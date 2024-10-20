15 bästa gåvor för att visa uppskattning för anställda för alla budgetar

Varje framgångsrik organisation har ett team av hårt arbetande, engagerade medarbetare. Att ge dina medarbetare bra ersättning är ett första steg, men finns det något bättre sätt att visa hur mycket du uppskattar dem än med en genomtänkt gåva?

Ett strukturerat program för gåvor till anställda är ett utmärkt sätt att få dem att känna sig speciella, hålla dem motiverade att göra sitt bästa och öka arbetsmoralen och lojaliteten.

Oavsett om du är ett nystartat företag med några få medarbetare eller ett stort företag med hundratals anställda har vi utmärkta presentidéer för alla.

I det här blogginlägget diskuterar vi hur gåvor till anställda kan ha en betydande inverkan på deras välbefinnande och delar med oss av några idéer som du kan använda direkt.

Vad är uppskattning av anställda?

Att visa uppskattning för dina anställda är ett meningsfullt sätt att uttrycka tacksamhet för deras hårda arbete, kreativitet och bidrag på arbetsplatsen.

Ett populärt och effektivt sätt att visa uppskattning för teamet är att ge dem gåvor. Forskning visar att konkret erkännande för ett väl utfört arbete eller en uppnådd milstolpe är en mental boost som motiverar medarbetarna att fortsätta.

När en medarbetare uppnår ett mål eller går den extra milen för att hjälpa kunderna kan du till exempel dela ut gåvor som belöning varje månad eller kvartal. Skicka personliga gåvor till hela teamet för att visa din uppskattning vid speciella tillfällen.

Det bästa är att dessa gåvor kan vara så enkla som en kupong till medarbetarens favoritkafé med en handskriven lapp där du uttrycker din uppskattning för deras bidrag till organisationens tillväxt eller mål.

Å andra sidan måste en företagspresent till hela teamet vara mer genomtänkt och uppskattas av de flesta. Det kan vara hälsosamma snacks, personliga t-shirts, företagsprodukter och elektronik såsom laddare, AirPods, JBL-högtalare etc.

Vikten av gåvor för att visa uppskattning för anställda

De flesta organisationer har redan uppskattningsprogram som erbjuder årliga belöningar eller gåvor för att markera specifika högtider. Dessa är utan tvekan viktiga. Men ett skräddarsytt program för att visa uppskattning för anställda har särskilda fördelar och bonuspoäng, bland annat:

1. Förbättrat välbefinnande

Att visa tacksamhet ökar medarbetarnas välbefinnande, förbättrar deras mentala hälsa och hjälper dem att bli mer produktiva och minska antalet sjukdagar. Detta påverkar arbetsresultaten och interaktionen mellan medarbetarna. Med gåvor som visar uppskattning för medarbetarna ökar du deras prestationer och engagemang samt deras välbefinnande och hälsa.

2. Hjälper till att attrahera de bästa talangerna

Nöjda medarbetare är de bästa ambassadörerna för att locka nya talanger till din organisation och är mer benägna att rekommendera sina vänner och bekanta att söka jobb hos ditt företag. Ett modernt kontor och en modern arbetsplats med en kultur där man uppskattar sina medarbetare med gåvor kommer sannolikt att locka högkvalificerade kandidater som vill känna sig uppskattade för sitt arbete.

3. Förbättrad prestanda

Gåvor till anställda fungerar som positiv förstärkning för gott beteende på jobbet. Erkännande kan kopplas till mer än bara anställdas prestationer. Fira när anställda går utöver det vanliga. Detta bidrar till att utveckla emotionella band till arbetsplatsen som driver framtida prestationer och framgång.

4. Högre arbetstillfredsställelse

När du belönar anställda för bra prestationer blir de gladare och mer motiverade att fortsätta komma till jobbet. Och här blir det ännu bättre. Nöjda anställda blir ambassadörer för varumärket. De främjar lojalitet och minskar personalomsättningen avsevärt.

Tänk på möjligheterna: när medarbetarna känner sig uppskattade blir det färre avgångssamtal, minskade kostnader och en positiv arbetskultur. Att investera i gåvor för att visa uppskattning för medarbetarna kan vara den katalysator som höjer arbetsprestationen och produktiviteten till nya höjder.

