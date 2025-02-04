De 12 bästa programvarorna för medarbetarerkännande för 2025

Minns du när Pam från "The Office" vann Dundie Award för att ha de vitaste sneakersen? Eller när Toby belönades för "extrem motbjudandehet"?

För den oinvigde var den årliga Dundies-ceremonin avsedd att höja moralen för de anställda på TV-programmets fiktiva pappersföretag, Dunder Mifflin.

Även om Dundies-galan är – enligt alla bedömningar – galen, och vissa priser (som Tobys) kanske inte låter särskilt lockande, så fångade den essensen av medarbetarerkännande och främjande av laganda. Men nu när hybridarbete och distansarbete har blivit norm, är det inte längre särskilt meningsfullt att anordna någon form av prisutdelning, absurd eller inte.

Lyckligtvis har vi programvara för medarbetarerkännande som ger en teknisk twist till vårt gamla hederliga "klapp på axeln" eller guldstjärna. ⭐️

I den här guiden dyker vi ner i de 12 bästa apparna för medarbetarerkännande som kan hjälpa ditt team att knyta band, höja moralen och hålla motivationen uppe – oavsett om de är på kontoret eller runt om i världen!

Vad är medarbetarerkännande?

Att uppmärksamma medarbetare är mer än att bara säga ”Hej, du gjorde bra ifrån dig!” ibland. Det innebär att öppet erkänna, uppskatta och belöna en medarbetares insatser.

Chattsvyn lagrar alla dina kommentarer i ClickUp så att du snabbt kan dela din uppskattning och hitta alla konversationer.

Konceptet med medarbetarerkännande har sina rötter i Maslows behovshierarki. Det innebär att när en persons fysiologiska behov (som mat och husrum) är tillgodosedda, är de mer benägna att sträva efter att tillfredsställa sina behov av självkänsla och självförverkligande, såsom:

Positiv feedback

Erkännande från kollegor

Ökat ansvar

Löneökningar och bonusar

Ur ett affärsperspektiv främjar program för medarbetarerkännande en känsla av tillhörighet och förbättrar den individuella prestationen, vilket gör att dina bästa teammedlemmar känner sig tillfredsställda och ökar medarbetarnas lojalitet.

Betydelsen och fördelarna med programvara för medarbetarerkännande

Programvara för medarbetarerkännande är en teknikbaserad lösning som hjälper HR-chefer och teamledare att hantera incitamentsprogram på arbetsplatsen. Den effektiviserar processen för att mäta en medarbetares bidrag och engagemang enligt teamets mål och bästa HR-praxis.

Skapa veckokort i ClickUp så att teamet kan se sina kollegors viktigaste mål för veckan.

De flesta plattformar för personalerkännande har funktioner för att öka medarbetarnas engagemang, visa individuella framsteg och hantera belöningar som märken och presentkort. Fördelarna med dessa verktyg på arbetsplatsen inkluderar:

Positiv företagskultur : Medarbetarna har en överblick över belöningssystemet och kan vara säkra på att det är fritt från partiskhet och fördomar.

Produktivitetsförbättring : En teammedlem tenderar att anstränga sig mer när de kan följa sina framsteg mot nästa mål.

Teambuilding : Distansarbetare och kontorsanställda känner sig mer sammankopplade och engagerade tack vare en enhetlig plattform.

Värderingsstyrt beteende: Anställdas beteende överensstämmer med företagets mission och värderingar utan extra ansträngning.

Vad ska du leta efter i programvara för medarbetarerkännande?

Här är vad du bör tänka på när du utforskar olika programvaror för medarbetarerkännande:

Användarvänligt gränssnitt : Enkel navigering och tillgänglighet för alla medarbetare

Målsättning: Funktioner som hjälper dig att sätta upp tydliga och Funktioner som hjälper dig att sätta upp tydliga och mätbara mål och KPI:er.

Anpassningar : Alternativ för att skräddarsy belöningar och erkännande så att de överensstämmer med företagets värderingar.

Integration med andra verktyg : Sömlös integration med befintliga HR- eller : Sömlös integration med befintliga HR- eller teamsamarbetsverktyg

Analys och rapportering: Insikter om prestationstrender och medarbetarnas engagemangsnivåer som hjälper dig att bestämma vilka teammedlemmar som ska belönas.

