se till att deras anställningsprocess inte är för krävande.

ClickUps HR-programvara effektiviserar onboarding-uppgifterna och hjälper kandidaterna att snabbt ta sig igenom rekryteringsprocessen.

En systematisk onboardingprocess som automatiseras av ClickUp gör det också möjligt för chefer att spåra medarbetarnas upplevelser, engagemang, prestationer och utveckling – allt med anpassningsbara vyer till hands. Medarbetarna har tillgång till en central hubb för företagsrelaterad information, inklusive sekretesspolicyer och övergripande instruktioner.

Men det är inte allt. En robust HR-programvara erbjuder HR-mallar som minskar arbetsbördan för chefer och nyanställda. Dessa förformaterade dokument anger vad rekryteringschefen förväntar sig av den nyanställde, samtidigt som den nyanställde slipper slösa tid på att fylla i ändlösa administrativa dokument.

Investera i det första året för att få dina medarbetare att känna sig uppskattade och hörda av organisationen – ett steg på vägen mot att bygga långsiktig lojalitet.

Håll högkvalitativa talanger i centrum för din strategi för att behålla personal, alltid

Denna guide understryker vikten av att veta hur man behåller de bästa medarbetarna. Fördelarna märks i hela din strategi för att behålla medarbetare och i medarbetarnas nöjdhetsindex (om din organisation har en dokumenterad version).

Talangfulla medarbetare som kan vara sig själva är lyckligare, mer motiverade och mindre benägna att säga upp sig.

Som arbetsgivare kan du befästa ett positivt intryck inom branschen som ett medarbetarcentrerat varumärke – ett varumärke som värdesätter sina medarbetare och gör allt i sin makt för att de ska lyckas.

Förutom att skapa en positiv kultur och en balanserad arbetsmiljö måste du förse dina medarbetare med de senaste verktygen för att underlätta deras arbetsbelastning och minska stressen – det låter som ett jobb för ett multifunktionellt verktyg som ClickUp.

Oavsett om du vill visa uppskattning för dina medarbetare, sätta deras välbefinnande i första rummet eller hjälpa dem att planera sin karriär med större självförtroende, är ett allt-i-ett-verktyg för projektledning som ClickUp ett utmärkt val på alla områden. Registrera dig och se själv!

Vanliga frågor (FAQ)

1. Hur lockar och behåller man de bästa talangerna?

Använd dessa tips för att attrahera och behålla de bästa talangerna inom din organisation:

Erbjud konkurrenskraftig ersättning och förmåner genom att regelbundet granska gällande branschstandarder.

Erbjud ytterligare förmåner såsom sjukförsäkring, barnomsorg, flexibla arbetsvillkor etc.

Skapa en positiv arbetskultur som prioriterar medarbetarnas behov lika mycket som kundernas.

Driv initiativ som hjälper medarbetarna att koppla av, till exempel genom att erbjuda gymkort, anordna yoga- eller meditationskurser, ta med teamet på en retreat utanför arbetsplatsen och så vidare.

Förbered personliga utbildnings- och lärandemöjligheter för medarbetarna för att hjälpa dem att utvecklas i sin karriär.

Förbättra nuvarande ledarskapspraxis genom att utbilda chefer i att kommunicera ärligt med medarbetarna, engagera sig i produktiv konfliktlösning osv.

2. Hur motiverar och behåller man de bästa talangerna?

Här är några strategier för hur du kan motivera och behålla de bästa talangerna inom ditt företag:

Ge dem beröm och belöna dem offentligt för ett väl utfört arbete.

Skapa ett formellt erkännandeprogram för att uppskatta de bästa medarbetarna

Främja fler initiativ som lägger grunden för balans mellan arbete och privatliv.

Skapa en känsla av mening och tillhörighet hos medarbetarna

3. Vad innebär det att behålla de bästa talangerna?

Att behålla de bästa talangerna avser viktiga strategier och metoder som organisationer använder för att förhindra att deras mest värdefulla och högpresterande medarbetare lämnar företaget.

Det handlar om att skapa en miljö där medarbetarna är engagerade, nöjda och motiverade att stanna kvar i företaget på lång sikt.

Alla organisationers framgång beror på förmågan att behålla de bästa medarbetarna, eftersom de bidrar med viktiga färdigheter, kunskaper och erfarenheter. Att förlora dessa medarbetare kan ha en negativ inverkan på rekrytering, utbildning och produktivitet.