5. Förstärker värderingar

Att uppskatta och erkänna anställda för att de agerar i enlighet med företagets värderingar uppmuntrar dem att fortsätta med dessa beteenden och handlingar och föregå med gott exempel för andra.

15 fantastiska presentidéer för att visa uppskattning för dina anställda

De bästa gåvorna för att visa uppskattning för anställda är de som får den anställde att känna sig sedd och uppskattad. Och det roliga är att du inte behöver tömma bankkontot eller lägga tid på att leta efter något.

Vi har samlat 15 fantastiska idéer på gåvor för att visa uppskattning för personalen, för alla sammanhang och alla budgetar. Välj dina favoriter och börja sprida glädje bland dina anställda redan idag.

De bästa gåvorna för att visa uppskattning för anställda, lämpliga för alla tillfällen

1. Presentkorg med godsaker

Ett utmärkt sätt att visa dina anställda att de är fantastiska är att ge dem deras favoritgodis. Du kan hålla det enkelt med en låda med färska bakverk eller skaffa en personlig och meningsfull presentkorg med deras favoritsnacks, drycker och skrivbordstillbehör som en kaffemugg.

Sök efter lokala presentleverantörer som kan ta fram dessa skräddarsydda presentkorgar åt dig. Eller kolla in denna julklappsguide för att noggrant sammanställa en presentlåda som dina anställda kommer att älska och uppskatta!

2. Välgörenhetsdonationer

Om du inte vill ge fysiska gåvor kan du visa din uppskattning för dina anställda samtidigt som du stöder en god sak genom att donera i deras namn till den välgörenhetsorganisation de väljer. En annan meningsfull idé är att ge dem en ledig dag för att volontärarbeta för en sak som ligger dem varmt om hjärtat – vad det än må vara.

3. Personliga hoodies eller loungewear

Uppmuntra medarbetarna att få ut det mesta av distansarbetet genom att klä sig bekvämt; inget säger "mysigt" som en hoodie eller ett loungewear-set. Anpassa loungewearen genom att lägga till företagets logotyp och medarbetarens namn – du kan till och med piffa upp den genom att lägga till deras favoritcitat eller en dialog från en film de älskar.

4. Teamupplevelser

En rolig dag ute är ett utmärkt sätt att visa uppskattning för hela teamet, särskilt efter en tuff månad eller kvartal! Escape rooms, matfestivaler, kaffe- eller matprovningar eller besök på nöjesparker är alla bra idéer. En viktig del av teamaktiviteterna är att få allas synpunkter på de upplevelser de tycker mest om.

5. Personliga konstverk

Att ge konst som en uppskattningsgåva till dina anställda gör att de kan ge sin arbetsplats en personlig touch, oavsett om det är hemma eller på kontoret. Det är ett unikt sätt att uttrycka tacksamhet.

Skaffa tryck inspirerade av konstnärer och stilar som personen följer eller konst baserad på deras favoritfilmer, TV-program, musikband eller böcker.

Prisvärda presentalternativ för att visa uppskattning för dina anställda

6. Personliga dryckesglas

En mugg eller ett glas med medarbetarens ansikte eller ett personligt meddelande är en rolig och prisvärd presentidé för att visa uppskattning för medarbetare. Att anpassa dryckesglaset med en bild av deras husdjur eller familj skulle vara en fantastisk present.

7. Krukväxter

En suckulent eller en krukväxt är en vacker och prisvärd presentidé till anställda. Det ger dem något att ta hand om och fungerar som en glad påminnelse om arbetsplatsen för dem som arbetar hemifrån.

8. Bok- eller ljudbokskrediter

Detta är den perfekta gåvan för bokälskarna i ditt team. Ge dem Audible-krediter så att de kan köpa sin nästa ljudbok, eller ett presentkort till Amazon eller deras favoritbokhandel om de föredrar att läsa på gammaldags vis.

9. Presentkort på upplevelser eller kurser

Ge dina anställda något roligt och nytt att göra med en kupong till en exotisk matlagningskurs, en målningskurs eller en vinprovning! Du kan också ge dem två biobiljetter så att de kan ha en rolig dejtkväll med sin partner.