ClickUp Workload View ger insikter i dina projektmått så att du kan ligga steget före.

12 av de bästa programvarorna för medarbetarerkännande

Låt oss hitta det perfekta verktyget som kompletterar ditt erkännandeprogram i din strävan att hylla och motivera ditt team. Vi har handplockat de 12 bästa programvarorna för medarbetarerkännande som passar olika behov och budgetar.

Skapa individuella eller gemensamma mål i ClickUp och sätt upp tydliga mål för att följa framstegen.

ClickUp är det bästa alternativet om du letar efter ett HR-vänligt verktyg för teamhantering. Denna plattform utmärker sig tack vare sina många funktioner för att hantera medarbetarnas engagemang och erkännande.

ClickUp sätter dig på rätt spår från början med sin målfunktion, som låter dig sätta upp mätbara mål och KPI:er för enskilda medarbetare. Du kan definiera och belöna tydliga framgångar med automatisk framstegsspårning och veckovisa medarbetarpoängkort! ✌️

ClickUp uppmuntrar deltagande och firande av individuella bidrag på språng med chattvyn. Denna meddelandefunktion i appen centraliserar ditt teams konversationstrådar och kategoriserar dem efter ämne, uppgift eller grupp. Dessutom ger emoji-reaktioner och @nämnda shout-outs omedelbar tillfredsställelse för erkännande från kollegor!

Förutom chattvyn finns det mer än 15 andra vyer som förbättrar dina möjligheter att övervaka dina anställda och samla in detaljerade rapporter. I arbetsbelastningsvyn kan du till exempel ställa in kapaciteten för var och en av dina anställda och spåra deras arbetsinsats utifrån kriterier som tid, uppgifter och poäng. Du kan också gruppera kritiska uppgifter i milstolpar och belöna anställda när de passerar viktiga milstolpar!

Oroar du dig för att hålla distribuerade eller fjärrbaserade team sammankopplade? Plattformen gör teamsamarbete och engagemang enkelt med mångsidiga arbetsflödesverktyg, inklusive inbyggd digital whiteboard-program vara, en dokumentredigerare för samarbete och mycket mer.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar i ClickUp

Alla funktioner för medarbetarengagemang är inte tillgängliga i gratispaketet.

De många flexibla funktionerna kan innebära en viss inlärningskurva för nya användare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta : Kontakta säljteamet för en anpassad plan

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. Awardco

Awardco är en automatiserad plattform för belöningshantering som hjälper företag att fira milstolpar i tjänsten. Det är Amazons officiella partner för medarbetarbelöningar, vilket ger chefer ett omfattande utbud av belöningsalternativ att välja mellan.

Med Awardco är det enkelt att anpassa medarbetarnas intressen till din presentbudget och företagets värderingar. Medarbetarna kan också välja sina egna belöningar, vilket gör upplevelsen ännu mer personlig.

Awardco låter medarbetarna tjäna poäng för sina insatser, som sedan kan omvandlas till gåvor. Du kan också skapa anpassade belöningar för födelsedagar, nyanställningar och tjänsteårsdagen.

Awardcos bästa funktioner

Flera erkännandeprogram för organisationer av alla storlekar

Speciella firanden genom bonusboxar eller anpassade vårdpaket

Anpassade incitamentsprogram för att uppmuntra specifika beteenden hos medarbetarna

Omfattande insikter i liveprogram, poänganvändning och prestationsdetaljer

Begränsningar för Awardco

Det kan ta tid att konfigurera plattformen.

Vissa användare tycker att integrationen med Amazon är lite besvärlig.

Priser för Awardco

Lite : 2 500 $/år

Go : 4 000 dollar/år

Core, Plus och Pro: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Awardco

G2 : 4,8/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 4 000 recensioner)

3. Nectar

Nectar är en plattform som är särskilt utformad för att stödja erkännande mellan kollegor. Den hjälper till att skapa band mellan teammedlemmarna genom att göra det möjligt för chefer och medarbetare att dela värdebaserad uppskattning, som omvandlas till Nectar-poäng. Sött! 🐝

Dina teammedlemmar kommer att känna sig verkligen uppskattade och omhändertagna med ett brett utbud av belöningar att välja mellan, inklusive Amazon-produkter, företagsmärkta produkter och hälsoinitiativ.

