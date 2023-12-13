Hur man skapar och driver de bästa belöningsprogrammen för anställda

Som ett framgångsrikt företag är dina anställda din viktigaste tillgång. Du vill utan tvekan ha det bästa belöningsprogrammet för dina anställda.

Du måste välja ett belöningsprogram för anställda som hjälper till att främja företagets kärnvärden och främjar hälsosamma relationer mellan dig och dina anställda.

Ett belöningsprogram är som en positiv spiral. När medarbetarna känner sig uppskattade ser de de direkta fördelarna med sitt hårda arbete, ditt företag får behålla talangerna och företaget har större chans att överträffa konkurrenterna.

Oavsett om det handlar om att förstå varför ett belöningsprogram är viktigt eller hur man skapar ett sådant, så har vi allt du behöver. Vi erbjuder en steg-för-steg-guide för att skapa belönings- och erkännandeprogram för anställda med hjälp av ClickUp och de bästa mallarna för prestationsutvärderingar.

Vad är belöningsprogram för anställda?

Ett belöningsprogram för anställda är ett ramverk för att uppskatta anställdas prestationer och bidrag och syftar till att belöna och motivera dem. Ett belöningsprogram är separat från lönen och består av monetära eller icke-monetära belöningar för att inspirera teamet att prestera bättre.

Tänk dig att din projektledare levererade Q4-projektet för en av dina största utländska kunder före tidsplanen och samtidigt överträffade förväntningarna.

Att belöna denna framgång med eftertraktade presentkort eller erbjuda exklusiv tillgång till möjligheter till professionell utveckling anses vara en belöning för anställda.

Ett belöningsprogram för anställda syftar till att motivera teammedlemmarna och skapa ett ekosystem där företaget erkänner och belönar välpresterande anställdas arbetsinsatser med meningsfulla incitament. Detta skapar en kultur av excellens och höjer de anställdas moral så att de konsekvent uppnår briljanta resultat.

Utgångspunkten för din HR-avdelning bör vara att utforma ett belöningsprogram för anställda som stämmer överens med företagets kärnvärden. Var tydlig med vilket beteende du vill belöna och hur och varför.

Om det till exempel är avgörande för framtida framgångar att ha ett disruptivt tillvägagångssätt, se till att medarbetarna får erkännande för detta med en icke-monetär eller monetär belöning.

Skillnaden mellan belöningsprogram och erkännandeprogram för anställda

Innan vi går vidare, låt oss klargöra en sak: belöningar och erkännande är inte samma sak. När du använder båda orden i en mening har de olika betydelser, men slutmålet är detsamma.

Alla former av socialt erkännande som uppmärksammar och uppskattar en medarbetares insatser är medarbetarerkännande, men inte en belöning. Exempel på detta är när du berömmer en medarbetares insatser under ett teammöte eller utnämner hen till ”Månadens medarbetare”.

Om inte en konkret förmån, såsom ekonomiska incitament, är kopplad till berömmet, betraktas det inte som en belöning för anställda. Men om du vill få ut det bästa av dina anställda kan ett konkurrenskraftigt belöningsprogram hjälpa dig, eftersom det sannolikt kommer att öka de anställdas prestationer med upp till 27 %.

Vikten av att ha belöningsprogram för anställda

Nöjda och motiverade medarbetare gör en organisation framgångsrik. Ett belöningsprogram för medarbetare bidrar till att skapa en arbetsplats där man uppmärksammar insatser, firar framgångar och där varje teammedlem känner sig betydelsefull.

Detta är en förenklad bild av den roll som belöningsprogram för anställda spelar på arbetsplatsen. Låt oss titta på varför sådana program är så viktiga för att skapa en blomstrande och motiverad personalstyrka.

Ökar medarbetarnas moral

Anställda tillbringar minst 40 timmar per vecka på arbetsplatsen. Arbetsmoralen spelar en stor roll för deras prestationer.

Om deras arbete inte uppmärksammas och teamledarna tar dem för givet kommer det att ha en direkt inverkan på deras produktivitet. Det värsta är att andra anställda blir demotiverade när de ser att deras kollegor är missnöjda eller utbrända.

Att införa ett belönings- och erkännandeprogram höjer medarbetarnas moral. Dina medarbetare känner sig uppskattade och värderade. De får också en känsla av att ha uppnått något genom att bidra till något meningsfullt.

Intressant nog kan icke-monetära belöningar som personliga brev eller andra former av personliga belöningar förbättra medarbetarnas moral.

Främjar en positiv arbetsmiljö

Kollektiv erkännande är en stark katalysator för att bygga en positiv företagskultur. Skapa någon form av belöningsprogram för anställda, från att fira teamets prestationer till individuella bedrifter varje vecka. Betrakta erkännandeprogrammet som en viktig hörnsten i din organisations kultur.