10. Mini-korgar med hälsoprodukter

Uppmuntra dina distansanställda att ta hand om sig själva med små presentkorgar med hälsotema. Produkter som doftljus, läppbalsam, ansikts- eller fotmasker eller lugnande te kostar inte mycket.

De är perfekta gåvor för att visa uppskattning för anställda under hektiska perioder eller när du vet att dina anställda har mycket ansvar på jobbet. Ett gymkort är också en perfekt gåva för att uppmuntra anställda att leva ett hälsosamt liv.

Premiumpresenter för att visa uppskattning för anställda

11. Presentkort till spa eller hälsoprogram

Låt dina anställda skämma bort sig själva efter ett väl utfört arbete med en avkopplande spabehandling! Ge dem en halvdag på ett lokalt spa eller unna dem en helg på en wellness-retreat.

12. Uppgraderingar för hemmakontoret

Det här är den perfekta gåvan för att visa uppskattning för dina anställda om du har ett team som arbetar på distans! Överraska dem med skrivbordstillbehör som ergonomiska stolar, ett ståbord, hörlurar eller en extra bildskärm. Om du har en mindre budget är en supersnabb laddare eller en whiteboard att sätta upp på väggen en utmärkt gåva för att visa uppskattning.

13. Resetillbehör

För dina teammedlemmar som ofta måste resa i tjänsten – eller till och med de som älskar att resa jorden runt under semestern – är gåvor som kabinbagage, laptopfodral, hörlurar eller bekväma kläder perfekta. De kommer säkert att använda dem ofta och tänka på dig varje gång de gör det.

14. Blått ljusglasögon

Skärmtid är oundvikligt för de flesta anställda, och ett bra sätt att hjälpa dem att hålla sig friska är att ge dem personliga blåljusglasögon som skyddar deras ögon. Du kan ge dem ett presentkort till lokala optiker så att de kan välja den design de vill ha.

15. Upplevelsepaket

Du hittar varumärken som sätter ihop DIY-kit så att människor kan skapa recept, hantverksföremål eller vetenskapsprojekt hemma tillsammans med sina nära och kära. Skicka dina anställda utvalda kit baserade på deras intressen – från att handrulla pasta till att bygga en snöglob eller tillverka whisky; alternativen är oändliga.

Andra sätt att visa uppskattning för dina anställda

Studier har konsekvent visat att anställda är mer benägna att stanna kvar och trivas på ett företag som regelbundet uppmärksammar deras insatser.

Gåvor till anställda är ett utmärkt sätt att visa din tacksamhet, men det finns flera andra sätt att visa dina anställda att du bryr dig om dem under hela året.

1. Muntligt erkännande

Även om du inte ger dina anställda en gåva, ge dem ett personligt tack eller en komplimang för att de gjort något bra.

Använd programvara för medarbetaruppskattning för att effektivisera processen att mäta deras bidrag och få en översikt över hur de bidrar regelbundet.

Det är en bra idé att offentligt erkänna någons prestation i din arbetsplatsgruppchatt eller Slack-kanal.

2. Individuella hälsokontroller

Förutom dina vanliga arbetsrelaterade uppdateringar är en hälsokontroll ett effektivt sätt att visa dina anställda att du bryr dig om dem och en utmärkt present för att visa din uppskattning.

Fråga dem hur de mår, uppmuntra dem att dela med sig av eventuella bekymmer och, om det är relevant, erbjud dem lite extra ledighet för att investera i sin mentala hälsa.

Det är särskilt bra att höra av sig om du vet att de går igenom en svår period eller har drabbats av en förlust.

3. Be om feedback

Vi pratar inte om de där tråkiga månatliga medarbetarundersökningarna. Om du vill att dina medarbetare ska känna sig hörda kan du anordna regelbundna öppet hus-dagar där de kan komma och dela med sig av sina idéer eller synpunkter, enskilt eller i grupp.

Du kan till och med genomföra dessa möten virtuellt med hjälp av digital arbetsplatsprogramvara så att de inte känner sig isolerade, även om organisationen har en policy för distansarbete.

Om du bestämmer dig för att genomföra någon av dessa idéer, ge då offentligt erkännande till de personer som kom på dem. Det finns inget som går upp mot känslan av att ha bidragit direkt till något nytt på sin arbetsplats.