Nectar lägger också till en hälsomedveten dimension till medarbetarerkännande genom att låta dig belöna medarbetare som deltar i hälsoutmaningar. Plattformen integreras med populära samarbetsverktyg som Slack och Microsoft Teams.

Nectars bästa funktioner

Hundratals presentkort som belöningsalternativ

Stöder välmåendebaserade belöningar

Spårbar medarbetarengagemang genom pulsundersökningar

Anpassningsbara program

Begränsningar för Nectar

Begränsad belönings täckning i länder utanför USA.

Vissa användare rapporterar problem med att lämna kommentarer.

Priser för Nectar

Standard : 2,75 $/månad per användare

Plus : 4,00 $/månad per användare

Anpassad: Pris på begäran

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Nectar-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 200 recensioner)

4. Bonusly

Om du har som mål att öka medarbetarnas tillfredsställelse i ett stort team kan Bonusly vara något för dig. Det är enkelt att konfigurera plattformen och automatisera belöningar – det tar vanligtvis cirka 1,5 timmar per månad att hålla allt igång med detta verktyg för medarbetarerkännande.

Plattformen främjar engagemang med ett visuellt tilltalande gränssnitt som liknar sociala medier. Du kan uppmuntra produktivitet, prestation och deltagande i undersökningar och hälsoprogram. Det varierade utbudet av belöningar inkluderar presentkort (från dussintals länder), donationer till välgörenhet och betalda lediga dagar! 🏖️

Från integrationen med Slack till stöd för Android och iOS är Bonusly mycket tillgängligt för alla och på alla enheter. Det erbjuder till och med en extra rabatt för ideella organisationer.

Bonuslys bästa funktioner

Tidsbesparande alternativ för belöningshantering

Tillgängligt över hela världen och på flera språk.

Informativ analyspanel

15+ integrationer

Bonuslys begränsningar

Vissa användare rapporterar navigationsproblem.

Begränsade anpassningsmöjligheter

Bonusly-priser

Core : 3 $/månad per användare

Pro : 5 $/månad per användare

Anpassad: Kontakta säljteamet för en offert

Bonusly-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 000 recensioner)

5. Guusto

Letar du efter ett enkelt sätt att lyfta ditt teams moral? Kolla in Guustos flexibla och inkluderande plattform för att erkänna och belöna dina högpresterande medarbetare. Allt du behöver göra är att skapa ett gratis konto och bara betala för det du behöver när du växer.

Med Guusto kan du belöna både frontlinjepersonal och kontorsanställda för deras insatser. Belöningarna och markeringarna baseras på verkligt dollarvärde istället för poäng, dvs. 1 dollar på plattformen motsvarar 1 dollar i verkligheten.

Med fokus på hållbarhet delas alla Guusto-gåvor ut digitalt, vilket minskar plastavfallet. Plattformen bidrar också till initiativ för rent vatten med varje gåva som skickas. 🌊

Guusto erbjuder globala belöningar i över 160 länder. Utan minimikrav, påslag, fraktkostnader eller dolda avgifter är det ett transparent och tillgängligt val för alla organisationer!

Guustos bästa funktioner

Skalbar plattform med obegränsat antal mottagare

Med alternativet "betala vidare" kan mottagarna överföra sin belöning till någon annan.

Mer än 60 000 butiker

Guustos begränsningar

Begränsat utbud av leverantörer

Det går inte att byta ut valda gåvor.

Guustos prissättning

Gratis

Essential : 80 $/månad för ett team på 35 personer + 2,25 $/månad per ytterligare medlem

Premium: 350 $/månad för ett team på 100 personer + 3,50 $/månad per ytterligare medlem

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Guusto-betyg och recensioner

G2 : 4,9/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 1 000 recensioner)

6. Snappy

Snappy är en lekfull och intuitiv plattform för gåvor som fokuserar på att göra erkännandet personligt och meningsfullt. Få personalen att känna din uppskattning och öka medarbetarnas engagemang med skräddarsydda gåvor, automatiserade belöningar och nomineringar. ❤️‍🔥

Med funktioner som kuraterade samlingar, möjligheter att byta gåvor och specialverktyg för budgetplanering är Snappy en unik lösning för födelsedagar, årsdagar eller andra speciella tillfällen.

