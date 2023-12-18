20 bästa produktivitetspresenter till dina högproduktiva vänner

Ibland är det svårast att handla till de personer du bryr dig mest om – särskilt om de verkligen har koll på läget eller arbetar på att få sin dagliga rutin att fungera perfekt.

Men oroa dig inte! Vi är här för att hjälpa dig, och vi vet exakt hur man handlar till dessa personer eftersom vi är samma typ av nördar! De som är besatta av organisation, om man så vill.

Och om din speciella person är ny inom produktivitet och vill fördjupa sig lite mer, är den här listan fortfarande ett bra ställe att börja på.

Så sätt på din favoritjulvideo på Netflix och bläddra igenom våra 20 bästa presentidéer för att hjälpa alla på din lista att finslipa sina färdigheter under 2024. 🎅🏼

De 20 bästa presentidéerna för den högproduktiva personen

Det som gör det så svårt att handla till en mycket produktiv person är att de vanligtvis inte gillar att samla på sig en massa prylar i sin vardag och särskilt inte på sin arbetsplats.

De värdesätter intention och struktur i sina liv, men de gillar också att prova nya saker! De har säkert fått otaliga anteckningsböcker och kalendrar, men den här listan är så mycket mer än så.

Dessa produkter hjälper din produktivitetsfantast att känna sig kreativ, mer effektiv och ger dem den där spännande känslan på juldagsmorgonen som vi alla längtar efter!

Och om personen på din lista inte riktigt har fått ordning på sitt arbetsflöde, kommer dessa idéer att hjälpa dem att få igång produktiviteten i tid för 2022.

Ge dem en gåva som fortsätter att ge – ett års prenumeration på ClickUp!

Oavsett om du är projektledare, mjukvaruutvecklare eller någon som tycker det är spännande att lägga till klistermärken i sin dagliga agenda, är ClickUp plattformen för dig.

Tänk på ClickUp som den ultimata planeraren som är papperslös och inte tar extra plats, försvinner eller talar om för dig hur du ska organisera din dag. Och ändå är det så mycket mer än så! I ClickUp kan du:

Köp i bulk till alla dina vänner och spara ännu mer när du betalar för hela året. 😉

Det är inte allt!

Få 15 % rabatt på Unlimited med koden: GIFTGUIDE15

Har du redan ClickUp? Inga problem, här är 19 andra förstklassiga presentidéer.

Dessa timers är anpassade efter Pomodoro-tekniken för produktivitet. Och visste du att pomodoro betyder tomat på italienska? Det gör ju den här presenten tio gånger sötare, eller hur? 🙂

Tidsblockering är inte något nytt, men det är mycket effektivt. Det finns faktiskt flera appar för tidsblockering på marknaden idag. Ställ in timern på valfri sida för att blockera 5–30 minuter för en enskild uppgift. Du kommer att bli förvånad över hur mycket du hinner göra.

Proffstips: Det här är en perfekt present till alla som är nya inom produktivitet eller vill bli mer effektiva i sin vardag! Dessa timers hjälper dig att skapa lite mer struktur samtidigt som de är roliga att titta på. 😉

Okej, vi vet att vi sa inga anteckningsböcker, men den här är riktigt cool – och den är papperslös!

Tänk på den här anteckningsboken som en mini-whiteboard som skannar dina dokument direkt till din telefon.

Var kreativ! Visualisera ditt arbetsflöde i ett diagram som du själv har skapat. Låt fantasin flöda och rita i 15 minuter som en paus under dagen. Eller skriv ner det fantastiska receptet på kyckling piccata som din vän just berättade om på telefon. Denna anteckningsbok rymmer allt.

Det bästa av allt? Du kan exportera dina anteckningar till PNG eller PDF och organisera dem i ClickUp. 🤓

Dessa klockor förbättrar sömnkvaliteten och humöret, och en glad uppvakning = en glad dag! En produktiv dag börjar med en god natts sömn och en lugn uppvakning.

Vakna gradvis till ett ljus som efterliknar soluppgången. Det når sin högsta inställning på cirka 30 minuter. Du kan fortfarande ställa in klockan så att den väcker dig vid den tidpunkt du väljer, ibland även med ett ljud!

Vi är också på väg in i en tid då vi går till jobbet i mörker och kommer hem i mörker. Se denna soluppgångsklocka som din egen källa till ljusbehandling!

Det här är dyrt. Men om du har råd är det värt det.

Många produktiva människor älskar saker. Och vi pratar inte om saker som en samling av över 500 keramiska grodor – tänk snarare på prylar eller verktyg som hjälper dem att bli mer produktiva.

Oura-ringen kommer att bli deras nästa besatthet.

Spåra din kondition, din sömn, din stressnivå, din beredskap, din hjärtfrekvens, till och med utvecklingen av ditt företag. Det är mycket imponerande hur mycket data denna icke-invasiva ring kan lagra. Och den är stilren. 😎

Det är nästan som att ha ClickUp i fickan. Detta lilla verktyg har 17 funktioner och kan spara dig både tid på småsysslor och utrymme i kökslådan.

7. AirPods eller trådlösa hörlurar

Produktiva människor är multitaskare! De gillar att få saker gjorda snabbt och effektivt, och trådlösa hörlurar kan hjälpa till att göra det möjligt!

Vattna dina växter medan du pratar med din mormor, lyssna på ditt arbetsmöte utan att störa dina kollegor som arbetar hemifrån och dölj din hemliga kärlek till soundtracket till Wicked för främlingar under din morgonpromenad till jobbet.

Om du inte har hört talas om mekaniska tangentbord tidigare, förbered dig på att lägga till dem på din personliga önskelista.