Det viktigaste är att programmet är inkluderande. Be chefer och ledare att aktivt delta och visa uppskattning för sina anställdas arbete. Det kan vara så enkelt som att införa ett särskilt pris, ”Leaders Choice Award”, för att uppmärksamma de anställda som kommer med de mest innovativa idéerna.

Ömsesidig erkänsla är en annan aspekt som ofta förbises i belöningssystem för anställda. Att involvera teammedlemmarna i att beundra varandras arbete skapar en samarbetsanda på lång sikt. Teammedlemmarna stöder varandra frivilligt för att prestera bättre, vilket underlättar allas arbete.

Förbättrar personalbehållningen

Under pandemin insåg anställda inom flera branscher att de inte var nöjda med sina nuvarande jobb. Detta ledde till den stora avgångsvågen – en massflykt av anställda från jobb och karriärer som de inte längre ville fortsätta med.

För din organisation innebär detta att om dina anställdas motivationsnivå är låg, driver du dem närmare att acceptera nya jobberbjudanden.

Ett välstrukturerat belöningsprogram för anställda kommer att utgöra ett hinder i ett sådant fall. Det bästa sättet att använda belöningar för att behålla duktiga anställda är att erbjuda dem en karriärutvecklingsplan som är anpassad efter deras intressen. Om det inte är möjligt är workshops och certifieringsprogram för professionell utveckling ett bra ställe att börja på.

Fördelen med dessa belöningsprogram är att dina anställda kommer att inse fördelarna med att vara lojala mot ditt företag. Detta går utöver att belöna anställda, eftersom det erkänner individuella ambitioner och investerar i deras långsiktiga karriärutveckling.

Utan sådana belöningar som förbättrar arbetsprestationen skulle dina bästa talanger så småningom överväga att lämna företaget utan någon tydlig bild av sin personliga utvecklingsbana.

Ökar medarbetarnas engagemang

Oengagerade medarbetare på arbetsplatsen kostar dig pengar – mycket pengar. De är mindre kreativa. Därför är deras produktivitet på jobbet lägre, vilket innebär att din produktion drabbas. Om medarbetarnas motivation fortsätter att vara låg måste de ersättas, vilket ökar kostnaderna för personalomsättningen.

Enligt Gallup ökar engagerade medarbetare lönsamheten med 21 % och är 17 % mer produktiva. Medarbetare börjar tappa motivationen efter smekmånadsperioden, som varar i några månader efter att de har börjat ett nytt jobb.

Frågan är: hur håller man dem engagerade på lång sikt?

Inför belöningsprogram för anställda. Det kan handla om både monetära och icke-monetära belöningar. Ett belöningssystem, en hyllning på intranätet eller i andra kommunikationskanaler, eller ett personligt tack från ledningen väcker känslor och får de anställda att känna sig sedda inom organisationen.

Skapa en feedbackloop för anställda

Feedback från anställda är ett av de mest underskattade sätten att belöna anställda. De flesta anställda avstår från att dela med sig av sin feedback och sina tankar offentligt. Det finns två skäl till detta: rädsla för negativa reaktioner och oklarhet om hur deras feedback påverkar organisationen.

Om du börjar uppmärksamma medarbetarnas feedback och skapar en plattform där de kan dela med sig av sina förslag, ger du dem en fantastisk belöning. Detta tillvägagångssätt bekräftar medarbetarnas insikter och ger dem en känsla av ägarskap och engagemang.

När medarbetarna får större synlighet bidrar de mer till organisationens framgång – detta skapar en återkopplingsloop.

Denna feedbackloop påverkar direkt medarbetarnas prestationer, eftersom de vet att deras feedback kommer att tas på större allvar om de presterar bättre. Som grädde på moset kan du lyfta fram de medarbetare som har delat med sig av flest värdefulla kommentarer under en månad.

Exempel på incitaments- och belöningsprogram

Här är några idéer som du kan inkludera i ditt företags belöningsprogram.

Bonus

Bonus är ett av de vanligaste sätten att erbjuda monetära belöningar i belöningsprogram för anställda. Överväg att betala ut bonusen årligen eller periodvis när anställda uppnår ett specifikt mått eller mål.

Det finns två sätt att erbjuda prestationsbaserad bonus till anställda: bonusar för att belöna och motivera anställda baserat på en bedömning av deras prestationer eller organisationsövergripande incitament såsom vinstdelning.

Vinstdelning

Ett vinstdelningsprogram är ett effektivt belöningssystem som uppmuntrar medarbetarna att ta ansvar för sitt arbete. Principen är enkel – dina medarbetare får en andel av företagets vinst enligt förutbestämda villkor. När företaget tjänar pengar tjänar även dina medarbetare pengar. Detta ökar också lojaliteten gentemot företaget, eftersom de kan få en högre vinstandel när verksamheten expanderar.