Sluta gissa när du ska ge presenter med Snappys AI Gifting Assistant och välj presenter utifrån medarbetarens profil!

Snappys bästa funktioner

Rapporterna ger insikter om de senaste trenderna inom gåvor på arbetsplatsen.

Personliga uppskattningsmeddelanden

Mångsidig katalog med produkter, upplevelser och resor från över 300 företag.

AI Gifting Assistant för att välja presenter

Snappy-begränsningar

Den initiala datainmatningen kan vara utmanande.

Inget presentkortalternativ

Snabb prissättning

Viktigt : Gratis, betala endast för utvalda gåvor

Elevated : 999 $/år, och du betalar bara för gåvor som hämtas ut

Företag: Anpassad offert tillgänglig vid kontakt

Snabba betyg och recensioner

G2 : 4,9/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (2 recensioner)

7. Cooleaf

Cooleaf är en användarvänlig plattform för medarbetarbelöningar med två huvudfunktioner: att göra belöningar (som resor, varor och restaurangkuponger) lättillgängliga och att främja initiativ för lärande och välbefinnande.

Utnyttja offentlig erkänsla för att visa upp meningsfullt arbete och hjälpa teammedlemmarna att känna sig inspirerade. Du får dashboards och förberedda mätvärden för att granska prestationer och medarbetarnas välbefinnande.

Coolleafs uppdaterade anpassade datainsamling och välbefinnandeenkäter hjälper dig att få omedelbar feedback och känsla från medarbetarna, vilket ger en djupare förståelse för besvärliga problem och områden som kan förbättras.

Cooleafs bästa funktioner

Datadrivna rekommendationer för att öka engagemanget

Automatiska och anpassningsbara utmärkelser för varje arbetsjubileum

Virtuella teambuildingaktiviteter för distansarbetande team

Mätvärden för medarbetarnas hälsa och välbefinnande

Cooleafs begränsningar

Ingen möjlighet till direktmeddelanden

Svårt att hitta vem som "erkände" dig

Cooleafs priser

Tillgänglig på begäran

Cooleaf-betyg och recensioner

G2 : 4,9/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 100 recensioner)

8. HeyTaco

Om din filosofi om teamwork är ”Alla förtjänar tacos” har dina böner just besvarats!

HeyTaco ger programvaran för medarbetarerkännande en trevlig twist genom att använda "tacos" som en rolig och engagerande valuta istället för belöningspoäng. Det främjar en livlig och positiv kultur för teamerkännande som passar bra för den moderna arbetsstyrkan.

Medarbetarna ger och får virtuella tacos, firar varandras prestationer och klättrar på en gamifierad leaderboard. 🌮

Denna belöningsplattform har inbyggda analysfunktioner som hjälper dig att hålla koll på trender och mönster när det gäller att ge och ta emot belöningar.

HeyTacos bästa funktioner

HeyTaco-botten gör det möjligt för anställda att visa uppskattning för kollegor via ett vänligt chattgränssnitt.

Tacos hierarki möjliggör differentierade prestationer, inklusive Super Tacos och Jalapeno Sauce.

Inbyggd katalog för olika upplevelsebaserade belöningar

Integreras med Slack och Microsoft Teams

HeyTacos begränsningar

Vissa användare tycker att gränssnittet är för rörigt.

Tillfälliga tekniska problem kan påverka navigeringen.

HeyTaco-priser

Team : 3,00 $/månad per användare som läggs till manuellt

Alla: 3,00 $/månad per användare läggs till automatiskt

HeyTaco-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 5/5 (2 recensioner)

9. Kudos

Kudos är ett internationellt, interaktivt program för medarbetarerkännande som betonar erkännande mellan kollegor och erbjuder unika konsulttjänster för att skapa en engagerande arbetsplatskultur.

Bland dess utmärkande funktioner gillar vi mest dess användbara rapporter för personalanalys. De hjälper dig att följa medarbetarnas moral och förutsäga personalomsättningen under de kommande månaderna.