Det tydliga tecknet på och det vackra med det mekaniska tangentbordet är det tillfredsställande klick ljudet som kommer från fjädrarna i tangenterna.

Det kanske inte verkar så mycket, men tro oss, det är det som kommer att ge dig först.

Dessa tangentbord lyser också upp när du trycker på tangenterna, är helt anpassningsbara och för personer som tillbringar mycket tid vid datorn kommer detta att ge arbetsdagen lite extra glädje och tillfredsställelse som de inte visste att de saknade.

Dessutom är dessa perfekta för 90-talsentusiasterna i ditt liv.

9. Ett års prenumeration på Headspace

Ibland är den bästa presenten du kan ge en påminnelse om att självkärlek kommer först!

Headspace erbjuder meditation för stress, mindfulness, sömn och mycket mer! Oavsett din erfarenhet av det.

Meditation är kopplat till bättre humör, förbättrad mental hälsa, sömn och mer produktiva dagar – allt som vi älskar!

Det är som Find My iPhone, men för allt annat!

Hitta saker som dina nycklar, plånbok, din senaste position och mycket mer – och synkronisera det med din Amazon Echo eller Google Assistant så att du slipper gissa var dina nödvändiga saker gömmer sig när du är på väg ut.

11. En bok som Essentialism

Lite självstudier har aldrig skadat någon, och böcker om personlig utveckling kan hjälpa dig att prioritera dina uppgifter och maximera din dag. De ser också mycket imponerande ut på ett soffbord.

Kolla in denna lista med ClickUp-godkända böcker som garanterat kommer att kickstarta dina hälsosamma och produktiva vanor.

Må din kaffe vara stark och varm! Hela tiden!

Om din speciella person har långa dagar eller blir så uppslukad av sina uppgifter att hen glömmer att dricka sitt kaffe, låt hen slippa gå till mikrovågsugnen och behålla sin varma dryck varm till sista droppen.

Dina drycker håller sig varma så länge du behöver och du kan ställa in temperaturen efter eget tycke.

Den finns i storlekarna 16 oz eller 10 oz och är perfekt för inomhusbruk eller på resan.

13. En solcellsdriven laddningsbank

Har du någonsin haft sådana arbetsdagar då du bara har sett solljuset genom fönstret? Eller på vägen till bilen? Eller har du inte känt det alls?! Det finns en enkel lösning.

Produktivitet är inte begränsad till ett konventionellt skrivbord! Gå ut och låt dig inte begränsas av ett eluttag för att ladda dina enheter.

Med solcellsdrivna powerbanks kan du ta med dig din hemmakontorsutrustning nästan var som helst, och många av dem laddas på cirka 6 timmar.

Den här rymmer en 16-tums MacBook Pro! Vilket är enormt! Både bokstavligt och bildligt talat!

Den är också snygg, könsneutral och har massor av fickor.

Dessa kan sälja slut ganska snabbt, men denna ryggsäck från samma märke passar samma storlek på bärbar dator och har ett liknande utseende.

15. En lugnande krukväxt

Om du inte kan gå ut under arbetsdagen kan du ta med dig lite av naturen till dig.

Växter renar luften, ger rummet en lugnande atmosfär och kan ge människor en känsla av stolthet när de tar hand om dem. Och ren luft är det första steget mot ett rent sinne!

Och för dem som inte har gröna fingrar är suckulenter färgglada, kräver minimalt med vatten och är vackra att titta på!

Bonus: Presentidéer till kunder!

16. En vitbrus- eller sömnanordning

Särskilt om din speciella person har mycket att tänka på är sömnhjälpmedel en utmärkt lösning för att få bättre sömn och ha bättre dagar.

Vissa enheter har till och med inbyggda väckarklockor så att du kan vakna lika gradvis som du somnade!

Stryk ytterligare en sak från din att göra-lista med en automatiserad Roomba-dammsugare.

Låt Roomba hjälpa dig att hålla ordning på ditt hemmakontor och kanske skrämma din hund. Men inte på ett dåligt sätt! Bara tillräckligt för en rolig Instagram-video.

18. CBD

Oroa dig inte, det är inget konstigt med det här. Om du inte har hört talas om det finns det massor av fördelar med att ta CBD och det finns massor av olika sorter för olika ändamål.

Vissa CBD-produkter är till och med skräddarsydda för att förbättra din koncentration under dagen och är fyllda med andra vitaminer som B12 för att ge dig den kickstart du behöver för att klara av dagen.

Skydda din hållning och undvik nacksmärtor med ett bärbart laptopstativ som lutar mot dig så att du slipper sitta böjd över tangentbordet.

Denna bärbara modell kan vikas ihop för enkel transport!

Ahh, sist men inte minst, fothängmattan. Det är okej om du tycker att den är lite rolig, det är en del av charmen. Men du kommer nog också att älska den i hemlighet.

Ta det lugnt! Vila fötterna och håll dem i rörelse på ett bekvämt sätt.

Klara, färdiga, shoppa kvalitetstid!

Julshopping kan vara stressigt, men det behöver inte vara det.

Det bästa med dessa produktiva presentidéer är att de visar hur mycket du bryr dig om personerna på din lista.

Men trots allt är det mest meningsfulla du kan ge någon en gåva i form av tid, det är därför det kallas present. 🎁

Du och den där speciella personen kan använda den extra tiden till att titta på en julfilm, ge tillbaka till samhället eller kanske sluta kolla jobbrelaterade e-postmeddelanden medan ni njuter av morgonkaffet 2022.

Så spara en dag varje vecka under julhelgen med ClickUp som present och använd den extra tiden till något som gör dig glad! 😌