Hälso- och friskvårdsprogram

Ett hälso- och friskvårdsprogram är en typ av belöningsprogram för anställda som förbättrar deras allmänna hälsa och fysiska kondition. Detta har blivit viktigt i dagens läge, då 1 av 7 anställda klagar över psykiska problem på arbetsplatsen. Hälsokampanjer på arbetsplatsen, distansarbetsplatser, gymkort och hälsosamma luncher är några exempel på detta program som syftar till att engagera anställda och göra dem mer vältränade och produktiva.

Extra ledighet

Ett sätt att undvika utbrändhet hos anställda är att erbjuda dem extra semester. Anställda har ett liv utanför arbetet, och genom att ge dem extra dagar kan dina anställda njuta av fler dagar med familjen.

Referensprogram

Detta incitamentsprogram har två syften: att dra nytta av dina nuvarande anställdas nätverk och att skapa ett budskap om att företaget värdesätter deras rekommendationer. Dina anställda får monetära belöningar när en av deras rekommendationer fyller en ledig tjänst och fortsätter att arbeta i minst några månader.

Presentkort

Det är svårt att garantera att medarbetarna blir nöjda när du ger dem en present. Din present kanske inte motsvarar deras förväntningar. Presentkort fyller den luckan. Dessa kort är förladdade med ett visst belopp som medarbetarna kan använda till sina favoritköp.

Poängbaserad uppskattning av anställda

Det liknar presentkort, men i detta belöningsprogram för företag måste dina anställda samla ett visst antal poäng för att kunna lösa in en gåva. Dessa poäng är kopplade till olika former av erkännande, till exempel att få ett 5-stjärnigt betyg från minst tre kunder varje månad.

När du gamifierar belöningar till anställda är det mer sannolikt att du får en sund konkurrens i ditt team. Var och en tror på att lyfta andra, så hela teamet vinner.

Hur skapar man ett belöningsprogram för anställda på ClickUp?

Hittills har vi gått igenom vad ett belöningsprogram för företag är, varför det är viktigt och några exempel på sådana program. I det här avsnittet visar vi hur Clickup, en holistisk produktivitetsplattform, hjälper företagare och HR-avdelningar att skapa belöningsprogram.

ClickUp-mål

Målsättning är den grundläggande funktionen i en belöningsplattform och programvara för medarbetarövervakning. När dina mål är satta har du måttstocken för att utvärdera dina medarbetare, och de vet vad de måste uppnå för att få en belöning.

ClickUp Goals är den perfekta kombinationen av målsättning och prestationshantering. HR-teamet använder målen för att spåra OKR, sprints och resultatkort. De delas upp i individuella mål för att spåra specifika teammedlemmars framgångar.

Spåra framsteg relaterade till mål med ClickUps måldashboard.

Inom målet bestämmer du värdet som ett tal, sant eller falskt, valuta eller uppgifter.

Om du till exempel väljer ett nummer, ställer du in ett start- och målintervall. Sant och falskt är idealiskt för uppgifter där du bara vill mäta om de är utförda. Valuta används för att mäta medarbetarnas produktivitet i termer av finansiella mål. Slutligen spårar uppgifterna automatiskt slutförandet av uppgifter i ditt pågående projekt.

ClickUp Milestones

ClickUp Milestone är ett erkännandesystem som identifierar viktiga prestationer som ditt team har uppnått under ett projekts gång. För att göra det enkelt att upptäcka milstolpar markeras de med en diamantikon och uppgiftsnamnet i fetstil.

Exempel på projektmilstolpar i ClickUp

Oavsett vilken typ av vy du har valt kommer du aldrig att missa viktiga milstolpar i ditt projekt. Förvandla vilken uppgift som helst till en milstolpe med ett klick och filtrera milstolparna för att se när de uppnåddes under ett kalenderår.

ClickUp för HR- och ledningsgrupper

För HR-team erbjuder ClickUp ett perfekt verktyg för att mäta medarbetarnas produktivitet. För andra ledningsgrupper är ClickUp en idealisk programvara för att öka medarbetarnas engagemang.

HR-team visualiserar arbetsflöden och ordnar resurser snabbt med hjälp av formulär-, tabell- och arbetsbelastningsvyer.

Med mallen för SMART-målåtgärdsplan säkerställer du att dina mål följs upp med en visuell listvy som håller allt organiserat och på rätt spår.

ClickUps instrumentpanel ger en helhetsbild av milstolparna och hög nivååtkomst till de KPI:er och mål som teamet måste uppnå. Oavsett vad ditt HR-mål är, gör instrumentpanelen det möjligt för alla att följa framstegen och vara på samma sida.