Kudos bästa funktioner

Finns på åtta språk, vilket gör den mycket anpassningsbar för internationella team.

Komplett uppsättning verktyg för erkännande i både webb- och mobilversioner

Begränsningar för Kudos

Anställda måste samla ett betydande antal poäng för att kunna lösa in dem.

Priser för Kudos

Anpassad: Kontakta säljteamet för en offert

Kudos-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 900 recensioner)

10. Mo

”Hej Bobby, grattis till tio år på jobbet – här är ett presentkort. Hej då!”

Gillar du inte påtvingade och mekaniska belöningssystem? Mo handlar om att göra erkännandeprocessen mer genomtänkt och personlig.

Mo erbjuder materiella belöningar som presentkort, men dess huvudsakliga fokus är att spåra veckans framgångar och fira gemensamma upplevelser eller ”ögonblick” med dina värdefulla teammedlemmar. Tanken bakom denna programvara för medarbetarerkännande är att låta ditt team veta att du verkligen bryr dig om dem.

Mo bästa funktioner

Assistentverktyget påminner automatiskt arbetsgivare om viktiga händelser och prestationer hos medarbetarna och uppmuntrar dem att visa sin uppskattning.

Många anpassade belöningar

Inga begränsningar

Vissa användare tycker att navigationslayouten är för komplex.

Mo-prissättning

Startpaket : 3 $/månad per användare

Level Up : 5 $/månad per användare

Anpassad: Pris på begäran

Mo betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 60 recensioner)

11. Slack

Även om Slack i första hand är en kommunikationsplattform, kan den också fungera som programvara för medarbetarerkännande genom att skapa dedikerade kanaler för att fira professionella prestationer. Detta gör det möjligt för teammedlemmarna att offentligt visa sin uppskattning för varandra och stärka företagskulturen.

Slacks bästa funktioner

Slack integreras med appar för teamerkännande och lägger till funktioner som topplistor, nomineringar och belöningar i Slack-miljön.

Trådade konversationer håller diskussionerna organiserade

Slacks begränsningar

Meddelanden och hyllningar kan vara svåra att hålla reda på i en hektisk arbetsmiljö.

Priser för Slack

Gratis

Pro : 7,25 $/månad per användare

Business+ : 12,50 $/månad per användare

Enterprise Grid: Kontakta säljteamet för en offert

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Slack-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 31 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 000 recensioner)

12. Bucketlist

Bucketlist är en snabbt växande plattform för medarbetarerkännande som är känd för sina kontinuerliga produktförbättringar och möjligheten att skräddarsy program som passar ditt arbetsflöde. Den erbjuder både materiella och immateriella belöningar, som till exempel gratis parkeringsplatser och användning av företagets bil under en månad!

Bucketlists bästa funktioner

Förhandlingsbara prisplaner

Erbjuder en evenemangsplattform för att planera fysiska och virtuella möten för teambuilding.

Begränsningar i bucketlistan

Låga poäng erbjuds för arbetsjubileer

Priser för Bucketlist

Anpassad: Kontakta säljteamet för en anpassad plan

Bucketlist-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 200 recensioner)

Den ultimata tillväxtstrategin: Odla en kultur av uppskattning och tacksamhet

Enligt en studie från Harvard Business Review är giftigt beteende på arbetsplatsen ett tydligt tecken på en stressad arbetsmiljö. Att visa tacksamhet bidrar i hög grad till att minska friktionen i teamet, förbättra prestationen och förbättra medarbetarnas mentala hälsa.

Samarbeta kring idéer och skapa fantastiska dokument eller wikis med kapslade sidor och anpassade formateringsalternativ för roadmaps, kunskapsbaser och mycket mer.

Vi har undersökt 12 fantastiska programvaror för medarbetarerkännande som är utformade för att få fram det bästa i ditt team. Många alternativ på vår lista har gratisabonnemang och provperioder, så tveka inte att kolla in dem och börja bygga en gladare erkännandekultur på arbetsplatsen redan idag! 🍀

Vet du inte var du ska börja? Varför inte börja med det bästa – registrera dig för ClickUp idag för att börja ge tillbaka till ditt team.