Skapa ett program för att visa uppskattning och belöna anställda med ClickUp

Lyckligtvis behöver det inte vara komplicerat att uppmärksamma och belöna dina medarbetare! Enkla, genomtänkta gåvor har stor effekt – och ännu viktigare är att det är avsikten bakom dem som räknas.

Skapa ett program för att visa uppskattning och belöna anställda som hjälper dig att uppmärksamma exceptionellt arbete, hålla personalen nöjd, minska personalomsättningen och främja positivt beteende i linje med organisationens värderingar.

Här är vad du måste göra:

1. Fastställ tydliga kriterier för belöningar

Målsättning är den viktigaste funktionen här, eftersom det gör att du kan säkerställa rättvisa i programmet och undvika omedvetna fördomar mot vissa anställda. ClickUp Goals erbjuder den perfekta kombinationen av prestationshantering och målsättning.

Sätt upp mål och följ framstegen med ClickUp

De gör det möjligt för dig att definiera och följa upp KPI:er och mål för enskilda medarbetare och föra veckokort så att teamet kan se vilka av deras kollegor som presterar bra.

Ett sådant automatiskt ramverk för att följa framsteg uppmuntrar personalens deltagande och ökar deras motivation.

Ge omedelbar belöning genom att applådera medarbetare genom omnämnanden eller genom att ge dem en shoutout i konversationstrådar med hjälp av emojis.

Flytta dina konversationer till ClickUp Chat View och samarbeta med andra i realtid.

2. Spåra milstolpar på ditt sätt

ClickUp Milestone är ett erkännandesystem som identifierar viktiga prestationer av team eller medarbetare under ett pågående projekt. Dessa arbetsmilstolpar markeras med en diamantikon och uppgiftsnamnet i fetstil.

Börja med den här mallen för att dokumentera milstolparna i ditt projekt på ett samarbetsinriktat, roligt och visuellt tilltalande sätt, så att du håller koll på viktiga milstolpar.

Oavsett vilken typ av vy du har valt kommer du aldrig att missa ett viktigt ögonblick.

Dessutom kan du använda funktionen Assign Comments i ClickUp för att tilldela kommentarer till utvalda medarbetare och uppmärksamma deras insatser.

ClickUps anteckningsfunktion gör det möjligt för team att lägga till kommentarer på filer för snabbare samarbete.

Denna gest fungerar som en form av erkännande och visar att deras insatser eller arbete uppmärksammas och värdesätts.

3. Sortera prestationsrapporter för vidare analys

Utnyttja potentialen i ClickUp Performance Report Template för att utvärdera teamets och individernas prestationer med hjälp av grafer och visualiseringar i realtid.

Få en detaljerad utvärdering av medarbetares eller programs prestationer med denna mall från ClickUp.

Ladda ner och studera automatiserade rapporter för att utvärdera en medarbetares effektivitet, organisatoriska påverkan och övergripande effektivitet.

Med tydliga mått och riktmärken hjälper dessa rapporter dig att identifiera de bästa medarbetarna och belöna deras insatser på ett lämpligt sätt.

Samtidigt är programvara för medarbetarengagemang viktigt för att förbättra kommunikationen, samarbetet och den allmänna arbetsglädjen bland personalen.

Gör gåvor till en del av ditt DNA

Du behöver inte ha någon speciell "medarbetaruppskattningsdag" i din organisation. Visst, det skulle hjälpa. Men när du regelbundet delar ut personliga gåvor och incitament till medarbetarna för att visa din uppskattning, visar du dem att du bryr dig om dem och vill att de ska fortsätta göra sitt bästa.

Du kan hjälpa dem ytterligare genom att marknadsföra appar för måluppföljning så att de kan sätta upp sina individuella mål på ett effektivt sätt, vilket främjar en kultur av ansvarstagande och framsteg.

Oavsett om du är ett nystartat företag eller ett stort företag med en beprövad meritlista är det aldrig för sent att börja tacka dina anställda för allt de gör – och dessa presentidéer för att visa uppskattning för anställda är det perfekta sättet att komma igång.

Registrera dig gratis på ClickUp och skapa ditt första system för att uppmärksamma och belöna dina anställda.