ClickUp är också en heltäckande plattform för medarbetarupplevelser där ledningsgrupper kan utforma utvecklingsplaner för medarbetare och aktiviteter för att öka deras engagemang. Ledningsgrupperna genomför dessa planer för att hålla medarbetarna fokuserade och få ut maximalt av deras insatser.

ClickUp fungerar som en heltäckande plattform som ger ledningsgruppen möjlighet att

Håll medarbetarnas motivation hög

Upptäck och utveckla framtida talanger

Förbättra personalbehållningen

HR-teamet går ett steg längre och anpassar planen genom att lägga till anpassade vyer, fält och statusar och delar upp de övergripande målen i mindre hanterbara uppgifter för olika team.

ClickUp-mallar för att hantera prestationsutvärderingar

Även om ClickUp tekniskt sett inte är en programvara för prestationsutvärdering, gör ClickUps mallar för prestationsutvärdering det enkelt att skapa processer för prestationsutvärdering.

ClickUp-mallar är en genväg till att utföra saker snabbare med färdiga designer. Här är några exempel på ClickUp-mallar som är mycket användbara vid planering av belöningsprogram för anställda.

Mall för årliga mål

Med mallen för årliga mål kan du sätta upp årliga mål, dela upp dem i mindre uppgifter och följa framstegen för varje projekt. Tilldela uppgifter, sätt prioriteringar och se till att alla tar ansvar för sin del. Medarbetarna använder mallen för att säkerställa att de går i rätt riktning.

Använd ClickUps mall för årliga mål för att sätta upp årliga mål, dela upp dem i lätt hanterbara uppgifter och mäta deras framsteg.

Mall för prestationsrapport

HR-team använder mallen för prestationsrapport för att spåra teamets prestationer i realtid och analysera trender med hjälp av visualiseringar och grafer. Det bästa är att denna mall gör det möjligt att övervaka KPI:er i realtid och skapa automatiserade rapporter utan extra ansträngning för att dela med intressenter.

Samla allt som rör ditt teams mål och prestationer i denna användbara mall.

Mall för utvecklingsplan för anställda

Ett belöningsprogram för anställda består av flera olika delar. ClickUps mall för utvecklingsplan för anställda hjälper dig att följa dina anställdas utveckling med anpassade statusar, anpassade vyer och projektledning genom tidsregistreringsfunktioner.

Förse medarbetarna med den information och de färdigheter som krävs för nya roller/ansvar med hjälp av vår mall för utvecklingsplan för medarbetare.

Nyckeln till ett framgångsrikt program för medarbetarengagemang och belöningar är att motivera dem utifrån deras framsteg och bidrag till företagets mål.

Milstolpsmall

Milstolpsmallen är ett enkelt sätt att visualisera milstolparna i ett projekt. Detta ger teamledare en snabb översikt över de kritiska milstolparna i ett projekt. Lärdomarna används för att förutsäga tidsplanen för framtida projekt.

Börja med den här mallen för att dokumentera dina projektmilstolpar på ett samarbetsinriktat, roligt och visuellt tilltalande sätt, så att du håller koll på viktiga milstolpar.

Kör ditt första belöningsprogram för anställda med ClickUp

Du behöver allas hjälp för att framgångsrikt kunna skapa och driva ett belöningsprogram för anställda. HR- och ledningschefer behöver ett nybörjarvänligt verktyg som ClickUp för att komma igång.

När du kör ett belönings- och erkännandeprogram för anställda för första gången för att förbättra medarbetarnas engagemang är ClickUp det bästa valet. Till och med din HR-avdelning kan sätta upp det grundläggande belöningssystemet för anställda och följa programmets framgång.

Använd ClickUp Docs för att hantera viktiga HR-dokument och främja teamsamarbete.

Börja med att ställa in uppgifter och tilldela kommentarer som åtgärdspunkter. Lägg till riktlinjer för dina belöningsprogram på ClickUp Docs och koppla dem till dina befintliga arbetsflöden. Använd whiteboardtavlan för att brainstorma idéer och lägga till anteckningar om dina företags belöningsprogram.

Håll dig uppdaterad om målen, sätt upp tydliga och mätbara tidsplaner och automatisera uppföljningen av både långsiktiga och kortsiktiga mål.

Visualisera varje medarbetares framsteg i realtid med ClickUps helt anpassningsbara instrumentpaneler och få omfattande insikter på ett ögonblick.

ClickUps integration med programvara för medarbetarövervakning ger chefer information i realtid för att utvärdera medarbetarnas prestationer. Spara tid som annars skulle gå åt till att exportera data från olika källor till dina belönings- och erkännandeprogram.

Färdiga mallar för prestationsutvärdering sparar tid för det upptagna HR-teamet. Allt du behöver göra är att fylla i dina krav i mallen för att komma igång.

Det är enklare än någonsin att skapa ett belöningsprogram för anställda!

Registrera dig gratis på ClickUp och skapa ditt första belöningssystem för anställda.